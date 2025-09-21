13 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายในปี 2025

โควต้าของทีมคุณสูงลิ่ว แต่ต้องแลกมาด้วยอะไร?
ชั่วโมงที่สูญเสียไปกับการอัปเดต CRM การเขียนข้อความติดต่อซ้ำเดิม ๆ และการเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่ไม่มีผลลัพธ์ใด ๆ ยิ่งท่อการขายของคุณเติบโตมากเท่าไร การขยายตัวก็ยิ่งยากขึ้นโดยไม่ทำให้ช้าลง
นั่นคือจุดที่ตัวแทน AI สำหรับการขายเข้ามามีบทบาท ช่วยคุณให้เครื่องจักรสร้างรายได้ของคุณทำงานอย่างเต็มกำลัง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกแยะตัวแทน AI ที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณสร้างโอกาสในการขาย ปรับแต่งการเข้าถึง และรักษาการไหลของงานในกระบวนการขายของคุณ 🚀
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการขายในภาพรวม
นี่คือตารางเปรียบเทียบตัวแทน AI สำหรับการขายทั้งหมดที่เราครอบคลุมด้านล่าง 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการขายและการสื่อสารกับลูกค้าขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|ข้อมูลเชิงลึกของท่อส่ง, ระบบอัตโนมัติในการขาย, การถอดเสียงการโทร, และการจัดการพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
|มีแผนฟรีให้บริการ; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|เซลส์ฟอร์ซ อายนสไตน์
|การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์และการทำงานอัตโนมัติของ CRM ที่ชาญฉลาดในระดับองค์กรขนาดทีม: องค์กร
|การทำนายผลลัพธ์ของข้อตกลงด้วยคะแนน AI และการอัปเดตงานอัตโนมัติ
|ราคา $500/เดือน ต่อผู้ใช้ (แผนกขายเอนสไตน์)
|Apollo AI
|การค้นหาลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบ AI และการติดต่อหลายช่องทางแบบอัตโนมัติขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|การจัดลำดับอีเมลด้วยปัญญาประดิษฐ์ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามเจตนา และการปรับแต่งการส่งอีเมลอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้ (พื้นฐาน)
|คลาริ
|การคาดการณ์รายได้และการตรวจสอบข้อตกลงด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI แบบเรียลไทม์ขนาดทีม: บริษัทขนาดกลางถึงใหญ่
|การตรวจจับความเสี่ยงของท่อส่งและการทำความสะอาด CRM อัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|ช่างฝีมือ
|ตัวแทนขาย AI อิสระที่สามารถติดต่อและมีคุณสมบัติกับลูกค้าเป้าหมายได้เหมือนมนุษย์ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ตัวแทนขาย AI สำหรับการโทรออกและอีเมล, การไหลของการสนทนาเหมือนมนุษย์, และการผสานการจองปฏิทิน
|ราคาตามความต้องการ
|Regie. ai
|ลำดับการขายที่สร้างโดย AI ที่ปรับให้เหมาะกับบุคลิกภาพและความตั้งใจของผู้ซื้อขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|การสร้างอีเมลและลำดับข้อความโดยใช้ AI การทดสอบแคมเปญ และการปรับแต่งข้อความใน LinkedIn ให้เป็นส่วนตัว
|ราคาตามความต้องการ
|เคลย์เจนท์
|การวิจัยการอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลเชิงลึกทางการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์ขนาดทีม: บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก
|การวิจัยลูกค้าเป้าหมายด้วยตัวแทน AI และการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $149/เดือน (Starter)
|เสียงฆ้อง
|การวิเคราะห์การสนทนาและการตรวจจับความเสี่ยงของดีลด้วยปัญญาประดิษฐ์ขนาดทีม: บริษัทขนาดกลางถึงใหญ่
|การวิเคราะห์การโทรด้วย AI, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดีล, ข้อมูลเชิงลึกในการโค้ชแบบเรียลไทม์ และการติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนเพื่อเพิ่มอัตราการแปลง
|ราคาตามความต้องการ
|ลาเวนเดอร์ เอไอ
|การโค้ชทางอีเมลแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความขายที่ปรับให้เหมาะสมด้วย AIขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|การโค้ชทางอีเมลแบบเรียลไทม์ เคล็ดลับการปรับแต่งส่วนบุคคลและแดชบอร์ดการขาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $29/เดือน (Starter)
|ฮับสปอต เซลส์ ฮับ
|เครื่องมือ AI แบบบูรณาการที่สนับสนุนกระบวนการขายทั้งหมดภายใน CRMขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ผู้ช่วยสร้างเนื้อหาด้วย AI, ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลขาย, การจัดการกระบวนการเจรจาธุรกิจ, การผสานระบบ CRM แบบเนทีฟ
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $20/เดือน (Starter)
|ล่องลอย
|แชทบอท AI ที่สามารถคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและนัดหมายการประชุมได้แบบเรียลไทม์ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ตามการโต้ตอบของลูกค้า, และการจองการประชุมผ่านการแชท
|ราคาตามความต้องการ
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงมนุษยนิยม
|ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อที่อิงตามบุคลิกภาพและการมีส่วนร่วมในการขายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างสูงขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ซื้อและประสบการณ์ของลูกค้า, ข้อเสนอแนะการสื่อสารที่ปรับตัวได้, และการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการติดต่อสื่อสาร
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $40/เดือน (โปร)
|ปัญญาประดิษฐ์ที่ไร้รอยต่อ
|การค้นหาผู้ติดต่อ B2B แบบเรียลไทม์และการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย AIขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์, ข้อมูลการติดต่อแบบเรียลไทม์, และส่วนขยาย Chrome สำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการขายคืออะไร?
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการขายเป็นผู้ช่วยเฉพาะทางที่จัดการงานประจำและงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในกระบวนการสร้างรายได้ของคุณ
ต่างจากแชทบอทแบบคงที่หรือกฎการทำงานอัตโนมัติแบบง่าย ๆ พวกมันเรียนรู้จากระบบ CRM ของคุณ, บันทึกการสื่อสาร, และการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อคาดการณ์ความต้องการและดำเนินการอย่างอิสระ
คุณสามารถใช้พวกเขาเพื่อค้นหาลูกค้าใหม่โดยใช้สัญญาณเจตนา, จัดทำร่างและปรับแต่งการติดต่อ, และแม้กระทั่งตรวจสอบสุขภาพของกระบวนการขาย. ตัวแทนขาย AI ที่ดีที่สุดใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของพวกเขา, ปรับปรุงน้ำเสียงของอีเมล, จังหวะการติดตาม, และการจัดลำดับความสำคัญของงานในเวลาจริง.
