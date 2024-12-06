20 อันดับแนวโน้มการสื่อสารที่กำลังกำหนดอนาคตของการทำงาน

การสื่อสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ และแนวคิดเรื่องการสื่อสารในทีมกำลังพัฒนาเร็วกว่าที่เคย
เห็นได้ชัดว่า88% ของเวลาทำงานของเราใช้ไปกับการสื่อสาร โดย 84% ต้องจัดการกับแพลตฟอร์มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สามารถติดต่อกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับอนาคตของการทำงาน?
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กรและผู้นำกำลังทบทวนการเชื่อมต่อทางดิจิทัลที่เข้มข้นนี้โดยคำนึงถึงสุขภาพจิตของพนักงานเป็นหลัก ด้วยช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่มากมาย เราได้เห็นแนวโน้มที่ก้าวล้ำบางประการกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
จากเครื่องมือสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI และช่องทางการสื่อสารภายใน ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่รองรับการทำงานระยะไกล นี่คือ 20 แนวโน้มการสื่อสารที่กำลังไม่เพียงแต่กำหนดรูปแบบของพื้นที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมเชื่อมต่อ ร่วมมือ และเติบโตในโลกยุคใหม่ที่ผสมผสานการทำงานแบบไฮบริด
สภาพปัจจุบันของการสื่อสารในที่ทำงาน
การศึกษาล่าสุดของ Gallup เกี่ยวกับการสื่อสารในที่ทำงานแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ละเอียดอ่อนแต่มีแนวโน้มที่ดี: พนักงานที่ไม่มีความผูกพันอย่างจริงจังลดลงจาก18% ในปี 2022 เป็น 16% ในปี 2023
อะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนี้? แนวทางหนึ่งที่มีพลังและเรียบง่ายโดดเด่นออกมา: การสนทนาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายระหว่างผู้จัดการและสมาชิกในทีม
การวิจัยของ Gallup เน้นย้ำว่าการสนทนาอย่างรอบคอบเพียงครั้งเดียวต่อสัปดาห์ระหว่างผู้จัดการและพนักงานสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ดีกว่ากลยุทธ์การนำทางอื่น ๆ
องค์กรต่างๆ เช่น Microsoftกำลังเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันภายในทีมภายในโดยใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของตน Microsoft ซึ่งตระหนักถึงศักยภาพของเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ได้ผสานรวม Microsoft Teams เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของพนักงาน
พวกเขาได้ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เข้ากับสถานการณ์การทำงานทั่วไป ตั้งแต่กิจวัตรยามเช้าที่เกี่ยวข้องกับอีเมล ปฏิทิน และการแชท ไปจนถึงการทำงานทางไกล การประชุม และแม้กระทั่งการพูดคุยสบายๆ ในที่ทำงาน Microsoft ได้ผสาน Teams เข้ากับเนื้อผ้าของการทำงานสมัยใหม่อย่างไร้รอยต่อ
บทบาทของเทคโนโลยีในการกำหนดรูปแบบการสื่อสาร
เทคโนโลยีกำลังปฏิวัติวิธีการสื่อสารในที่ทำงาน ทำให้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
แอปการสื่อสารทีมเช่นMS Teams, Google Meet, และ Zoom นำการต่อสู้ด้วยคุณสมบัติการแปลแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมเอาชนะอุปสรรคทางภาษา
นอกเหนือจากการโทรผ่านวิดีโอแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราจัดการกับหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในที่ทำงาน นั่นคือ ปริมาณอีเมลที่ท่วมท้น เครื่องมืออีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังช่วยให้มืออาชีพจัดการกล่องจดหมายของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของข้อความที่สำคัญ แนะนำการตอบกลับที่รวดเร็วและกระชับ และแม้กระทั่งวิเคราะห์โทนและความรู้สึกของการสื่อสาร
🧠 คุณรู้หรือไม่? การปรับแต่งด้วยระบบ AI สามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ได้ถึงหกสัปดาห์ต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปลงทุนในงานที่มีความหมายมากขึ้นและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
สรุปคือ? เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังยกระดับการสื่อสารให้สูงขึ้น ช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์และงานที่มีผลกระทบสูงได้มากขึ้น
20 อันดับแนวโน้มการสื่อสารที่กำลังกำหนดอนาคตของการทำงาน
การสื่อสารในที่ทำงานกำลังเปลี่ยนแปลง และคุณมีโอกาสทองในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากมัน
นอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับ 20 แนวโน้มการสื่อสารที่กำลังเป็นที่พูดถึงแล้ว เราจะหารือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่กำลังช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการจัดการงานแบบครบวงจร—ClickUp.
