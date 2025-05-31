De 13 bästa alternativen till Tana för anteckningar 2025

Med sin blandning av strukturerade anteckningar, daglig loggning och ett snyggt gränssnitt i outliner-stil har Tana blivit ett populärt verktyg för människor som funderar mycket på hur de organiserar information. För kreatörer, studenter och kunskapsarbetare erbjuder Tana struktur och flexibilitet i en enda anteckningsapp.

Men även om Tana är imponerande är det inte något för alla, och det är inte det enda alternativet som finns.

Oavsett om du är ute efter mer visuellt tänkande, AI-assistans, bättre uppgiftsintegration eller ett enklare sätt att hantera dina idéer finns det många kraftfulla alternativ som är värda att utforska.

I den här bloggen utforskar vi de bästa alternativen till Tana, från allt-i-ett-produktivitetsplattformar som ClickUp till PKM-verktyg som Obsidian, Logseq och Capacities. Oavsett om du är en enskild skapare eller ett team finns det ett verktyg här som passar ditt arbetsflöde, din stil och din budget.

Varför välja Tana-alternativ?

Tana är enastående när det gäller strukturerad anteckning och skapande av kunskapskartor. Dess nodbaserade arkitektur och filosofi om att ”allt är en referens” ger avancerade användare friheten att bygga komplexa, sammanlänkade tankesystem. Men det finns också begränsningar.

Här är några skäl till varför du kanske letar efter ett alternativ till Tana:

Brant inlärningskurva : Tana kan kännas överväldigande, särskilt för dem som är vana vid traditionella : Tana kan kännas överväldigande, särskilt för dem som är vana vid traditionella anteckningsappar.

Begränsad realtidssamverkan : Tana är utmärkt för : Tana är utmärkt för personlig kunskapshantering , men är inte utformat för smidiga arbetsflöden i team eller live-samverkan.

Funktionsbegränsningar : Många av Tanas mer avancerade funktioner är låsta bakom betalda nivåer, vilket gör det mindre tillgängligt för budgetmedvetna användare.

Begränsningar för mobila enheter: Även om det blir bättre är mobilupplevelsen inte lika polerad eller intuitiv som hos vissa konkurrenter.

Därför har vi samlat de bästa alternativen till Tana som inte bara stöder kraftfull anteckning, utan också främjar produktivitet, samarbete och kunskapshantering.

Tana-alternativ i korthet

För att du snabbt ska kunna jämföra, här är en översikt över de bästa alternativen till Tana:

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp Dokument med inbäddade sidor, uppgifter + anteckningar på ett ställe, AI Notetaker, samarbete i realtid Bäst för individer, team och företag som behöver en kraftfull allt-i-ett-arbetsplats. Gratis plan tillgänglig; tillägg och anpassningar tillgängliga för företag. Roam Research Dubbelriktad länkning, dagliga anteckningar, grafbaserat gränssnitt Bäst för forskare och författare som trivs med nätverksbaserat tänkande. Från 15 $/månad; ingen gratisplan Obsidian Lokal lagring, stöd för Markdown, robust ekosystem för plugins Bäst för användare som värdesätter integritet och enskilda kunskapsarbetare Gratis för personligt bruk; betalda abonnemang från 50 dollar. Logseq Lokal graf, outliner-baserad struktur, öppen källkod Bäst för utvecklare och akademiker som föredrar anpassning och integritet. Gratis; Öppen källkod Workflowy Oändliga kapslade listor, rent gränssnitt, taggningssystem Bäst för minimalister och soloprenörer som behöver enkla, strukturerade dispositioner. Gratis plan tillgänglig; betald plan börjar på 8,99 $/månad. RemNote Spaced repetition, länkade anteckningar, flashkortintegration Bäst för studenter och livslånga lärande som vill behålla kunskap Gratis plan tillgänglig; Pro-funktioner från 8 $/månad Anytype Lokalt först, offline först, grafbaserat kunskaps-OS Bäst för integritetsfokuserade kreatörer som bygger strukturerade personliga kunskapssystem Gratis plan tillgänglig; betald plan från 99 $ per år. Notion Rika innehållsblock, mallar, databaser och integrationer Bäst för tvärfunktionella team och enskilda användare som hanterar anteckningar, wikis och projekt. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12 $/månad. Coda Interaktiva dokument, byggstenar för appar, datatabeller Bäst för produkt- och driftsteam som hanterar data och arbetsflöden i dokument Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12 $/månad. Heptabase Visuella anteckningar, rumsliga arbetsytor, forskningsinriktade funktioner Bäst för forskare och visuella tänkare som kartlägger komplexa idéer Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 11,99 $/månad. Kapacitet AI-driven kunskapsgraf, medieinbäddning, taggar och egenskaper Bäst för kreatörer och ensamstående yrkesverksamma som hanterar olika typer av digitalt innehåll Gratisplan tillgänglig; betald plan från 11,99 $/månad. Mem AI-genererade anteckningar, smart organisering, kalenderintegration Bäst för upptagna yrkesverksamma som vill ha ett automatiskt anteckningssystem som kräver minimalt med ansträngning. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 8,33 $/månad. Milanote Visuella tavlor, dra-och-släpp-gränssnitt, kreativa mallar Bäst för designers och kreativa team som organiserar idéer visuellt Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 9,99 $/månad.

