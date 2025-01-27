10 ทางเลือกของ Accelo สำหรับการจัดการลูกค้าและงานในปี 2025

ผู้ที่ใช้ Accelo รู้ดีว่า: นี่คือซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและการจัดการโครงการ
ด้วยความสามารถในการติดตามยอดขาย, ตั๋ว, และการเรียกเก็บเงินสำหรับการประชุม, บันทึกเวลาทำงาน, และการจัดตารางเวลา, Accelo สามารถทำงานอัตโนมัติให้กับงานประจำเพื่อประหยัดเวลาของคุณ. และด้วยการผสานการทำงานที่หลากหลายและเป็นที่นิยม, คุณสามารถปรับแต่งให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ.
แต่ถุงมือหนึ่งคู่ก็อาจไม่พอดีกับทุกมือ! ?
หลายคนมองหาทางเลือกอื่นแทน Accelo เนื่องจาก Accelo มีข้อบกพร่องในบางด้าน: การใช้งานอาจเป็นเรื่องยากสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค, ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจเฉพาะทาง, และเครื่องมือรวมถึงการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ อาจล้าสมัย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มขีดจำกัดการจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ ๆ
แต่ข่าวดีก็คือยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดีกว่า พร้อมที่จะลองใช้เครื่องมือเหล่านี้หรือยัง?
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Accelo?
โซลูชันการอัตโนมัติธุรกิจที่ดีควรรวมความสามารถในการวิเคราะห์ของระบบ CRM และความยืดหยุ่นของชุดการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังควรดูแลกระบวนการทำงานทั้งหมดของธุรกิจคุณ ตั้งแต่การออกใบเสนอราคาไปจนถึงการเรียกเก็บเงิน
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจบริการมืออาชีพ, โรงงานผลิต, หรือเอเจนซีจัดหางาน—ธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดล้วนต้องการโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ดีเพื่อช่วยให้การดำเนินงานหลักเป็นไปอย่างราบรื่น
ทางเลือกส่วนใหญ่ของ Accelo จะมีคุณสมบัติการผสานรวมกับระบบ CRM, การสร้างข้อเสนอ, พอร์ทัลสำหรับลูกค้า, และเครื่องมือสื่อสาร—แต่ซอฟต์แวร์ควรมีความสามารถที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณด้วย
หากคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Accelo ให้มองหาคุณสมบัติและคุณลักษณะสำคัญในซอฟต์แวร์ นี่คือแง่มุมบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแทน Accelo:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบที่สะอาดตาและการนำทางที่ง่ายดายซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางธุรกิจที่ดีสามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยแทบทุกคน
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เปิดใช้งานการเข้าถึงและการจัดการขณะเดินทางผ่านมือถือสำหรับทีมระยะไกลหรือการทำงานภาคสนาม ด้วยการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสานกลายเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ข้อยกเว้น การเข้าถึงผ่านมือถือและการใช้งานแบบออฟไลน์จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทางเลือกของ Accelo ในปัจจุบัน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะของคุณ การปรับแต่งซอฟต์แวร์ในระดับสูงช่วยให้คุณใช้เครื่องมือได้อย่างที่ต้องการ
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ทุกธุรกิจใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับฟังก์ชันหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Accelo ที่คุณคัดเลือกสามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดายกับ CRM, ซอฟต์แวร์บัญชี, แพลตฟอร์มการสื่อสาร และเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ที่คุณใช้
- ความสามารถในการบริหารโครงการ: พิจารณาความซับซ้อนของโครงการของคุณ ความจำเป็นในการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการรายงาน ก่อนเลือกเครื่องมือ
- การติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Accelo ในรายการของคุณมีการติดตามเวลาที่แม่นยำ การออกใบแจ้งหนี้ที่ราบรื่นในสกุลเงินและภาษีต่างๆ และการประมวลผลการชำระเงินแบบบูรณาการ
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกแผนโครงการที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของคุณ โดยไม่ต้องอัปเกรดบ่อยครั้งหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ
- ราคาที่โปร่งใส: หลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงและโครงสร้างราคาที่ซับซ้อน ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Accelo ที่ควรใช้
เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Acceloเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนผลกำไรให้กับองค์กรทั้งหมด
