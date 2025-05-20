11 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Planforge ในปี 2025

คุณมีโครงการที่ต้องนำทีม มีพอร์ตโฟลิโอที่ต้องจัดการ และทีมงานที่ไม่มีเวลาจะเสียไปกับการเรียนรู้เครื่องมือที่ช้าลงงานของพวกเขา
Planforge อาจทำงานได้ดี แต่หากคุณอยู่ที่นี่ คุณอาจกำลังสงสัยว่ามีอะไรที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากกว่านี้หรือไม่
รายการทางเลือกของ Planforge นี้รวบรวมเครื่องมือที่ใช้งานง่ายกว่า เหมาะสำหรับการวางแผนแบบアジล และช่วยในการติดตามพอร์ตโฟลิโอและการทำงานร่วมกันของทีม
มาเริ่มกันเลย! 📝
Planforge คืออะไร?
Planforge เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอ (PPM) สำหรับธุรกิจที่จัดการโครงการที่ซับซ้อน ช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และจัดการทุกขั้นตอนของโครงการได้
โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบ คุณสามารถวางแผนเป้าหมายของโครงการ จัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ และติดตามความคืบหน้าได้ Planforge ยังรองรับการจัดการโครงการแบบผสมผสาน ทำให้การสลับระหว่างวิธีการทำงานแบบ Agile แบบดั้งเดิม หรือแบบกำหนดเองทำได้ง่ายขึ้น
ทีมใช้เพื่อปรับปรุงการร่วมมือ, ลดการทำงานด้วยมือ, และรักษาความสอดคล้องในลำดับความสำคัญของโครงการ. คุณสมบัติการรายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดโครงการช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโครงการได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว.
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Planforge?
Planforge เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการระดับองค์กรที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่ทุกทีมที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน วิธีการที่มีโครงสร้างของมันมักเพิ่มความซับซ้อน ในขณะที่ทีมต่างๆ ชอบความเรียบง่ายมากกว่า
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้หลายคนค้นหาทางเลือกของ Planforge:
- การตั้งค่าโครงการที่เข้มงวด: คุณจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการกำหนดค่าหลายขั้นตอนก่อนที่จะสามารถเริ่มใช้เครื่องมือได้
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซของมันเน้นไปที่การใช้งานมากกว่าการออกแบบที่ใช้งานง่าย
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น: ราคาที่มักจะรู้สึกว่าแพงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือธุรกิจที่กำลังเติบโต
- ความยืดหยุ่นจำกัด: เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมหรือแบบผสมผสานแต่มีข้อจำกัดในการรองรับทีมที่เน้นการทำงานแบบ Agile เป็นหลัก
- คุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐาน: ทีมที่ต้องการการแชทแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, หรือกระดานไวท์บอร์ดแบบบูรณาการอาจรู้สึกถูกจำกัด
- ตัวเลือกการอัตโนมัติที่น้อยลง: การทำให้งานหรือกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก
🔍 คุณรู้หรือไม่?การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารโครงการสมัยใหม่! โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น ทางรถไฟข้ามทวีป ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้น—นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการวางแผนอย่างเป็นทางการ
ทางเลือกของ Planforge ในภาพรวม
มาดูเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยในการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพิจารณาได้ 👇
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|ระบบ AI ในตัว, ตัวแทน AI, และระบบอัตโนมัติ; แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้; การติดตามเวลา; การตั้งเป้าหมาย; การทำงานร่วมกันในทีม
|ทีมขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Monday.com
|เวิร์กโฟลว์ภาพที่กำหนดเอง; แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการบอร์ดภาพที่สามารถปรับแต่งได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|Wrike
|ลำดับโฟลเดอร์อัจฉริยะ; มุมมองที่กำหนดเอง; แผนภูมิการลดภาระงาน
|องค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการเฉพาะแต่ละแผนก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|แพลนวิว อะแดปทีฟเวิร์ค
|การวางแผนกำลังการผลิต; การจัดการทรัพยากร; กระบวนการทำงานด้านการกำกับดูแล
|องค์กรที่ต้องการปรับโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
|ราคาตามความต้องการ
|สมาร์ทชีต
|ตรรกะเงื่อนไข; กระบวนการทำงานอัตโนมัติ; แผนภูมิแกนต์
