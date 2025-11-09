De 11 bästa alternativen till Tanka AI för smart teamsamarbete

Varje team har upplevt situationen när någon ställer en fråga och man vet att svaret finns någonstans, till exempel i ett mötesprotokoll, en chattråd eller ett begravt dokument.

Verktyg som Tanka AI lovar att lösa detta. Men när teamen växer kan de stöta på prestandaproblem när de hämtar kunskap i stor skala.

Även om dess långsiktiga minne är imponerande, har systemet ibland hallucinationer, luckor i sammanhanget mellan plattformar och tekniska hinder med synkronisering i realtid som kan frustrera användarna.

Om du väger dina alternativ finns det flera Tanka AI-alternativ som är utformade för att hantera kunskap och samarbete. Låt oss ta en närmare titt på 11 av dem som kan passa ditt teams arbetssätt. 💎

De bästa Tanka AI-alternativen i korthet

Låt oss titta på en kort jämförelse av de bästa AI-kommunikationsverktygen, såsom Tanka. 🧑‍💻

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Centraliserat uppgiftssamarbete och kunskapsflöden Teamstorlek: Enskilda personer, medelstora team och företag AI Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), Docs Hub, uppgiftsbaserade chattar, Enterprise Search, Autopilot Agents, konvertering av chatt till uppgift Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Notion AI Enhetlig kunskapshantering och dokumentskapande Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag och hybridteam AI-driven sidgenerering, sökning i hela arbetsytan, kontextmedvetna skrivförslag, automatisering av uppföljning Gratis provperiod; betalda abonnemang från 8 $/månad Tana AI-strukturerad kunskap och samarbeteTeamstorlek: Startups, forskningsteam och kunskapsinriktade individer Supertags, dubbelriktad nodlänkning, AI-assistent för insikter, ihållande AI-arbetsflöden baserade på långtidsminne. Gratis; betalda abonnemang från 10 $/månad Otter. ai Transkription av möten i realtid och automatisering av anteckningarTeamstorlek: Frilansare, lärare och hybridteam Live-transkriptioner, talarspårning, sammanfattningar av åtgärdspunkter och kalenderbaserad mötesregistrering. Gratis; betalda abonnemang från 16,99 $/månad Perfekt minne Långsiktigt digitalt minne och spårbarhet Teamstorlek: Företag med höga krav på regelefterlevnad och forskningsteam Kontextmedveten indexering, långsiktig arkivåtkomst, minneslänkning från flera källor Gratis; betalda abonnemang från 19 $/månad per användare Flock Teamchatt och delat minne Teamstorlek: Startups, små och medelstora företag och växande hybridteam Kanalbaserade meddelanden, delade anteckningar, påminnelser, omfattande filhistorik Gratis; betalda abonnemang från 6 $/månad per användare Chanty Trådade teammeddelanden med uppgiftshanteringTeamstorlek: Små distansarbetande team och frilansare Obegränsad meddelandehistorik, uppgiftsbaserade chattar, AI-föreslagna åtgärder Gratis; betalda abonnemang från 4 $/månad MyChat Lokalt teammeddelande- och fildelningssystem för säker intern kommunikationTeamstorlek: Medelstora företag Självhostad meddelandehantering, krypterade data, rollbaserade åtkomstkontroller, filserver Anpassad prissättning TwinMind AI-driven konversationsåterkallning och samarbete Teamstorlek: Agila team och konsulter Kontextuella sammanfattningar, trådbaserade frågor och svar, AI för minnesåtergivning, klustring av dialoghistorik Gratis; betalda abonnemang från 15 $/månad Mem AI Passiv kunskapsinsamling och återkallandeTeamstorlek: Enskilda användare och små samarbetsteam Automatisk kontextåterkallning, flödesbaserad minnesmappning och ett integrerat arbetsminne. Gratis; betalda abonnemang från 10 $/månad Slack (AI) Teamkommunikation i företagsklass med smart återkallningTeamstorlek: Distribuerade och tvärfunktionella stora team AI-sammanfattningar, smarta påminnelser, minnesmedvetna interaktioner, automatisk trådregistrering Gratis provperiod; betalda abonnemang från 7,25 $/månad per användare.

Varför leta efter alternativ till Tanka AI?

