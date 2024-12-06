บล็อก ClickUp
20 อันดับแนวโน้มการสื่อสารที่กำลังกำหนดอนาคตของการทำงาน
Business

20 อันดับแนวโน้มการสื่อสารที่กำลังกำหนดอนาคตของการทำงาน

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
6 ธันวาคม 2567

การสื่อสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ และแนวคิดเรื่องการสื่อสารในทีมกำลังพัฒนาเร็วกว่าที่เคย

เห็นได้ชัดว่า88% ของเวลาทำงานของเราใช้ไปกับการสื่อสาร โดย 84% ต้องจัดการกับแพลตฟอร์มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สามารถติดต่อกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับอนาคตของการทำงาน?

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กรและผู้นำกำลังทบทวนการเชื่อมต่อทางดิจิทัลที่เข้มข้นนี้โดยคำนึงถึงสุขภาพจิตของพนักงานเป็นหลัก ด้วยช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่มากมาย เราได้เห็นแนวโน้มที่ก้าวล้ำบางประการกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่นี้

จากเครื่องมือสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI และช่องทางการสื่อสารภายใน ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่รองรับการทำงานระยะไกล นี่คือ 20 แนวโน้มการสื่อสารที่กำลังไม่เพียงแต่กำหนดรูปแบบของพื้นที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมเชื่อมต่อ ร่วมมือ และเติบโตในโลกยุคใหม่ที่ผสมผสานการทำงานแบบไฮบริด

สภาพปัจจุบันของการสื่อสารในที่ทำงาน

การศึกษาล่าสุดของ Gallup เกี่ยวกับการสื่อสารในที่ทำงานแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ละเอียดอ่อนแต่มีแนวโน้มที่ดี: พนักงานที่ไม่มีความผูกพันอย่างจริงจังลดลงจาก18% ในปี 2022 เป็น 16% ในปี 2023

อะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนี้? แนวทางหนึ่งที่มีพลังและเรียบง่ายโดดเด่นออกมา: การสนทนาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายระหว่างผู้จัดการและสมาชิกในทีม

การวิจัยของ Gallup เน้นย้ำว่าการสนทนาอย่างรอบคอบเพียงครั้งเดียวต่อสัปดาห์ระหว่างผู้จัดการและพนักงานสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ดีกว่ากลยุทธ์การนำทางอื่น ๆ

องค์กรต่างๆ เช่น Microsoftกำลังเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันภายในทีมภายในโดยใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของตน Microsoft ซึ่งตระหนักถึงศักยภาพของเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ได้ผสานรวม Microsoft Teams เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของพนักงาน

พวกเขาได้ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เข้ากับสถานการณ์การทำงานทั่วไป ตั้งแต่กิจวัตรยามเช้าที่เกี่ยวข้องกับอีเมล ปฏิทิน และการแชท ไปจนถึงการทำงานทางไกล การประชุม และแม้กระทั่งการพูดคุยสบายๆ ในที่ทำงาน Microsoft ได้ผสาน Teams เข้ากับเนื้อผ้าของการทำงานสมัยใหม่อย่างไร้รอยต่อ

บทบาทของเทคโนโลยีในการกำหนดรูปแบบการสื่อสาร

เทคโนโลยีกำลังปฏิวัติวิธีการสื่อสารในที่ทำงาน ทำให้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

แอปการสื่อสารทีมเช่นMS Teams, Google Meet, และ Zoom นำการต่อสู้ด้วยคุณสมบัติการแปลแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมเอาชนะอุปสรรคทางภาษา

นอกเหนือจากการโทรผ่านวิดีโอแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราจัดการกับหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในที่ทำงาน นั่นคือ ปริมาณอีเมลที่ท่วมท้น เครื่องมืออีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังช่วยให้มืออาชีพจัดการกล่องจดหมายของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของข้อความที่สำคัญ แนะนำการตอบกลับที่รวดเร็วและกระชับ และแม้กระทั่งวิเคราะห์โทนและความรู้สึกของการสื่อสาร

🧠 คุณรู้หรือไม่? การปรับแต่งด้วยระบบ AI สามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ได้ถึงหกสัปดาห์ต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปลงทุนในงานที่มีความหมายมากขึ้นและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้

สรุปคือ? เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังยกระดับการสื่อสารให้สูงขึ้น ช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์และงานที่มีผลกระทบสูงได้มากขึ้น

20 อันดับแนวโน้มการสื่อสารที่กำลังกำหนดอนาคตของการทำงาน

การสื่อสารในที่ทำงานกำลังเปลี่ยนแปลง และคุณมีโอกาสทองในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากมัน

นอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับ 20 แนวโน้มการสื่อสารที่กำลังเป็นที่พูดถึงแล้ว เราจะหารือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่กำลังช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการจัดการงานแบบครบวงจร—ClickUp.