|บุคคลที่กำลังเปลี่ยนจาก Excel ไปใช้เครื่องมือโครงการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|เวิร์กฟรอนต์
|การจัดการทรัพยากร; กระบวนการอนุมัติที่กำหนดเอง
|ทีมการตลาดที่จัดการการอนุมัติสินทรัพย์
|ราคาตามความต้องการ
|จิรา
|การติดตามโครงการและปัญหาแบบอไจล์; แผนภูมิความเร็ว; รายงานการลดภาระงาน
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Scrum หรือ Kanban
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 60/ผู้ใช้/เดือน
|Oracle Primavera
|การให้คะแนนความเสี่ยง; การติดตามมูลค่าที่ได้; สถานการณ์สมมติ; กราฟแท่งทรัพยากร
|องค์กรที่บริหารจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $100/ผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
|การปรับสมดุลทรัพยากร; ความสัมพันธ์ระหว่างงาน; การรายงานความคืบหน้า
|ผู้จัดการโครงการที่คุ้นเคยกับแผนภูมิแกนต์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Trello
|การติดตามโครงการแบบคัมบัง; ระบบอัตโนมัติตามเงื่อนไข
|ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการจัดการงานด้วยภาพแบบน้ำหนักเบา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
|Teamwork.com
|ความร่วมมือกับลูกค้า; การติดตามเวลา; แม่แบบการตั้งเป้าหมาย
|ธุรกิจบริการที่จัดการงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการมองเห็นของลูกค้า
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99/ผู้ใช้/เดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Planforge ที่ควรใช้
ทุกทีมทำงานแตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือที่เหมาะสมอาจดูแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นกัน นี่คือทางเลือกที่น่าสนใจแทน Planforge ที่อาจเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากขึ้น 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอด้วย AI)
การประสานงานพอร์ตโฟลิโอหลายรายการมักหมายถึงการจัดการกับไทม์ไลน์ที่กระจัดกระจาย การอัปเดตความคืบหน้าที่ไม่ชัดเจน และการรายงานด้วยมือจำนวนมาก และเมื่อคุณกำลังจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูงข้ามแผนก คุณต้องการมากกว่าแค่แดชบอร์ดแบบคงที่หรือบันทึกเวลาที่แยกส่วน
คุณต้องการ ระบบที่เชื่อมต่อทุกสิ่ง ตั้งแต่การดำเนินโครงการไปจนถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpนำโครงสร้างมาสู่พอร์ตโฟลิโอของคุณโดยไม่จำกัดความยืดหยุ่น ในขณะที่ฟีเจอร์ AI ของมันช่วยให้คุณค้นพบคำตอบได้แทนที่จะต้องค้นหา
การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้สมาชิกแต่ละทีมสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงในภารกิจของตน หรือใช้ตัวจับเวลาขณะทำงาน คุณสามารถดูรายละเอียดการแบ่งแยกตามพอร์ตโฟลิโอ และคัดกรองตามทีม, โครงการ, หรือประเภทของภารกิจได้ ซึ่งช่วยให้สามารถ ระบุและแก้ไขความล่าช้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการของโครงการได้
การทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเรื่องผลลัพธ์นั้นง่ายพอๆ กัน ด้วยเป้าหมายใน ClickUp ที่สามารถติดตามได้ คุณสามารถ กำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ และเชื่อมโยงกับงานที่ขับเคลื่อนเป้าหมายเหล่านั้นไปข้างหน้าได้ ไม่จำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเองหรือจัดประชุมสถานะแยกต่างหาก
การมองเห็นก็มีความสำคัญเช่นกันเมื่อคุณกำลังบริหารจัดการโครงการหลายโครงการ
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณ สร้างสรุปภาพรวม ของความคืบหน้าของงาน เวลาที่ใช้ และปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถ สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ สำหรับการตรวจสอบของผู้บริหาร การทบทวนของทีม หรือการวางแผนสปรินท์ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ตายตัว
สมมติว่าคุณกำลังดูแลการเปิดตัวพร้อมกันห้าโครงการในหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดที่แสดงสถานะของแต่ละโครงการ งานที่ล่าช้า และความสามารถของทีมได้แบบเรียลไทม์
แม้จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว คุณก็ยังต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง อะไรคืออุปสรรคของโครงการนี้? ทีมใดที่ล่าช้าในการส่งมอบงาน? ใช้เวลาไปกับการตรวจสอบคุณภาพ (QA) ในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเดือนนี้มากน้อยเพียงใด?
ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ, ช่วยตัดปัญหาการสื่อสารที่ซับซ้อนออกไป. มันค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเพื่อให้คำตอบที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงภายในไม่กี่วินาที.
