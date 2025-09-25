ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าในปี 2025

บริการลูกค้ากำลังถูกปรับเปลี่ยนอย่างเงียบๆ โดยปัญญาประดิษฐ์
ห่างไกลจากการโฆษณาเกินจริงในอนาคต ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์กำลังรับหน้าที่ที่ไม่ค่อยมีเสน่ห์แต่มีความสำคัญ: การจัดเส้นทางตั๋ว การจัดการคำขอซ้ำๆ การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และการทำให้การดำเนินงานดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยลง
การศึกษาของ McKinsey ระบุว่า เมื่อมีตัวแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง:
เหตุการณ์ทั่วไปถึง 80% สามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาลงได้ 60 ถึง 90%
เหตุการณ์ทั่วไปถึง 80% สามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาลงได้ 60 ถึง 90%
และตัวแทน AI ที่ดีที่สุด? พวกเขาไม่เข้ามาขัดขวาง. พวกเขาทำงานอย่างเงียบๆ และให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ที่พวกเขามีความจำเป็นจริงๆ.
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะวิเคราะห์ตัวแทน AI ชั้นนำสำหรับการบริการลูกค้าที่คุ้มค่าแก่การใช้งาน มาเริ่มกันเลย! 🤖
ตัวแทน AI ชั้นนำสำหรับการบริการลูกค้า
นี่คือการเปรียบเทียบสั้น ๆ ของตัวแทน AI ชั้นนำสำหรับทีมบริการลูกค้า
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติแบบกำหนดเอง, การตอบกลับที่ผสานรวมกับแชท, กระบวนการทำงานของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แม่แบบพื้นที่ทำงานสำหรับการสนับสนุน
|ทุกขนาดของทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ครีบอินเตอร์คอม
|การตอบสนองที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4, ตัวกระตุ้นการทำงาน, การเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ, บันทึกการสนทนาพร้อมจุดสำคัญ
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|เริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อที่นั่ง; ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; $0.99 ต่อการแก้ไข Fin
|การสนับสนุนจาก Ada
|ปัญญาประดิษฐ์หลายภาษา, ระดับการสนับสนุนหลายระดับ, การติดต่อเชิงรุก, ตัวสร้างแบบลากและวาง
|องค์กรธุรกิจ
|ราคาที่กำหนดเอง (ขึ้นอยู่กับขนาดการนำไปใช้)
|ลูกค้า
|การตรวจจับอารมณ์, บริบทตามระบบ CRM, รองรับการสนทนาด้วยเสียงและแชท, การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ
|ทีมระดับกลางถึงองค์กร
|เริ่มต้นที่ $89/เดือนต่อผู้ใช้; ส่วนเสริม AI เริ่มต้นที่ $0.60/การสนทนา
|Zendesk AI
|การคัดแยกผู้ป่วยเชิงคาดการณ์, ตัวช่วยตัวแทนที่เสริมด้วย AI, การตรวจจับภาษาอัตโนมัติ, ตรรกะที่เน้น SLA
|ทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|เริ่มต้นที่ $55/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี); เสริม AI: $50/เดือนต่อตัวแทน
|ดริฟท์ เอไอ
|การสนับสนุนที่ตระหนักถึงการขาย, การให้คะแนนลูกค้า, การจองปฏิทิน, ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
|ธุรกิจ SaaS และธุรกิจแบบสมัครสมาชิกในตลาดระดับกลาง
|ราคาตามความต้องการ
|Tidio Lyro
|การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว, การสลับช่อง, การเชื่อมโยงแคตตาล็อกสินค้า, ระบบอัตโนมัติหลังเวลาทำการ
|บุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
|Lyro AI agent add-on เริ่มต้นที่ $39/เดือน
|เฟรชเดสก์ เฟรดดี้ เอไอ
|การคัดแยกตามความรู้สึก, การอัปโหลดเอกสารช่วยเหลือ, ตัวชี้วัดระหว่าง AI กับมนุษย์, การสนับสนุนหลายช่องทาง
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|เริ่มต้นที่ $18/เดือนต่อตัวแทน; AI Copilot เริ่มต้นที่ $94/เดือนต่อตัวแทน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตัวแทน AI สำหรับบริการลูกค้าคืออะไร?
ตัวแทน AI สำหรับบริการลูกค้าคือผู้ช่วยดิจิทัลที่มีความซับซ้อนซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เครื่องมือขั้นสูงเหล่านี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนของลูกค้า
พวกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อเข้าใจบริบท, เรียนรู้จากการโต้ตอบ, และปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
เครื่องมือตัวแทน AI สามารถทำงานข้ามช่องทางต่างๆ ได้ เช่น แชท อีเมล และศูนย์ช่วยเหลือ ทำให้ลูกค้าได้รับการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในฝั่งของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1960หุ่นยนต์ชื่อ Shakeyได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะหุ่นยนต์เคลื่อนที่อเนกประสงค์ตัวแรกที่สามารถใช้เหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองได้ พัฒนาโดย SRI International, Shakey ได้วางรากฐานสำหรับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
คุณควรค้นหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับบริการลูกค้า?
ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนต้องการเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้โดยไม่สร้างปัญหาใหม่ ๆ เพราะสิ่งเดียวที่พวกเขาไม่มีคือเวลาในการอธิบายบริบทเดิม ๆ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ
นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวแทนบริการลูกค้า AI:
- การตั้งค่าที่ใช้งานง่าย: เริ่มต้นใช้งานได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย ให้ตัวแทนมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือลูกค้า
- การตอบกลับที่คำนึงถึงบริบท: จับน้ำเสียงของลูกค้า คำสแลง หรือความเร่งด่วน เพื่อสร้างคำตอบที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมนุษย์
- ความสอดคล้องข้ามแพลตฟอร์ม: ให้คำตอบที่เหมือนกันบน WhatsApp, อีเมล, X หรือ SMS เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- การส่งต่อตัวแทนที่ราบรื่น: โอนแชทไปยังตัวแทนมนุษย์พร้อมบริบทครบถ้วน ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเริ่มต้นเรื่องราวใหม่
- โทนเสียงที่สอดคล้องกับแบรนด์: ปรับแต่งคำตอบให้สะท้อนตำแหน่งของบริษัทคุณ ตั้งแต่แบบขี้เล่นไปจนถึงแบบมืออาชีพ เพื่อความน่าเชื่อถือ
- ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพแบบทันที: แสดงสถิติแบบเรียลไทม์ให้กับเจ้าหน้าที่สนับสนุน เช่น อัตราการแก้ไขปัญหา ช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
- ประสิทธิภาพสูงสุดที่เชื่อถือได้: จัดการกับปริมาณงานที่พุ่งสูง เช่น ยอดขายช่วงวันหยุด ได้โดยไม่ชะลอตัวหรือทำให้ลูกค้าต้องรอเป็นเวลานาน ช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจอยู่เสมอ
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบริการลูกค้า
เครื่องมือบริการลูกค้าด้วย AIเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการตอบคำถามของพวกเขาได้ทันที มาสำรวจเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างละเอียดกันเถอะ 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานสนับสนุนและการทำงานอัตโนมัติ)
ClickUpรวมส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของการบริการลูกค้าไว้ในระบบเดียว
นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติโดย ClickUp
ใช้ ClickUp's Autopilot Agents เพื่อส่งการอัปเดตโดยไม่ต้องตามหาหัวหน้าทีม
เริ่มต้นด้วยClickUp Autopilot Agents. ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำงานตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด.
สมมติว่ามีคนส่งข้อความมาถามว่าใครกำลังจัดการเรื่องคืนเงินสำหรับบัญชีเฉพาะบัญชีหนึ่งอยู่ ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติจะสแกนพื้นที่ทำงานของคุณ ค้นหาภารกิจที่เกี่ยวข้อง และตอบกลับด้วยชื่อผู้รับผิดชอบพร้อมลิงก์ไปยังเธรดที่กำลังดำเนินการอยู่
ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดย ClickUp
สร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อกระตุ้นการดำเนินการตามคำสำคัญหรือช่องทางเฉพาะ
หากขั้นตอนการทำงานของคุณต้องการสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างClickUp Custom Autopilot Agent ได้
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ ยังให้การสนับสนุนในระหว่างการสร้างสรรค์ด้วย คุณสามารถใช้เพื่อร่างคำสั่ง ปรับปรุงการกระทำ หรือแนะนำเครื่องมือตามกระบวนการทำงานของคุณ
สมมติว่าคุณมีช่องทางสนับสนุนสำหรับบัญชี VIPคุณสามารถสร้างตัวแทน AIที่คอยเฝ้าดูช่องทางนั้น และจะทำงานเฉพาะเมื่อข้อความมีการกล่าวถึง 'การละเมิดข้อมูล' หรือ 'ปัญหาการเข้าถึง' จากนั้นสร้างงานในรายการ 'การยกระดับปัญหาขององค์กร' แนบข้อความต้นฉบับ และมอบหมายให้กับทีมความปลอดภัยของคุณ
การจัดการงานใน ClickUp
เมื่อเจ้าหน้าที่ของคุณพร้อมปฏิบัติงานแล้ว ขั้นตอนที่เหลือของเวิร์กโฟลว์ยังคงต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับบริการลูกค้าของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับการคัดแยกงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก
เริ่มต้นด้วยClickUp Tasksเพื่อแปลงทุกปัญหาของลูกค้าให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ จากนั้นเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานเหล่านี้ด้วยClickUp Custom Fieldsเพื่อจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟิลด์ต่างๆ เช่น 'ประเภทปัญหา', 'กลุ่มลูกค้า', 'ช่องทาง', และ 'ความเร่งด่วน' ช่วยให้ทีมของคุณสามารถกรองและจัดการกับตั๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อรักษาความต่อเนื่องในกระบวนการสนับสนุนของคุณ ระบบสามารถคัดแยก จัดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานให้คุณได้อย่างรวดเร็ว หากงานใดอยู่ในสถานะ 'ติดขัด' นานเกินสองวัน ระบบอัตโนมัติจะแจ้งเตือนหัวหน้าทีม ยกระดับปัญหา และโพสต์การอัปเดตในช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งการตั้งค่า,เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUpให้พื้นที่ทำงานพร้อมใช้งาน.