มาคุยกันเกี่ยวกับเทรนด์กันเถอะ:
1. ระบบอัตโนมัติมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ในปัจจุบัน งานที่ต้องทำด้วยตนเอง การตรวจสอบความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการเตือนการประชุม สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ เพื่อไม่ให้ผู้คนเสียเวลาไปกับการวิ่งตามผู้จัดการเพื่อทำสิ่งเดิมๆ การตอบกลับอัตโนมัติและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เช่น การแจ้งเตือนโครงการ การเตือนการประชุม และงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความสอดคล้องกันในหมู่สมาชิกในทีม
เครื่องมือเช่นClickUp Automationอยู่ในแนวหน้าของเทรนด์นี้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp Automations ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมอบหมายงานอัตโนมัติช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อทีมมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่การเริ่มต้นงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
2. ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นจุดสนใจหลัก
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ธุรกิจส่วนใหญ่ (75%)ในปัจจุบันใช้ AI อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของธุรกิจเหล่านี้ใช้ AI สำหรับหลายฟังก์ชัน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการนำ AI มาใช้ตั้งแต่ปี 2023
อยากสัมผัสพลังนั้นบ้างไหม? ลองใช้ClickUp Brain ดูสิ
ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ภายใน ClickUp นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อคุณ:
- การจัดการงาน: สร้างงานใหม่ในพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด
- ข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่ทำงาน: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยการดึงและสรุปกิจกรรมของผู้ใช้ ค้นหาภารกิจหรือเอกสารเฉพาะ และรับภาพรวมความคืบหน้าของทีมคุณ
- การค้นหาและการเรียกคืน: ค้นหาข้อมูลเฉพาะในเวิร์กสเปซของคุณ เช่น งาน ความคิดเห็น หรือเอกสาร คุณยังสามารถค้นหาในศูนย์ช่วยเหลือของ ClickUp เพื่อขอคำแนะนำในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp ได้อีกด้วย
- ข้อมูลเชิงลึกด้านการสื่อสาร: ดึงและสรุปกิจกรรมการสื่อสารภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับ ClickUp โดยเฉพาะแล้ว มันยังสามารถช่วยเหลือในหัวข้อต่าง ๆ ได้ โดยให้คำอธิบายและตอบคำถามเหมือนกับผู้ช่วย AI ทั่วไป เพียงแต่ผู้ช่วย AI นี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
3. ความเป็นผู้นำที่แท้จริงคือชัยชนะ
พนักงานต้องการการสื่อสารที่รอบคอบและละเอียดมากขึ้นจากผู้นำของพวกเขา พวกเขาต้องการได้ยินจากผู้นำบ่อยขึ้นและได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
ในหนังสือ Authentic Leadershipบิล จอร์จ อดีตซีอีโอชื่อดัง ได้ยืนยันว่า หลักการสำคัญห้าประการเป็นรากฐานของภาวะผู้นำที่แท้จริง: จุดมุ่งหมาย ค่านิยม จิตใจ วินัยในตนเอง และความสัมพันธ์ เขาให้เหตุผลว่าผู้นำที่นำหลักการเหล่านี้มาใช้จะสร้างคุณค่าได้มากกว่าผู้นำที่มุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดทางการเงินเพียงอย่างเดียว
4. ความตระหนักทางสังคมเป็นสิ่งจำเป็น
ผู้บริโภคในปัจจุบันมองหาแบรนด์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของตนมากขึ้น โดยเฉพาะแบรนด์ที่มุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ บูรณาการการพิจารณาด้านจริยธรรม เข้ากับกลยุทธ์การสื่อสารของตน
✅ตรวจสอบข้อเท็จจริง:73% ของผู้บริโภคคาดหวังให้แบรนด์ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สองในสามของชาวอเมริกันเชื่อว่าซีอีโอของบริษัทควรจัดการกับปัญหาสังคม
คาเรน โกลด์เฟเดอร์ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ DoSomething องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกไม่ลังเลที่จะใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาเมื่ออธิบายแนวโน้มนี้:
การบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีภารกิจเพื่อสังคมกลายเป็นเรื่องพื้นฐานไปแล้ว ทุกวันนี้คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณจะแสดงตัวตนในช่วงเวลาสำคัญนี้อย่างไร และแบรนด์ของคุณยืนหยัดในสิ่งใด พร้อมที่จะประนีประนอมหรือยืนหยัดในจุดไหนบ้าง
5. เครื่องมือสื่อสารได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือสื่อสารแบบรวมกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ
โดยการรวมช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถกำจัดความวุ่นวายและความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียวได้ และเครื่องมือเช่น Microsoft Teams, Slack, และ Zoom ยังมอบความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่งให้กับธุรกิจ ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสานได้
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตลาดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 13 โดยมีมูลค่าถึง 141.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027
ตัวอย่างเช่นClickUp Integrations ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการได้ฟรี สร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองและแอป ClickUp โดยใช้ API ที่ทรงพลังของเรา
ไม่ว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงานใน ClickUpหรือทำให้การกระทำระหว่าง ClickUp และ HubSpot เป็นอัตโนมัติ ก็สามารถทำได้ทั้งหมดผ่านการผสานระบบ
อ่านความคิดเห็นจากผู้ใช้ ClickUp,Chrisse Boyle, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแคมเปญที่ Penske Media Corporation:
ClickUp เหมาะสำหรับการประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การรวบรวมข้อมูล การจัดการงานประจำวัน การจัดการเวลาของทีม การจัดการงานเมื่อสมาชิกทีมไม่อยู่ในสำนักงานเนื่องจากวันหยุดหรือลาป่วย การเก็บข้อมูลในอดีต และดีที่จะเห็นว่ามีเงินและแคมเปญที่ทีมของเราได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปีมากน้อยเพียงใด
เราใช้แดชบอร์ดที่แตกต่างกันสำหรับการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าเราครอบคลุมทุกเรื่องและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทีมของเรายังใช้มันเพื่อความสนุกอีกด้วย! เรามีบอร์ดส่วนตัวสำหรับสร้างความสัมพันธ์ที่แบ่งปันรูปภาพ คำคม และสิ่งที่เรากำลังฟัง/ดู/ซื้อ มันเป็นการผสมผสานระหว่างการทำงานและความบันเทิงที่ดีที่สุด และทำให้เราเป็นระเบียบมาก
ไม่อยากสลับไปมาระหว่าง Slack, ClickUp หรือเครื่องมืออื่น ๆ อีกใช่ไหม? ClickUp Chatถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในที่ทำงานด้วยการผสานแชทเข้ากับงานจริงของคุณ ถูกต้องแล้ว บอกลาการสลับหน้าจอและความยุ่งยากที่เพิ่มภาระสมองได้เลย
นี่คือวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
- การสื่อสารและโครงการแบบบูรณาการ: แชทไม่ได้มีไว้แค่พูดคุยเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับรายการ โครงการ เอกสาร แบบฟอร์ม และไวท์บอร์ด เพื่อให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยไม่สูญเสียบริบท
- การติดตามผล: ข้อความสำคัญสามารถถูกคัดแยกเพื่อป้องกันไม่ให้สูญหายในข้อมูลจำนวนมาก ทำให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการยังคงมองเห็นได้
- แปลงข้อความเป็นงาน (ด้วย AI): เปลี่ยนข้อความใด ๆ เป็นงานด้วยตนเองหรือให้ AI จับบริบทโดยอัตโนมัติและสร้างงานที่พร้อมสำหรับการดำเนินการ
- SyncUps: ให้สมาชิกในทีมทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องด้วยวิดีโอและเสียงสด ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ การเชื่อมโยงงาน และสรุปโดย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
- โพสต์: สร้างเนื้อหาแบบยาวในหัวข้อสนทนา โดยจัดหมวดหมู่เป็น การอัปเดต, ประกาศ, หรือ แนวคิด เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- โปรไฟล์เพื่อนร่วมทีมและการจัดตาราง: ดูลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีมและจองการประชุมได้โดยตรงในแชท
