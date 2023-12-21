หลักสูตรเร่งรัดโครงการ Baseline: คืออะไรและวิธีการตั้งค่า

ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงห้องน้ำหรือกำลังออกเดินทางรอบโลก คุณจำเป็นต้องมีแผนที่เส้นทางที่แสดงรายละเอียดของแผนงานของคุณ แผนที่เส้นทางนี้จะนำคุณไปสู่เป้าหมายและคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิง—คุณสามารถกลับมาดูเป็นระยะเพื่อดูว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนแล้ว 🗺️
ในการบริหารโครงการ แผนที่ทางนี้เรียกว่า "ฐานโครงการ" (Project Baseline)ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล การจัดการความคาดหวัง และการวัดความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในตอนแรก
ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า อะไรคือฐานข้อมูลโครงการ และทำไมมันถึงมีความสำคัญมาก สำหรับการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ เราจะมอบคำแนะนำขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการสร้างฐานข้อมูลการวัดประสิทธิภาพเพื่อเตรียมโครงการของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
อะไรคือโครงการฐาน?
โครงการฐานเป็นจุดอ้างอิงที่คุณใช้เพื่อวัดความสำเร็จของโครงการของคุณ. คุณมักจะตั้งฐานในช่วงต้นของขั้นตอนการวางแผนโครงการและมุ่งเน้นไปที่สามองค์ประกอบหลัก:
- ขอบเขต: กำหนดขอบเขตของงาน กิจกรรม ทรัพยากร และผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบภายในโครงการของคุณ
- ค่าใช้จ่าย: แสดงถึงงบประมาณของโครงการ
- กำหนดการ: กำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดสำหรับโครงการของคุณพร้อมทั้งระบุจุดสำคัญเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐานของโครงการมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเป้าหมายของโครงการ แม้ว่าทั้งสองคำจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือเกณฑ์มาตรฐานมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการในช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะที่เป้าหมายมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ คุณอาจกล่าวได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานของโครงการประกอบด้วยข้อมูลที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของโครงการได้
ข้อดีของการมีฐานข้อมูลโครงการ
การกำหนดฐานข้อมูลโครงการมีประโยชน์มากมาย เช่น:
- การติดตามผลการดำเนินงาน: ฐานข้อมูลโครงการเป็นพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบและเข้าใจว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินการต่ำกว่าหรือสูงกว่าเป้าหมายในประเด็นเฉพาะหรือไม่
- การจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น: ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจ ควบคุม และบริหารงบประมาณโครงการได้
- การคำนวณมูลค่าที่ได้: ช่วยคุณวัดผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและปัญหา
- การประมาณการอนาคตที่แม่นยำขึ้น: คุณมีประสบการณ์กับฐานข้อมูลโครงการมากขึ้น คุณก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นในการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- แรงจูงใจ: ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณตลอดเวลา และเห็นว่าคุณได้มาไกลแค่ไหนแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการผลิตภาพและประสิทธิภาพ
- การสื่อสารที่ดีขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การกำหนดฐานโครงการช่วยให้ผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของความเข้าใจผิดตลอดเส้นทาง
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลโครงการได้หรือไม่
เนื่องจากการกำหนดฐานโครงการเกิดขึ้นในช่วงต้นของขั้นตอนการวางแผนโครงการคุณอาจสงสัยว่าคุณสามารถอัปเดตฐานโครงการในภายหลังเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะได้หรือไม่ ในทางเทคนิคแล้ว คุณสามารถทำได้—แต่โปรดจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงฐานโครงการอาจนำไปสู่การสูญเสียทิศทาง ทำให้คุณไม่มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับการวัดประสิทธิภาพ 🧭
แนวปฏิบัติมาตรฐานคือการปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการ เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากมีการเพิ่มเติมขอบเขตของโครงการ อาจจำเป็นต้องปรับปรุงตารางเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน
หากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้บันทึกเวอร์ชันเก่าไว้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบฐานข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการได้อย่างถูกต้อง
วิธีตั้งเกณฑ์พื้นฐานของโครงการและกำหนดเส้นทางของโครงการใน 4 ขั้นตอน
การกำหนดเกณฑ์พื้นฐานอาจฟังดูง่ายในตอนแรก—คุณประมาณขอบเขตของโครงการ ค่าใช้จ่าย และกำหนดเวลา แล้วหวังว่าคำทำนายของคุณจะแม่นยำพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ความจริงแตกต่างออกไป—คุณต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการและใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อกำหนดเกณฑ์พื้นฐานของโครงการที่สมจริงและเป็นประโยชน์
เราจะพาคุณผ่านกระบวนการและแสดงให้คุณเห็นว่าClickUp แพลตฟอร์มการทำงานและจัดการโครงการแบบครบวงจร สามารถช่วยคุณสร้างฐานโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไร 💪
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตของโครงการของคุณ
การเดินทางของคุณในการสร้างฐานข้อมูลโครงการเริ่มต้นด้วยการกำหนดขอบเขตของโครงการของคุณ ซึ่งหมายถึง การกำหนดทุกสิ่งที่โครงการของคุณเกี่ยวข้อง รวมถึงงาน ภารกิจย่อย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และข้อจำกัด ในบางกรณี คุณอาจต้องระบุสิ่งที่โครงการของคุณ ไม่ รวมถึงด้วย
โดยการกำหนดขอบเขตของโครงการ คุณจะกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน รักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมืออาชีพ 🤓
วิธีที่ดีที่สุดในการกำหนดขอบเขตของโครงการของคุณคือการ เขียนคำชี้แจงขอบเขต เอกสารที่มีคุณค่านี้จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนโครงการของคุณ ควรครอบคลุมและกระชับ ไม่เปิดโอกาสให้เกิดความเข้าใจผิดหรือข้อสงสัยใดๆ
ในแง่ของการจัดรูปแบบ ผู้จัดการโครงการหลายคนเลือกที่จะใช้ข้อความขอบเขตเป็นแบบหัวข้อย่อยเพื่อความอ่านง่ายและการนำทางที่สะดวกขึ้น แต่คุณและทีมของคุณอาจชอบรูปแบบการจัดวางที่แตกต่างซึ่งสอดคล้องกับสไตล์การทำงานและความต้องการของคุณมากกว่า
สำรวจขอบเขตของโครงการด้วย ClickUp
เพื่อให้กระบวนการกำหนดขอบเขตทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp เพื่อปรับแต่งคำชี้แจงขอบเขตที่มีคุณภาพสูงสุด
การสร้างคำชี้แจงขอบเขตเป็นความร่วมมือของทีม ดังนั้นคุณจึงต้องการตัวเลือกการร่วมมือที่มีคุณภาพเยี่ยม โชคดีที่ ClickUp มีตัวเลือกมากมายให้คุณใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการร่วมมือแบบเรียลไทม์ไปสู่ระดับใหม่
กระดานไวท์บอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและทำให้แนวคิดของคุณมีชีวิตชีวาขึ้น ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทุกคนจะเห็นข้อมูลเดียวกันและสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการกำหนดขอบเขตโครงการได้ เชิญสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระดานไวท์บอร์ด ClickUp และหารือเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการที่ควรจะเป็นหลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
รักษาเอกสารโครงการหลักของคุณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน ClickUp Docs
คิดไอเดียเสร็จแล้วหรือยัง? ถึงเวลาที่จะนำการตัดสินใจของคุณมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยClickUp Docs แพลตฟอร์มแก้ไขข้อความและจัดการเอกสารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแพลตฟอร์มนี้ ใช้เพื่อสร้าง, แชร์, แก้ไข, และเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
เอกสาร ClickUp Doc คือบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับขอบเขตโครงการของคุณ เพิ่มทีมของคุณเข้าไปในเอกสารและเริ่มปรับแต่งคำชี้แจงขอบเขตของคุณ ทุกคนที่ถูกเพิ่มเข้าไปในเอกสารจะได้รับเคอร์เซอร์ที่มีชื่อของพวกเขา ทำให้การติดตามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่เป็นเรื่องง่าย ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการตกแต่งเพื่อปรับแต่งคำชี้แจงขอบเขตของคุณและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับมัน
หากคุณต้องการเร่งกระบวนการเขียนและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด ให้ใช้ประโยชน์จากClickUp AI ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIของแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp Docs คุณสามารถช่วยคิดค้นไอเดีย สร้างสรรค์ความคิด กำหนดขอบเขตของงาน และแก้ไขให้สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งรักษาการจัดรูปแบบให้คงที่ ✨
หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเขียนคำชี้แจงขอบเขตงานของคุณตั้งแต่ต้นทั้งหมด ให้ใช้เทมเพลตขอบเขตโครงการของ ClickUpเพื่อประหยัดเวลา สนุกกับความสม่ำเสมอ และวางโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2: วางแผนตารางเวลาโครงการของคุณ
ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณได้ระบุขอบเขตงานทั้งหมดที่ต้องดำเนินการเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถึงเวลาที่จะนำงานเหล่านี้มาวางแผนบนแกนเวลา พร้อมทั้งกำหนดวันเริ่มต้น วันครบกำหนด วันสิ้นสุด และจุดสำคัญที่ต้องติดตาม(เปรียบเสมือนจุดแวะพักเพื่อประเมินผลการทำงาน)
เมื่อพูดถึงการวางแผนตารางเวลาโครงการ ClickUp มีเทคนิคเด็ดๆ มากมายที่พร้อมจะนำเสนอ 🃏
เราจะตรวจสอบมุมมอง (หรือเลย์เอาต์) สามแบบต่อไปนี้ภายในแพลตฟอร์มที่สามารถทำให้การจัดตารางเวลาง่ายขึ้น:
- มุมมองรายการ
- มุมมองแผนภูมิแกนต์
- มุมมองปฏิทิน
มุมมองรายการ
สำหรับการจัดตารางเวลาแบบที่เรากำลังพูดถึง คุณต้องกำหนดเฟสของโครงการและระยะเวลาของแต่ละเฟส รวมถึงกำหนดเส้นตายให้เรียบร้อยก่อน โดยให้ทำในมุมมองรายการ (List view) ของ ClickUp—ซึ่งมีตัวเลือกการจัดเรียงและกรองข้อมูลมากมายเพื่อช่วยให้คุณกำหนดและนำทางข้อมูลได้ง่ายขึ้น ใช้ClickUp Custom Fieldsเพื่อใส่รายละเอียดเชิงบริบทสำหรับแต่ละงานและงานย่อย กำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญ ติดตามความคืบหน้า เพิ่มป้ายกำกับต่าง ๆ และทำให้การสร้างตารางเวลาของโครงการเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
มุมมองแผนภูมิแกนต์
มุมมองรายการ (List view) นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ก็ไม่ใช่เพียงตัวเลือกเดียว ผู้จัดการโครงการหลายคนเห็นพ้องกันว่ามุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chartview) คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพตารางเวลาที่วางแผนไว้ของโครงการ มุมมองนี้ช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์แบบไดนามิก กำหนดและจัดการกำหนดส่ง ระบุจุดคอขวดจัดการการพึ่งพาของงาน และกำหนดเวลาการทำงานต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก
ด้วยตัวเลือกการระบายสีที่ครอบคลุม คุณสามารถแยกแยะงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและจับตาดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด
มุมมอง Gantt ของ ClickUp ยังให้คุณเลือกเกณฑ์การจัดเรียงเพื่อให้การนำทางง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบว่างานสำคัญอะไรกำลังจะมาถึงถัดไป ให้ใช้ วันที่ครบกำหนด เป็นเกณฑ์การจัดเรียง
ด้วยการออกแบบแบบลากและวางของมุมมอง คุณสามารถอัปเดตตารางเวลาของโครงการได้อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับการอัปเดตทันที
แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเจาะลึกถึงรายละเอียดของโครงการของคุณและรับการแบ่งงานที่ละเอียด รวมถึงการพึ่งพา ความสำคัญ จุดสำคัญ และความก้าวหน้า หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ให้ภาพรวมทั่วไปของงานและกำหนดเวลาของคุณให้ใช้มุมมอง Timeline ของ ClickUp โครงร่างเชิงเส้นที่เรียบง่ายนี้จะแสดงงานตามลำดับเวลาและช่วยให้คุณติดตามวันที่ครบกำหนดโดยไม่ต้องเจาะลึกถึงรายละเอียด
มุมมองปฏิทิน
มุมมองที่ผู้จัดการโครงการชื่นชอบอีกมุมมองหนึ่งคือมุมมองปฏิทินของ ClickUp ซึ่งจะแสดงงานในรูปแบบปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถปรับสมดุลปริมาณงานและวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองนี้ยังรองรับการออกแบบแบบลากและวาง ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าและอัปเดตข้อมูล คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงอะไรในแต่ละมุมมอง—จัดเรียงรายการตามความสำคัญหรือตามโครงการ และเลือกแสดงรายละเอียดงานที่แตกต่างกัน (เช่น ผู้รับผิดชอบหรือเวลาที่ติดตามไว้)
