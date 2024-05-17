Influensens kraft: Hur du ber om kundomdömen som hjälper dig att växa

I en tid då konsumenternas förtroende för traditionella marknadsföringsmetoder minskar, blir kundrecensioner en ovärderlig tillgång. De ger äkta insikter om ditt varumärkes trovärdighet och pålitlighet.

Att få positiva kundomdömen är dock mer än bara tur – det handlar om att aktivt engagera sig med nöjda kunder.

Även om du ibland kan få feedback utan att be om det, ligger den verkliga effekten i att proaktivt be om vittnesmål. Men hur går man tillväga i denna känsliga process?

I den här artikeln visar vi dig precis det! Låt oss utan dröjsmål utforska hur du ber om kundrecensioner och hur de kan göra ditt företag unikt.

Vikten av kundomdömen

Omdömen är autentiska uttalanden eller rekommendationer från kunder om en produkt, tjänst eller ett varumärke. Dessa omdömen lyfter vanligtvis fram positiva upplevelser, fördelar och uppnådda resultat i syfte att påverka andras köpbeslut.

Ju fler förespråkare du har, desto färre annonser behöver du köpa.

Kundrecensioner finns i olika former, inklusive skriftliga uttalanden, videoinspelningar eller betyg och recensioner. Här är några viktiga punkter som belyser vikten och fördelarna med recensioner i affärsverksamhet och digital marknadsföring:

Frivilliga rekommendationer: Rekommendationer är autentiska vittnesmål om kvaliteten och effektiviteten hos dina produkter eller tjänster.

Förbättra ditt rykte: De hjälper dig att bygga upp förtroende och trovärdighet hos potentiella kunder och försäkrar dem om det värde de kan förvänta sig av att välja ditt företag.

Påverka konsumentbeteendet: Omdömen har en betydande inverkan på köpbeslut. De ger värdefulla insikter om tidigare kunders eller konsumenters verkliga erfarenheter. Att använda social bevisföring främjar förtroendet hos potentiella kunder och driver på försäljningen .

Konkurrensfördel: Genom att visa upp positiva omdömen på din webbplats och i ditt marknadsföringsmaterial skiljer du ditt företag från konkurrenterna och lockar fler kunder .

Personalisering: Omdömen ger ditt varumärke en mänsklig touch och erbjuder potentiella kunder en inblick i andras äkta upplevelser. Detta främjar en känsla av samhörighet och förtroende, vilket gör ditt företag mer relaterbart och tilltalande.

Låt oss nu fördjupa oss i framgångsrika tekniker för att begära kundrecensioner.

Framgångsrika strategier för att begära omdömen

Att få rekommendationer från kunder kan verka utmanande, särskilt för frilansare. Men var inte rädd! Det finns effektiva metoder för att samla in dessa omdömen utan att verka desperat.

Nedan finns olika tekniker för att framgångsrikt begära omdömen. Dessa strategier syftar till att förenkla processen och säkerställa ett positivt svar från din kund. Låt oss upptäcka hur du kan be om ett omdöme på ett effektivt sätt.

1. Välj rätt tidpunkt

Timingen är avgörande när du ber om rekommendationer. Helst bör du be om rekommendationer efter att kunden har upplevt framgång med din produkt eller tjänst. Se till att de är nöjda med resultaten och ert samarbete.

Om du till exempel tillhandahåller tjänster för webbplatsinnehåll kan du överväga att be om omdömen efter att innehållet har publicerats på deras webbplats. Ge det tid att mäta dess prestanda.

På samma sätt, för produkter eller tjänster som kräver testning, såsom programvara, ge kunderna tid att använda dem innan du ber om omdömen.

Om det är en pågående relation, försök att be om feedback omedelbart efter en positiv interaktion. Alternativt kan du be om ett omdöme när projektet har slutförts framgångsrikt och kundens tillfredsställelse är som störst.

Genom att välja rätt tillfälle att be om omdömen ökar du sannolikheten att få äkta och positiv feedback.

Samla in svar snabbt och bekvämt med funktionen ClickUp Form View.

Det samlar in kundfeedback på ett smidigt sätt och vidarebefordrar den direkt till rätt team för åtgärd. Det bästa av allt? Med villkorlig logik uppdateras formulären dynamiskt baserat på svaren, vilket säkerställer att du samlar in relevant information på ett effektivt sätt.

Med ClickUp Forms villkorslogik kan du utforma smartare formulär som är skräddarsydda för att samla in specifika data, till exempel produktfeedback.

Du kan också använda en programvara för produktfeedback för att samla in feedback från olika kanaler, såsom feedbackformulär, undersökningar i appar, e-post och sociala medier.

Dessa verktyg förenklar processen för att samla in feedback och gör det möjligt för dig att använda insikterna från svaren för att förbättra dina produkter eller tjänster.

2. Använda sociala medier

Att använda sociala medieplattformar är en effektiv strategi för att samla in organisk feedback. Uppmuntra kunderna att dela med sig av sina positiva erfarenheter på plattformar som Facebook eller LinkedIn, antingen genom skriftliga inlägg eller korta videorecensioner.

När kunder uttrycker sin tillfredsställelse på sociala medier ökar det ditt varumärkes synlighet och trovärdighet utan att det kräver någon extra ansträngning. Dirigera kunderna till specifika sociala mediekanaler där din målgrupp är aktiv. Detta ökar räckvidden och effekten av deras omdömen ytterligare.

Sammanfattningsvis erbjuder sociala medier en offentlig plattform för att samla in och dela kundrecensioner. Det stärker i slutändan ditt varumärkes rykte och lockar nya kunder.

3. Erbjud incitament

Att erbjuda incitament motiverar kunderna att lämna omdömen. Exempel på incitament är att erbjuda ett mindre presentkort, rabatt på framtida projekt eller rabatt för varje kund som de värvar. Dessa incitament bör vara relevanta och värdefulla för dina kunder.

Att erbjuda belöningar som gratisprodukter eller specialerbjudanden ger kunderna ett övertygande skäl att dela med sig av sina åsikter. Nedan följer fördelar och nackdelar med denna metod:

Fördelar:

Motiverar deltagande: Uppmuntrar kunder att ägna tid åt att lämna ett omdöme.

Ökar engagemanget: Ökar sannolikheten för att kunder aktivt svarar på din begäran om vittnesmål.

Nackdelar:

Potentiell partiskhet: Att erbjuda incitament kan leda till att kunderna ger överdrivet positiva omdömen.

Autenticitetsfrågor: Omdömen som utbyts mot incitament kan sakna äkthet, vilket väcker tvivel om deras trovärdighet.

Så även om incitament ökar kundengagemanget är det viktigt att behålla äktheten i din strategi.

4. Begära vittnesmål via textmeddelanden eller e-post

För att begära omdömen på ett effektivt sätt kan du använda textmeddelanden eller e-post efter ett köp eller en utförd tjänst. Skicka personliga meddelanden där du uttrycker din tacksamhet och ber om deras åsikter. Håll förfrågningarna kortfattade och lätta att svara på.

E-post är ett effektivt sätt att be om omdömen, särskilt om du redan har en e-postlista med kunder. Se dock till att din e-post sticker ut från mängden genom att hålla den naturlig och engagerande.

Formella förfrågningar om vittnesmål har en särskild kraft, särskilt för högprofilerade kunder som VD:ar. Formulera förfrågan tydligt, erbjud alternativ för skriftliga eller videobaserade vittnesmål och ge vägledning och exempel. Ange kunduppgifter för att skräddarsy innehållet, vilket ökar engagemanget och nöjdheten.

Kom ihåg att du alltid kan hoppa över att skriva e-postmeddelanden från grunden med ClickUp Brain – det låter dig skapa e-postmeddelanden på några sekunder:

Skapa mallar för att skriva e-postmeddelanden och påskynda insamlingen av feedback med ClickUp Brain

Textmeddelanden är också ett snabbt och direkt sätt att be om omdömen, även om de kan ha begränsningar när det gäller att få fram detaljerad feedback.

Här är för- och nackdelarna med varje metod:

E-post

Fördelar:

Effektiv och kostnadseffektiv metod

Möjliggör personlig och skräddarsydd kommunikation med varje kund

Gör det enkelt att spåra och organisera svaren

Nackdelar:

Risk att e-postmeddelanden förbises eller hamnar i skräppostmappen

Kan kräva tillstånd för att skicka reklam-e-post

Textmeddelanden

Fördelar:

Omedelbar och direkt kommunikationskanal

Större sannolikhet för snabba svar

Underlättar automatisering för ökad effektivitet

Nackdelar:

Begränsat utrymme för detaljerad feedback

Vissa kunder kanske föredrar andra kommunikationsmetoder

Företag kan behöva investera i en tredjepartsplattform för SMS-leverans och säkerställa att sekretesspolicyn efterlevs i relevanta regioner.

Både e-post och textmeddelanden har sina fördelar när det gäller att få in omdömen. Det är dock viktigt att anpassa din strategi efter målgruppens kanalpreferenser och din relation till dem.

Oavsett metod är en artig, koncis och relevant förfrågan nyckeln till att få värdefull feedback från kunderna.

5. Lägg till en uppmaning till handling för omdömen

Inkludera tydliga uppmaningar till handling (CTA) i ditt marknadsföringsmaterial och uppmuntra nöjda kunder att dela med sig av sina erfarenheter genom omdömen. Använd övertygande språk för att uppmana till handling och lyft fram fördelarna med att lämna ett omdöme.

Beskriv tydligt stegen för att lämna feedback och gör det så enkelt som möjligt för kunderna att lämna ett omdöme. Hänvisa dem till exempel till ett särskilt formulär för omdömen på din webbplats. Se till att formuläret är kort och enkelt så att folk inte hoppar av. Alternativt kan du ange en e-postadress dit de kan skicka sin feedback.

Inför visuellt tilltalande knappar eller länkar som leder kunderna till sidan för att lämna omdömen på din webbplats eller önskad plattform. Genom att förenkla processen ökar du sannolikheten för att kunderna lämnar omdömen.

6. Skapa en särskild sida för omdömen

Skapa en särskild sida för omdömen på din webbplats för att visa upp kundernas feedback på ett tydligt sätt. Oavsett om det är en lång sida med alla omdömen eller ett galleri med länkar till enskilda recensioner, se till att det är enkelt för besökarna att komma åt och navigera.

Lyft fram olika aspekter av din produkt eller tjänst med varje omdöme och visa dess mångsidighet och fördelar. Uppmuntra kunderna att dela med sig av sina omdömen och uppdatera sidan regelbundet med nya kommentarer.

Inkludera visuella element som foton eller videor för att göra sidan mer tilltalande för potentiella kunder. Se till att organisationen och presentationen är effektiv för maximal effekt.

7. Enkelhet i förfrågningar om rekommendationer

För att förenkla processen för kunderna att lämna omdömen, ge tydliga instruktioner och minimera hindren för att lämna in omdömen. Ta hänsyn till dina kunders fullspäckade scheman och se till att processen är enkel och snabb.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för feedbackformulär för att skapa anpassade enkäter, samla in användbar data och snabbt analysera svaren för att fatta välgrundade produktbeslut.

För att effektivt hantera omdömen och effektivisera ditt arbetsflöde, använd feedbackformulär. Till exempel hjälper ClickUp Feedback Form-mallen dig att identifiera specifika problemområden och snabbt prioritera förbättringar. Med denna mall kan du effektivt samla in, organisera och utnyttja kundomdömen.

Förutom att begära ett betyg innehåller mallen även fält där dina kunder kan ange skälen till sitt betyg och ge dig förslag på förbättringar.

Dessutom effektiviserar användningen av en frågeformulärmall processen för att samla in feedback. En frågeformulärmall ger ett strukturerat format med fördefinierade frågor och svarsalternativ, vilket förenklar skapandet av anpassade undersökningar.

För videorecensioner, undvik att be kunderna ladda ner extra programvara; ge istället direkta länkar. Håll frågorna korta och direkta och ge kunderna vägledning.

8. Kraften i rekommendationsmarknadsföring

Använd rekommendationsmarknadsföring för att få rekommendationer och utöka din kundbas. När du interagerar med kunder, fråga om de känner till andra som skulle kunna ha nytta av dina tjänster. Om de ger dig en rekommendation kan du kanske säkra en ny potentiell kund.

Om inte, be om ett omdöme för att visa upp ditt partnerskap.

Genom att odla varumärkesambassadörer genom rekommendationer och vittnesmål förstärker du ditt företags trovärdighet och lockar fler kunder.

Det är dock viktigt att ha en tydlig ram för att kunna använda kundfeedback på ett effektivt sätt. Det är här ClickUps mall för kundkontaktformulär kommer in i bilden.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för kundkontaktformulär för att organisera och effektivisera kundförfrågningar som aldrig förr.

Denna mall förenklar processen att samla in kundernas synpunkter och feedback. Hantera snabbt kundförfrågningar, samla in viktig data för forskning och marknadsföring och visa ditt engagemang för kundnöjdhet med detta lättanvända kontaktformulär.

Genom att integrera kundfeedback i dina kundprofilmallar får du en ännu bättre förståelse för din målgrupp. Dessa strukturerade dokument samlar in och organiserar relevant information om köparnas demografi, preferenser, beteenden och behov. De ger marknadsföringsteamen möjlighet att genomföra effektivare kampanjer och stärka kundrelationerna.

Timing är viktigt; försök att be om rekommendationer efter att du har hjälpt kunderna att uppnå sina mål. I slutändan är nöjda kunder de bästa ambassadörerna för ditt varumärke och kommer sannolikt att rekommendera dina tjänster till andra.

9. Erbjud dig att möta dem på halva vägen

Genom att samarbeta med kunderna för att skriva omdömen tillsammans säkerställer du äkthet och överensstämmelse med varumärkets budskap. Guida kunderna genom processen för att minska eventuella osäkerheter de kan ha när det gäller att uttrycka sina erfarenheter.

Börja med att ställa öppna frågor och införliva deras feedback i rekommendationen. Ta itu med eventuella farhågor eller negativ feedback längs vägen. Denna strategi skapar förtroende och resulterar i äkta rekommendationer som visar värdet av dina erbjudanden. Be alltid om godkännande innan du delar rekommendationer offentligt.

Effektivisera dokumenthanteringen med ClickUp Docs. Samarbeta med kunder i realtid på delade dokument, vilket möjliggör smidig redigering, förslag och utbyte av feedback. Använd fördefinierade frågor eller uppmaningar för att guida kunderna genom processen.

Med ClickUp Docs kan du använda erfarenhetsbaserad formatering och konvertera text till praktiska uppgifter från Docs för att hålla ordning på din feedbackinsamling.

10. Prova olika format

Att genomföra intervjuer med nöjda kunder ger värdefulla insikter och autentiska vittnesmål. Det gör att du kan ställa öppna frågor, vilket gör det möjligt för kunderna att ge kvalitativ feedback om sina erfarenheter.

Du kan boka dessa intervjuer via videosamtal eller personliga möten, beroende på kundens önskemål.

Förbättra processen med ClickUp Brain. Detta AI-drivna verktyg hjälper dig att mata in anteckningar och feedback från intervjuer och analyserar dem snabbt för att ge koncisa mötesreferat.

Använd ClickUp Brain för att effektivisera din intervjuprocess och fånga upp de viktigaste punkterna, besluten och åtgärdspunkterna

Å andra sidan erbjuder korta omdömen ett snabbt och bekvämt sätt för upptagna kunder att ge feedback. Att be om kortfattade svar, till exempel en till två meningar, gör det lättare för kunderna att delta, även om de har ont om tid.

Erbjud flera olika alternativ, såsom övertagande av sociala medier, liveintervjuer eller podcastframträdanden.

För kunder som du har etablerat en stark relation med kan du överväga mer engagerade metoder, som att filma formella intervjuer på deras kontor eller via Zoom. Gör det möjligt för kunderna att lämna omdömen i ett format som bäst passar deras preferenser och tillgänglighet.

Optimera insamlingen av omdömen med ClickUp

Att säkerställa en smidig insamling av kundrecensioner är avgörande för att bygga förtroende och trovärdighet. Det kan dock vara svårt att hitta rätt tillvägagångssätt och format. Det är där ClickUp kommer in – en plattform som är utformad för att förenkla och optimera alla aspekter av ditt arbetsflöde.

ClickUp erbjuder verktyg som gör det enkelt att samla in och hantera kundrecensioner.

I det här avsnittet undersöker vi hur ClickUp Form View, ClickUp Brain och ClickUp CRM hjälper företag att enkelt samla in och utnyttja kundrecensioner.

1. ClickUps formulärvy

Säkerställ snabb uppgiftsfördelning och få svar utan ansträngning genom att anpassa ClickUp Forms

ClickUps formulärvy erbjuder ett mångsidigt och användarvänligt gränssnitt som förenklar insamlingen av kundrecensioner och feedback. Här är en närmare titt på dess viktigaste funktioner:

Anpassning: Skräddarsy formulär efter dina specifika behov och skapa en smidig och varumärkesanpassad upplevelse för kunderna när de lämnar in omdömen.

Automatisk uppgiftsgenerering: Svar som skickas in via formuläret konverteras automatiskt till uppgifter i ClickUp, vilket säkerställer effektiv organisering och kategorisering.

Effektiva arbetsflöden : Koppla formulär till spårbara uppgifter för snabba åtgärder, så att feedback inte går förlorad.

Villkorlig logik: Dynamiska formulärfält anpassas efter användarens svar, vilket gör dem enklare att fylla i och samlar in relevant information på ett korrekt sätt.

Integrationsmöjligheter: Integrera enkelt formulärsvar i dina befintliga arbetsflöden, driv produktförbättringar och öka kundnöjdheten.

Med ClickUps formulärvy blir det mycket enklare att samla in och hantera kundrecensioner.

2. ClickUp Brain

Ta kontroll över din kundkommunikation med ClickUp Brain genom att skapa anpassade uppmaningar och sedan finjustera resultatet efter behov

ClickUp Brain revolutionerar hur företag kommunicerar med kunder genom sina avancerade AI-funktioner. Så här förbättrar det dina kundkontakter:

AI-driven copywriting: Utnyttja AI för att skapa övertygande texter som når ut till kunderna och säkerställer konsekvens och professionalism i din kommunikation. Här är ett smakprov på hur du kan skapa engagerande feedbackförfrågningar på ClickUp Brain:

Skapa övertygande texter för att kommunicera med dina kunder med hjälp av ClickUp Brain

Inbyggd stavningskontroll : Upptäck och korrigera stavfel automatiskt i din kommunikation och upprätthåll en polerad och professionell image.

Snabba AI-svar : Svara snabbt på kundmeddelanden med förkortningar som AI omvandlar till meddelanden med perfekt tonfall.

Mallgenerering: Skapa anpassningsbara mallar för kundkontakter, spara tid och upprätthåll varumärkets konsistens.

Datasäkerhet: Du kan vara säker på att ClickUp AI prioriterar datasäkerhet och har strikta åtgärder för att skydda känslig kundinformation.

Med ClickUp Brain kan du skapa mallar och system för ett effektivt arbetsflöde för kundfeedback. Det hjälper dig att förbättra dina strategier för kundkontakt, öka engagemanget och bygga varaktiga relationer.

3. ClickUp CRM

Visualisera pipelines, övervaka konton, samarbeta effektivt och optimera kundernas arbetsflöden med hjälp av ClickUps CRM-lösning

ClickUp CRM hjälper dig att skapa återkommande och personliga kontakter för att få rekommendationer från dina kunder. Dessutom är det ett utmärkt verktyg för att optimera kundhanteringsprocesser och driva tillväxt. Här är de viktigaste funktionerna:

Visuell pipeline: Visualisera och hantera kundinteraktioner med en intuitiv pipelinevy, så att du kan spåra framsteg och prioritera uppgifter effektivt.

Centraliserad kundkontakt: Integrera e-post smidigt med ClickUp för att eliminera kommunikationssilos. Skicka förfrågningar om vittnesmål och projektuppdateringar till kunder och samarbeta om affärer från en enda central plats.

Dataanalys: Få värdefulla insikter om kundbeteende och trender genom att analysera data såsom genomsnittliga affärsstorlekar och kundlivstidsvärde med hjälp av ClickUps över 50 dashboard-widgets.

Anpassningsbar databas: Skapa ett skräddarsytt system för att analysera och lagra kontakter, affärer och kunder, koppla samman uppgifter, dokument och mer för omfattande spårning.

Automatisering och formulär: Effektivisera kundernas arbetsflöden med automatiserade uppgiftsfördelningar, statusuppdateringar och anpassade formulär med villkorlig logik för effektiv datainsamling.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp CRM-mallen som en idealisk utgångspunkt för ditt företag att hantera kundrelationer.

Om du letar efter en utgångspunkt för att lagra och hantera all din kundinformation – på ett och samma ställe – är ClickUp CRM-mallen svaret. Samarbeta med ditt team och visualisera din försäljningspipeline enkelt med denna helt anpassningsbara mall för att effektivisera kundkontakterna och öka kundnöjdheten.

Mallen innehåller anpassade statusar som "avslutad vunnen" etc., så att du kan segmentera din kunddatabas bättre för personlig kommunikation.

Bästa praxis för ett framgångsrikt program för kundomdömen

Du behöver inte vara en e-postmarknadsföringsguru för att få värdefulla kundomdömen. Enkelhet och kreativitet är dina bästa tillgångar.

E-postförfrågningar om rekommendationer: saker att komma ihåg

Här är några tips för att få ut mesta möjliga av din e-postkampanj för att samla in rekommendationer:

Håll det enkelt men personligt: Skriv ett rakt på sak-mejl med en vänlig hälsning, ett tack och en artig förfrågan om ett omdöme. Lägg till en personlig touch; tilltala dem med namn och hänvisa till specifika interaktioner.

Länk till en recensionssida: Låt kunderna se hur dina kundomdömen ser ut så att de bättre förstår vad som förväntas av dem.

Lägg till en länk till ett feedbackformulär: Inkludera ett anpassat feedbackformulär med skräddarsydda frågor för att säkerställa att feedbacken täcker de aspekter du vill ha deras åsikter om.

Tillståndsbaserad kontakt: Skicka endast förfrågningar om vittnesmål till kunder som uttryckligen har gett sitt tillstånd att ta emot sådana e-postmeddelanden.

Följ reglerna: Se till att du följer Se till att du följer den federala lagen CAN-SPAM genom att ge kunderna möjlighet att avregistrera sig från framtida e-postmeddelanden.

Uppföljning: Skicka flera e-postmeddelanden med jämna mellanrum för att uppmuntra och påminna kunderna utan att överväldiga dem.

Exempel på e-postmeddelande för att begära kundutlåtanden Ämne: Vi behöver din feedback! Meddelande: Hej [kundens förnamn], Jag hoppas att du mår bra! Jag vill be dig om en liten tjänst. I mitt arbete med att förbättra mina tjänster samlar jag in omdömen från nöjda kunder som du för att publicera på min webbplats. Skulle du vilja dela med dig av ett kort omdöme om din erfarenhet av att arbeta med mig? Det behöver inte vara långt – bara några meningar som uttrycker dina tankar skulle vara fantastiskt. För att se exempel på omdömen från andra kunder kan du besöka vår omdömesida [infoga länk]. Svara gärna på detta e-postmeddelande med ditt omdöme. Din åsikt betyder mycket för mig och hjälper andra att lära sig mer om kvaliteten på våra tjänster. Tack så mycket för din tid och ditt stöd. Med vänliga hälsningar, [Ditt namn]

Välskrivna e-postmeddelanden med förfrågningar om rekommendationer uppmuntrar till svar och stärker varumärkets trovärdighet. Strategiska tillvägagångssätt och efterlevnad är dock avgörande för framgång.

Odla kundrelationer för äkta feedback

I affärsvärlden är kundrecensioner som guldstoft – de har ett enormt värde och erbjuder social bevisning för potentiella köpare. Men hur får du tag på dessa värdefulla rekommendationer? Svaret ligger i att vårda starka kundrelationer.

Här är några punkter att tänka på i detta avseende:

Prioritera kundnöjdhet: Nöjda och belåtna kunder är mer benägna att förespråka ett varumärke och dela med sig av sina positiva erfarenheter genom omdömen. Investera i kundnöjdhet genom responsiv kundsupport, personlig kommunikation och lojalitetsprogram.

Var uppriktig och autentisk: Fokusera på äkta kundrelationer som bygger på ömsesidig respekt och förståelse. Uppmuntra kunderna att dela med sig av sina ärliga åsikter och erfarenheter, även om de innehåller konstruktiv kritik.

Anpassa din kommunikation efter kundens fas i kundresan: Kunderna har flera interaktioner med ditt varumärke, till exempel köp, support eller deltagande i ett lojalitetsprogram. Genom att anpassa kommunikationen efter dessa kontaktpunkter visar du uppmärksamhet mot kundens upplevelse och förbättrar engagemanget.

Agera på feedback: Kundrecensioner är värdefulla källor till insikter om områden som kan förbättras. Feedbacken i recensionerna ger dig en djupare förståelse för kundernas preferenser, problem och nöjdhetsnivåer. Använd denna feedback för att identifiera styrkor som du kan dra nytta av och möjligheter till förbättring. Skapa en Kanban-tavla i ClickUp som omfattar rekommendationer från feedback, deras prioritet och status. Det underlättar snabba och effektiva åtgärder för att hantera kundernas problem och förbättra serviceleveransen.

Använd ClickUps Board View för att effektivt hantera och prioritera feedbackrekommendationer, vilket underlättar organisering och åtgärder baserade på kundfeedback

Proffstips: Använd gratis mallar för feedbackformulär för att säkerställa enhetlighet i datainsamlingen och enkelt analysera feedbacken för att identifiera trender. Inkorporera denna feedback i dina beslutsprocesser för att kontinuerligt förfina dina erbjudanden, förbättra kundupplevelsen och driva långsiktig framgång.

Läs mer: Marknadsföring utifrån kundens livscykel

Sök och hantera kundomdömen som ett proffs

Kvalitativa kundomdömen är oumbärliga tillgångar som bygger upp ditt varumärkes trovärdighet och lockar nya kunder. Kom ihåg att bemöta kunderna med respekt och göra processen smidig.

Använd plattformar som e-post, sociala medier och din webbplats för att be om omdömen och överväg incitament för att öka deltagandet. Tänk på att onlineomdömen och vittnesmål fungerar som social bevisning, påverkar köpbeslut och driver företagets tillväxt. Med en stark allierad som ClickUp kan du samla in omdömen och hantera kundfeedback på ett bättre sätt. Centralisera hanteringen av kundomdömen, spåra kundfeedback och optimera ditt arbetsflöde för maximal effektivitet och tillväxt med ClickUp.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur ber man om kundrecensioner via e-post?

Be om ett omdöme genom att skriva ett personligt e-postmeddelande där du uttrycker din tacksamhet för deras samarbete. Fråga artigt om de skulle vara villiga att dela med sig av sina positiva erfarenheter av din produkt eller tjänst. Ge tydliga instruktioner om hur de kan skicka in sitt skriftliga eller videobaserade omdöme, så att det blir enkelt och bekvämt för dem att svara.

Hur ber man någon att skriva ett omdöme?

När du ber om ett omdöme, var respektfull och uttryck din uppskattning för deras samarbete. Skicka brev där du tydligt beskriver syftet med omdömet och hur det skulle gynna ditt företag. Ge vägledning eller tips för att hjälpa dem att strukturera sitt omdöme på ett effektivt sätt. Se till att processen är smidig och problemfri för respondenten.

När ska du be en kund om ett omdöme?

Timingen är avgörande när du ber om ett kundomdöme. Försök att be om feedback när kunden nyligen har upplevt framgång eller uppnått en milstolpe med din produkt eller tjänst. Överväg också att be om omdömen efter att du har levererat exceptionell service eller fått positiv feedback. Målet är att fånga deras entusiasm och tillfredsställelse medan den fortfarande är färsk i deras minne.