Tanka AI erbjuder kraftfulla funktioner för minne och samarbete, men passar kanske inte alla team. Några skäl till detta är:

Begränsade anpassningsmöjligheter för specifika teambehov

Överlappande funktioner med AI-projektledningsverktyg som du redan använder

Prissättning som kanske inte passar större team

Brister i integrationen med din befintliga teknikstack

En preferens för olika AI-modeller eller tillvägagångssätt

🔍 Visste du att? Utvecklingen av naturlig språkbehandling (NLP) lade grunden för dagens AI-drivna kunskapshanteringssystem. Tidiga forskningar på 1940- och 1950-talet kämpade med språkets komplexitet. Forskare som Noam Chomsky lyfte fram begränsningarna i maskiners förståelse. Genombrott inom logikbaserade paradigmer, program som SHRDLU och så småningom probabilistiska modeller försköt dock fältet mot praktiska tillämpningar.

Vad ska du leta efter i Tanka AI-alternativ?

Det ideala alternativet bör omfatta det som Tanka AI gör och tillföra värde inom de områden som är viktigast för ditt team. Håll utkik efter:

Långtidsminne: Förmåga att återkalla tidigare konversationer, beslut och affärskontext så att ditt team inte slösar tid på att upprepa information.

Smart automatisering: Funktioner som skapar svar, sammanfattar trådar och hanterar repetitiva kommunikationsuppgifter för att lätta arbetsbelastningen.

Sömlösa integrationer: Kompatibilitet med verktyg som Slack, Teams eller Kompatibilitet med verktyg som Slack, Teams eller projektledningsplattformar för att hålla arbetsflödena sammankopplade.

Skalbar prissättning: Planer som passar mindre team och samtidigt erbjuder utrymme för tillväxt utan stora kostnadsökningar.

Flexibilitet i arbetsflödet: Alternativ för att anpassa processer, behörigheter och vyer så att verktyget anpassar sig efter hur ditt team arbetar.

Datasäkerhet: Inbyggda skyddsfunktioner och efterlevnadsstandarder för att skydda känslig affärsinformation.

Enkel att ta i bruk: Ett överskådligt gränssnitt och enkel onboarding som hjälper teammedlemmarna att börja använda det effektivt från dag ett.

De bästa alternativen till Tanka AI

Här är våra bästa val för de bästa Tanka AI-alternativen! 👇

1. ClickUp (Bäst för att effektivisera kommunikationen och öka produktiviteten i en allt-i-ett-lösning)

Visa projektkontexten direkt med ClickUp Brain i hela ditt arbetsområde

ClickUp samlar alla dina arbetsappar, data, kommunikation och arbetsflöden i ett helt integrerat centrum för ditt arbete. Glöm att hoppa mellan appar, sidor och chattar, dvs. Work Sprawl, bara för att få ditt arbete gjort.

Som en konvergerad AI-arbetsplats eliminerar ClickUp kontextväxling genom att tillhandahålla 100 % kontext och en central, intelligent plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Eftersom det håller minne, automatisering och kommunikation kopplat till ditt arbete behöver du inte investera i flera AI-verktyg och hantera AI-spridning, en växande utmaning bland snabbrörliga organisationer. Detta gör det till ett av de starkaste Tanka AI-alternativen för team som inte har råd att förlora sammanhanget.

Hitta det du behöver utan att behöva leta med Enterprise Search.

Använd ClickUp Enterprise Search för att söka efter uppgifter, mötesanteckningar, filer, data och mer

Dessutom ger ClickUp Enterprise Search teamen möjlighet att fråga och hämta information från hela arbetsytan. När en marknadschef till exempel söker efter ”Q3-kampanjbudget” visar verktyget budgetkalkylbladet, godkännandeuppgiften och relaterade kampanjdokument. En ny teammedlem som ansluter sig till kampanjen får omedelbart en helhetsbild utan att behöva ställa frågor fram och tillbaka.

Tillsammans ger dessa funktioner teamen det som de har svårt att bygga upp på egen hand: sammankopplat minne, automatiserade arbetsflöden och konversationer kopplade till leverans.

Återkalla projektets historik utan att behöva gå igenom allt igen

ClickUp Brain kopplar samman konversationer, dokument och uppgifter så att du kan få svar direkt.