มาดูกันว่าพวกเขาทำผลงานกันอย่างไรเมื่อต้องแข่งขันกันเอง
1. คลิกอัพ
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ยอดเยี่ยมและมีความสามารถสูง เลือก ClickUp
ด้วยคุณสมบัติที่ล้ำสมัยควบคู่กับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpได้ในวิธีต่อไปนี้:
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น: มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- การติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: วัดเวลาสำหรับแต่ละงานและเข้าถึงตารางการทำงานทั่วโลกด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpเช่น บันทึกเวลาทำงานด้วยตนเอง
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: เลือกจากระบบอัตโนมัติมากกว่า 100แบบเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ งานประจำ และการส่งมอบโครงการ
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และทำงานร่วมกันบนเอกสาร ด้วยClickUp Docs ไฟล์และเอกสารทั้งหมดของคุณจะอยู่ในที่เดียว พร้อมการเข้าถึงที่ง่ายดายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม นอกจากนี้ ทีมงานยังสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์แชทและแสดงความคิดเห็นในตัว
- การปรับแต่ง: ทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นด้วยมุมมองและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และหลีกเลี่ยงการสลับแอปด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือภายนอกมากกว่า 200 รายการ
- ความยืดหยุ่น: ใช้มุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบและแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ของ ClickUpเพื่อมองเห็นภาพรวมของโครงการตามความต้องการของคุณ
การดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือมากมายที่คุณได้รับจากCRM ของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนโดยระบุการพึ่งพาของงานด้วยการทำเครื่องหมายงานว่า "รอ" หรือ "ขัดขวาง" งานอื่น
- รวมการเรียกเก็บเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานไว้ในกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและเป็นหนึ่งเดียว
- ใช้เทมเพลตที่กำหนดเอง เช่นเทมเพลตโครงการของ ClickUpเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ มอบหมายงาน และจัดการกำหนดเวลา
- ทำให้ตารางเวลาประจำวันของคุณง่ายขึ้นและดูการประชุมล่วงหน้าในปฏิทินของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- รวมรายการเวลาเป็นกลุ่ม ดูประมาณการ และแบ่งแยกรายการที่เรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- เชื่อมต่อเครื่องมือและการผสานรวมกว่า 1,000+ รายการได้ฟรี เช่น Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การใช้เครื่องมือให้เต็มศักยภาพอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่ทุกคุณสมบัติได้ถูกนำมาไว้ในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $7/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ดูเทมเพลตโครงการเหล่านี้!
2. Scoro
Scoro, โซลูชันการจัดการงานบนระบบคลาวด์, มีเป้าหมายเพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินงานและกระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น, ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของธุรกิจของคุณและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้ได้
Scoro เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของธุรกิจบริการมืออาชีพของคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา เอเจนซี่ ฟรีแลนซ์ หรืออื่นๆ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการด้านการเงิน ลูกค้า และโครงการต่างๆ ได้ในที่เดียว
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการดำเนินโครงการ ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญผ่านข้อมูล ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับเอเจนซี่ของคุณ
Scoro คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทขนาดกลาง
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- เลือกฟีเจอร์การทำนายความสามารถในการทำกำไรด้วยระบบ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตของคุณและทำนายความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
- สร้างข้อเสนอและประมาณการ บริหารโครงการตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงิน และติดตามงานที่มีกำหนดเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- รักษาฐานข้อมูลกลางสำหรับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า รวมถึงบันทึกการสื่อสารและประวัติกิจกรรม
- สร้างการเชื่อมต่อของคุณและส่งไปยัง Scoro Marketplace เพื่อใช้งาน