Bästa Tana-alternativ för anteckningar

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-produktivitet och kunskapshantering)

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team och individer som vill effektivisera anteckningar, uppgiftshantering och kunskapsdelning i ett enda arbetsutrymme.

Med ClickUp kan du skapa strukturerade dokument med inbäddade sidor, hantera uppgifter och anteckningar sida vid sida och utnyttja kraftfulla AI-verktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Med ClickUp Docs kan du skapa, organisera och dela dokument med inbäddade sidor, vilket gör det enkelt att bygga kunskapsbaser, mötesanteckningar eller projektdokumentation. Du kan bädda in uppgifter direkt i Docs, länka relaterade dokument och samarbeta i realtid med ditt team.

ClickUps AI Notetaker hjälper dig att anteckna mötesanteckningar, sammanfatta långa dokument och automatiskt generera åtgärdspunkter. Denna funktion är särskilt användbar för team som vill spara tid på manuella anteckningar och se till att inget faller mellan stolarna.

ClickUps avancerade AI-assistent, ClickUp Brain, tar det hela ett steg längre. Du kan använda den för skrivhjälp, smarta förslag, sortering av dina anteckningar inför tentor, skapande av sammanfattningar för dina möten och till och med förvandling av klisterlappar till omfattande anteckningar.

Kom igång Moderna anteckningsappar som drivs av ClickUp brain

ClickUps inbyggda anteckningsblock är perfekt för att snabbt skriva ner idéer, att göra-listor eller påminnelser. Du kan enkelt konvertera anteckningar till genomförbara uppgifter eller lägga till dem i Docs för mer sammanhang.

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med Clickup Notepad

⚡️Mallarkiv: Gratis mallar för kunskapsbaser för att skapa din informationsbibliotek

ClickUps bästa funktioner:

Allt-i-ett-arbetsyta som samlar uppgifter, anteckningar, kunskapsbaser och samarbetsverktyg i en centraliserad hubb.

ClickUp Connected Search för att snabbt hitta innehåll, konversationer, dokument eller uppgifter i hela ditt arbetsområde. för att snabbt hitta innehåll, konversationer, dokument eller uppgifter i hela ditt arbetsområde.

Översättningsstöd för flera språk, inklusive franska, spanska, tyska, japanska, arabiska och fler.

Versionshistorik och åtkomstkontroller för att spåra ändringar, hantera delning och upprätthålla innehållssäkerhet i alla dokument. för att spåra ändringar, hantera delning och upprätthålla innehållssäkerhet i alla dokument.

ClickUp Clips för att direkt spela in skärmbilder och dela dem med dina anteckningar för att lägga till sammanhang. för att direkt spela in skärmbilder och dela dem med dina anteckningar för att lägga till sammanhang.

Inbäddning av rikt innehåll med stöd för tabeller, bokmärken, PDF-filer, bilder och filer för att skapa dynamiska anteckningar fyllda med information.

