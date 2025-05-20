10 อันดับแนวโน้มการทำงานดิจิทัลในปี 2025

งานไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ผนังสำนักงานได้หายไปแล้ว, การประชุมเกิดขึ้นข้ามเขตเวลา, และ AI ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้ว. 🤖
สถานที่ทำงานดิจิทัลกำลังถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยการผสมผสานของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป และความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็น 'อนาคตของการทำงาน' กำลังกลายเป็นเรื่องปกติใหม่อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือในที่ทำงานดิจิทัลกำลังฉลาดขึ้นทุกวัน ช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง และวิธีการที่เราวัดผลผลิต การทำงานร่วมกัน และแม้กระทั่งความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับมัน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจ 10 อันดับแนวโน้มสถานที่ทำงานดิจิทัลที่กำลังกำหนดรูปแบบปี 2025 แนวโน้มเหล่านี้มีผลกระทบที่แท้จริงต่อวิธีที่ทีมต่างๆ รักษาการเชื่อมต่อ ผู้นำตัดสินใจ และบริษัทเติบโตในโลกดิจิทัลมากขึ้น
อะไรคือที่ทำงานดิจิทัล?
สถานที่ทำงานดิจิทัลคือสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่การทำงานดำเนินการโดยใช้การผสมผสานของเครื่องมือดิจิทัล แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีต่างๆ
มันแทนที่หรือเสริมสร้างสำนักงานแบบดั้งเดิมโดยให้พนักงานสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการได้—ช่องทางการสื่อสาร, เอกสาร, กระบวนการทำงาน, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ—ทั้งหมดในระบบที่เชื่อมต่อไว้ด้วยกัน
มันคือเวอร์ชันสมัยใหม่ของพื้นที่ทำงานทางกายภาพของคุณ แต่ขับเคลื่อนด้วยแอปพลิเคชันบนคลาวด์ การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ ผู้ช่วย AI แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และแดชบอร์ดข้อมูล
และมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่การทำงานทางไกลหรือการทำงานแบบผสมผสานเท่านั้น สถานที่ทำงานดิจิทัลรวมเอาทีมงานที่อยู่ในสำนักงานและทีมงานที่กระจายตัวอยู่ภายนอกเข้าด้วยกัน โดยทำให้การแบ่งปันข้อมูล การติดตามงาน และการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามข้อมูลของOECD อิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศที่นำหน้าในเรื่องสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยมีเพียง 3% ของพนักงานที่ทำงานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยระบบอัตโนมัติและ AI ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจกลายเป็นความจริงสำหรับพวกเราหลายคน!
แนวโน้มการทำงานดิจิทัลชั้นนำในปี 2025
ในขณะที่ธุรกิจต่างๆยังคงปรับปรุงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของตน สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ วิธีการทำงานของเรากำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
จากกระบวนการทำงานด้วย AIไปจนถึงรูปแบบการทำงานร่วมกันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นี่คือแนวโน้มสถานที่ทำงานดิจิทัลที่กำลังกำหนดทิศทางในปี 2025 ⬇️
แนวโน้ม #1: ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในกระบวนการทำงาน
ด้วยความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของเครื่อง ทีมต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติได้ตั้งแต่การเขียนอีเมลและการสรุปการประชุม ไปจนถึงการสร้างแผนโครงการและการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร
สิ่งที่ทำให้คลื่นลูกนี้ของระบบอัตโนมัติแตกต่างออกไปคือความส่วนตัวและความตระหนักถึงบริบทที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือ AI ได้เรียนรู้จากคำตัดสินในอดีต ความชอบของทีม และการป้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อเสนอคำแนะนำเชิงรุกและดำเนินการโดยไม่ต้องรอการป้อนข้อมูลจากมนุษย์
นี่คือวิธีที่ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังช่วยเหลือ:
- การจัดการโครงการ: เครื่องมือเช่นClickUp Brainสามารถสร้างคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติ, อัปเดตไทม์ไลน์ตามการพึ่งพา, และสรุปการประชุมทีมเป็นจุดดำเนินการได้ บริษัทที่ใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์เช่นนี้รายงานว่ามีการเพิ่มผลผลิตได้ถึง30%
- การสนับสนุนลูกค้า: บอทสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดซ้ำและคำถามทั่วไปได้โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์ พวกมันดึงคำตอบจากฐานความรู้ อัปเดตตั๋วสนับสนุน และส่งต่อปัญหาเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ช่วยลดภาระงานของฝ่ายสนับสนุนและปรับปรุงเวลาการตอบกลับครั้งแรก
- ทรัพยากรบุคคลและการสรรหา: เครื่องมือดิจิทัล AI ในปัจจุบันสามารถคัดกรองประวัติย่อ ติดต่อผู้สมัคร และแม้กระทั่งจัดตารางสัมภาษณ์ได้ ผู้สรรหาในองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบอัตโนมัติสามารถคัดกรองประวัติย่อได้หลายพันฉบับต่อวินาที ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการจ้างงาน
- การขายและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM): ระบบ AI ช่วยร่างอีเมลขาออก บันทึกการติดต่อกับลูกค้า และคาดการณ์สถานะของโอกาสทางธุรกิจ
- การเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง: AI กำลังทำให้กระบวนการทำงานที่เคยต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การประมวลผลใบแจ้งหนี้ไปจนถึงการตรวจจับการฉ้อโกง ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญญาประดิษฐ์กำลังทำนายความเสี่ยงของซัพพลายเออร์และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ช่วยให้ทีมลดต้นทุนการดำเนินงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทฟินเทค Klarna ได้นำแชทบอท AI ที่พัฒนาโดย OpenAI มาใช้งาน ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดการกับคำถามจากลูกค้าได้ถึงสองในสามของทั้งหมด แชทบอทนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับพนักงานเต็มเวลา 700 คน และส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 40 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบผสมผสานและระยะไกล
สถานที่ทำงานสมัยใหม่กำลังเร่งความเร็วขึ้น บริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานจากระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบในฐานะวิธีการทำงานระยะยาว สิ่งนี้เกี่ยวกับการช่วยให้ผู้คนทำงานได้ดีขึ้น รู้สึกสมดุลมากขึ้น และเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม
Spotify เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยนโยบายการทำงานที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความยืดหยุ่น
ตามที่คาทารีนา เบิร์กประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Spotify กล่าวไว้ว่า 'งานไม่ใช่สถานที่ที่คุณมา แต่เป็นสิ่งที่คุณทำ' แนวคิดนี้เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในพื้นที่ทำงานร่วม หรือในสำนักงานของบริษัท
คุณไม่สามารถใช้เวลาไปกับการจ้างผู้ใหญ่แล้วปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเด็กได้ เราเป็นธุรกิจที่เกิดมาพร้อมกับการเป็นดิจิทัล ดังนั้นทำไมเราถึงไม่ให้พนักงานของเราได้ความยืดหยุ่นและอิสระ? งานไม่ใช่สถานที่ที่คุณมา แต่เป็นสิ่งที่คุณทำ"
แต่ความยืดหยุ่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์ดิจิทัลของพนักงานเท่านั้น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การที่สถานที่ทำงานดิจิทัลของคุณถูกจัดเตรียมไว้ดีเพียงใดเพื่อสนับสนุนการมีสมาธิ ความชัดเจน และการร่วมมือกัน
นั่นคือจุดที่เครื่องมือการทำงานสมัยใหม่และโซลูชันดิจิทัลสำหรับที่ทำงานสร้างผลกระทบ
นี่คือวิธีที่เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน:
✅ ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่: การมอบหมายงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจนช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและการพลาดกำหนดเวลา
✅ คุณสามารถลดการประชุมโดยไม่สูญเสียความสอดคล้อง: ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ เอกสารที่แชร์ และการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเพิ่มตารางนัดหมาย