คุณสามารถทำให้การวางแผนตารางเวลาของโครงการของคุณง่ายขึ้นได้มากขึ้นโดยอาศัยคอลเล็กชันที่น่าทึ่งของเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบของ ClickUp คุณสามารถเลือกเทมเพลตตารางเวลาโครงการที่เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้เพียงเทมเพลตเดียว และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดต้นทุน
ในขั้นตอนนี้ คุณจะกำหนดค่าใช้จ่ายและวางแผนงบประมาณโครงการเพื่อติดตามการใช้จ่าย 💸
นี่คือที่ที่คุณจะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประมาณการไว้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งรวมถึงค่าแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่า ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างหมวดหมู่เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายทั่วไปของคุณในรายละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังกำหนดฐานสำหรับโครงการก่อสร้าง คุณอาจมีหมวดหมู่ย่อยจำนวนมากภายใต้หมวดวัสดุและค่าแรงงาน
มุมมองรายการของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณสร้างภาพรวมโดยละเอียดของค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ได้ สร้างงานใหม่สำหรับแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายและประมาณงบประมาณโดยใช้ ฟิลด์กำหนดเองประเภทเงิน ฟิลด์กำหนดเองอื่นๆ เช่น ตัวเลขและไฟล์ สามารถช่วยในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้
จากนั้น คุณสามารถสร้างงานย่อยเพื่อแสดงการกระจายงบประมาณโครงการของคุณ
หากคุณต้องการทางลัดในการกำหนดต้นทุนโครงการ ให้ใช้หนึ่งในเทมเพลตงบประมาณโครงการคุณภาพสูงของ ClickUp เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เป็นระเบียบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของทีมโดยรวม
การกำหนดต้นทุนมักเป็นความร่วมมือของทีม—เราแนะนำให้ขอข้อมูลเชิงลึกจากทีมการเงินหรือบัญชีของคุณเพื่อร่างประมาณการให้แม่นยำยิ่งขึ้น โชคดีที่ ClickUp ทำให้การทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างทีมเป็นเรื่องง่าย ใช้ ClickUp Whiteboardsหรือมุมมองแชทเพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณและสถานะทางการเงินของโครงการกับผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร
ขั้นตอนที่ 4: นำเสนอโครงการพื้นฐานของคุณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
โครงการของคุณได้จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ก่อนที่คุณจะนำมาใช้อย่างเป็นทางการ คุณจำเป็นต้องนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้พวกเขาตรวจสอบและให้การอนุมัติอย่างเป็นทางการ
ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน, หารือทุกแง่มุมของฐานข้อมูลเบื้องต้น, รวมถึงการออกแบบและเนื้อหา, และเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามและแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ClickUp ช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้คุณสามารถ เพิ่มผู้ใช้จากภายนอกเข้าสู่ Workspace ของคุณ ได้เลือกสิ่งที่คุณต้องการแชร์กับพวกเขาและปรับแต่งการควบคุมและสิทธิ์การเข้าถึงได้ตามต้องการ ClickUp จะใส่สี่เหลี่ยมสีส้มขนาดเล็กที่มุมล่างซ้ายของอวตารผู้เยี่ยมชมทุกคนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถแยกแยะพวกเขาได้อย่างง่ายดาย 🟧
ด้วยการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถอัปเดตบทบาทและสถานะการเข้าถึงของแขกได้ตลอดเวลา เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานได้อย่างเต็มที่
การสร้างโครงการพื้นฐานด้วย ClickUp: ตัวอย่าง
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการการตลาดและต้องกำหนดฐานข้อมูลโครงการสำหรับแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ นี่คือกระบวนการที่จะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้:
1. กำหนดขอบเขตของโครงการของคุณ
สิ่งแรกในวาระของคุณคือการกำหนดขอบเขตของโครงการ เพิ่มทีมของคุณลงใน ClickUp Whiteboard และเริ่มระดมความคิด!
