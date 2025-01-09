Slack vs. ClickUp: Vilket kommunikationsverktyg för team är bäst?

Under en brainstorming-session för några månader sedan sa en teammedlem skämtsamt: ”Slack är där vi pratar om att göra saker; ClickUp är där vi faktiskt gör dem.” Det fick alla att skratta, men det fick mig också att fundera över hur olika dessa verktyg fungerar.

Som någon som har arbetat med båda förstår jag hur deras syften skiljer sig åt.

Att välja mellan dem handlar dock inte bara om att jämföra funktioner. Det är lika viktigt att förstå vad ditt team behöver.

Efter en grundlig utvärdering av båda verktygen har jag tagit fram en snabb guide till Slack vs. ClickUp som hjälper dig att välja det som passar bäst för ditt team. 🎯

Vad är ClickUp?

Förena arbete och kommunikation på ett smidigt sätt med ClickUp

ClickUp, den kompletta appen för arbete, kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Verktyget är utformat för att hjälpa team och individer att organisera, spåra och hantera sina uppgifter på ett och samma ställe, och erbjuder en flexibel uppsättning verktyg som tillgodoser olika projektkrav. Plattformen integrerar målsättning, tidsspårning, visualisering och samarbete för att hjälpa till att anpassa arbetsflöden.

ClickUps omfattande projektledningsfunktioner, såsom chatt i realtid, whiteboards och robusta rapporteringsfunktioner, minskar behovet av flera verktyg för olika användningsområden som mjukvaruutveckling, marknadsföring och kundhantering.

Från hantering av dagliga uppgifter till storskaliga initiativ eliminerar det ineffektivitet, minskar silos och säkerställer att alla är samordnade.

🔍 Visste du att? 53 % av distansarbetare säger att det är svårare att känna sig kopplad till sina kollegor när man arbetar hemifrån. Detta understryker den viktiga roll som effektiva onlinekommunikationsverktyg som ClickUp spelar för att överbrygga klyftan mellan distansarbetande teammedlemmar.

ClickUp-funktioner

ClickUp, appen som har allt för arbetet, går utöver projektledning med en rad funktioner som är skräddarsydda för att möta behoven hos moderna team.

Låt oss titta på några specifika funktioner som gör ClickUp till det perfekta verktyget för att förenkla arbetet och maximera effektiviteten. 👇

Funktion nr 1: Chatt

ClickUp Chat omdefinierar hur team kommunicerar och samarbetar med varandra genom att kombinera realtidsmeddelanden med uppgifts- och projektledning i en kraftfull plattform.

Minns du den ständiga kampen med att växla mellan chattappar och arbetsverktyg? ClickUp Chat eliminerar det helt och hållet. Det låter dig diskutera idéer, hantera uppgifter och spåra projekt utan att lämna konversationen.

Varje lista, mapp eller utrymme i ClickUp har automatiskt sin egen kanal, vilket kopplar kommunikationen direkt till det arbete den stöder. Alla ändringar du gör i kanalen gäller för det utrymmet, den mappen eller listan.

För att garantera säkerheten kan du i Chat anpassa behörigheter till offentliga eller privata. Dessutom kan du med FollowUps tilldela chattmeddelanden som åtgärdspunkter, så att inga uppgifter förbises.

Letar du efter ett specifikt ämne eller en specifik fil i en lång tråd? Med funktionen Platsinformation kan du se allt på ett ögonblick – chattämnen, beskrivningar, följare och alla filer som delas i chatten.

Dessutom kan du lägga till en rubrik och beskrivning till varje chatt för att definiera dess syfte. Oavsett om det är för brainstorming, uppföljning av framsteg eller delning av uppdateringar, håller rubrikerna viktiga uppdateringar i fokus, medan tydliga beskrivningar hjälper teammedlemmarna att omedelbart förstå vad som är viktigt.

Få AI-drivna sammanfattningar med ClickUp Brain i Chat.

