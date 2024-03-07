สมาร์ทชีต vs. ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

โซลูชันการจัดการโครงการสามารถช่วยชีวิตคุณในการจัดระเบียบโครงการและงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงการมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมมักจะเป็นงานที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณพิจารณาว่ามีตัวเลือกที่น่าสนใจมากมาย แต่ละตัวเลือกมีจุดแข็งและคุณสมบัติเฉพาะตัว
แต่เมื่อพูดถึงการเลือกโซลูชันการจัดการโครงการ เราต้องมองข้ามความสวยงามภายนอกและมองหาสาระสำคัญ เครื่องมือที่เหมาะสมควรช่วยให้คุณวางแผนโครงการ มอบหมายงาน จัดการทรัพยากร เปิดใช้งานกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และรับประกันว่าปริมาณงานจะสมดุลทั่วทั้งทีมของคุณ
นั่นคือเหตุผลที่เราได้เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการสองตัวที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการลงมือปฏิบัติจริงและการทำพื้นฐานให้ถูกต้อง ในการเปรียบเทียบนี้ เราจะดูข้อดีและข้อเสียของ Smartsheet กับ Microsoft Project โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติเด่น ราคา และแม้กระทั่งรีวิวจากลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด
สมาร์ตชีตคืออะไร?
Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบสเปรดชีตที่คุ้นเคยเพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการ มอบหมายงาน และดูแลพอร์ตโฟลิโอโครงการหลายรายการ มันผสมผสานคุณสมบัติของเครื่องมือการจัดการโครงการและฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft Excel และก้าวไปไกลกว่านั้น
Smartsheet ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลในอดีตในรูปแบบกราฟ วิเคราะห์งานของคุณในแผนภูมิแกนต์ และเน้นงานสำคัญในไทม์ไลน์ของโครงการ
แม้ว่า Smartsheet จะโดดเด่นในด้านความยืดหยุ่น แต่กลับขาดความสามารถในการจัดการฟังก์ชันโครงการที่ซับซ้อน เช่น การปรับสมดุลทรัพยากรและการรายงานขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Smartsheet
คุณสมบัติของ Smartsheet
1. ระบบอัตโนมัติ
การทำงานอัตโนมัติเป็นฟีเจอร์ยอดนิยมของ Smartsheet ที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการที่ซ้ำซากและใช้เวลามาก ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบครั้งเดียวหรือแบบที่เกิดขึ้นซ้ำได้โดยการรวมการดำเนินการและเส้นทางต่างๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ตามเหตุการณ์หรือตามกำหนดการได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ชุดแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของพวกเขาสำหรับงานบริหารโครงการของคุณได้อีกด้วย ซึ่งรวมถึงการขอรายงานสถานะประจำสัปดาห์ การแจ้งเตือนวันครบกำหนด และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูและตอบกลับการอัปเดตจากเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Microsoft Teams หรือ Slack
2. การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
Bridge by Smartsheet เป็นอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบล็อกเวิร์กโฟลว์และกำหนดตรรกะของเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ตามต้องการ
คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยแบบฟอร์ม Smartsheet เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และบันทึกข้อมูลนั้นลงในสเปรดชีตโดยตรง สร้างแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วด้วยตรรกะเงื่อนไข ทำให้คำถามของคุณเกี่ยวข้องกับผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ส่วนประกอบของแบรนด์ เช่น สี โลโก้ GIF และรูปภาพ เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มให้ตรงตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย
การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint และการติดตามของ UPS ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง Smartsheet ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
3. การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา
คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่น แบ่งปันความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์โดยใช้การร่วมมือด้านเนื้อหาของ Smartsheet
ด้วยฟีเจอร์แชทและแสดงความคิดเห็น คุณสามารถ:
- ติดตามและตรวจสอบกระบวนการจากแผ่นงานโครงการ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ
- อนุญาตให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ขาย/พันธมิตรตรวจสอบเนื้อหาได้โดยไม่ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงแผ่นงาน
- ทำให้การจัดการเวอร์ชันง่ายขึ้นด้วยการล็อกเวอร์ชันเก่าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณทำงานเฉพาะกับเนื้อหาล่าสุดเท่านั้น
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี: แผนฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $32 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Microsoft Project คืออะไร?
