Jasper AI vs Writesonic: Vilket AI-skrivverktyg är bäst?

AI-skrivverktyg kan hjälpa dig att gå från en tom sida till ett färdigt utkast på några minuter. De är en ovärderlig resurs för alla som skriver – oavsett om det är en säljare som skriver ett e-postmeddelande, en marknadsförare som utformar en kampanj eller en författare som brainstormar en roman.

De flesta AI-skrivverktyg kan hantera det tunga arbetet med att skapa innehåll och leverera resultat som är nästan lika bra som de från erfarna copywriters. Dessutom kan de också hjälpa till med andra aspekter av skrivprocessen, som redigering, översättning och research av innehåll.

För bästa resultat måste du dock välja ett AI-skrivverktyg som är tränat på "rätt motor", stöder en mängd olika skrivformat och har lämpliga hjälpfunktioner.

I den här artikeln jämför vi de två populära AI-verktygen för copywriting – Jasper AI och Writesonic – och visar hur de står sig mot varandra.

Vad är Jasper AI?

via Jasper AI

Jasper AI är ett av de första AI-verktygen som är specifikt utformat för skrivändamål. Skrivverktyget fick snabbt en stor följarskara, och några kunder fick till och med "Jasper-tatueringar" för att visa sin kärlek till varumärket.

Jasper AI hjälper författare att övervinna den fruktade skrivkrampen. De brainstormar idéer och samarbetar med en kapabel AI-motor. Nyligen förvärvade Jasper det AI-drivna bildgeneratorverktyget Clipdrop från Stability AI för att utöka verktygets funktioner.

Jasper AI-funktioner

Låt oss ta en titt på några av de viktigaste funktionerna som du får med Jasper AI:

1. Innehållsgenerering

via Jasper AI

Jasper stöder olika innehållsformat, inklusive långa blogginlägg, webbplatstexter, produktbeskrivningar, inlägg på sociala medier och e-postmeddelanden. Det kan också hjälpa dig med olika andra uppgifter som att brainstorma idéer, undersöka ämnen och redigera ditt innehåll – och det handlar inte bara om grammatik; verktyget kan anpassa sig efter ditt varumärkes röst och ton.

Två funktioner som är unika för Jasper AI är:

Boss-läge : Det genererar flera innehållsvarianter på några sekunder, vilket ger dig en mängd olika alternativ att välja mellan eller kombinera för inspiration.

Förbättra innehållet: Denna funktion analyserar befintlig text och föreslår omformuleringar, lägger till övergångar eller förstärker specifika avsnitt för bättre flyt och tydlighet.

Utöver detta kan Jasper också skriva (och översätta) på över 30 populära språk. En annan fantastisk funktion i Jasper är "återanvändning" – du kan be verktyget att konvertera en blogg till ett inlägg på sociala medier, ett nyhetsbrev via e-post och mycket mer.

2. Anpassningar

via Jasper AI

Jasper AI erbjuder flera anpassningsalternativ för att skräddarsy innehållsskapandeprocessen och anpassa den efter ditt sätt att arbeta. Du kan till exempel skapa en guide för ”varumärkesröst” för att säkerställa att allt genererat innehåll matchar ditt varumärkes identitet. För att finjustera förslagen kan du också justera inställningarna för funktionen ”Boss Mode”, såsom innehållslängd, kreativitet och antal resultat.

En annan utmärkt anpassningsfunktion är Jasper Recipes. Med den här funktionen kan du länka olika Jasper AI-mallar och kommandon – skapa en bloggplan, skriva olika avsnitt och mycket mer – så att hela processen blir mer tidseffektiv.

3. Sökmotoroptimering (SEO)

via Jasper AI

Jasper gör ett ganska bra jobb med att generera sökmotoroptimerat innehåll. Först kan du använda "SEO-läge" för att integrera med externa SEO-verktyg som Surfer SEO och Ahrefs för att analysera innehållet som genereras med Jasper.

