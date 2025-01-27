10 alternativ till Flock för teamsamarbete 2025

Enligt en färsk rapport från Buffer anger 50 % av distansarbetarna att snabbmeddelandeappar är det viktigaste verktyget för samarbete med teammedlemmar 2024. Dessutom var gruppmeddelanden mer än dubbelt så populära som alla andra kommunikationsverktyg.

Med detta i åtanke är det inte konstigt att chattjänster som Flock är så populära.

Dessa samarbetsplattformar gör det möjligt för kollegor att hålla sig uppdaterade i realtid, hålla sig på rätt spår och undvika långdragna e-postmeddelanden som ingen har tid med.

Men eftersom Flock har ett högre pris (och kanske en klumpigare användarupplevelse) än sina konkurrenter, kanske du letar efter alternativ.

Det är där den här listan kommer in. ?

Följ med oss när vi guidar dig genom de bästa Flock-alternativen för effektiv teamkommunikation och samarbete. Jämför varje verktygs viktigaste funktioner, begränsningar, priser och mer för att hitta det perfekta verktyget för din situation.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Flock?

Målet med en snabbmeddelandetjänst är enkelt: öka teamkommunikationen utan att offra produktiviteten. (Översättning: Planera inte ett 30-minutersmöte för en fråga som kunde ha besvarats med ett Slack-meddelande på två meningar. ) ?

När du utvärderar det bästa alternativet till Flock bör du tänka på följande:

Integrationer: Den bästa samarbetsprogramvaran fungerar inte som en fristående enhet. Istället fungerar den sömlöst med din e-post, ditt CRM-system eller Den bästa samarbetsprogramvaran fungerar inte som en fristående enhet. Istället fungerar den sömlöst med din e-post, ditt CRM-system eller dina projektledningsverktyg

Redigeringsfunktioner: Ja, chattappar är vanligtvis mindre formella än e-post eller möten, men avancerade redigeringslösningar kan minska risken för missförstånd.

Filorganisation: Din kommunikationsplattform bör göra det möjligt för dig att dela bilagor, inklusive introduktionsdokument, filer och kundleveranser.

Olika kanaler: Teammedlemmarna ska kunna skapa olika chattkanaler baserade på specifika avdelningar och/eller projekt.

Meddelanden : Man kan inte förvänta sig att kollegor ska vara tillgängliga i en direktmeddelandeapp hela dagen. Istället bör tjänsten tillhandahålla meddelanden så att teammedlemmarna kan ta del av meddelanden.

Olika kommunikationsstilar: De bästa molnbaserade chattjänsterna erbjuder flera kommunikationsmöjligheter på en och samma plattform. Chattappar bör till exempel göra det möjligt för teammedlemmar att ringa röstsamtal, skicka ljudmeddelanden, delta i videoströmmar eller till och med brainstorma på en whiteboard.

De 10 bästa Flock-alternativen att använda

Letar du efter en lösning för teamsamarbete men vet inte var du ska börja? Titta på de bästa alternativen till Flock för att förbättra ditt teams kommunikation!

Chat-vyn lagrar alla dina kommentarer i ClickUp så att du snabbt kan hitta alla konversationer.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för samarbete med alla dina favoritverktyg för produktivitet på ett och samma ställe. Med ClickUps chattvy kan du enkelt komma åt alla relevanta konversationer på en central arbetsplats och direkt skicka meddelanden till andra kollegor som arbetar med samma projekt. Du kan också använda @mentions och tilldela kommentarer för att hålla kollegor uppdaterade om projektets utveckling. ⚒️

Skapa en chattvy för vilket team eller projekt som helst i ClickUp med hjälp av mallen ClickUp Instant Message. Ditt team kan smidigt brainstorma nya idéer – utan att behöva boka ett möte – med hjälp av ClickUp Whiteboards. Eller så kan du påskynda leveransen av kundleveranser med ClickUp Docs. ?

Samarbeta mer effektivt med kunder eller interna team med virtuella whiteboardtavlor för att stimulera innovation.

Oavsett vilka verktyg du väljer att använda, låter ClickUp Collaboration Detection teammedlemmarna veta när de har tilldelats nya uppgifter eller behöver svara på en ny kommentar.