✅ การทำงานเกิดขึ้นในที่เดียว: ด้วยทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจไปจนถึงไฟล์ต่าง ๆ อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ทีมงานจึงไม่ต้องเสียเวลาสลับเครื่องมือหรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
✅ ใช้เวลาน้อยลงกับงานธุรการ: สรุปข้อมูลและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI จัดการการอัปเดตและงานซ้ำๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ClickUpนำทุกองค์ประกอบเหล่านี้มารวมไว้ในที่ทำงานดิจิทัลสมัยเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อการทำงานของทีมสมัยใหม่ในปัจจุบันโดยเฉพาะโซลูชันทีมการทำงานระยะไกลของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานโดยไม่ลดทอนความรับผิดชอบ ความรวดเร็ว หรือความชัดเจน
ด้วยสิ่งนี้ ทีมงานสามารถจัดการกำหนดเวลา ติดตามความคืบหน้า และบรรลุเป้าหมายของโครงการได้ แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องเดียวกัน ทุกงาน ความคิดเห็น เอกสาร และการอัปเดตต่าง ๆ จะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาตามหาข้อมูลข้ามเครื่องมือหรือข้ามเขตเวลา
แนวโน้มที่ 3: ประสบการณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
พนักงานที่ทำงานในวัฒนธรรมเชิงบวกมีโอกาสเกือบสี่เท่าที่จะอยู่กับบริษัทของตน นั่นเป็นเพราะเมื่อผู้คนรู้สึกได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง เคารพ และเชื่อมโยงกับงานที่มีความหมาย พวกเขาก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีโอกาสน้อยมากที่จะลาออก วัฒนธรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน
หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในภูมิทัศน์ของที่ทำงานดิจิทัลคือการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
เมื่อการทำงานระยะไกลและการทำงานแบบผสมผสานกลายเป็นเรื่องปกติ ประสบการณ์ดิจิทัลของพนักงานจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้น ๆ ธุรกิจต่าง ๆ กำลังดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและสมดุลมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
นี่คือวิธีที่ผู้นำด้านสถานที่ทำงานดิจิทัลกำลังทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น:
- ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านตารางเวลาที่ยืดหยุ่นและเครื่องมือแบบไม่พร้อมกัน เช่นClickUp Clips ให้พนักงานมีพื้นที่ในการจัดการงานตามระดับพลังงานของตนเอง
- แนะนำเครื่องมือสนับสนุนสุขภาพจิต เช่นHeadspaceสำหรับการฝึกสติ,Calmสำหรับการจัดการความเครียด, และKonaสำหรับการตรวจสอบอารมณ์
- การใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่นClickUp ChatและClickUp Whiteboardsเพื่อส่งเสริมความผูกพันในทีมและสร้างสรรค์ความคิดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องพึ่งพาการประชุมติดต่อกัน
- ส่งเสริมการทำงานเชิงลึก โดยใช้ผู้ช่วยจัดสรรเวลา เช่นClickUp Calendarและช่วงเวลาโฟกัสที่มีโครงสร้างร่วมกับเครื่องมืออย่างFocusmateหรือSerene
เพื่อกระตุ้นกำลังใจของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนจุดเน้นจากการคาดหวังให้พนักงานทำงานมากขึ้น มาเป็นการลงทุนกับพนักงานมากขึ้น เพื่อให้พวกเขามีแรงจูงใจและสามารถนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ทุกวัน ในการฟื้นฟูพลังของตนเอง แต่ละบุคคลจำเป็นต้องตระหนักถึงต้นทุนของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง และรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
นอกเหนือจากนี้ ฟีเจอร์เช่นClickUp Workload Viewจะช่วยให้ผู้นำทีมทราบได้อย่างชัดเจนว่าใครมีภาระงานเกินกำหนด และใครมีศักยภาพเหลืออยู่ ซึ่งช่วยให้การกระจายงานเป็นไปอย่างยุติธรรม และป้องกันการเกิดภาวะล้าสมอง
การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าเวลาของพวกเขาถูกใช้ไปอย่างไร ทำให้ง่ายต่อการกำหนดขอบเขตและปรับปรุงสมาธิของพวกเขา
เมื่อโซลูชันสถานที่ทำงานดิจิทัลถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงพนักงานเป็นหลัก คุณจะได้สร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่
🌏 แนวโน้มโบนัส: วีซ่าดิจิทัลโนแมดกลายเป็นกระแสหลัก!
ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2020 เป็นต้นมาหลายประเทศได้ออกวีซ่านักเดินทางดิจิทัลเพื่อดึงดูดผู้ทำงานระยะไกล
- อิตาลี: เปิดตัวในเดือนเมษายน 2024 วีซ่านี้อนุญาตให้ผู้ทำงานทางไกลพำนักในอิตาลีได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี และสามารถต่ออายุได้ ผู้สมัครต้องแสดงรายได้ต่อปีขั้นต่ำ 28,000 ยูโร และมีประกันสุขภาพครอบคลุม
- ญี่ปุ่น: เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2024 วีซ่าดิจิทัลโนแมดของญี่ปุ่นอนุญาตให้พำนักได้สูงสุดหกเดือนสำหรับผู้ทำงานทางไกลที่มีรายได้อย่างน้อย $68,300 ต่อปี ผู้สมัครต้องมีประกันสุขภาพส่วนตัวและประวัติอาชญากรรมที่สะอาด
- คาซัคสถาน: วีซ่าเนโอโนแมด (Neo Nomad Visa) ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2024 อนุญาตให้ผู้ทำงานทางไกลพำนักได้นานหนึ่งปี และสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งปี ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และต้องแสดงหลักฐานการจ้างงานทางไกล
- เกาหลีใต้: เริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2025 วีซ่า Workation ของเกาหลีใต้อนุญาตให้ผู้ทำงานทางไกลอาศัยและทำงานในประเทศได้เป็นเวลาหนึ่งปี และสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งปี ผู้สมัครต้องมีรายได้ต่อปีประมาณ $65,860 และมีประกันสุขภาพครอบคลุม
- ฟิลิปปินส์: ประกาศในเดือนเมษายน 2025 วีซ่าดิจิทัลโนแมดของฟิลิปปินส์อนุญาตให้ผู้ทำงานทางไกลอาศัยและทำงานในประเทศได้นานถึงหนึ่งปี โดยมีโอกาสต่ออายุ ผู้สมัครต้องพิสูจน์การทำงานทางไกลและมีรายได้จากต่างประเทศเพียงพอ
แนวโน้มที่ 4: การจัดการงานบนระบบคลาวด์
การจัดการงานบนระบบคลาวด์ได้กลายเป็นแกนหลักของการดำเนินงานทางธุรกิจสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
แทนที่จะต้องจัดการกับไฟล์ท้องถิ่นหลายไฟล์, แผ่นงาน, หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในที่เดียวกัน, คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่โครงการไปจนถึงการประเมินผลการทำงานในแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ได้. เครื่องมือเหล่านี้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่ง:การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่มีข้อจำกัดทางสถานที่หรืออุปกรณ์.
โดยพื้นฐานแล้ว การจัดการงานบนระบบคลาวด์มอบพื้นที่ร่วมกันให้กับทุกคนในทีมของคุณเพื่อวางแผน ติดตาม และดำเนินงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้จะซิงค์ข้อมูลอัปเดตโดยอัตโนมัติ จัดเก็บไฟล์ และรักษาประวัติกิจกรรมอย่างครบถ้วน
นี่คือความหมาย 👇
✅ ความสามารถในการขยายระบบโดยไม่กระทบโครงสร้างพื้นฐาน: ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์หรือสำนักงานที่แตกต่างกัน
✅ ความพร้อมของทีมระยะไกล: พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบได้จากทุกที่ ทุกเวลา พร้อมเข้าถึงงาน ไฟล์ และแดชบอร์ดเดียวกัน
✅ ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: โซลูชันคลาวด์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้รับการออกแบบมาพร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น SOC 2 และ GDPR
✅ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ไม่มีไฟล์ 'final_v2_revised' อีกต่อไป ทุกคนทำงานบนเอกสาร กระดาน หรือไทม์ไลน์เดียวกันแบบเรียลไทม์
บริษัทต่างๆ กำลังเลิกใช้เครื่องมือแบบแยกส่วนที่แก้ปัญหาได้เพียงส่วนเดียวของปัญหา และหันมาใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับที่ทำงานสมัยใหม่แทน
ตัวอย่างเช่นโซลูชันทีมบริหารโครงการของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่มีงาน เอกสาร แชท กระดานไวท์บอร์ด และมุมมองหลากหลายรูปแบบ รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และ ClickUp ไม่ได้อยู่เพียงลำพังในการเปลี่ยนแปลงนี้ เครื่องมืออย่างBambooHRกำลังทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ ในขณะที่HubSpotช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตลาดอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายภายใต้หลังคาเดียวกัน
😱 ข้อเท็จจริง: จากผลสำรวจการจัดการความรู้ของ ClickUp Insights พบว่า 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของตน
แนวโน้มที่ 5: การเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เมื่อที่ทำงานดิจิทัลขยายตัว ความจำเป็นในการปกป้ององค์กรของคุณจากการรั่วไหลของข้อมูลก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยทีมงานที่ทำงานข้ามสถานที่ ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ และเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ส่วนตัว ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงกลายเป็นความสำคัญระดับธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่การรั่วไหลของข้อมูลในที่ทำงานสมัยใหม่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทำให้การพัฒนาธุรกิจหยุดชะงัก หรือทำลายความไว้วางใจของลูกค้าในชั่วข้ามคืน