คุณควรค้นหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับการขาย?
การใช้ตัวแทน AI ในการขายสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของคุณได้แต่เฉพาะเมื่อพวกเขาตรงตามข้อกำหนดที่ถูกต้องเท่านั้น นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรให้ความสำคัญเมื่อเลือกตัวแทน AI 👇
- ผสานรวมกับระบบ CRM ของคุณ: ซิงค์ข้อมูลสองทางกับ Salesforce, HubSpot หรือระบบบันทึกข้อมูลหลักของคุณ เพื่อให้ข้อมูลดีลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- สร้างการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด: สร้างอีเมลและข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยใช้บริบทแบบเรียลไทม์ เช่น ขั้นตอนของดีล การโต้ตอบที่ผ่านมา และสัญญาณความตั้งใจของผู้ซื้อ
- ให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่มีมูลค่าสูง: ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสตามเกณฑ์ที่กำหนดเอง (เช่น ขนาดของดีลและความน่าจะเป็นในการปิดการขาย) และแสดงขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุด
- อัตโนมัติการประชุมและการติดตามผล: ถอดเสียงการสนทนา, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ, และร่างสรุปการติดตามผลสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจล่วงหน้า: ตรวจจับดีลที่มีความเสี่ยง คาดการณ์ผลลัพธ์ และแจ้งเตือนความผิดปกติก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายยอดขาย
- รองรับการหาลูกค้าหลายช่องทาง: ค้นหาแหล่งที่มาของโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ และเริ่มแคมเปญผ่านอีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตามรายงานของHarvard Business Review แทนที่จะเน้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คุณควรเน้นที่วิธีการที่ผลิตภัณฑ์ของคุณตอบสนองความต้องการหรือความท้าทายเฉพาะของลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนจากการพูดถึงกระบวนการผลิตมาเป็นการแบ่งปันเรื่องราวของลูกค้าที่ประทับใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการขาย
นี่คือตัวแทน AI ชั้นนำที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้วันของผู้จัดการฝ่ายขายง่ายขึ้น 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการขายและการสื่อสารกับลูกค้า)
หากคุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือมากมายเพื่อจัดการการติดต่อ ติดตามข้อมูลใน CRM หรือเตรียมตัวสำหรับการประชุมClickUpคือคำตอบสำหรับคุณ
นี่คือConverged AI Workspaceแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทไว้ในแอปเดียว ขับเคลื่อนด้วยContextual AIที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ภายในClickUp สำหรับทีมขาย คุณจะได้รับแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานแบบตัวแทนที่สามารถขยายได้ พร้อมการติดตามกิจกรรมอัตโนมัติ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และการอัปเดตงานด้วย AI
ค้นหาคำตอบได้เร็วขึ้นด้วยความตระหนักรู้ในบริบทของ ClickUp Brain
ที่แกนกลางของชุดเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังของ ClickUp คือClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่รับรู้บริบทได้ และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงงาน, ไทม์ไลน์, เอกสาร, แชท, และแม้กระทั่งเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้ เช่น Salesforce และ Google Drive
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สรุปกิจกรรมในกระบวนการทำงานได้ทันที คุณสามารถพิมพ์คำถามที่เป็นธรรมชาติ เช่น 'สถานะของดีลองค์กรที่หยุดชะงักในไตรมาสที่ 2 เป็นอย่างไรบ้าง?' และรับคำตอบทันทีที่ดึงมาจากงาน ความคิดเห็น และแท็กต่างๆ
คุณยังสามารถนำงานที่หยุดชะงักในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการของคุณขึ้นมาให้เห็นได้ เพื่อระบุลำดับความสำคัญในการดำเนินการ และสั่งให้ Brain วางแผนสำหรับงานเหล่านั้น
🧠 เกร็ดความรู้: ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากการโทรขายของคุณได้ด้วยการทำให้ทุกบทสนทนาสามารถค้นหาได้ เคล็ดลับคือ อย่าลืมเชิญClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการโทรของคุณเพื่อบันทึกและถอดเสียงให้โดยอัตโนมัติ!
มอบหมายงานที่เป็นกิจวัตรซ้ำๆ ให้กับ ClickUp Autopilot Agents
หากคุณติดอยู่กับการอัปเดตงานด้วยตนเองแทนที่จะปิดดีล ให้ClickUp Autopilot Agentsช่วยคุณ
ผู้ช่วย AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเหล่านี้ทำงานอยู่ภายใน ClickUp Workspace ของคุณโดยตรง และสามารถทำงานอัตโนมัติในส่วนที่ซ้ำซากของกระบวนการขายของคุณได้ ตั้งแต่การรับข้อมูล การดำเนินการ ไปจนถึงการรายงาน นี่คือวิธีการทำงาน: คุณตั้งค่า ทริกเกอร์ เช่น การที่ลีดเคลื่อนไปยังขั้นตอนในกระบวนการขาย จากนั้นเพิ่ม เงื่อนไข เช่น 'เฉพาะเมื่อเป็นดีลระดับองค์กรเท่านั้น' และแชร์คำแนะนำสำหรับการดำเนินการงานต่างๆ ตอนนี้ ทุกครั้งที่ทริกเกอร์เกิดขึ้นและเงื่อนไขตรงตามข้อกำหนด ตัวแทนจะดำเนินการโดยอัตโนมัติทันที
ทั้งหมดนี้ถูกตั้งค่าผ่านเครื่องมือสร้างที่ง่าย ไม่ต้องการโค้ด คุณเพียงแค่บอกให้ตัวแทนรู้ว่าต้องค้นหาอะไร ทำอะไร และสามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้ และใช่ คุณสามารถควบคุมความรู้ที่ตัวแทนใช้ได้ รวมถึงเอกสาร งาน และแชท เพื่อให้มันดำเนินการด้วยบริบทที่ถูกต้องเสมอ
📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงและตรงตามเกณฑ์ ICP ของคุณเข้ามาผ่านแบบฟอร์มเครื่องมืออัตโนมัติด้านการขายจะมอบหมายให้ AE ระดับอาวุโสของคุณ ติดแท็กดีลนั้นในพื้นที่ทำงานของคุณ และแจ้งเตือน VP ฝ่ายขายในแชท
เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถสร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองของคุณได้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของทีมเรา:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การสร้างตัวแทนที่มีประโยชน์ต้องการคำแนะนำที่รอบคอบและละเอียด และด้วยTalk to Textใน ClickUp Brain MAX คุณสามารถสั่งการด้วยเสียงเพื่อสร้างตัวแทนได้เร็วขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์!