ตัวอย่างเช่น หาก CTO ของคุณต้องการรายละเอียดการใช้เวลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์สำหรับพอร์ตโฟลิโอด้านความปลอดภัย คุณไม่จำเป็นต้องคลิกผ่านแดชบอร์ดหรือส่งออกรายงานเวลา เพียงแค่ถาม ClickUp Brain แล้วมันจะดึงข้อมูลนั้นจากงาน แท็ก และบันทึกต่างๆ มาให้คุณ คุณจึงสามารถเข้าประชุมได้อย่างพร้อมสรรพ
หรือหากคุณกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าโครงการใดบ้างที่มักจะส่งงานล่าช้าอยู่เสมอ ClickUp Brain จะแสดงแนวโน้มจากไทม์ไลน์และประวัติงานของคุณ
เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการดูแลพอร์ตโฟลิโอที่มีปริมาณสูงโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการอัปเดตหรือค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือที่แยกจากกัน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองที่ออกแบบมาเฉพาะ เช่น 'รายการหลักของพอร์ตโฟลิโอ' สำหรับภาพรวมในระดับสูง, 'คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานโครงการ' สำหรับบันทึกขั้นตอนการทำงาน และ 'คู่มือเริ่มต้นใช้งาน' เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้และปรับตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้การอัปเดตที่ซ้ำกันเป็นอัตโนมัติ: กำหนดให้สถานะงานเปลี่ยนแปลง, แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และมอบหมายงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงในพอร์ตโฟลิโอด้วยClickUp Automations
- รวมศูนย์ความรู้โครงการ: สร้างคู่มือมาตรฐาน (SOPs), แนวทางปฏิบัติ (runbooks) และกฎระเบียบ (charters) ภายในClickUp Docsและเชื่อมโยงโดยตรงกับงานต่างๆ
- เชื่อมต่อการสื่อสารกับการทำงาน: แชร์ข้อมูลอัปเดต, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางได้ทันทีผ่านClickUp Chatโดยไม่สูญเสียบริบท
- ซิงค์การอัปเดตข้ามเครื่องมือ: ผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack, GitHub, Google Drive และเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อลดการสลับบริบทและรวมข้อมูลพอร์ตโฟลิโอไว้ในที่เดียว
- มาตรฐานการรับโครงการ: ตั้งค่าClickUp Formsที่สร้างและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามประเภท ความเร่งด่วน และแผนก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าสิทธิ์แบบละเอียดต้องการการตั้งค่าอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการมองเห็นข้ามโปรเจ็กต์
- แผนฟรีตลอดไปจำกัดการใช้งานผู้ใช้ไว้ที่ 100 การโต้ตอบทั้งหมดในแดชบอร์ด
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,440+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ดูสิว่าผู้รีวิว G2พูดถึง ClickUp ว่าอย่างไร:
ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งแพลตฟอร์มได้มาก—ฉันสามารถสลับระหว่างมุมมองแบบรายการ, บอร์ด, และก้านต์ได้ตามการทำงานของฉัน ฟีเจอร์แชทที่ผสานรวมอยู่ด้วยทำให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์สะดวกมาก และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันใช้ ClickUp ทุกวัน นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ยังช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มากในงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ การตั้งค่าพื้นที่โครงการ, งาน, และระบบอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทคนิค MoSCoW(Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการในพอร์ตโฟลิโอของคุณตามคุณค่าเชิงกลยุทธ์และความเร่งด่วน วิธีนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน
2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานแบบภาพ)
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Planforge ของเราคือ Monday.com เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนโครงการในระดับสูงกระดานภาพที่เต็มไปด้วยสีสัน ของมันให้คุณเห็นภาพรวมของทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้อย่างแม่นยำ
ต้องการเปลี่ยนลำดับความสำคัญหรือไม่? เพียงแค่ลากและวาง. ต้องการประหยัดเวลาในงานที่ทำซ้ำ ๆ หรือไม่? ระบบอัตโนมัติช่วยคุณได้. มันยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกกดดัน, ดังนั้นทีมจำนวนมากจึงชอบมัน.
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งมุมมองของกระบวนการทำงานเพื่อให้แต่ละทีมเห็นข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา
- ใช้กฎการทำงานอัตโนมัติแบบง่ายเพื่อจัดการการอัปเดต การแจ้งเตือน และการผสานรวมโดยอัตโนมัติ
- สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะโครงการและปริมาณงานของทีมในแต่ละบอร์ด
