De 10 bästa programvarorna för kundupplevelser 2025

”Skapa en kund, inte en försäljning.” Jag svär på denna strategi när det gäller kundupplevelse. Jag har gjort det till min prioritet att främja starka kundrelationer genom att bygga upp förtroende och lojalitet.

Naturligtvis har min resa haft sina motgångar – inkonsekvent kundservicekvalitet, långsam responstid, fragmenterade kunddata och brist på personalisering – jag har sett allt.

Men motgångarna lärde mig att med rätt verktyg och tillvägagångssätt blir det en självklarhet att leverera en exceptionell kundupplevelse.

I den här bloggen har jag sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för kundupplevelser som kan hjälpa dig att centralisera kunddata, samla in feedback från olika kanaler och analysera kundbeteende för att förbättra den övergripande kundnöjdheten.

Vad ska du leta efter i programvara för kundupplevelser?

Efter att ha utvärderat ett stort antal programvarulösningar för kundupplevelsehantering har jag identifierat viktiga faktorer som du bör ta hänsyn till för att förbättra kundinteraktionerna och ge dina agenter möjlighet att överträffa kundernas förväntningar:

Flexibel och anpassningsbar: Välj kundupplevelseprogramvara (CX) som anpassar sig till alla typer av företag och passar dina unika behov, oavsett organisationens storlek och karaktär.

Enkel att konfigurera: Leta efter CX-programvara som är enkel att konfigurera. Se till att du enkelt kan ställa in systemet utan att behöva djupgående kunskaper om kodning. Kontrollera också om verktyget gör det möjligt för dina programutvecklare och designers att implementera ditt undersökningsprogram.

Analys av kundupplevelser: Välj programvara för kundupplevelser med omnikanal-CX-analys. Detta hjälper dig att samla in och analysera kunddata från flera kanaler, såsom sociala medier, e-post, interaktioner med callcenter etc., och fatta datadrivna beslut.

Prediktiva funktioner: Välj verktyg som erbjuder prediktiv analys för att ligga steget före kundbortfall och missnöje genom att mäta kundupplevelsen i olika skeden av kundresan.

Integrationer: Företag använder flera appar för att utföra sina aktiviteter. Hitta därför en plattform för kundupplevelsehantering som kan integreras med dina befintliga appar och anpassa ditt arbetsflöde.

Automatisering: Leta efter en CX-lösning som automatiskt kan samla in kundfeedback, ge snabba svar på kundfrågor, tilldela ärenden till agenter baserat på kundens krav etc.

De 10 bästa programvarorna för kundupplevelser att använda

Att förbättra kundupplevelsen är viktigare än någonsin för ditt företag idag, och att välja rätt programvara kan göra hela skillnaden. Så utan vidare, här är en sammanställd lista över de 10 bästa programvarorna för kundupplevelser baserat på deras funktioner, priser, begränsningar och kundrecensioner.

Dessa kan hjälpa dig att leverera exceptionell service och bygga varaktiga kundrelationer.

1. ClickUp (Bäst för kundkommunikation och hantering)

På ClickUp är en av våra vägledande värderingar att bygga en kundfokuserad kultur. Kundfokus driver allt vi gör och därför använder vi självklart ClickUp för att hjälpa oss att leverera kundnöjdhet!

Från kundkommunikation till kundhantering, kundanalys, projektledning, målsättning för kundservice och teamsamarbete – ClickUp hjälper till att automatisera och effektivisera hela CX-arbetsflödet.

Med ClickUp CRM-lösningen kan jag visualisera försäljningspipeline, spåra kundkonton och hantera kundrelationer. Du kan också bygga upp hela din kunddatabas på ClickUp och använda den för att få tillgång till all relevant information och alla relevanta dokument.

Hantera kunddata effektivt och få detaljerad information med ClickUps CRM-lösning

ClickUp Dashboards är det perfekta sättet att övervaka dina kunders livstidsvärde. De över 50 widgetsen hjälper dig att få avancerad insikt i kundbeteende. Du kan också spåra trender, hitta förbättringsområden och tilldela uppgifter till teammedlemmar för att förbättra din kundupplevelse.

ClickUp Customer Project Management Software gör det enkelt för kundtjänstteam att hålla sig uppdaterade om alla kunduppdateringar. De kan enkelt delegera uppgifter, sätta prioriteringar och flagga problem, vilket säkerställer att alla insatser är samordnade.