ClickUp Brain MAXคือแอปซูเปอร์ AI บนเดสก์ท็อปที่รวบรวมบริบทการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมการเข้าถึง LLM หลายตัว รวมถึง Gemini, Claude, ChatGPT และอื่นๆ เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาแอปล้นและAI ที่กระจายตัวมากเกินไป
การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามผลอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต ClickUp
หากคุณต้องการทำให้การออกแบบกระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการขายของ ClickUp
ถัดไป,เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUpมีสถานะที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น บรรลุเป้าหมาย และ ดำเนินการอยู่, 12 ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึก ค่าขนส่ง, ราคาต่อหน่วย, และ อัตรากำไร, และมุมมองหลายแบบเพื่อแยกแยะปริมาณการขายตามเดือนหรือผลิตภัณฑ์.
ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด ให้คุณประเมินความคืบหน้าของบุคคลและทีมได้แบบเรียลไทม์ ปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ และระบุแนวโน้มสำคัญเพื่อขับเคลื่อนรายได้
ต้องการศูนย์กลางสำหรับลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของคุณหรือไม่? ใช้เทมเพลต ClickUp Sales CRMเพื่อติดตามทุกการติดต่อ การโทร และการปิดการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมเอกสารให้เป็นศูนย์กลาง: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง, แชร์, และรักษาเอกสารที่มีชีวิตชีวาซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ, ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยใช้ /Write with AI ที่มีอยู่ในตัวเพื่อเขียนอัตโนมัติและปรับแต่งการติดต่อขาย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เปิดใช้งานการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่เต็มไปด้วยบริบท ควบคู่ไปกับงานของคุณด้วยClickUp Chat
- สร้างการสาธิตการขาย: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการโทร, เปลี่ยนการสาธิตที่ยาวให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปขนาดพอดีคำ, รายการที่ต้องทำ, และรายการที่ต้องทำเพื่อให้บริการลูกค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ขจัดคอขวด: สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าด้วยกราฟการไหลสะสม, กราฟเบิร์นอัพ, กราฟเบิร์นดาวน์ หรือกราฟความเร็ว
- ติดตามทุกโอกาส: ใช้ClickUp CRMเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ และกิจกรรมการขายแบบเรียลไทม์ จากนั้นสลับระหว่างมุมมองรายการ แคนบาน ตาราง หรือไทม์ไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของทีมคุณ
- ลดงานซ้ำซ้อน: สร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUpโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือสร้างแบบเลือกจากรายการหรือคำสั่งภาษาอังกฤษง่ายๆ ใน ClickUp Brain เพื่อจัดการงานขายที่ต้องทำซ้ำตามกฎ เช่น การมอบหมายลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะดีลเมื่อมีการลงนามสัญญา การส่งการแจ้งเตือนติดตามผล หรือการสร้างงานส่งต่อเมื่อโอกาสปิด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดแทนทุกอย่างแล้ว:
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp และที่ทีมของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ได้ – มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทำงานกับลูกค้าไปจนถึง CRM ของเรา และชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีในตัว เราชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
2. Salesforce Einstein (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์และการทำงานอัตโนมัติของ CRM ที่ชาญฉลาดในระดับองค์กร)
ผ่านทางSalesforce Einstein
Salesforce Einstein เป็นชั้น AI ที่ฝังตัวอยู่ภายในแพลตฟอร์ม Customer 360 ของ Salesforce ซึ่งออกแบบมาเพื่อนำการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง (ML) และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์มาสู่ Sales Cloud โดยตรง
มันผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับทุกแง่มุมของกระบวนการขาย ช่วยให้ทีมค้นพบลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ปรับแต่งการติดต่อสื่อสารในวงกว้าง รักษาความทันสมัยของระบบจัดการโอกาส และเตรียมพร้อมสำหรับการสนทนากับลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Einstein เรียนรู้จากทุกดีล การสนทนา และการคลิก เพื่อแนะนำการดำเนินการ ระบุความเสี่ยง และสร้างเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Einstein
- ใช้ AI ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการอัตโนมัติการค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อจากลูกค้าที่เข้ามาด้วย Einstein SDR Agent
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายด้วยการจำลองสถานการณ์บทบาทสมมติและข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ด้วย Einstein Sales Coach
- สร้างและปรับใช้เอเจนต์ AI ด้วย Agentforce เพื่อจัดการการดำเนินงานด้านการขาย ทั้งหมดได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วย Einstein Trust Layer
- ใช้ การให้คะแนนแบบไอน์สไตน์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของดีลและใช้การให้คะแนนเชิงทำนายเพื่อเน้นโอกาสที่มีศักยภาพ
ข้อจำกัดของ Salesforce Einstein
- การตั้งค่าขั้นสูงอาจต้องการการสนับสนุนจากนักพัฒนาหรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ระบบอาจทำงานช้าลงเมื่อมีปริมาณข้อมูลมากหรือมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคา Salesforce Einstein
- Einstein Sales: 500 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Salesforce Einstein
- G2: 4. 4/5 (23,000+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Salesforce Einstein อย่างไรบ้าง?