Sedan kan du använda funktionen "Förbättra innehåll" för att införliva den feedbacken i din artikel och optimera den för SEO. Du kan också använda Jasper för att generera vanliga frågor för blogginlägg och schemamarkeringar för att förbättra dina SERP-rankningar.

Priser för Jasper AI

Skapare : 49 $/månad per plats

Pro : 69 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Vad är Writesonic?

via Writesonic

Writesonic är en annan tidig aktör inom nischen för AI-skrivverktyg. Det lanserades först som en AI-driven landningssidesbyggare byggd över GPT-3-motorn. Byggnadens viralitet ledde till att grundarna släppte fler skrivfokuserade AI-verktyg, inklusive en AI-bloggskrivare, en AI-chatbot och mer.

Writesonic säger att de hjälper dig att "producera högkvalitativt, kostnadseffektivt innehåll blixtsnabbt". Förutom sina skrivfokuserade verktyg har Writesonic en ganska smidig text-till-röst-konverterare och en GPT-byggare som hjälper användare att bygga anpassade AI-chattbottar.

Detta gör Writesonic mer till ett AI-verktyg för marknadsförare än för innehållsskapare, även om även skribenter kan ha stor nytta av det.

Writesonic-funktioner

Låt oss utforska hur Writesonic kan hjälpa marknadsförare och skribenter att effektivisera skapandet av innehåll.

1. Innehållsgenerering

via Writesonic

Writesonic har ett användarvänligt gränssnitt. Du kan skapa innehåll med hjälp av en av de färdiga mallarna. Du kan också skriva upp till 5000 ord i ett enda Writesonic-dokument, vilket gör det till ett utmärkt val för långa blogginlägg och e-böcker.

En annan funktion i Writesonic är text-till-röst-konverteraren, som kan hjälpa dig att lägga till ett multimediaelement i din innehållsstrategi, till exempel ljudböcker, videoröstpålägg och mycket mer.

AI-skrivverktyget och röstgeneratorn stöder över 30 språk och kan hjälpa marknadsföringsteam att lokalisera innehåll och genomföra effektfulla regionala kampanjer.

2. Anpassningar

via Writesonic

En av de största fördelarna med att använda Writesonic är möjligheten att välja din egen AI-motor – GPT-3. 5, GPT-4 och till och med GPT-4+ när den släpps. Writesonic erbjuder även utbildning i varumärkesröst så att du kan säkerställa att det genererade innehållet matchar ditt företags skrivstil och röst.

Du kan använda "Writesonic Chat Mode" för att föra människoliknande konversationer när du brainstormar idéer, letar efter citat och mycket mer. Ta detta ett steg längre och bygg dina GPT-drivna bots med Botsonic (ett annat verktyg från Writesonic) och träna dem på din företagsdata för specifika, kontextuella svar.

3. Sökmotoroptimering (SEO)

via Writesonic

Ett område där Writesonic utmärker sig är SEO-fokuserat skrivande. AI-skrivverktyget hjälper författare att utföra sökords- och konkurrentundersökningar, automatiskt generera vanliga frågor och föreslå alternativ för interna länkar.

Ännu bättre, du kan integrera Writesonic med populära SEO-verktyg som SEMRush och Ahrefs, och du kan använda Zapier för att få djupgående data om ditt innehålls SEO.

Writesonic-priser

Individuell

Gratis

Chatsonic : 15 $/månad

Individuell : 20 $/månad

Standard : 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Team

Standard : 99 $/månad

Professionell : 249 $/månad

Avancerad : 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI vs Writesonic: Jämförelse av funktioner

Funktion Jasper AI Writesonic Språkmodeller Modelloberoende, egenutvecklad AI-motor inkluderar OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere och mer. OpenAI Plagiatkontroll Erbjuder en tjänst för plagieringskontroll som drivs av Copyscape. Har en inbyggd plagieringskontroll men är inte lika exakt som Jasper. SEO Begränsade SEO-funktioner; betald integration med Surfer SEO Avancerade SEO- och konkurrentanalysfunktioner; integrationer med Surfer SEO Webbläsartillägg Med tillägget Jasper Write Anywhere kan användare skapa innehåll i valfri flik. Chatsonic genererar inte bara innehåll utan fungerar också som en assistent som ger snabba svar när du söker på Google. Mallar Över 50 mallar Över 100 mallar Bildgenerering Ja Ja Anpassningar Gör det möjligt för dig att skapa anpassade arbetsflöden för innehållsgenerering Låter dig välja din AI-motor