เทมเพลตบริการลูกค้านี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าเช่น 'ประเภทปัญหา', 'สถานะการเสร็จสิ้น', 'อีเมลติดต่อของผู้ร้องขอ', และ 'คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า' นอกจากนี้ยังมีมุมมองแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดการคำขอของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสำหรับทีมที่ต้องการเจาะลึกปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ แบบเจาะจงมากขึ้นแม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้าของ ClickUpถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามสิ่งที่สำคัญ:สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองเพื่อติดตามตั๋ว, SLA, และความสามารถของทีม
- เขียนโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่: ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างคำตอบและเอกสารสนับสนุน
- อัตโนมัติการทำงานด้วยการบอก ไม่ใช่การคลิก: พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการและให้ ClickUp Brain จัดการให้
- เก็บคำตอบทุกข้อไว้ในที่เดียว: สร้างฐานความรู้สำหรับการสนับสนุนโดยใช้ClickUp Docsพร้อมการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์
- เปลี่ยนคำขอให้เป็นงาน: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมปัญหาและกรอกรายละเอียดงานโดยอัตโนมัติ
- ป้องกันงานข้างเคียงไม่ให้หลุดรอด:ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายใน ClickUpช่วยให้การติดตามงานไม่ตกหล่น
- สื่อสารโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ: ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยประเด็น แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความยืดหยุ่นนั้นทรงพลัง แต่ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจการตั้งค่าที่กำหนดเองและการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,460+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นใน Redditนี้พูดได้ชัดเจนที่สุดแล้ว:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!)
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!)
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต—ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้นหรือกำจัดออกไปได้
ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติภารกิจกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
2. อินเตอร์คอมฟิน (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้)
ผ่านทางIntercom Fin
Intercom Fin ใช้โมเดลภาษาขั้นสูง เช่น GPT-4 เพื่อทำความเข้าใจคำถามของลูกค้าได้ลึกซึ้งกว่าการจับคู่คำหลักเพียงอย่างเดียว โดยเชื่อมต่อกับเอกสารที่มีอยู่ของคุณ ทำให้การนำไปใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
คุณจะสังเกตเห็นว่ามันปรับโทนเสียงตามบริบทของการสนทนา: เป็นทางการเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค, เป็นมิตรเมื่อรับมือกับข้อร้องเรียน. หลายทีมชอบวิธีที่มันระบุรูปแบบการแก้ไขปัญหาเพื่อค้นหาช่องว่างในเอกสารสนับสนุน.
หากคุณใช้เครื่องมือ Intercom อื่นอยู่แล้ว Fin สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติเด่นของ Intercom Fin
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อกระตุ้นการดำเนินการเฉพาะเมื่อลูกค้าพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือปัญหาบางอย่าง
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ AI ผ่านการวิเคราะห์ที่แสดงการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับการส่งต่อปัญหา
- รวมความคิดเห็นของลูกค้าไว้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบในอนาคต
- ดูบทสนทนาพร้อมจุดสำคัญที่เน้นไว้เพื่อให้เข้าใจข้อกังวลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของครีบอินเตอร์คอม
- ใช้งานได้เฉพาะภายในระบบนิเวศของ Intercom เท่านั้น ซึ่งจำกัดตัวเลือกหากคุณใช้แพลตฟอร์มอื่น
- มีปัญหาในการตอบคำถามทางเทคนิคขั้นสูงหรือคำถามเฉพาะทางในอุตสาหกรรม
- จำเป็นต้องมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของคุณ
การกำหนดราคา Intercom Fin
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- ผู้เชี่ยวชาญ: $139/เดือน ต่อที่นั่ง
- Fin AI Agent: $0. 99 ต่อการแก้ไข (ราคาใช้ได้กับทุกแผนและการผสานรวม)
คะแนนและรีวิวของ Intercom Fin
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,380 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,115+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Intercom Fin อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์นี้ดึงดูดความสนใจของเรา:
ก่อนอื่นเลย นี่คือโซลูชัน AI ที่ใช้งานง่ายมากจริง ๆ แทบไม่ต้องตั้งค่าหรือปรับแต่งอะไรเลย แต่พอใช้งานไปเกินขั้นตอนการตั้งค่าเบื้องต้นแล้ว คุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างเร็ว
