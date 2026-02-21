De 13 bästa projektledningsprogrammen med kundportaler 2026

Att hantera kundprojekt innebär att du ständigt måste byta sammanhang.

Ett verktyg för uppgiftsuppföljning. Ett annat för fildelning. Tidslinjer i ett kalkylblad. Uppdateringar via e-post. Varje projekt består av fragment, och kommunikationen med kunden blir ett helt eget arbete. Du hanterar arbetet och förväntningarna samtidigt, utan någon gemensam källa till sanning.

Lösningen: projektledningsverktyg med kundportaler.

Feedbacken finns direkt i anslutning till arbetet. Projektets framsteg syns i realtid. Dina interna team och externa intressenter håller sig uppdaterade utan manuella uppföljningar.

Här visar vi dig de bästa kundportalerna inom projektledningsverktyg, tillsammans med viktiga funktioner, begränsningar och priser, och hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut.

Vad bör du leta efter i projektledningsprogram med kundportal?

Vilken kundportal som är rätt för dig beror på hur involverade andra är i dina projekt, hur mycket insyn du vill ge dem under projektets gång och vilka kundhanteringsstrategier som passar din leveransmodell.

De viktigaste faktorerna att utvärdera när du letar efter en kundportal med projektledningsfunktioner är:

Detaljerade åtkomstkontroller: Leta efter rollbaserade behörigheter i en säker kundportal som skyddar känslig information samtidigt som kunderna får tillgång till uppgifter, projektplaner, filer och projektuppdateringar

Tydlig projektöversikt för kunderna: Personer utanför dina interna team ska kunna förstå projektets framsteg på ett ögonblick med delade vyer som förenklar uppföljning av uppgifter, milstolpar och Personer utanför dina interna team ska kunna förstå projektets framsteg på ett ögonblick med delade vyer som förenklar uppföljning av uppgifter, milstolpar och hantering av kundernas förväntningar

Kundsamarbete i realtid: Kunderna ska kunna kommentera, granska filer och svara på frågor direkt i kundprojekten, vilket skapar ett verkligt kundsamarbete och ser till att alla är på samma sida

Kontextuell AI: AI-funktionerna bör fungera inom dina befintliga arbetsflöden och hjälpa till att sammanfatta uppdateringar, identifiera risker och generera rapporter som är färdiga för kunderna med hjälp av verkliga projektdata från flera projekt

Automatiserade arbetsflöden: Verktyget bör automatisera repetitiva steg som statusuppdateringar, tilldelning av uppgifter, påminnelser och godkännanden för Verktyget bör automatisera repetitiva steg som statusuppdateringar, tilldelning av uppgifter, påminnelser och godkännanden för kundhantering

AI-drivna instrumentpaneler: Instrumentpanelerna bör hämta realtidsdata från uppgiftsuppföljning, projektplaner och arbetsbelastning för att ge både interna team och kunder en samordnad, realtidsöversikt över projektets status

Centraliserad delning av resurser och feedback: Smidig fildelning, kommentarer och godkännanden bör integreras med uppgifterna, vilket definierar Smidig fildelning, kommentarer och godkännanden bör integreras med uppgifterna, vilket definierar hur kundinformation ska lagras , organiserar feedback och förhindrar versionsförvirring mellan olika projektledningsverktyg

Pålitlig uppföljning av tid och leveranser: Om du fakturerar per tid eller milstolpar bör rapporteringen kopplas direkt till uppgifter och flera kundprojekt, vilket möjliggör transparent fakturering, exakta projektledningsfunktioner och bättre kundrelationer

Projektledningsprogram med kundportaler i korthet

Har du ont om tid? Här är en snabb översikt över de bästa projektledningsprogrammen med säkra kundportalfunktioner:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-drivna uppgifter, kontextuell AI, chatt, instrumentpaneler, Super Agents, automatiseringar Allt-i-ett AI-driven teamhantering med anpassningsbara arbetsflöden Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag monday.com Anpassade tavlor, automatiseringar utan kodning, instrumentpaneler, flera vyer, formulär Skapa anpassade arbetsflöden för teamet med behörighetsbaserad kundåtkomst Gratis (2 användare); Betalda abonnemang från 14 $/månad per användare Asana Flera projektvyer, uppgiftsansvar, Multi-Homing, Work Graph, över 200 integrationer Samordning mellan flera team med parallella interna och kundrelaterade arbetsflöden Gratis; Betalda abonnemang från 10,99 $/månad per användare Teamwork.com Taggning på kundnivå, aktivitetsflöden på filnivå, formulär med företagets varumärke, automatiseringar Byråer som hanterar många olika kundprojekt på fast arvode Gratis; Betalda abonnemang från 13,99 $/månad per användare Wrike Integrerade kundportaler, Gantt-diagram och instrumentpaneler i realtid, detaljerade roller, AI-agenter Leverans till företagskunder i stor skala Gratis; Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare OneDesk Kontinuitet mellan ärenden och uppgifter, steg som är synliga för kunden, inbyggd meddelandefunktion, portaler med företagets varumärke Kundarbete med stort supportbehov eller som drivs av ärenden Betalda abonnemang från 26,99 $/månad per användare Celoxis Dashboards för budget jämfört med faktiskt resultat, lönsamhetsuppföljning, KPI-baserad intagning, kapacitetsdiagram Budgetkänsliga kundprojekt med höga insatser Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare Notion Länkade uppgifter och projekt, kundhubbar, smidiga automatiseringar, AI-sökning Skapa en gemensam kontrollcentral för kundkontakter Gratis; Betalplaner från 12 $/månad per användare Trello Visuella Kanban-tavlor, Power-Ups, delning på tavelnivå, inbäddningar Enkel och smidig insyn för kunderna Gratis; Betalplaner från 5 $/månad per användare Bonsai Kundportaler, uppgiftslistor, avtal, fakturor, varumärkesprofilering Frilansare och små serviceteam Betalda abonnemang från 15 $/månad per användare Dock White label-portaler, inbäddningar, engagemangsanalyser, guidade uppgifter Varumärkesanpassad onboarding och kundportaler Gratis; Betalda abonnemang från 350 $/månad per användare FuseBase Deal rooms, dokumentpublicering, AI-agenter, aktivitetsuppföljning Dokumentintensiva uppdrag i stil med deal rooms Betalda abonnemang från 39 $/månad per användare Smartsheet Kalkylbladsliknande ark, kunddashboards, kontrollerade behörigheter, AI-sammanfattningar Kundrapportering direkt i kalkylbladet Betalda abonnemang från 12 $/månad per användare

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa projektledningsprogrammen med kundportaler

Låt oss nu titta närmare på de verktyg som underlättar kundorienterad projektledning, särskilt när du hanterar flera projekt och kunder samtidigt.