นี่คือตัวอย่างจากรีวิว G2:
*Salesforce Sales Cloud ทำให้ฉันจัดการลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว...บางครั้งก็รู้สึกวุ่นวายไปหน่อย โดยเฉพาะเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน มีฟีเจอร์และปุ่มมากมายจนต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับตำแหน่งของแต่ละอย่าง นอกจากนี้ หากผู้ดูแลระบบตั้งค่าไม่ถูกต้อง บางอย่างก็อาจดูสับสนหรือต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม มันทรงพลัง แต่ไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป
3. Apollo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายด้วย AI และการติดต่อหลายช่องทางอัตโนมัติ)
ผ่านทางApollo AI
Apollo เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเข้าสู่ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานอัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการจัดการโอกาสทางธุรกิจ มันดึงข้อมูลจากผู้ติดต่อมากกว่า 275 ล้านรายและบริษัทกว่า 70 ล้านแห่ง พร้อมข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงาน การอัปเดตเทคโนโลยี และสัญญาณความตั้งใจในการซื้อ
เมื่อคุณกำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) ของคุณแล้ว Apollo AI จะระบุและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่มีความเหมาะสมสูงโดยใช้สัญญาณพฤติกรรม เช่น การเปิดอีเมล การเข้าชมเว็บไซต์ และประวัติการมีส่วนร่วมจากลูกค้า จากนั้นข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นแนวทางข้อความที่แนะนำ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคลเป้าหมายช่วยให้ทีมสามารถใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องออกจากกระบวนการขายของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Apollo AI
- ลองใช้ Pipeline Builder เพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ตัวกรองมากกว่า 65 รายการ สัญญาณความตั้งใจ และการเสริมข้อมูลแบบเรียลไทม์
- รับสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ, การติดตามผล, และขั้นตอนต่อไปโดยใช้การถอดความอัจฉริยะและการวิเคราะห์ก่อนการโทรของ Call Assistant
- เปิดตัวลำดับการสื่อสารหลายช่องทางด้วยอีเมลที่ปรับแต่งด้วย AI การโทรเพียงคลิกเดียว และการป้องกันประสิทธิภาพการส่งในตัว
- รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด เช่น รูปแบบการโทรที่ประสบความสำเร็จ คู่มือการรับมือข้อโต้แย้ง และกลยุทธ์การสื่อสาร ผ่าน AI Chatbot และการวิเคราะห์การโทรของ Apollo
ข้อจำกัดของ Apollo AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อมูลการติดต่อมีความแม่นยำเพียง ~65% เท่านั้น โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือและภูมิภาค EMEA
- ฟังก์ชันการทำงานหลักถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับสูงกว่า ส่งผลให้ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถทำงานในกระบวนการติดต่อสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์
ราคาของ Apollo AI
- ฟรี
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Apollo AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. Clari (เหมาะที่สุดสำหรับการคาดการณ์รายได้และการตรวจสอบดีลด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI แบบเรียลไทม์)
ผ่านทางClari
Clari เป็นเครื่องมือการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AIที่สร้างขึ้นสำหรับทีมสร้างรายได้ที่ต้องการความแม่นยำ การมองเห็น และการควบคุมตลอดทั้งกระบวนการขาย ทุกอย่างทำงานบน Revenue Context™ ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลอัจฉริยะที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดึงสัญญาณจากการโต้ตอบทุกครั้ง ข้อตกลง การคาดการณ์ และการอัปเดต CRM เพื่อขับเคลื่อนตัวแทน AI รุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อการดำเนินการ
ตั้งแต่การตรวจสอบดีลแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการให้คำแนะนำที่แม่นยำและการสร้างอีเมล เครื่องมือนี้จะจัดการทุกอย่าง ตัวแทนของเครื่องมือจะตรวจสอบความเสี่ยงในกระบวนการขาย นำเสนอขั้นตอนถัดไป สร้างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และแนะนำการดำเนินการในทุกระดับขององค์กรที่รับผิดชอบรายได้
คุณสมบัติเด่นของ Clari
- วินิจฉัยสุขภาพของดีลด้วย การตรวจสอบดีลด้วย AI และทบทวนโอกาสที่เปิดอยู่ตามเกณฑ์การชนะที่พิสูจน์แล้ว พร้อมระบุช่องว่างในการดำเนินการ
- จับประเด็นสำคัญด้วย AI Smart Topics และเปิดเผยสัญญาณสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เช่น แรงกดดันด้านราคาหรือปัจจัยเสี่ยง จากสายโทรศัพท์ อีเมล และการประชุม
- รับสรุปเหตุการณ์สำคัญจากกิจกรรมตัวแทนผ่าน AI Smart Feed เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตามสัญญาณได้เร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
- เขียนอีเมลให้คมชัดยิ่งขึ้นด้วย การค้นหาและติดตามผลด้วย AI อย่างชาญฉลาด สำหรับการติดต่อที่เน้นคุณค่า
ข้อจำกัดของคลาริ
- มุมมองคอลัมน์ไม่สามารถปรับแต่งได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน
- ตัวแทนอาจจำเป็นต้องจัดทำสเปรดชีตคู่ขนานสำหรับการติดตามรายละเอียดของดีล
การกำหนดราคาของ Clari
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของคลารี
- G2: 4. 6/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clari อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับกล่าวไว้ว่า:
ฉันชอบที่ Clari ใช้งานง่ายและสะดวกเมื่อฉันอัปเดตขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับราคา ระยะการขาย และเวลาเมื่อดูดีลสำคัญของฉัน นอกจากนี้ยังง่ายต่อการคาดการณ์ยอดขายรายเดือน รายไตรมาส และรายปีร่วมกับผู้อำนวยการเมื่อเราดูรายงานและท่อการขาย ฉันไม่ชอบที่ไม่สามารถอัปเดตเมตริกบางอย่างได้หากไม่ได้เปลี่ยนแปลงใน Salesforce Lightning Opportunity ก่อน นอกเหนือจากนั้น ทุกอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย
ฉันชอบที่ Clari ใช้งานง่ายและสะดวกเมื่อฉันอัปเดตขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับราคา ระยะการขาย และเวลาเมื่อดูดีลสำคัญของฉัน นอกจากนี้ยังง่ายต่อการคาดการณ์ยอดขายรายเดือน รายไตรมาส และรายปีร่วมกับผู้อำนวยการเมื่อเราดูรายงานและท่อการขาย ฉันไม่ชอบที่ไม่สามารถอัปเดตเมตริกบางอย่างได้หากไม่ได้เปลี่ยนแปลงใน Salesforce Lightning Opportunity ก่อนหน้านั้น นอกเหนือจากนั้น ทุกอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวันของพวกเขา
นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไป คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และแม้กระทั่งการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
5. ช่างฝีมือ (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทนขาย AI อิสระที่สามารถมีส่วนร่วมและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายได้เหมือนมนุษย์)
ผ่านทางช่างฝีมือ
Artisan เป็นเครื่องมือส่งข้อความเชิงรุกแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วยพนักงาน AI Ava ซึ่งเป็น AI SDR ของระบบ จะเข้ามาแทนที่งานที่ต้องทำซ้ำๆ และใช้เวลานานในการหาลูกค้าแบบดั้งเดิมด้วยระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสมไปจนถึงการสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ระบบนี้จะจัดการกับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสามารถปรับใช้ AI Playbooks เพื่อทำให้เสียงในการสื่อสารและการเข้าถึงเป็นมาตรฐาน และรับรองว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจะถูกนำไปใช้ทั่วทั้งบริษัท ในขณะเดียวกัน แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นบัญชีที่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายให้แม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของงานฝีมือ
- ปรับใช้เวิร์กโฟลว์การติดต่อทางอีเมลและ LinkedIn แบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยเครื่องมือสร้างลำดับ
- ระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงด้วย Data Miner ของ Ava ที่รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลองค์กร และข้อมูลความตั้งใจ เช่น การประกาศรับสมัครงานและข่าวการระดมทุน
- จัดการการส่งอีเมลให้ถึงผู้รับเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลของคุณถูกจัดอยู่ในกล่องสแปม โดยใช้การตรวจสอบสุขภาพของกล่องจดหมายแบบเรียลไทม์ การจำกัดการส่งแบบไดนามิก และการอุ่นอีเมลอัตโนมัติ
- เข้าถึงผู้ติดต่อ B2B กว่า 300 ล้านรายในกว่า 200 ประเทศผ่านฐานข้อมูลในตัว
ข้อจำกัดของช่างฝีมือ
- ขาดความละเอียดในการรายงาน เนื่องจากการติดตามเวลาตอบสนองรวมถึงการยกเลิกการสมัครด้วย ทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบน
- การส่งข้อความรู้สึกทั่วไป เหมือนหุ่นยนต์ และขาดความเป็นส่วนตัว
การตั้งราคาแบบช่างฝีมือ
- ราคาที่กำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิวของช่างฝีมือ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้กรอบงบประมาณ อำนาจ ความต้องการ และเวลา (BANT) เป็นแนวทางในการสนทนา แทนที่จะถามตรงๆ ว่า 'ใครเป็นผู้ตัดสินใจ?' ลองถามว่า 'ปกติแล้วใครอีกบ้างที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อแบบนี้?' วิธีนี้จะทำให้การสนทนาดูเป็นธรรมชาติและช่วยให้คุณเข้าใจบริบทได้ลึกยิ่งขึ้น
6. Regie. ai (เหมาะที่สุดสำหรับลำดับการขายที่สร้างโดย AI ที่ปรับให้เหมาะกับบุคลิกภาพและความตั้งใจของผู้ซื้อ)
ผ่านทางRegie.ai
RegieOne เป็นแพลตฟอร์มการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขายที่ต้องการปรับแต่งการเข้าถึงลูกค้าในระดับที่กว้างขวาง ที่นี่ ตัวแทนมนุษย์และตัวแทน AI ทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนว่าจะติดต่อใคร ไปจนถึงการนัดหมายการประชุมในปฏิทิน มันใช้เนื้อหาอัจฉริยะและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการขายในระดับบนของช่องทางการขาย
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI และ การส่งข้อความด้วย AI ของแพลตฟอร์มจะเขียนเทมเพลตและสร้างโปรแกรมการส่งข้อมูลทั้งหมดโดยใช้เสียงของแบรนด์ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลประสิทธิภาพที่ผ่านมา รูปแบบการสื่อสารรวมถึงอีเมลที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ข้อความ LinkedIn บทสนทนาทางโทรศัพท์ และข้อความเสียง ทั้งหมดจะถูกปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ตำแหน่งงาน และขั้นตอนของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Regie. ai
- เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มข้อมูลติดต่อ และดำเนินการส่งข้อมูลขาออกอย่างเต็มรูปแบบ
- ใช้ AI Dialer ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโทรจำนวนมากด้วยระบบโทรพร้อมกันสูงสุดเก้าสายสำหรับโปรไฟล์ของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย
- ให้ตัวแทน AI ระบุตัวผู้เยี่ยมชม เพิ่มข้อมูลการติดต่อ และเริ่มการดูแลตามพฤติกรรม
ข้อจำกัดของ Regie. ai
- ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับแคมเปญ
- บางครั้ง เครื่องมืออาจสร้างเนื้อหาที่มีองค์ประกอบไม่เหมาะสม (เช่น การแนะนำเชิญดื่มกาแฟเมื่อไม่เกี่ยวข้อง)
Regie. ai ราคา
- ราคาตามความต้องการ
เรจี. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Regie.ai อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายภายใน การสอนตัวแทนขายให้เขียนดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เสมอมา […] Regie. ai นำแนวคิดดิบๆ ของคุณมาสร้างแคมเปญการขายที่ครบวงจร ปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับผู้บริหารที่ยุ่งมาก มันง่ายมากที่จะคิดมากเกินไปเกี่ยวกับการติดต่อทางอีเมลที่คุณต้องคิดทบทวนตัวเองอยู่เสมอ Regie. ai ช่วยขจัดอุปสรรคนั้นออกไป! อีเมลบางครั้งเรียบง่ายเกินไป เป็นเรื่องที่หายากที่ฉันจะใช้แคมเปญที่พวกเขาสร้างขึ้นมา "ทันที" เช่นเดียวกับ ChatGPT มันเหมาะที่สุดที่จะใช้เป็นตัวสร้างไอเดียหรือจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเขียนไม่ออกเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว!