ย้อนกลับไปในปี 2024 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั่วโลกจากการรั่วไหลของข้อมูลสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า! 🤯
นี่คือสิ่งที่บริษัทต่างๆ กำลังให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของพวกเขา:
- การเข้ารหัสข้อมูลขณะส่งผ่านและขณะเก็บไว้
- การเข้าถึงระยะไกลเพื่อความปลอดภัย
- การบังคับใช้การเข้าถึงตามบทบาทและการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
- การติดตามการใช้งานและพฤติกรรมเพื่อตรวจจับภัยคุกคามตั้งแต่เนิ่นๆ
- การสร้างโปรโตคอลที่สนับสนุนทั้งความเร็วและความปลอดภัย
- การรวมศูนย์การเข้าถึงด้วยระบบ Single Sign-On (SSO)
- การยกเลิกการเข้าถึงโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานลาออก
- การใช้เครื่องมือ SIEM เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยข้ามแพลตฟอร์ม
- การบล็อกแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาตและการแจ้งเตือน Shadow IT
- การจำลองการโจมตีแบบฟิชชิงเพื่อปรับปรุงความพร้อมของพนักงาน
- การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและการแก้ไขเครื่องมือคลาวด์ที่ตั้งค่าไม่ถูกต้อง
ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติตามข้อกำหนดก็กำลังพัฒนาไปเช่นกัน เนื่องจากกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวมีความเข้มงวดมากขึ้นทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ จึงต้องคอยอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัย จัดการความเสี่ยงเชิงรุก และสร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใส สิ่งนี้ต้องการระบบที่แข็งแกร่ง นโยบายที่ชัดเจน และความเต็มใจที่จะทำให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มการจัดการการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง
ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร, การอนุญาตตามบทบาท, และการเข้ารหัสข้อมูล,ClickUp Securityช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างระบบได้รวดเร็วในขณะที่ยังคงปลอดภัย. รองรับแพลตฟอร์มด้วยการรับรองมาตรฐาน SOC 2, HIPAA, GDPR, และ ISO 27001. โฮสต์ทั้งหมดบน Amazon Web Services (AWS) และสร้างด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อปกป้องพื้นที่ทำงานของคุณ.
แนวโน้มที่ 6: ดิจิทัลทวินส์ขององค์กร (DTO)
หนึ่งในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ก้าวหน้าที่สุดที่เราเห็นในปัจจุบันคือการเพิ่มขึ้นของ Digital Twins of Organizations (DTOs) ซึ่งเดิมใช้ในภาคการผลิตเพื่อจำลองเครื่องจักรหรือระบบทางกายภาพ ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้กับทั้งบริษัท โดยจะทำการจำลองกระบวนการทำงาน ระบบ บุคลากร และการไหลของข้อมูลในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
DTO มอบแบบจำลองการดำเนินงานของธุรกิจแบบสดและมีปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้นำ มันสะท้อนประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ระบุจุดคอขวด และช่วยให้ทีมสามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลง เช่น กระบวนการใหม่หรือโครงสร้างองค์กร ก่อนที่จะนำไปใช้จริง
นี่คือวิธีที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ DTO ในสภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลของพวกเขา ⬇️
✅ จำลองการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการปรับโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญก่อนการนำไปปฏิบัติ
✅ ประสิทธิภาพของกระบวนการติดตาม โดยการมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานและระบุความล่าช้าหรือช่องว่างของทรัพยากร
✅ ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และรูปแบบการทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาจุดที่เกิดความขัดแย้ง
✅ การจำลองสถานการณ์ 'สมมติ' เพื่อประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และผลลัพธ์ของการตัดสินใจ โดยไม่รบกวนการทำงานประจำวัน
✅ การปรับปรุงการประสานงานข้ามสายงาน โดยการสร้างมุมมองร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละแผนกมีปฏิสัมพันธ์กัน
เทรนด์ #7: ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะ
ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบันทึกการสนทนา ติดตามการตัดสินใจ และดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ ไม่มีการวิ่งวุ่นหาบันทึกหรือลืมว่าใครพูดอะไรอีกต่อไป เครื่องมือ AI กำลังฟัง สรุป และแม้กระทั่งมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