Förbättra kundkommunikationen genom att säkerställa snabba åtgärder med ClickUp Customer Project Management Software

En av de mest framstående funktionerna i vår plattform är ClickUp Brain. Det är en AI-assistent som förbättrar kundhanteringen genom att:

Sammanfattning av kundsamtal och produktfeedback

Skapa kundundersökningar

Skapa personliga kampanjer

Skapa skräddarsydda kundsvar

Skapa kundtjänstguider

Anpassa kundinteraktionen och förbättra kundupplevelsen med ClickUp Brain

ClickUp-mallar är perfekta för att effektivisera alla dina kundinteraktioner över olika kanaler. Du kan enkelt hantera kundinteraktioner och förbättra kundrelationer med ClickUps mall för hantering av flera engagemang. Den hjälper dig att spåra uppgifter och deadlines i olika kundprojekt, övervaka framsteg och prioritera arbetsbelastningar. Du kan också använda den för att organisera uppgifter, hantera resurser och samarbeta med ditt team.

Ladda ner den här mallen Håll koll på alla kundkontakter på ett ställe och följ enkelt utvecklingen med ClickUps mall för hantering av flera kontakter.

Kommunikationsplanmallen från ClickUp har hjälpt mitt team att skapa en effektiv meddelandestrategi för att säkerställa tydlig och konsekvent kommunikation med kunderna. Prova den om du vill nå din önskade målgrupp, identifiera de bästa kommunikationskanalerna och mäta framgången för dina kommunikationsinsatser.

Ladda ner den här mallen Förbättra kundkommunikationen och slutför projekt enkelt med ClickUps mall för kommunikationsplan.

Mallen för kundnöjdhetsundersökning är utmärkt för att mäta kundnöjdhet. Den hjälper dig att förstå vad kunderna tycker om din produkt. Du kan också använda den för att skapa kundundersökningar, samla in svar, utvärdera undersökningsresultat och identifiera möjligheter att förbättra kundupplevelsen.

Ladda ner den här mallen Skapa engagerande kundundersökningar och analysera deras svar med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera kundincidenter och risktrender: Få en översikt över de mest riskfyllda kundsegmenten, identifiera orsakerna till kundbortfall och prognostisera intäkter med Få en översikt över de mest riskfyllda kundsegmenten, identifiera orsakerna till kundbortfall och prognostisera intäkter med ClickUp Dashboards

Identifiera trender inom olika kundsegment och prognostisera intäkter med ClickUp Dashboards

E-postintegration: Automatisera kundkommunikationen och skicka introduktionsmejl eller projektuppdateringar till kunderna med Automatisera kundkommunikationen och skicka introduktionsmejl eller projektuppdateringar till kunderna med ClickUps e-postintegration.

Skicka och ta emot kundmejl direkt i ClickUp

Skapa skräddarsytt innehåll: Förbättra kundupplevelsen genom att personalisera kommunikationen med Förbättra kundupplevelsen genom att personalisera kommunikationen med ClickUp Brain.

Samla in relevant data: Få feedback från kunderna och omvandla den till åtgärdsbara punkter med Få feedback från kunderna och omvandla den till åtgärdsbara punkter med ClickUp Forms.

Automatisera arbetsflödet: Säkerställ snabba kundsvar genom att automatisera uppgifter med Säkerställ snabba kundsvar genom att automatisera uppgifter med ClickUp Automations.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att den initiala installationen och anpassningen är tidskrävande på grund av det stora utbudet av alternativ och funktioner.

Mobilappens upplevelse saknar den fullständiga funktionalitet som finns tillgänglig i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 dollar per månad per användare

Företag: 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 100 recensioner)

2. HubSpot (Bäst för automatisering av kundtjänst)

via HubSpot

HubSpots AI-drivna kundtjänstprogramvara hjälper till att effektivisera kundsupporten och automatisera kundtjänsten. Den erbjuder en centraliserad kunddatabas där du kan se kundernas hälsopoäng, produktanvändning och ärenden.

Det bästa med HubSpots CRM är möjligheten att samla in kundfeedback genom anpassade enkäter. Det ger en detaljerad serviceanalysrapport som hjälper till att identifiera risken för kundbortfall och hitta områden där kundnöjdheten kan ökas.

Dessutom analyserar AI-integrationen kundinteraktioner och ger insikter för att personalisera kundkommunikationen baserat på kanaler och typ av ärende.

