De 10 bästa chatbottarna för kunskapsbaser för att automatisera kundsupport

Vad ska du leta efter i en kunskapsbaserad chatbot?

Att välja rätt chattbot är ungefär som att anställa en ny supportmedarbetare. Skillnaden är att den här arbetar dygnet runt, aldrig tar paus och blir bättre ju mer den lär sig.

Här är vad du verkligen behöver tänka på:

1. Artificiell intelligens som förstår riktiga människor

Du vill ha en chattbot som gör mer än bara följer manus. Leta efter stark artificiell intelligens och generativa AI-funktioner. Detta hjälper boten att verkligen förstå komplexa problem, ge relevanta svar och hålla konversationen igång i ett naturligt konversationsformat. En smart chattbot kan till och med hantera komplexa frågor utan att behöva mänsklig inblandning.

2. Sömlös integration med din kunskapsbas

Din chatbot bör fungera med din befintliga kunskapsbas. Oavsett om det är en FAQ-sida eller mer djupgående supportinnehåll, bör chatboten kunna skanna igenom allt för att snabbt leverera korrekt information.

3. Personlig upplevelse för dina kunder

En bra chatbot känns inte robotlik. Med rätt röst och personlighet kan den spegla ditt varumärkes tonfall samtidigt som den erbjuder personliga svar anpassade efter olika kundbehov. Den bör också anpassa sig utifrån tidigare konversationer och använda dina träningsdata för att förbättras över tid.

🧠 Visste du att? De gamla egyptierna skapade ett av de första kända systematiska kunskapsarkiven i biblioteket i Alexandria omkring 300 f.Kr. Det var inte bara ett bibliotek – det var ett tidigt kunskapscentrum där forskare hanterade skriftrullar, kuraterade information och till och med klassificerade data baserat på ämne. På sätt och vis praktiserade de kunskapshantering tusentals år innan termen myntades!

4. Självbetjäningsalternativ som verkligen hjälper

Målet är att guida användarna till rätt självbetjäningsresurser, inte bara skicka dem vidare. En väl utformad chatbot ska hjälpa kunderna att lösa komplexa uppgifter på egen hand och minska behovet av liveagenter. Detta sparar inte bara tid, utan ökar också nöjdheten hos både dina kunder och ditt supportteam.

5. Insikter som hjälper dig att växa

En bra chatbot svarar inte bara på frågor – den visar dig också var dina kunskapsluckor finns. Leta efter funktioner som analyser eller instrumentpaneler som lyfter fram kundernas frågor, spårar chatbotens effektivitet och föreslår uppdateringar av din kunskapsbas i takt med att din produkt utvecklas. Detta är nyckeln till att bygga en smartare strategi för kunskapshantering.

6. Flexibilitet, skalbarhet och tydliga kostnader

Dina behov idag kommer inte att vara desamma om sex månader. Leta efter en lösning som växer med dig – oavsett om det innebär att hantera mer komplexa problem, betjäna fler användartyper eller ansluta till olika AI-plattformar. Se bara till att prissättningen passar ditt företag och att det inte finns några dolda avgifter för uppskalning.

Rätt chatbot kommer att kännas som en förlängning av ditt team – intuitiv, hjälpsam och tillräckligt smart för att förstå även dina mest komplicerade kundfrågor. Med en gedigen kunskapsbas och rätt AI-funktioner erbjuder du inte bara support – du levererar en bättre upplevelse, varje gång.

