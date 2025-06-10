De 10 bästa alternativen till Sunsama för kalenderhantering 2026

Du har en plan för dagen tillsammans med dina teammedlemmar, men den finns i fem olika verktyg.

Det finns ett för uppgifter, ett för din kalender och ett för anteckningar. Och ingen av dem kommunicerar med varandra.

Det är problemet med att förlita sig på en minimalistisk planerare som Sunsama. Den passar bra för daglig projektplanering på egen hand, men det blir snabbt rörigt när ditt arbete involverar flera komplexa projekt, återkommande scheman eller teamsamarbete. Du tvingas ständigt hoppa mellan flikar, fylla i luckor manuellt och upprepa samma rutin varje morgon.

Om det låter bekant är det dags att byta. Vi har samlat smartare alternativ till Sunsama, inklusive gratis appar för kalenderhantering. Dessa alternativ är utformade för fokuserad planering och mer djupgående uppgiftshantering. De har även kalendrar för samarbetsbaserad projektledning och automatiseringsfunktioner!

👀 Visste du att? Marknaden för digitala planeringsappar kommer snart att nå 3,5 miljarder dollar i värde, i takt med att fler yrkesverksamma går över från fysiska planeringskalendrar till smartare och mer flexibla digitala verktyg.

Varför välja alternativ till Sunsama

Sunsama fungerar bra för enkla dagliga planer. Men när projekten växer och prioriteringarna förändras behöver du mer än grundläggande organisation; du behöver ett verktyg som anpassar sig.

Det är då många användare börjar leta efter en bra app för uppgiftshantering.

Här är vad Sunsama inte täcker, särskilt när din arbetsdag kräver mer flexibilitet, snabbhet och struktur:

Planering som anpassas när prioriteringarna ändras: Statiska dagsscheman fungerar bra tills ett möte flyttas eller en uppgift tar längre tid än beräknat. Verktyg med smartare tidsblockering kan automatiskt justera din dag och hålla allt på rätt spår

Översikt över flera arbetsflöden: Om ditt planeringsverktyg bara visar vad du själv arbetar med är det svårt att hålla sig synkroniserad med resten av teamet eller undvika dubbelarbete

Arbetsflöden som inte startar om varje morgon: Att börja om på nytt varje dag kan kännas avsiktligt, men att bygga upp din plan från grunden blir snabbt tröttsamt. Verktyg för daglig planering med bestående uppgiftsöversikter och sammankopplade projekt sparar massor av tid

AI som stöder (inte ersätter) din planeringsstil: Du behöver inte ett verktyg som talar om för dig vad du ska göra. Du behöver ett som hjälper dig att planera smartare, snabbare och mer målmedvetet med precis rätt mängd automatisering