Hitta snabbt relevanta svar från din arbetsplats med hjälp av ClickUp Brain.

Anta att en produktchef får frågan: "Hur ser statusen ut för mobil onboarding-flödet?" ClickUp Brain hämtar de senaste uppdateringarna av uppgiften, tidigare feedback och dokumentet där ändringarna slutfördes. På så sätt kan produktchefen svara med självförtroende på några sekunder, istället för att behöva leta igenom gamla uppdateringar.

Titta på den här videon för att förstå hur ClickUp Brain hjälper dig att navigera bättre i din arbetsmiljö:

Enhetlig sökning i appar och på webben med Brain MAX

Brain MAX tar det ett steg längre genom att erbjuda en enhetlig plattform som är dedikerad till att öka företagens produktivitet. Den låter dig söka direkt i alla dina anslutna appar – som ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och till och med webben – så att du snabbt kan hitta filer, dokument och bilagor utan att behöva växla mellan plattformar.

Med den avancerade funktionen Talk to Text kan du ställa frågor, diktera anteckningar och styra ditt arbete helt handsfree, var du än befinner dig.

Till skillnad från andra fragmenterade verktyg ersätter Brain MAX dussintals separata AI-plattformar och utnyttjar premium-AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en kraftfull, företagsanpassad lösning som är djupt kontextuell och skräddarsydd för dina specifika arbetsflöden. Sluta med alla olika AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

Låt AI-agenterna sköta det tidskrävande arbetet

Utforska ClickUp Agents för att automatisera manuellt arbete och dela information även när du är borta

ClickUp Agents minskar det manuella arbete som tar upp en stor del av en chefs arbetsdag. Förkonfigurerade agenter hanterar rutinmässiga åtgärder, medan anpassade agenter anpassar sig efter dina arbetsflöden. Till exempel:

Agent för daglig sammanfattning: Samlar in uppdateringar från alla aktiva uppgifter och skickar en morgonsammanfattning till teamet.

Ticket triage agent: Skannar nya förfrågningar, märker dem efter hur brådskande de är och tilldelar dem automatiskt.

Agent för uppföljning av möten: Läser uppladdade mötesanteckningar, identifierar åtgärdspunkter och skapar uppgifter.

Ta till exempel ticket triage-agenten. Supportchefer behöver inte längre manuellt tilldela varje ärende. Kritiska förfrågningar dirigeras omedelbart till rätt ansvarig, vilket håller svarstiderna korta.

Håll feedbacken kopplad till leveransen med Chat

Feedback går ofta förlorad när den finns i separata appar. ClickUp Chat löser detta genom att hålla konversationerna nära arbetet.

Omvandla designfeedback till uppgifter i ClickUp Chat

Under en designgranskning kommenterar till exempel en teammedlem: ”Registreringsknappen måste flyttas ovanför vikningen.” Den kommentaren omvandlas direkt till en ClickUp-uppgift som länkas till designen, så att den inte förbises under implementeringen.

ClickUps bästa funktioner

Växla mellan AI-modeller: Använd Använd ClickUp Brain MAX för att välja rätt AI-modell (ChatGPT, Claude eller Gemini) för forskning, skrivande eller uppdateringar av uppgifter.

Fånga möteskontexten: Skapa transkriptioner, sammanfattningar och åtgärdspunkter automatiskt med Skapa transkriptioner, sammanfattningar och åtgärdspunkter automatiskt med ClickUps AI Notetaker

Omvandla tal till uppgifter: Konvertera röstanteckningar till strukturerade uppdateringar, uppgifter eller dokument med hjälp av Konvertera röstanteckningar till strukturerade uppdateringar, uppgifter eller dokument med hjälp av Talk-to-Text i ClickUp

Håll skrivandet sammankopplat: Länka innehåll direkt till uppgifter, feedback och projektuppdateringar i Länka innehåll direkt till uppgifter, feedback och projektuppdateringar i ClickUp Docs.

Hitta dokument snabbt: Lagra och sök alla anteckningar, transkriptioner och dokument på ett ställe via Docs Hub.