De 10 bästa chatbottarna för kunskapsbaser i korthet

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Brain AI-driven ansluten sökning, kontextuella svar, automatiserade mötesreferat, anpassade uppmaningar, uppgiftsförslag, integrering av kunskapshantering, smidig uppgiftskapande, behörigheter, kundtjänstsupport, kontinuerligt lärande Skalbar, AI-driven kundservice för företag Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 7 $/användare/månad Intercom Fin AI Fin AI Engine™, flerspråkig, anpassad träning, självkontrollerande svar, komplex automatisering av arbetsflöden, bildförståelse Skalbar, AI-driven kundservice, Företag 14 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 0,99 $/lösning (min. 50/månad) Tidio Livechatt + AI-chattbot, visuell arbetsflödesbyggare, flerkanalig inkorg, spårning av webbplatsbesökare, färdiga mallar Små till medelstora företag, försäljnings- och supportteam Gratis; Betalda abonnemang från 29 $/månad Botpress Visuell flödesbyggare, autonoma noder, distribution på flera plattformar, över 100 språk, säkerhet för företag Utvecklare, företag, anpassade AI-chattbottar Betala efter användning; Betalda abonnemang från 79 $/månad Ada Reasoning Engine™, multikanal (webb, mobil, sociala medier, röst), anpassning efter varumärke, integrationer (Salesforce, Zendesk), NLP i realtid Stora företag, automatiserad och skalbar support Anpassad prissättning Kommunicate Kodfri byggare, distribution på flera plattformar, AI-förslag, integration med livechatt, prestationsanalys Små och medelstora företag, prisvärd AI + livechatt, enkel installation Betalda abonnemang från 100 $/månad Zoho Desk AI-assistent (Zia), sentimentanalys, automatisering, flerkanalig, Zoho-integrationer, fjärrsupport Prisvärd, funktionsrik helpdesk, små och medelstora företag Gratis (3 agenter); Betalda planer från 20 $/agent/månad SAAS First AI-chattbot, livechatt, kunskapsbas, CRM, flerspråkig, automatiserade vanliga frågor, efterlevnad av dataskyddsbestämmelser Allt-i-ett-helpdesk, kundengagemang Gratis provperiod; Betalda abonnemang från 9 $/medlem/månad Guru Arbetsflödesintegration, innehållsverifiering, Slack/MS Teams/Salesforce-integration, AI-skrivassistent, centraliserad kunskap Integrerad kunskapshantering, innehållsverifiering Gratis (3 användare); Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad Zendesk AI-drivna svar, automatiserad vidarebefordran, agentassistans, flerspråkighet, automatisering av arbetsflöden, kunskapsbas Omfattande kundservice, stora/komplexa team Betalda abonnemang från 69 $/månad

De 10 bästa chatbottarna för kunskapsbaser

1. ClickUp

ClickUp Brain, den AI-drivna assistenten i ClickUp, är utvecklad för att eliminera de vanligaste problemen som team stöter på: tidsspillan på att söka efter information, kunskapssilos, inkonsekventa supportsvar och flaskhalsar vid onboarding.

Genom att integrera ClickUp Brain och Connected Search med Docs, uppgifter och konversationer låter ClickUp dig ställa frågor på naturligt språk och få omedelbara, kontextuella svar från din interna kunskapsbas – du behöver inte längre leta igenom oändliga dokument eller be kollegor om hjälp.

ClickUp Brain är särskilt värdefullt för intern teamsupport och kundtjänstteam, eftersom det gör det möjligt för vem som helst att ta fram policyer, processdokument eller produktinformation på några sekunder. En nyanställd kan till exempel fråga ”Hur ser vår onboarding-process ut?” och få aktuella, korrekta steg utan att behöva vänta på en chef.

Connected Search gör det enkelt att hämta relevanta filer och anslutna resurser från din arbetsyta, samt integrerade appar från tredje part.

Supportagenter kan använda den för att omedelbart hämta felsökningsguider eller de senaste produktuppdateringarna, vilket säkerställer konsekventa och varumärkesanpassade svar till kunderna. Efter viktiga möten kan kombinationen av AI Notetaker + Brain sammanfatta transkriptioner, extrahera åtgärdspunkter och föreslå uppgifter – så att ingenting faller mellan stolarna och uppföljningar aldrig missas.

Med hjälp av anpassade uppmaningar kan du till och med automatisera repetitiva frågor och standardisera svar på vanliga frågor, vilket frigör tid för ditt team att ägna sig åt mer värdeskapande arbete. Brain ger också intelligenta, uppgiftsrelaterade förslag, till exempel att visa relaterade dokument, rekommendera nästa steg eller länka kunskapsartiklar direkt till uppgifter, vilket hjälper teamen att hålla sig organiserade och proaktiva.

Om du vill ta det ett steg längre kan Autopilot Agents i ClickUp kliva in och ge mycket kontextuella svar baserade på informationen i ditt arbetsområde. Du kan till och med konfigurera dem för att utföra specifika funktioner.

Utbilda anpassade Autopilot Agents i ClickUp för att hantera arbetsflöden för kunskapshantering.

Allt detta är sömlöst integrerat med ClickUps robusta kunskapshanterings- och uppgiftsfunktioner, så att ditt företags kunskapsbas alltid är tillgänglig och användbar.