Sunsama-alternativ i korthet

Du har sett var Sunsama brister. Nu ska vi titta på verktyg som kan mer. Från planering och schemaläggning till samarbete i realtid – här är de bästa alternativen som är värda att överväga.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-schemaläggning, uppgifter, dokument, kalender – allt-i-ett, AI-assistent, AI-anteckningsfunktion Företag, team eller individer som behöver ett enda verktyg för att hantera projekt , uppgifter och scheman i en sammanlänkad arbetsmiljö Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag Akiflow Universell inkorg, tidsblockering i kalendern, uppgiftsregistrering, integrationer, fokus-timer Användare som jonglerar med verktyg som Slack, Gmail och Trello – hjälper till att samla allt i en daglig plan Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 34 $/månad Reclaim Smart schemaläggning, AI-omplanering, kalendersynkronisering, uppgiftssynkronisering, skydd av fokusperioder Team och individer som vill automatisera schemaläggningen och skydda sina koncentrationsperioder Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 10 $/månad Motion AI-prioritering, automatisk schemaläggning, uppgiftskalender, mötesbokning, tidsblockering Högpresterande yrkesverksamma som vill att deras schema ska skapas automatiskt Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 49 $/månad; anpassade priser för företag Asana Flera projektvyer, målanpassning, automatisering av regler, rapportering, projekt tidslinjer Tvärfunktionella team som behöver ett ramverk för att planera, tilldela och följa upp strukturerat arbete Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 13,49 $/månad; anpassade priser för företag Amie Calendar Mötesanteckningar med AI, integration av e-post, uppgifter och kalender, överskådligt gränssnitt, växling mellan privat- och jobbet-konton Enskilda användare som vill hantera anteckningar, möten och kalendrar i ett visuellt enkelt verktyg Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 25 $/månad; anpassade priser för företag Any.do Min dagplanerare, återkommande påminnelser, röstinmatning, kalendersynkronisering, platsbaserade uppgifter Personer som vill ha ett rent, minimalistiskt gränssnitt för att hantera dagliga uppgifter och påminnelser Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 7,99 $/månad Todoist Snabbtillägg, återkommande uppgifter, etiketter + filter, kalenderintegration, prioritetsnivåer Enskilda användare som vill ha en smidig uppgiftshanterare utan att behöva avstå från smarta funktioner Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 4 $/månad Notion Modulära block, Calendly-integrationer , databasrelationer, wikis, dokument och uppgifter i ett Skapare eller team som vill ha full kontroll över hur deras arbetsyta byggs upp och organiseras Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12 $/månad; anpassade priser för företag TickTick Vana-tracker, Pomodoro-timer, Eisenhower-matris, kalendervyer, synkronisering mellan flera enheter Användare som vill hantera sina uppgifter och bygga upp vanor i samma app Gratis abonnemang tillgängligt; betalt årsabonnemang för 35,99 $.

De bästa Sunsama-alternativen att använda

Alla kalenderappar fungerar inte på samma sätt som du gör. Oavsett om du behöver tidsblockering, AI-schemaläggning, vanespårning eller en ansluten arbetsyta, erbjuder dessa Sunsama-alternativ smartare sätt att planera din dag:

1. ClickUp (Det bästa allt-i-ett-verktyget för projektledning med kalenderintegration)

De flesta planeringsverktyg hjälper dig att avsätta tid. ClickUp – den universella appen för arbete – gör det möjligt för dig att bygga upp fart.

Det är mer än bara ett planeringsverktyg; det är ett bättre alternativ med en komplett arbetsyta som samlar allt ditt arbete (uppgifter, möten, kalender, dokument) på ett ställe så att du inte behöver pussla ihop din dag i olika appar.

Planera, schemalägg och agera med ClickUp-kalendern (AI-driven)

Med ClickUp är din kalender direkt kopplad till ditt arbete och dina konversationer. Du kan dra uppgifter till ditt schema för att avsätta tid för fokusarbete, delta i möten med ett klick direkt från verktygsfältet och växla mellan dag- och veckovy samt zooma ut till månadsvy. Det är också enklare att hantera försenade eller prioriterade uppgifter tack vare en enda sidofält som samlar dina pågående och planerade uppgifter.

Få en översikt över hela ditt schema med ett ögonkast med ClickUp-kalendern

Behöver du boka om något? Justera helt enkelt tiden genom att dra och släppa uppgiften eller mötet till önskad tidpunkt. Och eftersom din ClickUp-kalender synkroniseras med Google Kalender, stöder tidszonsändringar, erbjuder AI-driven schemaläggning och ansluter till varje del av ditt arbetsflöde, organiserar du inte bara din dag – du hanterar riktiga projekt med riktiga deadlines.

Lägg till sammanhang till varje kalenderblock genom att länka tillkopplade ClickUp-dokument och uppgifter i evenemangsbeskrivningen. Bjud in ClickUp AI Notetaker till dina möten direkt från kalendern för att automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta viktiga punkter utan att behöva anteckna manuellt.

Håll fokus och arbeta snabbare med ClickUp Tasks

Ställ in prioriteringar för uppgifter i ClickUp så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast

ClickUp Tasks kopplas direkt till din kalender så att du kan planera, prioritera och agera utan att behöva detaljstyra din dag. Du kan ange start- och slutdatum för uppgifter för att se exakt hur din dag ser ut – färgkodad och lätt att visualisera. Händelser som du lägger till i din kalender kan till och med visas i ClickUp som uppgifter eller påminnelser (beroende på dina inställningar). På så sätt blir din kalender en exakt och realtidsbaserad återspegling av vad som behöver göras och när.