นี่คือวิธีที่ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีม:
✅ การถอดเสียงและสรุปโดยอัตโนมัติ ที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกด้วยตนเอง
✅ การติดตามรายการดำเนินการ ที่เชื่อมโยงการติดตามผลโดยตรงกับระบบบริหารจัดการโครงการของคุณ
✅ ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ที่ระบุตัวขัดขวางหรือประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำในระหว่างการประชุม
✅ การผสานรวมกับเครื่องมือแชทและงาน เพื่อให้การอัปเดตไหลเข้าสู่กระบวนการทำงานประจำวันของทีมคุณโดยตรง
ClickUp ได้นำสิ่งนี้มาใช้อย่างเต็มที่ด้วยClickUp AI Notetaker นอกจากจะบันทึกการโทรของทีมทั้งหมดแล้ว ยังแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นงานที่มีโครงสร้างและสามารถดำเนินการได้อีกด้วย
คุณจะได้รับ:
- เอกสาร + บันทึกการประชุม ซึ่งบันทึกการประชุม, ไฟล์วิดีโอ, และสรุปจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนตัว และสามารถติดแท็กไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้
- งาน + บันทึกการประชุม ที่แปลงรายการดำเนินการเป็นงานในClickUpโดยอัตโนมัติ
- แชท + บันทึกการประชุม ที่โพสต์สรุปและสิ่งที่ต้องทำโดยตรงในพื้นที่แชท ClickUp ของทีมคุณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในที่ทำงานดิจิทัลซอฟต์แวร์จัดการงานช่วยให้ทุกคนเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น: ใครกำลังทำอะไร มีอะไรติดขัด และอะไรที่เลยกำหนด ทุกการดำเนินการจะถูกติดตาม รวมถึงทุกการเปลี่ยนแปลงสถานะ ความล่าช้า และการเสร็จสิ้น
ผู้จัดการสามารถมองเห็นจุดติดขัด คาดการณ์ปริมาณงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่การคาดเดา
เทรนด์ #8: การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
💟 คุณรู้หรือไม่: ในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงาน—และน่าประทับใจถึง84% ของผู้ใช้ AI เป็นประจำ—เชื่อว่า AI สามารถเหนือกว่าผู้จัดการที่เป็นมนุษย์ในการระบุทักษะและเส้นทางการพัฒนาที่จำเป็นสำหรับการก้าวหน้าในอาชีพได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการให้คำปรึกษาและการนำทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพ พนักงานยังคงให้คุณค่าอย่างมากกับการแนะนำจากมนุษย์
รูปแบบการประเมินผลประจำปีและการตั้งเป้าหมายแบบคงที่แบบเดิมกำลังล้าหลัง บริษัทต่างๆ กำลังหันมาใช้การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความคล่องตัว การมีส่วนร่วม และความสอดคล้องกับสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ
โดยสรุปแล้ว หมายความว่า:
- การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ กำลังเข้ามาแทนที่การประเมินผลที่คลุมเครือและล่าช้า ผู้จัดการใช้ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ เอกสารที่แชร์ และการตรวจสอบความคืบหน้า เพื่อมอบข้อเสนอแนะในบริบทที่เหมาะสม
- การตรวจสอบเป้าหมาย เป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกับลำดับความสำคัญทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานจะกลับมาทบทวนและปรับเป้าหมายของตนร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของแต่ละคนสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน
- ระบบการยอมรับ ได้ก้าวไปไกลกว่าการมอบรางวัลประจำปีแล้ว หลายทีมกำลังใช้เครื่องมือการชมเชยแบบบูรณาการเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในเวลาจริง
- เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กำลังถูกสร้างขึ้นผ่านการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง การประเมินทักษะเป็นประจำ และการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีการบันทึก
โซลูชันสถานที่ทำงานดิจิทัลอย่างClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถแยกเป้าหมายระดับสูงออกเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญเฉพาะ การอัปเดตความคืบหน้าจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เมื่องานเสร็จสิ้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรอจนถึงสิ้นไตรมาสเพื่อทราบว่างานอยู่ในสถานะใด
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายใน ClickUpนำเสนอการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ไปอีกขั้น แทนที่จะส่งข้อเสนอแนะทางอีเมลหรือในรอบการตรวจสอบที่ล่าช้า ผู้จัดการสามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยตรงบนงานและมอบหมายให้แก้ไขหรือตอบกลับได้ทันที
📮 ClickUp Insight: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดลำดับเป้าหมายส่วนตัวตามความเร่งด่วนและความสำคัญ—แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่จัดระเบียบตามกรอบเวลา
หมายความว่า? คุณรู้ว่าอะไรสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ ⏳