AI-driven Connected Search: Sök direkt i alla dina dokument, uppgifter, kommentarer och konversationer med Connected Search. Hitta svar på några sekunder, även om du inte vet var informationen är lagrad.

Kontextuella svar som är anpassade efter arbetsmiljön: Få svar som är skräddarsydda efter din organisations unika innehåll, inte generiska webbresultat. Brain förstår din arbetsmiljö och levererar precis och relevant information.

Automatiserade mötesreferat: Sammanfatta mötesprotokoll, markera viktiga beslut och extrahera åtgärdspunkter automatiskt, vilket gör uppföljningar och ansvarsskyldighet enkelt.

Anpassade frågor och arbetsflöden: Skapa återanvändbara frågor för vanliga frågor, onboarding eller processförklaringar. Standardisera support och intern kommunikation med konsekventa svar som är i linje med varumärket.

Uppgiftsrelaterade förslag: Brain rekommenderar nästa steg, länkar till relaterade dokument och visar liknande uppgifter eller historisk kontext, vilket hjälper teamen att undvika dubbelarbete och utnyttja befintlig kunskap.

Integration av kunskapshantering: Organisera, tagga och hantera all din företags kunskap på ett ställe med ClickUp Knowledge Management, vilket gör det enkelt att hålla informationen uppdaterad och tillgänglig.

Smidig uppgiftskapande: Omvandla omedelbart insikter, åtgärdspunkter eller beslut från dokument och transkriptioner till genomförbara uppgifter, tilldela ägare och ange förfallodatum – direkt från samma plattform.

Detaljerade behörigheter och delning: Kontrollera vem som kan visa, kommentera eller redigera kunskapsresurser, så att känslig information förblir säker samtidigt som det blir enkelt att samarbeta.

Stöd för kundtjänstteam: Ge kundtjänstteam möjlighet att leverera snabbare och mer precisa svar genom att omedelbart visa felsökningsguider, policyer och produktinformation.

Kontinuerligt lärande: När din arbetsplats växer anpassar sig Brain och förbättras, vilket gör det enklare att hitta information i takt med att din kunskapsbas expanderar.

Kvaliteten på svaren beror på hur väl din interna dokumentation är organiserad och underhållen.

Nya användare kan behöva tid för att lära sig hur man skapar effektiva frågor för bästa resultat.

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Alexander Haywood, CTO på Liquid Barcodes, säger:

Vi har redan sparat tiotusentals euro, eftersom våra team inte slösar tid på att förklara vad informationen är och var den finns. Allt finns på en och samma plattform med ClickUp. Teamen ser målen, listorna och instrumentpanelerna. Alla är informerade!

Vi har redan sparat tiotusentals euro, eftersom våra team inte slösar tid på att förklara vad informationen är och var den finns. Allt finns på en och samma plattform med ClickUp. Teamen ser målen, listorna och instrumentpanelerna. Alla är informerade!

2. Intercom Fin AI (Bäst för skalbar, AI-driven automatisering av kundtjänst)

via Intercom Fin AI

Möt Intercom Fin AI, en imponerande AI-agent för kundservice som verkligen förändrar spelplanen. Den är utvecklad för att omedelbart och korrekt lösa en stor del av kundernas frågor, vilket avlastar ditt mänskliga supportteam så att de kan fokusera på svårare uppgifter. Tänk på Fin som din supereffektiva första försvarslinje inom kundsupport.

Det som gör Intercom Fin så speciellt är dess förmåga att verkligen förstå vad kunderna frågar. Tack vare den speciella Fin AI Engine™ kan den ta emot komplexa frågor, tolka dem och sedan ge precisa svar. Oavsett om du redan använder Intercoms kundtjänstverktyg eller en annan helpdesk-programvara som Zendesk eller Salesforce, passar Fin perfekt in och är ett flexibelt sätt att förbättra din nuvarande support med smart AI.

Träna Fin med hjälp av allt ditt unika affärsinnehåll – artiklar från hjälpcentret, interna supportdokument, PDF-filer och till och med webbsidor.

Förfina aktivt kundernas frågor för bättre förståelse och kontrollera dina egna svar för att undvika att hitta på saker.

Upptäck och lös problem på över 45 språk, så att du kan betjäna kunder över hela världen.

