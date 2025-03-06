Sunsama vs. ClickUp: Vilken planeringsapp är bäst?

Din morgon började med tre kundsamtal, följt av flera teammöten. Nu, klockan 16.00, har du inte ens börjat med dina viktigaste uppgifter och din energi är slut.

Om detta är hur din vardag ser ut är det dags att överväga en dedikerad digital planeringsapp. Och om du har gjort din research har du troligen stött på två populära alternativ: Sunsama och ClickUp.

Båda verktygen lovar att hjälpa dig att hantera din tid bättre, men de har olika tillvägagångssätt. Medan det ena fokuserar på daglig planering och medveten produktivitet, erbjuder det andra en komplett arbetsplatslösning. Den verkliga frågan är: vilket av dem passar dina behov? Låt oss ta reda på det!

⏰ 60-sekunders sammanfattning ClickUp passar bäst för: Sunsama passar bäst för: Team och företag av alla storlekar som behöver ett mångsidigt projektledningsverktyg Ensamstående yrkesverksamma och frilansare som fokuserar på daglig planering Användare som söker omfattande anpassningsmöjligheter och en allt-i-ett-lösning för arbetsytan Användare som prioriterar ett enkelt, intuitivt gränssnitt, fokusläge och timeboxing De som vill ha AI-assistans för automatisering av uppgifter och insikter De som vill integrera befintliga verktyg i en centraliserad planeringsapp Personer som behöver robusta funktioner och projektledningskapacitet Personer som söker en strömlinjeformad planeringsupplevelse utan distraktioner

Vad är ClickUp?

Planera dina projekt, prioritera uppgifter och följ framstegen på ett och samma ställe med ClickUp.

Dina individuella uppgifter finns i din anteckningsapp, dina teamprojekt i ett delat arbetsutrymme, och varje gång du behöver hjälp måste du kontakta kollegor i ett separat chattverktyg.

En mindre rolig fakta? Vi växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen. Det är 9 % av vår årliga arbetstid som går till spillo.

ClickUp löser detta med en app för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Du kan använda den lika enkelt för uppgiftsschemaläggning, tidshantering och projektuppföljning som för teamsamarbete. Den är utformad för att ersätta flera verktyg och erbjuder ett mycket anpassningsbart gränssnitt för att planera, organisera och utföra arbete på ditt sätt.

Oavsett om du är frilansare som hanterar personliga uppgifter eller en del av ett stort team som hanterar komplexa projekt, anpassar sig ClickUp efter dina behov med funktioner som automatisering av uppgifter, samarbetsdokument och till och med AI-drivna verktyg.

ClickUp-funktioner

ClickUp erbjuder verktyg som hjälper dig att hålla koll på din kalender och leverera resultat, från anpassningsbara kalendervyer till AI-drivna insikter och färdiga mallar för dagliga planerare. Låt oss utforska dessa funktioner och se hur de kan förändra ditt arbete och förbättra din dagliga planeringseffektivitet.

1. ClickUp-kalenderplanerarmall

ClickUp Calendar Planner Template gör det enkelt att schemalägga och hantera evenemang, deadlines och uppgifter. Du kan anpassa mallen efter ditt unika arbetsflöde med funktioner som Custom Statuses och Custom Fields för att registrera uppgiftsdetaljer och framsteg.

Hämta denna gratis mall Hantera deadlines och scheman enkelt med ClickUp-kalenderplaneringsmallen.

Oavsett om du behöver spåra milstolpar, övervaka kostnader eller kategorisera uppgifter, anpassar sig den här mallen enkelt till dina behov inom uppgiftshantering, projektledning eller övergripande planering.

Mallen erbjuder en rad olika vyer, till exempel månadsplanerare och tidslinje, så att du kan visualisera ditt schema på det sätt som passar dig bäst och se till att ingenting faller mellan stolarna.

Den automatiserar påminnelser och ger en översiktlig bild, vilket hjälper dig att minska kaoset i schemaläggningen av uppgifter och förändra hur du hanterar din tid.

Om du vill ha en mall som hjälper dig att planera dina personliga och professionella åtaganden dagligen kan du kolla in ClickUp Daily Planner Template. Du kan också använda ClickUp Weekly Planner Template för att organisera dina uppgifter för veckan. Den visar hela din vecka i ett effektivt format på två sidor.

