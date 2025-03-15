Motion App Review: Är AI-schemaläggning rätt för dig?

Motion är en app för kalenderplanering och att göra-listor som använder AI för att hjälpa dig att effektivisera din schemaläggning. Många användare uppskattar att automatisera sina schemaläggningsuppgifter med Motion, men det är värt att lära sig mer om verktyget innan man betalar för det. 💸

I denna recension av appen Motion kommer vi att undersöka verktygets huvudfunktioner – inklusive dess fördelar och nackdelar – och lyfta fram vad riktiga kunder har att säga.

Bonus: Vi presenterar också ett alternativ som kan passa bättre för dina arbetsflöden. Nu kör vi! 🤸

Vad är Motion?

Motion är ett AI-drivet system för uppgiftshantering och en app för att-göra-listor. Verktyget stöder skapandet av uppgiftskalendrar, upprättandet av projektarbetsplaner och hanteringen av projekt från start till slut. Det drivs av artificiell intelligens för att automatiskt schemalägga uppgifter och kan skapa förslag baserat på kalendrar som du har skapat tidigare. 🗓️

För att komma igång med Motion skapar du händelser, uppgifter och möten, och AI:n schemalägger automatiskt dessa i en att göra-lista eller kalendervy. Allteftersom appen lär sig om dina arbetsflöden anpassar den schemat efter din arbetsstil.

Viktiga Motion-funktioner

Motion erbjuder flera funktioner för personer som vill förenkla sina att göra-listor. Dessa inkluderar automatiskt genererade kalendrar, en AI-assistent och integrationer med andra produktivitetsverktyg. Här är de viktigaste funktionerna du inte bör missa i denna recension av appen Motion. 🏆

1. Kalenderschemaläggning

Via Motion

Motions onlinekalender kan skapas manuellt eller genom att låta AI ta över. Ange bara en lista över uppgifter som du behöver slutföra, så prioriterar algoritmen dem åt dig. Du kan lägga till parametrar baserat på uppgiftens prioritet, deadlines eller den tid du förväntar dig att arbetet ska ta.

Uppgifter schemaläggs i AI-kalendern baserat på aktivitet – de tider du oftast arbetar eller den bästa tiden på dagen för en viss typ av uppgift. Alternativt kan du manuellt skapa en Motion-kalender om det passar dig bättre.

2. Projektledningsvy

Via Motion

Motion är inte en renodlad projektledningsprogramvara (PM), men erbjuder vissa funktioner för uppgiftshantering. Öppna projektledningsvyn för att gruppera uppgifter baserat på status, projekttyp eller prioritet. Den ger en bred projektöversikt, men med mindre detaljer än PM-programvara.

3. AI-mötesplanerare

Via Motion

Motions AI-mötesassistent gör det enkelt för människor att boka möten med dig utan att behöva betala för en separat app. Skapa en återkommande bokningslänk för att schemalägga regelbundna möten eller en engångslänk för att träffa en potentiell kund.

Ställ in parametrar så att projektledningskalendern bara schemalägger möten under tidsperioder som passar dig – och säg adjö till möten på fredagseftermiddagar! 👋

Skapa dagliga mötesgränser så att din schemaläggning förblir hanterbar och anpassa din bokningssida så att den speglar ditt varumärke.

Det finns också mötes- och schemamallar som du kan anpassa för samtal med kunder, frilansare eller potentiella kunder. Ställ in mötets längd och skapa ett anpassat schema på halva tiden med denna Motion-funktion.

4. Integrationer

Eftersom Motion inte är en allt-i-ett-app erbjuder den integrationer med de bästa produktivitetsapparna. Integrationerna inkluderar Microsoft Outlook 365, Microsoft Teams, Google Kalender, Google Meet, Gmail, Zoom och Zapier. Använd Motions integrationer för att synkronisera kalendrar, skicka e-postmeddelanden eller som en del av mer komplexa arbetsflöden.

