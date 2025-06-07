Chanty vs. Slack: Vilket kommunikationsverktyg är bäst?

Att välja rätt chattapp för teamet är ungefär som att välja en rumskompis. Du behöver någon som är pålitlig, lätt att bo med och helst inte tenderar att tappa bort viktiga saker (som din meddelandehistorik).

Extra poäng om de inte tar betalt för att använda grundläggande funktioner – ingen vill ha en rumskompis som tar extra betalt för kylskåpsutrymme!

När det gäller teamkommunikation är Chanty och Slack två populära chattappar för team.

Det ena är enkelt och prisvärt, medan det andra är fullspäckat med funktioner men dyrt. Båda erbjuder fildelning, videosamtal, inbyggd uppgiftshantering och alla samarbetsverktyg du behöver för att hålla ditt team på samma sida utan passivt aggressiva klisterlappar.

Men vilket ger egentligen den bästa upplevelsen? Låt oss ta reda på det.

Och om du letar efter ett alternativ till Chanty eller Slack, oroa dig inte – ClickUp är redo att ta över och uppgradera ditt arbetsflöde!

Chanty vs. Slack i korthet

Här är en snabb sammanfattning av hur de två verktygen står sig mot varandra, med ett bonusverktyg på köpet!

Funktion Bonus: ClickUp Chanty Slack Användarvänlighet Enhetlig plattform med intuitivt användargränssnitt; enkelt för team av alla storlekar Enkelt och intuitivt, passar små team Funktionsrikt men har en inlärningskurva Meddelanden Obegränsad meddelandehistorik i alla planer; chatt kopplad till uppgifter och dokument Obegränsad meddelandehistorik, även i gratispaketet Gratisplanen begränsar meddelandehistoriken till 90 dagar. Integrationer Över 1 000 integrationer, inklusive Slack, Google Drive, Zoom och många fler. Begränsat (~10 integrationer, inklusive Trello och Google Drive) Över 2 600 integrationer med appar som Google Workspace, Zoom och Salesforce Ljud- och videosamtal Inbyggd SyncUps för röst-/videosamtal; klipp för asynkron video; integreras med Zoom, Teams etc. Obegränsade röst- och videosamtal Huddles och videosamtal med skärmdelning (begränsningar baserade på plan) Uppgiftshantering Inbyggd uppgiftshantering med Kanban, Gantt, Kalender, Dokument och mer Inbyggd Kanban-tavla för uppgiftsorganisation Ingen inbyggd uppgiftshantering. Förlitar sig på integrationer. AI och automatisering Avancerad AI (ClickUp Brain), Autopilot Agents, automatisering, sammanfattningar och mycket mer Grundläggande automatisering, begränsade AI-funktioner Inbyggd Slack AI, samt AI-integrationer från tredje part Priser Gratis Forever-plan; prisvärda betalda planer med fler funktioner Mer prisvärt och kommer även med en Free Forever-plan. Högre priser; ett begränsat gratisabonnemang Bäst för Team som söker en allt-i-ett-lösning för arbetshantering: chatt, uppgifter, dokument, automatisering och AI Små företag och team som letar efter ett enkelt men effektivt chattverktyg Större organisationer som behöver omfattande integrationer och skalbarhet

Vad är Chanty?

via Chanty

Chanty är en plattform för teamsamarbete som är utformad för att förenkla kommunikationen och förbättra produktiviteten. Med över 10 000 aktiva kunder kombinerar Chanty teamchatt, uppgiftshantering och samarbetsfunktioner i en användarvänlig plattform.

Denna samarbetsplattform för nybörjare syftar till att förenkla kommunikationen och eliminera behovet av att växla mellan olika appar eller e-posttrådar för att spåra information. Chanty är perfekt för små team och hjälper dem att kommunicera, samarbeta och få mer gjort tillsammans.

Chantys funktioner

Chanty erbjuder en gedigen uppsättning samarbetsverktyg utan att du behöver bekymra dig om en brant inlärningskurva. Dina teammedlemmar kan sätta igång direkt, vilket sparar tid (och pengar) som annars skulle ha gått åt till utbildning.

Oavsett om det handlar om en snabb teamchatt, en djupgående brainstorming-session eller att organisera alla dina uppgifter, håller Chanty teamkommunikationen smidig och frustrationsfri. Låt oss titta på de fem viktigaste funktionerna:

Funktion nr 1: Obegränsade offentliga och privata konversationer

via Chanty

Använder du Chantys gratispaket? Ingen fara – du får fortfarande obegränsad meddelandehistorik i både offentliga och privata konversationer. Det betyder inga försvinnande meddelanden, inget krångel med att spara chattar och inga oväntade begränsningar som hindrar ditt teams kommunikation.