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อสังเกตแนวโน้มประสิทธิภาพและปรับปรุงการประมาณเวลาในอนาคต
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การคำนวณในคอลัมน์สูตรขาดฟังก์ชันขั้นสูงที่มีอยู่ในเครื่องมือสเปรดชีต
- โครงสร้างแบบบอร์ดทำให้มุมมอง Gantt ดูไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
ราคาของ Monday.com
- ฟรี (จำกัดผู้ใช้สองคน)
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,385+ รีวิว)
เมื่อ Monday.com อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ทางสายตาพร้อมความสะดวกในการลากและวาง
- คุณต้องการการตั้งค่าที่รวดเร็วพร้อมการเริ่มต้นใช้งานน้อยที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก
- คุณชอบระบบอัตโนมัติที่มีน้ำหนักเบาเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นไปอย่างราบรื่น
- คุณให้ความสำคัญกับมุมมองที่ยืดหยุ่น (Kanban, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน) ในทุกทีม
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึงเครื่องมือนี้:
Monday.com ระบบอัตโนมัติและการผสานรวมมีประโยชน์อย่างมาก และน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เราใช้มากที่สุด การนำไปใช้และผสานรวมทั่วทั้งธุรกิจเป็นเรื่องง่ายมาก ระบบอาจต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อย แต่เมื่อทุกคนเริ่มใช้งานแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากมันและใช้มันทุกวัน
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ไม่ใช่ทุกโครงการที่ต้องการระดับความซับซ้อนเท่ากัน พิจารณาใช้ Agile หรือ Scrum แทน Waterfall แบบดั้งเดิมสำหรับสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ monday.com
3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการดำเนินงานโครงการขององค์กร)
Wrike ถูกออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ โดยเฉพาะเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มซับซ้อนขึ้น เมื่อโปรเจกต์เริ่มสะสมมากขึ้น การติดตามทุกอย่างอาจเป็นเรื่องยาก—แต่แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วย ระบบโฟลเดอร์อัจฉริยะ และโครงสร้างที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
แผนกต่างๆ สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของตนเองได้—นักการตลาดจะได้รับเครื่องมือพิสูจน์อักษรในตัว ขณะที่ทีมไอทีสามารถใช้แบบฟอร์มคำขอและกระบวนการอนุมัติเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อพูดถึงการรายงาน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ใช้โครงสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบโครงการ, โปรแกรม, และพอร์ตโฟลิโอในลำดับชั้นที่ชัดเจน
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยสถานะเฉพาะทีมเพื่อกระบวนการที่เป็นมาตรฐานแต่ยืดหยุ่นได้
- มองเห็นศักยภาพของทีมด้วยแผนภูมิการลดภาระงานและมุมมองของปริมาณงาน เพื่อป้องกันการหมดไฟและปรับสมดุลงานได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ข้อจำกัดของ Wrike
- การแก้ไขเอกสารต้องดาวน์โหลดไฟล์ และมีห้องสมุดเทมเพลตจำกัดสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ
- การกำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองกลายเป็นเรื่องซับซ้อนในสภาพแวดล้อมขององค์กร
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2,770+ รีวิว)
เมื่อไรที่ Wrike อาจเหมาะกับคุณมากกว่า Planforge
- คุณต้องการเครื่องมือโครงการที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
- คุณต้องการเครื่องมือที่มีอยู่ในตัวซึ่งตอบสนองความต้องการของหลายทีม
- คุณชอบลำดับชั้นของงานที่ชัดเจนโดยไม่ต้องการการกำกับดูแลพอร์ตโฟลิโออย่างเต็มรูปแบบ
- คุณต้องการการปรับสมดุลปริมาณงานที่มองเห็นเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของทีม
📖 อ่านเพิ่มเติม: เราทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike
4. Planview AdaptiveWork (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดสินใจด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอ)
Planview AdaptiveWork จัดการกับด้านกลยุทธ์ของการบริหารโครงการอย่างตรงจุด ต่างจากเครื่องมือที่เน้นการดำเนินงานของงานเป็นหลัก แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอและการจัดสรรทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร
มันเชื่อมโยงผลลัพธ์ของโครงการกับเป้าหมายทางธุรกิจผ่านการแสดงข้อมูลที่แข็งแกร่งและการวางแผนสถานการณ์. นอกจากนี้, ฟังก์ชันการวางแผนกำลังการผลิตของ Planview ช่วยให้ทีมผู้นำตัดสินใจได้ว่าโครงการใดควรได้รับความสำคัญเป็นลำดับแรก.