Automatisera mer komplexa uppgifter som orderavbokningar eller återbetalningar, i enlighet med dina affärsregler och integrerat med andra system.

Kan läsa och förstå bilder

Fin:s prestanda beror verkligen på hur bra och komplett din kunskapsbas är.

För mycket stora företag med höga supportvolymer kan kostnaderna, särskilt med lösningsbaserad prissättning, snabbt bli höga.

14 dagars gratis provperiod tillgänglig

Betalda abonnemang börjar på 0,99 dollar per lösning (minst 50 lösningar per månad).

G2: 4,5/5 (över 3000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

En recension på G2 säger:

Vi kan nu hjälpa många fler kunder med samma höga servicenivå som de förväntar sig. Fin blir bättre och bättre och anpassar sig så bra till de komplexa frågor som ställs. Vår produkt är just det... komplex. De flesta frågor är unika i det att kunderna ställer liknande frågor men på väldigt olika sätt eller med väldigt olika användningsfall för varje funktion. Fin kan använda våra resurser för att svara bra.

Vi kan nu hjälpa många fler kunder med samma höga servicenivå som de förväntar sig. Fin blir bättre och bättre och anpassar sig så bra till de komplexa frågor som ställs. Vår produkt är just det... komplex. De flesta frågor är unika i det att kunderna ställer liknande frågor men på väldigt olika sätt eller med väldigt olika användningsfall för varje funktion. Fin kan använda våra resurser för att svara bra.

3. Tidio (Bäst för små till medelstora företag som behöver en allt-i-ett-lösning för livechatt och AI-chatbot)

via Tidio

Tidio är som en vänlig, mångsidig assistent för din webbplats, som kombinerar livechatt och AI-chattbottar i ett snyggt paket. Det är särskilt populärt bland små och medelstora företag eftersom det hjälper dem att förbättra kundsupporten och försäljningen utan att bli för komplicerat eller dyrt.

Verktyget fungerar som en central knutpunkt där du kan chatta med webbplatsbesökare i realtid och låta smart AI hantera vanliga frågor, även när du inte är på plats.

Tidio utmärker sig verkligen genom att erbjuda en omfattande lösning som inkluderar livechatt, robust AI (deras AI-agent ”Lyro”) samt integrationer för e-post och sociala medier, allt från en enda instrumentpanel. Den är utformad för att vara användarvänlig, även för användare som inte är tekniskt kunniga, så att de snabbt kan ställa in automatiska svar och interagera med kunderna på ett mer effektivt sätt.

Interagera med webbplatsbesökare i realtid, erbjud omedelbar support och konvertera besökare till leads.

Skapa automatiserade arbetsflöden med hjälp av ett visuellt dra-och-släpp-verktyg för att guida kunder genom försäljningstrattar eller supportprocesser.

Hantera alla kundkonversationer från livechatt, e-post, Facebook Messenger och Instagram på ett och samma ställe.

Se vem som besöker din webbplats i realtid, inklusive vilka sidor de besöker, för att kunna erbjuda proaktiv support eller försäljningshjälp.

Välj bland dussintals färdiga chatbot-mallar för olika användningsområden, såsom leadgenerering, kundsupport och återvinning av övergivna kundvagnar.

Kan ibland uppleva prestandaproblem eller vara långsam att ladda på vissa enheter, enligt rapporter från vissa användare.

Integrationer med vissa CRM-system kan ibland vara svåra för användarna att konfigurera.

Stöder inte hantering av kundchattar via WhatsApp direkt i sin kärnplattform för alla planer.

Grundläggande: Gratis

Startpaket: 29 $/månad (faktureras månadsvis)

Tillväxt: Från 59 $/månad (faktureras månadsvis)

Plus: Från 749 $/månad

Premium: Från 2999 $/månad.

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

En recension på Capterra säger:

Det har varit ett fantastiskt verktyg för att kunna lösa kundfrågor via livechatt mycket snabbare, ofta utan att behöva vidarebefordra dem till en rådgivare. Vanliga frågor som är lätta att besvara hanteras av AI, vilket minskar samtalsflödet. Det bidrar till att förbättra operatörernas produktivitet genom att de kan fokusera på mer speciella fall som kräver mer uppmärksamhet.