- จัดการค่าบริการคงที่ของคุณด้วยซอฟต์แวร์จัดการค่าบริการคงที่สำหรับงานลูกค้าประจำ
ข้อจำกัดของ Scoro
- ผู้ใช้รายงานข้อจำกัดในการวางแผนทรัพยากร การทำงานในวิธีการแบบอไจล์ หรือการจัดการการพึ่งพาสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับเวอร์ชันเว็บ
- ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต้องเผชิญกับตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่จำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทาง
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $71 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (390+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
3. Avaza
Avaza เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานและลูกค้าแบบครบวงจร มีคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรการจัดตารางทรัพยากร การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย การเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ และการแชทในทีม
ใช้ประโยชน์จากความสามารถทั้งหมดของ Avaza เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและลดระยะเวลาการเรียนรู้ด้วยการสนับสนุนออนไลน์ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ในขณะที่ทางเลือกอื่นของ Accelo เสนอฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน สิ่งที่ทำให้ Avaza แตกต่างคือการมุ่งเน้นไปที่ AI เชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารตามบริบท วงจรความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการทางการเงินแบบเรียลไทม์ และประสบการณ์ของลูกค้าที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
Avaza ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถโต้ตอบและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยการมอบหมายงานแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการแสดงความคิดเห็น คุณสามารถรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานได้ทันที และสื่อสารผ่านแชทแบบเรียลไทม์หรืออีเมล
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานได้ด้วยการผสานอีเมลที่ชาญฉลาด ซึ่งยังช่วยให้งานที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในที่เดียวสำหรับการติดตามผล
คุณสมบัติเด่นของ Avaza
- เลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานผ่านการแนะนำจากอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งพิจารณาทั้งความต้องการของโครงการและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล
- เชื่อมโยงเธรดและแชทกับองค์ประกอบของโครงการเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของโครงการและสถานะทางการเงิน
- สร้าง 'ห้องโครงการ' ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย และมอบการเข้าถึงที่ปลอดภัยต่อข้อมูลโครงการ, การอัปเดต, เอกสาร, และช่องทางการสื่อสาร
- เชิญชวนทุกคนให้ติดตามเวลา ตั้งอัตราค่าบริการต่อโปรเจ็กต์หรือต่อผู้ใช้ และเพลิดเพลินกับการเรียกเก็บเงินและการรายงานที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Avaza
- ฟังก์ชันการทำงานและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Accelo ที่มีเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์เฉพาะทาง
- ท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนหรือมีเงื่อนไข
- ผู้ใช้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพและความกังวลเกี่ยวกับความเสถียรเมื่อใช้งานกับทีมขนาดใหญ่มากหรือขณะจัดการโครงการจำนวนมากพร้อมกัน
ราคา Avaza
- ฟรี
- สตาร์ทอัพ: $11.95/เดือน
- พื้นฐาน: 23.95 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $47.95/เดือน
คะแนนและรีวิว Avaza
- G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (410+ รีวิว)
4. Wrike
Wrike เป็นแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายสูงสุดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณให้สูงสุด เร่งการเติบโต และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า คุณสมบัติการปรับแต่งที่เป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมยังทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยาก พร้อมทั้งเพิ่มความสนุกสนานในการทำงาน
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ Wrike สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ การผสานรวมแอปยอดนิยมกว่า 400 รายการ และระบบ API แบบเปิดพร้อมปรับแต่งแบรนด์ Wrike คือโซลูชันการจัดการโครงการที่ตอบโจทย์ทุกประเภทธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปรับแต่งการทำงานของคุณให้เหนือกว่างานและโครงการมาตรฐาน โดยการมองเห็นขั้นตอนการทำงาน, ระบุลำดับชั้น, และติดตามเป้าหมายทางธุรกิจ