ClickUp Brain driver Chats funktioner, såsom omedelbar uppgiftskapande från meddelanden, konversationssammanfattningar och snabba svar hämtade från din arbetsplats. Detta innebär att du kan hålla dig informerad och produktiv, även om du har missat tidigare konversationer.

Du kan hoppa direkt in i ljud- eller videosamtal i chatten för att lösa frågor eller diskutera projekt ansikte mot ansikte – inga extra appar krävs.

Chat integrerar alla delar av din arbetsyta, oavsett om du länkar uppgifter, synkroniserar uppdateringar eller är värd för SyncUp-samtal för video- och ljudsamarbete.

🔍 Visste du att? 68 % av alla tror att AI kommer att ha en betydande inverkan på kommunikationssektorn inom de närmaste fem åren.

Konvertera kommentarer till uppgifter med ClickUp Assign Comments

ClickUp Assign Comments omvandlar feedback eller förfrågningar i diskussionstrådar till genomförbara uppgifter. Istället för att missa viktiga detaljer kan du tilldela specifika kommentarer till teammedlemmar eller till och med till dig själv. Detta säkerställer att all feedback spåras och hanteras, vilket ökar ansvarstagandet inom teamet.

Det bästa av allt? Det är enkelt att använda; med bara några klick kan du tilldela kommentarer direkt från diskussioner eller på ClickUp Docs utan att behöva leta igenom långa trådar eller dokument.

💡 Proffstips: Skapa en tydlig kommunikationsplan som specificerar hur och när ditt team ska kommunicera. Definiera de huvudsakliga kanalerna som ska användas och se till att alla förstår processen för att hålla sig uppdaterade.

Funktion nr 3: Klipp

Dela skärminspelningar från din arbetsyta med ClickUp Clips

ClickUp Clips gör teamkommunikation och samarbete enkelt, så att du kan dela idéer, feedback och uppdateringar på ett tydligt och engagerande sätt. Slipp långa textmeddelanden – spela bara in och dela videor direkt i ClickUp.

Det gör det enkelt att dela en projektplan, gå igenom en uppgift eller ge feedback. Det är ett snabbt och visuellt sätt att förmedla dina idéer – perfekt för asynkron videokommunikation.

Integrationen med ClickUp Brain är ett utmärkt tillskott till den funktionsrika plattformen. Den AI-drivna assistenten transkriberar automatiskt varje inspelning. Transkriptionerna är sökbara och innehåller tidsstämplar, så att du snabbt kan hitta specifika detaljer utan att behöva titta igenom hela videon igen.

Dessutom kan du lämna kommentarer vid valfri tidpunkt i klippet, så att diskussionerna förblir fokuserade och praktiskt användbara. Du kan bädda in dessa inspelningar i uppgifter, dokument eller kommentarer eller skapa en offentlig länk för externa intressenter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

💡 Proffstips: Håll ordning på din ClickUp-chatt genom att använda trådar för specifika ämnen eller projekt.

Vad är Slack?

via Slack

Slack är en meddelandeplattform för arbetsplatsen som centraliserar teamsamarbete samt intern och extern kommunikation.

Det fungerar som en hubb där team kan chatta via "kanaler", dedikerade utrymmen för specifika ämnen eller projekt, eller direktmeddelanden. Verktyget för fjärrsamarbete förenklar diskussioner på arbetsplatsen och minskar beroendet av e-post.

Slacks säkra, organiserade och flexibla miljö hjälper också team att hålla kontakten, samarbeta och vara effektiva.

🧠 Kul fakta: Slack står för ”Searchable Log of All Communication and Knowledge” (sökbar logg över all kommunikation och kunskap). Det skapades 2009 av Stewart Butterfield.

💡 Proffstips: En framgångsrik kommunikationsstrategi bygger på regelbundna avstämningar, tydliga förväntningar och öppen feedback. Håll ditt team samordnat genom att upprätta strukturerade kommunikationsscheman och se till att viktiga uppdateringar är lättillgängliga för alla.