Det har varit ett fantastiskt verktyg för att kunna lösa kundfrågor via livechatt mycket snabbare, ofta utan att behöva vidarebefordra dem till en rådgivare. Vanliga frågor som är lätta att besvara hanteras av AI, vilket minskar samtalsflödet. Det bidrar till att förbättra operatörernas produktivitet genom att de kan fokusera på mer speciella fall som kräver mer uppmärksamhet.

4. Botpress (Bäst för utvecklare och företag som bygger högst anpassningsbara, AI-drivna chatbots)

via Botpress

Botpress är en kraftfull plattform med öppen källkod som ger dig full kontroll när det gäller att bygga AI-chattbottar och röstassistenter. Den är utformad för att vara mångsidig och tilltalar både erfarna utvecklare som älskar att fördjupa sig i anpassning och de som uppskattar ett visuellt drag-och-släpp-tillvägagångssätt.

Med Botpress skapar du inte bara en enkel FAQ-bot, utan sofistikerade konversationsupplevelser som kan förstå, lära sig och förbättras över tid.

Det gör att du kan bygga komplexa konversationsflöden visuellt, nästan som att rita ett flödesschema, samtidigt som det erbjuder flexibiliteten att integrera med praktiskt taget alla system eller kanaler du behöver. Detta gör det till ett självklart val för företag som vill automatisera kundtjänsten, effektivisera interna processer eller förbättra användarengagemanget med intelligenta AI-agenter på flera plattformar.

Designa komplexa konversationsflöden med ett dra-och-släpp-gränssnitt, vilket gör botskapandet intuitivt.

Inkluderar autonoma noder, specialiserade AI-agenter och AI-kort för intelligenta interaktioner, drivna av de senaste LLM:erna.

Stöder distribution på olika plattformar som WhatsApp, Slack, Instagram, Facebook Messenger och webbplatser.

Automatisk översättning till över 100 språk för global räckvidd, hantering av olika användarinteraktioner

Säkerhet i företagsklass och skalbar infrastruktur för stora organisationer

Kan ha en brantare inlärningskurva för nybörjare på grund av sina avancerade anpassningsalternativ.

Att förlita sig på tredjepartsleverantörer av LLM kan påverka driftskostnaderna och skalbarheten vid extremt hög användning.

Vissa användare rapporterar problem med att konfigurera integrationer med specifika CRM-system.

Betala efter användning

Plus: 79 $/månad (faktureras årligen)

Team: 446 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

En recension på G2 säger:

Botpress är både kraftfullt och användarvänligt – det finns inte mycket du inte kan göra om du bestämmer dig för det. Det har kapaciteten. Jag älskar att det finns en stor användarbas i Discord och att communityn öppet hjälper varandra.

Botpress är både kraftfullt och användarvänligt – det finns inte mycket du inte kan göra om du bestämmer dig för det. Det har kapaciteten. Jag älskar att det finns en stor användarbas i Discord och att communityn öppet hjälper varandra.

5. Ada (Bäst för stora företag som vill automatisera och skala upp kundsupporten med avancerad AI)

via Ada

Ada är en ledande AI-driven plattform för automatisering av kundservice, utvecklad för att hantera en enorm volym av kundförfrågningar direkt och korrekt.

Det är särskilt populärt bland stora företag som vill minska belastningen på sina supportteam avsevärt och ge kunderna möjlighet till verkligt intelligent självbetjäning.

I grunden använder Ada sin egenutvecklade ”Reasoning Engine™” för att förstå kundens avsikt, ansluta till olika kunskapskällor och till och med vidta åtgärder inom affärssystem. Detta gör det till en kraftfull lösning för att automatisera lösningar över en mängd olika kanaler, inklusive webbchatt, mobilappar, e-post, sociala medier och till och med röst, med målet att leverera exceptionell kundsupport dygnet runt.

Förstår och svarar på kundfrågor i realtid med hjälp av avancerad naturlig språkbehandling (NLP).

Ger omedelbara, korrekta svar på vanliga frågor och rutinmässiga förfrågningar.

Anpassa chattbotar så att de återspeglar varumärkets ton, stil och identitet med unika gränssnitt.

Använd dem i webbchatt, mobil SDK, sociala kanaler (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), SMS och röstmeddelanden.

Anslut smidigt till befintliga verktyg som Salesforce, Zendesk och Shopify för dataflöde.

Implementeringen kan vara komplex och utmanande, särskilt när den integreras med befintliga lösningar för liveagenter.