- วิเคราะห์กิจกรรมของทีมและการกระจายภาระงานเพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาและเสนอการปรับปรุง
- ขจัดความจำเป็นในการดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์ที่ยุ่งยากด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน
- ทำงานในโครงการที่มีเทมเพลตแบบกำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ สร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ และมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในทุกโครงการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ไม่มีเครื่องมือบันทึกอัตโนมัติให้บริการ
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับเครื่องมือติดตามโครงการแบบภาพ เช่น แผนผังความคิดหรือมุมมองที่กำหนดเองได้อย่างยืดหยุ่น
- ไม่มีตัวเลือกการแชทสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องตรวจสอบกล่องขาเข้าของตน เนื่องจากบางการเชื่อมต่ออาจมีการแจ้งเตือนล่าช้า
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
5. ฮับสปอต
HubSpot เป็นชุดโปรแกรม CRM ที่ได้รับความนิยมสูงและมีความสามารถมาก
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อมูล ทีม และลูกค้าของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจของคุณได้ มันนำเสนอผลิตภัณฑ์หลักหกประเภทและเครื่องมืออื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนกต่าง ๆ: การตลาด, การขาย, การบริการ, CMS, การดำเนินงาน, และการค้า มันช่วยให้ธุรกิจเติบโตโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าของคุณ
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการได้จากแพลตฟอร์ม HubSpot. ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นในแพลตฟอร์มเชื่อมต่ออยู่กับฐานข้อมูล CRM เดียวกัน มอบให้คุณข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับทุกการติดต่อในทุกขั้นตอนของช่องทางการขายของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อตกลง งาน และส่งอีเมลด้วยแผน CRM ฟรี
- รับการแบ่งปันข้อมูลที่ราบรื่นและมุมมองแบบองค์รวมของการเดินทางของลูกค้าด้วยระบบ CRM กลาง
- สร้างเว็บไซต์มืออาชีพ, เผยแพร่บทความบล็อก, และจัดการหน้า landing page ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ตัวสร้างเว็บไซต์และระบบจัดการเนื้อหา HubSpot
- มีช่องทางการสนับสนุนลูกค้าหลากหลาย รวมถึงแชทสด อีเมล และโทรศัพท์ พร้อมด้วยฐานความรู้ที่ครอบคลุม
- ดึงดูดลูกค้าผ่านเนื้อหาที่มีคุณค่าและการสร้างความสัมพันธ์ แทนการติดต่อแบบไม่รู้จักกัน
ข้อจำกัดของ HubSpot
- คุณอาจประสบปัญหาในการย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์ม CRM เก่า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการนำเข้าบันทึก อีเมล ไฟล์แนบ กิจกรรมในไทม์ไลน์ รายชื่อผู้ติดต่อเดิม และดีลต่าง ๆ
- การควบคุมการจำกัดการเข้าถึงและการให้สิทธิ์น้อยลง
- เครื่องมือรายงานที่กำหนดเองได้จำกัด
- การขาดเครื่องมือติดตามเวลาในตัว
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี
- เริ่มต้น (ฝ่ายขาย): 20 บาท/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ (การขาย): 500 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร (ฝ่ายขาย): 1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
6. SuiteDash
SuiteDash คือซอฟต์แวร์ธุรกิจครบวงจรที่รวมเอาองค์ประกอบของซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้า, CRM, การจัดการโครงการ, การออกใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในที่เดียว
นี่คือเครื่องมือการจัดการธุรกิจสำหรับการดำเนินงานภายในของคุณ และพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อการสื่อสารและการร่วมมือ ด้วยแพลตฟอร์มที่ผสานรวมและอัตโนมัติ ธุรกิจสามารถจัดการกับกระบวนการขายและการดำเนินงานทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดเดียว ซึ่งช่วยลดการใช้ซอฟต์แวร์หลายตัว
SuiteDash นำเสนอการผสมผสานของฟังก์ชันการทำงาน เช่น เครื่องมือสร้างช่องทางการขาย พอร์ทัลลูกค้าแบบปรับแต่งแบรนด์ได้ และแม้กระทั่งเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง เพิ่มความโดดเด่นให้กับข้อเสนอที่มีเอกลักษณ์
คุณสมบัติเด่นของ SuiteDash
- ออกแบบฟันเนลหลายขั้นตอนที่สนุกสนานเพื่อเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้า อัตโนมัติการลงทะเบียนในกระบวนการเริ่มต้น และติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน
- ปรับแต่งพอร์ทัลลูกค้าด้วยโลโก้และสีของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าของคุณ
- กำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยตรรกะการแยกสาขาและทริกเกอร์ตามเงื่อนไข เพื่อทำให้การอนุมัติการปรับงบประมาณ และการอัปเดตข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงข้อมูลโครงการ, ไฟล์, การอัปเดต, และใบแจ้งหนี้