Anpassningsbara vyer som Lista, Tavla och Kalender låter dig organisera dina anteckningar och idéer på ett sätt som passar ditt arbetsflöde.

Över 1 000 integrationer med populära verktyg som Google Drive, Slack, Notion och många fler för smidig anslutning till arbetsflödet. med populära verktyg som Google Drive, Slack, Notion och många fler för smidig anslutning till arbetsflödet.

Mallar och länkningsfunktioner för att bygga upp och underhålla en sammankopplad, skalbar kunskapsbas.

💡Proffstips: Effektivisera dina möten och gör dem produktiva för alla med ClickUps mall för mötesanteckningar, som innehåller dagordningar, anteckningar och åtgärdspunkter. Få gratis mall

Begränsningar för ClickUp:

Det kan kännas överväldigande för användare som är nya på allt-i-ett-plattformar.

Vissa avancerade funktioner kräver betalda abonnemang, vilket kan vara dyrt för små team.

Mobilappen förbättras kontinuerligt, men kan ibland hänga sig vid tunga dokument.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Jag brukade leva efter mina skriftliga anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig

Jag brukade leva efter mina skriftliga anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig

2. Roam Research (bäst för nätverksbaserat tänkande och länkade anteckningar)

via Roam Research

Roam Research erbjuder en icke-linjär metod för anteckningar, med fokus på att skapa kopplingar mellan idéer genom dubbelriktade länkar. Den är skräddarsydd för användare som vill fånga tankar på ett organiskt sätt och återkomma till dem som en del av ett växande kunskapsnätverk.

Roam uppmuntrar till daglig skrivning och naturlig relationsbyggande mellan anteckningar. Detta är särskilt användbart för långsiktiga tänkare, forskare, författare och innehållsskapare som vill spåra hur idéer utvecklas över tid och upptäcka mönster mellan olika ämnen.

Roam Researchs bästa funktioner:

Dubbelriktad länkning för att skapa kontextuella relationer mellan anteckningar

Dagliga anteckningar för att uppmuntra konsekvent skrivande och reflektion

Grafisk vy för att visualisera kopplingar mellan anteckningar

Markdown-baserad redigerare för flexibel formatering

Outliner-stil för snabb, strukturerad inmatning

Begränsningar för Roam Research:

Inte idealiskt för användare som söker traditionella mappar eller struktur.

Begränsad offlineåtkomst, särskilt på mobila enheter

Samarbetsfunktionerna är grundläggande jämfört med teamorienterade verktyg.

Det kan ta tid att lära sig för dem som är nya inom nätverksbaserad anteckning.

Priser för Roam Research:

Pro : 15 $/månad

Believer: 8,33 $/månad

Roam Research betyg och recensioner

Product Hunt: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Roam Research?

Roam introducerade mig till nätverkslänkning och detta fantastiska sätt att ta anteckningar. Allt är rakt på sak och du slösar inte tid på slumpmässiga funktioner. Enkelt och rent antecknande. Jag gillar dock inte prismodellen jämfört med andra verktyg som finns på marknaden.

Roam introducerade mig till nätverkslänkning och detta fantastiska sätt att ta anteckningar. Allt är rakt på sak och du slösar inte tid på slumpmässiga funktioner. Enkelt och rent antecknande. Jag gillar dock inte prismodellen jämfört med andra verktyg som finns på marknaden.

3. Obsidian (bäst för lokal kunskapshantering med plugins)

via Obsidian

Obsidian är ett bra val om du vill ha full kontroll över alla dina data och arbetsflöden. Det är byggt kring en lokal-först-strategi, vilket innebär att dina anteckningar lagras direkt på din enhet istället för i molnet. Detta gör det attraktivt för användare som prioriterar integritet eller vill arbeta offline utan begränsningar.

Appen är mycket modulär, med en stark community som bidrar med plugins som utökar dess funktionalitet bortom traditionell anteckning.

Obsidians bästa funktioner:

Lokal lagring med fullt stöd för markdown

Dubbelriktade länkar och grafisk vy för kunskapskartläggning

Offlineåtkomst och fullständig äganderätt till data

Anpassningsbara teman och layouter

Obsidian-begränsningar:

Ingen inbyggd uppgiftshantering

Saknar inbyggd samarbetsfunktion

Inställning och anpassning kan vara tidskrävande för nya användare.