Utbildning för slutkunden på plattformen kan saknas för vissa användare. Användarupplevelsen kan vara mindre intuitiv inom vissa områden.

Anpassad prissättning

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

En recension på Capterra säger:

Jag gillar särskilt att Ada alltid är supersnabb när det gäller att integrera de senaste innovationerna i mjukvarulösningen. Lösningen är också mycket intuitiv och uppfyller alla mina personliga krav på en bra konversations-AI. Supporten från medarbetarna är också mycket bra.

Jag gillar särskilt att Ada alltid är supersnabb när det gäller att integrera de senaste innovationerna i mjukvarulösningen. Lösningen är också mycket intuitiv och uppfyller alla mina personliga krav på en bra konversations-AI. Supporten från medarbetarna är också mycket bra.

6. Kommunicate (Bäst för företag som söker en prisvärd, lättanvänd AI-chatbot med robust livechattintegration)

via Kommunicate

Kommunicate positionerar sig som en omfattande plattform för kundmeddelanden, perfekt för företag som vill kombinera AI-chatbots med smidig livechatt-support från människor. Den är särskilt attraktiv för små och medelstora företag tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och konkurrenskraftiga priser. Tänk dig ett verktyg som inte bara svarar på vanliga kundfrågor direkt, utan också vet exakt när en mer komplex fråga ska vidarebefordras till ditt team av människor, vilket gör den totala verksamheten mer effektiv.

Kommunicates bästa funktioner

Skapa AI-chatbots med Kompose, deras intuitiva, kodfria visuella byggverktyg, eller integrera med populära AI-motorer som Dialogflow och Googles Generative AI.

Implementera chattbottar och livechatt på olika plattformar, inklusive WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram och mobila SDK:er (iOS, Android).

Ger AI-drivna förslag, sammanfattningar och översättningar för att hjälpa mänskliga agenter att svara snabbare och mer korrekt.

Spåra chatbotens prestanda, kundnöjdhet , lösningsfrekvens och konversationshistorik för kontinuerlig optimering.

Anpassa chatbotens röst och ton till ditt företags varumärkestona och riktlinjer.

AI-funktionerna kan vara otillräckliga för företag som kräver mycket djupgående, specialiserad AI-integration.

Anpassningen för komplexa, unika arbetsflöden kan vara mindre flexibel jämfört med plattformar som är starkt inriktade på utvecklare.

Vissa användare rapporterar om tillfälliga problem eller längre installationstider för vissa integrationer.

Lite: 100 $/månad (faktureras månadsvis)

Avancerat: 200 $/månad (faktureras månadsvis)

Företag: Anpassad prissättning

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

En recension på G2 säger:

Som nybörjare inom kodning var jag mycket imponerad av hur enkelt det var att konfigurera Kommunicates AI-chatbot. Det var intuitivt och enkelt, vilket gjorde att jag kunde lansera en webbplats-chatbot utan problem.

Som nybörjare inom kodning var jag mycket imponerad av hur enkelt det var att konfigurera Kommunicates AI-chatbot. Det var intuitivt och enkelt, vilket gjorde att jag kunde lansera en webbplats-chatbot utan problem.

7. Zoho Desk (Bäst för företag som söker en prisvärd, funktionsrik helpdesk med integrerad AI)

via Zoho Desk

Zoho Desk är ett omfattande AI-verktyg för kundservice, utformat för att stärka både agenter och kunder. Föreställ dig en helpdesk som inte bara organiserar kundfrågor utan också använder AI för att svara på frågor, vägleda agenter och till och med förutsäga kundernas humör.

Det som utmärker Zoho Desk är dess starka fokus på prisvärdhet i kombination med en rad avancerade funktioner, däribland AI-assistenten Zia. Den centraliserar kundinteraktioner från olika kanaler, erbjuder robust automatisering och integreras sömlöst med andra Zoho-produkter, vilket ger en helhetsbild av kundresan.

Ger omedelbara svar på kundernas frågor med hjälp av kunskapsbasartiklar, föreslår svar till agenter och analyserar kundernas åsikter.

Analyserar kundernas humör och känslor, vilket hjälper agenterna att skräddarsy sina svar.

Inkluderar svarförslag, ticketöversikter och automatiseringsregler för att öka agenternas effektivitet.

Ansluter till andra Zoho-produkter (som CRM) och populära appar från tredje part för att centralisera data.