Slack-funktioner

Slack är i första hand en kommunikationsplattform som förbättrar arbetsflödets effektivitet och skapar en sammankopplad arbetsplats. Låt oss titta på dess funktioner, från kärnfunktioner som kanaler och direktmeddelanden till avancerade integrationer. 👇

Gå med i eller starta en huddle från DM:er eller kanaler

Slack använder kanaler för att centralisera konversationer kring specifika ämnen, projekt eller team. Dessa dedikerade utrymmen organiserar diskussioner, vilket gör det lättare att hitta relevant information eller beslut. Offentliga kanaler möjliggör samarbete inom hela organisationen, medan privata kanaler erbjuder fokuserade utrymmen för känsliga diskussioner.

Slack har "direktmeddelanden" (DM) för privata, direkta diskussioner för en-till-en-samtal eller samtal i små grupper. Denna funktion är idealisk för snabb, informell kommunikation.

Dessutom har Slack en funktion som kallas ”huddle” för ljud- och videomöten, som efterliknar informella kontorssamtal. Den stöder skärmdelning och live-samarbete, vilket ger användarna ett snabbt sätt att lösa problem eller brainstorma idéer.

🧠 Rolig fakta: Slack integreras med över 2 600 applikationer, inklusive Google Drive, Zoom, Trello, Jira och många fler.

Funktion nr 2: Sökfunktion och anpassningsbara aviseringar

Hitta relevanta filer och meddelanden

Med Slacks sökfunktion kan du snabbt hitta meddelanden, filer och kanalinnehåll. Möjligheten att söka i all kommunikation på arbetsytan säkerställer att du inte förlorar någon information, även i miljöer med hög trafik.

Dessutom har den anpassningsbara inställningar för aviseringar som hjälper användarna att prioritera meddelanden. Läget Stör ej gör det möjligt att fokusera utan avbrott genom att stänga av aviseringar under angivna tider.

Slack har också en funktion för användargrupper som möjliggör riktade meddelanden till flera personer inom en arbetsyta. Denna funktion är användbar för teamledare som behöver kommunicera med specifika grupper utan att tagga alla individuellt.

🧠 Kul fakta: Ett användbart Slack-tips är att trycka på uppåtpilen för att snabbt redigera ditt senaste meddelande, medan Option + klick (Mac) eller Alt + klick (PC) markerar ett meddelande som oläst.

Funktion nr 3: AI

Få enkla sammanfattningar av trådar med AI

Slacks Enterprise Grid Plan inkluderar AI-funktioner för att sammanfatta trådar, kanaler och delade filer, så att du kan hålla dig uppdaterad om viktig information.

Det förbättrar också sökfunktionen, så att du kan ställa frågor på naturligt språk och få koncisa svar baserade på relevanta meddelanden eller filer inom plattformen. För dina lediga dagar tillhandahåller Slack AI dagliga sammanfattningar som sammanfattar aktiviteten i utvalda kanaler.

Slack-priser

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+Pro: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid Plan: Anpassad prissättning

ClickUp vs. Slack: Jämförelse av funktioner

Både ClickUp och Slack erbjuder unika funktioner för teamsamarbete, men ClickUp utmärker sig som en allt-i-ett-plattform för uppgiftshantering, projektuppföljning och ökad teamproduktivitet.

Slack fokuserar däremot främst på kommunikation och erbjuder kanaler, direktmeddelanden och integrationer.