ก่อนอื่นเลย นี่คือโซลูชัน AI ที่ง่ายมาก ๆ ที่แทบไม่ต้องตั้งค่าหรือปรับแต่งอะไรเลย แต่เมื่อคุณใช้งานไปเกินกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นแล้ว คุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีข้อจำกัดอย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าฟรี
3. Ada Support (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนหลายภาษาในองค์กร)
ผ่านทางAda Support
Ada Support จัดการการสนทนาในหลายภาษาโดยไม่ต้องตั้งค่าแยกสำหรับแต่ละภาษา ระบบจะจัดหมวดหมู่คำถามที่เข้ามาโดยอัตโนมัติและส่งไปยังโมดูล AI ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับหัวข้อที่แตกต่างกัน
องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งใช้ระบบนี้เนื่องจากสามารถขยายไปยังตลาดทั่วโลกได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานตามสัดส่วน ความสอดคล้องด้านความปลอดภัยของระบบทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบการจัดการข้อมูลที่เข้มงวด เช่น การธนาคารและการดูแลสุขภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Ada Support
- เชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูลสินค้าของคุณเพื่อให้การตอบกลับประกอบด้วยข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับสินค้าคงคลังและข้อมูลจำเพาะ
- แบ่งการสนทนากับลูกค้าตามระดับมูลค่า พร้อมมอบระดับการบริการที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ
- ส่งข้อความเชิงรุกที่กระตุ้นโดยเหตุการณ์สำคัญในบัญชีหรือช่วงเวลาที่มักเกิดปัญหา
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับประเภทการแก้ไขเพื่อช่วยระบุปัญหาของผลิตภัณฑ์ก่อนที่ปัญหาจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของตั๋ว
ข้อจำกัดการสนับสนุน
- การติดตั้งโดยทั่วไปใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ และต้องการบุคลากรทางเทคนิคที่เชี่ยวชาญ
- โครงสร้างราคาทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับบริษัทที่มีปริมาณการสนับสนุนน้อย
- บางครั้งอาจให้คำตอบที่ไม่แม่นยำเมื่อดึงข้อมูลจากหัวข้อความรู้ที่กำหนดเองหลายหัวข้อ
ราคา Ada Support
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการสนับสนุนของ Ada
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ada Support อย่างไรบ้าง?
มุมมองหนึ่งที่ควรค่าแก่การพิจารณา:
ADA ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายว่าระบบของพวกเขาทำงานอย่างไร วิธีการตั้งค่าคำตอบอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากตัวเลือกต่างๆ เช่น กล่องข้อความ วิดีโอ และรูปภาพ สามารถลากและวางลงในลำดับการสนทนาได้ นอกจากนี้ การดำเนินการที่มีอยู่ยังช่วยให้ลำดับการสนทนาทำงานได้อย่างถูกต้อง
ADA ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายว่าระบบของพวกเขาทำงานอย่างไร วิธีการตั้งค่าคำตอบอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากตัวเลือกต่างๆ เช่น กล่องข้อความ วิดีโอ และรูปภาพ สามารถลากและวางลงในลำดับการสนทนาได้ นอกจากนี้ การดำเนินการที่มีอยู่ยังช่วยให้ลำดับการสนทนาทำงานได้อย่างถูกต้อง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: KPMG พบว่าสำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ธุรกิจลงทุนใน AI พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 3.5 ดอลลาร์ มีเพียง 5% ของบริษัททั้งหมดที่รายงานว่าได้รับผลตอบแทนสูงถึง 8 ดอลลาร์ ซึ่งแม้จะเป็นตัวเลขเล็กน้อยแต่ก็น่าประทับใจ
4. Kustomer (ดีที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของการสนับสนุนตามความรู้สึก)
ผ่านทางKustomer
Kustomer ดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม CRM ไม่ใช่แชทบอทแบบสแตนด์อโลน มันตีความข้อความของลูกค้าเพื่อตรวจจับอารมณ์ เช่น ความหงุดหงิดหรือความเร่งด่วน การตระหนักรู้ทางอารมณ์นี้ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการสนทนาที่ต้องการความสนใจทันที ซึ่งมักช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาบานปลาย
คุณอาจชื่นชมวิธีที่ระบบพิจารณาประวัติของลูกค้าเพื่อตอบสนองตามบริบท แทนที่จะจัดการแต่ละข้อความแยกจากกัน วิธีนี้ช่วยลดการซ้ำซ้อนสำหรับลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำ และช่วยให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างเฉพาะบุคคลมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kustomer
- กำหนดการติดตามผลโดยอัตโนมัติตามประเภทของปัญหาโดยไม่ต้องจัดการปฏิทินด้วยตนเอง
- ใช้กลยุทธ์การสนทนาหรือการจัดการลูกค้าที่แตกต่างกันตามความรู้สึกหรืออารมณ์ของลูกค้าที่ตรวจพบ
- แสดงประวัติการซื้อที่เกี่ยวข้องเมื่อลูกค้าพูดถึงสินค้าเฉพาะ
- สร้างคำแนะนำการตอบกลับที่รวมถึงรายละเอียดบัญชี เช่น ประเภทการสมัครสมาชิก
ข้อจำกัดของลูกค้า
- อัตราการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIอาจถูกพิจารณาว่าต่ำกว่าคู่แข่งบางราย