Erbjuder fjärrskärmdelning och fjärrstyrning för praktisk felsökning.

Vissa användare rapporterar ibland långa laddningstider eller prestandaproblem under perioder med hög belastning.

Även om de är starka för integrerade Zoho-användare, kan fristående prestanda kräva mer installation för företag som inte använder Zoho.

De mest avancerade AI-funktionerna finns ofta i dyrare abonnemang, vilket kan öka den totala kostnaden.

Gratis: (upp till 3 agenter)

Standard: 20 $/agent/månad (faktureras månadsvis)

Professional: 35 $/agent/månad (faktureras månadsvis)

Företag: 50 $/agent/månad (faktureras månadsvis)

15 dagars gratis provperiod tillgänglig för betalda abonnemang.

G2: 4,4/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

En recension från Capetrra säger:

Att hantera personal som svarar på kundfrågor och navigera i själva systemet är en fröjd tack vare systemets enkelhet, intuitivitet och de omfattande anpassningsmöjligheter som dess automatiserings- och arbetsflödesfunktioner erbjuder.

Att hantera personal som svarar på kundfrågor och navigera i själva systemet är en fröjd tack vare systemets enkelhet, intuitivitet och de omfattande anpassningsmöjligheter som dess automatiserings- och arbetsflödesfunktioner erbjuder.

8. SAAS First (Bäst för företag som söker en allt-i-ett-plattform för AI-driven helpdesk och kundengagemang)

via SAAS First

SAAS First erbjuder en ny approach till kundsupport genom att kombinera en AI-driven chatbot, livechatt, en kunskapsbas och CRM-funktioner i ett enda, sammanhängande system. Det är utvecklat för företag som vill förändra sitt sätt att interagera med kunderna och gå från traditionell support till intelligent, omedelbar kontakt.

Den verkliga styrkan hos SAAS First ligger i dess enhetliga design. Istället för att sätta ihop olika verktyg får du en plattform för att hantera AI-agenter och kundkonversationer över olika kanaler. Det handlar inte bara om effektivitet, utan om att erbjuda en smidig och konsekvent varumärkesupplevelse samtidigt som du får värdefull insikt i kundernas beteende.

Erbjuder kundsupport dygnet runt med flerspråkiga funktioner och ger snabba, korrekta svar.

Anpassa chatbot-interaktioner så att de matchar ditt varumärkes ton, stil och specifika kundbehov.

Genererar och uppdaterar automatiskt en dynamisk FAQ-sektion baserad på insikter från kundförfrågningar.

Lagrar och hanterar kunddata på ett ställe med inbyggt CRM, vilket förbättrar effektiviteten och åtkomsten.

Säkerställer efterlevnad av dataskyddslagar för att skydda kundinformation och bygga förtroende.

Integration med mycket nischade eller mindre vanliga tredjepartssystem kan innebära vissa utmaningar.

Gratis provperiod tillgänglig

Basplan: 9 $/medlem/månad (faktureras månadsvis)

Tillägg: Anpassad prissättning

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Guru (Bäst för integrerad kunskapshantering med arbetsflöden för innehållsverifiering)

via Guru

Guru är en dynamisk plattform som är utformad för att säkerställa att ditt team alltid har rätt information, precis när de behöver den. Föreställ dig ett system där svaren aktivt hittar dina anställda, vilket eliminerar oändlig sökning i spridda dokument.

Denna plattform är utformad för att vara den enda källan till information för din organisation, vilket gör informationen tillgänglig och tillförlitlig för alla avdelningar. Guru lägger också stor vikt vid verifierad kunskap och smidig integrering i arbetsflödet.

I stället för ett statiskt arkiv använder Guru AI för att föreslå relevant information och ger experter möjlighet att underhålla och verifiera innehållet, vilket garanterar noggrannhet. Det är särskilt kraftfullt för säljstöd, kundsupport och intern kommunikation, där det kan göra stor skillnad att ha uppdaterad information till hands.

Ger användarna relevant kunskap och resurser direkt i deras arbetsflöde, vilket eliminerar långa sökningar.

Levererar personliga, kontextrika svar i appar som Slack och Chrome via anpassningsbara kunskapsagenter.

Ansluter till populära verktyg som Slack, Microsoft Teams, Salesforce och Zendesk, vilket gör kunskapen tillgänglig där teamen redan arbetar.

Samlar information från olika källor på en enda, lättöverskådlig plattform.