ClickUp konsoliderar arbetet ytterligare genom att skapa uppgifter från din ClickUp-chatt, dokument och åtgärdspunkter samtidigt som tilldelningar, statusuppdateringar och återkommande arbetsflöden automatiseras. Märk uppgifter som milstolpar, buggar eller idéer för enkel uppföljning. Konvertera formulärinlämningar till uppgifter och vidarebefordra dem till rätt listor. Dashboards i realtid spårar framsteg, och anpassade uppgiftsstatusar hjälper dig att anpassa inställningarna till ditt arbetsflöde.

Använd schemaläggningsmallar för att ligga steget före utan att behöva börja från noll

ClickUp-mallen för kalenderplanering hjälper dig att samla dagliga uppgifter, händelser, deadlines och prioriteringar på ett ställe så att du kan arbeta snabbare och planera smartare.

Med den här mallen:

Håll koll på dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter med hjälp av anpassade vyer

Håll koll på deadlines, milstolpar och beroenden med inbyggda fält

Visualisera hela månaden med månadsplaneringsvyn

Följ upp framstegen med hjälp av sex olika uppgiftsstatusar, till exempel Pågår eller På vänt

Anpassa fält som plats, kostnad eller prioritet för att lägga till sammanhang till händelser

Organisera och hantera projekt med hjälp av vyer som Sammanfattning, Tidslinje och Progress Board

Håll intressenterna uppdaterade med realtidsuppdateringar och framstegsrapportering

Hantera din kalender med hjälp av naturliga språkkommandon med ClickUp Brain

ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, gör mer än att bara påminna dig om vad som står på tur. Den hanterar schemaläggning och uppföljning och föreslår omplanering av uppgifter utifrån förändrade prioriteringar. Det är som att ha en personlig assistent som synkroniserar dina uppgifter, chattar, möten och tidszoner.

Hitta lämpliga tidsluckor för koncentrerat arbete och möten, och hantera schemakonflikter bättre med ClickUp Brain

Brain kan också skapa uppföljningar och lyfta fram viktiga insikter från mötesanteckningar, anpassa återkommande händelser baserat på naturligt språk och dela sammanhang i chattmeddelanden före samtal.

ClickUps bästa funktioner

Organisera din dag med uppgiftsgrupperingarna LineUp, Overdue och Backlog i sidomenyn

Visualisera din tid med flexibla kalendervyer och synkronisera automatiskt med Google Kalender

Byt tidszon med ett klick och omplanera smart med justeringar via dra-och-släpp

Följ förändringar i realtid med ett aktivitetsflöde över uppgifter och händelser

Tilldela återkommande uppgifter som justeras automatiskt när datum eller beroenden ändras

Lyft fram det som är viktigt med hjälp av anpassade taggar, filter och sparade vyer

Förenkla planeringen med inbyggda påminnelser, aviseringar och dokument direkt i uppgifterna

Begränsningar i ClickUp

Kan kännas överväldigande för användare som föredrar minimalistiska verktyg

Vissa funktioner kräver en viss inlärning, särskilt för användare utan tekniska kunskaper

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare älskar den AI-drivna kalendern i ClickUp:

Nya uppgraderingar av kalendern och Gantt-diagrammen gör planeringen enklare. I uppdateringen från mars 2025 slogs uppgifter, dokument, chattar och möten samman till en enda kalendervy och AI-driven tidsblockering lades till; Gantt-diagrammen laddas märkbart snabbare och behåller zoomnivån.

📮ClickUp Insight: 18 % av de som svarade på vår undersökning vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att kunna göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra de nödvändiga stegen för att skapa eller justera uppgifter samt ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har en eller två av dessa steg på plats. Men ClickUp har hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till meningslöst arbete!

via Akiflow

Om dina uppgifter är utspridda över Slack, Gmail, Trello och ett dussin andra verktyg samlar Akiflow dem alla på ett ställe. Det är utvecklat för personer som vill ha en överskådlig bild av sin arbetsbelastning för projektuppföljning – utan att behöva hoppa mellan flikar eller leta efter uppgifter.