Skriv utan att börja från scratch: Omvandla prompter eller grova anteckningar till utkast, dispositioner eller uppdateringar Omvandla prompter eller grova anteckningar till utkast, dispositioner eller uppdateringar med ClickUp Brain

Begränsningar med ClickUp

Team behöver ofta lägga tid på installation och anpassning innan arbetsflödena fungerar smidigt.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10 385+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

📮 ClickUp Insight: 34 % av de anställda känner sig inte bekväma med att ställa frågor på jobbet, och 14 % försöker oftast hitta svaren på egen hand. När människor tvekar att be om hjälp är det ofta ett tecken på att de inte känner sig helt accepterade eller inkluderade i teamets inlärningsprocess. Lösningen? Skapa en väg utan fördomar där människor kan lära sig från befintliga kunskapsbaser och ta reda på processer i sin egen takt. ClickUps kunskapshantering, som består av ClickUp Brain och Connected Search, hjälper anställda att få svar på sina frågor och söka i hela arbetsytan, samt i integrerade appar från tredje part. Du behöver inte längre oroa dig för att ställa ”uppenbara” frågor eller störa andra.

2. Notion AI (Bäst för integrering av arbetsminne)

via Notion

Notion AI förvandlar din befintliga arbetsplats till en minnesdriven assistent som kommer ihåg alla dokument, mötesanteckningar och projektdetaljer som du har lagrat. Till skillnad från vanliga chattverktyg behåller det sammanhanget i hela din kunskapsbas och skapar kopplingar mellan gamla projektanteckningar och aktuella diskussioner.

Chatboten i kunskapsbasen svarar på frågor samtidigt som den aktivt hämtar relevant information från dokument som är flera månader gamla och som är direkt relaterade till din aktuella konversation. Detta skapar en arbetsmiljö där man kontinuerligt lär sig och där tidigare insikter automatiskt påverkar nuvarande beslut.

Notion AI:s bästa funktioner

Sök i hela din arbetsplatshistorik med hjälp av frågor formulerade i naturligt språk.

Skapa projektsammanfattningar som hänvisar till tidigare mötesanteckningar och beslut.

Skapa innehåll som är konsekvent med din befintliga dokumentationsstil.

Omvandla spridda anteckningar till strukturerade handlingsplaner med historisk kontext.

Begränsningar för Notion AI

Kräver en befintlig Notion-arbetsplats innan AI-funktionerna blir riktigt värdefulla.

Minnets funktionalitet beror i hög grad på hur väl du organiserar dina initiala data.

Priser för Notion AI

Gratis provperiod

Plus : 12 dollar per medlem/månad (endast provversion av Notion AI)

Företag: 24 dollar per medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (7 115+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 610+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

En Reddit-användare delar med sig:

Jag skapade en stor Notion-konfiguration med projektets tidslinjer, beroenden, protokoll, diskussionspunkter, uppgifter osv. och Notion AI är verkligen till stor hjälp. Ett exempel: Jag spelar in ett teammöte och får en ganska bra sammanfattning och uppföljningsåtgärder som genereras automatiskt. Jag ber AI:n att lägga till dessa åtgärder i min uppgiftstabell, lägga till förfallodatum och ansvarsområden baserat på vad som diskuterades under samtalet och komma med förslag på de projekt som detta avser...

Jag skapade en stor Notion-konfiguration med projektets tidslinjer, beroenden, protokoll, diskussionspunkter, uppgifter osv. och Notion AI är verkligen till stor hjälp. Ett exempel: Jag spelar in ett teammöte och får en ganska bra sammanfattning och uppföljningsåtgärder som genereras automatiskt. Jag ber AI:n att lägga till dessa åtgärder i min uppgiftstabell, lägga till förfallodatum och ansvarsområden baserat på vad som diskuterades under samtalet och komma med förslag på de projekt som detta avser...

3. Tana (Bäst för relationsbaserad minneskartläggning)

via Tana

Tana fungerar enligt en helt annan princip än linjära chattverktyg. Varje bit av information blir en ansluten nod som bygger relationer över tid. Det skapar ett beständigt minne genom supertaggar och dubbelriktad länkning.

När du nämner ett projekt, en kund eller en idé visar systemet automatiskt alla relaterade diskussioner, beslut och dokument från valfri tidsperiod. Denna metod efterliknar hur människans minne faktiskt fungerar, där ett nämnande av ett begrepp utlöser minnen av relaterade erfarenheter och kunskaper.