Allt förblir sökbart, så du kan enkelt hitta tidigare konversationer, delade filer och viktiga länkar utan krångliga säkerhetskopior.

Funktion nr 2: Uppgiftshantering

via Chanty

Chantys inbyggda uppgiftshantering gör det enkelt. Förvandla vilket meddelande som helst till en uppgift, ange deadlines och tilldela den till teammedlemmar utan att byta app. Behöver du uppdatera hemsidan? Konvertera bara begäran till en uppgift direkt från chatten.

För att få en tydligare överblick över alla dina uppgifter har Chanty Kanban-tavlor som gör det möjligt att följa framstegen visuellt – eftersom en lång lista med uppgifter inte alltid visar vad som faktiskt blir gjort. Med teamkommunikation och uppgiftshantering på ett och samma ställe blir det mindre fram och tillbaka och mer fokus på arbetet.

Funktion nr 3: Ljud- och videosamtal

via Chanty

Behöver du klargöra en deadline eller få en snabb projektuppdatering? Med Chanty kan du skicka obegränsat med röstmeddelanden för enkel kommunikation. Du får också tillgång till individuella ljud- och videosamtal för diskussioner i realtid, vilket underlättar samarbetet.

Dessutom gör skärmdelning det enklare att ge visuella förklaringar.

Om dina teammedlemmar arbetar på distans eller föredrar virtuella incheckningar, hjälper dessa funktioner till att underlätta teamkommunikationen utan oändligt skrivande.

Funktion nr 4: Teambook

via Chanty

Chantys Teambook är din centrala knutpunkt för allt – uppgifter, konversationer, delade filer, länkar och mycket mer. Tänk på det som ett kommandocenter där allt ditt arbete hålls organiserat på ett och samma ställe.

Med snabb åtkomst till meddelandehistorik och teammedlemmar är det enkelt att hitta det du behöver. Inget oändligt scrollande eller sökande – bara ett strukturerat utrymme som gör teamsamarbetet smidigt och effektivt.

Funktion nr 5: Integrationer

via Chanty

Tredjepartsintegrationer hjälper dig att arbeta smartare genom att samla allt på ett ställe, så att du inte behöver växla mellan olika appar hela tiden.

Anta att du använder Google Drive ofta. Med en Google Drive-integration kan du öppna och dela filer direkt istället för att ladda ner en fil, ladda upp den till Chanty och sedan öppna den igen.

Chanty kan kopplas till olika samarbetsverktyg, såsom Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox och många fler. Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar 10 integrationer, medan de betalda abonnemangen erbjuder obegränsade integrationer, vilket hjälper dig att effektivisera arbetsflödena utan att behöva jonglera mellan flera plattformar.

Priser för Chanty

Chanty har enkla och budgetvänliga priser, vilket gör det till ett bra alternativ för småföretag. Här är en snabb överblick över abonnemangen:

Gratis för alltid (inkluderar 5 teammedlemmar, 1 gästanvändare och 20 GB fillagring per team)

Företag: 4 $/månad (inkluderar obegränsade ljud- och videosamtal, skärmdelning och 20 GB fillagring per användare)

Enterprise: Anpassade priser (inkluderar white labeling, dashboards, rapportering, dedikerad kundansvarig, AI-kompatibilitet och mer)

🧠 Kul fakta: Innan han skapade Chanty drev grundaren Dmytro Okunyev tre olika webbutvecklingsföretag. Ironiskt nog hade han svårt att hitta det perfekta verktyget för att kommunicera med sina team. Efter att ha testat flera samarbetsappar och funnit dem för komplexa eller saknade viktiga funktioner bestämde han sig för att bygga sin egen.

Vad är Slack?

via Slack

Slack är en molnbaserad plattform för teamkommunikation som är utvecklad för att hålla arbetet organiserat och flytande, utan e-postkaos.

Slack är mer än bara en chattapp – det är en digital arbetsplats där team kan dela filer, samarbeta i realtid och hålla kontakten, oavsett om de är på kontoret eller arbetar på distans. Med ett intuitivt gränssnitt och robusta integrationer hjälper Slack till att effektivisera arbetsflöden och göra teamsamarbetet smidigt.