Allt samlas i en daglig plan så att du kan fokusera på vad som behöver göras, inte var det finns. Det är ett bra alternativ för alla som har vuxit ifrån manuella metoder eller grundläggande verktyg för uppgiftsplanering och vill ha mer kontroll utan att ständigt behöva byta verktyg.

Akiflow – de bästa funktionerna

Använd den universella inkorgen för att samla och hantera uppgifter från dussintals integrerade verktyg

Ställ in kortkommandon för att skapa, schemalägga eller skjuta upp uppgifter direkt

Blockera distraktioner med ett inbyggt fokusläge och en timer

Förhandsgranska uppgifter och kalenderhändelser sida vid sida för smidigare daglig planering

Akiflow-begränsningar

Det tar tid att lära sig om du inte är van vid tidsblockering eller integrationer

Månadspriset ligger i den högre delen av skalan för privatpersoner eller frilansare

Priser för Akiflow

Gratis 7-dagars provperiod

Pro Monthly: 34 $/månad

Pro Yearly: 19 $/månad (faktureras årligen)

Akiflow-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Akiflow?

I en recension på Capterra står det:

Det tar lite tid att vänja sig vid alla funktioner, men det finns massor av handledningar. Det förbättrar min produktivitet, eftersom det är superenkelt att skapa uppgifter direkt (så att jag inte glömmer dem senare) och spåra utfört arbete per #tagg (dvs. projekt).

3. Reclaim AI (Bäst för tidsblockering med AI-assistent)

via Reclaim AI

Om du vill att din kalender ska fungera för dig och inte bara visa ditt kaotiska schema kan Reclaim hjälpa till. Den använder AI-uppgiftsspårning för att automatiskt schemalägga dina uppgifter, vanor och möten baserat på tillgänglighet i realtid och förändrade prioriteringar.

Verktyget värnar om din koncentrationstid, skyddar dina mötesfria perioder och bygger in pauser så att din dag inte känns som en oavbruten röra. Det är ett bra val för alla som letar efter smartare AI-kalenderlösningar som anpassar sig efter hur du arbetar, istället för tvärtom.

Återta AI:s bästa funktioner

Integrera med ClickUp, Asana och Todoist för att synkronisera uppgifter direkt till din kalender

Skapa schemaläggningslänkar som uppdateras automatiskt utifrån din tillgänglighet

Skydda koncentrerat arbete med regler för ”mötesfria dagar” och smarta tidsblock

Lägg in buffertid mellan möten för att undvika utbrändhet på grund av ett fullspäckat schema

Övervinna AI:s begränsningar

Gränssnittet kan kännas mindre intuitivt för användare som är nya inom AI-baserad schemaläggning

Vissa funktioner kan ta tid att konfigurera och optimera fullt ut

Priser för Reclaim AI

Lite: Gratisabonnemang

Startpaket: 10 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Enterprise: 18 $/månad per användare (faktureras årligen)

Återta AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Reclaim AI?

En recension på G2 säger:

Istället för att lägga tid på tråkig daglig och veckovis kalenderhantering gör jag nu bara några klick, och allt sköts automatiskt.

4. Motion (Bäst för automatiserad prioritering av uppgifter)

via Motion

Motion har en annorlunda approach till planering. Till skillnad från många andra projektledningsverktyg organiserar det inte bara ditt schema, utan skapar det åt dig. Dess AI prioriterar automatiskt uppgifter, placerar dem i din kalender och justerar dem när saker och ting förändras. Istället för att manuellt behöva omarbeta din dag efter varje nytt möte eller deadline, optimerar Motion din tid på nytt.

Detta gör det till ett perfekt alternativ för personer med fullspäckade kalendrar som ändå vill fokusera på rätt arbete vid rätt tidpunkt.

Motion – de bästa funktionerna

Dela upp din dag automatiskt i tidsblock baserat på uppgifternas deadlines och hur brådskande de är

Få tillgång till projekt- och personlig uppgiftshantering med återkommande uppgifter, taggar och anteckningar

Använd smarta länkar och mallar för mötesbokning för att minska antalet mejl fram och tillbaka

Skydda din tid för koncentrerat arbete genom att automatiskt blockera fokusperioder i din kalender

Rörelsebegränsningar

Kan vara alltför beroende av AI, vilket ibland begränsar den manuella kontrollen

Omplanering och prioritering av uppgifter speglar inte alltid den verkliga brådskan

Priser för Motion

Gratis provperiod

Pro AI: 49 $/månad per licens (en licens); 40 % lägre pris för 3–15 användare

Business AI: 69 $/månad per användare (en användare); 40 % lägre pris för 3–15 användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Motion

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

En recension på G2 lyder:

Motion löser det största problemet jag hade med tidsblockering, nämligen att det ofta dök upp något som hindrade mig från att arbeta eller slutföra den uppgift jag hade avsatt tid för.

📖 Läs också: De bästa programvarulösningarna för möteshantering och dagordningar

5. Asana (Bäst för strukturerad uppgiftsplanering i team)

via Asana

Asana är utvecklat för team som lever och andas strukturerade arbetsflöden. Det kopplar samman uppgifter med större mål, ser till att alla är överens om prioriteringar och ger projektledare översikt utan att behöva detaljstyra.

Med flera olika sätt att visa projekt (kalender, lista, tidslinje) är det enkelt att planera din dag eller vecka och se hur enskilda uppgifter passar in i större initiativ. Om ditt team behöver mer struktur i kommunikationen och utförandet av arbetet kombinerar Asana kraftfulla planeringsfunktioner med solida verktyg för teamkommunikation för att hålla allt synkroniserat.

Asanas bästa funktioner

Växla mellan vyerna Lista, Tavla, Kalender och Tidslinje för att planera på ditt sätt

Sätt upp och följ upp teammål med inbyggda verktyg för samordning och översiktspaneler för framsteg

Använd Asana AI för att prioritera uppgifter, hantera deadlines och upptäcka flaskhalsar i god tid

Automatisera repetitiva arbetsflöden med anpassade regler och utlösare

Asanas begränsningar

Den fullständiga funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande för nya eller mindre team

Begränsad offline-funktionalitet kan störa planeringen under resor eller vid strömavbrott

Asanas priser

Gratis plan

Startpaket: 13,49 $/månad

Avancerat: 30,49 $/månad

Enterprise och Enterprise Plus: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Asana

G2: 4,4/5 (över 11 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

I en recension på Capterra står det:

Vårt kreativa team använder Asana för att hålla koll på alla uppgifter och kalendrar. Det är verkligen viktigt för organisationen av våra projekt. Vissa användare skulle vara helt vilse utan det.

🧠 Rolig fakta: Namnet ”Asana” kommer från ett sanskritord för sittande yogaställningar, vilket symboliserar fokus, balans och flöde i teamarbete.

6. Amie Calendar (Bäst för kalender och anteckningar i ett)

via Amie Calendar

Amie Calendar kombinerar schemaläggning och anteckningar i ett enda, väl utformat gränssnitt. Det är utvecklat för användare som vill ha mer än bara en funktionell kalender: en arbetsyta som känns snabb, smidig och trevlig.

Du kan använda det för att göra mötesanteckningar, schemalägga uppgifter med naturligt språk, hantera e-post och växla mellan privata och jobbrelaterade konton på några sekunder.

Om din dag är fullspäckad med möten och uppgifter som avlöser varandra ger Amie dig ett överskådligt och fokuserat utrymme där du kan planera och dokumentera allt i ett enda flöde. Det fungerar också bra tillsammans med andra verktyg för online-möten som du redan använder.

