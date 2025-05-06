De 10 bästa Mem AI-alternativen 2025

När jag först upptäckte Mem. ai blev jag begeistrad över dess potential att förenkla mitt antecknande och min informationshantering. Efter flera månaders användning insåg jag dock att det inte riktigt passar mina behov – åtminstone inte ännu.

Det största problemet med Mem. ai är dess långsamma uppdateringscykel. Nya funktioner och viktiga förbättringar tar för lång tid, vilket gör att användare som jag får vänta i evigheter på buggfixar och förbättringar.

Sedan har vi Mem. ai:s inte så tillförlitliga taggningssystem. Det har förekommit flera fall där taggade objekt inte visas när jag söker efter den taggen, vilket gör det svårt att snabbt hitta information.

Som någon som hanterar hundratals anteckningar och dokument dagligen behöver jag ett mer pålitligt AI-verktyg för anteckningar. Efter att ha testat olika appar på marknaden har jag sammanställt en lista över de 10 bästa Mem-alternativen för att effektivisera min anteckningsprocess och din också! Låt oss utforska dem.

Vad ska du leta efter i ett Mem-alternativ?

Dessa viktiga funktioner är för mig oumbärliga i ett Mem-alternativ:

Stöder NLP: Jag uppskattar ett verktyg som använder naturlig språkbehandling för att ställa in åtgärder, utlösare och villkor. Detta gör att jag kan interagera med verktyget intuitivt och ställa in automatiseringar av uppgifter snabbare.

Anpassningsbar formatering: Verktyget ska låta mig anpassa formateringen av mina anteckningar – från teckensnitt, storlek och färger till möjligheten att skapa rubriker, listor och tabeller. Det måste ge mig friheten att strukturera mitt innehåll på ett sätt som passar mina behov.

Skrivhjälp: Jag uppskattar verktyg som erbjuder skrivhjälp, såsom grammatik- och stavningskontroll, förslag på hur jag kan förbättra mitt skrivande och kanske till och med AI-driven innehållsgenerering. Dessa funktioner hjälper mig att upprätthålla en hög standard på mitt skrivande utan att behöva använda ytterligare verktyg.

Enkel taggning: Det är viktigt att organisera mina anteckningar, så jag letar efter ett verktyg som stöder enkel och intuitiv taggning. Möjligheten att snabbt tagga och kategorisera mina anteckningar hjälper mig att hitta och hämta information på ett effektivt sätt.

Smidig upplevelse: Den övergripande användarupplevelsen är viktig för mig. Jag vill ha ett verktyg som är responsivt, lättnavigerat, fritt från buggar och som erbjuder regelbundna uppdateringar. En smidig upplevelse gör att jag kan fokusera på mitt arbete utan onödiga distraktioner.

Flexibilitet: Jag föredrar ett flexibelt verktyg som kan hantera olika typer av innehåll och arbetsflöden. Oavsett om jag skriver snabba anteckningar, skapar detaljerade dokument eller hanterar grupprojekt, ska verktyget kunna anpassas efter mina varierande behov.

Samarbete: Eftersom jag ofta arbetar med ett stort team vill jag ha ett verktyg som stöder smidigt samarbete. Funktioner som redigering i realtid, kommentarer och delningsalternativ är viktiga för effektivt teamarbete och kommunikation.

De 10 bästa Mem-alternativen att använda

Jag har granskat de 10 bästa Mem AI-alternativen här. Varje verktyg utmärker sig med olika funktioner. Vissa är utmärkta för AI-assisterad anteckning, andra erbjuder omfattande strukturella alternativ för att hålla ordning, medan andra ökar dina möjligheter att producera innehåll med AI-genererat innehåll. Välj ett som passar dina behov, förväntningar och budget.

1. ClickUp – Bäst för anteckningar med AI

Jag använder en anteckningsapp av två huvudsakliga skäl: för att ta anteckningar när jag är på språng eller för att skriva ner mina tankar (främst relaterade till arbetet) och samarbeta med mina kollegor om ett skrivprojekt.

Fånga snabbt dina tankar och idéer på ClickUp Notepad

Lyckligtvis för mig tjänar ClickUp båda syftena. För snabba anteckningar, att göra-listor och checklistor föredrar jag att använda ClickUp Notepad. Det erbjuder checklistor för att organisera att göra-listor eller påminnelser som inte nödvändigtvis är en del av ett större projekt. Anteckningsblocket hjälper mig också att anteckna från möten, föreläsningar eller forskning. Senare formaterar jag dessa anteckningar med fetstil, kursiv stil, rubriker och mer med hjälp av ClickUps slash-kommandon.

Använd ClickUp Docs för att skapa dokument och hantera projekt tillsammans med andra.

För mer detaljerat skrivande, som att anteckna mötesdagordningar, mötesanteckningar, projektbeskrivningar, blogginlägg etc., använder jag ClickUp Docs . Det bästa är att jag kan låta flera personer arbeta på samma dokument samtidigt och se ändringarna i realtid.

Som grädde på moset kommer båda verktygen med ClickUp Brain , en inbyggd AI-skrivassistent som gör anteckningsskrivandet enklare.

Skapa kontextuellt innehåll (anteckningar, teknisk dokumentation, bloggar, e-postmeddelanden osv.) som är skräddarsytt för specifika roller i tvärfunktionella team på Notepad och Docs med ClickUp Brain.

Det jag gillar mest med ClickUp Brain är dess anpassningsförmåga. Detta AI-verktyg producerar högkvalitativt, forskningsbaserat innehåll baserat på de specifika uppmaningar jag matar in. Till exempel skiljer sig tonen i det jag skriver för att skapa användarhandböcker avsevärt från tonen i våra inlägg på sociala medier. Brain skräddarsyr innehållet på ett smart sätt baserat på uppmaningar och skriver i en lämplig ton och stil.

Så här använder jag ClickUp Brain i mitt dagliga arbete:

Ta fram en lista med åtgärdsbara punkter från från ClickUp Tasks och Docs (om jag till exempel ber Brain att skapa en projektbeskrivning för en kommande produktlansering, ger det mig en checklista med steg efter att ha analyserat den information som finns tillgänglig i mitt arbetsområde).

Sammanfatta stora textblock , mötesprotokoll och kommentartrådar för uppgifter

Övervinna skrivkrampen genom att skapa innehåll baserat på specifika uppmaningar

Justera tonfallet och kreativitetsnivån för att uppfylla mina krav.

Redigera och förbättra mina befintliga utkast, korrigera stavning och grammatik och förenkla innehållet.

Skapa wikis, SOP:er och kunskapsbaser som lagras i en AI-driven, säker arbetsyta.

Gör innehållet mer koncist eller längre (till exempel genom att skapa ett nyhetsbrev via e-post/ett LinkedIn-inlägg utifrån ett långt blogginlägg, eller vice versa).

Redigera anteckningar med AI, förbättra dem, förklara/förenkla komplexa idéer, sammanfatta och mycket mer med ClickUp Brain.

Förutom att jag kan använda Brain för att snabba upp mitt arbete, hjälper ClickUp mig också att hålla mig mer organiserad. När jag har flera liknande dokument använder jag ClickUp Doc-taggar för att markera relevant innehåll.

Jag har till exempel taggat mina bloggbrev längst ner i tratten som "BOFU". Så när jag behöver komma åt dem skriver jag bara in taggen "BOFU" och hittar de dokument jag letar efter. Det är alltid exakt och hämtar mina dokument på några sekunder. En livräddare när jag har bråttom!

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta med teammedlemmar i realtid för att skriva anteckningar, dela idéer, redigera innehåll och tagga varandra med kommentarer.

Genomför idéer snabbare med överlägsen uppgiftshantering. Förvandla en kommentar till en ClickUp-uppgift och fyll i detaljer som ansvariga och deadline.

Använd naturligt språk för att ställa in åtgärder, utlösare och villkor för automatisering.

Översätt text till flera språk, inklusive engelska, franska, spanska, portugisiska, tyska, italienska, svenska, nederländska, koreanska, japanska, kinesiska och arabiska.

Bädda in tabeller, bokmärken, PDF-filer, skärmdumpar och filer för att göra mina anteckningar informationsrika.

Få tillgång till markdown-språk med /Slash-kommandon och lägg till färgkodade banners, punktlistor, fetstil, kursivstil och genomstrykningar.

Dela dokument säkert med teammedlemmar eller externa intressenter, kontrollera redigeringsåtkomst eller håll dem privata.

ClickUps begränsningar

Mobilappen är kanske inte lika smidig för anteckningar som webbversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem per arbetsyta per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 4 000 recensioner)

2. Notion – Bäst för att analysera stora mängder textbaserade data

via Notion

När vi testade Notion AI var det en funktion som stack ut – verktygets förmåga att snabbt sortera stora datamängder.

Mitt team genomför ofta kundundersökningar för att bättre förstå gruppens åsikter. Det är vanligtvis öppna undersökningar, så det är ganska svårt att dra slutsatser från dem.

Med Notion AI kunde jag markera en stor del av texten och få en punktformad sammanfattning eller viktiga insikter från den. Vi undersökte till exempel våra kunders upplevelse efter köpet och bad om feedback för att förbättra vår produkt ytterligare. Jag klistrade in resultaten i Notion och bad AI räkna hur många förfrågningar som nämnde "självbetjäningsalternativ". Det gav mig resultaten direkt – något som skulle ha tagit timmar av manuellt arbete!

Notions bästa funktioner

Få synonymer och definitioner av tekniska termer medan du läser/skriver anteckningar.

Skapa detaljerade stycken av röriga anteckningar eller punktlistor

Använd hopfällbara knappar för att göra anteckningarna mer läsbara och organiserade.

Analysera mötesanteckningar med AI och skapa åtgärdspunkter baserade på mötesdiskussionerna.

Notions begränsningar

Har en brant inlärningskurva

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 $/månad per plats

Företag: 18 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Du kan lägga till Notion AI till din arbetsplats för 10 dollar per månad och medlem.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

3. Obsidian – Bäst för grafisk vy

via Obsidian

Obsidian har ingen inbyggd AI-funktion för anteckningar, men det stöder många plugins från tredje part som utvecklats av communityn. Dess AI Assistant-plugin passar bra för mitt arbetsflöde. Jag kunde generera kontextuella bilder med DALL-E 2 och diktera mina anteckningar med Whispers tal-till-text-kommando.

När det gäller de inbyggda funktionerna gillar jag särskilt Graph View, som visuellt visar hur mina anteckningar hänger ihop. Jag använde den för att få en översikt över vår SEO-strategi.

Jag skapade noder för de viktigaste SEO-nyckelorden och ämnena som är relevanta för vår produkt och länkade varje nod till specifika blogginlägg, landningssidor och annat innehåll som vi har optimerat för dessa nyckelord. På så sätt kunde jag se hur väl vi täcker målinriktade nyckelord på vår webbplats.

Obsidians bästa funktioner

Skapa kopplingar mellan flera anteckningar för att bygga upp ett starkt kunskapsarkiv.

Kom åt anteckningar offline. Obsidian Sync sammanfogar ändringarna när internetanslutning är tillgänglig.

Brainstorma, rita diagram och bädda in anteckningar med PDF, bild, ljud och video på Obsidian Canvas.

Spåra anteckningars versionshistorik i upp till ett år

Obsidians begränsningar

Mer lämpligt för personligt bruk än för samarbete

Obsidian-priser

Personligt bruk: Gratis

Kommersiell användning: 50 $/år per användare (faktureras årligen)

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

4. Writesonic – Bäst för faktagranskat och SEO-optimerat innehållsskapande

via Writesonic

Writesonics förmåga att snabbt generera faktagranskat innehåll är ett stort plus för innehållsteam – det effektiviserade research, faktagranskning och källhänvisning så att vi kunde dyka rakt in i skrivandet.

Den automatiska funktionen för interna länkar är också praktisk. Den kopplade samman relaterade ämnen på ett smidigt sätt, förbättrade flödet i mina artiklar och hjälpte mig med mina SEO-ämneskluster. Även om den fungerade utmärkt överlag, var jag fortfarande tvungen att lägga tid på manuella justeringar för att göra innehållet klart för publicering.

Förutom AI-skrivandet gillade jag dess funktion för kvalitetskontroll av SEO-innehåll. Den är inbyggd i verktyget, så jag behövde inga externa plugins eller verktyg för att optimera mitt innehåll för sökmotorresultaten (SERP).

Writesonic bästa funktioner

Skapa långa texter med aktuell information

Analysera konkurrenternas strategi på detaljnivå, från ordantal, rubriker, ämnen till nyckelord och mer.

Generera bilder automatiskt baserat på artikelns sammanhang

Skapa personligt anpassat innehåll som passar ett specifikt varumärkes röst

Writesonic begränsningar

Priserna kan vara något höga, särskilt för mindre team.

Writesonic-priser

För proffs och team

Standard: 99 $/månad per användare

Professional: 249 $/månad för 3 användare

Avancerat: 499 $/månad för 5 användare

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

5. Jasper AI – Bäst för AI-skrivmallar

via Jasper

Jasper är inte en anteckningsapp i sig, men den gjorde ett fantastiskt jobb med att utöka mina befintliga anteckningar och skriva originellt innehåll baserat på mina inmatningar.

Jag gillar system och strukturer som ökar produktiviteten och sparar tid. Därför är jag alltid på jakt efter bra skrivmallar. När jag utforskade Jasper stötte jag på dess mallbibliotek med över 50 mallar. Jag provade några för att skapa blogginlägg, skriva slutsatser och generera inlägg på sociala medier med mindre än 140 tecken. Mallarna var enkla att använda och hjälpte mig att snabba upp mitt arbete.

Jasper är kanske inte skräddarsytt för mina specifika anteckningsbehov, men det är bra att ge en flygande start till enmansmarknadsföringsteam.

Jasper AI:s bästa funktioner

Ladda upp en befintlig brief eller lägg till information manuellt för att skapa en marknadsföringskampanj som passar ditt varumärke.

Optimera innehåll för sökmotorer med tillägget SurferSEO

Kontrollera innehållet för plagiering med tillägget Copyscape.

Skapa högupplösta, royaltyfria bilder baserade på uppmaningar

Begränsningar för Jasper AI

Innehållet som genereras kan låta generiskt – det behöver justeras manuellt.

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Läs också: Jasper AI vs Writesonic

6. Copy. ai – Bäst för att producera innehåll som passar ditt varumärke

I likhet med Jasper är Copy.ai inte en traditionell anteckningsapp. Men eftersom jag testade några av de bästa AI-verktygen bestämde jag mig för att utvärdera Copy.ais förmåga att skapa checklistor och innehåll baserat på specifika uppmaningar.

Med AI-skrivassistenter är tråkigt eller generiskt innehåll ofta ett stort problem. Copy. ai försöker dock göra innehållet lämpligt för en målinriktad varumärkesröst. För att hjälpa verktyget att förstå vad jag letar efter lade jag till ett avsnitt med innehåll som exakt återspeglar mitt varumärkes röst. Sedan lade jag till min uppmaning att generera nytt innehåll, och det gjorde ett bra jobb med att fånga den röst jag avsåg att skriva i.

Även om det inte höll reda på mina anteckningar, hjälpte det mig att skapa en checklista med uppgifter för redaktionell granskning. Jag kan lita på att det skapar en praktisk lista med steg för olika uppgifter med liten eller ingen manuell ansträngning.

Copy. ai bästa funktioner

Skapa högkvalitativa texter med hjälp av uppmaningar från Copy. ai:s uppmaningsbibliotek.

Implementera en hyperpersonlig outreach-strategi i stor skala

Konvertera transkriptioner av säljsamtal till blogginlägg

Skapa dokument med vanliga frågor om produkten med korrekt information

Begränsningar för Copy.ai

Innehållet saknar ofta en nyanserad approach och behöver mänsklig inblandning för att förbättra kvaliteten.

Priser för Copy.ai

Gratis

Startpaket: 49 $/månad per användare

Avancerat: 249 $/månad för upp till 5 användare

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

7. Reflect Notes – Bäst för bakåtlänkning

via Reflect

Från att spela in idéer till att skriva ner dagliga uppgiftslistor med AI – Reflect erbjuder en omfattande anteckningsupplevelse.

Den bästa funktionen var den smidiga bakåtlänkning. Eftersom jag har många dokument som är relaterade till varandra (t.ex. produktbroschyrer, produktdemonstrationer, användarhandböcker etc.) föredrar jag att hålla dem sammankopplade för bättre organisation. Reflect uppfyllde detta syfte och fungerade även som en AI-mötesassistent, som skapade viktiga slutsatser och en lista med åtgärder efter att ha analyserat mina mötesanteckningar.

Reflektera över de bästa funktionerna

Transkribera röstanteckningar till ord med mänsklig precision

Skapa och spara anpassade uppmaningar för framtida bruk

Samla dina spridda tankar på ett ställe och skapa blogginläggsutkast utifrån dem.

Korrigera grammatik och stavning och förbättra kvaliteten på ditt skrivande

Reflektera över begränsningar

Inte lämpligt för teamsamarbete

Reflektera över prissättningen

10 $/månad per användare (faktureras årligen)

Reflektera över betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. MyMind – Bäst för intuitiv webbklippning

via MyMind

MyMind lockade mig med sitt enkla och inbjudande gränssnitt, och det blev snabbt min digitala klippbok. Jag konsumerar olika typer av innehåll dagligen, från forskningsrapporter och blogginlägg till intressanta reklamfilmer, marknadsföringsfallstudier och mycket mer. Med MyMind kunde jag spara anteckningar och resurser i ett centralt arkiv.