Lär dig hur du skapar din projektkalender med denna praktiska videoguide:

2. ClickUp-kalender

ClickUp-kalendern går utöver enkel uppgiftsschemaläggning och erbjuder en centraliserad plattform för att visualisera arbete, samordna evenemang och enkelt hantera uppgiftstidslinjer.

Oavsett om du behöver hålla koll på flera arbetsdeadlines eller hantera personliga åtaganden, hjälper ClickUps AI-drivna kalender dig att hålla ordning på dina planer och anpassa dem efter behov.

Hantera projektets tidsplaner med ClickUp Calendar och håll alla uppdaterade.

Växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga layouter för att fokusera på det som är viktigast. Drag-och-släpp-funktionen gör schemaläggningen till en barnlek – flytta helt enkelt uppgifter eller justera varaktighet och beroenden direkt i kalendern.

ClickUps AI-kalenderfunktioner, såsom smart schemaläggning för dina möten och uppgifter samt integrationer med externa verktyg som Google Kalender, förenklar din planeringsprocess.

Du kan också dela din kalender på ett säkert sätt med kunder, kollegor eller gäster, så att alla hålls informerade och samordnade när det gäller uppgiftsprioriteringar och tidsplaner.

Lägg till kraften i anpassningsbara påminnelser, så kommer du aldrig mer att missa ett viktigt möte eller en deadline!

Här är en praktisk guide till hur du får ut mesta möjliga av din ClickUp-kalender.

3. ClickUp Brain

ClickUps interna AI-assistent, ClickUp Brain, kopplar samman dina uppgifter, dokument, personer och externa appar som Google Drive och skapar en centraliserad, smartare arbetsplats.

Denna AI-funktion låter dig också implementera tidsbesparande produktivitetstips, såsom att automatisera projektuppdateringar och smidigt skapa högkvalitativt innehåll med hjälp av enkla uppmaningar.

Om din arbetsbelastning någonsin har spårat ur och du har undrat hur du ska hålla koll på dina uppgifter, delar ClickUp Brain automatiska standup-rapporter och aktivitetsöversikter för att hålla dig informerad.

Skapa en idealisk veckoplanering med ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att:

Planera din dag och identifiera vilka uppgifter du ska ta itu med först utifrån deadlines, beroenden och brådskande ärenden.

Hämta viktiga detaljer om en uppgift, ett projekt eller ett dokument från din arbetsyta utan att behöva söka igenom informationen manuellt.

Få kontextmedvetna förslag och innehåll för att snabba upp arbetet – oavsett om du planerar en rapport eller skriver e-postmeddelanden.

Skapa mallar för att arbeta snabbare och enkelt transkribera video- och röstklipp

Håll dina privata data säkra, eftersom de inte används för att träna AI-modellen.

👀 Visste du att? 93 % av företagen som investerade i AI inom projektledning såg en positiv avkastning på investeringen på bara 12 månader.

4. ClickUp-uppgifter

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt med ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks är kärnan i ClickUps uppgiftshanteringsfunktion och hjälper dig att organisera allt från enkla uppgifter till komplexa projekt.

Använd dem för att:

Dela upp större projekt i hanterbara uppgifter: Skapa uppgifter och deluppgifter och tilldela dem till rätt teammedlemmar, vilket förenklar uppföljningen och säkerställer ansvarsskyldigheten.

Anpassa dina uppgifter efter dina behov: Justera arbetsflöden med anpassade statusar, spåra enkelt framsteg och lägg till detaljerade uppgifter med anpassade fält.

Prioritera arbetet effektivt: Använd färgkodade prioritetsflaggor för att fokusera på de viktigaste uppgifterna.

Schemalägg och automatisera: Planera och justera scheman enkelt och automatisera återkommande uppgifter för att spara tid.

Samarbeta smidigt: Länka relaterade uppgifter, tilldela uppgifter till flera listor och se enkelt hur projekten hänger ihop.

ClickUps uppgiftshantering skapar ordning i ditt arbete genom att tillhandahålla en central plats för kommunikation, samarbete och att få saker gjorda.

Om du vill ha en enklare lösning för uppgiftshantering kan du prova ClickUp Task Management Template. Den erbjuder fyra olika vyer – Lista, Tavla, Box och Kalender – som hjälper dig att visualisera uppgifter efter prioritet eller avdelning, spåra deras status och samarbeta effektivt med ditt team.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att dina teammedlemmar kan agera snabbt och hålla sig samordnade.