คุณสมบัติเด่นของ Planview AdaptiveWork
- จำลองสถานการณ์ทรัพยากรของโมเดลเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อไทม์ไลน์และผลลัพธ์ที่ส่งมอบอย่างไรก่อนที่จะดำเนินการ
- เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับโครงการริเริ่มด้วยลำดับชั้นที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงการสอดคล้องกันระหว่างทีม
- ติดตามตัวชี้วัดที่คาดการณ์ไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริง เช่น งบประมาณ การใช้ทรัพยากร และกรอบเวลา เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้านการกำกับดูแลให้สามารถกระตุ้นการอนุมัติตามประเภทของโครงการ ขนาด ความเสี่ยง หรือกฎเกณฑ์เฉพาะของบริษัท
ข้อจำกัดของ Planview AdaptiveWork
- การนำไปใช้ต้องมีการกำหนดค่าอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการขององค์กร
- ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือพัฒนาเช่น GitHub
ราคาของ Planview AdaptiveWork
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Planview AdaptiveWork
- G2: 4. 1/5 (525+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (170+ รีวิว)
เมื่อใดที่ Planview AdaptiveWork อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณจำเป็นต้องจัดโครงการให้สอดคล้องโดยตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจระดับสูง
- คุณต้องการดำเนินการวางแผนสถานการณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและระยะเวลา
- คุณชอบการกำกับดูแลพอร์ตโฟลิโออย่างลึกซึ้งครอบคลุมทุกแผนกหรือภูมิภาค
- คุณต้องการการมองเห็นของผู้บริหารที่แข็งแกร่งในผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์
ผู้ใช้จริงพูดถึง Planview AdaptiveWork อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
ความสามารถของซอฟต์แวร์นี้ในการจัดการการประมวลผลการจัดสรรเวลาของทรัพยากรและการจัดการอัตราค่าบริการนั้นน่าประทับใจมาก ฟีเจอร์การรายงานมีประโยชน์ และเมื่อเข้าใจโครงสร้างข้อมูลอย่างถ่องแท้แล้ว คุณสามารถสร้างรายงานที่มีคุณค่าได้
5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้สเปรดชีตที่ต้องการพลังมากขึ้น)
Smartsheet ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างสเปรดชีตแบบดั้งเดิมกับความต้องการการจัดการโครงการสมัยใหม่ อินเทอร์เฟซแบบตารางที่คุ้นเคย ช่วยลดความต้านทานในระหว่างการนำไปใช้ในขณะที่มอบความสามารถที่ล้ำหน้ากว่า Excel
ตรรกะเงื่อนไข, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และสิทธิ์การเข้าถึงที่แข็งแกร่ง สามารถเปลี่ยนเอกสารที่คงที่ให้เป็นศูนย์กลางการร่วมมือที่มีชีวิตชีวาได้ Smartsheet มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการ จัดการกับกระบวนการที่มีโครงสร้าง ที่ต้องการให้ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้ในกระบวนการดำเนินงานของโครงการโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- เปลี่ยนข้อมูลในสเปรดชีตให้เป็นแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน หรือการ์ดแบบไดนามิกโดยไม่ต้องทำงานซ้ำ
- ตั้งค่าการอนุมัติอัตโนมัติที่ส่งคำขอไปยังบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหรือข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม
- สร้างรายงานสรุปที่ดึงข้อมูลอัปเดตจากหลายชีตเข้าสู่แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์สำหรับผู้บริหาร
- ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำเครื่องหมายความเสี่ยง ความล่าช้า หรือเหตุการณ์สำคัญตามตรรกะที่คุณกำหนด
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความมีจำกัด และประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่เทียบเท่ากับฟังก์ชันการทำงานบนเดสก์ท็อป
- ในการสร้างแดชบอร์ด คุณต้องซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติม
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,420 รายการ)
เมื่อ Smartsheet อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณต้องการอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีตที่ผู้ใช้รู้สึกคุ้นเคย
- คุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการที่มีโครงสร้างเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติและรายงาน
- คุณชอบสร้างแดชบอร์ดและแผนภูมิแกนต์โดยไม่มีความซับซ้อน
- คุณจำเป็นต้องนำทีมเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) มีรากฐานมาจากทฤษฎีการลงทุน ในช่วงทศวรรษ 1950แฮร์รี่ มาร์โควิทซ์ได้นำแนวคิดเรื่องความเสี่ยง/ผลตอบแทนมาประยุกต์ใช้กับการเงิน ซึ่งต่อมาได้เป็นแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการโครงการหลายโครงการให้มีความสมดุลเหมือนพอร์ตโฟลิโอการลงทุน
6. Workfront (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการตลาด)
Workfront ช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายทางความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในทีมการตลาดที่มีการร้องขอมาจากทุกทิศทาง มันรวมศูนย์กระบวนการรับงานแต่ยังคงให้ทีมสร้างสรรค์สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร โดดเด่น ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างทีมที่มีทักษะและความพร้อมแตกต่างกันได้ นอกจากนี้ Workfront ยังช่วยให้การวางแผนและการดำเนินงานเชื่อมโยงกันได้อย่างง่ายดายผ่าน กระบวนการอนุมัติที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณสมบัติเด่นของ Workfront
- รวบรวมคำขอสร้างสรรค์ไว้ในที่เดียวด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ เช่น แนวทางของแบรนด์ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการส่งมอบ
- ติดตามการพัฒนาสินทรัพย์ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการอนุมัติ โดยรักษาประวัติเวอร์ชันและข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว
- หลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดในการผลิตโดยการจัดตารางทรัพยากรตามความต้องการด้านทักษะ ความพร้อมใช้งาน และระดับความสำคัญ
- สร้างหลักฐานสำหรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความชัดเจนว่าเวอร์ชันใดมีข้อเสนอแนะเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Workfront
- ระบบการจัดการเอกสารขาดวิธีการจัดระเบียบที่เข้าใจง่าย
- ความสามารถในการรายงานต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อปรับแต่งอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Workfront
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Workfront
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (1,490+ รีวิว)
เมื่อ Workfront อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณจัดการคำขอด้านความคิดสร้างสรรค์หรือการตลาดที่มีปริมาณสูงเป็นประจำ
- คุณต้องการเครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์และตรวจสอบสินทรัพย์แบบบูรณาการในที่เดียว
- คุณชอบการวางแผนทรัพยากรที่เน้นทักษะและความพร้อมใช้งาน
- คุณต้องการแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งได้เพื่อมาตรฐานเอกสารสรุปโครงการ
📮 ClickUp Insight: แม้ว่าจะมีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้ แต่ 42% ของสมาชิกทีมยังคงพึ่งพาอีเมล แม้ว่าจะทำให้ข้อมูลถูกแยกส่วนอยู่บ่อยครั้ง ประมาณ 41% ชอบการส่งข้อความทันที แต่โดยทั่วไปแล้วขาดโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับงานที่ซับซ้อน มีเพียง 17% เท่านั้นที่ผสมผสานการโทรและเครื่องมือโครงการเพื่อเข้าถึงภาพรวมทั้งหมด
ClickUpรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว—แชท, ความคิดเห็น, งาน, เอกสาร, และเป้าหมาย. ทีมได้รับบริบท, ความชัดเจน, และช่องว่างในการสื่อสารน้อยลงโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม.
7. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile)
Jira ถูกออกแบบมาในตอนแรกเพื่อจัดการโครงการซอฟต์แวร์ แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับโครงการในหลากหลายอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มนี้มีความเชี่ยวชาญในกรอบการทำงานแบบ Agile เช่น Scrum และ Kanban ทำให้การวางแผนสปรินต์และการติดตามงานค้างเป็นเรื่องง่าย
สิ่งที่ทีมชื่นชอบมากที่สุดคือ Jira สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้ ไม่ใช่คุณที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบ ด้วย ระบบนิเวศน์การผสานรวมที่กว้างใหญ่ ของมัน ทำให้สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการพัฒนาและส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจได้ ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องและก้าวหน้าไปพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ออกแบบประเภทปัญหาที่กำหนดเองพร้อมฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตามที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละทีม
- ตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติเพื่ออัปเดตปัญหา แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเปลี่ยนสถานะตามเหตุการณ์สำคัญในเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
- สร้างแผนงานที่แสดงความคืบหน้าของฟีเจอร์ในแต่ละสปรินต์ เพื่อให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถแชร์ข้อมูลอัปเดตได้อย่างชัดเจน
- ใช้แผนภูมิความเร็วและรายงานการลดภาระงานเพื่อปรับปรุงการประมาณการโดยใช้ข้อมูลประสิทธิภาพจริงตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Jira
- เอกสารที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายเว็บไซต์ของ Atlassian ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นเรื่องยาก
- การรายงานข้ามโครงการต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือส่วนเสริมจากผู้ให้บริการภายนอก
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
เมื่อ Jira อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณต้องการการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับวิธีการทำงานแบบอไจล์ เช่น Scrum และ Kanban
- คุณต้องการการติดตามปัญหาอย่างละเอียดพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- คุณชอบใช้เครื่องมือรายงานแบบดั้งเดิม เช่น กราฟความเร็วและรายงานการเผาไหม้
- คุณต้องการการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและกระบวนการ CI/CD
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
มาดูความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับการใช้ Jira:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือคุณสามารถเห็นทุกอย่างในที่เดียว การสร้างงาน การติดตามงาน และการตรวจสอบว่าใครรับผิดชอบอะไรนั้นง่ายมาก ปัญหาหลักคือมันซับซ้อนเกินไป ในตอนแรกมีฟีเจอร์มากมายจนรู้สึกท่วมท้น คุณต้องใช้เวลาเยอะในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ ความเร็วก็อาจทำให้หงุดหงิดได้—บางครั้งหน้าเว็บใช้เวลาโหลดนานมาก...