Obsidian-priser:

Personligt bruk : Gratis för alltid

Kommersiell användning : 50 dollar per användare, faktureras årligen

Obsidian Sync : 8 $/månad

Obsidian Publish: 16 $/månad

Obsidian-betyg och recensioner:

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

Jag tycker att Obsidian är perfekt för textcentrerade uppgifter och att det är utmärkt för anteckningar och daglig uppgiftsuppföljning. Det saknar dock möjligheten att skapa formulär, vilket kan vara ett minus för mig. Att sätta upp teamsamarbete är inte heller någon dans på rosor – det saknar sömlös integration för smidigt grupparbete.

Jag tycker att Obsidian är perfekt för textcentrerade uppgifter och att det är utmärkt för anteckningar och daglig uppgiftsuppföljning. Det saknar dock möjligheten att skapa formulär, vilket kan vara ett minus för mig. Att sätta upp teamsamarbete är inte heller någon dans på rosor – det saknar sömlös integration för smidigt grupparbete.

📖 Läs mer: Hur man antecknar från en video som ett proffs

4. Logseq (bäst för lokala dispositioner och personliga kunskapsbaser)

via Logseq

Logseq är en integritetsfokuserad, öppen källkodsapp för anteckningar som lagrar dina anteckningar lokalt. Den tilltalar användare som vill ha kontroll över sina data och föredrar en outliner-liknande metod för att organisera sina idéer.

Appen är särskilt lämplig för personer som bygger upp personliga kunskapsbaser eller som föredrar offlineåtkomst och ett textbaserat arbetsflöde.

Logseqs bästa funktioner:

Lokal lagring med stöd för Markdown eller Org-läge

Dagliga journaler för kontinuerlig kunskapsuppbyggnad

Dubbelriktad länkning och grafisk vy för kontextuell navigering

Inbyggda flashkort och spaced repetition för studieflöden

Begränsningar för Logseq:

Gränssnittet kan upplevas som minimalistiskt eller tekniskt för vissa användare.

Mobilappen förbättras fortfarande.

Plugin-ekosystemet är mindre jämfört med konkurrenterna.

Logseq-priser:

Gratis (öppen källkod)

Logseq-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Vad säger verkliga användare om Logseq?

Logseq är briljant i teorin, men smärtsamt i praktiken. Det är ett kraftfullt, lokalt baserat, markdown-baserat utkastverktyg, men när din graf blir stor sjunker prestandan och strukturerade data blir ett kaos.

Logseq är briljant i teorin, men smärtsamt i praktiken. Det är ett kraftfullt, lokalt baserat, markdown-baserat utkastverktyg, men när din graf blir stor sjunker prestandan och strukturerade data blir ett kaos.

📖 Läs mer: Hur man delar och samarbetar kring anteckningar

5. RemNote (bäst för integrerad anteckning och spaced repetition)

via RemNote

RemNote är utformat för elever och kunskapsarbetare som vill kombinera anteckningar med aktiv återkallelse genom spaced repetition. Det fokuserar på att hjälpa användare att komma ihåg information genom att länka anteckningar direkt till flashkort, vilket gör det till ett bra val för alla som hanterar komplexa läromedel.

Appen stöder hierarkiska dispositioner och dubbelriktade länkar, vilket gör det möjligt för användare att bygga upp sammankopplade kunskapsbaser. Dess tillvägagångssätt kombinerar anteckningar och studier i en och samma plattform, vilket hjälper dig att behålla viktiga begrepp mer effektivt över tid.

RemNotes bästa funktioner:

Integrerade flashkort med spaced repetition i anteckningarna

Stöder dokumenttaggning och bakåtlänkning.

Offlineåtkomst med synkroniseringsalternativ

Begränsningar för RemNote:

Användargränssnittet kan upplevas som rörigt för nya användare.

Samarbetsfunktionerna är begränsade.

Betyg och recensioner för RemNote

Product Hunt: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om RemNote?