- ความสามารถในการใช้เสียงยังไม่พัฒนาเท่าฟังก์ชันที่ใช้ข้อความ
- จำเป็นต้องนำแพลตฟอร์ม Kustomer CRM ทั้งหมดมาใช้แทนการเชื่อมต่อกับระบบปัจจุบันของคุณ
- มีตัวเลือกภาษาให้เลือกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันหลายภาษาเฉพาะทาง
การกำหนดราคาสำหรับลูกค้า
- องค์กร: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $139/เดือน ต่อผู้ใช้
ส่วนเสริม AI
- ตัวแทน AI สำหรับลูกค้า: $0. 60 ต่อการสนทนาที่มีส่วนร่วม
- ตัวแทน AI สำหรับพนักงานขาย: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Kustomer อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
ฉันชอบที่ Kustomer มีความเรียบหรูและออกแบบมาอย่างดี มันไม่เทอะทะหรือใช้งานยากเลย มันมีความเรียบง่ายจริงๆ การรายงานนั้นยอดเยี่ยมมาก ละเอียดมากไม่เพียงแค่สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมของคุณด้วย มันทำงานได้ดีมากในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของทีมด้วยเช่นกัน
ฉันชอบที่ Kustomer มีความเรียบหรูและออกแบบมาอย่างดี มันไม่เทอะทะหรือใช้งานยากเลย มันถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ การรายงานนั้นยอดเยี่ยมมาก ละเอียดลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมของคุณด้วย มันทำงานได้ดีมากในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของทีมด้วย
5. Zendesk AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
ผ่านทางZendesk
Zendesk AI ใช้รูปแบบที่ได้จากข้อมูลการโต้ตอบด้านการสนับสนุนหลายพันล้านครั้งเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อความที่เข้ามาโดยอัตโนมัติและส่งไปยังคิวที่เหมาะสมซอฟต์แวร์ช่วยเหลือลูกค้านี้เน้นที่ภาษาการบริการลูกค้าโดยเฉพาะ ไม่ใช่การสนทนาทั่วไป จึงช่วยให้สามารถจดจำคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมที่ลูกค้าของคุณใช้ได้
มันผสานการทำงานอัตโนมัติที่ติดต่อกับลูกค้าเข้ากับเครื่องมือช่วยเหลือตัวแทน เพื่อยกระดับประสบการณ์การสนับสนุนทั้งสองด้าน วิธีการนี้มักนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญจากมนุษย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk AI
- ตรวจสอบรูปแบบการสนทนาเพื่อค้นหาจุดร่วมที่ลูกค้าละทิ้งการใช้บริการอัตโนมัติ
- แนะนำการดำเนินการถัดไปให้กับตัวแทนโดยอ้างอิงจากตั๋วที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอดีตและวิธีการแก้ไขปัญหา
- ตรวจจับภาษาโดยอัตโนมัติและสลับภาษาในการตอบกลับโดยไม่ต้องให้ลูกค้าเลือก
ข้อจำกัดของ Zendesk AI
- ต้องการข้อมูลจำนวนมากจากการโต้ตอบในอดีตเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีความซับซ้อนมากขึ้นในการผสานรวมกับระบบที่ไม่ใช่ของ Zendesk
- อินเทอร์เฟซมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้เป็นครั้งคราว
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามภาษาต่างๆ ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ
ราคาของ Zendesk AI
- ทดลองใช้ฟรี
- ทีม Suite: $55/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การเติบโตของห้องชุด: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Suite Professional: $115/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
ส่วนเสริม AI
- ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: $50/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Zendesk AI
- G2: 4. 3/5 (6,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4,040+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับได้กล่าวไว้ว่า:
ฉันชอบฟีเจอร์ AI มาก ฉันสามารถเขียนคำตอบได้ และ ZD สามารถทำให้มันดูเป็นมิตรมากขึ้น ละเอียดมากขึ้น และเป็นทางการมากขึ้น มันยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ ทีม Zendesk ก็ช่วยเหลือดีและยอดเยี่ยมเสมอ
ฉันชอบฟีเจอร์ AI มาก ฉันสามารถเขียนคำตอบได้ และ ZD สามารถทำให้มันดูเป็นมิตรมากขึ้น ละเอียดมากขึ้น และเป็นทางการมากขึ้นได้ มันยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ ทีม Zendesk ยังช่วยเหลือดีและยอดเยี่ยมเสมอ
🔍 คุณทราบหรือไม่? Deloitte รายงานว่า15% ของศูนย์ติดต่อลูกค้าได้ใช้AI สร้างสรรค์เพื่อเร่งการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ทำให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น และสร้างสรุปการโทรและติดตามผลอัตโนมัติแล้ว
6. Drift AI (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าที่เน้นการขาย)
ผ่านทางSalesloft
Drift by Salesloft เข้าหาการสนทนาด้านการสนับสนุนด้วยความรู้ความเข้าใจด้านการขาย โดยตระหนักถึงช่วงเวลาที่การโต้ตอบกับฝ่ายบริการลูกค้าอาจเปิดเผยโอกาสทางการขาย