ClickUps bästa funktioner

Skapa en ClickUp Chat-vy med praktiskt taget vilket projekt eller team som helst.

Tilldela uppgifter med @mentions för att hålla deadlines och se till att teammedlemmarna är på samma sida.

Bädda in webbsidor, kalkylblad, videor, dokument och andra filer i din chatt.

Inkludera kodblock, punktlistor och andra avancerade formateringsalternativ i chattredigeraren.

Begränsa vem som har tillgång till olika chattar

Öka teamsamarbetet med ClickUp Docs och Whiteboards

Begränsningar i ClickUp

De omfattande anpassningsmöjligheterna kan vara överväldigande för vissa nya användare.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen – ännu.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Chanty

via Chanty

Chanty är ett användarvänligt verktyg för teamsamarbete som erbjuder obegränsad meddelandehantering. Med verktyget Teambook kan användare lagra dagliga uppgifter, enskilda diskussioner, offentliga konversationer, samtal och delade filer på ett och samma ställe.

Teammedlemmarna kan varna varandra via @mentions, fästa innovativa idéer eller till och med dela rena kodrader via kodsnuttar. Anpassa din instrumentpanel för att organisera arbetsflöden eller integrera med andra plattformar för att hålla koll på projektledningen. ?

Chantys bästa funktioner

Använd Teambook som en enda hubb för att organisera uppgifter, hantera offentliga och privata konversationer och fästa viktiga konversationer.

Ha alltid omedelbar tillgång till hela din meddelandehistorik

Dela innehåll från YouTube, Coub, GIF:ar och andra sociala nätverk på en och samma plattform.

Delta i smartare teamkommunikation genom att tilldela och filtrera uppgifter efter status, datum och personer.

Kommunicera med teammedlemmar i realtid genom ljud- och videosamtal

Chantys begränsningar

Användarbasen är mindre än andra liknande plattformar, så det är svårt att hitta recensioner om programvaran.

Erbjuder mindre avancerade anpassningsmöjligheter jämfört med konkurrenterna.

Priser för Chanty

Gratis för alltid

Företag: 4 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (38 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (34 recensioner)

3. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är ett verktyg för teamkommunikation som är mest känt för videokonferenser. Kollegor, studenter, administratörer och andra team kan träffas var som helst med all känslig information krypterad i chattar eller samtal. Kollegor kan enkelt skicka meddelanden till varandra eller samordna evenemang via en enda app, vilket gör Teams till ett starkt alternativ till Flock.

Microsofts bästa funktioner

Förbättra den interna teamkommunikationen med AI-drivna inspelningar, transkriptioner och mötesreferat.

Dela filer eller skapa innehåll tillsammans med andra via Microsoft Whiteboard.

Skapa privata utrymmen där teamen kan kommunicera eller komma åt filer och anteckningar.

Gör presentationer mer tillgängliga genom liveundertexter

Skapa en hybrid arbetsmiljö genom att integrera med andra plattformar som Adobe Creative Cloud, Asana eller Polly.

Begränsningar i Microsoft Teams

Lägger tonvikten på videokonferenser framför snabbmeddelanden, vilket innebär att färre funktioner kan vara tillgängliga.

Erbjuder en mer sömlös integrationsmöjlighet med Microsoft-produkter jämfört med tredjepartsplattformar.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

4. Ryver

via Ryver

Ryver gör det möjligt för team att maximera sin produktivitet genom snabbmeddelanden, röst- och videosamtal samt uppgiftshantering. Användare kan förbättra det interna samarbetet och samarbetet med kunder genom öppna forum, privata konversationer och en-till-en-interaktioner. ?

Team kan förbättra interna processer genom att dela filer, tilldela och spåra uppgifter samt dela skärmen för sina aktuella projekt. All data är säker med enkel inloggning (SSO), robust kryptering och tvåfaktorsautentisering.

Ryvers bästa funktioner

Njut av obegränsat samarbete med obegränsad chatt, uppgifter, röst- och videosamtal samt fildelning.

Hitta exakt den konversation du letar efter med sökbara forum.

Integrera din meddelandetjänst med oumbärliga verktyg som Dropbox, Box.com, Google Drive och tusentals andra appar via Zapier.

