กระบวนการบริหารนวัตกรรม: วิธีปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและจิตวิญญาณผู้ประกอบการ

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมใด หากคุณต้องการความสำเร็จที่ยั่งยืน คุณจำเป็นต้องท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการยอมรับรูปแบบธุรกิจ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดที่เป็นไปได้อื่นๆ การไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองจะนำไปสู่ความหยุดนิ่ง เปิดโอกาสให้คู่แข่งที่มีแนวคิดการเติบโตที่กระตือรือร้นกว่าก้าวไปข้างหน้า
ในขณะที่นวัตกรรมเป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงอย่างมากในธุรกิจและเทคโนโลยี คำถามที่สำคัญคือ: อะไรคือความลับในการประสบความสำเร็จในการบริหารนวัตกรรม?
นั่นคือสิ่งที่เราจะช่วยคุณ! 😄
ในบทความนี้ เราจะ พูดคุยเกี่ยวกับทุกแง่มุมของการสร้างระบบการจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เราจะครอบคลุม:
- แนวคิดทั่วไปและองค์ประกอบสำคัญของการจัดการนวัตกรรม
- ประเภทของวิธีการและแบบจำลองการจัดการนวัตกรรม
- ขั้นตอนภายในกระบวนการบริหารนวัตกรรมมาตรฐาน
- ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข
- ตัวชี้วัดสำหรับการวัดนวัตกรรม
การจัดการนวัตกรรม: แนวคิดหลักและผลลัพธ์เชิงปฏิบัติ
กระบวนการนวัตกรรมมักมีลักษณะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง—พวกมันเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญจาก สิ่งที่เป็นอยู่ ไปเป็น สิ่งที่สามารถเป็นได้ ทำให้พนักงานและผู้นำมีงานมากมายที่ต้องทำเพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้
ขั้นแรก ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างหนักในการสรุปกลยุทธ์นวัตกรรมที่รับประกันการเติบโตในอนาคต เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณต้องวางแผนอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะไม่รู้สึกไม่มั่นคงเมื่อต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งใหม่
การจัดการนวัตกรรมคือการจัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการในการผสานกลยุทธ์ใหม่ ๆ กระบวนการใหม่ ๆ และโซลูชันใหม่ ๆ เข้ากับธุรกิจของคุณ
จากมุมมองเชิงทฤษฎีมากขึ้นThe Oxford Handbook of Innovation Managementได้ให้คำอธิบายที่ยอดเยี่ยม โดยนิยามการจัดการนวัตกรรมว่าเป็นสาขาการศึกษาที่กว้างขวาง ครอบคลุม "ศาสตร์ต่างๆ ระดับการวิเคราะห์ และวิธีการวิจัย" เพื่อสำรวจและนำแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมไปใช้ รวมถึงบูรณาการเข้ากับการจัดการโครงการ
ในแง่ของการประยุกต์ใช้จริง การจัดการนวัตกรรมหมายถึงกระบวนการย่อยหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึง:
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
- การจัดการความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการตามแนวคิดประสบความสำเร็จ
- การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการวัดความพยายามด้านนวัตกรรม
- วางแผนการประสานงานประจำวันและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก
- การจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการในการดำเนินงานที่คาดการณ์ไว้
- การปรับปรุงความสัมพันธ์ในทีมและ/หรือความพึงพอใจของลูกค้า
4 องค์ประกอบสำคัญของการบริหารนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในใหม่ ไปจนถึงการแนะนำสายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะมีขนาดใด การนำโซลูชันนวัตกรรมมาใช้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบสำคัญสี่ประการต่อไปนี้:
- ทุนของบริษัท: ทุนของบริษัทของคุณประกอบด้วยทรัพยากรทางการเงิน, ทรัพยากรมนุษย์, และทรัพยากรทางเทคนิคที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ ผู้จัดการนวัตกรรมมักจะประเมินสถานะของตนในแง่ของความสามารถเพื่อประเมินว่าองค์กรมีความพร้อมเพียงพอที่จะรับมือกับการนวัตกรรมหรือไม่ พวกเขาอาจพิจารณาในด้านต่อไปนี้: ทักษะปฏิบัติและความรู้ความสามารถของทีม ทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน งบประมาณที่มีให้สำหรับกิจกรรมนวัตกรรม เครื่องมือเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
- ทักษะปฏิบัติและความรู้ความสามารถของทีม
- ทรัพย์สินทางปัญญาที่มอบความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- มีงบประมาณสำหรับกิจกรรมนวัตกรรม
- เครื่องมือเทคโนโลยีสำหรับการทำงานร่วมกันที่มีอยู่เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
- วัฒนธรรมทีม: ผู้จัดการควรทำให้แน่ใจว่าทีมของตนมีวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์โดยการทบทวนแนวทางของตนต่อความล้มเหลว การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และการทดลอง วัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมช่วยให้ทีมสามารถนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่น ๆ มาใช้ได้รวดเร็วขึ้น
- โครงสร้างการดำเนินงาน: โครงสร้างขององค์กรประกอบด้วยลำดับชั้นภายในทีมและกระบวนการทำงาน, การจัดการการสื่อสาร,และกรอบการตัดสินใจที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว
- กลยุทธ์ทางธุรกิจ: ในที่สุด กลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณสำหรับองค์กรของคุณมีบทบาทสำคัญในการนำทางนวัตกรรม ธุรกิจมักไม่เปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ทั้งหมดของตน แต่กลยุทธ์นวัตกรรมของพวกเขาต้องอย่างน้อยสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัท
เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการวิธีอัจฉริยะในการจัดระเบียบกลยุทธ์นวัตกรรมของคุณหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUp! ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการติดตามความคืบหน้า เครื่องมือในตัวเทมเพลตนี้สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการนวัตกรรมของคุณให้รวดเร็วขึ้น วางแผนโอกาสที่จำกัดเวลา และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🌸
วิธีการและแบบจำลองที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการจัดการนวัตกรรม
ในขณะที่ทุน โครงสร้าง และวัฒนธรรมของบริษัทคุณเป็นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จในการบริหารนวัตกรรม กลยุทธ์นวัตกรรมของคุณจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของความพยายามทั้งหมด นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจและความชัดเจนในประเภทของนวัตกรรมที่คุณต้องการบรรลุก่อนเป็นอันดับแรก
มีความพยายามหลายครั้งในการจัดหมวดหมู่โครงการนวัตกรรม การศึกษาที่ได้รับความนิยมจากHarvard Business Reviewพยายามจัดหมวดหมู่จากมุมมองการแก้ปัญหา โดยระบุประเภทหลักของนวัตกรรมสี่ประเภท:
- นวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง: การคิดค้นสิ่งที่มีลักษณะแตกต่างอย่างมากจากโซลูชันที่มีอยู่เดิม ผ่านวิธีการที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิง รวมถึงการสร้างตลาดใหม่
- นวัตกรรมที่ยั่งยืน: กระบวนการนวัตกรรมที่ยั่งยืนให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหรือขยายตัวเล็กน้อยของโซลูชันที่มีอยู่—นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปมีความเสี่ยงต่ำมาก
- นวัตกรรมที่ก้าวล้ำ: สิ่งนี้ขอให้คุณพัฒนาแนวคิดที่ต้องการทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่ไม่ธรรมดา แต่ไม่จำเป็นต้องนำรูปแบบธุรกิจใหม่มาใช้
- การวิจัยพื้นฐาน: นวัตกรรมประเภทนี้มีลักษณะทางวิชาการ หมายถึงขั้นตอนแรกสุดของการวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างแนวคิดที่เป็นไปได้และสนับสนุนแนวคิดเหล่านั้นด้วยสัญญาณแรกเริ่มของการพัฒนา