Jag älskar konceptet och funktionerna i denna app, men ärligt talat behöver dess användargränssnitt verkligen förbättras.

Jag älskar konceptet och funktionerna i denna app, men ärligt talat behöver dess användargränssnitt verkligen förbättras.

📮 ClickUp Insight: Medan 34 % av användarna har fullt förtroende för AI-system, har en något större grupp (38 %) en inställning som kan beskrivas som ”lita men verifiera”. Ett fristående verktyg som inte är bekant med din arbetsmiljö medför ofta en högre risk för felaktiga eller otillfredsställande svar. Därför har vi utvecklat ClickUp Brain, en AI som kopplar samman din projektledning, kunskapshantering och samverkan i din arbetsmiljö och integrerade verktyg från tredje part. Få kontextuella svar utan att behöva växla mellan olika alternativ och upplev en 2–3 gånger högre arbetseffektivitet, precis som våra kunder på Seequent.

6. Anytype (Bäst för decentraliserad kunskapshantering och integritet)

via Anytype

Anytype är en decentraliserad app för anteckningar och kunskapshantering som är utvecklad med integritet och säkerhet i åtanke. Den lagrar dina data lokalt och synkroniserar dem peer-to-peer, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för användare som vill undvika molnbaserad lagring och behålla kontrollen över sin information.

Appen stöder olika typer av innehåll och anpassningsbara mallar, vilket tilltalar kreatörer och team som letar efter flexibla sätt att organisera projekt, anteckningar och arbetsflöden utan att vara beroende av centraliserade servrar.

Anytypes bästa funktioner:

Decentraliserad, peer-to-peer-synkronisering för integritet

Lokal lagring med end-to-end-kryptering

Rika innehållsblock och anpassningsbara mallar

Grafisk vy för att visualisera relationer mellan anteckningar

Plattformsoberoende stöd (stationär och mobil)

Begränsningar för Anytype:

Fortfarande under aktiv utveckling, så vissa funktioner är ofullständiga.

Samarbetsverktygen är begränsade i detta skede.

Priser för Anytype

Explorer: Gratis

Builder: 99 dollar per år

Co-Creator: 299 $ för 3 år

Anytype-betyg och recensioner

Product Hunt: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Anytype?

Jag har använt det sedan december och jag måste säga att jag älskar vad Anytype gör! Det finns några mindre buggar här och där, men det har varit en fantastisk upplevelse och ett mycket uppfriskande användargränssnitt.

Jag har använt det sedan december och jag måste säga att jag älskar vad Anytype gör! Det finns några mindre buggar här och där, men det har varit en fantastisk upplevelse och ett mycket uppfriskande användargränssnitt.

7. Notion (bäst för anpassningsbara arbetsytor och enkel databashantering)

via Notion

Notion är ett mångsidigt verktyg för anteckningar i samarbete som är känt för sina anpassningsbara arbetsytor. Det kombinerar anteckningar, databaser och projektledningsfunktioner i en enda plattform. Användare kan skapa sammankopplade sidor, spåra projekt och organisera innehåll med hjälp av olika visningsalternativ.

Det innehåller också färdiga mallar för att effektivisera arbetsflöden och förbättra teamsamarbetet. Dessutom hjälper Notions inbyggda AI till med uppgifter som att söka, sammanfatta och översätta anteckningar på ett effektivt sätt.

Notions bästa funktioner:

Dra-och-släpp-blockredigerare för enkel innehållsarrangemang

Enkla databaser med flera visningsalternativ

Stort utbud av mallar skapade av communityn

Samarbete i realtid med kommentarer

Plattformsoberoende stöd via webben och appar

Begränsningar med Notion:

Offlinefunktionaliteten är grundläggande.

Begränsade funktioner för automatisering och uppgiftshantering

Notions prissättning:

Gratis

Plus : 12 $ per plats/månad

Företag : 18 USD per plats/månad

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI: 10 dollar per medlem/månad

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Jag gillade att kunna lämna anteckningar skrivna på dokumentet. Det meddelade oss alltid när någon annan gjorde ändringar eller lade till något i projektet. Det var ett enkelt sätt att hålla alla på samma sida. Notion var dock inte särskilt användarvänligt. Jag känner att det tog vårt team ett tag att lista ut hur man använder programmet effektivt.