Håll dig uppdaterad med ett RSS-flöde av LinkedIn-inlägg, nyhetsartiklar eller till och med uppdateringar om dina konkurrenter.

Skapa anpassade kommunikationskanaler för företagsomfattande meddelanden eller privata kanaler för specifika team, till exempel försäljning eller kundtjänst.

Ryvers begränsningar

Användarupplevelsen kan orsaka förvirring när chattfunktionen används.

Det saknas avancerade funktioner jämfört med konkurrenterna.

Ingen gratisplan

Ryvers prissättning

Starter: 69 $/månad för 12 användare

Standard: 129 $/månad för upp till 30 användare

Medium Pack: 4 $/månad per användare

Företag: Ej listat på webbplatsen

Ryver-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (43 recensioner)

5. Discord

via Discord

Discord är en plats där studenter, vänner och spelare kan umgås online. Med nedladdningsalternativ tillgängliga för iOS, Android, Linux och Windows kan användare skapa ämnesbaserade kanaler där de kan prata om vardagslivet.

Vänner kan skicka röstmeddelanden utan att behöva ringa, sätta upp videosamtal för att streama spel eller dela skärmen för att visa sina aktuella projekt. Dessutom kan användarna utnyttja modereringsverktyg för att hålla gemenskaperna vänliga och välkomnande. ?

Discords bästa funktioner

Bläddra igenom ett bibliotek med nästan 30 000 communityn för att hitta relevanta ämnen som intresserar dig.

Utnyttja Family Center-verktygen för att få tillgång till säkerhetsfunktioner för tonåringar.

Få tillgång till nedladdningsbara appar för praktiskt taget alla enheter.

Prata med vänner via röst- eller videosamtal

Utnyttja modereringsverktyg för att erbjuda anpassad medlemstillgång till din community.

Begränsningar med Discord

Plattformen skapades för att föra samman vänner och familjer, inte nödvändigtvis kollegor på företaget.

Mobilversionen saknar vissa funktioner som finns tillgängliga på datorn.

Priser för Discord

Discord : Gratis

Nitro Basic: Priset beror på land och plan

Nitro: Priset beror på land och plan.

Discord-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

6. Rocket. Chat

Rocket. Chat är en öppen källkodsapp för samarbete som används av globala företag. Den fjärrstyrda plattformen gör det möjligt för team att övervaka meddelanden, projekt och uppgifter på ett och samma ställe. Eftersom verktygets funktionalitet kan white-labelas kan företag anpassa Rocket. Chat efter sina unika behov.

Rocket. Chat bästa funktioner

White-label alla Rocket. Chat-komponenter för att uppfylla dina unika kommunikationsmål

Utnyttja det öppna API:et för att skapa anpassade arbetsytor och integrera med andra plattformar.

Automatisera konversationer med chatbots på Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger och andra plattformar.

Skapa en anpassad chattupplevelse med chatt, video, röstmeddelanden och fildelning för tvärfunktionella team

Rocket. Chat-begränsningar

Den initiala installationen kan vara svår och överväldigande för nya användare.

Kärnprogramvaran är öppen källkod, vilket kan vara en utmaning för dem som inte kan programmera.

Rocket. Chat-priser

Community: Gratis för alltid

Enterprise: 7 $/månad per användare eller 35 $/månad per agent

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

7. Twake

via Twake

Twake är en öppen källkodsplattform för kommunikation för företag. Kollegor kan samarbeta via chatt, videokonferenser, fildelning och datalagring. Dessutom kan du omvandla Microsoft Office 365-dokument till live-dokument och redigera filer i realtid utan att ladda ner dem till din dator.

Twakes bästa funktioner

Skapa enkelt relevanta trådar för att hålla koll på viktiga ämnen.

Integrera din kommunikationsplattform med andra populära kontorsverktyg

Håll dina konversationer säkra med punkt-till-punkt-kryptering

Bjud in kunder eller teammedlemmar till specifika trådar för att hålla din kommunikationsplan organiserad.

Twake-begränsningar

Plattformen är öppen källkod, vilket inte är genomförbart för de flesta småföretag.

Vissa verktyg för teamarbete som finns tillgängliga på datorn finns inte i mobilappen.