HubSpots bästa funktioner

Dirigera kunderna automatiskt till rätt agent eller team med AI-drivna chatbots.

Få enhetlig kundinsikt för att förbättra kundservicen och behålla kunderna.

Förbättra kundernas effektivitet med en helpdesk och en robust arbetsyta för ärendehantering.

Erbjud personliga kundportaler för att förbättra kundupplevelsen

HubSpots begränsningar

HubSpot erbjuder årsavtal, vilket leder till högre initiala kostnader.

Det erbjuder inte A/B-testning på lägre nivåer.

HubSpot-priser

Gratis verktyg

Start Customer Platform: 20 dollar per månad per användare, faktureras årligen

Professionell kundplattform: 1 300 dollar per månad för 5 användare, faktureras årligen

Enterprise Customer Platform: 4 300 dollar per månad för 7 användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

3. Podium (bäst för skräddarsydda marknadsföringskampanjer)

via Podium

Podium är ett verktyg för kundinteraktion som hjälper företag att hantera kundinformation, kundomdömen, online-recensioner och kundmeddelanden. Funktionen Kontaktprofiler förenklar spårningen av kundinteraktioner över olika kanaler, så att du kan skapa en personlig upplevelse för varje kund.

Det bästa med Podiums programvara för kundupplevelsehantering är att du kan lägga till taggar till varje kundprofil, till exempel VIP-kund, grundare och butik, för att anpassa dina meddelanden efter kundens egenskaper.

Podiums bästa funktioner

Skicka snabba enkäter via textmeddelanden och få realtidsinformation från kunderna.

Förstå var kunderna befinner sig i sin kundresa och anpassa deras upplevelser.

Skapa personliga meddelanden med AI för textmarknadsföringskampanjer

Utnyttja AI för försäljning, schemaläggning av samtal och automatisering av kundkommunikation.

Podiums begränsningar

Den har begränsade anpassningsmöjligheter för meddelanden.

Du måste betala en betydande behandlingsavgift utöver den befintliga kostnaden för att ta emot betalningar från kunder.

Podiums prissättning

Core : 399 dollar per månad

Pro : 599 dollar per månad

Signatur: Anpassad prissättning

Podium-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

4. Zendesk (Bäst för hantering av kundinteraktioner över flera kanaler)

via Zendesk

Zendesks konversationsbaserade CRM är ett utmärkt verktyg för att personalisera kundupplevelser och öka kundlojaliteten. Det hjälper dig att hålla kontakten med kunderna hela tiden. Du kan få tillgång till alla kundmeddelanden och interaktioner från olika kanaler på ett och samma ställe och enkelt svara från ett inkluderande gränssnitt.

Funktionen Agent copilot hjälper agenterna att hitta snabbare lösningar genom att förutsäga nästa steg, rekommendera åtgärder och automatisera arbetsflödet.

Zendesk bästa funktioner

Njut av multikanalsupport för e-post, chatt, telefon och sociala medier för att betjäna alla kunder.

Lägg till anpassade meddelanden på din webbplats, mobilapp, populära sociala kanaler och olika verktyg för affärsproduktivitet för att ge omedelbar support till kunder och affärspartners.

Vidarebefordra inkommande interaktioner automatiskt till agenter baserat på kundernas krav.

Zendesk-begränsningar

Den erbjuder begränsade anpassningsalternativ för att optimera arbetsflöden för supportärenden.

Den har begränsade e-handelsintegrationer.

Priser för Zendesk

Gratis: 14 dagars provperiod

Suite Team : 55 dollar per månad per användare, faktureras årligen

Suite Growth: 89 dollar per månad per användare, faktureras årligen

Suite Professional: 115 USD per månad per användare, faktureras årligen

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

5. Birdeye (Bäst för att få detaljerad kundinsikt)

via Birdeye

Birdeye är en AI-driven programvara för kundupplevelser som samlar in och analyserar kundfeedback i realtid, vilket hjälper dig att identifiera möjligheter att förbättra kundupplevelsen. Dess AI-meddelandefunktion gör det möjligt för dig att ansluta, konvertera och interagera med kunder över olika kanaler.

Det bästa med detta verktyg är att du kan rangordna kundrecensioner jämfört med lokala konkurrenter för att identifiera ditt företags styrkor och svagheter. Det hjälper dig också att identifiera trender i kundengagemanget och optimera dina insatser därefter.