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และสื่อสารกับสมาชิกในทีมผ่านการแชทและการสนทนาในตัว
ข้อจำกัดของ SuiteDash
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์หลากหลายนี้ดูน่ากลัวในการใช้งานครั้งแรก
- ผู้ใช้พบว่ามีเวลาหน่วงเล็กน้อยขณะสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ บนซอฟต์แวร์
ราคา SuiteDash
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- เฟื่องฟู: 49 ดอลลาร์/เดือน
- พินนาเคิล: $99/เดือน
- VIP Power-Up พร้อมให้บริการกับทุกแพ็กเกจที่ชำระเงินแล้ว ในราคา $50 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว SuiteDash
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (520+ รีวิว)
7. ไทม์บิ๊ก
ซอฟต์แวร์ BigTime เป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ (PSA) บนระบบคลาวด์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด เป็นโซลูชันการจัดการเวลาและการเรียกเก็บเงินออนไลน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่ให้บริการมืออาชีพ เช่น บริษัทที่ปรึกษา บริษัทบัญชีทีมกฎหมาย และบริษัทวิศวกรรม
BigTime มุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการเพิ่มความสามารถในการมองเห็นทางการเงินสำหรับธุรกิจเหล่านี้ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง คุณสามารถติดตามและดำเนินการตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของคุณเพื่อขยายธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ BigTime
- มาตรฐานกระบวนการโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำโดยการสร้างแม่แบบและคู่มือที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ลดเวลาการทำงานที่ไม่ได้ใช้งานโดยการเปลี่ยนจุดสนใจจากการจัดสรรทรัพยากรในอดีตไปสู่การคาดการณ์การใช้ทรัพยากรของพนักงาน
- มองเห็นภาพรวมสุขภาพของธุรกิจด้วยการจัดการ AR อย่างเต็มรูปแบบ การรับรู้รายได้ และการคาดการณ์
- ใช้เครื่องมือติดตามเวลา เช่น ใบบันทึกเวลาที่กำหนดตามสัปดาห์การทำงาน และทำให้เวลาการส่งมีความยืดหยุ่นด้วยฟีเจอร์ล็อกตัวเลือก
ข้อจำกัดของ BigTime
- การตอบสนองของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมแอปบางตัว
- การขาดฟีเจอร์แชททีมในตัว
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี
ราคาบิ๊กไทม์
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 45 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรเจคเตอร์: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว BigTime
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 630 รายการ)
8. สมาร์ทสูท
SmartSuiteแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบร่วมมือตอบโจทย์ความต้องการของแผนกต่าง ๆ เช่นการจัดการโครงการ, การขาย, ทรัพยากรบุคคลและการสรรหา, การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามความเสี่ยง, ความสำเร็จของลูกค้า, การตลาด และอื่น ๆ
SmartSuite ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือยอดนิยมกว่า 5,000 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณยังสามารถสร้างรายงานและใช้เทมเพลตที่กำหนดเองเพื่อนำเสนอรายงานให้กับลูกค้าของคุณได้อีกด้วย
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SmartSuite มีเครื่องมือที่สร้างไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ องค์กรขนาดใหญ่ยังสามารถได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์ปฏิบัติการจัดการงาน (WorkOS) ซึ่งรวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทาง
คุณสมบัติเด่นของ SmartSuite
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมที่ผสานรวมอย่างแน่นหนาของ SmartSuite ที่เอกสาร, ตาราง, การนำเสนอ, ปฏิทิน, และอีเมลผสานรวมกันอย่างราบรื่น
- สร้างรายงานอัตโนมัติ, ข้อเสนอ, และใบแจ้งหนี้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ใช้ AI เพื่อแนะนำบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานต่างๆ โดยพิจารณาจากทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการรับภาระงาน
ข้อจำกัดของ SmartSuite
- ทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีการใช้ข้อมูลจำนวนมากอาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือระบบทำงานหนักเกินไป
- ความสามารถของสูตรในสเปรดชีตอาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องพึ่งพาการคำนวณที่ซับซ้อนหรือการจัดการข้อมูลขั้นสูง
- แผนฟรีให้การเข้าถึงที่จำกัดต่อคุณสมบัติของโครงการและข้อมูลบางประการ
ราคาของ SmartSuite
- ฟรี
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 28 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $41/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SmartSuite