Hjälper team att skapa och förfina innehåll, automatiskt ta bort jargong och förbättra tydligheten med AI-skrivassistenten.

Begränsade redigeringsalternativ för vissa kortelement, vilket kan begränsa avancerad formatering.

Vissa användare tycker att självhjälpsfunktionen är mindre intuitiv än förväntat.

Ibland långa laddningstider för större kunskapsbaser eller vissa integrationer.

Starter: Gratis (upp till 3 användare)

Builder: 12 $/användare/månad (faktureras månadsvis)

Expert: 15 USD/användare/månad (faktureras månadsvis)

Företag: Anpassad prissättning

G2: 4,6/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 600 recensioner)

En recension på G2 säger:

Guru gör det superenkelt att få tillgång till tillförlitlig information utan att störa ditt arbetsflöde. Webbläsartillägget är oumbärligt, det visar svar direkt i verktyg som Gmail och Zendesk. Sökningen är snabb och pålitlig, och verifieringssystemet hjälper till att hålla innehållet korrekt och uppdaterat. Det har sparat vårt kundtjänstteam massor av tid och förbättrat konsekvensen över hela linjen.

Guru gör det superenkelt att få tillgång till tillförlitlig information utan att störa ditt arbetsflöde. Webbläsartillägget är oumbärligt, det visar svar direkt i verktyg som Gmail och Zendesk. Sökningen är snabb och pålitlig, och verifieringssystemet hjälper till att hålla innehållet korrekt och uppdaterat. Det har sparat vårt kundtjänstteam massor av tid och förbättrat konsekvensen över hela linjen.

10. Zendesk (Bäst för omfattande kundtjänstlösningar med integrerad AI och kraftfull automatisering)

via Zendesk

Zendesk är ett omfattande ekosystem som är utformat för att hantera alla aspekter av kundservice. För företag, särskilt de som växer snabbt eller hanterar komplexa kundinteraktioner, erbjuder Zendesk en robust verktygssvit som sömlöst kombinerar traditionella supportkanaler med avancerad AI och automatisering. Målet är att göra supporten effektiv för agenterna och smidig för kunderna, allt från ett enhetligt gränssnitt.

Dess förmåga att centralisera olika supportfunktioner, från ärendehantering och livechatt till kunskapsbaser och sofistikerade AI-agenter, i ett intuitivt system gör att Zendesk sticker ut bland sina konkurrenter. Det är byggt för att stärka självbetjäningen, minska agenternas arbetsbelastning och ge en personlig kundupplevelse, antingen genom automatiserade svar eller strömlinjeformade mänskliga interaktioner.

Zendesk bästa funktioner

Skapar nya, dynamiska svar och hjälper agenter med sammanfattningar, tonförändringar och innehållsgenerering.

Kategoriserar automatiskt inkommande förfrågningar baserat på avsikt, språk och sentiment, och vidarebefordrar dem till rätt agent eller bot.

Erbjuder AI-driven assistans till mänskliga agenter, tillhandahåller sammanhang, föreslår svar och automatiserar åtgärder inom arbetsflöden.

Utforma konversationsflöden för vanliga frågor och vanliga förfrågningar, med alternativ för eskalering till mänsklig support.

Upptäck och svara på flera språk och erbjud global support.

Zendesk-begränsningar

Överlämningsprocessen mellan bots och mänskliga agenter kan ibland förlora sammanhanget, vilket tvingar kunderna att upprepa informationen.

Integration med vissa externa system eller komplexa anpassade arbetsflöden kan kräva teknisk expertis.

Vissa användare rapporterar problem med rapportering och analys och behöver djupare insikter för att kunna vidta åtgärder.

Zendesk-priser

Suite Team: Från 69 $/månad

Suite Growth: Från 115 $/månad

Suite Professional: Från 149 $/månad

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

14 dagars gratis provperiod finns tillgänglig för Suite-abonnemang.

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Zendesk?

En recension på Capterra säger:

Jag fick bättre kontroll över kundinteraktionerna och det gjorde teamets arbetsflöde tydligare. Det bidrog också till att minska antalet missade ärenden och hålla våra svar organiserade.

Jag fick bättre kontroll över kundinteraktionerna och det gjorde teamets arbetsflöde tydligare. Det bidrog också till att minska antalet missade ärenden och hålla våra svar organiserade.