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:
6. แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์กลายเป็นมาตรฐาน
เครื่องมือบนระบบคลาวด์มอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่มีใครเทียบได้ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นจากทุกที่ทั่วโลก
ClickUp เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของเครื่องมือบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ:
- การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบรวมศูนย์
- การตัดสินใจที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กรด้วยข้อมูลเชิงลึกทันทีที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain
7. โซลูชันมือถือเป็นที่ต้องการ
🌍 ภาพรวม: ตลาดแอปพลิเคชันมือถือคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 14.3% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030 การเติบโตแบบทวีคูณนี้เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของโซลูชันมือถือในการกำหนดอนาคตของการสื่อสารและการพาณิชย์
ทุกคนทำทุกอย่างบนโทรศัพท์ของพวกเขาตอนนี้! พวกเขาอ่านไฟล์, แก้ไขและแชร์ในเวลาจริง, เข้าร่วมประชุม, แชทที่ทำงาน, กรอกแบบฟอร์มเวลา, และบันทึกข้อมูลขณะเดินทาง. ณ ปี 2022, พวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ย 4.8 ชั่วโมงต่อวันบนอุปกรณ์ของเรา.
และสามารถสันนิษฐานได้อย่างปลอดภัยว่าตัวเลขนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. CGI, ความเป็นจริงเสริม (AR) และความเป็นจริงเสมือน (VR) เป็นเพื่อนคู่หูด้านการตลาด
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตลาด AR & VR คาดว่าจะสร้างรายได้ 40.4 พันล้านในปี 2024 คาดว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี 8.97% (CAGR 2024-2029) ส่งผลให้มีปริมาณตลาดคาดการณ์ที่ 62 พันล้านภายในปี 2029
ความเป็นจริงเสริม (AR), ความเป็นจริงเสมือน (VR), และความเป็นจริงขยาย (XR) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของเรากับโลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน: โรงพยาบาลเด็กซินซินนาติมีแผนกที่เรียกว่าCincinnati Children'sDX Tech ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการถ่ายภาพทางการแพทย์ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การพิมพ์ 3 มิติ ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม และประสบการณ์ดิจิทัลแบบสมจริง เพื่อปฏิวัติการดูแลผู้ป่วยและการวิจัยทางการแพทย์
ตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบของ DX Tech คือ Heart VAD Simulator ซึ่งศัลยแพทย์สามารถใช้ข้อมูล MRI ของผู้ป่วยจริงที่แปลงเป็นแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อวางแผนการผ่าตัดที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
9. การเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างเฉพาะบุคคลมากขึ้น
71% ของผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการการโต้ตอบที่เป็นส่วนตัว และ 76% พร้อมที่จะเปลี่ยนแบรนด์ หากความคาดหวังของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้ค้าปลีกต้องมุ่งเน้นการปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเดินทางเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน: โรงแรมฮิลตันแอนด์รีสอร์ทได้ตระหนักถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของนักเดินทางสมัยใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z ที่ชื่นชอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเน้นดิจิทัลเป็นหลัก ฮิลตันได้พัฒนาแอปพลิเคชันฮิลตันฮอนเนอร์สเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้านี้และยกระดับประสบการณ์การเข้าพักโดยรวม แอปพลิเคชันนวัตกรรมนี้ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยคุณสมบัติเช่น Digital Key และ Background Elevator Unlock แขกสามารถข้ามขั้นตอนการเช็คอินแบบดั้งเดิมและเพลิดเพลินกับการเข้าพักที่ไร้กังวล แอปพลิเคชันยังช่วยให้แขกสามารถควบคุมเทคโนโลยีภายในห้องพัก สื่อสารกับพนักงานโรงแรม และชำระเงิน ทั้งหมดจากความสะดวกสบายของอุปกรณ์มือถือของพวกเขา