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 21 รายการ)
9. Plutio
เครื่องมือนี้ใช้ระบบอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการจัดการเอกสารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตของทีมคุณ คุณสามารถรวมการสื่อสารทั้งหมดของโครงการไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ กระบวนการขั้นสูงของ Plutio ยังช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดโครงการโดยอัตโนมัติ เช่น URL วันที่ รายการตรวจสอบ การให้คะแนน และสมาชิกทีม
Plutio เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการรับลูกค้าใหม่ การสร้างข้อเสนอ การจัดการสัญญา การประชุมการจัดการโครงการ การวางแผน และการส่งมอบโครงการ
ด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถรับเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการวางแผนและการจัดการโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Plutio
- จัดการกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้า เช่น การเริ่มต้นใช้งาน ข้อเสนอ และสัญญา
- ใช้เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทางธุรกิจใด ๆ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และปรับแต่งการกระตุ้นให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ
- ให้ลูกค้าเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง, การอัปเดตโครงการ, และช่องทางการสื่อสารอย่างปลอดภัยผ่านพอร์ทัลที่มีแบรนด์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เช่น ระบบ CRM, ซอฟต์แวร์บัญชี และแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น และขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วน
ข้อจำกัดของ Plutio
- ผู้ใช้ประสบปัญหาในการแก้ไขข้อร้องเรียนกับฝ่ายบริการลูกค้า
- การขาดคุณสมบัติการจัดการงาน
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการติดตามเวลา
การกำหนดราคาของ Plutio
- เดี่ยว: $19/เดือน
- สตูดิโอ: 39 ดอลลาร์/เดือน
- เอเจนซี: $99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Plutio
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (155+ รีวิว)
10. OmniFocus
OmniFocus เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งและบุคคลที่ต้องการวิธีการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างมีโครงสร้างและปรับแต่งได้สูง
รองรับผู้ใช้ Mac และ iOS พร้อมการซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อและประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการจัดการงานส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus
- บันทึกและจัดระเบียบกิจกรรมทั้งหมดของคุณในระบบที่ทรงพลังและดูแลรักษาง่าย
- ตั้งค่าให้รายการทำงานซ้ำตามตารางเวลาจริง
- สร้างแท็กสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น สถานที่, บุคคล, ระดับพลังงาน, ความสำคัญ, และอื่น ๆ
- มุมมองที่กำหนดเองสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้—ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
- ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร
- เพิ่มบันทึกในรายการของคุณเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ต้องการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
ข้อจำกัดของ OmniFocus
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการร่วมมือหรือการจัดการโครงการสำหรับทีม
- ไม่ใช้เพื่อการค้า
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา
- เครื่องมือนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่านั้น
ราคา OmniFocus
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิก: $9.99/เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ)
- OmniFocus สำหรับเว็บ: $4.99/เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ)
- ใบอนุญาตมาตรฐาน v4: ชำระครั้งเดียว $74.99
- ใบอนุญาต v4 Pro: $149.99 ชำระครั้งเดียว
OmniFocus การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ค้นหาทางเลือก Accelo ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ตัวเลือกทั้งสิบนี้สามารถยุติการค้นหาทางเลือกของ Accelo เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณได้ แม้ว่าเครื่องมือแต่ละอย่างในรายการนี้จะทำงานได้ดีเมื่อจับคู่กับความต้องการทางธุรกิจที่เหมาะสม แต่คุณจะไม่ผิดหวังกับเครื่องมือแบบครบวงจรที่ทรงพลังอย่าง ClickUp!
ClickUp ช่วยให้คุณผสานรวม CRM, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การจัดการเวลา, การรายงาน, และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และเสริมสร้างความร่วมมือในทีม