1. ClickUp (Bästa anpassningsbara arbetsytan för kundsamarbete och projektledning)

De flesta kundportaler visar framsteg men deltar inte i själva arbetet.

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, behandlar kundåtkomst som en inbyggd förlängning av ditt leveranssystem, inte som en separat vy.

I stället för att exportera dashboards eller kopiera och klistra in uppdateringar låter ClickUp kunderna engagera sig i arbetet där det faktiskt sker, med behörigheter som styr vad de ser och gör, utan att avslöja den interna komplexiteten.

Så här stöder ClickUp kundernas arbetsflöden på ett sätt som känns naturligt för både interna team och externa intressenter.

Skapa strukturerade kundportaler med behörighetskontroll utan att avslöja den interna komplexiteten

Använd listvyn i ClickUp för att skapa en smidig kundportal som ger en översiktlig bild

Med ClickUp kan du bjuda in kunder som gäster med detaljerade, rollbaserade behörigheter. Du kan styra synligheten ner till nivån för utrymme, mapp, lista eller till och med enskilda uppgifter. Interna anteckningar, finansiella data och parallellplanering förblir privata, medan leveranser, milstolpar och godkännanden förblir synliga.

Team skapar ofta särskilda kundinriktade utrymmen eller mappar som innehåller:

Live-vyer av uppgifter filtrerade för kundernas insyn

Tidslinje- eller Gantt-vyer för uppföljning av milstolpar

Inbyggda dokument för briefs, onboarding eller statusrapporter

Godkännandefält och strukturerade arbetsflöden för feedback

Istället för att skicka kunderna till statiska översiktssidor eller exporterade PDF-filer ger du dem kontrollerad åtkomst till den verkliga källan till sanningen.

Använd realtidsdashboards för insyn för kunderna och projektstatus

ClickUp-dashboards ger en visuell översikt i realtid över kundprojekt på alla nivåer. Detta inkluderar enskilda leveranser, portföljer med flera projekt eller resultat för hela kontot.

Eftersom instrumentpanelerna visar realtidsdata behöver du inte manuellt uppdatera statusrapporter varje vecka. Kunderna ser framstegen i realtid, och interna team lägger mindre tid på att omvandla arbete till presentationer.

Med AI-kort integrerade i instrumentpanelerna kan du också skapa beskrivande sammanfattningar som förklarar trender, risker och hinder på ett lättförståeligt språk, baserat på verkliga projektdata.

ClickUp-instrumentpaneler med AI-kort gör det enkelt att sammanställa uppdateringar för kunderna

Gör leveransen till kunden smidigare med kontextuell AI

ClickUps inbyggda kontextuella AI är utformad för att fungera inom dina kundarbetsflöden.

ClickUp Brain förstår hela strukturen i din arbetsyta, inklusive uppgifter, dokument, kommentarer, tidslinjer, leveranser, ansvariga, beroenden osv. Varje sammanfattning, uppdatering eller rekommendation baseras på kundarbetet.

Istället för att manuellt sammanställa uppdateringar från uppgifter, e-postmeddelanden och instrumentpaneler kan du ställa praktiska, leveransinriktade frågor till AI:n och få svar direkt. Till exempel:

”Skapa en veckouppdatering för detta konto.”

”Sammanfatta öppna risker för kund A.”

”Vad hindrar lanseringen under tredje kvartalet?”

ClickUp Brain hämtar sedan information från hela arbetsytan för att generera sammanfattningar som är redo för kunden, upptäcka risker i ett tidigt skede och lyfta fram prioriteringar baserat på hur projektet faktiskt fortskrider.

Dessutom är ClickUps Enterprise Search utvecklad för team som arbetar med många olika verktyg varje dag. Du behöver inte hoppa mellan olika appar för att hitta filer, meddelanden eller uppdateringar. Sök efter allt från en enda sökfält i ClickUp.

Ange ett sökord så hämtar ClickUp Enterprise Search de mest relevanta resultaten från ClickUp-uppgifter, deluppgifter, kommentarer, dokument, bilagor och anslutna appar som Google Drive, GitHub, Jira osv.

Sökningen är kontextmedveten, så den visar de mest relevanta filerna, ärendena eller länkarna utifrån vad du arbetar med.

Använd Enterprise Search för att omedelbart hitta svar i olika verktyg, uppgifter och konversationer

Använd AI-agenter för att automatisera rapportering till kunder och återkommande kommunikation

Det är här ClickUps tillvägagångssätt skiljer sig från andra portaler. ClickUp Super Agents kan konfigureras för att stödja kundernas arbetsflöden utan att någon behöver övervaka dem.

Till exempel kan en klientrapporteringsagent övervaka specifika projekt eller klientutrymmen och automatiskt generera:

Veckovisa statusrapporter i ett snyggt dokument

Sammanfattningar av ändringar eller försenade poster

Riskvarningar baserade på beroenden eller försenade uppgifter

Kundanpassade e-postmeddelanden eller chattuppdateringar

Eftersom agenterna arbetar i samma arbetsyta där uppgifterna finns, tappar de aldrig sammanhanget. De respekterar behörigheter, förstår dina statusar och kan hänvisa till milstolpar, anpassade fält och tidslinjer utan manuell integration. Så du skickar inte bara en statisk vy av ditt arbete till kunderna, systemet förbereder och levererar en uppdatering i realtid åt dig.

För att lära dig mer om Super Agents för projektledning, titta på den här videon 👇

Minska det administrativa arbetet med automatisering

ClickUp Automations minskar behovet av att manuellt driva kundarbetet framåt. Du behöver inte manuellt tilldela uppgifter, uppdatera statusar eller jaga godkännanden och följa upp. Allt du behöver göra är att definiera enkla regler som automatiskt håller leveransen igång.

Utlös åtgärder baserat på förändringar i realtid, såsom uppgiftsstatus, prioritet, ansvarig, förfallodatum eller kundgodkännanden, direkt i din portal.

Använd ClickUp Automations utan kod för att säkerställa att processerna körs konsekvent i bakgrunden

Håll projekt- och kundkommunikationen i sitt sammanhang med ClickUp Chat

ClickUp Chat håller kundkonversationer och interna diskussioner precis där arbetet sker.

Det är inte utspritt i e-posttrådar, meddelandeappar eller isolerade verktyg från tredje part. Konversationer, beslut och vägar från beslut till handling förblir samlade. Det innebär:

Sammanhanget bevaras: Konversationer förblir kopplade till den uppgift eller det leveransresultat de handlar om

Kunderna ser relevanta uppdateringar: Med rätt behörighet kan kunderna delta direkt, vilket minskar behovet av fram- och tillbaka-kommunikation via externa chattappar

Inget mer letande efter historik: Varje meddelande, länk eller förtydligande förblir sökbart med sammanhang, inte begravt i en separat inkorg

Dela omedelbara uppdateringar med inlägg i ClickUp Chat

ClickUp Chat stöder även rich media – GIF-bilder, filuppladdningar, inbäddningar, trådade svar och reaktioner, vilket gör samarbetet mellan avdelningar eller mellan kunder och leverantörer smidigt.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, organisera och dela kundbriefingar, introduktionsdokument och rapporter direkt i din arbetsyta med ClickUp Docs

Visualisera projektets omfattning, tidsplaner och kundarbetsflöden tillsammans med hjälp av ClickUp Whiteboards

Spara mötesanteckningar, kundfeedback och uppdateringar om uppgifter direkt med Talk to Text

Strukturera leveranser, godkännanden, beroenden och milstolpar med helt anpassningsbara ClickUp-uppgifter

Anslut dina CRM-, filförvarings-, kommunikations- och utvecklingsverktyg med hjälp av ClickUp-integrationer för att centralisera kunddata och hålla alla projekt synkroniserade

Begränsningar i ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för nya användare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 850 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i en enda samlad arbetsyta. Vi har använt det sedan 2018, och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och de detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i en enda samlad arbetsyta. Vi har använt det sedan 2018, och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och de detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

2. monday.com (Bäst för team som behöver ett flexibelt kundsamarbete med behörighetskontroll)

monday.com är en anpassningsbar, molnbaserad projektledningsplattform som låter dig utforma arbetsflöden, följa upp uppgifter och bygga enkla appar utan kodning.

Du kan bjuda in kunder som ”Gäster” till specifika tavlor, så att de bara ser det som är relevant för dem. Din interna planering, privata anteckningar och andra projekt förblir helt dolda. Denna konfiguration fungerar som ett exempel på en enkel kundportal, som ger kunderna kontrollerad insyn i leveranserna samtidigt som interna arbetsflöden förblir skyddade.

Till skillnad från skrivskyddade vyer kan gästanvändare också ges behörighet att kommentera uppgifter, ladda upp filer och ändra status (t.ex. Godkänd eller Återkoppling behövs).

Dessutom kan du analysera kundernas feedback för att upptäcka missnöje i ett tidigt skede eller identifiera projekt som kan vara i riskzonen baserat på teamets historiska hastighet med hjälp av monday.com:s AI Blocks. Förvandla varje tavla till ett inbyggt varningssystem.

monday.com: de bästa funktionerna

Automatisera projektflöden för att vidarebefordra uppdateringar, statusändringar och aviseringar mellan teamen med hjälp av konfigurerbara regler

Se teamets kapacitet i realtid med hjälp av Workload Widget, som sammanställer tilldelade uppgifter efter ansvarig och tidsplan

Skapa intagsformulär som kopplar inmatade fält direkt till kolumner i tavlan och genererar nya poster automatiskt

Begränsningar för monday.com

Automatiseringar relaterade till tidrapportering är relativt begränsade, vilket kan vara ett hinder för teamen när det gäller fakturering, budgetering och finansiell rapportering

Priser för monday.com

Privat: Gratis

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för monday.com

G2: 4,7/5 (över 14 760 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om monday.com?

En G2-användare säger:

Som deltidsanställd HR-chef och företagare har jag använt monday.com i över 5 år, och det har varit en game-changer för hur jag driver mitt företag och stöttar mina kunder. Oavsett om du vill effektivisera din rekryteringsprocess, hantera kundrelationer eller se till att ditt team är på samma sida, så klarar monday.com allt detta – och mycket mer!

Som deltidsanställd HR-chef och företagare har jag använt monday.com i över 5 år, och det har varit en game-changer för hur jag driver mitt företag och stöttar mina kunder. Oavsett om du vill effektivisera din rekryteringsprocess, hantera kundrelationer eller se till att ditt team är på samma sida, så klarar monday.com allt detta – och mycket mer!

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av de som svarade på vår undersökning använder tre eller fler verktyg dagligen och kämpar med ” app-spridning ” och splittrade arbetsflöden. Även om det kan kännas produktivt och hektiskt, går din kontext helt enkelt förlorad mellan olika appar, för att inte tala om den energi som går åt till att skriva. Brain MAX samlar allt på ett ställe: säg det en gång, så hamnar dina uppdateringar, uppgifter och anteckningar precis där de hör hemma i ClickUp. Inget mer växlande mellan olika verktyg, inget mer kaos – bara smidig, centraliserad produktivitet. Se hur. 👇🏼

3. Asana (Bäst för team som hanterar parallella interna och kundrelaterade arbetsflöden)

via Asana

Om du behöver ett verktyg för att organisera uppgifter, hantera projekt och portföljer, följa upp framsteg och anpassa allt efter mål och OKR samtidigt som du håller kunderna informerade, är Asana värt att titta närmare på.

Den största fördelen ligger i Multi-Homing, vilket gör att samma uppgift kan köras i flera projekt samtidigt. Det innebär att du kan ha ett internt projekt för ditt teams grovarbete och ett separat, finslipat kundprojekt, där endast utvalda leverabler visas i kundvyn.

För att ytterligare minska friktionen hjälper Asanas AI Studio dig att registrera, sortera och vidarebefordra inkommande kundförfrågningar. Den kan sammanfatta feedback, extrahera åtgärdspunkter och automatiskt tilldela arbete, vilket säkerställer att kundernas synpunkter flödar tillbaka in i din leveranspipeline utan manuell prioritering.

Asanas bästa funktioner

Växla mellan list-, tavla-, tidslinje- och kalendervyer och använd anpassade fält för uppgiftsuppföljning och rapportering

Använd projektformulär för att samla in kundförfrågningar och omvandla inlämnade uppgifter direkt till uppgifter med fördefinierade fält

Övervaka volymen av tilldelade uppgifter per användare med arbetsbelastningsvyn och omfördela uppgifter över tidslinjerna

Asanas begränsningar

Avancerade rapporterings- och kundhanteringsfunktioner är låsta bakom dyrare abonnemang, vilket kan öka kostnaden per användare avsevärt

Priser för Asana

Privat: Gratis

Startpaket: 10,99 $/månad per användare

Avancerad: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Asana

G2: 4,4/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 450 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En G2-användare säger:

Jag gillar att använda Asanas digitala funktioner och resurser eftersom de gör att jag kan hantera mina projekt och arbetsflöden på ett effektivt och professionellt sätt, vilket underlättar samarbetet och ger professionella synpunkter från alla medarbetare i mitt företag för att organisera mina uppgifter.

Jag gillar att använda Asanas digitala funktioner och resurser eftersom de gör att jag kan hantera mina projekt och arbetsflöden på ett effektivt och professionellt sätt, vilket underlättar samarbetet och ger professionella synpunkter från alla medarbetare i företaget för att organisera mina uppgifter.

👀 Visste du att? År 2001 publicerades Agile Manifesto, vilket innebar en övergång från rigid vattenfallsplanering till adaptiv, iterativ leverans inom projektledning. Detta markerade en kulturell omvandling från en mer dokumentationsintensiv byråkrati till ökat samarbete, större flexibilitet och kontinuerlig leverans.

4. Teamwork.com (Bäst för byråer som hanterar många fasta kunder)

Teamwork.com är en plattform för projekt- och resurshantering. Den gör det möjligt för dig att anpassa kolumner för att lyfta fram den information som är viktigast för varje kund, oavsett om det gäller status, prioritet, faktureringsstadium eller ansvarig.

Håll din kundlista ren och uppdaterad genom att redigera poster, filtrera efter specifika kundgrupper och tilldela tydliga ansvariga för ansvarsskyldighet. Taggar på kundnivå ger användbar kontext på ett ögonblick, vilket gör det enklare för ditt team att förstå vem som är vem och vad som är på gång.

Med TeamworkAI kan du dessutom analysera historiska projektdata för att prognostisera kommande resursbehov och i förväg veta när en fast kund sannolikt kommer att överskrida tilldelade timmar.

Teamwork.com: de bästa funktionerna

Logga alla kommentarer på filnivå, kundgodkännanden och teamrevideringar i en enda aktivitetsström kopplad till varje uppgift eller tillgång

Anpassa dina kundformulär så att de speglar ditt företags varumärkesidentitet, inklusive logotyper, färger och banners

Aktivera automatiseringar baserade på uppgiftsdatum för att skicka e-postmeddelanden eller uppdatera status för interna användare och kunder

Begränsningar för Teamwork.com

Plattformen kan kännas fragmenterad, med flera olika utrymmen för projekt, planering och dokumentation, vilket ökar navigationsbördan och kontextväxlingen

Priser för Teamwork.com

Gratis

Pris: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: Anpassad prissättning

Teamwork.com – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 910 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamwork.com?

En G2-användare säger:

Vi driver hela vår digitala marknadsföringsbyrå (med över 25 teammedlemmar) med Teamwork sedan vi bytte från Asana för nästan två år sedan, och vi har inte ångrat oss. Våra kunder med månadsavtal registreras som projekt med månadsbudgetar som är direkt kopplade till beräknade uppgiftstider och den loggade och fakturerbara tiden som vårt team anger.

Vi driver hela vår digitala marknadsföringsbyrå (med över 25 teammedlemmar) med Teamwork sedan vi bytte från Asana för nästan två år sedan, och vi har inte ångrat oss. Våra kunder med månadsavtal registreras som projekt med månadsbudgetar som är direkt kopplade till beräknade uppgiftstider och den loggade och fakturerbara tiden som vårt team anger.

5. Wrike (Bäst för leveranser till företagskunder i stor skala)

via Wrike

Har du svårt att hantera leveranser till kunder i stor skala med spridda förfrågningar, föränderliga omfattningar och långsamma överlämningar? Wrike, en AI-driven plattform för arbetshantering, kan hjälpa dig.

Du kan standardisera kundintag, omfattning och godkännanden i ett enda arbetsflöde. Istället för att vänta på e-posttrådar eller möten kan intressenterna godkänna arbetet direkt i Wrike. Det godkännandet kan automatiskt sätta igång skapandet av projekt, tidslinjer och uppgiftsfördelning.

Och om du vill optimera leveransen utifrån förväntad kapacitet kan du hämta uppskattad efterfrågan via Wrike CRM-pipelineintegrationer och kontinuerligt utvärdera efterfrågan mot tillgänglig kapacitet genom dashboards och analyser.

Du kan också skapa enkla AI-agenter utan kodning för att ytterligare prioritera personliga arbetsköer utifrån brådskande ärenden och beroenden, generera deluppgifter och varna chefer med snabba aviseringar.

Wrikes bästa funktioner

Erbjud en helt integrerad kundportal i samma arbetsyta som används av interna team, så att dina kunder kan se projektets framsteg, tidsplaner och leveranser i realtid

Dela detaljerade projektöversikter med hjälp av realtids-Gantt-diagram, Kanban-tavlor, tabellvyer och instrumentpaneler som uppdateras automatiskt allteftersom arbetet fortskrider

Använd detaljerade åtkomstroller för att exakt definiera vad kunderna kan visa, redigera, kommentera eller ladda upp

Begränsningar i Wrike

Komplexa automatiseringskedjor och behörighetsmodeller kräver ofta en dedikerad administratör för att förhindra överflöd av aviseringar och avbrott i arbetsflödet

Priser för Wrike

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 470 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 860 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En G2-användare säger:

Wrike centraliserar kundarbete, godkännanden och ansvar för uppgifter, så vårt team på fem personer slipper jaga trådar i e-post och chatt. Dashboards och arbetsbelastningsöversikter ger mig en realtidsbild av projektets status, och automatiseringar eliminerar repetitiva uppföljningar så att vi kan arbeta snabbare utan att behöva öka personalstyrkan.

Wrike centraliserar kundarbete, godkännanden och ansvar för uppgifter, så vårt team på fem personer slipper jaga trådar i e-post och chatt. Dashboards och arbetsbelastningsöversikter ger mig en realtidsbild av projektets status, och automatiseringar eliminerar repetitiva uppföljningar så att vi kan arbeta snabbare utan att behöva öka personalstyrkan.

🚀 ClickUp-fördel: Med ClickUp Clips kan du spela in korta skärm- eller kameravideor för att förklara leveranser, guida kunder genom förändringar och hålla kunderna uppdaterade asynkront. Kunderna kan titta, kommentera och svara direkt på klippet – utan möten, långa trådar eller missförstånd. Förbättra samarbetet asynkront genom att spela in din skärm eller dela röstklipp med ClickUp Clips Detta är särskilt användbart vid större projekt, där snabb visuell kontext ofta ersätter flera godkännandecykler och håller leveransen till kunden igång utan att bromsa teamen.

6. OneDesk (Bäst för supportintensivt eller ärendebaserat kundarbete)

via OneDesk

OneDesk är en programvara för helpdesk, projektledning och automatisering av professionella tjänster.

Det låter dig visa kunderna exakt i vilket skede av livscykeln deras förfrågningar befinner sig. Istället för ett vagt ”Pågår” kan de se exakt var arbetet står, oavsett om det är i kö, under utveckling eller i kvalitetssäkring, direkt i plattformen.

Den största fördelen med OneDesk är kontinuiteten: kunden ser det fortfarande som ett ärende i sin portal, medan ditt team arbetar med det som en uppgift i Gantt-diagram och projektvyer.

OneDesks bästa funktioner

Använd de inbyggda meddelandetrådarna i plattformen för konversationer i realtid som är synliga för kunderna och kopplade till ärenden och uppgifter

Erbjud anpassningsbara formulär för ärenden och förfrågningar med obligatoriska fält och vidarebefordringsregler för att registrera och vidarebefordra kundförfrågningar

Anpassa utseendet på din portal med dina logotyper och färger – ingen kodning krävs

Begränsningar i OneDesk

Rollbaserade behörighetskontroller saknar detaljnivå, vilket tvingar teamen att bevilja fullständig administratörsåtkomst för grundläggande självständighet

Priser för OneDesk

Standard: 26,99 $/månad per användare

Enterprise: 31,99 $/månad per användare

HIPAA-kompatibel: 46,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för OneDesk

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om OneDesk?

En G2-användare säger:

Det bästa med OneDesk är att vi får flera funktioner på ett och samma ställe, inklusive verktyg för kundhantering, en helpdesk, projektledningsverktyg och automatisering av arbetsflöden. Det gör att vi kan använda ett enda program för flera olika ändamål.

Det bästa med OneDesk är att vi får flera funktioner på ett och samma ställe, inklusive verktyg för kundhantering, en helpdesk, projektledningsverktyg och automatisering av arbetsflöden. Det gör att vi kan använda ett enda program för flera olika ändamål.

7. Celoxis (Bäst för budgetkänsliga kundprojekt med höga insatser)

via Celoxis

Om du arbetar med projekt där det står mycket på spel och där kunden behöver se den ekonomiska hälsan (budgetar, kostnader och vinster) lika mycket som projektets tidsplan, så prova Celoxis.

Du kan ge kunderna en översikt över planerade kontra faktiska utgifter. Om ett projekt har nått 50 % av tidsplanen men redan använt 80 % av budgeten ser de detta i realtid, vilket underlättar tidiga (och mindre smärtsamma) samtal om projektets omfattning.

För ditt interna team sammanställer Celoxis all projektdata för att visa vilka kunder som är lönsamma. De flesta verktyg kräver ett separat kalkylblad för detta; i Celoxis är det en inbyggd funktion.

Celoxis bästa funktioner

Samla in projektförfrågningar från e-post, formulär och manuella inlämningar och sortera dem utifrån dina affärsmässiga nyckeltal

Följ teamets kapacitet med hjälp av arbetsbelastningsdiagram i realtid som tar hänsyn till skift, helgdagar och tillgänglighet, med varningar vid överbelastning

Konfigurera automatiska e-postaviseringar för milstolpar, uppgifter och projektuppdateringar, med aviseringar som hanteras direkt från instrumentpanelen

Begränsningar i Celoxis

Plattformen sägs ha en brant inlärningskurva i början, och det krävs omfattande konfiguration och processdisciplin innan teamen ser ett konsekvent värde

Priser för Celoxis

Core: 10 $/månad per användare

Essential: 25 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 45 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Celoxis

G2: 4,6/5 (över 430 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 320 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Celoxis?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Celoxis är hur tydligt det visar projektplaner, arbetsbelastning och beroenden på ett och samma ställe. Det ger en verklig bild av vad som händer i varje projekt, så att ingenting faller mellan stolarna. Instrumentpanelen gör det enkelt att upptäcka risker i ett tidigt skede, hålla teamen samordnade och fatta bättre beslut utan att behöva gräva sig igenom kalkylblad.

Det jag gillar mest med Celoxis är hur tydligt det visar projektplaner, arbetsbelastning och beroenden på ett och samma ställe. Det ger en verklig bild av vad som händer i varje projekt, så att ingenting faller mellan stolarna. Instrumentpanelen gör det enkelt att upptäcka risker i ett tidigt skede, hålla teamen samordnade och fatta bättre beslut utan att behöva gräva sig igenom kalkylblad.

8. Notion (Bäst för att skapa en enda kundinriktad kommandocentral)

via Notion

Notion är en digital arbetsplats i ett paket som du kan använda för att brainstorma idéer, planera projektplaner och följa arbetet från början till slut.

I grund och botten kan du koppla uppgifter till projekt och visa en realtidsförloppsindikator på kundens instrumentpanel som automatiskt beräknar färdigställandet utifrån deluppgifter. Detta ger alla intressenter en tydlig och alltid uppdaterad bild av hur arbetet fortskrider.

Notion stöder även enkla automatiseringar för att effektivisera repetitiva administrativa uppgifter. Du kan till exempel automatiskt tilldela en kvalitetsansvarig när en uppgift flyttas till statusen Under granskning, eller meddela en specifik Slack-kanal så fort ett projekt markeras som Blockerat.

Allt detta kan presenteras som en enda, kundinriktad hubb med hjälp av återanvändbara mallar för kundportaler. Du kan bädda in projektets tidslinje, en Google Drive-mapp, en välkomstvideo från Loom och till och med aktuella fakturor på en och samma sida.

Med Notion AI kan du söka igenom tusentals sidor för att sammanfatta en specifik kunds historik eller automatiskt fylla i databasfält från en projektbeskrivning. Detta håller dokumentation och leverans tätt samordnade utan manuell sammanställning.

Notions bästa funktioner

Övervaka projekt med hjälp av flexibla databaser med anpassade egenskaper och flera vyer, inklusive tabell, tavla och tidslinje

Skapa gemensam projektdokumentation, briefs, PRD:er och uppdateringar med hjälp av delade dokument som finns tillsammans med projektdata

Publicera kundinriktade projektsidor och arbetsytor med Notion Sites, med konfigurerbara delnings- och åtkomstkontroller

Begränsningar i Notion

Prestandan kan försämras på stora eller komplexa sidor, medan begränsad offlineåtkomst kan påverka team som arbetar utan stabil uppkoppling

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,6/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 650 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En G2-användare säger:

Notion är utan tvekan det bästa verktyget jag har använt för att samla mina projekt, idéer och uppgifter på ett överskådligt sätt utan att det blir överväldigande eller rörigt. Databaserna är otroligt robusta, och det har varit ovärderligt att använda vyerna för att få praktiska insikter eller snabbt skapa en personlig instrumentpanel. Jag har också nyligen börjat testa AI-agenterna, och hittills har de varit både hjälpsamma och riktigt spännande att använda.

Notion är utan tvekan det bästa verktyget jag har använt för att samla mina projekt, idéer och uppgifter på ett överskådligt sätt utan att det blir överväldigande eller rörigt. Databaserna är otroligt robusta, och det har varit ovärderligt att använda vyerna för att få praktiska insikter eller snabbt skapa en personlig instrumentpanel. Jag har också nyligen börjat testa AI-agenterna, och hittills har de varit både hjälpsamma och riktigt spännande att använda.

🚀 ClickUps fördel: Medan Notion hjälper dig att bygga en kundinriktad kontrollcentral, går ClickUp ett steg längre genom att hålla samarbetet live och handlingsbart direkt i arbetsflödet. Med ClickUp SyncUps kan team och kunder delta i kontextuella konversationer i realtid som är direkt kopplade till uppgifter, dokument eller tidslinjer. Det finns inget behov av att hänvisa kunder till en statisk översiktssida eller vänta på att asynkrona uppdateringar ska läsas. Resultatet? Snabbare beslut, färre statusmöten och mindre manuell uppföljning – eftersom diskussioner, uppdateringar och nästa steg sker på samma plats där arbetet faktiskt utförs. Samarbete med kunder i realtid med ClickUp SyncUps

9. Trello (Bäst för enkel, smidig insyn för kunderna)

via Trello

Vill du organisera dina att-göra-listor, hålla koll på deadlines och samarbeta med team i enkla Kanban-tavlor? Trello, ett visuellt verktyg för arbetshantering, är till stor hjälp här.

Du kan skapa tavlor för projekt, listor för olika faser (som Att göra, Pågår och Klar) och kort för enskilda uppgifter, som kan flyttas mellan listorna allteftersom du gör framsteg. Hela systemet är utformat för att vara lätt att förstå direkt, även för användare utan teknisk bakgrund.

Trello erbjuder inte en dedikerad kundportal som standard. Du kan dock använda Power-Ups, Trellos tillägg och integrationer, för att införa automatisering, behörigheter och synlighetskontroller.

Detta gör att du kan visa endast utvalda kort eller kolumner för kunderna inom en tavla, vilket skapar en smidig och överskådlig kundvy utan att överväldiga dem.

Trellos bästa funktioner

Dela specifika tavlor eller kort med externa intressenter med hjälp av Power-Ups från tredje part som genererar säkra länkar med endast läsbehörighet utan att ett Trello-konto krävs

Kontrollera vilka projekt som visas för kunderna genom att isolera arbetet i särskilda tavlor och begränsa den externa synligheten på tavelnivå

Bädda in Trello-tavlor eller kortvyer i externa portalverktyg eller kundhubbar tillsammans med dokument, länkar och andra delade resurser

Begränsningar i Trello

Avancerad rapportering och beroendeförhållanden kräver vanligtvis betalda tillägg eller externa integrationer

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Trello

G2: 4,4/5 (över 13 880 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 425 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En G2-användare säger:

Jag gillar att använda Trello för projekt- och uppgiftshantering eftersom det hjälper mig att hantera flera uppgifter samtidigt och gör det enkelt att följa upp. Jag uppskattar arbetsytorna och funktionerna för tidrapportering. Vi hanterar flera projekt samtidigt genom att skapa separata arbetsytor för varje kund. För olika uppgifter skapar vi tavlor för att enkelt kunna hantera allt.