Motion prissättning

Privatperson: 34 dollar per månad

Team: 20 dollar per användare och månad

Fördelar med att använda Motion-appen

Motions enkla funktionspaket gör det idealiskt för individer eller små team som vill ha ett avskalat verktyg för att skapa att göra-listor och schemaläggning. De inbyggda automatiseringarna gör det också lämpligt som ett AI-verktyg för virtuella assistenter. ✅

Här är några av de viktigaste fördelarna med att använda Motion-appen:

AI automatisk schemaläggning : Istället för en traditionell att göra-lista där du skriver ner uppgifter och organiserar dem själv, använder Motion AI för att automatiskt flytta runt uppgifter baserat på ditt tidigare beteende och parametrar som djuparbetstimmar, prioritet och tid för slutförande.

Bättre organisation: Även om det inte är en komplett projektledningssvit, låter Även om det inte är en komplett projektledningssvit, låter projektpanelen dig organisera dina uppgifter baserat på anpassade etiketter och projekt.

Enkel mötesplanering: Med Motion är det enkelt att planera möten när du väl har ställt in parametrar och blockerat tid i ditt schema.

Vanliga problem som Motion-användare stöter på

Motion-appen är enkel, men alla användare tycker inte att den är lätt att använda. Det finns också mycket diskussion om det höga priset och de begränsade funktionerna utanför schemaläggningen.

Här är de viktigaste problemområdena som vi upptäckte i vår recension av Motion-appen:

Högt pris: Motion är en av de dyrare apparna för att-göra-listor, särskilt med tanke på de begränsade funktionerna utanför schemaläggningen.

Stort fokus på AI: Webbappen använder AI för nästan allt, vilket kanske inte är idealiskt för alla användare. Även om du kan välja att göra vissa saker manuellt är den egentligen utformad för personer som letar efter ett AI-verktyg.

Förvirrande användargränssnitt: Flera recensioner av Motion-appen nämner att instrumentpanelerna är röriga och kan vara överväldigande.

Begränsade funktioner: Den är inte lika robust som de Den är inte lika robust som de bästa schemaläggningsapparna på marknaden. Om du inte bara vill ha en app för att-göra-listor och en enkel schemaläggare, erbjuder detta verktyg inte lika mycket funktionalitet som alternativen.

Motion App-recensioner på Reddit

För denna recension av Motion-appen gick vi till Reddit för att se vad riktiga användare säger om produkten. När du bläddrar igenom trådar där människor delar med sig av sina erfarenheter av Motion-appen ser du att de gillar den hands-off-metoden och schemaläggningsfunktionerna:

”Jag gillar tidsblockering och det verkar passa ganska bra in i den tankegången. Det minskar den emotionella arbetsbördan när det gäller att bestämma när saker ska göras. All information lämnas in i förväg och appen fattar beslutet åt mig.”

Samma recensent påpekade också några saker som de var osäkra på:

”Jag vet inte om det är värt 200 dollar om året, men jag funderar definitivt på det. Mobilappen behöver förbättras. Mitt huvudsakliga mål med en mobilapp är att kunna göra snabba inmatningar och kanske få en översikt på hög nivå. Man kan mata in uppgifter, men man måste gå igenom en meny för att komma dit.”

En annan recensent önskade att det fanns fler uppgiftsfunktioner:

”Jag blev extremt besviken över att man för närvarande inte kan lägga till återkommande uppgifter till projekt. Som projektledare för många kundprojekt är detta AVGÖRANDE för mitt användningsfall av AI-uppgiftsschemaläggning som denna. ”

En annan person hade problem med gränssnittet och appens funktionalitet:

”Det var mycket långsamt och buggigt när jag försökte flytta eller redigera händelser och uppgifter som synkroniserats från olika kalendrar. ”

Alternativa kalendrar att använda istället för Motion-appen

Denna recension av appen Motion belyser för- och nackdelarna med den AI-drivna schemaläggaren och att göra-listan, men det är givetvis inte det enda alternativet på marknaden – eller det bästa. 👀

Jämfört med de bästa kalenderapparna erbjuder Motion mindre funktionalitet och ett högre pris, vilket innebär att det för vissa användare helt enkelt kanske inte är värt det.