ClickUp Goals ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AIของ ClickUp Brainช่วยเพิ่มความชัดเจนในที่นี้ มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ClickUp Brain ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกรอบเวลาและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp
แนวโน้มที่ 9: การสรรหาและการปฐมนิเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วยบุคลากรที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ และการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง บริษัทต่าง ๆ จึงหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการค้นหา ประเมินผล และบรรจุบุคลากรใหม่เข้าสู่ทีม
นี่คือภาพรวมว่า AI กำลังปรับปรุงประสบการณ์การจ้างงานและการเริ่มต้นงานตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร:
|ขั้นตอน
|ตัวอย่าง AI/ระบบอัตโนมัติ
|การคัดกรองประวัติย่อ
|ตัวกรอง AI ที่อิงตามคำสำคัญ ความเหมาะสมกับงาน และบทบาทที่ผ่านมา
|การนัดหมายสัมภาษณ์
|การผสานปฏิทินอัตโนมัติและแชทบอท
|รายละเอียดงาน
|สรุปบทบาทและแม่แบบที่สร้างโดย AI
|รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน
|งานและโมดูลการฝึกอบรมที่กำหนดโดยอัตโนมัติตามบทบาท
|การแบ่งปันความรู้
|ค้นหาอัจฉริยะครอบคลุมนโยบาย เครื่องมือ และคู่มือมาตรฐานปฏิบัติการ (SOP)
สนับสนุนกระบวนการทั้งหมดนี้ผ่านระบบจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUpเอกสารการปฐมนิเทศทั้งหมด วัสดุการฝึกอบรม SOP คำถามที่พบบ่อยของทีม และคู่มือกระบวนการต่างๆ จะอยู่ในที่เดียว
แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่นSAP SuccessFactorsก็กำลังช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการทำให้ระบบการทำงานของ HR เป็นระบบอัตโนมัติในส่วนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของ HR ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
แนวโน้มที่ 10: การพัฒนาทักษะใหม่และการฝึกทักษะเพิ่มเติม
เมื่อบทบาทต่าง ๆ พัฒนาไปและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องปกติ บริษัทต่าง ๆ ตระหนักว่าทีมงานของพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวทัน
ตามข้อมูลจาก LinkedInผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และพัฒนา 91%ระบุว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับความสำเร็จในอาชีพ ทำไม? เพราะเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มผลผลิต ปิดช่องว่างทักษะภายใน และช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
สำหรับองค์กรชั้นนำ นี่ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเปลี่ยนแปลงบทบาทงานในหลากหลายแผนก
นี่คือตัวอย่างของการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะให้ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในทางปฏิบัติ:
✅ ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ที่สอดคล้องกับการเติบโตของพนักงานและเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้ทุกชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนรู้ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
✅ ส่งมอบการฝึกอบรมที่กระชับและตรงกับบทบาท ในช่วงเวลาสำคัญของกระบวนการทำงาน ช่วยให้พนักงานสามารถนำทักษะใหม่ไปใช้ได้ทันทีแทนที่จะลืมหลังจากจบการอบรมอย่างเป็นทางการ
✅ การมอบการเข้าถึงทรัพยากรการฝึกอบรมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันให้กับทีมทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าการปฐมนิเทศ การพัฒนาทักษะ และการรักษามาตรฐานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ใดก็ตาม
เครื่องมือเช่นCoursera for Businessให้การเข้าถึงหลักสูตรที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตรครอบคลุมด้านข้อมูล, เทคโนโลยี, ภาวะผู้นำ, และอื่น ๆ ความสามารถในการปรับแต่งเส้นทางการเรียนรู้ตามบทบาท, แผนก, หรือเป้าหมายของบริษัททำให้แพลตฟอร์มเช่นนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับพนักงานที่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที
ClickUp สนับสนุนอนาคตของการทำงานอย่างไร
1. แพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp เชื่อมต่อพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อให้งาน เอกสาร วิกิ เป้าหมาย จุดสำคัญ และแม้แต่คลิปต่างๆ ไม่ถูกแยกออกจากกัน ทุกอย่างเชื่อมโยง ค้นหาได้ และเข้าถึงได้ในกระบวนการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
เพื่อให้การทำงานร่วมกันราบรื่นไม่ต่างกัน ClickUp Chat จะเชื่อมโยงการสนทนาไว้กับงานที่กำลังทำอยู่โดยตรง ต่างจากเครื่องมือส่งข้อความแบบแยกต่างหาก ทุกการสนทนาจะอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถแชทได้โดยตรงในภารกิจ ในช่องทีมที่จัดไว้ หรือข้ามแผนกได้