ความแตกต่างหลักระหว่างนวัตกรรมทั้งหมดเหล่านี้กับแนวทางแก้ไขของมันอยู่ที่ว่าปัญหาถูกนิยามไว้ดีเพียงใดภายในขอบเขตของธุรกิจนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณมั่นใจว่าคุณต้องการปรับปรุงไลน์สินค้าใหม่ คุณจะรู้สึกสบายใจกับการใช้นวัตกรรมที่พลิกโฉม แต่ถ้าคุณไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำ การเลือกแนวทางที่ยั่งยืนมากกว่าจะเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า
นอกเหนือจากประเภทเหล่านี้แล้ว ผู้จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจยังสำรวจกลยุทธ์นวัตกรรมที่อิงตามปัจจัยต่างๆ เช่น จังหวะเวลา, ผลตอบแทน, และ การจัดการทรัพยากร เราได้อธิบายโมเดลบางประการไว้ด้านล่างสำหรับแต่ละประเภท
1. ปัญหาของนักนวัตกรรม: การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรม
ภาวะที่ผู้สร้างนวัตกรรมต้องเผชิญเป็นหนังสือโดยศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน เคลย์ตัน คริสเตนเซน ที่กล่าวถึงวิธีที่แนวโน้มของอุตสาหกรรมสามารถถูกกำหนดโดยการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างรวดเร็ว
มันชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากส่วนใหญ่ในตอนแรกจะมีประโยชน์เฉพาะกับกลุ่มย่อยขนาดเล็กของตลาดขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งจำกัดผลตอบแทน แต่เมื่อเวลาผ่านไป นวัตกรรมเหล่านั้นได้กลายเป็นกระแสหลักและได้รับการยอมรับจากธุรกิจที่เคยปฏิเสธมาก่อน ผลลัพธ์คือ ผู้เล่นรายเดิมที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้เร็วกว่าสามารถครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ได้
ปัญหาคลาสสิกที่ระบบบริหารจัดการต้องเผชิญคือ การเลือกลงทุนในนวัตกรรมที่พลิกโฉมตั้งแต่เนิ่นๆ (แม้ผลตอบแทนอาจต่ำ) หรือรอจนกว่าจะมีผู้อื่นทำให้เป็นที่นิยมเสียก่อน ตัวอย่างเช่น อดีตผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนอย่าง Nokia และ BlackBerry สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันในทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทโฟนแบบสัมผัสได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง
นักบริหารที่ปรึกษาชื่อดัง เจฟฟรี มัวร์ ได้เสนอทฤษฎีนวัตกรรมที่คล้ายกันในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าCrossing the Chasm ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1991 ทฤษฎีนี้ชี้ว่า ผู้ที่นำมาใช้เป็นกลุ่มแรก ๆ ของนวัตกรรมมักจะเลือกโซลูชันที่มีข้อบกพร่องหรือยังไม่ได้ทดสอบในความหวังที่จะได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าที่ใหญ่กว่านั้นไม่สนใจในนวัตกรรมนี้ 🦾
ช่องว่างในที่นี้คือการก้าวกระโดดจากกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มแรกไปสู่การตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่ในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม การคำนวณจังหวะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนวัตกรรมอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทีมบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องที่กดดันทางจิตใจ เนื่องจากคุณต้องก้าวออกจากความสำคัญของลูกค้าที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในช่วงแรก
2. ขอบเขตการเติบโต: เน้นที่ผลตอบแทน
บริษัท McKinsey & Companyได้เสนอโมเดลที่เน้นการเติบโตเพื่ออธิบายว่าบริษัทควรปรับสมดุลระหว่างโครงการนวัตกรรมระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด แนวคิดนี้คือให้บริษัทวางแผนผลตอบแทนในสามขอบเขตต่อไปนี้:
- ขอบเขตที่ 1: กิจกรรมทางธุรกิจหลักที่สร้างผลตอบแทน ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
- ฮอไรซอน 2: ระยะนี้ครอบคลุมโครงการที่เสริมธุรกิจของคุณ โครงการเหล่านี้อาจไม่ได้สร้างรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนในทันที แต่จะเห็นผลในระยะเวลา 1–3 ปี