Microsoft Project หรือ MS Project เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่นำเสนอพร้อมกับชุดโปรแกรม Microsoft Office คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการโครงการที่ง่าย สร้างตารางเวลา มอบหมายทรัพยากร และติดตามเวลา คุณสมบัติขั้นสูงเช่น แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง ปฏิทินโครงการ และมุมมองอื่น ๆ ช่วยคุณจัดการโครงการเล็กและใหญ่หลายโครงการในเครื่องมือเดียว
แม้ว่าจะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Microsoft Project แต่ก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของ Microsoft ได้ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่มาพร้อมกับระบบนิเวศที่ครอบคลุม
คุณสมบัติของ Microsoft Project
1. มุมมองโครงการหลายแบบ
Microsoft Project มีมุมมองหลายแบบสำหรับการจัดการโครงการ ทำให้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมงาน ซึ่งรวมถึง:
- มุมมองตารางเพื่อวางแผนและจัดการรายการงาน
- มุมมองบอร์ด เช่น บอร์ดคัมบังแบบภาพและอื่น ๆ เพื่อช่วยจัดการขั้นตอนการทำงานและสถานะ
- มุมมองไทม์ไลน์ เช่น แผนภูมิแกนต์ และตัวเลือกไทม์ไลน์อื่น ๆ สำหรับการจัดตารางงานตามไทม์ไลน์ของโครงการ
2. แม่แบบการวางแผนโครงการขั้นสูง
แม่แบบการวางแผนโครงการสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและติดตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างรวดเร็ว Microsoft Project ช่วยให้คุณเลือกแม่แบบที่เน้นวิธีการ Agile หรือ Waterfall และวางแผนทุกขั้นตอนของโครงการโดยใช้แม่แบบการวางแผน
3. การกำกับดูแลพอร์ตโฟลิโอ
คุณสามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้โดยใช้คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ จัดสรรทรัพยากรอย่างมีข้อมูล และรับรองผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
ราคาของ Microsoft Project
เวอร์ชันติดตั้งบนเครื่อง/เดสก์ท็อป
- มาตรฐานโครงการ 2021: $679.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- Project Professional 2021: $1129. 99 (ซื้อครั้งเดียว)
โซลูชันบนระบบคลาวด์
- แผนงานโครงการ 1: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนโครงการ 3: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนโครงการ 5: $55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
สมาร์ทชีต vs. ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Smartsheet และ MS Project ผสานคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นนี่คือการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวระหว่าง Microsoft Project กับ Smartsheet เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละโซลูชันการจัดการโครงการได้ดียิ่งขึ้น
1. คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
Smartsheet มีคุณสมบัติการร่วมมือที่น่าตื่นเต้น ช่วยให้คุณมอบสิทธิ์การเข้าถึงระดับแถว, เพิ่มความคิดเห็น, ทำการแก้ไขร่วมกัน, และติดตามการเพิ่มเติมได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและสามารถร่วมมือกันได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Microsoft Project จะมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง แต่เครื่องมือเหล่านี้อาจไม่มีความเป็นธรรมชาติมากนัก คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น ติดตามการเปลี่ยนแปลง และทำการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ แต่ความสามารถเหล่านี้มีข้อจำกัดและอาจจัดการได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ผู้ชนะ: Smartsheet
2. ระบบอัตโนมัติ
Smartsheet นำเสนอการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำๆ และประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ แต่เมื่อเทียบกับ MS Project แล้ว ยังขาดความโดดเด่น
MS Project, ทางด้านตรงกันข้าม, ให้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและความต้องการในการจัดการโครงการ. มีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อใช้ประโยชน์เมื่อสร้างโครงการใหม่.