Amie Calendars bästa funktioner

Lägg till uppgifter eller schemalägg händelser med hjälp av naturligt språk

Skapa mötesanteckningar automatiskt – inga bots eller extra verktyg krävs

Synkronisera med verktyg som Todoist, Notion, Google Meet och Spotify

Visa uppgifter, händelser och mötesanteckningar sida vid sida för bättre sammanhang

Begränsningar i Amie Calendar

AI-schemaläggning är fortfarande under utveckling och kan sakna avancerad logik

Inte avsett för fullskalig projekt- eller arbetsflödeshantering

Priser för Amie Calendar

Gratis 7-dagars provperiod

Pro: 25 $/användare/månad

Företag: 50 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Amie Calendar

G2: För få recensioner

Captera: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Amie Calendar?

En recension på Reddit säger:

Jag gillar verkligen Amie. Den är snygg och uppfyller mina behov… Det interaktiva gränssnittet på iOS är också väldigt nyskapande, men det är verkligen synd att det inte finns någon Android-version och att de inte har en webbsida anpassad för mobila webbläsare.

7. Any.do (Bäst för enkla att-göra-listor och påminnelser)

Any.do är perfekt för alla som vill ha koll på sina dagliga uppgifter utan krusiduller från avancerade appar. Det håller det enkelt med överskådliga listor, återkommande påminnelser och en fokuserad daglig planerare. Du kan snabbt skriva ner uppgifter, få påminnelser under dagen och till och med använda platsbaserade påminnelser för ärenden eller uppgifter när du är på språng.

Om du letar efter ett smidigt alternativ till komplexa produktivitetsappar passar Any.do också bra ihop med flexibla mallar för att-göra-listor.

Any.do:s bästa funktioner

Skapa flera att-göra-listor med omordning av uppgifter genom att dra och släppa

Ställ in smarta påminnelser baserade på tid, datum eller plats

Planera varje dag med vyn ”Min dag” för bättre fokus

Använd widgets på startskärmen för att hantera uppgifter utan att öppna appen

Begränsningar i Any.do

Avancerade funktioner som WhatsApp-påminnelser och färgmärkningar kräver ett betalt abonnemang

Saknar verktyg för teamsamarbete för hantering av gemensamma arbetsuppgifter

Priser för Any.do

Personligt: Gratis

Premium: 7,99 $/månad

Teams: 7,99 $/månad

Familj: 9,99 $/månad

Any.do-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Any.do?

En recension på G2 lyder:

Any.do är en utmärkt plattform för att organisera uppgifter och hjälpa oss att hålla oss på rätt spår. Any.do skickar påminnelser, och vi kan sätta deadlines för uppgifterna. Vi kan dela att-göra-listor och uppgifter med våra kollegor. Any.do låter oss integrera kalendrar som Google Kalender, vilket hjälper oss med påminnelser, och vi kan också kolla alla våra uppgifter i Google Kalender.

8. Todoist (Bästa minimalistiska uppgiftshanteraren med kalendersynkronisering)

via Todoist

Todoist utmärker sig genom sitt rena, överskådliga gränssnitt för uppgiftshantering. Oavsett om du planerar din vecka eller antecknar snabba idéer när du är på språng, håller Todoist det enkelt utan att kompromissa med funktionaliteten.

Uppgifter synkroniseras direkt till din kalender; tack vare inmatning med naturligt språk kan du skriva ”Följ upp nästa fredag kl. 10” och det fungerar. Det är ett självklart val för alla som värdesätter minimalism, smart uppgiftshantering och praktiska produktivitetstips.

Todoists bästa funktioner

Tilldela prioritetsnivåer för att markera vad som är brådskande respektive valfritt

Använd återkommande förfallodatum för att automatisera repetitiva uppgifter

Gruppera uppgifter med etiketter och visa dem med hjälp av anpassade filter

Begränsningar i Todoist

Det tar tid för nya användare att lära sig hantera filter och etiketter

Offline-funktionaliteten är begränsad för vissa funktioner

Priser för Todoist

Gratis plan

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Todoist

En recension på G2 lyder:

Det är ett enkelt och snabbt program för uppgifter. Det är väldigt enkelt att lägga till uppgifter. Inlärningskurvan är också mycket lätt jämfört med andra program för uppgifter. Jag använder det varje dag, jag kan lägga in något och få det att påminna mig eller dyka upp i min uppgiftslista några dagar senare.