- ขอบเขต 3: กรอบเวลาที่เน้นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 3–5 ปี เหมาะสมที่สุดสำหรับนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
วางแผนนวัตกรรมระยะยาวหรือไม่? ใช้เทมเพลตแผนที่เทคโนโลยี ClickUpเพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เสนอโดยอิงตามผลกระทบ/ความสามารถในการทำกำไรและความพยายาม
3. กฎ 70-20-10: การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
กฎ 70-20-10ซึ่งถูกแนะนำครั้งแรกโดยอดีต CEO ของ Google คือEric Schmidt แนะนำให้จัดสรรทรัพยากรสำหรับกิจกรรมหลักทางธุรกิจและกิจกรรมนวัตกรรม ตามกฎนี้ คุณควรจัดสรร:
- 70% ของทรัพยากรที่สำรองไว้สำหรับธุรกิจหลักของคุณ
- 20% สำหรับกิจกรรมนวัตกรรมที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีส่วนช่วยต่อธุรกิจหลัก
- 10% สำหรับแผนการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
โมเดลนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จสำหรับ Google และผู้นำตลาดรายอื่น ๆ ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าคู่แข่ง 💹
โบนัส:เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากร ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนแม่บทสำหรับโครงการนวัตกรรมของคุณ โครงสร้างที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถดูแลงบประมาณและทรัพยากรทั้งหมดได้ในที่เดียว พร้อมทั้งตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารนวัตกรรม
ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Deloitte การประเมินและจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่จำเป็นในพอร์ตโฟลิโอของโครงการนวัตกรรมใด ๆ คุณต้องระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห้าขั้นตอนของนวัตกรรม ได้แก่:
ค้นหา—สร้าง—ขยาย—เติบโต—ยั่งยืน
นี่คือตัวอย่างคำถามที่ผู้จัดการความเสี่ยงสามารถถามได้ในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้:
|ค้นหา
|โปรแกรมนวัตกรรมมีจริยธรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่?ข้อมูลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือเพียงใด?
|สร้าง
|ข้อพิจารณาด้านโลจิสติกส์ของโครงการนวัตกรรมมีอะไรบ้าง?เราได้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากการดำเนินการล้มเหลวหรือไม่?
|ขนาด
|สามารถผลิตโซลูชันนวัตกรรมนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่?อะไรคืออุปสรรคต่อการนำไปใช้?
|ขยาย
|ผลตอบแทนในปัจจุบันสนับสนุนการขยายขนาดหรือไม่?การขยายขนาดจะเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมหลักของบริษัทหรือไม่?
|ยั่งยืน
|คุณสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการนวัตกรรมได้นานเท่าใด?ภัยคุกคามจากคู่แข่งคืออะไร?
โปรดจำไว้ว่าหากคุณก้าวเข้าสู่ ระยะยั่งยืน การประเมินความเสี่ยงจะเน้นไปที่การรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ—และการตามให้ทันกับแนวโน้มใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม สำหรับหลายบริษัท นี่หมายถึงการเริ่มต้นวงจรนวัตกรรมใหม่อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลตการวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความได้เปรียบทางการตลาด ✌️
5 ขั้นตอนในการสร้างระบบการจัดการนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ
มีขั้นตอนมาตรฐานห้าขั้นตอนในการจัดตั้งระบบการจัดการนวัตกรรมขององค์กร อย่างไรก็ตาม กระบวนการจริงอาจมีขั้นตอนย่อยหลายขั้นตอนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: จ้างคนที่เหมาะสม
ทักษะและทัศนคติของพนักงานและผู้นำทีมของคุณสะท้อนถึงคุณภาพของทุนของบริษัทคุณ. โดยทั่วไป ยิ่งพนักงานของคุณมีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นการเติบโตมากเพียงใด ความน่าจะเป็นที่นวัตกรรมทางธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น.