Priser för ClickUp

ClickUp kan anpassas till nästan alla projektledningsbehov. Den är tillräckligt teknisk för att hantera stora årliga projekt mellan olika avdelningar, men kan ändå anpassas för att fungera som en enkel daglig checklista.

Vad är Sunsama?

via Sunsama

Sunsama är en app för daglig planering som är utformad för att hjälpa användare att organisera rutinuppgifter och scheman i ett enda, förenklat arbetsflöde.

Den gör det möjligt för användare att kombinera arbetsrelaterade och personliga prioriteringar, avsätta tid för uppgifter och följa upp framstegen under dagen.

Med fokus på strukturerad planering erbjuder Sunsama funktioner som syftar till att stödja produktiviteten och hjälpa användarna att hantera uppgifter och ansvar.

Sunsamas funktioner

Låt oss nu titta på några av Sunsamas funktioner:

1. Daglig planering

via Sunsama

Sunsamas dagliga planeringsfunktion erbjuder ett enkelt sätt att strukturera din dag genom att samla dina uppgifter och ditt schema på ett och samma ställe. Den gör det möjligt för dig att sätta upp realistiska mål, avsätta tid för viktiga uppgifter och visualisera din arbetsbelastning i ett överskådligt och intuitivt gränssnitt.

Sunsama hjälper dig att dela upp arbetet i hanterbara steg genom att fokusera på dagliga prioriteringar, vilket säkerställer framsteg utan onödig stress. Funktionen uppmuntrar också till planering, reflektion över slutförda uppgifter och fastställande av prioriteringar för nästa dag, vilket främjar en balanserad approach till produktivitet.

💡 Proffstips: Prioritera personlig utveckling genom att schemalägga tid för kompetensutveckling, workshops eller läsning av branschinsikter. Att integrera dessa i din planeringsrutin ökar din produktivitet och ger dig möjlighet att fatta mer välgrundade beslut i dina dagliga uppgifter.

2. Uppgiftsintegration

via Sunsama

En av Sunsamas styrkor är dess förmåga att integreras sömlöst med populära verktyg som Google Kalender, Trello, Asana och Jira.

Denna integration gör det möjligt för dig att hämta uppgifter från flera plattformar till Sunsama, vilket skapar en centraliserad hubb för planering och utförande.

Genom att eliminera behovet av att växla mellan appar kan du se alla dina uppgifter och möten på ett och samma ställe, vilket förenklar ditt arbetsflöde. Sunsamas integrationer gör det enkelt att överbrygga klyftan mellan olika verktyg, vilket säkerställer bättre organisation och synlighet för uppgifterna.

3. Tidsboxning

via Sunsama

Sunsamas timeboxing-funktion hjälper användare att avsätta specifika tidsblock för uppgifter, vilket främjar fokus och produktivitet.

Genom att visuellt planera arbetet i en kalender uppmuntras du att sätta gränser för varje uppgift och hålla dig till planen. Denna strukturerade metod hjälper dig att undvika att överbelasta ditt schema samtidigt som varje uppgift får den uppmärksamhet den behöver.

För dem som värdesätter precis tidsplanering erbjuder timeboxing ett praktiskt sätt att hålla kontroll över sin arbetsbelastning.

Priser för Sunsama

Gratis i 2 veckor

Månadsabonnemang: 20 $/användare per månad

Årsabonnemang: 16 $/användare per månad

ClickUp vs. Sunsama: Jämförelse av funktioner

Här är en kort översikt över funktionerna i de två verktygen:

Funktion ClickUp Sunsama Bäst för Team och företag av alla storlekar Ensamstående yrkesverksamma, frilansare AI-schemaläggningsförslag Ja Nej Dagliga och veckovisa genomgångar Ja Ja Projektledningsverktyg Ja Nej Tidsbegränsning Ja Ja Teamsamarbete Ja Begränsad till uppgifter och kalender Integrationer Omfattande, inklusive Google Kalender, Slack, Salesforce och mer Moderat, fokuserar på uppgiftsorienterade verktyg Färdiga mallar Ja Nej Progress tracking Ja, med inbyggda, anpassningsbara instrumentpaneler och rapportering. Ja, fokuserar på individuella mål

Låt oss nu gräva djupare och se hur Sunsama och ClickUps tillvägagångssätt för digital planering skiljer sig åt. Här är en detaljerad jämförelse av deras viktigaste funktioner:

1. AI-schemaläggning

ClickUps AI-drivna schemaläggningsförslag planerar automatiskt block för dina uppgifter baserat på deadlines, prioriteringar och befintlig arbetsbelastning.