Låt oss nu göra en djupgående jämförelse mellan Jasper AI och Writesonic:

1. AI-teknik

När du överväger ett AI-verktyg är de viktigaste faktorerna att bedöma AI-motorn och språkmodellen som den använder. De påverkar trots allt direkt kvaliteten på det genererade innehållet.

Jasper AI

Det bygger på en "proprietär infrastruktur" som använder flera stora språkmodeller från ledande företag, inklusive OpenAI, Google, Anthropic och Cohere. Detta gör det möjligt för dem att välja den mest lämpliga modellen för varje uppgift.

Denna funktionalitet gör det mer mångsidigt när det gäller att hantera olika innehållsformat och skrivstilar. Dessutom låter det genererade innehållet mer naturligt.

Writesonic

Writesonic är byggt på OpenAI:s LLM – närmare bestämt motorerna GPT-3. 5, GPT-4 och GPT-4+. En unik funktion i Writesonic är att du kan välja den GPT-motor du behöver för en viss uppgift. Du måste dock prenumerera på ChatGPT Plus för att kunna använda GPT-4-motorn, vilket kan medföra en extra kostnad.

Jasper AI vs. Writesonic: Vilken AI-motor är bäst?

Även om det är en jämn tävling, tar Jasper AI hem segern. Det finns två skäl till detta: Jasper uppdateras till den senaste AI-motorn utan extra kostnad, till skillnad från Writesonic.

Tillgången till flera LLM gjorde också resultaten lite mer naturliga jämfört med Writesonic.

2. Skrivhjälp

Nästa kriterium är hur båda AI-skrivverktygen hjälper till med innehållsgenereringsprocessen – vilka verktyg erbjuder de och vilka innehållsformat stöder de?

Jasper AI

Jasper erbjuder en gedigen uppsättning funktioner, inklusive unika funktioner som "Boss Mode" (för att få flera variationer) och "Improve Content" (för att skriva om innehållet), vilket påskyndar innehållsgenereringen.

Det stöder också olika innehållsformat som blogginlägg, sociala medier och manus. Dessutom kan Jasper hjälpa dig under planeringsfasen av din skrivprocess. Ge det bara en sammanfattning av din kampanj så skapar det en fullständig brief och genererar sedan alla tillgångar inom den briefen på en gång.

Writesonic

Writesonic har ett användarvänligt tillvägagångssätt när det gäller att skapa innehåll. Du kan komma igång snabbt genom att duplicera en av dess mallar. Writesonic stöder också alla standardformat för innehåll, såsom långa texter, inlägg på sociala medier, sammanfattningar etc.

De förinställda mallarna för innehållsskrivning för alla vanliga format gör Writesonic till ett utmärkt AI-skrivverktyg, särskilt för nybörjare. Du behöver bara välja en viss mall och lägga till viktig information – ämne, nyckelord och så vidare – så genererar Writesonic ett dokument i det innehållsformatet.

Jasper AI vs. Writesonic: De bättre funktionerna för innehållsproduktion Denna omgång är oavgjord! Båda verktygen har sina fördelar. Jasper vinner med sina skrivlägen, medan Writesonic kompenserar detta med sitt enkla användargränssnitt och djupgående uppmaningar.

3. SEO

Eftersom båda verktygen riktar in sig på innehållsmarknadsföring som ett viktigt värdeerbjudande är nästa kriterium SEO. Hur bra är de båda verktygen på att generera sökmotoroptimerat innehåll?

Jasper AI

Att optimera innehåll för SEO i Jasper är en tvåstegsprocess: först integrerar du med Surfer SEO för att utföra sökordsforskning. Sedan lägger du till dessa resultat i funktionen "Förbättra innehåll" och importerar SEO-betyget för ditt långa innehåll.

Writesonic

Writesonic erbjuder en helhetslösning för SEO, främst genom sin inbyggda integration med Surfer SEO. Några viktiga SEO-relaterade funktioner i Writesonic är bland annat nyckelordsanalys, innehållsgapanalys, konkurrent- och branschundersökningar och till och med automatiserade förslag på interna länkar.

Jasper AI vs. Writesonic: Vem är bäst på SEO? Vinnaren är Writesonic. Verktyget erbjuder mycket fler SEO-fokuserade funktioner än Jasper.

4. Anpassningar

Nästa aspekt är anpassning. Alla har olika sätt att arbeta på, och ett verktyg som kan modifieras för att passa din process är helt enkelt bättre.

Jasper AI

Jasper AI erbjuder användarna de flesta grundläggande anpassningsalternativen – oavsett om det handlar om olika lägen som bossläge, att lägga till en varumärkesstil eller att ändra tonen i ditt innehåll.

Verktyget går ännu längre med sina anpassade arbetsflöden som Blog Recipes. Denna funktion gör det möjligt för användare att koppla ihop en kedja av olika uppmaningar i ett arbetsflöde och generera hyper-specifikt innehåll, såsom en enhetlig disposition för alla bloggar, eller generera sociala inlägg för varje blogg så snart den är färdig.

Writesonic

Writesonic erbjuder också användarna specifika alternativ för att anpassa innehållet, till exempel att använda varumärkets röst som standard och att ändra rösten eller tonen i ett visst innehåll. Det stöder dock inte anpassade arbetsflöden för tillfället.

Jasper AI vs. Writesonic: Vilket verktyg erbjuder fler anpassningsmöjligheter? Denna omgång går till Jasper AI för att de gör innehållsskapande otroligt enkelt genom sina anpassade arbetsflöden och höga grad av anpassningsbarhet.

5. Integrationer

Vi har kommit till sista omgången: Hur väl integreras båda verktygen med resten av din teknikstack?

Jasper AI

Jasper AI erbjuder 10 inbyggda integrationer, inklusive populära verktyg som Webflow, Google Workspace och Make. Dessutom, eftersom Jasper AI erbjuder Zapier-integration, kan du ansluta Jasper AI till i stort sett vilket verktyg som helst.

Writesonic

Writesonic erbjuder endast två inbyggda integrationer: WordPress och Surfer SEO. För alla andra integrationer måste du använda ett verktyg från tredje part, till exempel Zapier.

Jasper AI vs. Writesonic: Vilket verktyg är mest uppkopplat? Båda verktygen erbjuder begränsade integrationer, men Jasper AI erbjuder fler integrationer än Writesonic.

6. Priser och vad som ingår

Planera Jasper AI Writesonic Gratis Ingen gratisplan 25 innehållsgenereringar per månad 25 avancerade genereringar (engång) Alla AI-skrivfunktioner. Alla AI-chatbotfunktioner Jasper Creator vs. Writesonic Standard Ett varumärkesröst SEO-läge Webbläsartillägg 6500 krediterEn varumärkesröstAutomatiserad intern länkningBildgenereringSEO och faktagranskning Jasper Pro vs. Writesonic Professional Tre varumärkesröster. Tre omedelbara kampanjer Bildgenerator Samarbetsfunktioner 3000 krediterKonkurrentanalysInnehållsgap-analysSamarbetsfunktionerPersonlig onboarding Jasper Business vs. Writesonic Advanced Prestationsanalys Anpassade arbetsflöden API-åtkomst Premiumsupport Anpassade stilguider 6500 krediterPrioriterad supportUpp till fem teammedlemmar

Jasper AI vs. Writesonic: Vem har bäst pris? Utan ett gratisabonnemang i Jasper är det svårt att se värdet utan att registrera sig för produkten. Annars är det jämnt mellan dem, med olika prispunkter tillgängliga för olika funktionsuppsättningar.

