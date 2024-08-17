Hur man ger feedback på intervjuer (med exempel och fraser)

Du har just avslutat en intervju med en lovande kandidat. När de lämnar rummet (virtuellt eller fysiskt) inser du att du har gjort anteckningar om deras färdigheter, lämplighet och potential – men hur omvandlar du dessa anteckningar till meningsfull och positiv feedback från intervjun?

Sanningen är att många rekryteringschefer är så fokuserade på att hitta rätt person för jobbet att de tenderar att glömma bort att feedback efter intervjun är en lika viktig del av processen. Oavsett om någon får jobbet eller inte, säger sättet du ger feedback på efter intervjun mycket om din och ditt företags professionalism.

Så, hur kan du säkerställa att din konstruktiva feedback tas emot väl av kandidaten? Låt oss ta reda på det. 👇

Vad är feedback på intervjuer?

Intervjufeedback är den information och de insikter som delas med en kandidat efter en anställningsintervju. Den kan omfatta olika ämnen, från kandidatens prestation under intervjun till hur väl hen passar in i jobbets krav och företagskulturen.

Målet är att ge kandidaterna ärlig feedback som de kan använda för att förbättra sina färdigheter, oavsett om de går vidare i anställningsprocessen eller inte.

Men feedback efter intervjun är inte bara till för kandidaten – den är också viktig för dig som rekryterare eller anställningsansvarig. Genom att ge genomtänkt feedback kan du finjustera din förståelse för vad du letar efter hos en bra kandidat. Dessutom visar det kandidaten att du värdesätter deras tid och ansträngning, vilket bidrar till att hålla kommunikationen öppen och positiv.

Även om de inte får jobbet kan de fortfarande vara intresserade av framtida möjligheter eller rekommendera ditt företag till andra.

Exempel och fraser för feedback efter intervjun

Effektiv feedback efter en intervju är mer än bara ett ”ja” eller ”nej”.

Här är några vanliga exempel på feedback efter intervjuer och fraser som kan göra din feedback mer effektiv och stödjande. 👥

Praktiska exempel på feedback

Dina insiktsfulla svar under intervjun visade på en djup kunskap om branschen. Överväg att ta med fler konkreta exempel från dina tidigare erfarenheter som visar dina färdigheter och prestationer.

Din passion och energi var inspirerande, och du har stor potential. Med det sagt föreslår jag att du fokuserar på att förbättra dina tekniska färdigheter inom , eftersom dessa är väsentliga för den tjänst du söker. Att gå en specialiserad kurs eller certifiering kan vara fördelaktigt för att åtgärda denna brist.

Du har en god förståelse för grunderna och har uttryckt dina tankar på ett mycket effektivt sätt. För att öka dina framtidsutsikter rekommenderar jag att du förfinar dina avancerade tekniska färdigheter och söker praktisk erfarenhet genom relevanta projekt eller certifieringar.

Exempel på positiv feedback

Här är ett exempel på ett e-postmeddelande som kan skickas till en kandidat efter en lyckad intervju:

Ämne: Tack för att du intervjuade oss Bäste [kandidatens namn], Tack för att du tog dig tid att intervjua oss för rollen som [befattningsnamn]. Vi var imponerade av din djupa förståelse för vår bransch och dina tydliga, koncisa kommunikationsförmågor. Din förmåga att formulera komplexa begrepp var särskilt anmärkningsvärd och passar väl in med vårt teams behov. Vi uppskattar den entusiasm och insikt du bidrog med till samtalet och ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans. Vi håller på att slutföra vårt beslut och kommer snart att informera dig om nästa steg. Vänliga hälsningar, [Ditt namn] [Din befattning] [Företagsnamn]

Här är några andra specifika exempel:

Din approach till intervjustudierna var enastående. Du identifierade kritiska frågor och föreslog genomförbara strategier som passar perfekt med våra långsiktiga mål. Dessutom visade din vilja att ta ansvar på ett tydligt sätt på din ledarskapspotential, vilket gör dig till en utmärkt kandidat för en ledande roll här.

Din förståelse för kundernas behov och din förmåga att tydligt uttrycka hur våra produkter uppfyller dessa behov är anmärkningsvärd. Med tanke på dina framgångar i säljroller och dina övertygande kommunikationsförmågor är det uppenbart att du skulle kunna ha en betydande inverkan på vårt säljteams mål.

Här är ett exempel på ett utkast som kan skickas till en kandidat som kanske inte kvalificerar sig för nästa omgång:

Ämne: Uppdatering om din intervju för [befattningsnamn] på [företagsnamn] Kära [kandidatens namn], Tack för att du kom på intervju hos oss. Efter noggrant övervägande har vi valt att gå vidare med en annan kandidat vars erfarenhet bättre motsvarar rollens krav. Vi blev imponerade av din [specifik kompetens eller egenskap] och ser stor potential i dina förmågor. Vi uppskattar ditt intresse för [företagsnamn] och önskar dig lycka till i din karriär. Vi uppmuntrar dig också att hålla utkik efter framtida lediga tjänster som intresserar dig hos [företagsnamn]. Med vänliga hälsningar, [Ditt namn] [Din befattning] [Företagsnamn]

Här är några andra exempel:

Även om din bakgrund är imponerande skulle ytterligare erfarenhet inom [specifikt område eller specifik kompetens] göra dig ännu mer effektiv i roller som denna. Överväg att utforska möjligheter att fördjupa din expertis inom detta område för att förbättra dina framtida ansökningar.

Din förståelse för grunderna i vår bransch är en bra start, men en djupare förståelse för specifika utmaningar, såsom [nämn specifika branschfrågor], kan avsevärt förbättra din förmåga att hantera några av de utmaningar som vi ofta möter i vårt företag. Kontinuerligt lärande och engagemang i branschspecifika resurser kan ge värdefulla insikter

Feedback om mjuka färdigheter, tekniska färdigheter och icke-verbal kommunikation

Din förmåga att kommunicera med empati samtidigt som du visar ditt stöd för teammedlemmar i tidigare projekt är lovvärd och speglar en hög nivå av emotionell intelligens. Det skulle dock vara bra att se fler exempel på när du tar initiativ i ledarskap. För att förbättra denna kompetens kan du överväga att söka efter möjligheter att leda små projekt eller team, även på frivillig basis.

Din förståelse för tekniska begrepp, särskilt inom mjukvaruutveckling, är imponerande. Det finns dock utrymme för förbättring när det gäller att omsätta dessa färdigheter i praktiken. Vi har identifierat några viktiga områden – såsom databashantering och optimering – där du kan vidareutveckla din expertis.

Under anställningsintervjun fick vi intrycket att du var lite nervös. Detta kan ha påverkat din förmåga att ge tydliga, målinriktade svar. Överväg att delta i provintervjuer för att öka din trygghet och utstråla mer självförtroende. Detta kan avsevärt förbättra dina icke-verbala signaler så att du kan uttrycka säkerhet på ett mer effektivt sätt.

Feedback om problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande

Vi var imponerade av hur logiskt och systematiskt du tacklade problemen. Dina genomtänkta frågor visade på din förmåga till kritiskt tänkande. För att bygga vidare på dina styrkor kan det vara fördelaktigt att utvärdera olika lösningar för att identifiera den mest effektiva.

Dina analytiska färdigheter är imponerande, särskilt när det gäller att analysera komplexa frågor. Du kanske vill utforska datadrivet beslutsfattande mer ingående för att bygga vidare på dessa färdigheter. Att delta i projekt som fokuserar på statistisk analys eller prediktiv modellering kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut baserade på data.

Din kreativitet när det gäller att hantera utmaningar är imponerande, särskilt din förmåga att tänka innovativt när du står inför snäva deadlines. Överväg att använda brainstorming eller design thinking för att skapa och utvärdera lösningar i pressade situationer på ett mer effektivt sätt.

Feedback om ledarskaps- och teamworkfärdigheter

Dina ledaregenskaper och din förmåga att arbeta i team var tydliga under hela intervjun. Du gav tydliga exempel på hur du framgångsrikt har lett projekt och samarbetat med teammedlemmar för att uppnå gemensamma mål. Din förmåga att inspirera och motivera andra är en betydande styrka.

Din ledarskapsförmåga är verkligen imponerande, särskilt när det gäller att anpassa sig till nya situationer och guida andra genom svårigheter. Överväg att gå en utbildning i förändringshantering eller söka möjligheter att leda projekt under övergångsfaser. För att vidareutveckla denna talang, sök efter riktade erfarenheter inom strategiskt ledarskap.

Din förmåga att arbeta i team är imponerande, särskilt din öppenhet för att lyssna på och integrera olika perspektiv. För att ytterligare utveckla denna talang kan du överväga att delta i tvärfunktionella team eller ta ledningen i samarbetsprojekt som involverar olika delar av organisationen.

Bästa praxis för att ge effektiv feedback efter en intervju

Att dela med sig av sina tankar efter en intervju behöver inte vara besvärligt. Här är några tips för att ge respektfull feedback efter en intervju.

✅ Var ärlig, taktfull och specifik

Undvik att falla tillbaka på klichéer eller vaga kommentarer; ta itu med kandidatens svagheter direkt och koppla din feedback till de specifika behoven för tjänsten.

Om deras tekniska kunskaper inte uppfyller kraven, betona det tydligt. Du kan till exempel säga: ”Din kunskap om [specifik teknik] är en solid grund, men för den här rollen söker vi någon med mer expertis och erfarenhet inom [specifik kompetens]. ”

Tänk på att feedbacken måste vara hjälpsam och ges med känslighet. Istället för att bara lyfta fram områden där kandidaten brast och ge negativ feedback från intervjun, ge praktiska förslag som de kan implementera för att förbättras.

Fokusera på de viktigaste förbättringsområdena från intervjun istället för att fastna i mindre fel.

✅ Undvik att lova för mycket

Att ställa alltför ambitiösa förväntningar kan leda till att kandidaterna får en skev uppfattning om sin lämplighet för rollen. När de får känslan av att de är den perfekta kandidaten eller att anställningen är så gott som garanterad, kan de bli besvikna och desillusionerade om ett erbjudande inte kommer. Detta kan skada företagets rykte, eftersom missnöjda kandidater kan dela sina negativa erfarenheter offentligt.

✅ Fokusera inte för mycket på personlighetsdrag

Även om personlighetsdrag givetvis är viktiga kan en fixering vid dem distrahera från utvärderingen av de viktiga färdigheter och kärnkompetenser som krävs för en roll. Detta kan leda till anställningsbeslut som baseras på charm eller upplevd kulturell passform snarare än på verkliga kvalifikationer och expertis.

Detta kan också få anställda att känna sig tvungna att anpassa sig till en viss personlighetstyp, vilket kan hämma kreativiteten och begränsa det autentiska självuttrycket.

✅ Följ upp med resurser

När du har gett din feedback är det mycket hjälpsamt att erbjuda några resurser för ytterligare förbättring. Om du har pekat på ett specifikt område där de kan utvecklas, föreslå några praktiska verktyg eller material som de kan ha nytta av.

Du kan till exempel säga: ”Jag ser att du är intresserad av att förbättra dina kunskaper inom [specifikt område]. En bra startpunkt kan vara [specifik kurs eller resurs]. Den är känd för att vara praktiskt inriktad och kan ge dig den boost du behöver.”

✅ Organisera ditt HR-arbete med ClickUp

ClickUp for Human Resources erbjuder en välorganiserad och effektiv metod för rekryteringsteam att samla anteckningar, övervaka kandidatbedömningar och dela feedback.

Team kan säkerställa enhetlighet i rekryteringsprocessen och förbättra kommunikationen genom att ha all nödvändig information lätt tillgänglig.

Bygg din drömteknikstack för rekrytering med ClickUp. Här är några av de viktigaste funktionerna som erbjuds:

ClickUp Docs

Dokumentera feedback från intervjuer på ett ställe med ClickUp Docs.

Istället för att jonglera med olika filer eller e-postmeddelanden kan du samla allt på ett ställe med ClickUp Docs. Skapa bara ett dokument för varje kandidat, så kan varje intervjuare lägga till sina tankar och anteckningar direkt där.

Eftersom Docs fungerar tillsammans med andra ClickUp-funktioner kan du länka din feedback till uppgifter eller projekt, så att allt hålls ordentligt organiserat.

ClickUp Brain

Skapa tydlig och detaljerad feedback från intervjuer med ClickUp Brain.

ClickUp Brain, ett AI-drivet verktyg, tar dina intervjunoteringar och hjälper dig att omvandla dem till lättsmält och polerad feedback till kandidaterna. Skriv bara in dina tankar så sorterar Brain dem, vilket gör det enkelt att få tydliga och praktiska förslag.

Ännu bättre, du kan använda Brain i Docs för att optimera din tid och dina ansträngningar.

Med ClickUp Brain i Docs kan du förbättra din feedback efter intervjun genom att få förslag och fraser som ökar tydligheten och säkerställer en professionell ton. När du skriver feedback till en kandidat analyserar AI-verktyget din text och ger förslag i realtid för att göra dina kommentarer precisa och slagkraftiga.

ClickUp Brain kan enkelt redigera dina dokument och hjälpa dig att upprätthålla en professionell ton.

Om du till exempel har svårt att hitta rätt ord för att beskriva en kandidats prestation kan ClickUp Brain föreslå fraser som förmedlar dina tankar utan att låta för vaga eller överdrivet kritiska.

Håll allt konsekvent och lätt att granska genom att skapa en feedbackmall i ClickUp Docs med ClickUp Brain.

Du kan också skapa feedbackmallar med ClickUp Brain i Docs. På så sätt fyller alla i feedbacken i samma format, med information om styrkor, förbättringsområden och andra viktiga punkter.

ClickUp Chat View

Delta i diskussioner om feedback i realtid efter intervjun för att fånga upp viktiga observationer med ClickUps chattvy.

Genom att använda ClickUps chattvy kan du förbättra hur ditt HR-team hanterar diskussioner om kandidater efter varje intervju. Så här ställer du in det:

Skapa en särskild chattkanal: Skapa en chattkanal som är avsedd för interna samtal efter intervjun. På så sätt samlas allt på ett ställe, vilket gör det enklare för teamet att hitta och granska diskussionerna.

Använd @mentions för åtgärdspunkter: Tagga teammedlemmar med @mentions när du diskuterar specifika kandidater. Detta säkerställer att alla som behöver vara involverade får besked och kan lägga till sina tankar.

Organisera konversationer efter kandidat: Håll ordning genom att skapa separata trådar eller meddelanden för varje kandidat. Detta hjälper till att undvika förvirring och gör det lättare att följa diskussioner om varje individ.

Dela dokument och feedback: Bifoga CV, intervjunoter och andra viktiga dokument direkt i chatten. På så sätt har alla enkel tillgång till all information de behöver.

Tilldela uppföljningsuppgifter: Efter att ha chattat om en kandidat kan du tilldela uppföljningsuppgifter direkt i chatten. Oavsett om det handlar om att boka fler intervjuer eller ytterligare utvärderingar, hjälper tilldelningen av uppgifter till att hålla processen igång.

ClickUp Anpassade fält

Anpassa ClickUps anpassningsbara fält efter dina specifika utvärderingskriterier.

Skapa anpassade fält i ClickUp för att definiera viktiga bedömningsområden, såsom kompetens, kulturell passform, erfarenhet, kommunikation och problemlösning. Till exempel:

Färdigheter: Använd en betygsskala (1–5) för att utvärdera tekniska färdigheter.

Kulturell passform: Inkludera en kryssruta eller rullgardinsmeny för att ange överensstämmelse med företagets värderingar.

Erfarenhetsnivå: Använd ett textfält för att sammanfatta relevanta tidigare erfarenheter.

ClickUp Integrationer

Konvertera Outlook-e-postmeddelanden till ClickUp-uppgifter för att effektivisera feedbacken efter intervjun.

Förändra ditt arbetsflöde för intervjufeedback med ClickUps Outlook-integration. Omvandla dina e-postmeddelanden direkt till genomförbara uppgifter direkt från din inkorg.

Du kan enkelt skapa nya uppgifter, bifoga e-postmeddelanden för snabb referens och hålla alla dina intervjunoteringar välorganiserade och tillgängliga.

💡Proffstips: Välj en talanghanteringsprogramvara som integreras med ditt intervjuschemaläggningssystem för att effektivisera insamlingen av feedback och säkerställa att all kandidatinformation finns på ett och samma ställe.

Dessutom kan ClickUps Gmail-integration också omvandla dina markerade e-postmeddelanden till uppgifter i ClickUp, så att du aldrig missar viktig feedback eller uppföljningar.

Samla alla dina intervjusrelaterade uppgifter på ett ställe och övervaka feedbackprocessen för att säkerställa en konsekvent kommunikation med kandidaterna.

ClickUp Anteckningsblock

Ta anteckningar under intervjuerna för att fånga upp viktiga punkter för korrekt feedback med ClickUps anteckningsblock.

Anteckna snabbt viktiga punkter och åtgärdspunkter under intervjun med ClickUp Notepad. När du sammanställer formell feedback kan du hänvisa till dessa anteckningar så att inga viktiga observationer förbises.

Kom ihåg att feedback efter intervjun går åt båda hållen. Du kan också använda en mall för feedbackformulär för att samla in meningsfull information från kandidaterna och förbättra din rekryteringsprocess.

ClickUp-mall för feedbackformulär

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för feedbackformulär är utformad för att hjälpa dig att samla in kundfeedback och organisera kunddata på ett och samma ställe.

Med ClickUps mall för feedbackformulär kan du samla in synpunkter från kandidaterna om deras upplevelser under ansöknings- och intervjun.

Börja med att anpassa mallen för feedbackformuläret så att du kan ställa frågor om det som är viktigast. Du kan till exempel inkludera frågor om tydligheten i jobbeskrivningarna, hur smidigt intervjun gick, kommunikationen från rekryteringsteamet och kandidaternas nöjdhet med processen som helhet.

Baserat på de insikter du samlat in kan du genomföra förändringar i din rekryteringsprocess.

Hur man dokumenterar feedback från intervjuer

Att dokumentera feedback från intervjuer är en viktig del av rekryteringsprocessen. Med en gedigen metod på plats kan du registrera och granska kandidatens uppgifter på ett mer effektivt sätt.

Låt oss utforska fördelarna med att använda en standardmall för intervjubedömning för att samla in insikter för att objektivt jämföra och analysera kandidater.

Konsekvens: Se till att alla kandidater bedöms enligt samma standarder, vilket minskar partiskhet och främjar enhetlighet mellan intervjuer och intervjuare.

Rättvisa och transparens: Utvärdera alla kandidater utifrån en enhetlig uppsättning färdigheter och kompetenser för att skapa en transparent rekryteringsprocess. Detta klargör också vilka aspekter som bedöms.

Beslutsfattande: Möjliggör bättre datainsamling och analys, vilket leder till smartare anställningsbeslut genom att upptäcka mönster och trender.

Kandidatupplevelse: Ge kandidaterna värdefull feedback och lämna ett positivt intryck, oavsett resultatet.

💡Proffstips: Använd AI för rekrytering för att skanna CV, snabbt hitta relevanta kandidater, schemalägga intervjuer och till och med minska omedvetna fördomar vid anställningar.

ClickUp tillhandahåller även intervjupmallar för effektiv dokumentation och smidig delning av feedback från intervjuer. Kolla in dem nedan:

Mall för intervjustyrning och rapport

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för intervjuhantering och rapportering är utformad för att hjälpa dig att hantera och följa upp hela intervjun.

Med ClickUps mall för intervjuhantering och rapportering kan alla intervjurapporter från olika intervjuare samlas på ett enda, lättillgängligt ställe.

Du kan göra det möjligt för ditt team att övervaka kandidater, schemalägga intervjuer och samla in feedback för att fatta snabba och välgrundade anställningsbeslut. Så snart alla intervjuer är avslutade kan du samla in alla detaljer från intervjun för att skapa rapporter fyllda med värdefull data, insikter och rekommendationer.

Du kan dessutom använda ClickUps mall för intervjuprocessen för att effektivisera och förbättra dina intervjumetoder, så att kandidaterna bedöms snabbt, korrekt och rättvist. Oavsett om du anställer internt eller letar efter nya talanger hjälper den här mallen dig att effektivt identifiera de bästa kandidaterna.

Slutligen gör ClickUps mall för prestationsutvärdering det enkelt och smidigt att följa upp och bedöma intervjusituationen. Den säkerställer en rättvis och grundlig utvärdering av varje kandidat och hjälper dig att samarbeta med intressenter för att skapa detaljerade utvärderingsdokument.

Effektiv feedback efter intervjun gör anställningsbesluten tydliga och rättvisa genom att fokusera på specifika, objektiva kriterier.

När kandidater får specifik och hjälpsam feedback – oavsett om de får jobbet eller inte – tenderar de att få ett positivt intryck av företaget och är mer benägna att rekommendera det till andra eller försöka igen i framtiden.

ClickUp gör det enkelt att hantera feedback med sina mallar och funktioner. Använd färdiga formulär och poängkort för att hålla bedömningarna enhetliga och rättvisa.

Registrera dig på ClickUp idag och låt den konstruktiva feedbackcykeln börja!