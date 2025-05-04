10 gratis mallar för kundnöjdhetsundersökningar

Är dina kunder nöjda?

Många företag antar att de levererar bra service tills negativa recensioner eller sjunkande försäljning visar på något annat.

En väl utformad kundnöjdhetsundersökning överbryggar denna klyfta och ger dig direkt insikt i vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Det tar dock tid att utforma rätt frågor, och en dåligt strukturerad undersökning kan leda till vaga eller missvisande svar.

Det är här en mall för kundnöjdhetsundersökning kommer in! De effektiviserar processen och säkerställer samtidigt att du får tydliga, användbara svar.

I den här artikeln utforskar vi de bästa mallarna för kundtjänstundersökningar.

🔎 Visste du att? Världens första dokumenterade kundklagomål går tillbaka till 1750 f.Kr.! En missnöjd köpare, Nanni, skrev ett klagomål på en lertavla efter att ha fått kopparmalm av dålig kvalitet från en köpman. 📜

Vad är mallar för kundnöjdhetsundersökningar?

En mall för kundtjänstundersökning är ett fördesignat frågeformulär som används för att mäta kundnöjdheten med en produkt, tjänst eller den totala upplevelsen.

Dessa fungerar som feedbackmallar och erbjuder ett strukturerat sätt att samla in kundfeedback. De hjälper dig att identifiera styrkor, åtgärda problem, genomföra användarundersökningar och förbättra kundrelationerna.

Istället för att skapa en undersökning från grunden får du noggrant utformade frågor som är anpassade efter olika branscher och mål. Vissa fokuserar på att hjälpa dig att förstå kundnöjdheten, medan andra riktar in sig på specifika områden som produktkvalitet, kundsupport, KPI:er för kundupplevelsen eller användarvänlighet.

Kundnöjdhetsundersökningar finns i flera format, inklusive flervalsfrågor, betygsskala (som Net Promoter Score och Customer Effort Score) och öppna frågor för detaljerade insikter.

Vad kännetecknar en bra mall för kundnöjdhetsundersökningar?

En bra mall för kundserviceundersökningar gör mer än att bara samla in svar. Den hjälper dig att mäta kundnöjdheten och upptäcka vad som fungerar (eller inte fungerar) i kundresan.

Här är vad som gör en undersökningsmall unik:

Tydliga och koncisa frågor: Förvirrande undersökningar leder till förvirrande svar. Se till att mallen innehåller enkla, välformulerade frågor för kundnöjdhetsundersökningar som ger bättre svar.

Balanserade frågetyper: Använd en mall som erbjuder en blandning av flervalsfrågor, Likert-skala och öppna frågor. Detta hjälper dig att få insikter i olika aspekter av kundupplevelsen, från produktfunktioner till servicekvalitet.

Kortfattning är nyckeln: Ingen gillar en oändlig onlineundersökning. De bästa mallarna gör det enkelt Ingen gillar en oändlig onlineundersökning. De bästa mallarna gör det enkelt att be om feedback genom att respektera kundens tid och fokusera endast på väsentliga frågor.

Logiskt flöde: En undersökning ska kännas naturlig. Se till att mallen för kundnöjdhetsundersökningen börjar brett och sedan går in på detaljer om saker som support, användarvänlighet eller produktfunktioner.

Handlingsbara insikter: Data är bara användbara om de driver förändring. En välstrukturerad mall omvandlar svaren till handlingsbar feedback, vilket hjälper företag att förbättras och växa.

➡️ Läs mer: Programvara för automatisering av formulär för snabbare dataanalys och datainsamling

De 10 bästa mallarna för kundnöjdhetsundersökningar

Här är de 10 bästa mallarna för kundnöjdhetsundersökningar från ClickUp, den kompletta appen för arbete som revolutionerar hur team hanterar projekt, dokument och kommunikation – allt på en och samma plattform. Genom att utnyttja kraften i nästa generations AI accelererar ClickUp arbetsflöden och gör det möjligt för dig att samla in och analysera kundfeedback på ett smidigt sätt:

1. ClickUp-mall för kundnöjdhet

Hämta gratis mall Samla in användbar feedback med ClickUps mall för kundnöjdhet.

Att få ärlig feedback från kunderna ska inte vara svårt, och med denna mall för kundnöjdhetsundersökning från ClickUp blir det enkelt.

Mallen hjälper dig att samla in data om kundnöjdhet från olika kontaktpunkter i kundresan. Den har olika vyer, till exempel respondentvy, kundnöjdhetsenkät och kunskapsbetygsvy, samt en användarvänlig layout som gör det enkelt att utvärdera värdefull feedback.

Varför du kommer att älska det:

Spara tid med en färdig enkät och anpassa frågorna efter ditt företags behov.