Birdeyes bästa funktioner

Omvandla enkätsvar och kundrecensioner till supportärenden

Samla in betalningar, skicka påminnelser om bokade möten och be om recensioner och rekommendationer – allt via en enda plattform.

Använd mobilappen Birdeye för att hålla kontakten med kunderna när du är på språng.

Starta automatiserade enkätkampanjer för att få omedelbar feedback från kunderna.

Birdeyes begränsningar

Den har begränsade alternativ för flerspråkigt stöd.

Den stöder inte avancerad filtrering eller segmentering av kunddata.

Birdeye-prissättning

Anpassad prissättning baserad på företagsstorlek och bransch

Birdeye-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

6. Zoho Desk (bäst för AI-driven kundservice)

via Zoho Desk

Zoho Desk är ett omfattande program för hantering av kundupplevelser som används för att lösa kundfrågor, spåra kundnöjdhetsbetyg, automatisera arbetsflöden och identifiera problem i kundtjänsten.

Zia, Zohos AI-drivna assistent, är integrerad i webbplatsen och appen. Kunderna kan chatta med Zia för att få relevanta svar på sina frågor. AI-assistenten analyserar känslan bakom varje ärende och lägger till sammanhang så att du kan erbjuda lämpliga lösningar.

Zoho Desk erbjuder ett omnikanal-ärendesystem och intuitiv ärendehantering. Detta hjälper dig att lösa ärenden snabbt och förbättra kundupplevelsen. Dessutom är Zoho CRM automatiskt integrerat i Zoho Desk för att få tillgång till relevant data och erbjuda personaliserade lösningar till kunderna.

Zoho Desks bästa funktioner

Samla supportärenden från olika kanaler och organisera dem i ett gränssnitt för att minska svarstiden för kunderna.

Förhindra överlappande ärenden med hjälp av funktionen för kollisionsdetektering mellan agenter.

Mät kundnöjdheten med hjälp av avancerad analys och identifiera områden som kan förbättras.

Få aviseringar om oanvändbara lösningar med hjälp av dess AI-drivna assistent.

Begränsningar för Zoho Desk

Den har begränsade rapporteringsfunktioner i instrumentpanelen.

Zoho Desk har rapporterats ha problem när man försöker integrera med Office 365.

Priser för Zoho Desk

Gratis: 15 dagars provperiod

Express: 7 dollar per månad per användare

Standard : 14 dollar per månad per användare

Professional : 23 dollar per månad per användare

Företag: 40 dollar per månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Desk

G2: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

7. GainSight (Bäst för att implementera självbetjäning för kunder)

via Gainsight

GainSight är ett annat effektivt program för hantering av kundupplevelser. Det erbjuder centraliserade självbetjäningsresurser, automatiserade uppmaningar till handling och engagemangsfunktioner i appen för smidig kundintroduktion. Du kan också kontakta kunder direkt i appen för att påskynda introduktionen.

Gainsight hjälper dig att samla in och analysera feedback i alla skeden av kundresan och identifiera trender för att förbättra kundupplevelsen. Det bästa är att det samlar all strukturerad och ostrukturerad kunddata, såsom enkätsvar, online-recensioner och mötesanteckningar, på ett och samma ställe. Detta hjälper dig att omvandla datainsikter till åtgärdsbara punkter.

GainSights bästa funktioner

Anpassa användarupplevelsen efter kundernas behov med hjälp av avancerade alternativ som behovsbaserad och beteendemässig segmentering.

Identifiera de grundläggande orsakerna till dålig kundupplevelse och samarbeta med olika avdelningar för att lösa dem.

Använd de inbyggda analysfunktionerna för att spåra viktiga mått på användarengagemang och beteende.

Begränsningar för GainSight

Det saknar en prediktiv analysfunktion för att förutsäga kundbortfall.

Priser för GainSight

Grundläggande : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

GainSight-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (40+ recensioner)

8. Qualtrics (Bäst för hantering av undersökningar)

via Qualtrics

Qualtrics använder en datadriven metod för att förbättra kundupplevelsen. Programvaran samlar in och analyserar ostrukturerad och strukturerad kundfeedback från olika kanaler under hela kundresan, vilket gör det möjligt att analysera kundinteraktioner och avgöra vilka kundkontaktpunkter som är viktigast.

Qualtrics automatiseringsfunktion tilldelar automatiskt åtgärder till rätt team för snabb respons på kundfrågor. Den hjälper också till att bygga kundsegment och profiler för att personalisera kundinteraktioner.