มาคุยกันเกี่ยวกับเทรนด์กันเถอะ:

1. ระบบอัตโนมัติมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

ในปัจจุบัน งานที่ต้องทำด้วยตนเอง การตรวจสอบความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการเตือนการประชุม สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ เพื่อไม่ให้ผู้คนเสียเวลาไปกับการวิ่งตามผู้จัดการเพื่อทำสิ่งเดิมๆ การตอบกลับอัตโนมัติและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เช่น การแจ้งเตือนโครงการ การเตือนการประชุม และงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความสอดคล้องกันในหมู่สมาชิกในทีม

เครื่องมือเช่นClickUp Automationอยู่ในแนวหน้าของเทรนด์นี้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ClickUp Automation: แนวโน้มการสื่อสาร
สร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ตามความต้องการของคุณ หรือเลือกใช้จากคลังเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 100 แบบ

ClickUp Automations ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมอบหมายงานอัตโนมัติช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อทีมมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่การเริ่มต้นงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด

2. ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นจุดสนใจหลัก

✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ธุรกิจส่วนใหญ่ (75%)ในปัจจุบันใช้ AI อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของธุรกิจเหล่านี้ใช้ AI สำหรับหลายฟังก์ชัน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการนำ AI มาใช้ตั้งแต่ปี 2023

อยากสัมผัสพลังนั้นบ้างไหม? ลองใช้ClickUp Brain ดูสิ

ClickUp Brain: แนวโน้มการสื่อสาร
ถาม ClickUp Brain ได้ทุกคำถามและรับคำตอบอย่างละเอียด

ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ภายใน ClickUp นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อคุณ:

  • การจัดการงาน: สร้างงานใหม่ในพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด
  • ข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่ทำงาน: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยการดึงและสรุปกิจกรรมของผู้ใช้ ค้นหาภารกิจหรือเอกสารเฉพาะ และรับภาพรวมความคืบหน้าของทีมคุณ
  • การค้นหาและการเรียกคืน: ค้นหาข้อมูลเฉพาะในเวิร์กสเปซของคุณ เช่น งาน ความคิดเห็น หรือเอกสาร คุณยังสามารถค้นหาในศูนย์ช่วยเหลือของ ClickUp เพื่อขอคำแนะนำในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp ได้อีกด้วย
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านการสื่อสาร: ดึงและสรุปกิจกรรมการสื่อสารภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับ ClickUp โดยเฉพาะแล้ว มันยังสามารถช่วยเหลือในหัวข้อต่าง ๆ ได้ โดยให้คำอธิบายและตอบคำถามเหมือนกับผู้ช่วย AI ทั่วไป เพียงแต่ผู้ช่วย AI นี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ

3. ความเป็นผู้นำที่แท้จริงคือชัยชนะ

พนักงานต้องการการสื่อสารที่รอบคอบและละเอียดมากขึ้นจากผู้นำของพวกเขา พวกเขาต้องการได้ยินจากผู้นำบ่อยขึ้นและได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ

ในหนังสือ Authentic Leadershipบิล จอร์จ อดีตซีอีโอชื่อดัง ได้ยืนยันว่า หลักการสำคัญห้าประการเป็นรากฐานของภาวะผู้นำที่แท้จริง: จุดมุ่งหมาย ค่านิยม จิตใจ วินัยในตนเอง และความสัมพันธ์ เขาให้เหตุผลว่าผู้นำที่นำหลักการเหล่านี้มาใช้จะสร้างคุณค่าได้มากกว่าผู้นำที่มุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดทางการเงินเพียงอย่างเดียว

4. ความตระหนักทางสังคมเป็นสิ่งจำเป็น

ผู้บริโภคในปัจจุบันมองหาแบรนด์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของตนมากขึ้น โดยเฉพาะแบรนด์ที่มุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ บูรณาการการพิจารณาด้านจริยธรรม เข้ากับกลยุทธ์การสื่อสารของตน

ตรวจสอบข้อเท็จจริง:73% ของผู้บริโภคคาดหวังให้แบรนด์ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สองในสามของชาวอเมริกันเชื่อว่าซีอีโอของบริษัทควรจัดการกับปัญหาสังคม

คาเรน โกลด์เฟเดอร์ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ DoSomething องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกไม่ลังเลที่จะใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาเมื่ออธิบายแนวโน้มนี้:

การบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีภารกิจเพื่อสังคมกลายเป็นเรื่องพื้นฐานไปแล้ว ทุกวันนี้คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณจะแสดงตัวตนในช่วงเวลาสำคัญนี้อย่างไร และแบรนด์ของคุณยืนหยัดในสิ่งใด พร้อมที่จะประนีประนอมหรือยืนหยัดในจุดไหนบ้าง

การบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีภารกิจเพื่อสังคมกลายเป็นเรื่องพื้นฐานไปแล้ว ทุกวันนี้คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณจะแสดงตัวตนในช่วงเวลาสำคัญนี้อย่างไร และแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณยืนหยัดเพื่ออะไร พร้อมกับการตัดสินใจว่าจะยอมประนีประนอมในจุดไหน และจุดไหนที่คุณจะไม่ยอมเด็ดขาด

5. เครื่องมือสื่อสารได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือสื่อสารแบบรวมกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ

โดยการรวมช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถกำจัดความวุ่นวายและความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียวได้ และเครื่องมือเช่น Microsoft Teams, Slack, และ Zoom ยังมอบความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่งให้กับธุรกิจ ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสานได้

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตลาดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 13 โดยมีมูลค่าถึง 141.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027

ตัวอย่างเช่นClickUp Integrations ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการได้ฟรี สร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองและแอป ClickUp โดยใช้ API ที่ทรงพลังของเรา

การผสานการทำงานกับ ClickUp: แนวโน้มการสื่อสาร
ค้นหาแอปทั้งหมดที่คุณต้องการได้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp

ไม่ว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงานใน ClickUpหรือทำให้การกระทำระหว่าง ClickUp และ HubSpot เป็นอัตโนมัติ ก็สามารถทำได้ทั้งหมดผ่านการผสานระบบ

อย่าเชื่อเราเพียงอย่างเดียว! อ่านความคิดเห็นจากผู้ใช้ ClickUp,Chrisse Boyle, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแคมเปญที่ Penske Media Corporation:

ClickUp เหมาะสำหรับการประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การรวบรวมข้อมูล การจัดการงานประจำวัน การจัดการเวลาของทีม การจัดการงานเมื่อสมาชิกทีมไม่อยู่ในสำนักงานเนื่องจากวันหยุดหรือลาป่วย การเก็บข้อมูลในอดีต และดีที่จะเห็นว่ามีเงินและแคมเปญที่ทีมของเราได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปีมากน้อยเพียงใด

เราใช้แดชบอร์ดที่แตกต่างกันสำหรับการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าเราครอบคลุมทุกเรื่องและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทีมของเรายังใช้มันเพื่อความสนุกอีกด้วย! เรามีบอร์ดส่วนตัวสำหรับสร้างความสัมพันธ์ที่แบ่งปันรูปภาพ คำคม และสิ่งที่เรากำลังฟัง/ดู/ซื้อ มันเป็นการผสมผสานระหว่างการทำงานและความบันเทิงที่ดีที่สุด และทำให้เราเป็นระเบียบมาก

ClickUp เหมาะสำหรับการประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การรวบรวมข้อมูล การจัดการงานประจำวัน การจัดการเวลาของทีม การจัดการงานเมื่อสมาชิกทีมไม่อยู่ในสำนักงานเนื่องจากวันหยุดหรือลาป่วย การเก็บข้อมูลในอดีต และดีที่จะเห็นว่ามีเงินและแคมเปญที่ทีมของเราได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปีมากน้อยเพียงใด

เราใช้แดชบอร์ดที่แตกต่างกันสำหรับการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าเราครอบคลุมทุกเรื่องและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทีมของเรายังใช้มันเพื่อความสนุกอีกด้วย! เรามีบอร์ดส่วนตัวสำหรับสร้างความสัมพันธ์ที่แบ่งปันรูปภาพ คำคม และสิ่งที่เรากำลังฟัง/ดู/ซื้อ มันเป็นการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างการทำงานและความสนุกสนาน และทำให้เราเป็นระเบียบมาก

ไม่อยากสลับไปมาระหว่าง Slack, ClickUp หรือเครื่องมืออื่น ๆ อีกใช่ไหม? ClickUp Chatถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในที่ทำงานด้วยการผสานแชทเข้ากับงานจริงของคุณ ถูกต้องแล้ว บอกลาการสลับหน้าจอและความยุ่งยากที่เพิ่มภาระสมองได้เลย

ClickUp Chat: แนวโน้มการสื่อสาร
ใช้ ClickUp Chat เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของการส่งข้อความทันทีได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือ

นี่คือวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

  • การสื่อสารและโครงการแบบบูรณาการ: แชทไม่ได้มีไว้แค่พูดคุยเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับรายการ โครงการ เอกสาร แบบฟอร์ม และไวท์บอร์ด เพื่อให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยไม่สูญเสียบริบท
  • การติดตามผล: ข้อความสำคัญสามารถถูกคัดแยกเพื่อป้องกันไม่ให้สูญหายในข้อมูลจำนวนมาก ทำให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการยังคงมองเห็นได้
  • แปลงข้อความเป็นงาน (ด้วย AI): เปลี่ยนข้อความใด ๆ เป็นงานด้วยตนเองหรือให้ AI จับบริบทโดยอัตโนมัติและสร้างงานที่พร้อมสำหรับการดำเนินการ
  • SyncUps: ให้สมาชิกในทีมทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องด้วยวิดีโอและเสียงสด ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ การเชื่อมโยงงาน และสรุปโดย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
  • โพสต์: สร้างเนื้อหาแบบยาวในหัวข้อสนทนา โดยจัดหมวดหมู่เป็น การอัปเดต, ประกาศ, หรือ แนวคิด เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
  • โปรไฟล์เพื่อนร่วมทีมและการจัดตาราง: ดูลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีมและจองการประชุมได้โดยตรงในแชท

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp's Team Communication and Meeting Matrixเพื่อกำหนดตารางการประชุมทีมที่มีประสิทธิภาพ สร้างไทม์ไลน์สำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง ระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละคน และดำเนินการตามงานที่จำเป็นหลังการประชุม

6. แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์กลายเป็นมาตรฐาน

เครื่องมือบนระบบคลาวด์มอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่มีใครเทียบได้ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นจากทุกที่ทั่วโลก

ClickUp เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของเครื่องมือบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ:

  • การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบรวมศูนย์
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กรด้วยข้อมูลเชิงลึกทันทีที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain

7. โซลูชันมือถือเป็นที่ต้องการ

🌍 ภาพรวม: ตลาดแอปพลิเคชันมือถือคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 14.3% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030 การเติบโตแบบทวีคูณนี้เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของโซลูชันมือถือในการกำหนดอนาคตของการสื่อสารและการพาณิชย์

ทุกคนทำทุกอย่างบนโทรศัพท์ของพวกเขาตอนนี้! พวกเขาอ่านไฟล์, แก้ไขและแชร์ในเวลาจริง, เข้าร่วมประชุม, แชทที่ทำงาน, กรอกแบบฟอร์มเวลา, และบันทึกข้อมูลขณะเดินทาง. ณ ปี 2022, พวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ย 4.8 ชั่วโมงต่อวันบนอุปกรณ์ของเรา.

และสามารถสันนิษฐานได้อย่างปลอดภัยว่าตัวเลขนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8. CGI, ความเป็นจริงเสริม (AR) และความเป็นจริงเสมือน (VR) เป็นเพื่อนคู่หูด้านการตลาด

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตลาด AR & VR คาดว่าจะสร้างรายได้ 40.4 พันล้านในปี 2024 คาดว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี 8.97% (CAGR 2024-2029) ส่งผลให้มีปริมาณตลาดคาดการณ์ที่ 62 พันล้านภายในปี 2029

ความเป็นจริงเสริม (AR), ความเป็นจริงเสมือน (VR), และความเป็นจริงขยาย (XR) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของเรากับโลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน: โรงพยาบาลเด็กซินซินนาติมีแผนกที่เรียกว่าCincinnati Children'sDX Tech ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการถ่ายภาพทางการแพทย์ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การพิมพ์ 3 มิติ ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม และประสบการณ์ดิจิทัลแบบสมจริง เพื่อปฏิวัติการดูแลผู้ป่วยและการวิจัยทางการแพทย์

ตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบของ DX Tech คือ Heart VAD Simulator ซึ่งศัลยแพทย์สามารถใช้ข้อมูล MRI ของผู้ป่วยจริงที่แปลงเป็นแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อวางแผนการผ่าตัดที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์

9. การเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างเฉพาะบุคคลมากขึ้น

71% ของผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการการโต้ตอบที่เป็นส่วนตัว และ 76% พร้อมที่จะเปลี่ยนแบรนด์ หากความคาดหวังของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้ค้าปลีกต้องมุ่งเน้นการปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเดินทางเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า

📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน: โรงแรมฮิลตันแอนด์รีสอร์ทได้ตระหนักถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของนักเดินทางสมัยใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z ที่ชื่นชอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเน้นดิจิทัลเป็นหลัก ฮิลตันได้พัฒนาแอปพลิเคชันฮิลตันฮอนเนอร์สเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้านี้และยกระดับประสบการณ์การเข้าพักโดยรวม แอปพลิเคชันนวัตกรรมนี้ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยคุณสมบัติเช่น Digital Key และ Background Elevator Unlock แขกสามารถข้ามขั้นตอนการเช็คอินแบบดั้งเดิมและเพลิดเพลินกับการเข้าพักที่ไร้กังวล แอปพลิเคชันยังช่วยให้แขกสามารถควบคุมเทคโนโลยีภายในห้องพัก สื่อสารกับพนักงานโรงแรม และชำระเงิน ทั้งหมดจากความสะดวกสบายของอุปกรณ์มือถือของพวกเขา