Twake-prissättning

Gratis: 0 $/månad per användare

Standard: 4,19 € (4,40 $)/månad per användare

Premium: 10,39 € (10,92 $)/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Twake-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 4,1/5 (7 recensioner)

8. Google Keep

via Google Keep

Google Keep är en plattform för anteckningar som ingår i Google Docs Editors-paketet. Alla som har ett Google-konto kan använda plattformen för att skapa, redigera och dela anteckningar.

Skapa listor, ritningar, färgkoder eller fäst specifika anteckningar och ställ in påminnelser. Användare kan också dela anteckningar med andra genom att ge dem redigeringsrättigheter. ?

Google Keeps bästa funktioner

Brainstorma nya idéer med digitala skisser med hjälp av ritområdet.

Håll koll på din att göra-lista med hjälp av listfunktionerna.

Glöm aldrig dina viktigaste prioriteringar genom att fästa anteckningar

Håll ordning på projekt och uppgifter genom att skapa ditt eget färgkodningssystem.

Spela in anteckningar på språng med röst-till-text

Begränsningar i Google Keep

Med undantag för delning av anteckningar är det inte avsett som en chattfunktion.

Funktionaliteten kan vara begränsad jämfört med andra plattformar.

Priser för Google Keep

Gratis med ett Gmail-konto

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

9. Fleep

via Fleep

Fleep är en prisvärd, lättanvänd samarbetsapp som är utvecklad för team av alla storlekar. Minska tiden du lägger på möten genom direktchattar eller gruppkonversationer och minska röran i inkorgen genom att skicka e-post direkt via Fleep. Verktyget ökar också teamets produktivitet genom fildelning, uppgiftshantering och röstsamtal.

Fleep bästa funktioner

Få automatiskt 100 GB fillagring för varje användare

Använd anslagstavlan för att markera planer som gjorts för olika projekt.

Skapa och tilldela uppgifter med hjälp av uppgiftstavlan

Se vilka teammedlemmar som är online med hjälp av indikatorerna offline/online.

Håll teammedlemmarna på samma sida med ljudsamtal, röstsamtal och skärmdelning.

Fleep-begränsningar

Det är inte lika utbrett som andra plattformar, vilket kan kräva en brantare inlärningskurva för nya kollegor.

Vissa aviseringar är inte tillgängliga på alla enheter.

Erbjuder inte någon gratisversion.

Fleep-priser

Företag: 5 € (5,26 $)/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Fleep-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (28 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (34 recensioner)

10. OI Chat

via OI Chat

OI Chat är en säker chattprogramvara som bygger på den öppna källkodsplattformen Riot och en webbklient för det decentraliserade kommunikationsnätverket Matrix.org. Med detta verktyg kan Blockstack- och EOS-användare ansluta sig till miljontals andra användare.

OI:s bästa funktioner

Användare får omedelbar åtkomst med hjälp av ID:t på sin föredragna blockkedja.

Skydda dina konversationer med end-to-end-kryptering

Håll dig uppdaterad med teammedlemmarna med röst- och videosamtal

Skapa widgets och teamchattar för specifika projekt

OI-begränsningar

Du måste skapa en identitet med Blockstack för att registrera dig på plattformen.

Plattformen kan vara förvirrande för nya användare.

OI-prissättning

Gratis

OI Chat-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Förbättra teamets samarbete med ClickUp

När du och dina kollegor behöver snabba svar kan snabbmeddelanden vara en livräddare. Rätt meddelandeverktyg kan rensa upp i inkorgarna, spara utrymme i kalendern och i slutändan hjälpa teamen att få mer gjort på mindre tid. ?

Alla dessa verktyg är utmärkta alternativ för att koppla samman team och hantera kommunikation, men inget är bättre än ClickUp. Ja, vi är lite partiska, men plattformen talar för sig själv.

ClickUp är så mycket mer än en chattjänst. Denna allt-i-ett-plattform hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare, så att du kan hantera dina projekt, effektivisera arbetsflöden och öka produktiviteten. Använd ClickUp Chat-vyn för att samarbeta på filer, brainstorma nya idéer med Whiteboards och mycket mer.

Är du redo att se hur ClickUp kan ta din teamkommunikation till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis!