Hur man skapar en kundpanel (+ exempel)

De förväntar sig snabba svar på sina frågor, detaljerad information till hands och verktyg för att utföra uppgifter självständigt – såsom beställningar, schemaläggning, spårning eller felsökning.

De flesta företag vet det.

Faktakontroll: 53 % anser att deras kunder är mycket nöjda med deras självbetjäningserbjudanden. Men vet du vad? Den genomsnittliga framgångsgraden för självbetjäning är idag bara 14 %.

Det beror på att de flesta kunder tycker att självbetjäningssystem är för rigida för att hantera komplexiteten i deras problem. I 43 % av fallen hittar de inte innehåll som är relevant för deras frågor.

Det är här en väl utformad kundpanel kan förändra spelplanen. I den här bloggen kommer vi att dyka in i allt du behöver veta om att skapa kundpaneler som levererar verkligt värde.

Vad är en kundpanel?

En kundpanel är en personlig digital arbetsyta som gör det möjligt för kunderna att interagera med ditt företag i realtid. Den ger centraliserad tillgång till viktiga resurser, såsom kunskapsbaser, projektplaner, KPI:er och anpassade rapporter, och samlar data från olika källor. 📊

Kundpanelen är integrerad med en omfattande teknikstack, inklusive betald eller gratis projektledningsprogramvara, BI-plattformar, CRM-system och kommunikationsverktyg, och underlättar smidigt samarbete i hela ditt affärsekosystem.

Denna transparens håller kunderna informerade om projektets framsteg och stärker relationerna genom att säkerställa att inga viktiga detaljer förbises. Dashboarden ökar också resurseffektiviteten genom att centralisera relevant data och automatisera uppdateringar.

Fördelarna med att skapa en kundpanel

Du kanske tänker: ”Allt detta låter bra, men kan vi inte bara fortsätta använda e-post och telefon för att kommunicera med kunderna?” Jo, det kan ni. Men det kommer inte att fungera om ni vill skala upp er verksamhet på ett effektivt sätt. Att skapa en kunddashboard har sina fördelar. Ni får:

1. Hantera relationer med flera intressenter

Vad händer om dina kundtjänstmedarbetare måste svara på frågor från 10 eller fler intressenter från varje kundkonto?

Är det inte utmattande i längden?

När alla berörda parter har tillgång till samma praktiska portal med all information tillgänglig blir kundhanteringen mycket enklare och mer effektiv.

2. Hjälp kunderna att undvika kostsamma misstag

Om dina kunder är verksamma inom reglerade sektorer som hälso- och sjukvård, bank eller tillverkning kan en instrumentpanel med inbyggda funktioner för regelefterlevnad vara avgörande. Den kan hjälpa dem att följa branschstandarder, spara tid och pengar och undvika juridiska problem.

3. Visa upp det värde du tillför

Låt oss säga att du är en marknadsföringsbyrå.

Du kan bädda in datavisualiseringar i din kunds instrumentpanel och visa specifika mätvärden som webbplatsens avvisningsfrekvens, sökordsrankningar och organisk CTR. På så sätt kan kunderna direkt se hur dina insatser påverkar deras SEO varje gång de loggar in.

Ju mer fördelaktigt det är att arbeta med dig, desto mer sannolikt är det att de vill stanna kvar. Och med tanke på att en ökning på bara 5 % i kundförnyelser kan generera mer än 25 % i vinstökning för dig (det gäller fortfarande 2024), är det en självklarhet att skapa en kundpanel.

4. Stick ut från konkurrenterna

Alla företag erbjuder inte kundpaneler. Men det fantastiska är att de är till hjälp för alla branscher.

Som finansiell rådgivare kan du till exempel skapa en instrumentpanel där dina kunder kan följa sina investeringar. Du kan uppmuntra dem att betala en premie för denna extra bekvämlighet.

På så sätt kommer inte bara dina nuvarande kunder att stanna kvar hos dig, utan du kommer också att locka nya kunder som vill ha bättre kontroll över sina nya och historiska data.

5. Upptäck innovationsmöjligheter

Med tiden kommer engagemangsanalyserna som är inbyggda i din kundportalprogramvara att ge dig otroliga insikter om vad du behöver erbjuda, förbättra eller ta bort från dina erbjudanden.

📌 Dina SaaS-kunder kanske till exempel vill ha AI-drivna verktyg eller anpassade varumärkesalternativ (som att lägga till sin logotyp) i din produkt. Du kan därför snabbt innovera utifrån deras feedback och lansera lösningar innan någon annan i din bransch ens har tänkt på det.

Vad ska en kundpanel innehålla?

Hela poängen med att utforma en instrumentpanel för dina kunder är att ge dem all information de behöver utan att de behöver be om den.

Här är en lista över alla funktioner som den normalt bör erbjuda:

Spårning av kontrakt och avtal: Enkel åtkomst för att granska, ändra eller digitalt underteckna kontrakt och avtal

Dokumentsamarbetscenter: En samlingsplats för att utarbeta, dela och redigera förslag, professionella rapporter eller designfiler.

Säkerhet och åtkomstkontroll: Skydd av känslig data genom multifaktorautentisering (MFA), rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och datakryptering.

Kommunikationsfunktioner: Förenklad korrespondens med chatt, anslagstavlor och e-postintegration

Evenemangs- eller mötesplanerare: Ett inbyggt kalenderverktyg för att boka möten, deadlines och möten.

Översikt över projektstatus: Omedelbar insyn i viktiga milstolpar, deadlines och framsteg i leveransen

Användarvänligt gränssnitt: Intuitiv design med tydlig märkning och organiserade menystrukturer

Prestationsanalys: En översikt över mätvärden och KPI:er som ger insikt i den övergripande affärsprestationen.

Utbildningsbibliotek: Ett arkiv med instruktionsguider, vanliga frågor och videohandledningar för att stödja kundutbildning och onboarding.

Hur man skapar en kundpanel

Att skapa en instrumentpanel kan verka överväldigande, särskilt om det är första gången. Det bästa tillvägagångssättet är att ta ett steg tillbaka och börja från grunden. Låt oss bryta ner det.

1. Definiera dina mål

Innan du gör något, fundera på varför du vill skapa en instrumentpanel för dina kunder.

Vilka problem vill du lösa åt dem?

Behöver de ett sätt att följa projekt i realtid? Är deras största problem att organisera alla dokument och fakturor de får?

Eller vill du bara minimera belastningen på dina team när de hanterar kunder?

Oavsett vad det är, fråga först dina kunder.

Träffa dem, antingen personligen eller virtuellt, eller dela en öppen enkät med hjälp av verktyg för kundfeedback. Lyssna på deras tankar, farhågor och idéer och sammanställ dem på ett överskådligt sätt i ClickUp Docs.

Med funktioner som inbäddade sidor, stilalternativ och mallar kan du skapa ett centraliserat dokument som fångar ”varför” och ”hur” i ditt instrumentpanelprojekt.

Du kan samarbeta med ditt team i realtid i dessa dokument – tagga dem, tilldela specifika åtgärder och till och med omvandla feedback till spårbara uppgifter.

Håll alla mål för kundpanelen i sikte med ClickUp Docs

Dessutom gör ClickUps Docs Hub det enkelt att hålla alla kundspecifika resurser tillgängliga, verifierade och sökbara så att alla teammedlemmar snabbt kan hitta projektkritisk information.

💡Proffstips: Du kan också ha interna diskussioner för att förstå de vanligaste frågorna som befintliga kunder ofta har. Använd mallar för kundportaler för att utforma din instrumentpanel och göra den mer användbar från dag ett.

2. Definiera kundens KPI:er

De data som samlas in i det första steget hjälper dig att identifiera relevanta KPI:er att spåra i instrumentpanelen.

📌 Om du till exempel bygger e-handelswebbplatser för dina kunder, skulle de vara intresserade av att mäta effektiviteten i din tjänst och hur den påverkar deras resultat, från webbplatsens hastighet till säkerhetsåtgärder.

I det här fallet skulle deras viktigaste mätvärden vara sidladdningstider, drifttid, trafikkonverteringar och andelen övergivna kundvagnar. Att tillhandahålla något annat som inte ligger i linje med deras affärsstrategi skulle vara slöseri.

ClickUp Goals kan till exempel vara ett värdefullt tillskott till din process för att skapa instrumentpaneler.

Inom plattformen kan du skapa mätbara mål som är specifika för varje kunds behov och dela upp dem i delmål, inklusive numeriska värden, monetära värden, slutförda uppgifter eller binära (sant/falskt) alternativ.

Led dina kunder till framgång med ClickUp Goals

Du kan också skapa mappar inom plattformen för att spåra KPI:er efter kategorier som sprintcykler, OKR:er, veckoresultatkort och andra viktiga mål på ett och samma ställe.

3. Utforma layouten och användargränssnittet

När du utformar instrumentpanelen ska du prioritera kundens perspektiv. Ditt huvudmål bör vara funktionalitet och enkel navigering. Du vill inte att dina kunder ska behöva leta efter information – de vill ha tydlighet och enkelhet.

Tänk därför på deras arbetsflöde och ställ dig själv frågor som:

Vad är det första de vill se när de loggar in?

Hur kan man bäst säkerställa att gränssnittet är intuitivt för nya användare?

I vilken utsträckning förväntar sig kunderna anpassning när det gäller layout, widgets eller alternativ för datavisualisering?

Finns det några tillgänglighetsfunktioner (t.ex. tangentbordsnavigering, kompatibilitet med skärmläsare eller text-till-tal) som bör beaktas?

Som en plattform för säljstöd kan du tänka dig att erbjuda kunderna en portal som visar mätvärden på framträdande platser – högst upp eller i ett avsnitt märkt med ”hög prioritet”.

Gruppera relaterade mätvärden på ett logiskt sätt för att förbättra användbarheten.

Till exempel kan data relaterade till kundinteraktioner (t.ex. antal uppföljningar eller svarstid) placeras i ett avsnitt. Samtidigt kan försäljningsresultat (t.ex. vunna affärer, pipeline-tillväxt och intäktsprognoser) grupperas separat.

En sådan strukturerad CRM-rapportering gör det möjligt för dina kunder att tolka sina data på ett ögonblick utan att överbelastas med information.

ClickUp Dashboards erbjuder särskilt anpassningsbara layouter som gör att du kan utforma ett gränssnitt som är inriktat på kundernas behov. Med hjälp av widgets som byggstenar kan du lägga till diagram, uppgiftslistor och statusindikatorer för att visa relevant information på ett tydligt sätt.

Skapa ett personligt kommandocenter för effektiva arbetsflöden med hjälp av ClickUp Dashboards.

Anta till exempel att kunderna behöver snabb insyn i projektets tidsplaner.

I så fall kan du inkludera widgets för uppgiftsdeadlines, Gantt-diagram eller arbetsbelastningsvyer, så att viktiga mätvärden alltid är lätta att hitta. ClickUp stöder också dra-och-släpp-funktionalitet för widgets, så att du kan justera och förfina layouten efter dina kunders önskemål och skapa ett intuitivt gränssnitt.

Vill du visa dina kunder hur du påskyndar leveransen av programvara med specifika rapporteringsmekanismer, såsom burn up/burn down-diagram och sprintvelocitet? Skapa enkelt en sprintdashboard med ClickUp. Det finns en mall för varje bransch eller arbetsområde.

Dessutom kan du använda färgkodade sektioner och grupperingsalternativ för att göra data mer tillgängliga och visuellt tilltalande.

Slutligen tar ClickUp Brain dina instrumentpaneler till nästa nivå genom att ge omedelbara svar på dina frågor. Fråga AI vad som helst, så söker den igenom alla instrumentpaneler i ditt arbetsområde och hjälper dig att hitta viktiga insikter utan att du behöver leta efter data manuellt.

Automatisera stand-ups i din instrumentpanel med ClickUp Brain

💡 Proffstips: Använd diagram, grafer och visuella indikatorer som förloppsindikatorer för att presentera komplexa data. Inkorporera rullgardinsmenyer eller flikar för att erbjuda djupare insikter på begäran samtidigt som gränssnittet hålls rent. Slutligen, designa en layout som smidigt anpassar sig till alla skärmstorlekar, oavsett om den visas på stationära datorer, surfplattor eller mobila enheter.

Värdet av en kunddashboard är direkt kopplat till noggrannheten och aktualiteten hos de data som visas.

Därför måste du integrera den med deras befintliga teknikstack, från visuella projektledningsverktyg, CRM-system och bokföringsprogram, så att instrumentpanelen fylls med data från en rad olika källor.