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Asana
8. Oracle Primavera (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานก่อสร้างที่ซับซ้อน)
Oracle Primavera ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับโครงการที่ซับซ้อน—คิดถึงชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหลายพันชิ้นและการพึ่งพากันที่เกิดขึ้นพร้อมกัน มันทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาจริง
ตอนนี้ มันไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ง่ายที่สุด แต่ระดับของรายละเอียดนั้นยอดเยี่ยมหากคุณกำลัง จัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีความเสี่ยงสูง หนึ่งในจุดแข็งของมันคือการแสดงให้เห็นว่าความคืบหน้าของคุณเปรียบเทียบกับแผนเดิมอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับแนวทางได้อย่างมั่นใจ
คุณสมบัติเด่นของ Oracle Primavera
- สร้างแบบจำลองสถานการณ์สมมติเพื่อทดสอบแผนโครงการก่อนที่จะกำหนดทรัพยากรหรือกรอบเวลา
- ติดตามตัวชี้วัดมูลค่าที่ได้รับเพื่อตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของปัญหาด้านงบประมาณหรือกำหนดการ
- ใช้การให้คะแนนความเสี่ยงเพื่อประเมินความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและความน่าจะเป็น
- สร้างฮิสโตแกรมทรัพยากรเพื่อแจ้งเตือนเมื่อทักษะหรืออุปกรณ์เฉพาะอาจถูกจองเกินความจำเป็นและปรับให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Oracle Primavera
- เวอร์ชันคลาวด์ขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Oracle Primavera
- เริ่มต้นที่ $100/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Oracle Primavera
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 380+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
เมื่อ Oracle Primavera อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณบริหารโครงการก่อสร้างหรือวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- คุณต้องการการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงขั้นสูง การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต และการจัดการมูลค่าที่ได้รับ
- คุณต้องการการควบคุมอย่างแม่นยำในการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานและการคาดการณ์โครงการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานการใช้RACI Matrixตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ (Responsible), ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง (Accountable), ผู้ที่ปรึกษา (Consulted), และผู้ที่ได้รับข้อมูล (Informed) จะช่วยป้องกันปัญหาการโยนความผิดให้กันในภายหลัง
9. Microsoft Project (เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการแบบดั้งเดิม)
ด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย Microsoft Project ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น—หากคุณเคยใช้เครื่องมืออื่นของ Microsoft มาก่อน คุณจะรู้สึกเหมือนใช้งานได้ทันที โปรแกรมนี้มีความแข็งแกร่งเมื่อ จัดการตารางงานที่ซับซ้อน, ปรับสมดุลปริมาณงาน, และวางแผนเส้นทางที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
ด้วยการอัปเดตระบบคลาวด์ล่าสุด การทำงานร่วมกันจึงดีขึ้นมากโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติขั้นสูงที่ผู้ใช้ระยะยาวไว้วางใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้ ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว และต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งกว่าที่ Planner สามารถให้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยใช้การพึ่งพาแบบเสร็จแล้วเริ่ม (finish-to-start), เริ่มแล้วเริ่ม (start-to-start) และประเภทความสัมพันธ์อื่นๆ ตามข้อจำกัดของโครงการในโลกความเป็นจริง
- จัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการต่างๆ โดยคำนึงถึงเปอร์เซ็นต์ความพร้อมใช้งาน ความต้องการทักษะ และข้อพิจารณาด้านต้นทุน
- บันทึกภาพสแนปช็อตพื้นฐานเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเทียบกับแผนเดิมในขณะที่โครงการดำเนินไป
- ใช้การปรับสมดุลทรัพยากรเพื่อปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือคอขวด
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- ความสามารถในการทำงานร่วมกันยังล้าหลังเมื่อเทียบกับทางเลือกของ Microsoft Projectที่เน้นการทำงานเป็นทีมรุ่นใหม่
- เวอร์ชันเว็บขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่มีในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป และความสามารถในการรายงานจำเป็นต้องใช้ Power BI สำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Microsoft Project
- แผนที่ 1: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพลนเนอร์และแผนโครงการ 5: $55/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,615 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,020 รายการ)
เมื่อ Microsoft Project อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณพึ่งพาการกำหนดตารางเวลาอย่างละเอียดที่มีการเชื่อมโยงงานและเส้นทางวิกฤต
- คุณต้องการบริหารจัดการทรัพยากรข้ามโครงการหลายโครงการอย่างแม่นยำ
- คุณชอบทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft เพื่อการผสานรวมที่ดีกว่า
- คุณจำเป็นต้องมีการติดตามข้อมูลพื้นฐานเพื่อวัดผลการดำเนินงานของโครงการในระยะยาว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Project อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก Capterraเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Project:
ในฐานะผู้ใช้ Microsoft Project ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งและครอบคลุม…การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากความซับซ้อนของคุณสมบัติและอินเทอร์เฟซของเครื่องมือ 2. ค่าใช้จ่ายในการอนุญาตใช้งานสูง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล 3. ความสามารถในการใช้งานบนคลาวด์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการโครงการอื่น ๆ…
10. Trello (ดีที่สุดสำหรับความเรียบง่ายทางภาพที่มีความลึกซึ้งอย่างน่าประหลาดใจ)