ในระหว่างการจ้างงาน พยายามรักษาสมดุลระหว่างการรักษากำลังคนที่มีทักษะสูงและมีความคิดสร้างสรรค์ไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องการนักออกแบบและนักพัฒนาที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองในทีมของคุณ และต้องการบุคลากรใหม่ที่สามารถนำมุมมองใหม่ๆ เข้ามาได้
ขั้นตอนที่ 2: สร้างและทดสอบนวัตกรรม
คุณต้องสร้างแหล่งรวมของความคิดสร้างสรรค์ และบ่มเพาะโซลูชันที่ดีที่สุด ขั้นตอนนี้มักดำเนินการในสามขั้นตอน:
- การสร้างแนวคิด: คุณสามารถสำรวจทั้งแนวคิดจากภายนอกและภายใน
- การคัดกรอง: จัดอันดับความเป็นไปได้ของแนวคิดที่สร้างสรรค์โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้องกับตลาดและต้นทุน
- การทดสอบ: พัฒนาแนวคิดผ่านแนวคิดและต้นแบบเพื่อประเมินว่ามีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในปฏิบัติการมากน้อยเพียงใด
เนื่องจากขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการความคิด คุณควรบันทึกทุกอย่างอย่างรอบคอบเพื่อให้กระบวนการโปร่งใสและมีข้อมูลรองรับ คุณอาจต้องการใช้เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpเพื่อแสดงภาพกรณีทดสอบสำหรับเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่านที่ปรับแต่งได้ หรือใช้เทมเพลตรายงานการทดสอบของ ClickUpเพื่อสื่อสารผลลัพธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3: เปิดตัวโครงการและกำหนดความรับผิดชอบ
เมื่อคุณได้สรุปกิจกรรมนวัตกรรมแล้ว ให้สร้างแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นความจริง ให้ความสนใจกับ:
- การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนา
- การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีม
- การบันทึกกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมใหม่ (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
- การจัดตั้งตำแหน่งที่มีอำนาจเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและนำทีมผ่านอุปสรรค
ขั้นตอนที่ 4: ค้นหาเครื่องมือและโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อรักษาความคล่องตัว
ความพยายามในการสร้างนวัตกรรมส่วนใหญ่เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำ—แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีแผนงานที่เป็นเส้นตรงซึ่งทุกอย่างดำเนินไปตามแผนอย่างสมบูรณ์แบบ คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ เครือข่ายการสื่อสาร และโครงสร้างลำดับชั้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการสร้างนวัตกรรม
ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทของคุณและข้อจำกัดด้านงบประมาณ คุณสามารถเลือกเครื่องมือสื่อสารโครงการเครื่องมือ AI สำหรับสตาร์ทอัพ หรือซอฟต์แวร์จัดการแนวคิดเพื่อช่วยให้คุณปรับกระบวนการนวัตกรรมของคุณได้โดยไม่มีความขัดแย้งมากนัก
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิจารณาClickUp—โซลูชันครบวงจรฟรีสำหรับการจัดการโครงการ โครงการนวัตกรรม และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น ซึ่งมีให้บริการ:
- เครื่องมือการจัดการเอกสารและแนวคิดแบบรวมศูนย์
- คุณสมบัติเช่นมุมมองแชท และความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่สามารถติดตามได้
- โปรแกรมบันทึกหน้าจอ Clipสำหรับแชร์วิดีโอสอนอย่างรวดเร็ว
- ClickUp AI และไวท์บอร์ดสำหรับการสร้างไอเดีย
- 1,000+แม่แบบสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์, การคิดสร้างสรรค์,การระดมความคิดสร้างสรรค์,และการวางแผนโครงการ
ขั้นตอนที่ 5: ประเมินความเสี่ยง, ติดตามความคืบหน้า, และปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามผลการดำเนินงานของโปรแกรมนวัตกรรมตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่กำหนดความสำเร็จ คุณต้องเน้นจุดความก้าวหน้าโดยอิงจากปัจจัยต่างๆ เช่น กำไรภายในหรือเป้าหมายการเจาะตลาด
เตรียมพร้อมที่จะ:
- ปรับปรุงแนวทางการสร้างนวัตกรรมของคุณตามความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่