Tanas bästa funktioner

Skapa automatiska kopplingar mellan konversationer och relaterade kunskapsnoder

Skapa anpassade supertaggar som fångar sammanhanget för återkommande ämnen och projekt.

Få tillgång till en AI-assistent som förstår relationerna mellan olika typer av information.

Generera insikter genom att analysera mönster i sammankopplade konversationer och dokument.

Tanas begränsningar

Kräver konsekvent taggning och organisering för att maximera minnets effektivitet.

Begränsad integration med befintliga e-post- och meddelandeplattformar

Tana-priser

Gratis

Plus: 10 $/månad

Pro: 18 $/månad

Tana-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tana?

Låt oss titta på denna Reddit-recension:

Med Tana kan jag bara skriva innehåll och lägga till en tagg. Jag behöver inte tänka på mappar eller struktur. Jag lägger bara till en tagg och vet att informationen enkelt kan återfinnas! Den största nackdelen för mig just nu är avsaknaden av en riktig mobilapp för läsning/skrivning. Missförstå mig inte, Tana Capture är jättebra. Men jag är alltid på språng och behöver också kunna referera till mitt innehåll.

Med Tana kan jag bara skriva innehåll och lägga till en tagg. Jag behöver inte tänka på mappar eller struktur. Jag lägger bara till en tagg och vet att informationen enkelt kan återfinnas! Den största nackdelen för mig just nu är avsaknaden av en riktig mobilapp för läsning/skrivning. Missförstå mig inte, Tana Capture är jättebra. Men jag är alltid på språng och behöver också kunna referera till mitt innehåll.

🧠 Kul fakta: Kunskapshanteringens rötter går tillbaka över 5000 år. Från sumeriska tavlor till pyramiderna i Giza, byggda 2560 f.Kr., styrdes byggandet av noggranna anteckningar.

4. Otter. ai (Bäst för att behålla minnet av konversationer)

Otter. ai löser det grundläggande problemet med att viktig information går förlorad under muntliga konversationer. Medan de flesta meddelandeverktyg endast registrerar skriftlig text, skapar detta verktyg ett sökbart minne från muntliga diskussioner, teammöten och telefonsamtal.

Detta alternativ till Tanka AI använder AI för anteckningar, identifiering av viktiga beslut, åtgärdspunkter och viktig kontext. Med OtterPilot kan det till och med ansluta sig till Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams å dina vägnar, ta bilder av presentationer och leverera anteckningar automatiskt.

Otter. ai bästa funktioner

Identifiera och extrahera åtgärdspunkter automatiskt från inspelade diskussioner

Använd AI för mötesanteckningar med sammanfattningar som lyfter fram viktiga beslut och viktig kontext.

Sök igenom månader av konversationshistorik med hjälp av specifika nyckelord eller ämnen.

Dela konversationsminnen med teammedlemmar som missade de ursprungliga diskussionerna.

Otter. ai-begränsningar

Begränsat till ljudbaserade konversationer, kan inte integreras med plattformar för textmeddelanden.

Noggrannheten minskar avsevärt i bullriga miljöer eller med flera talare.

Otter. ai-prissättning

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (95+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Detta är vad en Reddit-användare delade med sig av:

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag väl har gjort det är Otter bot fantastiskt. Jag ber det att sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsaker och liknande.

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag väl har gjort det är Otter bot fantastiskt. Jag ber det att sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsaker och liknande.

👀 Visste du att: Under en treårsperiod uppnådde organisationer som använde ClickUp en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 % , enligt Forrester Research. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjorts eller förbättrats av ClickUp.

5. Perfect Memory (Bäst för omfattande digitalt minne)

via Perfect Memory

Perfect Memory har en radikal approach till konversationsminne. Det registrerar och indexerar automatiskt allt du interagerar med digitalt. Varje e-post, dokument, webbsida och konversation blir en del av en sökbar minnesbank som AI:n kan referera till under framtida diskussioner.

Med denna passiva metod behöver du inte organisera eller tagga ditt innehåll manuellt; den digitala assistenten känner till din historik. Den drivs av GPT-4 och andra modeller och kan även sammanfatta din dag, skriva utkast till svar eller förbereda dig med påminnelser från tidigare konversationer.