7. Claygent (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการวิจัยและการเสริมสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการขายด้วย AI)
ผ่านทางClaygent
Claygent คือตัวแทนวิจัยที่ใช้ AI ของ Clay ที่เข้ามาแทนที่งานที่น่าเบื่อและซ้ำซากซึ่งทำให้กระบวนการขายช้าลง มันผสานข้อมูล firmographic, technographic และข้อมูลเจตนาจากแหล่งต่างๆ เช่น LinkedIn, Crunchbase และ CRM ของคุณ เครื่องมือ AI Profiler จะระบุบัญชีเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะซื้อสูงที่สุดและสร้างลำดับการติดต่อหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถถาม Claygent ได้ทุกอย่างตั้งแต่ 'บริษัทนี้ทำงานทางไกลได้ไหม?' ไปจนถึง 'ใครเป็นผู้ถูกกล่าวถึงในกรณีศึกษาล่าสุดของพวกเขา?' และมันจะค้นหาคำตอบให้ ระบบจัดตารางเวลาอัจฉริยะจะร่างวาระการประชุมและสรุปจุดติดต่อก่อนหน้านี้ ความท้าทายของผู้ซื้อ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง
คุณสมบัติเด่นของ Claygent
- ค้นหาบุคคลที่ถูกอ้างถึงในกรณีศึกษาหรือบล็อกล่าสุดเพื่อยืนยันว่าพวกเขายังคงมีบทบาทอยู่
- ปรับแต่งเวลาและวิธีการที่ข้อมูลได้รับการเสริมสร้างโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วย AI Formula Generator
- เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับการเสริมข้อมูลแต่ละรายการตามภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือขนาดบริษัท โดยใช้กฎเงื่อนไข
ข้อจำกัดของ Claygent
- บังคับใช้ขีดจำกัด 200 คำขอ/นาที ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำเข้าข้อมูลรายการจำนวนมาก
- การอัปเดตคะแนนบัญชีจะเกิดขึ้นทุก 30 นาที ทำให้การจัดลำดับความสำคัญแบบเรียลไทม์ล่าช้า
ราคาของ Claygent
- ฟรี
- เริ่มต้น: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- นักสำรวจ: $349/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 800 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Claygent
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2005ไคล์ แมคโดนัลด์เริ่มต้นด้วยคลิปหนีบกระดาษสีแดงเพียงอันเดียวและตั้งใจจะแลกเปลี่ยนมันให้ได้ของที่ดีกว่า ผ่านการแลกเปลี่ยนถึง 14 ครั้ง ตั้งแต่ปากกาปลาไปจนถึงรถสโนว์โมบิล และในที่สุดก็ได้บทภาพยนตร์ เขาสามารถแลกเปลี่ยนจนได้บ้านในแคนาดา! นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการขายนั้นเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และการสร้างความสัมพันธ์
8. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาด้วย AI และการตรวจจับความเสี่ยงของดีล)
ผ่านทางกง
Gong เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านรายได้ที่ใช้ AI ในการจับข้อมูล วิเคราะห์ และเชื่อมโยงบริบทของกระบวนการขายของคุณ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แตกต่างจากเครื่องมือสร้างโอกาสทางการขายแบบดั้งเดิม Gong มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสนทนาขาย Conversation AI จะถอดเสียงและติดแท็กช่วงเวลาสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ เช่น ข้อโต้แย้งเรื่องราคา การกล่าวถึงคู่แข่ง และสัญญาณจากผู้มีอำนาจตัดสินใจ
ผู้นำฝ่ายขายชื่นชอบเครื่องมือนี้ในการมองเห็นสิ่งที่ได้ผล ให้คำแนะนำแก่ทีมขาย และจับโอกาสที่เสี่ยงจะหลุดก่อนที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจ และด้วยฟีเจอร์อย่าง Meeting IQ ทีมขายของคุณจะได้รับสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการสนทนาที่ผ่านมา ผู้ที่ร่วมสาย และประเด็นที่ควรพูด เพื่อให้พร้อมเสมอในทุกการเจรจา
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- จำลองการสนทนาการขายจริงกับ AI Trainer โดยใช้การสวมบทบาทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอิงจากพฤติกรรมของลูกค้าจริง ข้อโต้แย้ง และบุคลิกภาพ
- ทำคะแนนดีลด้วยสัญญาณการสนทนา 300+ และวิธีการของคุณเองเพื่อปรับปรุงความน่าจะเป็นในการชนะและความมั่นใจในท่อการขายโดยใช้ AI Deal Predictor
- การเปลี่ยนแปลงในตลาดปัจจุบันและการค้นพบข้อโต้แย้งใหม่ ๆ การกล่าวถึงคู่แข่ง และเป้าหมายการขายในข้อมูลการโทรของคุณโดยใช้ AI Theme Spotter
- โค้ชได้เร็วขึ้นด้วย AI Call Reviewer และระบุรูปแบบการพูด ช่องว่าง และช่วงเวลาที่ควรโค้ชโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของกง
- จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการบันทึกแบบดิบไว้ที่ 24 เดือนสำหรับแผนมาตรฐาน
- ไม่รองรับการจัดหมวดหมู่แท็กการโทรแบบกำหนดเองอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากห้องสมุดที่มีอยู่
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
ก้องได้ช่วยทีมขายของเราเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยทำให้ AE ของเราเข้าใจตรงกันและพัฒนาเป็นพนักงานขายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ฟังก์ชันการค้นหาบางครั้งดูเหมือนจะไม่ค่อยแม่นยำ และการเข้าสู่ระบบก็มีความล่าช้าเล็กน้อยตอนเริ่มต้น นอกเหนือจากนั้นแล้ว ผมก็ไม่มีอะไรจะบ่นจริงๆ สองข้อนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างเนื้อหาเพื่อเสริมการขาย (พร้อมตัวอย่าง)
9. Lavender AI (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชอีเมลแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความขายที่ปรับแต่งด้วย AI)
ผ่านทางLavender AI
Lavender AI อยู่ในกล่องจดหมายของคุณโดยตรง วิเคราะห์ร่างอีเมลแบบเรียลไทม์และให้คะแนนตามโทนเสียง การปรับให้เข้ากับบุคคล โครงสร้าง และความยาว มันผสมผสานจิตวิทยาพฤติกรรม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนเพื่อการขาย และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ตัวแทนเพิ่มอัตราการตอบกลับและลดเวลาในการส่ง
สิ่งที่โดดเด่นจริงๆ ที่นี่คือ Ora ตัวแทนขาย AI ที่ชาญฉลาดของ Lavender มันช่วยคุณในการร่างการติดต่อครั้งแรกของคุณโดยการใส่ความเป็นส่วนตัวด้วยข้อมูลลูกค้าสดและปรับโทนตามจิตวิทยาของผู้รับ
คุณสมบัติเด่นของ Lavender AI
- ให้คะแนนอีเมลด้วยความแม่นยำด้วย Email Coach และรับคะแนนอัตราการตอบกลับพร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีขณะที่คุณเขียน
- เพิ่มความเป็นส่วนตัวในระดับใหญ่ด้วย ผู้ช่วยปรับแต่งส่วนบุคคล ที่ดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การกล่าวถึงในข่าว ลักษณะบุคลิกภาพ และคำแนะนำในการเริ่มต้นสนทนา
- ใช้เทมเพลตแผนการขายกับ Lavender Anywhere และนำพลังการโค้ชของมันไปใช้กับแพลตฟอร์มอีเมลใดก็ได้
ข้อจำกัดของ Lavender AI
- มุ่งเน้นเฉพาะการติดต่อทางอีเมลเท่านั้น และไม่รองรับการโทร การประชุม หรือการสื่อสารหลายช่องทาง