Jag gillar att använda Trello för projekt- och uppgiftshantering eftersom det hjälper mig att hantera flera uppgifter samtidigt och gör det enkelt att följa upp. Jag uppskattar arbetsytorna och funktionerna för tidrapportering. Vi hanterar flera projekt samtidigt genom att skapa separata arbetsytor för varje kund. För olika uppgifter skapar vi tavlor för att enkelt kunna hantera allt.

10. Bonsai (Bäst för frilansare och små serviceteam)

via Bonsai

Bonsai är en plattform för företagsadministration som ger dig en centraliserad hubb för att organisera kundprojekt, dokument, avtal och fakturor.

Du kan skapa uppgiftslistor, använda mallar för kundhantering, ange förfallodatum och få påminnelser via e-post, vilket gör leveransen smidig och förutsägbar.

På kundsidan kan du anpassa portalen helt efter ditt varumärke med din logotyp, dina färger och din visuella identitet, så att varje interaktion känns professionell och enhetlig. Dela säkra länkar som gör det möjligt för kunderna att komma åt sin portal utan att behöva skapa ett konto.

Bonsais bästa funktioner

Se vem som arbetar med vad och omplanera direkt utifrån realtidsrapporter om arbetsbelastning, kapacitet och uppgiftsstatus

Dela projekt med anpassningsbara behörigheter för kunder, vilket möjliggör kommentarer, granskningar och samarbete direkt i arbetsuppgifterna

Håll koll på budgetar, tidsrapporter och ekonomiska resultat när dina team loggar arbete och framsteg i olika uppgifter

Bonsais begränsningar

Arbetsflödena för kundintroduktion i samband med offerter, avtal, fakturering och enkäter är inte helt automatiserade och kräver ofta manuella godkännanden

Priser för Bonsai

Basic: 15 $/månad per användare

Essentials: 25 $/månad per användare

Premium: 39 $/månad per användare

Elite: 59 $/månad per användare

Bonsai-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bonsai?

En G2-användare säger:

Det är fantastiskt att kunna skicka kontrakt, offerter, fakturor och formulär till kunderna på samma plattform. Jag älskar att Bonsai är en one-stop-shop för frilansare och småföretag. Jag använder Bonsai nästan varje dag i mitt företag. Deras supportteam är mycket hjälpsamt och svarar snabbt på alla frågor jag kan ha.

Det är fantastiskt att kunna skicka kontrakt, offerter, fakturor och formulär till kunderna på samma plattform. Jag älskar att Bonsai är en one-stop-shop för frilansare och småföretag. Jag använder Bonsai nästan varje dag i mitt företag. Deras supportteam är mycket hjälpsamt och svarar snabbt på alla frågor jag kan ha.

11. Dock (Bäst för varumärkesanpassad onboarding och portaler)

via Dock

Börjar dina projektplaner kännas krångliga för kunderna att komma åt? Dock kan vara till hjälp. Med dess dra-och-släpp-redigerare kan du anpassa portalsektioner, sidor och inbäddningar så att de passar hur du faktiskt arbetar med kunderna.

Använd de inbyggda formulären eller bädda in valfritt enkätverktyg för att samla in synpunkter direkt i arbetsflödet. Med Dock AI kan du också skapa kontextrika uppgifter genom att koppla tydliga uppmaningar till länkar, filer och videor, vilket omvandlar statiska resurser till vägledda nästa steg.

Loom-videor, Google Slides, Typeforms och Figma-filer kan läggas direkt i portalen som interaktiva widgetar inom varje avsnitt eller uppgift. Dock integreras med populära projektledningsverktyg för kunder som Asana, ClickUp och Jira.

Docka de bästa funktionerna

Anpassa dina kundportaler med ditt företags logotyp, banner, varumärkesfärger och webbplatsdomän för att erbjuda en enhetlig upplevelse som är i linje med varumärket

Analysera kundengagemanget med hjälp av analysverktyg på arbetsytanivå, inklusive visningar, interaktioner och tid som spenderas på delade resurser

Dela leveranser, resurser och inbäddat innehåll (filer, länkar, instrumentpaneler, videor) i en säker, samarbetsinriktad arbetsmiljö

Begränsningar för Dock

Konfiguratorn för offerter och verktygen för portaldesign saknar djup för avancerad anpassning

Dock-priser

Gratis

Standard: 350 $/månad per användare

Premium: 750 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Visa betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 430 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Dock?

En G2-användare säger:

Dock är lättanvänt och intuitivt för både vårt interna team och våra kunder. Den inbyggda chattfunktionen är enastående – den är lättillgänglig, responsiv och verkligen till hjälp när frågor dyker upp. Framför allt har Dock gett struktur och tydlighet åt vår onboarding-process, något vi saknade med vårt tidigare e-postbaserade tillvägagångssätt.

Dock är lättanvänt och intuitivt för både vårt interna team och våra kunder. Den inbyggda chattfunktionen är enastående – den är lättillgänglig, responsiv och verkligen till hjälp när frågor dyker upp. Framför allt har Dock gett struktur och tydlighet åt vår onboarding-process, något vi saknade med vårt tidigare e-postbaserade tillvägagångssätt.

👀 Visste du att? Modern projektledning har sina rötter i Frederick Winslow Taylor, som introducerade vetenskaplig ledning i början av 1900-talet. Hans arbete fokuserade på att optimera arbetsflöden, uppgifternas effektivitet och arbetsproduktiviteten. Dessa principer kom senare att forma strukturerad projektplanering.

12. FuseBase (Bäst för dokumentintensiva uppdrag i stil med deal rooms)

via FuseBase

FuseBase är en allt-i-ett-plattform för samarbete som fungerar som en bro mellan din interna arbetsmiljö och kundens upplevelse.