Jag gillade att kunna lämna anteckningar skrivna på dokumentet. Det meddelade oss alltid när någon annan gjorde ändringar eller lade till något i projektet. Det var ett enkelt sätt att hålla alla på samma sida. Notion var dock inte särskilt användarvänligt. Jag känner att det tog vårt team ett tag att lista ut hur man använder programmet effektivt.

8. Coda (bäst för dokumentcentrerade arbetsflöden och anpassningsbara byggstenar)

via Coda

Coda kombinerar dokument och kalkylblad i en flexibel plattform där användare kan skapa anpassade arbetsflöden med interaktiva element. Det passar team och individer som vill skapa unika lösningar anpassade till specifika processer, utan att behöva förlita sig på flera separata verktyg.

Med sitt modulära tillvägagångssätt gör Coda det möjligt att bädda in tabeller, knappar och formler direkt i dokument, vilket gör det användbart för att hantera komplexa data tillsammans med berättande innehåll.

Coda bästa funktioner:

Modulära dokument med tabeller, knappar och formler

Integration med olika externa appar och tjänster

Mallar för projektledning , planering och dokumentation

Samarbete och kommentarer i realtid

Plattformsoberoende åtkomst via webb- och mobilappar

Coda-begränsningar:

Brantare inlärningskurva för att skapa komplexa dokument

Begränsat offline-stöd

Priserna kan vara höga för större team.

Coda-priser

Gratis

Pro : 12 $/månad per Doc Maker

Team : 36 $/månad per Doc Maker

Företag: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Coda?

Det finns massor av möjligheter. Du kan skriva dokumentation, skapa (komplexa) tabeller, skapa sidor inuti sidor, nämna personer och sidor, integrera med miro, google sheets/docs/etc, infoga bilder, länkar. Vissa funktioner och möjligheter är inte särskilt tydliga och intuitiva. Även om gränssnittet är mycket användarvänligt måste du ta reda på hur vissa funktioner används.

Det finns massor av möjligheter. Du kan skriva dokumentation, skapa (komplexa) tabeller, skapa sidor inuti sidor, nämna personer och sidor, integrera med miro, google sheets/docs/etc, infoga bilder, länkar. Vissa funktioner och möjligheter är inte särskilt tydliga och intuitiva. Även om gränssnittet är mycket användarvänligt måste du ta reda på hur vissa funktioner används.

9. Heptabase (bäst för visuellt tänkande och kunskapskartläggning)

via Heptabase

Heptabase är utformat för kreatörer, forskare och kunskapsarbetare som trivs med visuellt tänkande. Det erbjuder en unik rumslig approach till anteckningar, vilket gör det möjligt för användare att organisera idéer med hjälp av kort på ett gränssnitt i whiteboard-stil.

Denna visuella layout hjälper till att förenkla komplexa ämnen, vilket gör det lättare att utforska, koppla samman och reflektera över information.

Heptabases bästa funktioner:

Visuell kortbaserad organisation för att gruppera och koppla samman begrepp

Verktyg för snabb inspelning med taggning och dubbelriktad länkning

Särskilt utvecklad för arbetsflöden inom personlig kunskapshantering.

Tillgängligt på både stationära datorer och webbplattformar.

Heptabases begränsningar:

Samarbetsfunktionerna är minimala.

Tillgängligheten för mobilappar är begränsad.

Mindre användargrupp jämfört med större verktyg

Heptabase-priser:

Gratis plan med grundläggande funktioner

Premium: 11,99 $/månad, faktureras årligen

Team- och företagsplaner tillgängliga

Heptabase-betyg och recensioner

Product Hunt: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Heptabase?

Efter två veckor med Heptabase kan jag nu säga att jag är en mycket bättre antecknare än jag någonsin varit. Mobilappen har förbättrats något, men den har fortfarande allvarliga begränsningar som påverkar användningen.

Efter två veckor med Heptabase kan jag nu säga att jag är en mycket bättre antecknare än jag någonsin varit. Mobilappen har förbättrats något, men den har fortfarande allvarliga begränsningar som påverkar användningen.