ผู้ชนะ: Microsoft Project
3. ความยืดหยุ่นของโครงการ
Smartsheet เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่น โดยมีอินเทอร์เฟซแบบชีตที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้เครื่องมือสำหรับการจัดทำงบประมาณ การจัดการโครงการ การติดตามทรัพยากร การจัดการสินค้าคงคลัง และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมมุมมองที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม Microsoft Project อาศัยโครงสร้างที่เข้มงวดสำหรับความสามารถในการพัฒนาโครงการและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน. แม้ว่ามันสามารถให้มุมมองได้หลายแบบ แต่โครงสร้างที่ซับซ้อนทำให้เหมาะสำหรับโครงการเฉพาะเท่านั้น.
ผู้ชนะ: Smartsheet
4. การจัดการทรัพยากรขั้นสูง
เนื่องจาก Smartsheet มุ่งเน้นไปที่มุมมองสเปรดชีตเป็นหลัก จึงมีฟีเจอร์การจัดสรรทรัพยากรที่เรียบง่าย ซึ่งสามารถช่วยคุณวางแผนโครงการ ติดตามเวลา และรับรายงานแบบไดนามิกได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว Smartsheet ยังขาดฟีเจอร์การวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรที่ซับซ้อน เช่น การตรวจจับความขัดแย้ง การปรับระดับงาน และอื่นๆ
เมื่อพูดถึงการจัดการและการจัดสรรทรัพยากร Microsoft Project เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด มันมีคุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรขั้นสูงที่ช่วยให้คุณสามารถขอและมอบหมายงาน ติดตามโปรแกรมและพอร์ตโฟลิโอโครงการหลายโครงการ และรับรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามการจัดสรรทรัพยากรได้ คุณยังสามารถซิงค์กับแอปอื่นๆ เช่น Microsoft Teams เพื่อช่วยปรับปรุงการจัดสรรโครงการและการมอบหมายงานได้อีกด้วย
ผู้ชนะ: Microsoft Project
👉🏽อ่านเพิ่มเติม:Jira vs Microsoft Project: เครื่องมือการจัดการโครงการใดดีที่สุด?
Smartsheet เทียบกับ Microsoft Project บน Reddit
แล้วผู้คนบน Reddit พูดถึง Smartsheet เทียบกับ Microsoft Project อย่างไรบ้าง? เมื่อคุณค้นหาMicrosoft Project เทียบกับ Smartsheet บน Reddit คุณจะพบการสนทนาจำนวนมากเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุด
ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า Microsoft Project เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดหากคุณใช้ Microsoft Office 365 หรือ Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานโดยรวมอยู่แล้วผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า"ผมมีประสบการณ์ในบทบาทการจัดการโปรแกรมต่างๆ มากมาย แต่ละอย่างมีจุดแข็งของตัวเอง และการเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ เมื่อพิจารณาว่าทีมของคุณใช้ MS Teams อยู่แล้ว การผสานรวมแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทำงานร่วมกับ Teams ได้อย่างราบรื่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้"
อย่างไรก็ตาม Smartsheet ได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกโดยรวมเป็นอย่างมาก เนื่องจากรองรับการแสดงผลหลายรูปแบบ เช่น รายการ ปฏิทิน กระดานคัมบัง และแบบฟอร์มนี่คือความคิดเห็นจากผู้ใช้ Reddit คนหนึ่ง"ผมเคยใช้ MS Project, Monday, Trello และ Smartsheet และถึงแม้ว่าบางโปรแกรมที่กล่าวมาจะทำงานได้ดีในขอบเขตเฉพาะของมัน แต่ Smartsheet ช่วยให้ผมสามารถทำหลายสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ" การอนุญาตให้ฉันจัดการโครงการเป็นรายการ, ปฏิทิน, กระดานคัมบัง และใช้แบบฟอร์ม แน่นอนว่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่ว่างเปล่า มีโครงสร้างน้อยกว่า แต่การไม่มีโครงสร้างก็เป็นจุดแข็งที่ทำให้มีความยืดหยุ่นได้มากเท่าที่คุณจะรับมือได้*
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet และ Microsoft Project
ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในการแข่งขันระหว่าง Microsoft Project กับ Smartsheet. Smartsheet มีความยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมาย. มันคือซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่สามารถใช้ได้ในการจัดการงาน, การสร้างกระบวนการทำงาน, และการจัดการโครงการ.