Jag kunde spara en bild med ett klick, och MyMind AI förstod automatiskt dess detaljer. När jag till exempel sparade bilden av en ergonomisk stol identifierade den föremålet och sparade det i min önskelista. Jag älskade den smidiga och intuitiva upplevelsen!

MyMinds bästa funktioner

Håll distraktioner borta med fokusläget

Spara artiklar utan popup-fönster eller annonser

Sortera sparade objekt automatiskt i smarta utrymmen

Håll anteckningarna privata eller få en delbar länk som går ut inom 24 timmar.

MyMinds begränsningar

Inga samarbetsfunktioner

Priser för MyMind

Student of Life: 6,99 $/månad per användare

Mastermind: 12,99 $/månad per användare

Newton: 299 $/år

MyMind-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Craft – Bäst för kollektiv brainstorming

via Craft Docs

Jag gillade hur Craft tillgodosåg mitt teams behov av samarbete. Det erbjöd en arbetsyta där vi kunde ta anteckningar, skapa dokumentation, hantera vårt arbete och brainstorma idéer tillsammans. Möjligheten att växla mellan enheter, från iPhone och Mac till iPad, ökade bekvämligheten. Mitt team och jag kunde komma åt våra anteckningar från vilken enhet som helst.

En annan praktisk tilläggsfunktion är den inbyggda AI-assistenten. Den gjorde det möjligt för mig att snabbt generera idéer, sammanfatta och översätta innehåll samt hantera dokumentredigeringsuppgifter på ett effektivt sätt.

Skapa de bästa funktionerna

Organisera anteckningar med hjälp av mappar

Aktivera push-meddelanden eller e-postaviseringar för viktiga uppgifter

Använd tabeller, punktlistor, växlar, undersidor och markeringar för att formatera anteckningar.

Konvertera anteckningar till presentationsbilder automatiskt

Begränsningar för Craft

Ingen taggningsfunktion

Priser för Craft

Starter: Gratis

Plus: 10 $/månad

Familj: 18 $/månad för upp till 5 familjemedlemmar

Team: 60 $/månad för upp till 25 användare

Företag: 300 $/månad för hela teamet

Skapa betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Läs också: Hur man använder AI för dokumentation

10. Evernote – Bäst för multimediasökning

via Evernote

Med Evernote kunde jag organisera mina scheman bättre. Från anteckningar och uppgifter till möten hjälpte det mig att samla alla mina uppgifter på ett enkelt och överskådligt ställe.

Jag gillade särskilt dess AI-sökfunktion. Den hittade mina anteckningar på några sekunder, även när jag hade lagrat hundratals objekt. Sökfunktionen är inte något nytt, men jag blev imponerad av hur AI-tekniken omedelbart genomsökte PDF-filer, Office-dokument, bilder, presentationer och skannade dokument.

Evernotes bästa funktioner

Redigera anteckningar med AI eller skriv nytt innehåll från grunden

Få tillgång till anteckningar offline

Synkronisera anteckningar mellan enheter

Samarbeta med teammedlemmar för att hålla koll på dagliga uppgifter

Evernotes begränsningar

Det är besvärligt att navigera genom långa anteckningar

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Teams: 24,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Läs också: Hur man använder AI för vardagliga uppgifter

Anamma AI-anteckningar med ClickUp

Jag har höga förväntningar på ett AI-verktyg för anteckningar. Det finns så många appar där ute, men väldigt få uppfyller alla mina krav.

Jag vill förvandla min anteckningsapp till min kunskapsassistent. Den kommer att komma ihåg alla viktiga och triviala detaljer om mitt arbete och mina personliga uppgifter, organisera dem i tydliga strukturer/hierarkier och hjälpa mig att hämta dem när det är möjligt. Jag måste hålla mig uppdaterad med mina teammedlemmar, så samarbetsfunktioner är ett måste.

Det är en bonus om verktyget kan komplettera mina ofullständiga tankegångar och omvandla dem till något meningsfullt. Är det för mycket begärt?

Inte riktigt! ClickUp gör allt detta och mer därtill. Det går ett steg längre för att göra antecknings- och skrivupplevelsen smidigare, snabbare och automatiserad. Oavsett om du skriver med egna ord eller med AI, organiserar anteckningar och uppgiftslistor eller bryter skrivkramp, finns ClickUp vid din sida varje steg på vägen.

Kom igång med ClickUp idag!