คุณจะเริ่มต้นด้วยการ กำหนดเป้าหมาย สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มการรับรู้แบรนด์และทำยอดขายตรงให้ได้ 200 รายการ
เนื่องจากนี่เป็นแคมเปญโซเชียลมีเดีย คุณจำเป็นต้องกำหนดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณ ตัวอย่างเช่น อาจเป็น Facebook, Instagram และ TikTok
จากนั้น คุณจะระบุประเภทของเนื้อหาที่คุณจะใช้—ในกรณีนี้คือ วิดีโอ, รีล, และโพสต์
จะดีที่สุดหากคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น อาจเป็นผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี
สุดท้ายนี้ คุณจะระบุระยะเวลาของโครงการ ซึ่งคือ 10 สัปดาห์
ใช้ ClickUp Docs เพื่อเขียนคำชี้แจงขอบเขตและรวมแง่มุมเหล่านี้ไว้ด้วย เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องในเอกสารเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น ใช้มุมมองรายการของ ClickUp เพื่อแสดงรายการงานและงานย่อยทั้งหมดที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
2. สรุปกำหนดการของโครงการ
กำหนดวิธีการและเวลาที่คุณจะบรรลุเป้าหมายของคุณโดย การระบุตารางเวลา ในมุมมองรายการ ClickUp และแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถสร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์สำหรับแคมเปญของคุณได้ ตัวอย่างเช่น:
- สัปดาห์ที่ 1 และ 2: ศึกษาวิจัยกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง
- สัปดาห์ที่ 3, 4, 5 และ 6: สร้างเนื้อหาและขออนุมัติ
- สัปดาห์ที่ 7 และ 8: เปิดตัวแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย
- สัปดาห์ที่ 9 และ 10: การติดตามผลการดำเนินงาน
นี่เป็นเพียงโครงร่างคร่าว ๆ ของตารางเวลาเท่านั้น คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดในแต่ละส่วนโดยสร้างงานย่อยเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงานและงานย่อย รวมถึงสร้างหมุดหมาย (Milestones) เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้ 🛣️
สลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUpเพื่อดูตารางงานของคุณจากหลากหลายมุมมอง และหากจำเป็น สามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจาก ClickUp มีมุมมองให้เลือกมากกว่า 15 แบบ คุณจึงสามารถมองเห็นภาพรวมและขยายดูรายละเอียดได้อย่างสะดวก
3. กำหนดค่าใช้จ่าย
กลับไปที่มุมมองรายการ ClickUp ของคุณ ซึ่งคุณได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและกำหนดการของโครงการแล้ว จากนั้นเพิ่ม ฟิลด์กำหนดเองประเภทเงิน เพื่อกำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละงาน
ในตัวอย่างนี้ คุณอาจมีค่าใช้จ่าย PPC (จ่ายต่อคลิก) ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับเครื่องมือวิจัยคำหลัก และค่าใช้จ่ายในการสร้างเนื้อหา
4. ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ClickUp Workspace ของคุณเพื่อแสดงพื้นฐานของโครงการให้พวกเขาเห็น ใช้ มุมมองแชท ClickUp เพื่อสื่อสาร ตอบคำถาม และแก้ไขความไม่แน่นอน
เมื่อ ClickUpผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอย่าง Zoom คุณสามารถจัดการประชุมออนไลน์เพื่อนำเสนอโครงการขั้นสุดท้ายของคุณและปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp: เครื่องมือพื้นฐานโครงการที่คุณไว้วางใจ
ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างฐานข้อมูลโครงการ ตั้งแต่มุมมองมากกว่า 15 แบบไปจนถึงกระดานไวท์บอร์ด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แม่แบบและการผสานรวมที่กำหนดเอง แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างงานและเอกสาร, สื่อสาร, ร่วมมือ, และติดตามความคืบหน้า 🥰