Be bara ClickUp Brain att rekommendera:

Vilka uppgifter ska prioriteras?

Hur man optimerar mötesplaneringen

Vilka tidsblock ska du ägna åt vilka uppgifter, baserat på dina tidigare produktivitetstrender?

Du får skräddarsydda förslag som gör att du kan organisera din dag kring dina viktigaste uppgifter och högsta produktivitetsnivåer.

Få skräddarsydda förslag på hur du prioriterar uppgifter för att planera din dag bättre med ClickUp Brain.

Sunsama har inte AI-schemaläggning. Istället kan du ställa in dina totala arbetstimmar som ett standardschema. Du kan också ställa in anpassade scheman per kanal, som ersätter ditt standardschema.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner tack vare sina avancerade, automatiska AI-schemaläggningsfunktioner.

👀 Visste du att? Uppskattningsvis 48 biljoner dollar avsätts varje år till projekt över hela världen. Data från Standish Group visar dock att endast 35 % av dessa projekt lyckas. De återstående 65 % representerar en svindlande mängd slösade resurser och förlorade möjligheter.

ClickUp utmärker sig som en projektledningsprogramvara för både individer och team och erbjuder verktyg som Gantt-diagram, uppgiftsberoenden och framstegsspårning.

Dessutom bibehåller trådade kommentarer och @omnämnanden sammanhanget inom uppgifter och dokument.

Brainstorma och visualisera arbetsflöden direkt i ClickUp med hjälp av whiteboards och mind maps, skapa och lagra projektdokumentation med realtidssamarbete och hantera e-post och meddelanden utan att lämna ClickUp.

Dessa funktioner gör den idealisk för att hantera komplexa arbetsflöden mellan team.

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabb och effektiv kommunikation, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattråd till specifika projekt och uppgifter, så att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga.

Sunsama fokuserar på individuell produktivitet och innehåller inga projektledningsverktyg, vilket gör den mindre lämplig för team som planerar komplexa projekt.

🏆 Vinnare: ClickUp är den klara vinnaren för team eller företag som behöver omfattande projektledning.

3. Mallar

ClickUp erbjuder ett omfattande utbud av mallar för projektplanering och projektledning som tillgodoser olika behov. Dessa mallar är mycket anpassningsbara för att passa individuella projekt eller teamprojekt.

Sunsama erbjuder inte fördefinierade, färdiga mallar, men användarna kan skapa egna genom att lägga till uppgifter i sin backlog och markera dem som mallar. Dessa uppgifter kan sedan dupliceras efter behov för att återanvända uppgiftsstrukturer.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner tack vare sina många olika mallar och anpassningsmöjligheter.

4. Priser

Funktion ClickUp Sunsama Pris (per månad) Gratis plan för alltid Obegränsad Företag 20 dollar 0 $ 7 dollar 12 dollar AI-schemaläggning Nej Ja, med ClickUp Brain Ja, med ClickUp Brain Nej Automatiserad planering Ja Ja Ja Nej Kalendervy Ja Ja Ja Ja Dokument för samarbete Ja Ja Ja Nej Sprint Management Ja Ja Ja Nej Projektmallar Ja Ja Ja Nej Chatt i realtid Ja Ja Ja Nej Antal uppgifter Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad

ClickUp

ClickUp erbjuder en rad olika prisalternativ för att passa olika behov. Planen Free Forever är idealisk för privatpersoner, medan Unlimited Plan kostar 7 dollar per månad per användare. Business Plan, som är utformad för växande team, kostar endast 12 dollar per månad per användare.

För större organisationer erbjuder ClickUp en anpassningsbar Enterprise-plan. Och om du behöver AI kan ClickUp Brain läggas till i alla betalda planer för 7 dollar per medlem och månad.

Sunsama

Sunsama kostar 20 dollar per månad och användare för en 14-dagars gratis provperiod med full funktionalitet. Denna fasta avgift har inga nivåer, vilket gör prissättningen tydlig och enkel, men inte anpassningsbar efter unika individuella och teambehov. Om du väljer årsplanen kan du spara 48 dollar per år.