Perfect Memory bästa funktioner

Generera insikter genom att koppla samman information från olika tidsperioder och plattformar.

Säkerställ integriteten med kryptering och möjligheten att pausa inspelningen i inkognito- eller privat surfningsläge.

Låt den läsa all text på skärmen med hjälp av OCR och lagra den lokalt på din enhet.

Begränsningar i Perfect Memory

Kräver betydande installationstid för att ansluta och indexera alla informationskällor.

Begränsad kontroll över vilken information som prioriteras i minnesåterkallandet

Priser för Perfect Memory

Gratis

Pro: 19 $/månad per användare

Perfect Memory-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Efter Alexander den stores död 323 f.Kr. ville hans efterträdare, Ptolemaios I Soter, etablera ett centrum för lärande i staden Alexandria. Biblioteket i Alexandria byggdes för att rymma över 500 000 papyrusrullar med litterära verk och texter om historia, juridik, matematik och vetenskap.

6. Flock (bäst för organiserade minnessträngar för team)

via Flock

Flock hanterar teamets minne genom strukturerad konversationsorganisation snarare än AI-driven återkallelse. Även om det saknar de proaktiva minnesfunktionerna i Tanka AI, är Flock utmärkt på att bevara teamets kunskap genom organiserade diskussioner och fildelning som enkelt kan hämtas senare.

Plattformen möjliggör organisering av diskussioner via privata och offentliga kanaler, vilket gör att team kan segmentera ämnen i fokuserade utrymmen. Du kan dra och släppa flera dokument, bilder eller kodsnuttar i meddelanden.

Det låter dig också snabbt hitta delat innehåll senare via en centraliserad filapp som markerar både fästa meddelanden och delat innehåll.

Flock bästa funktioner

Spara en komplett meddelandehistorik som teammedlemmarna kan referera till när som helst.

Dela filer och dokument direkt i konversationssammanhanget

Ställ in automatiska påminnelser och arbetsflöden som refererar till tidigare konversationer.

Flock-begränsningar

Förlitar sig på manuell organisering snarare än AI-driven minnes- och kontextigenkänning.

Kan inte analysera konversationsmönster eller generera insikter som AI-drivna alternativ.

Flock-prissättning

Gratis

Företag: 12 $/månad per användare

Pro: 6 $/månad per användare

Flock-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (340+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Flock?

En recension på Capterra säger:

Under min tid med Flock är den största fördelen tidsbesparingen. Flock sparar tid och får jobbet gjort på enklast möjliga sätt. Instant messaging har förbättrat tydligheten i alla övningar och projekt. Återigen är integrationen i denna programvara mycket effektiv. Flock är lätt att använda och dess tillämpning är baserad på fältet. Ett mycket imponerande verktyg.

Under min tid med Flock är den största fördelen tidsbesparingen. Flock sparar tid och får jobbet gjort på enklast möjliga sätt. Instant messaging har förbättrat tydligheten i alla övningar och projekt. Återigen är integrationen i denna programvara mycket effektiv. Flock är lätt att använda och dess tillämpning är baserad på fältet. Ett mycket imponerande verktyg.

7. Chanty (Bäst för enkel konversationskontinuitet)

via Chanty

Chanty fokuserar på att upprätthålla konversationens kontinuitet genom ihållande chattrådar snarare än komplexa minnessystem. Det säkerställer att teamdiskussionerna behåller sitt sammanhang över tid genom obegränsad meddelandehistorik (även på gratisabonnemang!) och enkel sökfunktion.

Även om den inte erbjuder Tanka AI:s sofistikerade minnesfunktioner, låter teamkommunikationsappen teammedlemmarna fortsätta diskussionerna precis där de slutade. "Teambook" är en centraliserad hubb som samlar konversationer, uppgifter, fästa meddelanden, filer och länkar.

Chantys bästa funktioner

Omvandla viktiga meddelanden till bestående uppgifter som behåller sammanhanget.

Dela enkelt konversationshistoriken med nya teammedlemmar som behöver bakgrundsinformation.

Integrera med andra verktyg i din teknikstack, som Google Drive, Trello, GitHub och Dropbox.