Lyckligtvis erbjuder ett alternativ som ClickUp fler funktioner, bättre användbarhet och förbättrad produktivitet i alla dina arbetsflöden, inte bara schemaläggning och skapande av uppgiftslistor.

Dra nytta av realtidsrapportering om projektmått med anpassningsbara ClickUp-vyer.

ClickUps projektledningsprogramvara effektiviserar arbetsflöden, oavsett om du behöver schemalägga viktiga händelser i din kalender, tilldela uppgifter till teammedlemmar eller spåra och rapportera projektets framgång. Här är några av de bästa funktionerna i ClickUp som verkligen träffar rätt. 🎯

AI-driven kalenderplaneringsverktyg som är anpassningsbart och intuitivt

Anslut din kalender till ClickUp och se enkelt möten, uppgifter och backloggar i en samlad vy.

ClickUps kalender är ett AI-schemaläggningsverktyg som är utformat för att hantera din arbetsbelastning på ett intelligent sätt.

Tänk dig att du har en assistent som analyserar din arbetsbörda och prioriterar uppgifter, och sedan automatiskt tidsblockerar dem för optimal effektivitet. ClickUps AI gör just det. Den avgör på ett intelligent sätt de bästa tidpunkterna för dig att ta itu med ditt viktigaste arbete, så att dina prioriteringar uppfylls.

Om deadlines ändras eller nya uppgifter dyker upp i din backlog justerar systemet din schemaläggning dynamiskt, så att du kan hålla dig på rätt spår utan manuella ingrepp. Denna AI-drivna metod eliminerar stressen med daglig planering, så att du kan fokusera på att utföra dina prioriteringar och rensa din backlog med maximal effektivitet. På teamnivå ger ClickUp Calendar AI-drivna insikter om kollektiv tillgänglighet, vilket effektiviserar teamets schemaläggning och förhindrar konflikter.

Få sökbara transkriptioner, mötesanteckningar och insikter direkt med kombinationen av ClickUp AI Notetaker och ClickUp Brain.

Precis som Motion erbjuder ClickUp AI-verktyg så att du kan arbeta snabbare och mer effektivt. Men istället för att använda AI för att driva allt som Motion gör, låter ClickUp dig utnyttja AI där det är meningsfullt för dina personliga eller affärsmässiga behov.

Verktyget är specialutvecklat för ditt arbete och har dussintals användningsområden. Använd ClickUp AI för att automatiskt generera en sammanfattning eller viktiga punkter från ett möte, skapa projektplaner, utarbeta en mötesagenda eller skriva ett utkast till en presentation. 📌

ClickUp AI fungerar också som en redigerare. Använd den för att finslipa dina dokument så att de får en mer professionell ton, eller låt den omformatera dina anteckningar så att det blir lättare att skapa åtgärdspunkter. Den kan också generera deluppgifter direkt och spara tid.

Mallar för att minska arbetsbelastningen

Planera din dag, vecka och mer med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Med mer än 1 000 ClickUp-mallar kan du skapa uppgifter och komma igång med arbetet snabbare än någonsin. Välj bara en mall för den typ av arbete du skapar, klicka på nedladdning och börja fylla i fälten. På några minuter, inte timmar, har du ett färdigt dokument och kan börja med det viktiga arbetet – istället för formateringen. 🛠️

Med ClickUps kalenderplaneringsmall kan du hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe. Börja med att identifiera prioriteringar, skapa uppgifter och sätta deadlines. Använd mallen för att dela upp arbetet i mindre uppgifter och automatisera påminnelser så att du aldrig missar en deadline.

Med kalendermallen för att göra-listor kan du få en veckovis, tvåveckorsvis eller månadsvis översikt över alla dina aktiviteter. Använd den för att snabbt schemalägga uppgifter för dig själv eller som en del av en större teamplan. Organisera liknande uppgifter i kategorier baserat på prioritet, projekt eller varaktighet.

Innehållskalendern från ClickUp är utformad för kreatörer som publicerar bloggartiklar eller inlägg på sociala medier som en del av uppgifterna på sin att göra-lista. Denna planeringsmall samlar allt ditt schemalagda innehåll på ett ställe. På så sätt kan du enkelt se när innehållet publiceras och var det befinner sig i produktionsprocessen.