10. Capacities (Bäst för AI-driven kunskapshantering)

via Kapacitet

Capacities är utformat för att förbättra personlig och teamets kunskapshantering med hjälp av AI. Det hjälper användare att organisera, söka och hämta information effektivt genom att kombinera traditionell anteckning med AI-driven insikt.

Plattformen stöder frågor i naturligt språk och visar automatiskt relevant innehåll, vilket kan spara tid för kunskapsarbetare som hanterar stora mängder information. Dess fokus på AI gör det till ett intressant alternativ för dem som vill öka produktiviteten genom smartare informationshämtning.

Kapacitetens bästa funktioner:

AI-driven sökning med förståelse för naturligt språk

Centraliserad kunskapsbas med smart innehållslänkning

Automatisk taggning och kategorisering

Samarbetsverktyg med delade arbetsytor

Plattformsoberoende stöd inklusive webb och stationära datorer

Kapacitetsbegränsningar:

Nyare verktyg med en mindre användarbas

Vissa AI-funktioner kan behöva justeras för bästa resultat.

Priser för kapacitet

Gratis

Capacities Pro: 11,99 $/månad

Capacities Believer: Från 14,99 $/månad

Kapacitetsbetyg och recensioner

Product Hunt: 4,8/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Capacities?

Jag älskar Capacities! Jag har börjat använda det tillsammans med Notion för alla mina anteckningar och kunskapshantering. Det laddas också SÅ MYCKET SNABBARE än Notion, som har varit nästan oanvändbart långsamt för mig.

Jag älskar Capacities! Jag har börjat använda det tillsammans med Notion för alla mina anteckningar och kunskapshantering. Det laddas också SÅ MYCKET SNABBARE än Notion, som har varit nästan oanvändbart långsamt för mig.

➡️ Läs mer: Hur man implementerar strategier för gemensamt antecknande

11. Mem. ai (Bäst för AI-assisterad anteckning och kunskapshantering)

Mem fokuserar på att använda AI för att hjälpa användare att enkelt samla in, organisera och hitta anteckningar. Det organiserar automatiskt ditt innehåll och skapar kopplingar mellan idéer utan mycket manuell taggning eller strukturering. Detta gör det till ett bra val för kunskapsarbetare och kreatörer som vill ha en smart anteckningsupplevelse.

Appen betonar snabbhet och minimalism, vilket möjliggör snabb registrering av idéer och realtidssökning med hjälp av AI. Dess design stöder kontinuerlig kunskapsutveckling genom att markera relaterat innehåll och visa relevanta anteckningar medan du arbetar.

Mem bästa funktioner:

AI-driven automatisk organisering och länkning av anteckningar

Snabb inspelning med naturlig språkinmatning

AI-sökning i realtid och innehållsförslag

Minimalistiskt gränssnitt med fokus på produktivitet

Plattformsoberoende med webb- och mobilappar

Mem-begränsningar:

Samarbetsalternativen är begränsade jämfört med konkurrenterna.

Vissa AI-funktioner är fortfarande under utveckling.

Mem-prissättning

Mem: 14,99 $/månad per användare

Mem Teams: Anpassad prissättning

Mem-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Product Hunt: 3,9/5 (16 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mem?

Jag har använt Mem sedan starten och det är fortfarande mitt förstahandsval för snabba anteckningar och för att snabbt hitta information.

Jag har använt Mem sedan starten och det är fortfarande mitt förstahandsval för snabba anteckningar och för att snabbt hitta information.

12. Milanote (Bäst för kreativ projektorganisation och visuella anteckningar)

via Milanote

Milanote är utformat för kreativa personer som tänker visuellt. Det erbjuder en flexibel arbetsyta i tavelstil som är idealisk för moodboards, projektplanering och brainstorming.

I stället för linjära anteckningar stöder Milanote en fri layout, vilket gör det perfekt för designers, författare och team som trivs med visuellt berättande och rumslig organisation.