Chantys begränsningar

Inga AI-drivna minnesfunktioner eller proaktiva kontextförslag

Begränsad möjlighet att koppla samman konversationer mellan olika ämnen eller tidsperioder

Priser för Chanty

Gratis

Företag: 3 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (35+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chanty?

Enligt en recension på G2:

Chanty erbjuder en fantastisk möjlighet att omvandla konversationer till uppgifter och följa upp dem utan att gå vilse bland meddelanden. Det är mycket enkelt att konsultera tidigare referenser tack vare obegränsad tillgång till chattloggen. Jag tycker också att den smidiga anslutningen, ljud- och bildkvaliteten i både grupp- och individuella möten samt möjligheten att visa min skärm för att dela samarbetsdokument är mycket användbara.

Chanty erbjuder en fantastisk möjlighet att omvandla konversationer till uppgifter och följa upp dem utan att gå vilse bland meddelanden. Det är mycket enkelt att konsultera tidigare referenser tack vare obegränsad tillgång till chattloggen. Jag tycker också att den smidiga anslutningen, ljud- och bildkvaliteten i både grupp- och individuella möten samt möjligheten att visa min skärm för att dela samarbetsdokument är mycket användbara.

8. MyChat (Bäst för säker organisationsminne)

via MyChat

MyChat hanterar säkerheten för konversationsminnet genom att ge organisationer full äganderätt till sina kommunikationsdata. Till skillnad från molnbaserade Tanka AI-alternativ är det helt självhostat. Detta säkerställer att känsliga diskussioner och ackumulerad kunskap aldrig lämnar dina interna servrar.

Med rollbaserade behörigheter kan endast auktoriserade teammedlemmar komma åt konversationshistoriken, vilket håller kontexten både privat och organiserad. Dessutom stöder MyChat trådade konversationer, fildelning och sökbar historik.

Det erbjuder också funktioner som närvarostatus, bekräftelse av meddelandeleverans, stavningskontroll och chatt inbäddad i webbplatsen.

MyChats bästa funktioner

Få trådade grupp- och privata chattar, fil- och mappöverföringar, en inbyggd Kanban-tavla för projektplanering och en anslagstavla för företagsövergripande meddelanden.

Få tillgång till högkvalitativa röst- och videosamtal med låg latens och skärmdelning med hjälp av WebRTC.

Integrera med Active Directory för användarhantering, filöverföring med dra-och-släpp-funktion och kontaktlistor (inklusive personliga och företagsomfattande strukturer).

Begränsningar för MyChat

Gränssnittet är föråldrat och svårt att navigera i.

Begränsad mobil åtkomst till konversationshistorik jämfört med molnbaserade alternativ

Priser för MyChat

Anpassad prissättning

MyChat-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MyChat?

Från en G2-recension:

Det är mycket enkelt och säkert att dela filer. Hela användargränssnittet är mycket lättnavigerat och fungerar även med en långsam internetuppkoppling. Jag har använt dessa verktyg under lång tid och märker att kvaliteten på videomeddelanden är mycket smidig och fungerar perfekt. Skärmdelningsfunktionen är också mycket enkel att använda... Jag upplever dock att det går långsamt när jag delar skärmen med teamen och priserna är lite höga.

Det är mycket enkelt och säkert att dela filer. Hela användargränssnittet är mycket lättnavigerat och fungerar även med en långsam internetuppkoppling. Jag har använt dessa verktyg under lång tid och märker att kvaliteten på videomeddelanden är mycket smidig och fungerar perfekt. Skärmdelningsfunktionen är också mycket enkel att använda... Jag upplever dock att det går långsamt när jag delar skärmen med teamen och priserna är lite höga.

9. TwinMind (Bäst för utforskning av konversationsminnet)

via TwinMind

TwinMind körs diskret på din smartphone eller i din webbläsare, spelar in ljud i realtid (utan att någonsin lagra råa inspelningar) och transkriberar allt till ett sökbart minnesarkiv. AI-verktyget för arbetsplatsen tillhandahåller sammanfattningar, AI-förslag i realtid och verktyg för att skriva utkast till e-postmeddelanden eller uppföljningar från dina konversationer.

Allt detta sker lokalt, vilket skyddar din integritet och minimerar batteriförbrukningen, även vid kontinuerlig drift i över 12 timmar. Det kostnadsfria abonnemanget är särskilt generöst: obegränsade transkriptionstimmar och obegränsade AI-chattar, med stöd för över 100 språk och krypterade valfria molnbackuper.

TwinMinds bästa funktioner

Ställ följdfrågor för att fördjupa dig i specifika konversationssammanhang.

Skapa sammanfattningar av samtalsämnen och mönster genom dialog

Låt det lära sig dina kommunikationspreferenser och anpassa minnesåterkallandet därefter.

TwinMinds begränsningar

Fortfarande under utveckling av omfattande konversationsminnesfunktioner

Begränsad integration med befintliga meddelandeplattformar och e-postsystem

Priser för TwinMind

Gratis

Pro: 15 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

TwinMind-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Kunskapshantering formaliserades efter att Peter Drucker, ofta kallad ”den moderna ledningens fader”, myntade begreppet ”kunskapsarbetare”. Han definierade dem som individer vars huvudsakliga uppgift var att arbeta med information, använda den kreativt och tillämpa den för att lösa problem.

10. MemAI (Bäst för passiv konversationsminnesuppbyggnad)

via MemAI

MemAI observerar kommunikationsmönster, projektdiskussioner och beslutsprocesser för att skapa ett omfattande minne av organisatorisk kunskap. Denna bakgrundsmetod innebär att din konversationsassistent blir mer intelligent med tiden utan att lägga till arbete i din dagliga rutin.

Det som utmärker plattformen är dess förmåga att identifiera återkommande teman och insikter i konversationer, vilket hjälper team att upptäcka trender som annars kanske skulle gå obemärkta förbi. Istället för att bara återge fakta sammanfattar den kunskapen till praktiska slutsatser, vilket gör organisationens minne strategiskt användbart.

MemAI:s bästa funktioner

Koppla samman konversationer mellan olika plattformar och tidsperioder utan manuell länkning.

Generera proaktiva förslag baserade på ackumulerat konversationsminne och mönster.

Markera tidigare beslut, liknande konversationer eller relaterade dokument för att undvika dubbelarbete.

Begränsningar för MemAI

Integritetsfrågor kring automatisk övervakning och analys av all kommunikation

Begränsad transparens när det gäller hur konversationsdata behandlas och lagras

MemAI-priser

Gratis

Mem Pro: 14,99 $/månad

MemAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? På 1990-talet populariserade Fortune-redaktören Tom Stewart värdet av ”hjärnkraft” och satte KM i affärsvärldens strålkastarljus.

11. Slack (Bäst för AI-förbättrat minne för teamkonversationer)

via Slack

Slack har utvecklat sin plattform för att inkludera AI-funktioner som förbättrar kontextmedvetenheten. AI analyserar konversationsmönster, visar relevanta historiska diskussioner och ger intelligenta sammanfattningar av viktiga beslut.

Slacks AI är inte lika specialiserad, men hjälper team att upprätthålla bättre sammanhangskontinuitet genom att automatiskt markera relevanta tidigare konversationer när liknande ämnen dyker upp. Detta skapar en mer intelligent arbetsplats för team som lär sig av ackumulerad konversationshistorik.

Slack (med AI) bästa funktioner

Skapa intelligenta sökresultat som förstår konversationens sammanhang och avsikt.

Få AI-förslag på svar baserade på tidigare konversationsmönster och teamets kommunikationsstil.

Få automatisering av arbetsflöden, filsammanfattningar, förklaringar av interna termer och översättningar med Business+ och Enterprise+ planerna.

Begränsningar för Slack (med AI)

AI-funktionerna kräver dyra premiumabonnemang för full funktionalitet.

Kan inte samordna extern kommunikation som e-post och WhatsApp, som Tanka AI gör.

Priser för Slack (med AI)

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Slack (med AI) betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (35 725+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 24 080 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack (med AI)?

Här är vad en Reddit-användare hade att säga:

Det sammanfattar kanaler och trådar och ger dagliga sammanfattningar. Jag har upplevt att dessa är mycket hjälpsamma och tidsbesparande.

Det sammanfattar kanaler och trådar och ger dagliga sammanfattningar. Jag har upplevt att dessa är mycket hjälpsamma och tidsbesparande.