Samla in feedback med anpassade fält, till exempel Hjälpsamhet, Tydlighet, Feedback och Löstes problemet?

Använd respondentlistan för att gruppera kunderna utifrån om deras problem har lösts och kunskapsbetygsvyn för att få en tydlig översikt över feedbackens kvalitet.

Perfekt för: Företag som vill få insikt i sina befintliga kunders upplevelser och förbättra kundnöjdheten.

💡 Proffstips: Formuläret för kundnöjdhetsundersökning samlar automatiskt in respondenternas uppgifter och feedback. Vill du göra ditt formulär ännu smartare? Använd villkorlig logik i formulärvyn för att visa eller dölja frågor baserat på tidigare svar, så att undersökningen förblir relevant och engagerande!

Här är en snabb genomgång av hur du använder villkorslogik i ClickUp:

2. ClickUp-mall för kundtjänsthantering

Hämta gratis mall Minska svarstiden för dina kunder med ClickUps mall för kundtjänsthantering.

Att hålla kunderna nöjda handlar om mer än att lösa problem; det handlar om att leverera en smidig, stressfri upplevelse. ClickUps mall för kundtjänsthantering hjälper team att hantera supportförfrågningar, spåra kundinteraktioner och se till att inga problem faller mellan stolarna.

Den organiserar allt från kundfeedback till serviceuppgifter på ett och samma ställe. Oavsett om det gäller förfrågningar, klagomål eller uppföljningar är det ett verktyg för kundlojalitet som håller din support på topp!

Varför du kommer att älska det:

Förbered dina kundtjänstformulär i förväg med Form View.

Spåra supportförfrågningar och nöjdhetsbetyg på ett organiserat sätt.

Förbättra svarstiderna genom att samarbeta med olika team och avdelningar för att bättre hantera de problem som kunderna upplever.

Perfekt för: Supportteam och företag som vill förbättra effektiviteten i kundservicen.

🧠 Kul fakta: 89 % av kunderna kommer sannolikt att köpa igen när de får en positiv serviceupplevelse!

3. ClickUp-mall för kundframgång

Hämta gratis mall Spåra dina kunders framsteg med hjälp av ClickUps mall för kundframgång.

ClickUp Client Success Template hjälper dina kundteam att spåra kundresor, vårda relationer och se till att kunderna får ut det mesta av din produkt eller tjänst.

Istället för att ordna data i kalkylblad eller spridda anteckningar organiserar mallen kundinteraktioner, uppföljningar och viktiga milstolpar med hjälp av automatisering, integration och checklistor.

Varför du kommer att älska det:

Övervaka kundernas framsteg och organisera kundinteraktioner och uppföljningar utan ansträngning.

Dokumentera och dela viktiga framgångar med kunderna med hjälp av offentliga eller privata delningslänkar.

Öppna mallen i sex vyer, till exempel Client Success Playbook, Feedback Form, Renewal och Engagement.

Perfekt för: Företag och team som fokuserar på att leverera exceptionella kundupplevelser och bygga långsiktiga relationer.

💡 Proffstips: I ClickUp kan du använda Client Success Playbook View för att lagra bästa praxis och Feedback Form View för att samla in synpunkter för förbättringar. Håll koll på förnyelser med Renewal View och spåra kundinteraktioner med Engagement View för att upptäcka tillväxtmöjligheter innan de försvinner!

4. ClickUp-mall för kundfeedbackformulär

Hämta gratis mall Samla in meningsfull kundfeedback med hjälp av ClickUps mall för kundfeedbackformulär.

Att få ärlig feedback ska inte kännas som ett gissningsspel. Med ClickUps mall för feedbackformulär kan företag enkelt samla in värdefull information utan att överväldiga kunderna.

Oavsett om det gäller produktfunktioner, servicekvalitet eller den övergripande kundupplevelsen hjälper mallen dig att ställa rätt frågor i undersökningen och ger kunderna en plattform där de kan uttrycka sina åsikter.

Varför du kommer att älska det:

Ta reda på vilka tjänster som behöver förbättras och vilka som är mycket rekommenderade med hjälp av tjänstebedömningsvyn.

Analysera ditt teams prestationer med Provider Rating View.

Omvandla feedback till verkliga förbättringar genom att omvandla feedback till uppgifter.

Perfekt för: Företag som vill få insikt i befintliga kunders upplevelser och förbättra sina produkter eller tjänster.