🧠 Kul fakta: Slack är faktiskt en akronym! Namnet står för Searchable Log for All Communication and Knowledge (Sökbar logg för all kommunikation och kunskap).

Slack-funktioner

Slacks gränssnitt är fullspäckat med funktioner som är utformade för att förbättra teamkommunikationen. Det hjälper till att bryta ner silos, minska friktionen och skapa en mer sammankopplad arbetsplats – så att teamen kan fokusera på arbetet istället för att jonglera med meddelanden och verktyg.

Här är några viktiga funktioner som gör Slack till ett populärt val för företag, oavsett storlek:

Funktion nr 1: Kanaler

via Slack

Kanaler är hjärtat i Slack – det är där arbetet faktiskt sker. De hjälper team att organisera diskussioner efter projekt, ämne eller avdelning, vilket gör konversationerna strukturerade och lätta att följa.

Du kan skapa offentliga kanaler för öppet samarbete eller privata kanaler för mer fokuserade diskussioner. Dessutom är det enkelt att gå tillbaka till tidigare beslut och hålla sig uppdaterad utan ändlösa diskussioner tack vare sökbar meddelandehistorik (begränsad till 90 dagar i Slacks gratispaket).

Funktion nr 2: Direktmeddelanden

via Slack

Med Slacks direktmeddelanden (DM) kan du ha privata chattar med en person eller en liten grupp – perfekt för snabba frågor eller känsliga diskussioner.

Om en grupp-DM utvecklas till något större kan du konvertera den till en privat kanal för att hålla ordning på konversationen. DM hjälper dig att hålla kontakten med kollegor utan att överbelasta offentliga kanaler.

Funktion nr 3: Inbyggd AI

via Slack

Slacks inbyggda AI hjälper team att arbeta mer effektivt genom att sammanfatta konversationer, lyfta fram viktiga uppdateringar och göra informationen lättare att hitta. För stora team eller mycket upptagna chefer är detta en mångsidig assistent.

Har du missat en viktig diskussion? Behöver du en snabb sammanfattning av ditt teams arbetsbelastning? Letar du efter detaljer från ett gammalt projekt? Slack AI skannar dina meddelanden och hittar exakt det du behöver – utan att du behöver bläddra i evigheter.

Oavsett om du är projektledare, säljare, frilansare eller utvecklare, så skär det igenom bruset så att du kan fokusera på det arbete som är viktigt.

Funktion nr 4: Slack Connect

via Slack

Samarbete är inte begränsat till ditt interna team; dina kunder, leverantörer och partners måste också involveras i processen.

Slack Connect underlättar detta genom att föra in externa medarbetares konton i Slack-kanaler, vilket minskar antalet ändlösa e-postkedjor. Istället för att vänta på svar kan du chatta, dela filer och fatta beslut i realtid.

Det är som att utvidga din arbetsplats utanför företaget, utan kaoset med spridda e-postmeddelanden.

83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information.

Funktion nr 5: Huddles

via Slack

Idéer tar form i teammöten, och Slack Huddles gör det möjligt att föra dessa diskussioner utan formella samtal.

Huddles börjar som chattar med endast ljud, men kan vid behov inkludera video, skärmdelning och meddelanden. De är perfekta för snabba avstämningar, brainstorming eller problemlösning utan att behöva boka ett helt möte.

Även med gratisabonnemanget kan du starta en Huddle för två personer. Behöver du fler deltagare i konversationen? Med betalda abonnemang kan du lägga till upp till 50 deltagare.

Slack-priser

Slack följer en freemium-modell, vilket innebär att du får ett gratisabonnemang med grundläggande funktioner och kan uppgradera för att få tillgång till mer avancerade verktyg. Här är en översikt över priserna:

Gratis (erbjuder 90 dagars meddelandehistorik, 10 appintegrationer och en arbetsyta)

Pro: 8,75 dollar per användare och månad (inkluderar hela meddelandehistoriken och Slack-integrationer, stöd för AI-tillägg, lista och dokumentsamarbete)

Business+: 15 USD per användare och månad (inkluderar dataexport för alla meddelanden, SAML-baserad enkel inloggning och support dygnet runt med en första svarstid på fyra timmar)

Enterprise Grid: Anpassad prissättning (inkluderar obegränsat antal användare, en inbyggd medarbetarkatalog, stöd för förebyggande av dataförlust, prioriterad support och mycket mer)

🧠 Kul fakta: Teamet bakom Slack arbetade ursprungligen med ett onlinespel som hette Glitch, men det kommunikationsverktyg de skapade var mer användbart än själva spelet.