10. การสร้างเนื้อหาคือขุมทรัพย์
คุณจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งคุณเคยฝันที่จะเปลี่ยนงานอดิเรกของคุณให้กลายเป็นอาชีพเต็มเวลา? เศรษฐกิจของผู้สร้างได้ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงสำหรับผู้คนมากมาย คุณสามารถแบ่งปันผลงานของคุณ สร้างฐานผู้ติดตามที่ภักดี และสร้างรายได้ผ่านช่องทางต่างๆ:
- การสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณ: แพลตฟอร์มเช่น YouTube อนุญาตให้คุณหารายได้ผ่านการแบ่งปันรายได้จากโฆษณา. คุณยังสามารถขายสินค้าดิจิทัลเช่น e-book, คอร์สออนไลน์, หรือผลงานศิลปะบนตลาดออนไลน์ได้
- การสร้างชุมชน: การสร้างเนื้อหาพิเศษสำหรับสมาชิกหรือการเสนอการฝึกสอนและการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวสามารถเป็นวิธีที่มีกำไรในการสร้างรายได้
- การร่วมมือกับแบรนด์: การร่วมมือกับแบรนด์เพื่อสร้างเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและการรับรองสินค้าสามารถมอบโอกาสทางการเงินที่สำคัญได้
- การระดมทุน: แพลตฟอร์มเช่น Patreon ช่วยให้คุณสามารถรับการสนับสนุนโดยตรงจากแฟน ๆ ของคุณได้
การถ่ายทอดสดได้ยกระดับเศรษฐกิจของผู้สร้างคอนเทนต์ไปสู่ระดับใหม่ แพลตฟอร์มเช่น Twitch ได้ปฏิวัติวงการเกมมิ่ง โดยมอบพื้นที่ให้เกมเมอร์สามารถโต้ตอบกับผู้ชมได้แบบเรียลไทม์
11. การทำงานแบบไฮบริดเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การศึกษาการทำงานแบบไฮบริดระดับโลกเปิดเผยว่า มีเพียง72% ของพนักงานเท่านั้นที่รู้สึกเป็นบวกเกี่ยวกับการกลับมาทำงานที่สำนักงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่ 47% เชื่อว่าพื้นที่ทำงานของตนเหมาะสมกับการทำงานแบบไฮบริด
📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน:ยูนิลีเวอร์กำลังนิยามอนาคตของการทำงานใหม่ด้วยแนวทางที่ยืดหยุ่นและส่งเสริมศักยภาพพนักงานอย่างสร้างสรรค์
นโยบาย U-Work ของบริษัทมอบการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างอิสระและความมั่นคง ให้พนักงานสามารถทำงานที่หลากหลายได้ในขณะที่ได้รับประโยชน์จากงานแบบดั้งเดิม พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและแพ็กเกจสวัสดิการที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
ลองใช้เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUp เพื่อยกระดับ จัดการ และติดตามการสื่อสารทั่วทั้งบริษัทในที่ทำงานแบบไฮบริดของคุณ
เทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรและแผนปฏิบัติการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันบนแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ประเมินแนวปฏิบัติที่มีอยู่: ประเมินวิธีการสื่อสารภายในองค์กรของคุณในปัจจุบัน
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลและพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน
- เลือกช่องทางที่เหมาะสม: กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทีมไฮบริดของคุณ: อีเมล? จดหมายข่าว? การประชุมทางวิดีโอ? แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันที? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางเหล่านี้ตอบสนองความต้องการของพนักงานทั้งที่ทำงานจากระยะไกลและในสถานที่เพื่อส่งเสริมความครอบคลุม
- พัฒนาแผนปฏิบัติการอย่างละเอียด: ระบุภารกิจเฉพาะพร้อมกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละโครงการสื่อสาร
- ติดตามความก้าวหน้าและรวบรวมข้อเสนอแนะ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารของคุณอย่างสม่ำเสมอผ่านเครื่องมือติดตามของ ClickUp
12. การประชาสัมพันธ์ (PR) และการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตามรายงานการสื่อสารระดับโลกปี 2024 พบว่า ในขณะที่ผู้นำด้านการสื่อสาร 45%ให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหา แต่มีเพียง 33% เท่านั้นที่รู้สึกมั่นใจในการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าสนใจ