En instrumentpanel för ett tjänstebaserat kundföretag kan till exempel visa faktureringsdata från QuickBooks, webbtrafikstatistik från Google Search Console och kundnöjdhetspoäng från HubSpot.

ClickUp CRM erbjuder integrationer med många verktyg som förbättrar datakvaliteten och anslutningsmöjligheterna.

Ge en snabb översikt över kunddata med ClickUp CRM

Du kan till exempel integrera den med Asana eller Jira för att samla projektuppdateringar och milstolpar på en enda instrumentpanel. För att spåra produktiviteten kan du välja Slack, Google Workspace och Microsoft Teams för att effektivisera kommunikationen utan att behöva byta app.

💡Proffstips: Genom att integrera API:er och realtidsdata kan du lägga till varningar eller aviseringar som aktiveras när vissa tröskelvärden uppnås (t.ex. när resursutnyttjandet sjunker under ett visst värde eller när ett kritiskt schemaläggningsfel uppstår).

5. Prioritera säkerhet

De senaste åren har visat vilka förödande effekter otillräckliga säkerhetsåtgärder kan ha på företag.

Till exempel, år 2024, exponerade en allvarlig sårbarhet i ett innehållshanteringssystem som användes av Hathway känsliga KYC-uppgifter såsom namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser för över 4 miljoner kunder, vilket ledde till kostsamma skador och allvarlig skada på företagets rykte.

Detta är en tydlig påminnelse om att en kunddashboard också kan vara en ingång för illvilliga aktörer om den inte skyddas ordentligt. Även något så enkelt som en svag lösenordspolicy kan göra ditt system sårbart.

Därför bör säkerhetsfunktioner som multifaktorautentisering (MFA), rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och datakryptering vara en självklar del av din kundpanel.

Visst kan du bjuda in vilken kund som helst till ClickUp som gäst och dela instrumentpanelen med dem så att de kan se projektuppdateringar och samarbeta på ett och samma ställe. Men att upprätthålla säkerheten är en viktig del av denna process.

Du kan organisera enskilda kundkonton med en skalbar hierarki av mappar och listor och ställa in detaljerade behörigheter för att kontrollera vem som ser vad – inklusive personer från ditt team och externa intressenter.

💡 Proffstips: Uppdatera regelbundet dina säkerhetsprotokoll så att användarbehörigheterna förblir anpassade till eventuella förändringar i teamets roller eller ansvarsområden. Låt dina kunder veta exakt hur deras data skyddas. Gör säkerhet till ett försäljningsargument och bygg upp förtroende.

Exempel på kundpaneler: De bästa ClickUp-mallarna att använda

Du behöver inte alltid börja från scratch eller uppfinna hjulet på nytt när du skapar en instrumentpanel. Många mallar för kundhantering kan spara tid och arbete samtidigt som de garanterar en professionell layout. Nedan finns fem utmärkta exempel på instrumentpaneler från ClickUp som du kan använda.

1. Agenturens kundhälsotracker

Som byrå har du förmodligen flera kunder att jonglera med. Att övervaka deras nöjdhetsnivåer och projektens hälsa kommer alltid att stå högst upp på din att göra-lista, men låt oss vara ärliga – det är överväldigande.

Agency Client Health Tracker från ZenPilot, integrerat med ClickUp, löser just det.

Den centraliserar viktig data från e-postmeddelanden till kalkylblad och ger dig en tydlig bild av vilka kunder som behöver omedelbar support och vilka konton som fungerar smidigt.

Mallen erbjuder funktioner som:

Inbyggd aktivitetsmätare för att hålla koll på kundengagemang och responsivitet

Videohandledning som hjälper dig att konfigurera och anpassa layouten efter din byrås behov.

Åtta förkonfigurerade vyer för att visa allt, från utförda tjänster och uppnådda mål till NPS-poäng.

Ladda ner den här mallen Öka din byrås kapacitet och utnyttjandegrad med Agency Client Health Tracker från ZenPilot och ClickUp.

2. ClickUps mall för kundframgång

Precis som i alla andra branscher bör kundernas framgång vara ditt fokus. Använd ClickUp Client Success Template för att analysera hur engagerade och lojala kunderna är när det gäller att upprätthålla sin relation med dig.

Det är faktiskt ännu mer meningsfullt om du är ett SaaS-företag som vill säkerställa att kunderna får ut maximalt värde av produkten.