Milanotes bästa funktioner:

Visuella tavlor för att ordna anteckningar, bilder och länkar

Intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion

Samarbete i realtid med kommentarer och delning

Färdiga mallar för kreativa arbetsflöden

Tillgängligt på webb- och stationära plattformar.

Milanotes begränsningar:

Begränsade funktioner för uppgiftshantering

Inget offline-läge på mobilappar

Priserna kan vara dyra för enskilda användare.

Priser för Milanote

Gratis

Pris per person: 9,99 $/månad

Team: 49 $/månad för upp till 10 personer

Milanote-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Milanote?

Jag älskar hur enkelt det är att använda och flexibiliteten. Att kunna flytta runt olika "kort" fritt på vilket sätt man vill gör det användbart för så många olika saker. För en kreativ person som jag, som älskar att vara organiserad, är det superhjälpsamt. Telefonappen är dock inte lika lätt att visa dina tavlor på, eftersom ordningen de visas i är ganska slumpmässig.

Jag älskar hur enkelt det är att använda och flexibiliteten. Att kunna flytta runt olika "kort" fritt på vilket sätt man vill gör det användbart för så många olika saker. För en kreativ person som jag, som älskar att vara organiserad, är det superhjälpsamt. Telefonappen är dock inte lika lätt att visa dina tavlor på, eftersom ordningen de visas i är ganska slumpmässig.

13. Workflowy (Bäst för enkel, distraktionsfri disposition)

via Workflowy

Workflowy är ett minimalistiskt verktyg för att skapa översikter, utformat för snabba anteckningar och uppgiftsorganisation genom kapslade listor. Dess enkla gränssnitt tilltalar användare som föredrar att fokusera på hierarkiskt tänkande utan komplexiteten hos funktionsrika appar.

Appen är utmärkt för personlig produktivitet, brainstorming och hantering av idéer i en ren, distraktionsfri miljö. Den är lättviktig, snabb och synkroniseras mellan enheter, men saknar vissa avancerade samarbets- och AI-funktioner som finns i andra verktyg.

Workflowys bästa funktioner:

Oändliga kapslade listor för detaljerade dispositioner

Snabbt och minimalistiskt gränssnitt

Taggar och filter för enkel organisering

Plattformsoberoende synkronisering med appar för webben, datorer och mobiler.

Workflowy-begränsningar:

Begränsade samarbetsalternativ

Ingen inbyggd AI eller automatisering

Grundläggande formatering och inget stöd för rich media

Priser för Workflowy

Basic : Gratis

Workflowy Pro: 8,99 $/månad

Workflowy-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (25+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Workflowy?

Sammantaget tycker jag att Workflowy är ett utmärkt verktyg om du bara vill hantera en liten mängd text, till exempel att göra-listor, dina mål eller Twitter-inlägg. Men värdet minskar avsevärt om du behöver hantera stora mängder text, bilder, videor osv.

Sammantaget tycker jag att Workflowy är ett utmärkt verktyg om du bara vill hantera en liten mängd text, såsom att göra-listor, dina mål eller Twitter-inlägg. Men värdet minskar avsevärt om du behöver hantera stora mängder text, bilder, videor osv.

Rätt verktyg gör hela skillnaden

Att välja rätt verktyg för anteckningar och hantering av ditt arbete handlar i slutändan om vad som passar din stil och dina behov. Tana erbjuder en solid blandning av anteckningsfunktioner och produktivitet, men alternativen här ger dig många valmöjligheter, oavsett om du vill ha kraftfulla AI-funktioner som ClickUp och Capacities, ett visuellt tillvägagångssätt som Heptabase och Milanote, eller något enkelt som Workflowy och Obsidian.

Om du vill ha en allt-i-ett-plattform som kombinerar anteckningar, uppgifter, AI-hjälp och teamwork är ClickUp definitivt värt att titta närmare på. Men om du föredrar något mer fokuserat eller lättviktigt finns det något för alla på denna lista.

Ta dig tid att utforska och hitta det som känns rätt. Rätt verktyg kan verkligen förändra hur du fångar upp idéer, organiserar information och får saker gjorda.

Är du redo att öka din produktivitet med ClickUp? Registrera dig gratis idag och börja organisera dina anteckningar och uppgifter som ett proffs.