- การใช้กฎเกณฑ์ทางน้ำเสียงที่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้การสื่อสารทางอีเมลที่เหมาะสมกับบริบทถูกลงโทษ
ราคาของ Lavender AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายบุคคล: 49 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนทีม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Lavender AI
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1930 สตูดิโอภาพยนตร์ค้นพบว่าผู้ชมภาพยนตร์ที่มีศักยภาพจำเป็นต้องเห็นโฆษณาของภาพยนตร์อย่างน้อยเจ็ดครั้งก่อนที่จะตัดสินใจไปชม ข้อมูลเชิงลึกนี้นำไปสู่'กฎ 7 ครั้ง' ซึ่งเป็นหลักการทางการตลาดที่แนะนำว่าลูกค้าเป้าหมายจำเป็นต้องพบเห็นข้อความของแบรนด์อย่างน้อยเจ็ดครั้งก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
10. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือ AI ที่ผสานรวมซึ่งสนับสนุนกระบวนการขายทั้งหมดภายใน CRM)
ผ่านทางHubSpot Sales Hub
HubSpot Sales Hub เป็นเครื่องมือ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นที่จังหวะเวลา บริบท และความเกี่ยวข้องเพื่อปิดการขายได้สำเร็จ โดยรวมการหาลูกค้าใหม่ การมีส่วนร่วม และการจัดการโอกาสทางธุรกิจไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
สิ่งที่ทำให้ Sales Hub แตกต่างคือการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศ CRM ของ HubSpot ที่กว้างขวาง ทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับผู้นำฝ่ายขายที่ต้องการการมองเห็นในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย การแจ้งเตือนอัจฉริยะและการติดตามกิจกรรมแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ตัวแทนขายสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub
- เป้าหมายลูกค้าที่มีศักยภาพสูงขึ้นด้วย Breeze Prospecting Agent ที่ช่วยให้การให้คะแนนลูกค้าและการวิจัยการขายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- สร้างกระบวนการติดต่อส่วนบุคคลด้วย ลำดับ และเปิดตัวเวิร์กโฟลว์อีเมลและงานแบบไดนามิกหลายขั้นตอน
- เร่งความเร็วของกระบวนการขายด้วย การขายโดยมี AI เป็นแนวทาง ให้ตัวแทนขายดำเนินการตามคิวงานอัจฉริยะ สรุปรายการข้อเสนอประจำวัน และรายการสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ
- เตรียมและติดตามการประชุมได้ทันทีด้วยผู้จัดตารางอัจฉริยะที่บันทึกผลลัพธ์การประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างการติดตามผล และทำให้ปฏิทินของคุณเต็มอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub
- อีเมลซีเควนซ์ขาดตรรกะการแยกย่อยที่ละเอียดอ่อนหรือการทำงานตามเงื่อนไขที่พบในเครื่องมือขั้นสูงกว่า
- การพยากรณ์เป็นพื้นฐานและยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับองค์กรขายที่มีขนาดใหญ่และมีหลายผลิตภัณฑ์
ราคาของ HubSpot Sales Hub
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
HubSpot Sales Hub ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,300+)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Sales Hub อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรงจากการรีวิวใน G2:
ระบบอัตโนมัติ การจัดระเบียบ การสื่อสาร ฟังก์ชันการทำงาน ความสามารถทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรของเรา! […] เราได้ทำการเชื่อมต่อกับ PandaDoc และทั้งสองระบบทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เราค่อนข้างพอใจกับพลังของ HubSpot Sales เรามีตัวเลือกที่ดีและเพียงแค่ต้องใช้เวลาในการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฟังก์ชันการทำงาน แต่ที่นี่คือจุดที่ทีมขายของ HubSpot ได้ให้ความช่วยเหลือ
11. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอท AI ที่คัดกรองลูกค้าเป้าหมายและนัดหมายการประชุมแบบเรียลไทม์)
ผ่านทางSalesloft
Drift ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Salesloft ช่วยให้ทีมขายจัดการกับการเข้าชมเว็บไซต์ขาเข้าโดยการจับและส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ มันใช้คู่มือการสนทนาที่ปรับแต่งได้และตรรกะการส่งต่อเพื่อระบุสัญญาณการซื้อและมีส่วนร่วมกับผู้เข้าชมตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับทีมที่พึ่งพาการตลาดแบบดึงดูดหรือกลยุทธ์ที่เน้นบัญชีลูกค้าเป็นหลัก เครื่องมือนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการตลาดอีเมลด้วย AIที่ช่วยให้ไม่พลาดสัญญาณความสนใจใดๆ แพลตฟอร์มนี้มีคุณค่าในการเร่งความเร็วในการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าและการคัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ก่อนที่ตัวแทนมนุษย์จะเข้ามาเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- อัตโนมัติการจับลูกค้าเป้าหมายขาเข้าด้วย Drift Chat Agent ซึ่งจัดการการสนทนากับลูกค้าเป้าหมายทันที
- คัดกรองและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลบริษัท พฤติกรรม หรือข้อมูล CRM เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เยี่ยมชมที่มีความตั้งใจสูงจะได้รับการติดต่อจากผู้ขายที่เหมาะสมโดยตรง
- ปรับผลลัพธ์การสนทนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระบวนการขายโดยใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่เชื่อมโยงโดยตรงกับโมดูล Deals และ Forecast ของ Salesloft
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากหากไม่มีปริมาณการเข้าชมจากภายนอกที่สูง
- การส่งต่อตัวแทนอย่างไร้รอยต่อในสถานการณ์การกำหนดเส้นทางที่ซับซ้อนอาจต้องใช้ตรรกะที่กำหนดเองหรือวิธีแก้ไขชั่วคราว
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการล่องเรือ
- G2: 4. 5/5 (4,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
12. Humantic AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อที่อิงตามบุคลิกภาพและการมีส่วนร่วมในการขายที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
ผ่านทางHumantic AI
Humantic AI ช่วยให้ตัวแทนขายปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพ แทนที่จะใช้เพียงข้อมูลของบริษัทเท่านั้น ระบบจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น กิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและรูปแบบการสื่อสาร เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายชอบให้ติดต่อในรูปแบบใด