Jasper AI vs Writesonic på Reddit

Det är dags att granska kampen mellan Jasper AI och Writesonic ur ett makroperspektiv. Vad tycker Redditors om de båda verktygen?

Här är en omfattande sammanfattning av fördelarna och nackdelarna med båda verktygen:

”Låt oss börja med Jasper, eftersom jag är säker på att det är ett av de mest kända verktygen.

Fördelar: Hastigheten för innehållsgenerering är mycket imponerande; kvaliteten på innehållet är också ett absolut plus. Som ytterligare argument nämner jag Jaspers många integrationer (Zapier, Grammarly, SurferSeo och Google).

Nackdelar: Den största nackdelen är priset (40 dollar per månad för skaparpaketet och 99 dollar för teampaketet). En ytterligare nackdel är det ganska komplicerade gränssnittet och den övergripande interaktionen med appen. Det kan ta tid att lära sig.

Nästa är Writesonic. Ett annat världsberömt verktyg för kopiering

Fördelar: I september skulle jag säga att utbudet av verktyg och uppmaningar är imponerande, liksom den imponerande integrationslistan och det relativt låga priset (du kan välja antalet ord du använder per månad och betala för dem; grundpaketet kostar 20 dollar).

Nackdelar: Kvaliteten på innehållet kan variera kraftigt beroende på om du väljer Premium- eller Genomsnittlig kvalitet. Dessutom har versionen ChatGPT 4. 0 färre ord och är dyrare. Gränssnittet är fortfarande komplicerat, men jag skulle inte kalla det en drastisk nackdel. ”

Jasper verkar vara det bättre skrivverktyget, men Writesonic är definitivt ett mer prisvärt alternativ. En annan användare anser att Writesonic är det bästa ”AI-skrivverktyget totalt sett” och säger: ”Ja, det är det bästa valet för pengarna, och nya funktioner läggs till varje vecka.”

Andra tycker fortfarande att gamla goda ChatGPT är den bästa AI-innehållsgeneratorn, eftersom både Writesonic och Jasper är byggda på GPT-motorn.

”De flesta av dem är tekniskt sett GPT3-wrappers. Det betyder att de anropar API:et i bakgrunden. De har normalt sett inte egna modeller och de flesta av dem är dåliga om de har det.

Användargränssnittet kanske är snyggt, men ärligt talat är det bättre att använda GPT3 eller GPT4 i ChatGPT eller skaffa ett utvecklarkonto för att betala med tokens för ChatGPT3. ”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Jasper AI vs Writesonic

Både Jasper AI och Writesonic är fantastiska AI-skrivverktyg, och de kan definitivt hjälpa människor att skapa innehåll snabbare. De är dock inte utan nackdelar. En stor nackdel är deras isolerade natur – att integrera dem sömlöst med ditt arbetsflöde eller din teknikstack kan innebära betydande utmaningar.

De saknar inte bara direktintegration med vanliga verktyg som CRM, kundsupport eller kampanjhanteringsverktyg, utan de erbjuder inte heller ett stort utbud av triggers som hjälper dig att bygga egna integrationer och arbetsflöden.

Här kan ett allt-i-ett-produktivitetsverktyg som ClickUp – som drivs av AI – vara ett utmärkt alternativ till Writesonic och Jasper.

ClickUp har inte bara sitt eget GenAI-verktyg i form av ClickUp Brain, utan använder inte ens någon av dina data för att träna sina AI-datauppsättningar. Dessutom, eftersom ClickUp Brain är tätt integrerat med resten av projektledningspaketet, kan du använda AI som en allt-i-ett-skrivassistent för att förbättra din totala produktivitet.

Här är en snabb överblick över dess funktioner för innehållsproduktion:

1. AI-skrivassistent

Förfina all intern och extern kommunikation med ClickUp Brain

Oavsett om du använder ClickUp för att planera dina personliga projekt eller ditt arbete kan du använda ClickUp Brain för att utforma dina meddelanden. Du kan också ställa rätt frågor till ClickUp Brain för att utföra dina uppgifter bättre med hjälp av rollspecifika AI-promptmallar.