Mallen ger en omfattande översikt över varje kunds resa, från onboarding till förnyelser, samtidigt som potentiella risker och prestanda spåras. Den gör det möjligt för dig att sätta upp tydliga mål för dem och mäta framgången för dina tjänster mot dessa mål.

Ladda ner den här mallen Skapa en fantastisk kundupplevelse med ClickUps mall för kundframgång

Med mallen kan du:

Använd Gantt-diagrammet för att visualisera projektets tidsplan

Fördela uppgifter internt till lämpliga teammedlemmar

Följ upp med kunderna för feedback med e-postintegration

3. ClickUps mall för samarbete för kundframgång

Den här är särskilt avsedd för att samordna sälj- och produktionsteam som behöver samordna sina insatser för att säkerställa smidiga arbetsflöden och leverans av projekt i tid.

ClickUp Client Success Collaboration Template håller båda avdelningarna på samma sida med delade vyer, vilket minskar missförstånd och fel under kundöverlämningar, vilket är en bra strategi.

Ladda ner den här mallen Öka ansvarstagandet hos sälj- och produktionsteamen med ClickUps mall för samarbete kring kundframgångar.

Med den kan du:

Få tillgång till viktiga verktyg som Docs för interna anteckningar, Forms för att samla in kundinformation och Boards för att kartlägga uppgiftsframsteg.

Förenkla uppföljningen med statusar som Öppen och Slutförd så att alla teammedlemmar snabbt kan förstå var kontot befinner sig.

Ställ in automatiska triggers, till exempel uppdatering av anpassade fält när nya uppgifter skapas.

4. ClickUps snabbstart: Mall för kundtjänst

Vem vill inte avsluta affärer snabbt och effektivt samtidigt som man hanterar kundkonton, utvärderar förfrågningar och optimerar resurser? Oavsett om du är säljare, kundrelationsansvarig eller projektledare behöver du rätt verktyg för kundhantering för att kunna utföra ditt arbete.

Och ClickUp Quick Start: Client Services Template är ett sådant ramverk som du kan lita fullt och fast på. Även om det initialt kan verka komplicerat att använda är det nybörjarvänligt.

Ladda ner den här mallen Effektivisera kundintroduktionen och tjänsteleveransen med ClickUp Quick Start: Mall för kundtjänst

Viktiga funktioner inkluderar:

Skapa uppgifter och ange ansvariga, förfallodatum, status och mer

Övervaka projektets hälsa med anpassade fält som tidsuppskattningar, prioriteringar, milstolpar och beroenden.

Lagra processer, resurser och viktig information med Team Wiki

5. ClickUps mall för kundernas röst-tavla

Hur hittar du något som hjälper dig att bättre förstå dina kunders behov, önskemål och preferenser i ett hav av CRM-mallar?

Deras feedback är ovärderlig för att förfina dina erbjudanden. Men att samla in, organisera och agera på den kan vara en utmaning – inte om du använder ClickUp Voice of the Customer Board Template.

Med dess Kanban-liknande layout kan du samla in kundinformation på ett organiserat sätt och snabbt se till att den prioriteras och hanteras av rätt team.

Ladda ner den här mallen Finjustera dina erbjudanden med hjälp av aktuell kundfeedback med hjälp av ClickUp Voice of the Customer Template.

Med mallen kan du:

Inför tidsregistrering, beroendevarningar och taggar för snabb problemlösning.

Använd anpassade vyer som Lista, Tavla och Börja här för att visa feedback i olika konfigurationer.

Strukturera feedback från specialiserade områden som "Kundbehov", "VoC-källa" och "Lösning".

Håll dina kunder nöjda och driv på företagets tillväxt med hjälp av instrumentpaneler

Nu när du förstår värdet av instrumentpaneler är de mer än bara trevliga verktyg – de är nödvändiga för att ge kunderna möjlighet att fatta säkra, datadrivna beslut.

När kunderna är nöjda med den information de ser i portalen och uppskattar dina insatser är det en vinst för alla inblandade. 🎉

Med verktyg som ClickUp kan du dessutom enkelt skapa de bästa kundpanelerna för att möta specifika behov. En stor fördel är det omfattande biblioteket med färdiga mallar, som gör det enkelt och snabbt att komma igång.