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้านี้เชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเพิ่มบริบท โดยระบุว่าผู้สนทนาเคยดูหน้าแสดงราคาหรือทิ้งรถเข็นไว้หรือไม่ มุมมองด้านการขายทำให้ Drift มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SaaS และธุรกิจแบบสมัครสมาชิก ซึ่งโอกาสในการอัปเกรดมักเกิดขึ้นระหว่างการโต้ตอบกับการสนับสนุนลูกค้า
นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ติดตามตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการวัดการสนับสนุนแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Drift AI
- ระบุโอกาสในการขายเพิ่มระหว่างบทสนทนาสนับสนุนตามรูปแบบการใช้งาน
- จองการประชุมโดยตรงในปฏิทินการขายเมื่อการสนทนาบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อ
- ติดตามแหล่งที่มาของการสนทนาเพื่อดูว่าช่องทางทางการตลาดใดที่สร้างความต้องการด้านการสนับสนุน
- สร้างเส้นทางการสนทนาที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ Drift AI
- ฟังก์ชันสนับสนุนไม่แข็งแกร่งเท่ากับศักยภาพด้านการขาย
- การวิเคราะห์เน้นตัวชี้วัดการแปลงมากกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสนับสนุนแบบดั้งเดิม
- การตั้งค่าการไหลของบทสนทนาแบบกำหนดเองต้องใช้แรงงานคนมากกว่าทางเลือกอื่นบางประเภท
ราคา Drift AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Drift AI
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (195+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Drift AI อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันชอบความรู้สึกที่เป็นกันเองของ Drift เมื่อพูดคุยกับลูกค้าที่มีศักยภาพ มันช่วยให้ฉันสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาได้มากขึ้นในแต่ละเดือน และยังเป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขายในการนัดหมายประชุมและคัดกรองลูกค้าเบื้องต้นอีกด้วย ฉันชอบที่มันสามารถผสานรวมกับ Gmail ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้รู้สึกว่าระบบทั้งหมดเป็นระเบียบมากขึ้น และไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอื่นที่ต้องคอยจัดการเพิ่มในชุดเทคโนโลยีของฉัน ฉันเช็ค Drift ทุกวัน และมันเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉันในปีที่การขายเป็นไปอย่างท้าทาย!
ฉันชอบความรู้สึกที่เป็นกันเองของ Drift เมื่อพูดคุยกับลูกค้าที่มีศักยภาพ มันช่วยให้ฉันสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาได้มากขึ้นในแต่ละเดือน และยังเป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขายในการนัดหมายประชุมและคัดกรองลูกค้าเบื้องต้นอีกด้วย ฉันชอบที่มันสามารถผสานรวมกับ Gmail ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้รู้สึกว่าระบบทั้งหมดเป็นระเบียบมากขึ้น และไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอื่นที่ต้องคอยจัดการในชุดเทคโนโลยีของฉัน ฉันตรวจสอบ Drift ทุกวัน และมันเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉันในปีที่การขายมีความท้าทาย!
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งคำถามกับ AI: ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ของคุณให้เต็มที่
7. Tidio Lyro (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด)
ผ่านทางTidio
Tidio's Lyro ลดความซับซ้อนทางเทคนิคโดยมุ่งเน้นการตั้งค่าที่รวดเร็วสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สามารถจัดการกับคำถามทั่วไปของลูกค้าได้ประมาณ 70% โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลการฝึกอบรมที่มากมาย
การสนทนาไหลลื่นระหว่างช่องทางต่างๆ เช่น แชทสด, WhatsApp, Instagram และ Messenger โดยไม่สูญเสียบริบท การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถจัดการแพลตฟอร์มการสื่อสาร AIหลายแห่งได้พร้อมกัน
ดียิ่งกว่านั้น? ระบบนี้ผสาน Claude (ปัญญาประดิษฐ์ของ Anthropic) กับโมเดลภายในองค์กร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่า Tidio ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริงมากกว่าตัวเลือกการปรับแต่งที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Tidio Lyro
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทธุรกิจทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าด้วย AI
- โอนการสนทนาระหว่าง AI และเจ้าหน้าที่จริงโดยไม่ให้ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลซ้ำ
- เชื่อมต่อแคตตาล็อกสินค้าเพื่อให้ AI สามารถอ้างอิงรายการเฉพาะโดยชื่อและคุณสมบัติได้
- กำหนดการให้การช่วยเหลือหลังเวลาทำการสำหรับคำถามพื้นฐานเมื่อทีมของคุณไม่สามารถให้บริการได้
ข้อจำกัดของ Tidio Lyro
- มีคุณสมบัติสำหรับองค์กรน้อยลง
- สามารถรองรับปริมาณการสนทนาพร้อมกันได้น้อยกว่าโซลูชันสำหรับองค์กร
- การปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นสำหรับนักพัฒนา
ราคาของ Tidio Lyro
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- Lyro AI Agent: $39/เดือน
- การไหล: $29/เดือน