🎁 Bonus: Samla in, organisera och effektivisera data utan ansträngning med ClickUp Forms. Samla in information, spåra förfrågningar, automatisera arbetsflöden och omvandla svar till uppgifter så att du inte stannar vid att bara samla in feedback. Skapa anpassade formulär med ClickUp Forms Med ClickUp Forms kan du: Automatisera arbetsflöden genom att omvandla formulärsvar till åtgärdsbara uppgifter direkt ⚙️

Anpassa formulären så att de matchar ditt varumärkes stil, inklusive typsnitt, bakgrunder och omslagsbilder 🎨

Lägg till anpassade fält för att samla in exakt den information du behöver, från enkla textinmatningar till filuppladdningar 🛠️

Samarbeta med ditt team eller dina kunder och följ svaren i realtid 🤝🏻

Anslut till AI och skapa sammanfattningar av kundernas åsikter 🤖

Lär dig hur du använder ClickUp Forms för intag genom denna korta video:

5. ClickUp-mall för kundernas röst

Hämta gratis mall Lyssna på dina kunders preferenser med hjälp av ClickUps mall för kundernas röst.

Att lyssna på kunderna är nyckeln till att bygga ett varumärke som de älskar! ClickUps mall för kundernas röst hjälper dig att samla in och analysera kundernas feedback för att förbättra produkter, tjänster och den övergripande kundupplevelsen.

Samla all feedback på ett ställe och identifiera trender för att kunna vidta åtgärder. Få en djupare förståelse för kundernas preferenser och behov och gör välgrundade produktförbättringar.

Varför du kommer att älska det:

Hantera och behåll kunder genom att förbättra kundprojektledningen

Använd olika anpassade attribut, såsom kundbehov, VoC-källa och lösning, för att visualisera feedback.

Använd tavelvyn för att kategorisera inmatningar efter VoC-källa och identifiera likheter eller skillnader.

Perfekt för: Företag som vill mäta kundnöjdheten och förbättra upplevelsen.

➡️ Läs mer: Gratis frågeformulärmallar för effektiv datainsamling

Hämta gratis mall Lagra all kundkontaktinformation på ett ställe med hjälp av ClickUps mall för kundkontaktformulär.

Att hålla kommunikationen öppen och smidig gör stor skillnad för kundupplevelsen. ClickUps mall för kundkontaktformulär är perfekt för företag som vill samla in förfrågningar, supportärenden och allmän feedback.

Spåra kundförfrågningar, samla in data från olika källor och organisera kontaktuppgifter så att du enkelt kan nå dina kunder med den här mallen. Prioritera kundförfrågningar genom att lägga till anpassade statusar till uppgifter, till exempel blockerad, klar, under granskning och nya förfrågningar.

Varför du kommer att älska det:

Förbättra svarstiderna och förbättra kundkommunikationen

Kontrollera regelbundet om det finns nya kommentarer i formuläret genom att ställa in påminnelser.

Sammanfatta all kontaktinformation med kontaktöversikten.

Perfekt för: Företag som vill förbättra effektiviteten i sin kundkommunikation.

Hör vad Philip Storry , senior systemadministratör på SYZYGY, har att säga om ClickUp:

Samordningen på SYZYGY har förbättrats över hela linjen. Det bästa exemplet är vår process för nyanställda, som kräver samordning mellan fyra avdelningar – HR, ekonomi, IT och fastigheter. Genom att använda en mall och ett formulär har vi snabbt kunnat registrera information om nyanställda i vår organisation och sedan skapa en uppgift med deluppgifter tilldelade varje avdelning för det arbete som krävs.

7. ClickUp-mall för analys av kundbehov

Hämta gratis mall Förstå kundernas behov med hjälp av ClickUps mall för analys av kundbehov.

Vill du samla in detaljerad information om dina kunders förväntningar? Då behöver du inte leta längre än ClickUps mall för analys av kundbehov! Med den kan du fördjupa dig i kundernas förväntningar, problem och prioriteringar. Använd en systematisk metod för att analysera feedback, upptäcka trender och skräddarsy produkter eller tjänster för att möta verkliga behov.

Hantera kundernas behov med hjälp av anpassade fält, såsom länkar till utvärderingsformulär, bilagor, datalänkar och projektbeskrivningar. Oavsett om du vill förbättra produktfunktioner, förfina supporten eller optimera kundresan, hjälper detta verktyg dig att fokusera på det som är viktigast.

Varför du kommer att älska det:

Skapa projekt för varje kunds behov och tilldela teammedlemmar direkt.

Analysera kundernas förväntningar med en strukturerad metod

Identifiera brister i produkter, tjänster eller support genom undersökningsresultaten.

Perfekt för: Företag som vill samla in information om befintliga kunders behov och skapa lösningar som levererar.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang i arbetet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få arbetet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain hålls allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och återta din produktiva tid. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

8. ClickUp Likert-skalamall

Hämta gratis mall Mät åsikter och nöjdhet med hjälp av ClickUps Likert-skalamall.

ClickUps Likert-skalamall är det perfekta sättet att mäta dina kunders eller teammedlemmars åsikter, nöjdhetsnivåer och allmänna inställning.