นี่หมายความว่าการเล่าเรื่องในประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต แต่ยังมีอะไรอีกบ้าง? ต่อไปนี้คือแนวโน้มประชาสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้น:
- การใช้ประโยชน์จาก AI สร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: ทีมประชาสัมพันธ์กำลังใช้ AI ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อค้นหาแนวโน้มและความชอบของผู้บริโภค
- การสร้างการเชื่อมต่อที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์สามารถสร้างแคมเปญที่ปรับตัวได้มากขึ้นและตอบสนองแบบเรียลไทม์
- เสริมสร้างพลังให้กับแบรนด์ด้วยเศรษฐกิจของผู้สร้าง: แบรนด์กำลังก้าวข้ามการรับรองแบบดั้งเดิม
- ส่งเสริมความครอบคลุมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน: ด้วยแคมเปญที่เน้นความครอบคลุมและมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง นักประชาสัมพันธ์กำลังสร้างแคมเปญที่เชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆ
14. แผนกทรัพยากรบุคคลกำลังเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล
แอปพลิเคชัน HR บนมือถือได้เปลี่ยนวิธีที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล แอปเหล่านี้มอบวิธีที่สะดวกสำหรับพนักงานในการเข้าถึงข้อมูล ยื่นคำขอ และจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ของพวกเขา
ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง พนักงานสามารถ:
- บริการตนเอง: เข้าถึงข้อมูลเช่น สลิปเงินเดือน, ยอดคงเหลือการลา, และนโยบายของบริษัท
- ส่งคำขอ: ส่งคำขอลา คำขอเบิกค่าใช้จ่าย และคำขออื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ลงทะเบียนรับสวัสดิการ: ลงทะเบียนในโปรแกรมสวัสดิการและทำการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง
ตัวอย่างเช่นการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp สามารถช่วยทีม HR ในการแปลงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลได้ มันให้โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามและวิเคราะห์การใช้เวลาของพนักงาน เพื่อให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:
- การติดตามเวลาที่ง่ายดาย: บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้โดยตรง
- บันทึกเวลาทำงานแบบละเอียด: สร้างบันทึกเวลาทำงานแบบละเอียดที่แยกการใช้เวลาตามวัน, สัปดาห์, เดือน, หรือช่วงที่กำหนดเอง
- การติดตามเวลาสะสม: ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการเฉพาะโดยสมาชิกในทีมแต่ละคนหรือทั้งทีม
- การรายงานที่ทรงพลัง: สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้เวลา ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่น Toggl, Harvest และ Everhour เพื่อรวบรวมข้อมูลเวลาจากแหล่งต่าง ๆ
14. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้รับความนิยมอย่างมาก
การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานทันที ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาช่วยให้พนักงานสามารถรักษาทิศทางที่ถูกต้องและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: พนักงานมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพวกเขามีแรงจูงใจในการทำงานอย่างยอดเยี่ยมมากขึ้น 3.6 เท่าเมื่อผู้จัดการให้ข้อเสนอแนะรายวัน (เทียบกับรายปี)
คุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpเพื่อ ส่งต่อข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ให้กับสมาชิกในทีม ไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่ยืดหยุ่นหลายแบบที่คุณกำลังใช้งานหรือใน ClickUp Docs ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือเลือกบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายความคิดเห็น (ให้ข้อเสนอแนะ) หรือใน Docs เลือกข้อความที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ
ClickUp Docsถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พวกเขาช่วยให้สามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์, ทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกัน, แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย, และผสานรวมสื่อหลากหลายรูปแบบ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:
15. การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ล้าสมัย
ตลาดการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลระดับโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแตะที่21.1 พันล้านในปี 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้นสามเท่าตั้งแต่ปี 2019
ทิโมธี อาร์มู, นักธุรกิจหนุ่มวัย 29 ปี ผู้เป็นเศรษฐีจากการขายบริษัทการตลาดผู้มีอิทธิพลของเขาในราคาแปดหลัก, กล่าวว่า,
ภูมิทัศน์ของการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีแนวโน้มเหล่านี้เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม:
- ผู้มีอิทธิพลหลายแพลตฟอร์ม: ผู้มีอิทธิพลชั้นนำในปัจจุบันใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามในหลากหลายวิธี
- การช้อปปิ้งสด: แบรนด์และผู้มีอิทธิพลใช้การถ่ายทอดสดวิดีโอเพื่อแสดงสินค้า, ตอบคำถาม, และกระตุ้นยอดขายแบบเรียลไทม์. ตัวอย่างเช่น, ผู้คนสามารถช้อปปิ้งสินค้าสดผ่านการถ่ายทอดสดของผู้มีอิทธิพลบน Instagram
- ความร่วมมือระยะยาว: แบรนด์จำนวนมากกำลังหันหลังให้กับแคมเปญแบบครั้งเดียว และเลือกที่จะสร้างความร่วมมือระยะยาวกับอินฟลูเอนเซอร์แทน ตัวอย่างเช่น ชาร์ลี ดี'เมลิโอ ผู้สร้างคอนเทนต์ TikTok ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดถึง 140 ล้านคน ได้โปรโมท Dunkin' Donuts อย่างต่อเนื่องผ่านคอนเทนต์บน TikTokรวมถึงแคมเปญไวรัลที่ชื่อว่า #CharliXDunkinContest
16. การริเริ่มในการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะให้สูงขึ้นจะยังคงอยู่ต่อไป
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การมีส่วนร่วมของพนักงานต่ำทำให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียเงิน 8.9 ล้านล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 9% ของ GDP ทั่วโลก
ทางออก? โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม
โดยการปรับโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแนวโน้มการสื่อสารในอุตสาหกรรม Amazon ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจเชิงรุกและการพัฒนาบุคลากร
📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน: โครงการ Upskilling 2025 ของ Amazonเป็นการลงทุนมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงและให้ผลตอบแทนสูง ทั้งในสายงานเทคนิคและสายงานที่ไม่ใช่เทคนิค
17. การสร้างแบรนด์นายจ้างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ตามรายงานที่เผยแพร่โดย LinkedIn Talent Solutions พบว่า72% ของผู้นำด้านการสรรหาบุคลากรทั่วโลกเห็นพ้องว่าแบรนด์นายจ้างมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจ้างงาน ในทางเปรียบเทียบ 75% ของผู้หางานพิจารณาแบรนด์ของนายจ้างก่อนที่จะสมัครงานด้วยซ้ำ
📌 ตัวอย่างที่ชัดเจน: NVIDIA ผู้นำระดับโลกด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลแบบเร่งความเร็วได้ใช้การสร้างแบรนด์นายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองของตนเอง
โดยการนำเสนอคำพูดจากพนักงานปัจจุบันบนหน้าวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขา NVIDIA ช่วยให้พนักงานสามารถถ่ายทอดผลกระทบเชิงบวกของสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง
18. พลวัตของสื่อสังคมออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลง
มีการเติบโตของผู้ใช้รายปีอยู่ที่ 5.2% โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้ใหม่ 8.1 คนต่อวินาทีที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นี่คือแนวโน้มสำคัญบางประการที่กำลังกำหนดอนาคตของโซเชียลมีเดีย:
- การสร้างแบรนด์ที่สนุกสนาน: ยุคของเสียงแบรนด์ที่ดูเข้มงวดและเคร่งขรึมขององค์กรกำลังจะหมดไป แบรนด์ในปัจจุบันหันมาใช้โทนเสียงที่สนุกสนานและเข้าถึงง่ายมากขึ้น โดยใช้ความตลกและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชม
- โซเชียลมีเดียในฐานะเครื่องมือค้นหา: ด้วยคนรุ่น Gen Z ที่หันมาใช้แพลตฟอร์มอย่าง TikTok เพื่อค้นหาข้อมูลมากขึ้น โซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลัง โดยการใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง แฮชแท็ก และข้อความแสดงแทนภาพ (alt text) แบรนด์ต่างๆ สามารถเพิ่มการมองเห็นของตนเองได้
- พลังของข้อมูลทางสังคม: ข้อมูลทางสื่อสังคมสามารถช่วยให้การตัดสินใจในองค์กรทั้งหมดมีข้อมูลที่ดีขึ้นได้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ความชอบของสินค้า และแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นได้
19. การสร้างชุมชนและกลุ่มแฟนคลับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบรนด์
แฟนดอมคือสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม กำลังพัฒนาและเติบโตในหลากหลายรูปแบบ:
- ความครอบคลุม: แฟนด้อมกำลังมีความครอบคลุมมากขึ้น ยินดีต้อนรับแฟนๆ จากทุกสาขาอาชีพ
- ชุมชนออนไลน์: สื่อสังคมออนไลน์ได้เอื้ออำนวยให้เกิดชุมชนออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาสำหรับแฟน ๆ ในการเชื่อมต่อและแบ่งปันความหลงใหลของพวกเขา
- การเติบโตแบบออร์แกนิก: ชุมชนแฟนสามารถเติบโตและขยายตัวอย่างเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ในระยะยาว
- การสร้างเนื้อหา: แฟน ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาใหม่, ความคิด, และการตีความ
- โมเมนตัมและการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว: โมเมนตัมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของแนวโน้มที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นแนวโน้มใน TikTok ที่ชื่อว่า 'Gentleminions'ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเปิดตัวภาพยนตร์ Minions: The Rise of Gru โดยผู้คนแต่งตัวเป็นมินเนียนเพื่อชมภาพยนตร์เหมือนเป็นกลุ่มแฟนคลับ
20. การสื่อสารผ่านวิดีโอมีอยู่ทุกที่
การสื่อสารผ่านวิดีโอได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในด้านการสื่อสารทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว — โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาวิดีโอแบบสั้น
เมื่อสองสิบปีที่แล้ว คนทั่วไปสามารถมีสมาธิได้ประมาณสองนาทีครึ่ง; ในปัจจุบัน ตัวเลขนี้ลดลงเหลือเพียง 45 วินาที!
แนวโน้มล่าสุดแสดงให้เห็นว่าวิดีโอสั้นสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการแบบยาวแบบดั้งเดิมสำหรับการฝึกอบรม การประชุม หรือการอัปเดตภายในองค์กร วิดีโอขนาดพอดีคำเหล่านี้บางครั้งเป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องการเพื่อแทนที่การปฐมนิเทศที่ยืดเยื้อหรือการประชุมบริษัท ซึ่งให้ประโยชน์แก่ทีมด้วยเหตุผลหลายประการ
การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันผ่านวิดีโอสั้นช่วยให้พนักงานสามารถรับชมและเข้าใจประเด็นสำคัญ ได้ตามจังหวะของตนเอง ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
ตัวอย่างเช่นClickUp Clips ช่วยเร่งความเร็ว ชี้แจง และสร้างการมีส่วนร่วมในการสื่อสารของทีม แทนที่จะต้องอ่านความคิดเห็นยาวเหยียด สมาชิกทีมสามารถบันทึกวิดีโอ แชร์ไอเดียโดยตรง และลดความเสี่ยงของการตีความผิด
คลิปช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นภายในวิดีโอได้โดยตรง สมาชิกในทีมสามารถคลิกที่ส่วนใดของคลิปเพื่อเพิ่มความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และจะมีการแสดงเวลาที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดบนวิดีโอ
เตรียมพร้อมการสื่อสารของทีมคุณสำหรับอนาคตด้วย ClickUp
อนาคตของการทำงานมาถึงแล้ว ถูกหล่อหลอมโดยแนวโน้มการสื่อสารที่กำลังนิยามใหม่ว่าเราจะเชื่อมต่อ ร่วมมือ และประสบความสำเร็จในที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างไร
ด้วยการสื่อสารภายในที่เป็นหัวใจสำคัญของประสิทธิภาพการทำงาน ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เหล่านี้—ตั้งแต่การส่งข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงการอัปเดตวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล—จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมสมัยใหม่ทุกทีม ClickUp อยู่ในแนวหน้าของแนวโน้มการสื่อสารภายในเหล่านี้