- ปรับระดับความพยายามของคุณให้สูงขึ้นหรือลดลงหลังจากการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอน
ความท้าทายทั่วไปในการจัดการนวัตกรรม [พร้อมแนวทางแก้ไข]
ทีมที่มุ่งเน้นการนวัตกรรมควรคาดหวังถึงความท้าทายที่พบได้ทั่วไป เช่นความมีประสิทธิภาพของกระบวนการที่ลดลงหรือความเข้าใจผิด ซึ่งอาจขัดขวางการขับเคลื่อนโครงการได้ มาวิเคราะห์สี่ความท้าทายที่พบบ่อยและเรียนรู้วิธีจัดการอย่างเชิงรุกด้วยเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AIอย่าง ClickUp 🌞
1. การมองเห็นที่สับสนและกระบวนการที่กระจัดกระจาย
ขั้นตอนการวางแผนของคุณสามารถทำให้โครงการนวัตกรรมของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ แผนนวัตกรรมที่ไม่ดีไม่ได้ให้บริบทแก่ทีมเกี่ยวกับเป้าหมายร่วมกันและผลลัพธ์ความสำเร็จ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่ไม่ราบรื่น เกิดปัญหาคอขวดในกระบวนการ และนำไปสู่ความล้มเหลวในการดำเนินการ
คุณสามารถมองเห็นเป้าหมายและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Mind Maps. มันช่วยให้คุณแยกแยะโปรแกรมนวัตกรรมของคุณออกเป็น:
- แผนผังความคิดตามงาน: สำหรับการวางแผนกระบวนการทำงานทั่วทั้งบริษัท
- แผนผังความคิดแบบใช้โหนด: สำหรับการแยกย่อยแผนงานและแนวคิดต่าง ๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับงานในอนาคต
แผนผังความคิดแบบลากและวางของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเล่นกับบล็อกและตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงบทบาทของแต่ละแผนกในกระบวนการนวัตกรรมได้ เนื่องจากผืนผ้าใบ รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณจึงสามารถรวบรวมทีมวางแผนของคุณเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่เสนอ ความต้องการทรัพยากร และความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อนที่คุณจะเปิดตัวโปรแกรม
เมื่อคุณได้วางแผนไว้แล้ว ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกเอกสารทุกทรัพยากรที่สนับสนุนทีมของคุณ รวมถึงความคิด, แผน, และคู่มือกระบวนการไว้ในที่เดียว. คุณสมบัติของฟีเจอร์นี้ประกอบด้วย:
- ผู้ช่วย AI ในตัวเพื่อเร่งกระบวนการสร้างไอเดียและเขียนงาน
- โฟลเดอร์และแท็กแบบซ้อนเพื่อจัดระเบียบเอกสาร
- การค้นหาแบบสากลเพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมทีมค้นหาทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว
2. โครงสร้างลำดับชั้นที่ไม่ดีและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกที่ไม่เพียงพอ
ต้องมีระเบียบภายในลำดับชั้นและทีมขององค์กรเพื่อให้โครงการนวัตกรรมใด ๆ ประสบความสำเร็จ แต่คุณไม่ควรจำกัดมากเกินไป โครงสร้างทีมที่มีลำดับชั้นมากเกินไป (ที่มีการบริหารจัดการแบบบนลงล่างอย่างเดียว) จะทำให้การนวัตกรรมถูกขัดขวาง ทางแก้คือการหาจุดสมดุล
คุณสามารถใช้เทคนิคเช่นแผนภูมิ RACI เพื่อกำหนดโครงสร้างการตัดสินใจในระหว่างช่วงนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะมอบอิสระให้กับหัวหน้าแผนกที่มีความรู้เฉพาะทางในการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ในการดำเนินกระบวนการ
หากคุณรู้สึกว่าแผนการดำเนินการของคุณซับซ้อนเกินไปและมีหลายส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการใช้เทมเพลตแผนการปรับใช้ ClickUpจะช่วยให้คุณและทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายนวัตกรรมโดยรวมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสำรวจเทมเพลต ClickUp Team Communication and Meeting Matrixเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูลในทีมขนาดใหญ่ได้อีกด้วย 💗
3. ขาดวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมภายในทีม
บริษัทที่มีวัฒนธรรมนวัตกรรมอ่อนแออาจทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดลง และบังคับให้พนักงานยึดติดกับกฎระเบียบที่ล้าสมัย อาจกำหนดโทษที่รุนแรงสำหรับความล้มเหลว หรือส่งเสริมวัฒนธรรมที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดและไร้ความปรานี ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกว่าการทำลายกันเองเป็นเรื่องง่าย—นั่นไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ความคิดใหม่ ๆ จะสามารถเติบโตได้
เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม ให้เริ่มรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเพื่อนวัตกรรมหรือการปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงาน
4. ความคาดหวังที่ไม่สามารถทำได้
โปรแกรมนวัตกรรมมักเผชิญกับการต่อต้านอย่างมากเนื่องจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงจากทีม. ทางแก้ไขคือให้การศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังนวัตกรรมของคุณ และช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุนตลอดกระบวนการ.
ผู้จัดการควรมีความชัดเจนเมื่อสื่อสารแผนนวัตกรรมและวิธีการดำเนินการ ในทำนองเดียวกัน ตัวชี้วัดความสำเร็จไม่ควรคลุมเครือ—เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้และชัยชนะเล็กๆ จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานยึดมั่นในโปรแกรมในระยะยาว
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถให้ไอเดียสร้างสรรค์ของคุณเติบโตได้ด้วยการกำหนด KPI และเป้าหมายที่เป็นจริงและวัดผลได้เพื่อวัดความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ
คุณสามารถกำหนดเป้าหมายตามงาน, ตัวเลข, ใช่-ไม่ใช่, และตามประสิทธิภาพการทำงาน และตั้งเป้าหมายสำคัญ (Milestones) สำหรับการบรรลุเป้าหมายนวัตกรรมใหญ่ ๆ ได้ เมื่อโครงการของคุณก้าวหน้าไป คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ผ่านการใช้ภาพกราฟิกเช่น แผนภูมิการเผาไหม้ (burnup chart) แผนภูมิการเผาไหม้ลดลง (burndown chart) แผนภูมิเส้น และบัตรเวลา ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp
วิธีการวัดนวัตกรรม: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ควรให้ความสำคัญ
คุณไม่สามารถบริหารจัดการสิ่งที่คุณวัดไม่ได้ แต่คุณจะวัดสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานตายตัวอย่างนวัตกรรมได้อย่างไร? คุณจำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดผล (KPIs)ในระหว่างกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม โดยทั่วไปแล้ว KPIs เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ KPIs ด้านปัจจัยนำเข้า และ KPIs ด้านผลลัพธ์
KPI ต้นทาง
KPI ด้านการนำเข้า มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและติดตามปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างของตัวชี้วัดเหล่านี้ ได้แก่:
- งบประมาณการวิจัยและพัฒนาของคุณ
- ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าขนส่ง
- เวลาที่ใช้ในการระดมความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร
ตัวชี้วัดเหล่านี้ติดตามเพียงการลงทุนของบริษัทในความพยายามด้านนวัตกรรม อาจทำให้เข้าใจผิดได้เนื่องจากไม่ใช่ทุกปัจจัยนำเข้าจะแปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่มีความหมาย
ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)
ตัวชี้วัด KPI ของผลลัพธ์วัดผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำเข้าของคุณ—กล่าวคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ ตัวชี้วัด KPI ของผลลัพธ์ที่สำคัญบางประการ ได้แก่:
- ผลผลิตการผลิต
- จำนวนนวัตกรรมทางการตลาดที่เปิดตัว
- ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ในรายได้รวม
- รายงานประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของทีม
ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของความพยายามของทีม เนื่องจากช่วยให้คุณเห็นได้ว่าโครงการนวัตกรรมของคุณส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของคุณอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
คุณควรให้ความสำคัญกับ KPI ใดบ้าง?