Å ena sidan kan du skapa och finjustera dokument internt med ditt team, lägga till kommentarer, spåra fakturerbar tid och brainstorma fritt. Å andra sidan kan du, när du är klar, publicera samma sida på kundportalen så att kunden endast ser den professionella versionen.

Varje portal kan inkludera en egen AI-agent, tränad uteslutande på den kundens delade innehåll. Dessa agenter fungerar som en concierge dygnet runt och besvarar frågor som ”När är nästa milstolpe?” eller ”Vad var feedbacken på den senaste designen?” med hjälp av portalens egna data.

FuseBase hanterar också en specifik utmaning inom projektledning: kontextväxling. En enda sida på plattformen kan innehålla en projektplan (Gantt/Kanban), ett inbäddat Google Sheet, en videogenomgång och ett område för filuppladdning. Den fungerar som en enda källa till sanning för projektet och ersätter spridda länkar och statusmejl.

FuseBases bästa funktioner

Skapa dedikerade affärsrum och projektutrymmen som samlar diskussioner, filer, avtal och aktivitetshistorik för varje kund eller uppdrag

Konfigurera AI-agenter som är tränade på delat innehåll för att svara på frågor, extrahera information och automatisera rutinmässiga interaktioner i portalen

Övervaka användningen av arbetsytan och kundaktiviteten med inbyggda analysverktyg, åtkomstspårning och behörighetskontroller

Begränsningar i FuseBase

Problem med prestanda och tillförlitlighet har rapporterats, och det tar ibland längre tid än väntat att leverera buggfixar och efterfrågade förbättringar

Priser för FuseBase

Solo: 39 $/månad per användare

Essentials: 99 $/månad per användare

Avancerad: 332 $/månad per användare

Obegränsat: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för FuseBase

G2: 4,7/5 (över 105 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om FuseBase?

En G2-användare säger:

Det jag tycker är mest användbart är den eleganta stilen och användningen av kundportalerna. Det är webbaserat och fungerar nästan som en personlig webbplats med inloggning. Det är bara portalen som vänder sig till kunderna. Det har också en administratörs- och användarbackend med detaljerade användarrättigheter. Backend-delen är en arbetsyta för administratörer/användare och team. Här lagrar du uppladdade filer, lägger till uppgifter och till och med bäddar in innehåll. Sedan kan du välja att länka dessa eller visa dem på den kundinriktade portalen.

Det jag tycker är mest användbart är den eleganta stilen och användningen av kundportalerna. Det är webbaserat och fungerar nästan som en personlig webbplats med inloggning. Det är bara portalen som vänder sig till kunderna. Det har också en administratörs- och användarbackend med detaljerade användarrättigheter. Backend-delen är en arbetsyta för administratörer/användare och team. Här lagrar du uppladdade filer, lägger till uppgifter och till och med bäddar in innehåll. Sedan kan du välja att länka dessa eller visa dem på den kundinriktade portalen.

13. Smartsheet (Bäst för kundrapportering direkt i kalkylblad)

via Smartsheet

Smartsheet är en plattform för arbetshantering. Den är välkänd för sitt kalkylbladsliknande gränssnitt och låter dig inte bara organisera arbetet, övervaka viktiga leveranser och skapa anpassade rapporter, utan också dela realtidsdata med kunder utan att exponera känsliga interna fält.

Du kan styra exakt vad kunderna kan redigera. De kan till exempel uppdatera statusen för kundgodkännande eller ladda upp filer, men har ingen möjlighet att ändra kolumnerna för förbrukad budget eller förfallodatum.

För att göra framstegen lätta att förstå kan du skapa kundinriktade instrumentpaneler med diagram och sammanfattningar i realtid. Smartsheets AI-verktyg kan hjälpa till att skapa visualiseringar, sammanfatta uppgiftsstatus och översätta eller omformulera innehåll, så att kunderna får tydlighet utan manuell rapportering.

Smartsheet anpassar sig efter ditt teams arbetsflöde, oavsett om ni följer Agile, Waterfall eller en hybridmetodik.

Smartsheets bästa funktioner

Dela kalkylblad och rapporter med externa användare genom kontrollerade behörigheter och formulärbaserad åtkomst

Använd Smartsheets fördefinierade formulär för att samla in, filtrera, kräva vissa fält och visa alla arbetsförfrågningar från kunder

Skapa flexibla arbetsflöden med flera åtgärder och villkor över olika enheter och kommunikationsplattformar, eller appar som Teams och Slack

Begränsningar i Smartsheet

De senaste ändringarna i licensvillkoren innebär att fler användare måste ha betalda licenser, vilket kan öka kostnaderna avsevärt för företag där många medarbetare endast behöver grundläggande redigeringsbehörighet

Priser för Smartsheet

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avancerat: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Smartsheet

G2: 4,4/5 (över 21 370 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 460 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartsheet?

En G2-användare säger:

Smartsheet erbjuder ett brett utbud av verktyg för att arbeta effektivt. Det finns många funktioner som jag ännu inte har upptäckt fullt ut, men allt känns enkelt och smidigt att använda. Det bästa sättet att beskriva det är som Excel på steroider.

Smartsheet erbjuder ett brett utbud av verktyg för att arbeta effektivt. Det finns många funktioner som jag ännu inte har upptäckt fullt ut, men allt känns enkelt och smidigt att använda. Det bästa sättet att beskriva det är som Excel på steroider.

Tänk om när det gäller leverans med projektledningsprogram med kundportaler

Arbetet med kunder blir ofta en ändlös cirkel av uppdateringar, förklaringar och återuppbyggnad av sammanhang.

Tiden går inte längre åt till leveranser utan till statusmejl, delade enheter och uppföljningar. Ett modernt projektledningssystem med en säker kundportal flyttar dessa interaktioner in i själva arbetsflödet.

ClickUp kombinerar kundportaler med kontextuell AI, automatiseringar, instrumentpaneler, säker fildelning och strukturerade arbetsflöden i en enda sammanlänkad arbetsyta.