ในทางกลับกัน Microsoft Project มีรากฐานที่ลึกซึ้งในด้านการวางแผนที่ซับซ้อน เหมาะอย่างยิ่งหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจและองค์กรโดยรวมอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก แต่ก็สามารถมอบคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติในระดับเดียวกันได้
นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ClickUpเป็นโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถรวมทุกการดำเนินงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ดังนั้น คุณสามารถสร้างงาน อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ติดตามเป้าหมายของโครงการ และจัดการองค์กรทั้งหมดของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว
คุณสมบัติของ ClickUp
1. ติดตามและจัดระเบียบงานของคุณด้วยมุมมองตาราง
ก้าวข้ามตารางแบบดั้งเดิมด้วยมุมมองตารางของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณสร้างสเปรดชีตที่รวดเร็วและฐานข้อมูลเชิงภาพที่ทรงพลังได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบงานและแก้ไขข้อมูลจำนวนมากด้วยตารางที่ตอบสนองและใช้งานง่าย
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองภายใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน เพิ่มไฟล์แนบ และฟิลด์ประเภทอื่น ๆ อีกกว่า 15 ประเภท
- เชื่อมต่อฐานข้อมูลและหลายฟิลด์โดยการเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์
- จัดรูปแบบและแชร์มุมมองตารางของคุณกับทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีม
2. แม่แบบสเปรดชีตพร้อมใช้งาน
หากคุณชื่นชอบการใช้สเปรดชีตสำหรับกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการ คุณจะสนุกกับการใช้เทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp เทมเพลตสเปรดชีตที่ปรับแต่งได้นี้สามารถทำได้มากกว่าเครื่องมือแบบดั้งเดิม ช่วยให้คุณสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การจัดทำงบประมาณอย่างง่ายไปจนถึงการจัดการโครงการที่ซับซ้อน การติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการคำสั่งซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบสเปรดชีตให้เป็นระบบศูนย์กลางเดียว
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม
- เข้าถึงและอัปเดตข้อมูลของคุณได้จากทุกที่ในโลกอย่างง่ายดาย
3. แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับโครงการ
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp คุณจะไม่ได้รับเพียงแค่คุณสมบัติที่จำเป็นเหมือนเครื่องมืออื่น ๆ แต่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีมและการจัดการงาน พร้อมคุณสมบัติขั้นสูงที่ช่วยให้คุณจัดการทีมขนาดใหญ่ ติดตามวันครบกำหนด ทำให้โครงการที่ซับซ้อนและใหญ่โตง่ายขึ้น และประหยัดเวลา
นอกจากนี้ คุณยังได้รับคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงเพื่อช่วยคุณ:
- มาตรฐานและขยายขนาดการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
- ใช้พลัง AI ของ ClickUp Brainเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ AI ได้อย่างราบรื่น
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย พร้อมรับมุมมองที่ลึกซึ้งและหลากหลายสำหรับทุกโครงการของคุณ ช่วยให้คุณสามารถปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นด้วยเอกสารที่แชร์ได้ การติดตามแบบเรียลไทม์ และการแชทภายใน
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการรายงาน
ราคาของ ClickUp
เราได้กล่าวถึงหรือยังว่า ClickUp มีแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ พร้อมกับตัวเลือกการกำหนดราคาอีกสี่แบบให้เลือก:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
การบริหารโครงการเพื่อชัยชนะ
ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการด้านการจัดการโครงการและการจัดระเบียบของคุณทั้งหมด แม้ว่า Smartsheet และ MS Project จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในแบบของตัวเอง แต่ ClickUp ก็โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย การผสานรวมกับ AI และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณยังไม่เคยลอง เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณได้ทดลองใช้สมัครใช้ ClickUp วันนี้!