🏆 Vinnare: ClickUps differentierade prisalternativ ger större flexibilitet, vilket gör det lämpligt för både enskilda användare och team, utan att du behöver lägga pengar på funktioner du inte behöver.

ClickUp vs. Sunsama på Reddit

Debatten om Sunsama vs. ClickUp dyker ofta upp i diskussioner på Reddit. Båda har hängivna fans, men låt oss titta på vad Reddit-användarna älskar (eller hatar) med dessa appar och hur de står sig i jämförelse.

Reddit-användare beskriver ofta ClickUp som en omfattande projektledningsprogramvara, och många användare uppskattar dess förmåga att hantera både fleråriga projekt och mindre uppgifter.

Chihulytea, till exempel, konstaterar

Jag har använt ClickUp i flera år för att hantera olika fleråriga forskningsprojekt och mindre projekt. För mig är det mer ett projektledningsverktyg, medan Sunsama är ett verktyg för daglig snabb hantering.

Jag har använt ClickUp i flera år för att hantera olika fleråriga forskningsprojekt och mindre projekt. För mig är det mer ett projektledningsverktyg, medan Sunsama är ett verktyg för daglig snabb hantering.

I andra trådar har ClickUp också fått beröm för sina mångsidiga kalenderfunktioner, AI-drivna verktyg och anpassningsbara alternativ för uppgiftshantering. Dessa funktioner ger användarna en centraliserad, allt-i-ett-plattform för att organisera sitt arbete.

När du söker efter åsikter om Sunsama är en vanlig uppfattning bland användarna dess förmåga att centralisera verktyg och effektivisera arbetsflöden:

Som Cappy2020 säger:

Det som har hjälpt mig mest är att jag har kunnat kombinera flera appar som jag måste använda (Gmail, Google Kalender, Things, Asana) till ett centralt, användarvänligt gränssnitt/program, som jag sedan kan använda för att planera och tidsblockera min dag på rätt sätt.

Det som har hjälpt mig mest är att jag har kunnat kombinera flera appar som jag måste använda (Gmail, Google Kalender, Things, Asana) till ett centralt, användarvänligt gränssnitt/program, som jag sedan kan använda för att planera och tidsblockera min dag på rätt sätt.

Flera trådar om uppgiftshantering på Reddit uppskattar också det minimalistiska gränssnittet, som hjälper dem att förenkla planeringen med funktioner som timeboxing som effektiviserar deras dag.

Vissa Reddit-användare uttrycker dock oro över prissättningen, särskilt när de jämför Sunsama med andra programvarualternativ:

Jag skulle gärna fortsätta använda den, men jag kan helt enkelt inte rättfärdiga det höga priset för en app som egentligen är väldigt enkel.

Jag skulle gärna fortsätta använda den, men jag kan helt enkelt inte rättfärdiga det höga priset för en app som egentligen är väldigt enkel.

Vilken planeringsapp är bäst?

Resultaten är klara, och vi har en klar vinnare! 🏆

Mellan Sunsama och ClickUp framstår ClickUp som det överlägsna valet.

Sunsama utmärker sig genom sin enkelhet, intuitiva dagliga planering och timeboxing-funktioner, men dess begränsade funktionalitet och högre pris gör den mindre attraktiv för användare som behöver mer robusta verktyg.

Sunsamas minimalistiska approach är idealisk för dig som söker en strömlinjeformad, distraktionsfri daglig planeringsupplevelse, men saknar avancerade funktioner och omfattande projektledningsfunktioner.

ClickUp, å andra sidan? 💜

Det är en allt-i-ett-lösning som ger mervärde. Med sina omfattande funktioner, som anpassningsbar uppgiftshantering, mångsidiga kalendervyer, AI-drivna verktyg och smidiga integrationer, är ClickUp verkligen en app som kan skalas efter användarnas behov.

Oavsett om du är en enskild person som planerar dagliga uppgifter eller ett team som hanterar komplexa projekt, erbjuder ClickUp flexibiliteten och funktionaliteten som krävs för att hantera allt.

Team som använder ClickUp rapporterar: 3+ timmar sparade per vecka (60,2 % av kunderna)

3 eller fler verktyg ersatta (40,9 % av kunderna)

Pengar som sparats (54,7 % av kunderna)

Är du redo att uppleva liknande tids- och kostnadsbesparingar? Prova ClickUp idag!