Chanty vs. Slack: Jämförelse av funktioner

Låt oss jämföra Chanty och ClickUp sida vid sida för att se vilket som ger den bästa samarbetsupplevelsen. Vi går igenom funktionerna en efter en så att du kan bestämma vilket verktyg som passar bäst för ditt teams arbetsflöde.

Funktion nr 1: Meddelanden och kanaler

Båda verktygen syftar till att vara allt-i-ett-meddelandeappar, men hur står de sig i jämförelse?

Slack är utmärkt för organisation. Dess kanaler kan anpassas efter ditt teams behov, med alternativ för offentliga och privata diskussioner, trådade konversationer och en robust sökfunktion. Men det 90-dagarsgränsen för meddelanden i gratisversionen kan vara ett avgörande hinder för vissa.

Chanty, å andra sidan, håller saker och ting enkla och tillgängliga. Det erbjuder obegränsade offentliga och privata konversationer, så du går inte miste om viktiga diskussioner eller delade filer, vilket gör det till ett utmärkt val för team som är starkt beroende av meddelanden.

🏆 Vinnare: Chanty. Slacks organisationsfunktioner är fantastiska, men 90-dagarsgränsen för meddelanden i gratispaketet är ett hinder för många team. Chanty behåller alla konversationer intakta – utan att ta betalt – vilket gör det till det bättre valet för meddelanden.

Funktion nr 2: Uppgiftshantering

Chanty har inbyggd uppgiftshantering, vilket gör att du kan skapa, tilldela och spåra uppgifter direkt i konversationerna. Det är enkelt och fungerar bra för icke-tekniska team, men det saknar avancerade funktioner som kan effektivisera arbetsflödena.

Å andra sidan har Slack ingen inbyggd uppgiftshantering, men kompenserar för detta med integrationer. Du kan ansluta verktyg som Trello, Asana eller ClickUp samtidigt som du använder mallar, listor och arbetsytor för att strukturera arbetet effektivt.

🏆 Vinnare: Slack. Chantys inbyggda uppgiftshantering är praktisk, men ganska grundläggande. Slack ger teamen större flexibilitet, särskilt för komplexa arbetsflöden.

Funktion nr 3: Ljud- och videokonferenser

Både Chanty och Slack erbjuder 1:1-ljud- och videomöten i sina gratispaket, vilket gör virtuell kommunikation ansikte mot ansikte tillgänglig. Du måste dock uppgradera om ditt team behöver gruppmöten.

Om kostnaden är din främsta prioritet och du bara behöver grundläggande mötesfunktioner är Chanty ett bättre val. Men om du är ute efter avancerade funktioner och bättre support är Slack värt det högre priset.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort. Chanty vinner på prisvärdhet, medan Slack motiverar sitt högre pris med mer avancerade funktioner. Det bästa valet beror på vad ditt team värdesätter mest: kostnadsbesparingar eller funktionalitet.

Funktion nr 4: Integrationer

Slack dominerar inom integrationer och erbjuder kompatibilitet med över 2 600 appar från tredje part, vilket gör det till ett kraftpaket för team som förlitar sig på flera verktyg.

Med endast 22 integrationer kommer Chanty till korta och saknar viktiga appar som Gmail och Google Forms. Om ditt arbetsflöde är beroende av smidiga appanslutningar är Slack den klara vinnaren.

🏆 Vinnare: Slack. Med ett bredare utbud av integrationer effektiviserar det arbetsflöden genom att ansluta viktiga verktyg direkt till plattformen, vilket minskar behovet av att växla mellan appar.

Funktion nr 5: Prissättning

Chanty erbjuder tre prisnivåer: Gratis, Business (4 dollar per användare/månad) och Enterprise, med anpassade priser baserade på dina behov.

Å andra sidan erbjuder Slack ett gratisabonnemang med begränsningar, tillsammans med Pro (8,75 dollar per användare/månad), Business+ (15 dollar per användare/månad) och Enterprise Grid för större organisationer.

Om du är ute efter en funktionsspäckad, pålitlig plattform och kan investera mer, är Slack det bästa valet. Men för team som prioriterar prisvärdhet utan att kompromissa med grundläggande funktionalitet är Chanty det smartare valet.