Låt oss jämföra deras viktigaste funktioner för att se vilket verktyg som bäst passar ditt teams behov. 💁

Kriterier ClickUp Slack Primär funktionalitet Omfattande uppgifts- och projektledning med omfattande samarbetsfunktioner Kommunikation och samarbete i realtid Uppgiftshantering Avancerade funktioner, inklusive Gantt-diagram, beroenden och anpassade arbetsflöden Begränsad uppgiftshantering; beroende av integrationer Anpassning Högst anpassningsbara arbetsflöden, instrumentpaneler och fält Anpassningsbara kanaler och aviseringar Användargränssnitt Intuitivt, användarvänligt och funktionsrikt Användarvänligt för snabb introduktion Samarbetsfunktioner Kommentarer i uppgiften, dokumentredigering och gemensam måluppföljning Kanaler, direktmeddelanden och fildelning Bäst för Team som behöver robusta projektledningsverktyg Team som fokuserar på enkel kommunikation

Funktion nr 1: Anpassning och flexibilitet

Först ska vi prata om anpassning och flexibilitet. Så här står sig ClickUp och Slack när det gäller att utforma arbetsflöden och anpassa plattformen efter ditt teams behov.

ClickUp

ClickUp erbjuder omfattande anpassningsalternativ, vilket gör det möjligt för team att utforma arbetsflöden, fält och instrumentpaneler som passar just deras processer. Från personliga uppgiftsstatusar och anpassade fält till detaljerade instrumentpaneler kan du skapa en miljö som speglar dina unika arbetsflöden.

Slack

Slack låter användare anpassa saker som kanaler, aviseringar och integrationer, vilket hjälper till att effektivisera kommunikationen. Men dess anpassningsmöjligheter är främst begränsade till dessa kommunikationsfokuserade funktioner. Det saknar den djupare anpassningen av projektets arbetsflöde som ClickUp erbjuder.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner denna omgång med sina anpassningsbara och robusta projektledningsfunktioner.

Funktion nr 2: Samarbete

Därefter tittar vi på samarbete. Hur hjälper dessa verktyg ditt team att hålla kontakten och arbeta tillsammans?

ClickUp

ClickUp är ett samarbetsverktyg för projektledning som integrerar dokumentdelning, kommentartrådar och chatt direkt i sitt ramverk. Diskussioner kopplas till specifika projekt för att hjälpa teamen att hålla sig samordnade. ClickUps chattfunktion gör det möjligt att direkt länka uppgifter i konversationer, vilket säkerställer att sammanhanget inte går förlorat mellan verktygen – ett vanligt problem i Slack.

Slack

Slack är utmärkt för konversationer i realtid och direktmeddelanden, men saknar djupt integrerade samarbetsfunktioner. Uppgifter, dokument och arbetsflöden ingår inte i Slacks funktionalitet, vilket gör det mindre lämpligt för team som behöver ha allt på ett ställe.

🏆 Vinnare: ClickUp tar ledningen med sina integrerade samarbetsfunktioner, som samlar allt från uppgifter till diskussioner på ett och samma ställe.

🧠 Kul fakta: Den klassiska "öppna dörr"-policyn, som en gång var populär på kontor för att uppmuntra kommunikation mellan anställda och ledning, har utvecklats i den digitala tidsåldern. Med verktyg som ClickUp kan ledare nu ha en "öppen digital dörr", vilket gör dem mer tillgängliga för snabb feedback eller råd.

Funktion nr 3: Användarupplevelse

Oavsett om du behöver något enkelt och intuitivt eller funktionsrikt och omfattande, så ser vi vilken plattform som gör det enklast för ditt team att komma igång.

ClickUp

ClickUps funktionsuppsättning erbjuder betydligt större funktionalitet, men har en brant inlärningskurva. Dess avancerade verktyg för uppgiftshantering och projektarbetsflöden kan kräva mer tid att bemästra, vilket gör det bättre lämpat för team som söker en omfattande allt-i-ett-plattform.

Slack

Slacks enkla och intuitiva gränssnitt gör det enkelt för team att komma igång snabbt. Dess fokus på användarvänlig design uppmuntrar till informella interaktioner och främjar en känsla av gemenskap.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Om du letar efter ett enkelt verktyg för informella konversationer kan du välja Slack. Om du däremot behöver ett funktionsrikt verktyg som effektiviserar alla arbetsrelaterade konversationer är ClickUp rätt val för dig.