Med ClickUps årsplaneringsmall kan du ta ett steg tillbaka och visualisera dina personliga mål eller teamets mål på årsbasis. Använd den för att skapa en målinriktad tidsplan och lista viktiga uppgifter för att nå dina mål. Spåra mål och milstolpar längs vägen med hjälp av de inbyggda Gantt-diagrammen.

Automatisering av uppgifter för effektiva arbetsflöden

ClickUp har inbyggda automatiseringsfunktioner så att du kan lägga mindre tid på rutinarbete och fokusera på viktigare saker. Välj bland över 100 fördefinierade automatiseringar för att tilldela nya uppgifter, skapa SOP:er eller utlösa omedelbara aviseringar. 🔔

Du kan också skapa anpassade automatiseringar som passar just dina arbetsflöden. Med ClickUps automatiseringar kan du omedelbart flytta projekt från ett steg till nästa – genom att fylla i nya uppgiftslistor eller aktivera nya formulär.

Flera vyer för att se ditt arbete på ditt sätt

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp låter dig se ditt arbete på det sätt som passar dig bäst – en klar förbättring jämfört med Motion-appens förvirrande gränssnitt. Med flera ClickUp-vyer kan du fördjupa dig i en uppgift, få en bred översikt eller följa framstegen med visuella diagram.

Gå till tavelvyn för att se dina uppgifter när de rör sig genom pipelinen med sektioner för ”pågående”, ”redo för granskning” och ”behöver uppdateras”. Använd listvyn för att få en att göra-lista över allt ditt arbete. 📝

Vill du ha fler visningsalternativ? Inga problem!

Växla till kalendervyn för att se dina uppgifter plottade på en vecko-, månads- eller årstidslinje. Andra vyer, som Kanban-tavlor och Gantt-diagram, ger en visuell metod för att spåra framsteg.

Tydlig organisation med prioriteringar och färgkodning

Oavsett om du använder ClickUp som ett personligt kalenderverktyg eller driver ett företag med flera team är det enkelt att hålla ordning. Lägg till färgkodade prioritetsflaggor till dina uppgifter för att identifiera arbete som måste göras först. Du kan också tilldela färger till olika projekt, vilket gör det lättare att se dem på din uppgiftslista. 🎨

ClickUps schemaläggningsfunktion, tidshantering och andra verktyg skapar en allt-i-ett-hub för att hantera allt som rör ditt arbete. Med ClickUp Integrations kan du ansluta de flesta andra verktyg smidigt på ett och samma ställe.

ClickUp integreras med kalenderappar som Calendly, Apple, Google och Outlook. Det erbjuder också integrationer för tidsspårare som Toggl och Harvest och kommunikationsappar som Slack. Dessutom kan du integrera med automatiseringsverktyg som Zapier för att få ut ännu mer av dina arbetsflöden. 🙌

Det bästa av allt är att du kan använda ClickUp var som helst, även när du är på resande fot. Mobilappen och datorappen är kompatibla med operativsystemen Mac iOS, Windows och Linux.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Skaffa ClickUp för att hantera mer än bara din kalender

Vi hoppas att denna recension av Motion-appen har gett dig en grundlig inblick i denna AI-drivna kalender- och att göra-lista-app. Även om den har användbara funktioner som enkel schemaläggning och integrationer, erbjuder den inte mycket när det gäller större projekt eller uppgiftshantering.

Det är där ett allt-i-ett -projektledningsverktyg som ClickUp kan hjälpa till. 🤩

Med ClickUp får du kalenderfunktioner med ett användarvänligt gränssnitt, tydlig färgkodning och mallar som snabbar upp din schemaläggningsprocess. Men mer än så kan du använda ClickUp för att smidigt prioritera uppgifter, organisera scheman för flera teammedlemmar och automatisera arbetsflöden precis som du vill ha dem.

Men lita inte bara på vårt ord. Ta reda på själv och registrera dig för ClickUp idag!