Använd en enkel skala, från Håller inte alls med till Håller helt med, för att få nyanserad feedback om ett ämne utan att förvirra respondenterna.

Varför du kommer att älska det:

Mät den allmänna opinionen om ett specifikt ämne, en produkt, en tjänst eller en upplevelse.

Använd anpassade fält, som vidtagna åtgärder, eskalering, datalänk, projektbeskrivning och mer, för att samla in detaljerad feedback.

Bifoga relaterade filer eller dokument i avsnittet Bilagor för att ge mer sammanhang.

Perfekt för: Team som vill mäta kundnöjdheten med enkla att analysera undersökningar.

➡️ Läs mer: De bästa verktygen för kundfeedback för att förbättra kundnöjdheten

9. ClickUp Likert-skala för nybörjare

Hämta gratis mall Samla in meningsfull feedback från dina kunder med hjälp av ClickUp Likert Scale Beginner Template.

Har du någonsin undrat hur nöjda dina kunder är? ClickUps mall för Likert-skalan för nybörjare hjälper dig att samla in strukturerad feedback med hjälp av ett enkelt betygssystem.

Istället för vaga svar rankar kunderna sina upplevelser på en tydlig skala, vilket gör det enklare att mäta kundnöjdhet, spåra sentiment och förbättra kundresan. För att samla in meningsfull data kan du använda anpassade attribut, till exempel hur rimlig arbetsbelastningen är, kontaktnummer och hur välkomnande arbetsmiljön är.

Varför du kommer att älska det:

Använd frågor med Likert-skala för enkla och konsekventa betyg.

Redigera undersökningsformuläret för att ändra formulärets element, lägga till eller ta bort frågor och anpassa det efter dina behov.

Identifiera trender och mönster i den feedback du får.

Perfekt för: Organisationer som söker information om en specifik produkt, tjänst eller upplevelse.

💡 Proffstips: Se feedback från olika avdelningars anställda med hjälp av vyn Per avdelning och få en sammanfattning av insamlad feedback med hjälp av vyn Undersökningssammanfattning!

10. Mall för produktfeedbackundersökning från ClickUp

Hämta gratis mall Förbättra din produkt med meningsfull feedback med hjälp av ClickUps mall för produktfeedbackundersökning.

Om du vill samla in feedback om din nya produkt kan du använda ClickUps mall för produktfeedbackundersökning! Denna mall hjälper dig att få feedback om alla aspekter av din produkt, inklusive kvalitet, pris, första användarupplevelse, användbarhet, kundservice, köpupplevelse och användarupplevelse.

Organisera feedbacken så att det blir enkelt att följa trender och prioritera förbättringar. Ta reda på vad dina kunder gillar och ogillar för att kunna sätta riktningen för din innovation. Dessutom samlar den in direkt information om produktfunktioner, användbarhet och övergripande nöjdhet.

Varför du kommer att älska det:

Identifiera vanliga problemområden och förbättringsområden

Följ förändringar i kundernas åsikter över tid

Få en tydlig bild av kundernas åsikter med hjälp av översikten över den totala nöjdheten.

Perfekt för: Organisationer som vill förfina sina produktfunktioner eller lansera nya produkter.

🎁 Bonus: ClickUp for Customer Service hjälper ditt team att vara organiserat, lyhört och effektivt på en enda kraftfull plattform. Med automatisering, smidiga integrationer och samarbete i realtid kan du lösa problem snabbare och hålla kunderna nöjda. Här är vad du kan göra för att enkelt leverera exceptionell kundservice med ClickUp: Förbättra samarbetet med delade inkorgar, interna anteckningar och uppgiftshantering så att ingenting faller mellan stolarna 💯

Automatisera ärendehantering, uppföljningar och statusuppdateringar för att minska svarstiderna ✅

Spåra prestanda med anpassade instrumentpaneler för att övervaka lösningsfrekvens, kundnöjdhet och teamets arbetsbelastning 📊

Få ut det mesta av varje svar med ClickUp

Att välja rätt mall för kundnöjdhetsundersökningar gör stor skillnad när du vill samla in meningsfulla insikter. Oavsett om du vill mäta kundupplevelsen, analysera produktfeedback eller förbättra servicekvaliteten hjälper dessa mallar dig att effektivisera processen.

Från strukturerade frågor med Likert-skala till detaljerade formulär för kundfeedback – varje mall är utformad för att göra datainsamlingen enkel, effektiv och användbar.

Letar du efter ett smidigt sätt att hantera kundinsikter? ClickUp erbjuder kraftfulla funktioner och mallar som hjälper dig att hålla ordning och fatta välgrundade beslut.

Registrera dig gratis idag för att förbättra och förfina olika aspekter av kundserviceundersökningar!