เมื่อเลือกตัวชี้วัด KPI สำหรับโปรแกรมนวัตกรรม:
- ควรรักษาการผสมผสานของ KPI ทั้งด้านผลลัพธ์และด้านป้อนเข้าอยู่เสมอ—เป้าหมายคือการเห็นผลลัพธ์เปรียบเทียบกับความพยายามและทรัพยากรที่ลงทุนไป
- อย่ากระจายตัวเองจนเกินไปด้วยการติดตาม KPI หลายสิบตัว—เริ่มต้นด้วยตัวชี้วัดที่เป็นเอกลักษณ์ 3–5 ตัว
โปรดจำไว้ว่า KPI สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับว่าโครงการนวัตกรรมนั้นพัฒนาไปอย่างไร ดังนั้นไม่ต้องกังวลกับการเลือก KPI ที่ถูกต้องทั้งหมดในคราวเดียว 😏
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในการบริหารนวัตกรรม
การบริหารโครงการนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่สมดุลและติดตามความก้าวหน้าเท่านั้น ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ นี่คือแนวทางที่เราชื่นชอบ:
- มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: เปิดใจรับและนำแนวคิดใหม่ๆ ที่นำไปสู่นวัตกรรมทีละเล็กทีละน้อยมาใช้ตลอดทั้งปี สิ่งสำคัญคือการคว้าโอกาสที่เหมาะสม
- ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่า: อย่าคิดค้นนวัตกรรมเพียงเพราะความอยาก ให้แน่ใจว่าวิสัยทัศน์ของคุณมอบคุณค่าให้กับลูกค้า พึ่งพาการสำรวจตลาดและการศึกษาตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรสามารถทำงานได้
- ปรับจังหวะนวัตกรรมให้เหมาะสม: การรักษาความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในกระบวนการบริหารจัดการของคุณคือกุญแจสำคัญในการปรับตัวให้ทันกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ใช้ประโยชน์จากปัญญาของพนักงาน: ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมของคุณ และฝึกอบรมสมาชิกหลักให้กลายเป็นผู้แก้ปัญหาและผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างทีมงานที่มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นได้
- จัดสรรกำไรประจำปี: สิ่งที่ถือว่านวัตกรรมในปัจจุบันอาจไม่ใช่อีกในปีหน้า บริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนจะจัดสรรส่วนหนึ่งของกำไรประจำปีอย่างมีนัยสำคัญเพื่อกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
โอบรับความสำเร็จในการบริหารนวัตกรรมด้วย ClickUp
การนำแนวคิดนวัตกรรมมาสู่ความเป็นจริงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก ทำให้หลายองค์กรหลีกเลี่ยงการริเริ่มโครงการเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพสามารถช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางการเติบโตที่ประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจของคุณได้เกินกว่าขีดจำกัดที่คุณคิดไว้
โชคดีที่ ClickUp มอบเทมเพลตและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการและกระตุ้นนวัตกรรมภายในองค์กรของคุณสมัครวันนี้และเริ่มระดมความคิดสำหรับนวัตกรรมที่พลิกโฉมครั้งต่อไปของคุณ—บางทีอาจจะเป็นนวัตกรรมที่นุ่มนวลกว่า 🥳