จับคู่กับ ClickUp Brain และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้มากขึ้นไปอีก สมมติว่าคุณถามเพื่อนร่วมทีมว่า 'เฮ้ คุณรู้ไหมว่าเอกสารไหนที่มีเป้าหมายแคมเปญสุดท้าย?' แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในเขตเวลาอื่นและออฟไลน์ ClickUp Brain ก็สามารถดึงคำตอบกลับมาได้ภายในไม่กี่วินาที มันจะสแกนผ่านพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อของคุณ ค้นหาเอกสาร งาน หรือเป้าหมายที่ถูกต้อง และให้สรุปแก่คุณทันที
2. ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
สิ่งที่ทำให้ ClickUp Brain ทรงพลังไม่ใช่แค่สิ่งที่มันเขียน แต่คือ สิ่งที่มันรู้ เพราะ Brain ถูกสร้างขึ้นในเวิร์กสเปซของคุณ มันจึงเข้าใจโครงการของคุณ กำหนดเวลา ความสำคัญ และเอกสารต่างๆ ของคุณ
ตัวอย่าง:
- กำลังวางแผนสปรินต์อยู่หรือไม่? Brain สามารถดึงงานที่รอดำเนินการ, สิ่งกีดขวาง, และแม้แต่แนะนำเจ้าของงานตามกิจกรรมล่าสุดได้
- กำลังเขียนรายงานหรือบันทึกการเผยแพร่ใช่ไหม? ให้รายละเอียดที่คุณต้องการแก่ Brain หรือให้มันดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณก็ได้ ไม่ว่าจะวิธีใด คุณก็จะได้เนื้อหาที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที
และสำหรับทีมที่ต้องการความสามารถด้าน AI ที่เฉพาะทางมากขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณใช้โมเดล AI เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม คุณสามารถเลือกได้ระหว่าง:
- ChatGPT-4o สำหรับการระดมความคิดร่วมกันและการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
- OpenAI o1 สำหรับการคิดเชิงลึกขั้นสูง
- OpenAI o3-mini สำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- โคลด 3. 7 โซเน็ต สำหรับกรณีการใช้งานที่เน้นการเขียนและการเขียนโค้ด
และค้นหาผ่านเว็บสำหรับเวลาที่คุณไม่อยากออกจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อค้นหาใน Google อีกครั้ง!
3. การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการสร้างสถานที่ทำงานที่รวมศูนย์และดิจิทัล แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน ClickUp จะรวมเครื่องมือของคุณ (และทีมของคุณ) เข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว
ซึ่งหมายถึงการเสียดสีที่น้อยลง, ระบบอัตโนมัติมากขึ้น, และการมองเห็นอย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ
4. กระบวนการทำงานที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติ
ไม่มีทีมใดที่ทำงานเหมือนกัน และนั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับทุกความต้องการ ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานทางไกล, แบบผสมผสาน, หรืออยู่ในสำนักงานอย่างเต็มรูปแบบ ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามวิธีการทำงานของคุณ
คุณสามารถใช้ตัวแทน AI ของมัน (มีให้บริการในรายการและแชท) เพื่อสร้างขั้นตอนของงาน, ป้ายสถานะ, และมุมมองที่สะท้อนวิธีการที่ทีมของคุณติดตามงาน ตั้งแต่การสปรินต์แบบ Agile ไปจนถึงการรับลูกค้าใหม่ ไปจนถึงกระบวนการผลิตเนื้อหา ทุกอย่างสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้
แต่การปรับแต่งไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดวาง—มันขยายตัวไปพร้อมกับการทำงานอัตโนมัติ ตัวแทน AI ที่ชาญฉลาดและระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้คุณ:
- มอบหมายงานเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
- ย้ายรายการข้ามบอร์ดเมื่อวันครบกำหนดเปลี่ยนแปลง
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น
- ตั้งค่าการทำงานซ้ำให้ทำงานโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด
คุณสามารถเริ่มต้นได้จากเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp หรือสร้างของคุณเองตั้งแต่ต้นก็ได้ มันทรงพลังเพียงพอสำหรับกระบวนการทำงานทางเทคนิค แต่ก็ใช้งานง่ายพอสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตั้งค่าและจัดการ
ก้าวสู่อนาคตของการทำงานด้วย ClickUp
องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลไม่ได้รอให้อนาคตมาถึง แต่พวกเขาก้าวไปถึงอนาคตแล้ว พวกเขาได้ยอมรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่การอัปเกรดเทคโนโลยี แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในวิธีการทำงาน การร่วมมือ และการเติบโตของทีม
บริษัทเหล่านี้กำลังสร้างสถานที่ทำงานที่รวดเร็ว ชาญฉลาด และมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงระบบประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ClickUp โดดเด่นเพราะมันนำทุกส่วนของการเปลี่ยนแปลงนั้นมารวมไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ และออกแบบให้ยืดหยุ่นตามกระบวนการทำงานของทีมคุณ