โดยใช้แบบจำลองบุคลิกภาพ 'การครอบงำ, อิทธิพล, ความมั่นคง, และความรับผิดชอบ' (DISC) ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง, วิธีสร้างความไว้วางใจ, และวิธีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนตัดสินใจ นอกจากนี้ยังผสานการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการขาย ทั้งหมดนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมที่ขายให้กับองค์กรที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้ตัดสินใจหลายคน และต้องการปรับแต่งการติดต่อสื่อสารในระดับใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Humantic AI
- เชื่อมต่อกับ Google หรือ Outlook Calendar เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงรูปแบบการตัดสินใจและความชอบในการสื่อสารของแต่ละบุคคล
- ใช้ แผนที่คณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อแสดงภาพรวมของอิทธิพล ความสอดคล้อง และการจับคู่บุคลิกภาพของผู้มีอำนาจตัดสินใจทั้งหมด
- ปรับปรุงกลยุทธ์การหาลูกค้าด้วยการเสริมสร้างข้อมูลแบบหลายช่องทางที่ดึงลักษณะของผู้ซื้อเข้าสู่แพลตฟอร์มเช่น Outreach หรือ Salesloft
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์เชิงมนุษย์
- โปรไฟล์บุคลิกภาพอาจล่าช้าอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงบทบาทล่าสุดหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ใหม่เป็นเวลาหลายสัปดาห์
- การพึ่งพาสัญญาณทางสังคมที่เปิดเผยต่อสาธารณะอาจทำให้โปรไฟล์เอนเอียงไปทางกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้งานโซเชียลมีเดียมากกว่า
การกำหนดราคา Humantic AI
การจัดระเบียบ
- เริ่มต้น: $275/เดือน
- การเติบโต: 1,050 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
บุคคล
- ข้อดี: $40/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้เชี่ยวชาญ: 50 ดอลลาร์/เดือน
- เจ้าของ: 75 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Humantic AI
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Humantic AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึงเครื่องมือนี้:
Humantic AI เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในแนวทางการสร้างเครือข่ายและทีมโครงการที่มีความสามัคคีของฉัน ความสามารถในการวิเคราะห์และทำนายลักษณะบุคลิกภาพได้ช่วยให้ฉันปรับกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อและความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ฉันได้สังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันในบางครั้งในการประเมินบุคลิกภาพสำหรับตำแหน่งที่มีความเฉพาะทาง และมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในการปรับเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจอย่างเต็มที่
13. Seamless AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาผู้ติดต่อ B2B แบบเรียลไทม์และการสร้างโอกาสทางการขายด้วย AI)
ผ่านSeamless AI
ออกแบบมาสำหรับผู้นำฝ่ายขายที่เบื่อกับรายชื่อลูกค้าเก่าและกระบวนการทำงานที่ขาดการเชื่อมต่อ Seamless. AI สามารถระบุ ตรวจสอบความถูกต้อง และเสริมข้อมูลติดต่อและบริษัทได้ในไม่กี่วินาทีในฐานะซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B มันทำงานเหมือนเครื่องมือค้นหาที่เสริมด้วย AI โดยดึงข้อมูลจากมากกว่า 1.3 พันล้านรายชื่อธุรกิจและ 121 ล้านโปรไฟล์บริษัท
มันเหมาะสำหรับการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังที่เจาะจงเป้าหมายอย่างแม่นยำ ลดเวลาที่ใช้ในการค้นคว้าด้วยตนเอง และทำให้ขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่มีอัตราการแปลงสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ที่ไร้รอยต่อ
- เปิดใช้งาน เจตนาซื้อ เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในตลาดแล้วและพร้อมที่จะมีส่วนร่วม
- ใช้ประโยชน์จากการเสริมข้อมูลเพื่อเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อที่ไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นโปรไฟล์ที่สมบูรณ์พร้อมอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบริษัท
- ใช้การวิจัย AI เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ประวัติบริษัท ประวัติการระดมทุน หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ AI ที่ไร้รอยต่อ
- การดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์อาจให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงงานหรือความถูกต้องของอีเมล
- ข้อมูลซ้ำหรือการกรอกข้อมูลติดต่อไม่ถูกต้องอาจเกิดขึ้นระหว่างการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากไปยัง Salesforce หรือ HubSpot
การกำหนดราคา AI ที่ไร้รอยต่อ
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวด้วย AI ที่ไร้รอยต่อ
- G2: 4. 4/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Seamless AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง:
ฉันชอบมากที่ Seamless.AI ทำให้การค้นหาข้อมูลติดต่อและรายละเอียดบริษัทที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายมาก มันรวดเร็วสุดๆ และข้อมูลก็อัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันไปได้เยอะเมื่อต้องติดตามผู้มีอำนาจตัดสินใจ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถเข้าไปใช้งานและจัดการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรซับซ้อนเลย [...]
🔍 คุณรู้หรือไม่? การโทรหาลูกค้าแบบไม่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้า(Cold calling) มีอัตราความสำเร็จต่ำมาก โดยประมาณเพียง2.3% ของการโทรเหล่านี้จะนำไปสู่การนัดหมายหรือการขายที่ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้บริษัทต่างๆ หันมาใช้กลยุทธ์การขายแบบดึงดูดลูกค้า (Inbound) และการขายที่เน้นความสัมพันธ์เป็นหลัก
เปิดใช้งานการขายอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วย ClickUp
มาพูดกันตามตรง: การทำงานอัตโนมัติด้านการขายไม่ควรต้องใช้เครื่องมือที่แยกจากกันเป็นสิบๆ หลังจากสำรวจตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการขายแล้ว สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ความเรียบง่าย ความรวดเร็ว และการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดคือสิ่งที่ชนะ
ด้วย ClickUp คุณสามารถขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายและได้แพลตฟอร์มเดียวที่ซึ่ง AI Agents ของมันจัดการกับกระบวนการทำงานประจำ เช่น การอัปเดตสถานะงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ClickUp Brain จะเข้ามาช่วยสรุปดีล สร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ และแสดงข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงานของคุณภายในไม่กี่วินาที
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และเปลี่ยนทุกจุดสัมผัสให้เป็นรายได้! ✅