🏆 Vinnare: Chanty. För team med begränsad budget erbjuder Chanty viktiga samarbetsverktyg till en betydligt lägre kostnad, vilket gör det till det bästa valet för dem som behöver ett prisvärt alternativ utan att behöva kompromissa med kärnfunktionerna.

Sammanfattningsvis är Chanty perfekt för små team som söker en enkel och kostnadseffektiv lösning, medan Slack passar större organisationer som behöver avancerade funktioner och integrationer. Om budgeten är avgörande, välj Chanty; för funktionalitet och skalbarhet, välj Slack.

Chanty vs. Slack på Reddit

Vi kollade Reddit för att se vad riktiga användare tycker om Chanty vs. Slack, och Chanty sticker omedelbart ut som budgetvänligt, särskilt för små team.

När du söker på Chanty Vs. Slack på Reddit kommer du att upptäcka att folk i allmänhet berömmer Chanty för dess budgetvänlighet eller små team.

Användaren DonDigidon999 skriver på subreddit r/Slack:

Om du letar efter ett alternativ till Slack som erbjuder bättre separering av arbetsytor utan att tömma plånboken, skulle jag rekommendera Chanty. Det har samma känsla som Slack, men är mycket billigare och har en gratisversion utan begränsningar för meddelanden. Det är ett bra alternativ för mindre team och föreningar som din.

I en annan tråd i subreddit lyfter användaren philsimon fram hur Slack fungerar bra för samarbete och erbjuder förstklassig support:

Slack är så mycket mer än bara ett verktyg för att skicka meddelanden. Tänk på det som ditt digitala huvudkontor. Dess utvecklarcommunity är utan tvekan det bästa i världen inom samarbetsområdet.

Men inte alla nöjer sig med tydliga meddelanden – många användare behöver en plattform med mer robusta funktioner som stöder deras arbetsflöde.

Användaren eltitrainedpro frågar:

Finns det några gratisverktyg som erbjuder liknande funktioner som Slack, med ordentlig separering av arbetsytor och utan höga kostnader?

Vi kanske har svaret på det.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Chanty vs. Slack

Både Chanty och Slack har förändrat hur team kommunicerar, men här är problemet: att prata om arbetet har börjat ersätta det faktiska arbetet.

Slack må ha revolutionerat kommunikationen på arbetsplatsen, men ständiga meddelanden, oändliga trådar och överflödiga aviseringar distraherar ofta teamen från meningsfullt arbete.

ClickUp flyttar fokus tillbaka till att få saker gjorda. Det kombinerar Chantys enkelhet med Slacks djup utan distraktioner och kontextbyten. Som allt-i-ett-appen för arbetet kombinerar ClickUp projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det ger ditt arbete en plats att leva på, inte bara en plats att prata om det.

Här är varför ClickUp är det bästa alternativet till både Chanty och Slack.

ClickUps fördel nr 1: Integrerad chatt

Med ClickUp Chat får du optimal samverkan och kan organisera chattar i olika utrymmen.

ClickUp Chat förvandlar teamkommunikationen genom att integrera den sömlöst i ditt arbetsflöde. Istället för spridda meddelanden förblir konversationerna kopplade till uppgifter, vilket håller allt i sitt sammanhang.

Du kan organisera chattar inom Spaces som speglar ditt teams struktur, vilket gör samarbetet mer intuitivt.

Med funktioner som inlägg för meddelanden och uppföljningar för praktiska tips kan alla hålla sig uppdaterade utan ändlösa diskussioner. Dessutom effektiviserar AI-driven support arbetet – oavsett om du behöver sammanfatta långa trådar för snabba uppdateringar eller automatiskt omvandla diskussioner till uppgifter, hanterar ClickUp Chat det utan problem.

ClickUps fördel nr 2: Autopilot-agenter i chatten

Upptäck hands-off-produktivitet med Autopilot Agents i ClickUp Chat

ClickUps AI-drivna Autopilot Agents ger dig intelligent automatisering direkt i dina konversationer. Dessa AI-drivna agenter kan svara på frågor, sammanfatta trådar, skapa uppgifter och till och med starta arbetsflöden – allt inom dina chattkanaler. Oavsett om du använder en färdig agent eller designar din egen med den kodfria byggaren, anpassar sig agenterna efter ditt teams behov och agerar enligt dina instruktioner.

Agenter kan övervaka chattaktivitet, svara på specifika triggers och hålla ditt team samordnat genom att publicera uppdateringar, rapporter eller svar i realtid. Med tillgång till kunskap från arbetsytan och externa källor ser de till att ditt team aldrig missar något.