Funktion nr 4: Målsättning och uppföljning

Låt oss jämföra Slack och ClickUp när det gäller målsättning och uppföljning av uppgiftsframsteg.

ClickUp

ClickUp är utmärkt för att hjälpa team att hålla fokus på sina mål med inbyggda funktioner för målsättning och uppföljning. Team kan definiera tydliga mål, dela upp dem i mindre delmål och övervaka framstegen i realtid.

Denna funktion är praktisk för att hålla långsiktiga projekt på rätt spår och säkerställa att du håller deadlines.

Slack

Slack erbjuder inga dedikerade verktyg för måluppföljning. Det underlättar visserligen kommunikationen kring målen, men saknar den struktur som ClickUp erbjuder för att definiera, hantera och mäta framgång.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner med sina robusta verktyg för målsättning och uppföljning, som håller ditt team samordnat och fokuserat på målen.

🔍 Visste du att? Om ditt team använder Slack kommer du att bli glad att veta att ClickUp integreras sömlöst med det. Integrationen mellan ClickUp och Slack gör att du kan koppla ihop de båda plattformarna och hålla ditt team samordnat.

Funktion nr 5: Påminnelser och aviseringar

Slutligen ska vi titta på påminnelser och aviseringar och hur varje verktyg hjälper ditt team att hålla koll på uppgifter och deadlines.

ClickUp

ClickUps påminnelsefunktioner hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter. Du kan ställa in dem för förfallodatum eller anpassade tidsramar, så att du alltid vet vad som är nästa steg och kan hålla ditt team på rätt spår.

Slack

Slack är en effektiv app för teamkommunikation, men fokuserar främst på inställningar för aviseringar för meddelanden och omnämnanden. Den erbjuder inte funktioner för påminnelser om uppgifter som ClickUp gör.

🏆 Vinnare: ClickUp tar ledningen med sitt kraftfulla påminnelsesystem, som hjälper ditt team att hålla koll på uppgifter och deadlines.

Slack vs. ClickUp på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om Slack vs. ClickUp. Det finns inga specifika trådar som jämför de två, men låt oss titta på vad användarna säger om dem.

Vid första anblicken gör Slack ett enkelt jobb på ett enkelt sätt... Produkten har en djupare dimension som inte stör om du bara vill ha ett enkelt kommunikationsverktyg.

Den nya ClickUp Chat finns på högsta nivå, både på datorn och i mobilen. Det är väldigt enkelt att hoppa in och chatta, se om det finns något att svara på osv.

På frågan om Slack var värt det.

Vi provade Slack förra året, men det fungerade inte. Det var stora problem med att folk inte fick sina aviseringar.

En Reddit-användare delade sin entusiasm över de nya funktionerna i ClickUp Chat:

Hej! ClickUp Chat innehåller de funktioner du nämnde ovan och mycket mer. De viktigaste funktionerna är chattar och kanaler, direktmeddelanden, trådar, röst- och videosamtal, aktivitetsflöde, push-meddelanden, påminnelser, anpassningsbar sidofält, utkast och skickade meddelanden, integrationer och mycket mer!

🔍 Visste du att? 74 % av rekryterarna säger att kunskaper i digitala kommunikationsverktyg och videokonferenser är avgörande för jobbsökande.

Vilket kommunikationsverktyg är bäst?

Resultaten är klara och vi har en klar vinnare. 💪

Det är ClickUp! 🤩

Slack har varit ett populärt kommunikationsverktyg, men fokuserar enbart på meddelanden. Det är utmärkt för att hålla teamen sammankopplade, men kan inte mäta sig med konkurrenterna när det gäller projektledning, uppgiftshantering och integrering av arbetsflöden.

ClickUp är en app för allt som rör arbete, kommunikation och projektledning. Det är en heltäckande lösning för allt från målsättning till dokumentdelning och automatisering av arbetsflöden.

Varför inte prova? Registrera dig gratis på ClickUp idag!