10. การสร้างเนื้อหาคือขุมทรัพย์

คุณจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งคุณเคยฝันที่จะเปลี่ยนงานอดิเรกของคุณให้กลายเป็นอาชีพเต็มเวลา? เศรษฐกิจของผู้สร้างได้ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงสำหรับผู้คนมากมาย คุณสามารถแบ่งปันผลงานของคุณ สร้างฐานผู้ติดตามที่ภักดี และสร้างรายได้ผ่านช่องทางต่างๆ:

  • การสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณ: แพลตฟอร์มเช่น YouTube อนุญาตให้คุณหารายได้ผ่านการแบ่งปันรายได้จากโฆษณา. คุณยังสามารถขายสินค้าดิจิทัลเช่น e-book, คอร์สออนไลน์, หรือผลงานศิลปะบนตลาดออนไลน์ได้
  • การสร้างชุมชน: การสร้างเนื้อหาพิเศษสำหรับสมาชิกหรือการเสนอการฝึกสอนและการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวสามารถเป็นวิธีที่มีกำไรในการสร้างรายได้
  • การร่วมมือกับแบรนด์: การร่วมมือกับแบรนด์เพื่อสร้างเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและการรับรองสินค้าสามารถมอบโอกาสทางการเงินที่สำคัญได้
  • การระดมทุน: แพลตฟอร์มเช่น Patreon ช่วยให้คุณสามารถรับการสนับสนุนโดยตรงจากแฟน ๆ ของคุณได้

การถ่ายทอดสดได้ยกระดับเศรษฐกิจของผู้สร้างคอนเทนต์ไปสู่ระดับใหม่ แพลตฟอร์มเช่น Twitch ได้ปฏิวัติวงการเกมมิ่ง โดยมอบพื้นที่ให้เกมเมอร์สามารถโต้ตอบกับผู้ชมได้แบบเรียลไทม์

11. การทำงานแบบไฮบริดเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การศึกษาการทำงานแบบไฮบริดระดับโลกเปิดเผยว่า มีเพียง72% ของพนักงานเท่านั้นที่รู้สึกเป็นบวกเกี่ยวกับการกลับมาทำงานที่สำนักงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่ 47% เชื่อว่าพื้นที่ทำงานของตนเหมาะสมกับการทำงานแบบไฮบริด

📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน:ยูนิลีเวอร์กำลังนิยามอนาคตของการทำงานใหม่ด้วยแนวทางที่ยืดหยุ่นและส่งเสริมศักยภาพพนักงานอย่างสร้างสรรค์

นโยบาย U-Work ของบริษัทมอบการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างอิสระและความมั่นคง ให้พนักงานสามารถทำงานที่หลากหลายได้ในขณะที่ได้รับประโยชน์จากงานแบบดั้งเดิม พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและแพ็กเกจสวัสดิการที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว

ลองใช้เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUp เพื่อยกระดับ จัดการ และติดตามการสื่อสารทั่วทั้งบริษัทในที่ทำงานแบบไฮบริดของคุณ

เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารภายในของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ส่งเสริมความร่วมมือในองค์กรของคุณด้วยเทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUp

เทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรและแผนปฏิบัติการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันบนแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ประเมินแนวปฏิบัติที่มีอยู่: ประเมินวิธีการสื่อสารภายในองค์กรของคุณในปัจจุบัน
  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลและพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน
  • เลือกช่องทางที่เหมาะสม: กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทีมไฮบริดของคุณ: อีเมล? จดหมายข่าว? การประชุมทางวิดีโอ? แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันที? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางเหล่านี้ตอบสนองความต้องการของพนักงานทั้งที่ทำงานจากระยะไกลและในสถานที่เพื่อส่งเสริมความครอบคลุม
  • พัฒนาแผนปฏิบัติการอย่างละเอียด: ระบุภารกิจเฉพาะพร้อมกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละโครงการสื่อสาร
  • ติดตามความก้าวหน้าและรวบรวมข้อเสนอแนะ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารของคุณอย่างสม่ำเสมอผ่านเครื่องมือติดตามของ ClickUp

12. การประชาสัมพันธ์ (PR) และการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตามรายงานการสื่อสารระดับโลกปี 2024 พบว่า ในขณะที่ผู้นำด้านการสื่อสาร 45%ให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหา แต่มีเพียง 33% เท่านั้นที่รู้สึกมั่นใจในการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าสนใจ