Tidio Lyro คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,730+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (465+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tidio Lyro อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2สรุปไว้ว่า:
Tidio ทำให้การจัดการแชทสดเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ สามารถตอบคำถามที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติด้วย Lyro และส่งต่อบทสนทนาไปยังทีมสนับสนุนของเราได้ อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย อีกทั้งความสามารถในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น WooCommerce และ Klaviyo ก็เป็นข้อดีอย่างมาก เรายังชื่นชมความยืดหยุ่นในการจัดการทั้งการสนับสนุนและการตลาดภายในเครื่องมือเดียวกัน
Tidio ทำให้การจัดการแชทสดเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ สามารถตอบคำถามที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติด้วย Lyro และส่งต่อบทสนทนาไปยังทีมสนับสนุนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย อีกทั้งความสามารถในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น WooCommerce และ Klaviyo ก็เป็นจุดเด่นที่สำคัญ เราประทับใจในความยืดหยุ่นที่สามารถจัดการทั้งการสนับสนุนลูกค้าและการตลาดได้ในเครื่องมือเดียว
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาพบว่า ตัวแทน AIสามารถพัฒนาวิธีการสื่อสารที่คล้ายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม พฤติกรรมนี้สะท้อนถึงวิวัฒนาการของภาษาของมนุษย์และเน้นย้ำถึงพลวัตทางสังคมที่ซับซ้อนที่ AI สามารถแสดงออกได้
8. Freshdesk Freddy AI (เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค)
ผ่านทางFreshdesk
Freshdesk Freddy AI ช่วยลดระยะเวลาการนำไปใช้โดยเชื่อมต่อกับเอกสารที่มีอยู่ของคุณแทนที่จะต้องมีการฝึกอบรมด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง สามารถจัดการคำขอการสนับสนุนได้ประมาณ 45% อย่างอิสระ
ตัวแทน AI ยังมีคุณสมบัติการให้บริการเชิงรุกที่สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะรายงานปัญหาได้ การให้บริการเชิงป้องกันเช่นนี้อาจช่วยลดปริมาณการแจ้งปัญหาของลูกค้าในระยะยาวได้ กลยุทธ์ของ Freddy AI มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจว่าเมื่อใดที่การช่วยเหลือจากมนุษย์มีความเหมาะสมมากกว่าการบังคับให้ระบบอัตโนมัติทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk Freddy AI
- อัปโหลดเอกสารช่วยเหลือที่มีอยู่โดยอัตโนมัติแทนการสร้างฐานความรู้บริการลูกค้าใหม่ด้วยตนเอง
- ตรวจสอบตั๋วการสนับสนุนที่พบบ่อยเพื่อเสนอเนื้อหาช่วยเหลือใหม่ที่อาจป้องกันปัญหาในอนาคต
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง AI และตัวแทนมนุษย์ตามตัวชี้วัดความละเอียด
ข้อจำกัดของ Freddy AI ของ Freshdesk
- การแยกสาขาของการสนทนาที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับบางแพลตฟอร์มการสนทนา
- จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Freshdesk แทนการทำงานเป็นโซลูชันแบบสแตนด์อโลน
- บางครั้งแสดงถึงความไม่สอดคล้องกันในการตีความฐานความรู้ ตามที่ผู้ใช้บางรายแจ้ง
ราคาของ Freshdesk Freddy AI
- แผนฟรี (สำหรับผู้ใช้งานไม่เกินสองคน)
- การเติบโต: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อตัวแทน
- ข้อดี: 59 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อตัวแทน
- โปร + AI โคปิลอต: 94 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน
- องค์กร: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freddy AI จาก Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (3,505+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,385 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshdesk Freddy AI อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิว G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซของ Freshdesk และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นในการจัดการตั๋วที่เกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าและการสนับสนุนด้านการชำระเงิน Freddy ช่วยปรับปรุงการตอบกลับของเราและข้อความตอบกลับแบบสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลา การสนับสนุนหลายช่องทางของ Freshdesk ช่วยให้การสื่อสารผ่านอีเมล แชท และโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ถึงการบริการลูกค้าที่สม่ำเสมอ
ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซของ Freshdesk และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นในการจัดการตั๋วที่เกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าและการสนับสนุนด้านการชำระเงิน Freddy ช่วยปรับปรุงการตอบกลับของเราและข้อความตอบกลับสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลา การสนับสนุนหลายช่องทางของ Freshdesk ช่วยให้การสื่อสารทางอีเมล แชท และโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ถึงการบริการลูกค้าที่สม่ำเสมอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ทีมส่วนใหญ่จับตาดูตัวแทน AI ของพวกเขาอย่างใกล้ชิด โดย55.4% ใช้อุปกรณ์ติดตามหรือเครื่องมือสังเกตการณ์ และ 44% มีมาตรการป้องกันไว้แล้ว การประเมินทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน
คิดใหม่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าด้วยตัวแทน AI ของ ClickUp
การเลือกตัวแทน AI ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการรู้ว่าอะไรที่ช่วยปรับปรุงการทำงานประจำวันของทีมคุณจริงๆ ความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้มากนักหากทีมของคุณยังคงต้องไล่ตามการอัปเดต เขียนคำตอบเดิมซ้ำ หรือมีปัญหาในการค้นหาบริบท
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทั้งสองอย่าง: ตัวแทนที่ดำเนินการและพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
เทมเพลต, ระบบอัตโนมัติ, การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และตัวแทน AI สำหรับบริการลูกค้าที่ทำงานตามเงื่อนไขของคุณ ตั้งแต่การมอบหมายเจ้าของที่เหมาะสมไปจนถึงการแสดงบริบทที่ถูกต้อง ทุกฟีเจอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนไปข้างหน้าโดยไม่ทำให้ทีมของคุณช้าลง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
ใช่, AI ถูกใช้อย่างแพร่หลายในบริการลูกค้าในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ นำ AI มาใช้ในรูปแบบของแชทบอท ผู้ช่วยเสมือน และระบบออกตั๋วอัตโนมัติ เพื่อจัดการกับคำถามทั่วไป เช่น การติดตามคำสั่งซื้อ ปัญหาบัญชี และคำถามที่พบบ่อย AI ยังสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าเพื่อตรวจจับความไม่พอใจหรือความเร่งด่วน และส่งปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ที่เหมาะสม นอกเหนือจากการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว AI ยังถูกนำมาใช้เชิงรุกมากขึ้น โดยทำนายปัญหาของลูกค้าล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ผลลัพธ์คือบริการที่รวดเร็วขึ้น, พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, ลดค่าใช้จ่าย, และมีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับตัวแทนมนุษย์ในการให้ความสนใจกับกรณีซับซ้อนหรือกรณีที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์
ไม่มี AI ที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียวสำหรับการบริการลูกค้า เพราะการเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ, อุตสาหกรรม, ประเภทของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, และงบประมาณ โดยทั่วไปแล้ว บริษัทต่างๆ จะประเมินเครื่องมือ AI โดยพิจารณาจากความเข้าใจภาษาธรรมชาติ การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ เช่น CRM การรองรับหลายช่องทาง ตัวเลือกการปรับแต่ง และความปลอดภัย ผู้เล่นชั้นนำบางรายประกอบด้วยแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรอย่าง Salesforce, Microsoft และ Google รวมถึงผู้ให้บริการ AI สำหรับการสนทนาโดยเฉพาะที่เน้นที่แชทบอทและวอยซ์บอท โซลูชันที่ดีที่สุดมักจะเป็นโซลูชันที่ผสมผสานการทำงานอัตโนมัติกับการส่งต่องานไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งสามารถผสานเข้ากับระบบสนับสนุนของบริษัทได้อย่างไร้รอยต่อ
ในทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์, "ตัวแทน" หมายถึงระบบที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมของตนและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประเภทคลาสสิกทั้งห้าคือ ตัวกระตุ้นแบบสะท้อนกลับอย่างง่าย ซึ่งตอบสนองต่ออินพุตปัจจุบันเท่านั้น; ตัวกระตุ้นแบบสะท้อนกลับที่มีแบบจำลอง ซึ่งรักษาสถานะภายในเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่สังเกตได้บางส่วน; ตัวกระตุ้นที่มีเป้าหมาย ซึ่งวางแผนการกระทำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้; ตัวกระตุ้นที่มีประโยชน์ ซึ่งเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และเลือกผลลัพธ์ที่เพิ่มคุณค่าสูงสุด; และตัวกระตุ้นที่เรียนรู้ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเมื่อเวลาผ่านไปโดยการเรียนรู้จากข้อมูลและข้อเสนอแนะ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นหมวดหมู่เชิงทฤษฎี แต่พวกมันให้พื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ AI ในทางปฏิบัติหลายอย่าง รวมถึงบอทบริการลูกค้าและผู้ช่วยเสมือน
บริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้ผสานปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าของพวกเขาแล้ว ตัวอย่างเช่นเวอไรซอนใช้ AI แบบสร้างสรรค์เพื่อทำนายสาเหตุที่ลูกค้าโทรเข้ามา และส่งต่อสายไปยังแผนกที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ผู้ช่วยเสมือนจริงของแบงก์ออฟอเมริกาชื่อเอริกาช่วยเหลือลูกค้าในการทำ ธุรกรรมทางการเงินผ่านเสียงและแชท