👀 Visste du att? Todoist har ett inbyggt Karma-system som belönar dig med poäng för att du slutför uppgifter och håller igång dina streaks, vilket gör produktiviteten till ett spel.

9. Notion (Bäst för att kombinera dokument, uppgifter och kalendrar)

via Notion

Notion samlar dina anteckningar, uppgifter, projekt och kalendrar i ett flexibelt arbetsutrymme. Du kan skapa anpassade översikter som visar dina veckoprioriteringar tillsammans med projektets tidslinjer, skriva mötesanteckningar bredvid din uppgiftslista och hantera ditt schema i sitt sammanhang, inte isolerat.

Oavsett om du följer upp mål, planerar innehåll eller organiserar ditt personliga arbete ger Notion dig full kontroll över hur din arbetsyta ser ut och fungerar. Det är fördelaktigt om du föredrar att skapa egna mallar för innehållskalendrar istället för att använda rigida, färdiga system.

Notions bästa funktioner

Visualisera dina projekt med kalendervyer kopplade till databasen

Använd dra-och-släpp-funktioner för att anpassa block som att-göra-listor, möteslistor och redaktionella kalendrar för mallar

Koppla ihop databaser för att se uppgifter, deadlines och anteckningar på ett och samma ställe

Dela sidor med kollegor, tilldela uppgifter och kommentera direkt i dokumenten

Begränsningar i Notion

Att bygga komplexa konfigurationer kräver ofta avancerade kunskaper om databaser och relationer

Samarbete i realtid kan kännas klumpigt utan en strikt struktur eller regler för arbetsytan

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Notion

En recension på G2 lyder:

En av de funktioner jag särskilt uppskattar med Notion är dess enastående flexibilitet och mångsidighet. Det fungerar som en samlad arbetsyta där du smidigt kan kombinera olika element såsom text, bilder, tabeller, databaser och multimediainnehåll.

10. TickTick (Bäst för att spåra vanor och produktivitet)

via TickTick

TickTick går längre än bara uppgiftshantering och är ett utmärkt alternativ för dig som vill vara produktiv och skapa bättre vanor. Det kombinerar en daglig planerare, en kalendervy och en inbyggd vanespårare så att du kan hantera dina prioriteringar och följa dina framsteg på ett och samma ställe.

Oavsett om du går igenom en att-göra-lista, avsätter tid för att fokusera eller spårar dina framsteg för att skapa nya vanor, gör TickTick det enkelt att hålla sig konsekvent. Det här är rätt val om du letar efter en planeringsapp som hjälper dig att både prestera och utvecklas.

TickTicks bästa funktioner

Använd Pomodoro-timern för att dela upp uppgifter i fokuserade arbetspass

Få tillgång till en inbyggd Eisenhower-matris för att prioritera brådskande uppgifter framför viktiga

Växla enkelt mellan flera kalendervyer (agenda, dag, vecka, månad)

Begränsningar i TickTick

Premiumfunktioner som kalenderabonnemang och teman är betalfunktioner

Gränssnittet kan kännas lite överväldigande för nya användare

Priser för TickTick

Gratis plan

Premium: 35,99 $ (årsabonnemang)

Betyg och recensioner för TickTick

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TickTick?

En recension på Capterra säger:

Jag gillade tanken på att kunna använda programvaran som en samlad lösning för min kalender, att göra-lista och mer. Idén att kombinera en kalender för uppgifter med förfallodatum och en att göra-lista för uppgifter utan förfallodatum var mycket tilltalande.

Om din dag är utspridd över olika kalendrar, uppgiftsappar, mötesverktyg och dokument för anteckningar, får du jobba dubbelt så hårt för att hålla ordning. Det är där ClickUp förändrar spelplanen.

Istället för att lappa ihop en planeringslösning från olika verktyg får du en sammanhängande arbetsyta som anpassar sig efter hur du planerar, prioriterar och genomför. Oavsett om du planerar på egen hand eller leder ett team samlar ClickUps projektledningsprogram allt under ett tak så att ingenting faller mellan stolarna.

Prova ClickUp som ett gratis alternativ till Sunsama och förvandla din kalender till en motor för verkliga framsteg.