นี่หมายความว่าการเล่าเรื่องในประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต แต่ยังมีอะไรอีกบ้าง? ต่อไปนี้คือแนวโน้มประชาสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้น:

  • การใช้ประโยชน์จาก AI สร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: ทีมประชาสัมพันธ์กำลังใช้ AI ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อค้นหาแนวโน้มและความชอบของผู้บริโภค
  • การสร้างการเชื่อมต่อที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์สามารถสร้างแคมเปญที่ปรับตัวได้มากขึ้นและตอบสนองแบบเรียลไทม์
  • เสริมสร้างพลังให้กับแบรนด์ด้วยเศรษฐกิจของผู้สร้าง: แบรนด์กำลังก้าวข้ามการรับรองแบบดั้งเดิม
  • ส่งเสริมความครอบคลุมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน: ด้วยแคมเปญที่เน้นความครอบคลุมและมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง นักประชาสัมพันธ์กำลังสร้างแคมเปญที่เชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆ

14. แผนกทรัพยากรบุคคลกำลังเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล

แอปพลิเคชัน HR บนมือถือได้เปลี่ยนวิธีที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล แอปเหล่านี้มอบวิธีที่สะดวกสำหรับพนักงานในการเข้าถึงข้อมูล ยื่นคำขอ และจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ของพวกเขา

ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง พนักงานสามารถ:

  • บริการตนเอง: เข้าถึงข้อมูลเช่น สลิปเงินเดือน, ยอดคงเหลือการลา, และนโยบายของบริษัท
  • ส่งคำขอ: ส่งคำขอลา คำขอเบิกค่าใช้จ่าย และคำขออื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ลงทะเบียนรับสวัสดิการ: ลงทะเบียนในโปรแกรมสวัสดิการและทำการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
ติดตามเวลาสำหรับงานต่าง ๆ สร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Project Time Tracking

ตัวอย่างเช่นการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp สามารถช่วยทีม HR ในการแปลงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลได้ มันให้โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามและวิเคราะห์การใช้เวลาของพนักงาน เพื่อให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:

  • การติดตามเวลาที่ง่ายดาย: บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้โดยตรง
  • บันทึกเวลาทำงานแบบละเอียด: สร้างบันทึกเวลาทำงานแบบละเอียดที่แยกการใช้เวลาตามวัน, สัปดาห์, เดือน, หรือช่วงที่กำหนดเอง
  • การติดตามเวลาสะสม: ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการเฉพาะโดยสมาชิกในทีมแต่ละคนหรือทั้งทีม
  • การรายงานที่ทรงพลัง: สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้เวลา ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่น Toggl, Harvest และ Everhour เพื่อรวบรวมข้อมูลเวลาจากแหล่งต่าง ๆ

14. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้รับความนิยมอย่างมาก

การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานทันที ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาช่วยให้พนักงานสามารถรักษาทิศทางที่ถูกต้องและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: พนักงานมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพวกเขามีแรงจูงใจในการทำงานอย่างยอดเยี่ยมมากขึ้น 3.6 เท่าเมื่อผู้จัดการให้ข้อเสนอแนะรายวัน (เทียบกับรายปี)

ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายใน ClickUp_แนวโน้มการสื่อสาร
ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมของคุณด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp

คุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpเพื่อ ส่งต่อข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ให้กับสมาชิกในทีม ไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่ยืดหยุ่นหลายแบบที่คุณกำลังใช้งานหรือใน ClickUp Docs ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือเลือกบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายความคิดเห็น (ให้ข้อเสนอแนะ) หรือใน Docs เลือกข้อความที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ

คลิกอัพ ด็อกส์
การตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs ช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนมารวมตัวกันเพื่อระดมความคิด เขียน และให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

ClickUp Docsถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พวกเขาช่วยให้สามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์, ทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกัน, แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย, และผสานรวมสื่อหลากหลายรูปแบบ

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อวางแผน ดำเนินการ และจัดการกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจทั่วทั้งบริษัท เขียนเป้าหมายของแผนใน Docs และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ระดมความคิดสำหรับเนื้อหาและสร้างข้อความที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน

15. การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ล้าสมัย

ตลาดการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลระดับโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแตะที่21.1 พันล้านในปี 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้นสามเท่าตั้งแต่ปี 2019

ทิโมธี อาร์มู, นักธุรกิจหนุ่มวัย 29 ปี ผู้เป็นเศรษฐีจากการขายบริษัทการตลาดผู้มีอิทธิพลของเขาในราคาแปดหลัก, กล่าวว่า,