Qualtrics bästa funktioner

Få realtidsvarningar när specifika triggerord eller termer upptäcks i kundfeedback.

Få tillgång till anpassningsbara enkätmallar för att möta olika kunders behov.

Samla alla kundinteraktioner och all feedback på ett ställe för att skapa detaljerade kundprofiler och personalisera kundupplevelsen.

Automatisera arbetsflöden för att ge kunderna snabba lösningar och förutsäga kundbeteende.

Qualtrics begränsningar

Du behöver vissa kodningskunskaper för att anpassa undersökningar utöver de grundläggande alternativ som finns tillgängliga.

Den erbjuder inte tillräckliga verktyg för hantering av stora datamängder.

Qualtrics prissättning

Anpassad prissättning baserad på företagsstorlek och bransch

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: N/A

9. Live Agent (bäst för att erbjuda en hjälpdesk med flera kanaler)

via Liveagent

Live Agent är en helt anpassningsbar plattform för kundupplevelser med avancerade funktioner för helpdesk, självbetjäning och ärendehantering. Dess livechatt-widget gör det möjligt för agenter att snabbt svara på kundförfrågningar. Du kan integrera den i vilken webbplats och app som helst för snabb kundservice.

Live Agent förser dig också med den programvara du behöver för att inrätta ett callcenter som kan hantera komplexa kundfrågor och ge personlig support. Detta bidrar till att bygga upp kundernas förtroende och lojalitet.

Det som skiljer denna programvara från andra programvarulösningar för kundupplevelser är integrationen av sociala medieappar. Du kan kommunicera med kunder via sociala medieappar direkt från biljettsystemet.

Live Agents bästa funktioner

Hantera kundmeddelanden på olika sociala plattformar på ett och samma ställe, vilket minskar risken för att du tappar bort kundernas kommentarer, direktmeddelanden och omnämnanden.

Hjälp agenter att spåra kundproblem som inte kan lösas omedelbart med hjälp av dess ärendehanteringsprogramvara.

Följ kundens ärendehantering i en tråd med funktionen för hybridärendeström.

Begränsningar för Live Agent

Vissa användare ser utrymme för förbättringar i rapporteringsfunktionen.

Du kan inte visa biljettetiketter på huvudsidan.

Priser för Live Agent

Gratis: 30 dagars provperiod

Liten : 15 dollar per månad per användare

Medium : 35 dollar per månad per användare

Stor : 59 dollar per månad per användare

Företag: 85 dollar per månad per användare

Live Agent-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

10. Medallia (Bäst för omfattande feedbackhantering)

via Medallia

Medallia hjälper till att samla in, övervaka och agera på kundfeedback i realtid. En av dess mest framstående funktioner är att den analyserar feedback från flera källor för att förutse behov och beteenden hos befintliga och potentiella kunder. Plattformen hjälper också till att identifiera kunder som riskerar att lämna företaget och föreslår den bästa åtgärden baserat på dessa resultat.

Jag gillar hur Medallia erbjuder insikter i kundernas digitala beteende. Den spårar automatiskt kundengagemanget på webbplatsen och i appen och ger förslag på hur kundinteraktionerna kan personaliseras.

Medallias bästa funktioner

Få korrekt kundfeedback från olika geografiska områden genom att översätta tal till text på över 30 språk med hjälp av AI.

Spåra automatiskt kundbeteende, inklusive fokuseringstid och antal klick.

Få detaljerad insikt i kundernas videofeedback genom objektigenkänningsteknik.

Lär dig konkurrenskraftiga riktmärken och analysera kundresor

Medallias begränsningar

Implementeringsprocessen är lång och resurskrävande.

Det saknar en funktion för prediktiv analys.

Medallias prissättning

Anpassad prissättning baserad på företagsstorlek och bransch

Medallia-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Förbättra kundupplevelsen med ClickUp

För att förbättra kundsupportens effektivitet, analysera insikter i realtid, leverera personlig upplevelse och hantera kundklagomål krävs ett systematiskt tillvägagångssätt. Det är precis därför du behöver en allt-i-ett-lösning för kundupplevelseprogramvara som ClickUp.

ClickUp hjälper dig att se alla kundrelationer på ett ögonblick, centralisera kunddata, personalisera kundkontakter och mycket mer. Dessutom automatiserar det uppgifter för att förbättra kundtjänstens effektivitet. Registrera dig gratis på ClickUp för att ta din kundupplevelse till nästa nivå!