Detta kan vara:

Projekt- och uppgiftsbeskrivningar samt statusuppdateringar för projektledare

E-postmeddelanden, mötesreferat och transkriptioner för säljare

Bloggar, nyhetsbrev och andra kampanjer för marknadsföringsteam

Du kan också använda ClickUps skrivassistent för att förfina dina interna chattar och hitta viktig information från ditt företags wiki. Du kan till exempel lägga till ditt svar – både för e-postmeddelanden och interna chattar i stenografi – och ClickUp Brain förfinar meddelandet åt dig.

Om du samarbetar med globala kunder eller driver regionala kampanjer kan du också översätta din kommunikation till det språket med hjälp av ClickUps skrivassistent.

2. Dokument samarbete

Spara tid och snabba upp din skrivprocess med ClickUp Docs funktion "Skriv med AI".

ClickUp Docs är ett kraftfullt och lättanvänt textbehandlingsverktyg som gör det möjligt för organisationer att skapa dokument, kapslade sidor och hela wikis från ett enda ställe. Det bästa är dock hur väl det är integrerat med ClickUp Brain.

Detta gör det enkelt för team att:

Brainstorma kampanj- och artikelidéer och forskningsämnen

Skapa innehåll från grunden och lägg in nya förslag för att ändra det.

Manipulera text, till exempel genom att ändra storlek eller tonfall.

Översätt dina dokument till olika språk

Kontrollera om det finns grammatiska fel eller stavfel.

När du har skrivit ett utkast till ett dokument kan du dela det med ditt team så att de kan granska det eller samarbeta med dig i realtid – ClickUp Docs kommunikationsfunktioner, såsom skrivindikatorer, taggar, direktchattar och kommentarer, finns där för att hjälpa dig.

3. Projektledning

Det är inte bara ClickUp Docs, ClickUps projektledningslösning drivs också av AI.

Hantera alla dina projekt med hjälp av AI i ClickUps projektledningslösning.

Här är några sätt som AI kan spara tid för ditt team:

Automatisera projektsammanfattningar och uppdateringar om framsteg

Dela upp en komplex uppgift i mindre deluppgifter

Automatisera ifyllning av data i uppgiftsbeskrivningar

Sammanfatta kommentartrådar i uppgifter

Skapa (eller förfina) uppgiftsöversikter

Sammanfatta kommentartrådar i ClickUp Tasks

Genom att utnyttja ClickUps AI-drivna funktioner för uppgifts- och projektledning kan chefer minska arbetsbelastningen och fokusera på helheten – övergripande projektmål och teamutveckling.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 17 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

Förenkla skapandet av innehåll (och organisera ditt liv) med ClickUp

Både Jasper AI och Writesonic är fantastiska AI-skrivverktyg. Jasper är ett utmärkt val för team som söker flexibilitet och anpassade arbetsflöden. Writesonic är perfekt för mindre team eller individer som söker ett enkelt och prisvärt AI-drivet skrivverktyg.

Men de kan inte göra mycket mer än så.

Om du letar efter en komplett AI-assistent – ett verktyg som hjälper dig att skriva bra och hantera ditt arbete bättre – varför inte prova ClickUp?

Ett utmärkt alternativ till Writesonic och Jasper, som erbjuder en kraftfull arbetsyta som sömlöst integrerar GenAI-funktionerna i alla sina lösningar, oavsett om det gäller dokumentskapande eller projektledning.

Tänk dig att brainstorma idéer, tilldela uppgifter, samarbeta med ditt team och skapa högkvalitativt innehåll – allt på samma plattform. ClickUp eliminerar behovet av att växla mellan flera verktyg, vilket sparar värdefull tid och gör arbetet till en lek. Registrera dig för ClickUp idag och se hur det förvandlar dina skrivarbetsflöden.