"ฉันเห็นการเติบโตของการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในสหรัฐอเมริกา คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่เสมอไปในฐานะผู้ประกอบการ แต่คุณสามารถให้บริการตามความต้องการที่มีอยู่แล้วได้"

"ฉันเห็นการเติบโตของการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในสหรัฐอเมริกา คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่เสมอไปในฐานะผู้ประกอบการ แต่คุณสามารถให้บริการตอบสนองความต้องการที่มีอยู่ได้"

ภูมิทัศน์ของการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีแนวโน้มเหล่านี้เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม:

  • ผู้มีอิทธิพลหลายแพลตฟอร์ม: ผู้มีอิทธิพลชั้นนำในปัจจุบันใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามในหลากหลายวิธี
  • การช้อปปิ้งสด: แบรนด์และผู้มีอิทธิพลใช้การถ่ายทอดสดวิดีโอเพื่อแสดงสินค้า, ตอบคำถาม, และกระตุ้นยอดขายแบบเรียลไทม์. ตัวอย่างเช่น, ผู้คนสามารถช้อปปิ้งสินค้าสดผ่านการถ่ายทอดสดของผู้มีอิทธิพลบน Instagram
โพสต์จากอินฟลูเอนเซอร์ - The Charli: แนวโน้มการสื่อสาร
ผ่านทางงาน
  • ความร่วมมือระยะยาว: แบรนด์จำนวนมากกำลังหันหลังให้กับแคมเปญแบบครั้งเดียว และเลือกที่จะสร้างความร่วมมือระยะยาวกับอินฟลูเอนเซอร์แทน ตัวอย่างเช่น ชาร์ลี ดี'เมลิโอ ผู้สร้างคอนเทนต์ TikTok ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดถึง 140 ล้านคน ได้โปรโมท Dunkin' Donuts อย่างต่อเนื่องผ่านคอนเทนต์บน TikTokรวมถึงแคมเปญไวรัลที่ชื่อว่า #CharliXDunkinContest

16. การริเริ่มในการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะให้สูงขึ้นจะยังคงอยู่ต่อไป

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การมีส่วนร่วมของพนักงานต่ำทำให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียเงิน 8.9 ล้านล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 9% ของ GDP ทั่วโลก

ทางออก? โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม

โดยการปรับโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแนวโน้มการสื่อสารในอุตสาหกรรม Amazon ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจเชิงรุกและการพัฒนาบุคลากร

📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน: โครงการ Upskilling 2025 ของ Amazonเป็นการลงทุนมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงและให้ผลตอบแทนสูง ทั้งในสายงานเทคนิคและสายงานที่ไม่ใช่เทคนิค

17. การสร้างแบรนด์นายจ้างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ตามรายงานที่เผยแพร่โดย LinkedIn Talent Solutions พบว่า72% ของผู้นำด้านการสรรหาบุคลากรทั่วโลกเห็นพ้องว่าแบรนด์นายจ้างมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจ้างงาน ในทางเปรียบเทียบ 75% ของผู้หางานพิจารณาแบรนด์ของนายจ้างก่อนที่จะสมัครงานด้วยซ้ำ

การสร้างแบรนด์นายจ้าง
ผ่านทางNVIDIA.com

📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน: NVIDIA ผู้นำระดับโลกด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลแบบเร่งความเร็วได้ใช้การสร้างแบรนด์นายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองของตนเอง

โดยการนำเสนอคำพูดจากพนักงานปัจจุบันบนหน้าวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขา NVIDIA ช่วยให้พนักงานสามารถถ่ายทอดผลกระทบเชิงบวกของสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง

18. พลวัตของสื่อสังคมออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลง

มีการเติบโตของผู้ใช้รายปีอยู่ที่ 5.2% โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้ใหม่ 8.1 คนต่อวินาทีที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นี่คือแนวโน้มสำคัญบางประการที่กำลังกำหนดอนาคตของโซเชียลมีเดีย:

  • การสร้างแบรนด์ที่สนุกสนาน: ยุคของเสียงแบรนด์ที่ดูเข้มงวดและเคร่งขรึมขององค์กรกำลังจะหมดไป แบรนด์ในปัจจุบันหันมาใช้โทนเสียงที่สนุกสนานและเข้าถึงง่ายมากขึ้น โดยใช้ความตลกและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชม
  • โซเชียลมีเดียในฐานะเครื่องมือค้นหา: ด้วยคนรุ่น Gen Z ที่หันมาใช้แพลตฟอร์มอย่าง TikTok เพื่อค้นหาข้อมูลมากขึ้น โซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลัง โดยการใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง แฮชแท็ก และข้อความแสดงแทนภาพ (alt text) แบรนด์ต่างๆ สามารถเพิ่มการมองเห็นของตนเองได้
  • พลังของข้อมูลทางสังคม: ข้อมูลทางสื่อสังคมสามารถช่วยให้การตัดสินใจในองค์กรทั้งหมดมีข้อมูลที่ดีขึ้นได้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ความชอบของสินค้า และแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นได้