เค้าโครงแบบการ์ด ของ Trello นั้นใช้งานง่ายและทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย ทีมส่วนใหญ่สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากหรือไม่ต้องฝึกอบรมเลย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับกระบวนการทำงานทุกประเภท ตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหาไปจนถึงแผนงานผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุด? คุณสามารถเริ่มต้นจากพื้นฐานและเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณด้วย Power-Ups ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องใช้ระบบการจัดการโครงการที่ซับซ้อนเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- นำวิธีการแคนบานมาใช้ด้วยบัตรลากและวางที่ใช้งานง่ายซึ่งแสดงรายการงานที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
- ขยายฟังก์ชันการทำงานผ่าน พลังเสริม สำหรับการรายงานการติดตามเวลา, มุมมองปฏิทิน, หรือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ
- สร้างแม่แบบบอร์ดเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานระหว่างทีมต่างๆ ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่น
- ใช้ ระบบอัตโนมัติของบัตเลอร์ เพื่อย้ายการ์ดโดยอัตโนมัติ, มอบหมายสมาชิกในทีม, หรือเพิ่มป้ายกำกับตามเงื่อนไขที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Trello
- การเชื่อมโยงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบัตรขาดการนำเสนอทางสายตา
- การจัดการทรัพยากรข้ามหลายคณะกรรมการเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,435+ รีวิว)
เมื่อใดที่ Trello อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณต้องการเครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายสำหรับทุกคน
- คุณชอบใช้กระดานสไตล์คัมบังแบบภาพสำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงาน
- คุณต้องการขยายฟังก์ชันการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1911 หนังสือ Principles of Scientific Managementของเฟรเดอริก เทลเลอร์ได้วางรากฐานสำหรับวิธีการดำเนินโครงการที่เน้นประสิทธิภาพในปัจจุบัน
11. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการที่ติดต่อกับลูกค้า)
Teamwork.com จัดการกับความท้าทายเฉพาะที่หน่วยงานและผู้ให้บริการต้องเผชิญเมื่อบริหารโครงการของลูกค้า โดยเน้นย้ำการ ร่วมมือกับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยการสนทนาภายในหรือรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน
สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือวิธีการติดตาม ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ โดยการเชื่อมโยงการบันทึกเวลาเข้ากับงบประมาณของคุณโดยตรง คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาที่ใช้ส่งผลต่อผลกำไรอย่างไร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการรักษาเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในขณะที่ยังคงควบคุมสุขภาพของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเวลาจริงเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ และแจ้งเตือนผู้จัดการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกินงบประมาณ
- สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่แชร์การอัปเดตโครงการโดยไม่เปิดเผยการสนทนาภายในหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ออกแบบรายการงานออกแบบและแม่แบบการตั้งเป้าหมายเพื่อมาตรฐานงานส่งมอบและปรับปรุงการประมาณเวลาและค่าใช้จ่าย
- สร้างรายงานที่เรียบร้อยและชัดเจน แสดงความก้าวหน้า, จุดสำคัญ, และความเสี่ยงที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการมองเห็นของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Teamwork.com
- การร่วมมือในการจัดทำเอกสารต้องการการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอก
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานขั้นสูงต้องการระดับแผนที่สูงขึ้น
Teamwork.com ราคา
- ส่งมอบ: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $69.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Teamwork.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (910+ รีวิว)
เมื่อ Teamwork.com อาจเหมาะสมกว่า Planforge
- คุณดำเนินโครงการที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและต้องการเครื่องมือในตัวสำหรับการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงิน
- คุณต้องการแบ่งปันความคืบหน้ากับลูกค้าโดยไม่เปิดเผยการสนทนาภายใน
- คุณชอบการติดตามผลกำไรของโครงการแบบติดตั้งในตัวและการแจ้งเตือนงบประมาณ
- คุณต้องการแม่แบบที่มีโครงสร้างและรายงานที่ผ่านการขัดเกลาซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจน
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork.com อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของพวกเขา:
Teamwork มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาก ฉันไม่ต้องหลงอยู่ในทะเลของการตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ฉันสามารถสร้างโปรเจกต์ มอบหมายงาน และกำหนดเส้นตายได้โดยไม่ต้องรู้สึกเหมือนกำลังถอดรหัสลับ...แม้ว่าฉันจะคุ้นเคยกับพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อฉันต้องการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น ฉันก็พบว่ามันมีเส้นทางการเรียนรู้ ฉันต้องดูวิดีโอสอนและทดลองจนกว่าจะพบวิธีที่ดีที่สุดในการใช้งานกับอุปกรณ์ของฉัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
ก้าวต่อไปของคุณ? ClickUp แน่นอน
ทุกโครงการสมควรได้รับระบบที่สนับสนุนวิธีที่ทีมของคุณคิด วางแผน และส่งมอบงาน เครื่องมือควรทำให้งานง่ายขึ้น—ไม่ใช่ซับซ้อน—และช่วยให้ทีมมีสมาธิโดยไม่ต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา
เมื่อคุณเข้าใจทางเลือกต่าง ๆ ของ Planforge แล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล แน่นอนว่าเราขอแนะนำ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่จะรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว
ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรไปจนถึงการติดตามเป้าหมายและความคืบหน้า ClickUp ช่วยให้ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