ClickUps fördel nr 3: SyncUps för samarbete i realtid

Anslut direkt med SyncUps – ClickUps inbyggda röst- och videomöten

Syncups i chatten är ClickUps svar på smidig teamsamarbete i realtid. Starta ad hoc-röst- eller videosamtal direkt från valfri chattkanal eller uppgift utan att byta app. De är perfekta för snabba stand-ups, brainstorming-sessioner eller för att lösa problem direkt.

Varje SyncUp kopplas automatiskt till ditt arbetssammanhang, så att du kan hänvisa till uppgifter, dokument och chattloggar under samtalet. Efter mötet kan ClickUp generera sammanfattningar och åtgärdspunkter med hjälp av AI, så att ingenting går förlorat.

💡 Proffstips: Håll ditt team ansvarigt genom att använda kommentartrådar i ClickUp Tasks. Detta förhindrar missförstånd och säkerställer att alla är på samma sida – inga fler ”vem skulle ta hand om det här?”-ögonblick!

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Clips

Spela in din skärm och skapa interaktiva demovideor med funktionen ClickUp Clips.

Ibland räcker det inte med text för att förklara begrepp, visa buggar och få fram din poäng.

Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm, dela genomgångar och ge snabba uppdateringar – utan att behöva hålla möten. Den asynkrona videofunktionen är ett smidigt sätt att hålla ditt team samordnat.

Clips är perfekt för asynkrona team och säkerställer tydliga, koncisa kommunikationsstrategier utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka.

ClickUp One-Up #5: Integrationer, ansluten sökning och mer

Integrera Slack med ClickUp för att förbättra ditt arbetsflöde och skapa omedelbara uppgifter, ställa in påminnelser eller spåra uppdateringar på Slack.

Är du väl insatt i Slack-ekosystemet? ClickUp förbättrar ditt arbetsflöde istället för att störa det. Slack-integrationen låter dig skapa uppgifter, ställa in påminnelser och spåra uppdateringar, så att du kan hålla ordning på ditt arbete utan att lämna chattfönstret. Du kan fortsätta använda Slack i ClickUp tills du är redo att byta helt.

Men ClickUp gör mer än att organisera konversationer – det tänker också åt dig. ClickUp Brain och ClickUp Connected Search, som drivs av AI-funktioner, kan sammanfatta chattar, generera åtgärdspunkter och automatisera repetitiva uppgifter, vilket minskar behovet av manuell samordning.

Hitta konversationer, chattrådar och mötesprotokoll enkelt med ClickUp Brain.

Det kan till och med fungera som en intelligent assistent som hämtar relevant information från djupet av dina arbetsytor och alltid håller ditt arbete i sitt sammanhang.

Innan ClickUp ledde möten och e-postkommunikation fram och tillbaka till ett svart hål där saker blev osynliga och försummade. På grund av detta granskades inte uppgifterna i tid och ingen visste hur den kreativa utvecklingen fortskred. Nu kan alla i teamet tydligt se när åtgärder ska vidtas, chatta och samarbeta inom uppgifterna.

Innan ClickUp ledde möten och e-postkommunikation fram och tillbaka till ett svart hål där saker blev osynliga och försummade. På grund av detta granskades inte uppgifterna i tid och ingen visste hur den kreativa utvecklingen fortskred. Nu kan alla i teamet tydligt se när åtgärder ska vidtas, chatta och samarbeta inom uppgifterna.

ClickUp: Det perfekta samarbetsverktyget i en ofullkomlig värld

Chanty eller Slack?

Allt beror på vad du behöver. Chanty är enkelt och prisvärt, medan Slack erbjuder integrationer och skalbarhet – till ett högre pris. Men sanningen är att båda har brister. Slack kan snabbt bli dyrt, och Chanty saknar den djupare funktionalitet som växande team efterfrågar.

Istället för att välja ett och ta kompromisser, varför inte använda ett verktyg som faktiskt kan allt? ClickUp ger dig inbyggd chatt, uppgiftshantering och kraftfulla samarbetsverktyg – utan behov av extra appar.

Inget mer jonglerande, inget mer byte av sammanhang. Bara en plats där ditt team kan prata, planera och få saker gjorda. Registrera dig för ClickUp idag och gör chatten till en naturlig del av din arbetsdag – inte ännu en flik att byta till.