19. การสร้างชุมชนและกลุ่มแฟนคลับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบรนด์

แฟนดอมคือสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม กำลังพัฒนาและเติบโตในหลากหลายรูปแบบ:

  • ความครอบคลุม: แฟนด้อมกำลังมีความครอบคลุมมากขึ้น ยินดีต้อนรับแฟนๆ จากทุกสาขาอาชีพ
  • ชุมชนออนไลน์: สื่อสังคมออนไลน์ได้เอื้ออำนวยให้เกิดชุมชนออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาสำหรับแฟน ๆ ในการเชื่อมต่อและแบ่งปันความหลงใหลของพวกเขา
  • การเติบโตแบบออร์แกนิก: ชุมชนแฟนสามารถเติบโตและขยายตัวอย่างเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ในระยะยาว
  • การสร้างเนื้อหา: แฟน ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาใหม่, ความคิด, และการตีความ
  • โมเมนตัมและการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว: โมเมนตัมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของแนวโน้มที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นแนวโน้มใน TikTok ที่ชื่อว่า 'Gentleminions'ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเปิดตัวภาพยนตร์ Minions: The Rise of Gru โดยผู้คนแต่งตัวเป็นมินเนียนเพื่อชมภาพยนตร์เหมือนเป็นกลุ่มแฟนคลับ

20. การสื่อสารผ่านวิดีโอมีอยู่ทุกที่

การสื่อสารผ่านวิดีโอได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในด้านการสื่อสารทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว — โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาวิดีโอแบบสั้น

เมื่อสองสิบปีที่แล้ว คนทั่วไปสามารถมีสมาธิได้ประมาณสองนาทีครึ่ง; ในปัจจุบัน ตัวเลขนี้ลดลงเหลือเพียง 45 วินาที!

แนวโน้มล่าสุดแสดงให้เห็นว่าวิดีโอสั้นสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการแบบยาวแบบดั้งเดิมสำหรับการฝึกอบรม การประชุม หรือการอัปเดตภายในองค์กร วิดีโอขนาดพอดีคำเหล่านี้บางครั้งเป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องการเพื่อแทนที่การปฐมนิเทศที่ยืดเยื้อหรือการประชุมบริษัท ซึ่งให้ประโยชน์แก่ทีมด้วยเหตุผลหลายประการ

การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันผ่านวิดีโอสั้นช่วยให้พนักงานสามารถรับชมและเข้าใจประเด็นสำคัญ ได้ตามจังหวะของตนเอง ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม

คลิป ClickUp: แนวโน้มการสื่อสาร
ใช้ ClickUp Clips เพื่อสื่อสารไอเดียหรือการสนทนาใดๆ อย่างชัดเจนด้วยการบันทึกวิดีโอเชิงลึก

ตัวอย่างเช่นClickUp Clips ช่วยเร่งความเร็ว ชี้แจง และสร้างการมีส่วนร่วมในการสื่อสารของทีม แทนที่จะต้องอ่านความคิดเห็นยาวเหยียด สมาชิกทีมสามารถบันทึกวิดีโอ แชร์ไอเดียโดยตรง และลดความเสี่ยงของการตีความผิด

คลิปช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นภายในวิดีโอได้โดยตรง สมาชิกในทีมสามารถคลิกที่ส่วนใดของคลิปเพื่อเพิ่มความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และจะมีการแสดงเวลาที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดบนวิดีโอ

เตรียมพร้อมการสื่อสารของทีมคุณสำหรับอนาคตด้วย ClickUp

อนาคตของการทำงานมาถึงแล้ว ถูกหล่อหลอมโดยแนวโน้มการสื่อสารที่กำลังนิยามใหม่ว่าเราจะเชื่อมต่อ ร่วมมือ และประสบความสำเร็จในที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างไร

ด้วยการสื่อสารภายในที่เป็นหัวใจสำคัญของประสิทธิภาพการทำงาน ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เหล่านี้—ตั้งแต่การส่งข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงการอัปเดตวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล—จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมสมัยใหม่ทุกทีม ClickUp อยู่ในแนวหน้าของแนวโน้มการสื่อสารภายในเหล่านี้

ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร การจัดการโครงการ หรือการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ก็ช่วยให้ทุกช่องทางการสื่อสารสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความ โครงการ หรือการอัปเดตใด ๆ หลุดรอดสายตาไป ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!