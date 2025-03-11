Topp 10 gratis mallar och frågor för avgångssamtal för HR-team

Har du märkt att medarbetare lämnar ditt företag utan någon närmare förklaring? Kanske ställer du inte rätt frågor till dem.

Det samtal som arbetsgivaren och den anställde har när den anställde slutar kan vara mer användbart än du tror. Det är därför du bör ta avgångssamtal på allvar.

De ger dig möjlighet att fördjupa dig i de avgående medarbetarnas arbetsliv, förstå varför de slutar och samla in deras värdefulla förslag för att göra ditt företag till en bättre arbetsplats.

Med hjälp av denna feedback kan du göra meningsfulla förändringar för att behålla dina anställda och stärka ditt arbetsgivarvarumärke för att attrahera nya talanger.

Vi har sammanställt en lista med mallar för avgångssamtal som hjälper dig att genomföra givande avgångssamtal.

Vad kännetecknar en bra mall för avgångssamtal?

En mall för avgångssamtal är ett färdigt dokument som är utformat för att styra samtalet under en anställds sista samtal innan hen lämnar företaget.

Se det som en bro mellan en anställds förflutna och företagets framtid. Det handlar om att skapa en mysig chattrum för ärlig delning, som ger insikter för dem som stannar kvar.

De innehåller vanligtvis öppna och slutna frågor grupperade i olika kategorier för att samla in omfattande feedback om medarbetarens upplevelse.

Här är en snabbguide för HR-avdelningen om hur man genomför en bra avgångssamtal:

Kategorisera: Gruppera frågor som arbetsmiljö, företagskultur och orsaker till att medarbetare slutar. Uppmuntra berättelser: Använd ”Varför” eller ”Berätta mer om” för att gå djupare in på ämnet. Variera frågorna: Blanda direkta, indirekta och handlingsbaserade frågor för att få varierande insikter. Anpassa: Inkludera frågor som är skräddarsydda för specifika roller eller avdelningar. Upprätthåll sekretess: Garantera anonymitet och uppmuntra ärliga svar. Tillhandahåll betygsskala: Använd skalan för specifika aspekter som tillfredsställelse eller sannolikhet att rekommendera företaget. Ge utrymme för extra information: Lämna utrymme för eventuella slutkommentarer eller funderingar. Gör det tillgängligt för alla: Erbjud digitala och tryckta versioner för att tillgodose olika preferenser.

Kom ihåg att en bra mall är en utgångspunkt, inte ett manus. Genom att anpassa den till varje medarbetare och lyssna aktivt kan du utnyttja det verkliga värdet av avgångssamtalsprocessen.

10 mallar för avgångssamtal

Vet du inte var du ska börja med dina avgångssamtal?

Vi har en enkel lösning – anpassningsbara mallar för avgångssamtal. Dessa mallar passar för olika branscher och hjälper dig att få de svar du söker från medarbetare som lämnar din organisation.

De hjälper dig också att ta det första steget mot att förvandla ditt företag till en blomstrande arbetsplats som behåller de bästa talangerna.

Börja bläddra! 👀

1. ClickUp-mall för avgångssamtal

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för avgångssamtal

Effektivisera din avgångsprocess med den intelligent strukturerade mallen för avgångssamtal från ClickUp. Mallen är särskilt utformad för att hjälpa dig att få viktig information från avgående medarbetare, så att du kan vidareutveckla företagets arbetskultur och strategier för att behålla medarbetare.

Mallen kan anpassas efter olika roller och avdelningars specifika behov. Den innehåller en unik uppsättning justerbara betygsskala, anpassningsbara frågor och extra utrymme för ytterligare kommentarer eller anteckningar. Frågorna är utformade för att ge en djupare förståelse för en anställds resa, utforska deras skäl för att sluta, deras övergripande upplevelse samt deras åsikter om olika aspekter av företaget, såsom förmåner och arbetsmiljö.

Tack vare den sekretess som ClickUp-mallen garanterar kan avgående medarbetare känna sig trygga med att dela med sig av ärlig och öppen feedback. Mallen finns i både digitalt och tryckt format för att passa olika preferenser.

2. Mall för avgångssamtal från Template.net

Letar du efter en enkel och effektiv mall för avgångssamtal som passar nästan alla avdelningar och branscher? Det här är vad du har letat efter!

Få praktiska insikter om varför medarbetare slutar, med praktiska kryssrutor och öppna kommentarsfält.

Anställda kan ge betyg från högsta till lägsta för parametrar som definierar medarbetarnöjdhet, såsom erhållna förmåner, utnyttjande av kompetens, övergripande arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö och mer. Anpassa mallen efter dina specifika behov genom att lägga till eller ta bort relevanta faktorer.

Ta fram en penna eller använd digitala verktyg! Välj mellan Word, Google Sheets, Photoshop och andra format för att genomföra avgångssamtal på ditt sätt.

3. PDF-mall för avgångssamtal från Volunteering Resource Hub

via Volunteering Resource Hub

Volontärer i din organisation är inte skyldiga att delta i en avgångsintervju, men det är alltid bra att tacka dem för deras tid och fråga om de är villiga att ställa upp på en intervju.

Denna anpassningsbara gratis mall med engagerande frågor kan hjälpa dig att få värdefull insikt i varför volontärer väljer att sluta, vilket stöd de får från din organisation, vilka hinder de har stött på under volontärarbetet och om de vill hålla kontakten med dig.

Denna mall kan hjälpa dig att skapa ett bättre volontärprogram för framtida talanger, och volontärerna själva kommer att känna sig uppskattade och hörda, vilket leder till rekommendationer, bättre goodwill och stöd framöver.

4. Mall för avgångssamtal med byggnadsarbetare från Template.net

Byggföretag brottas ofta med hög personalomsättning, vilket gör det viktigt att förstå orsakerna bakom avgångarna.

Denna mall är en utmärkt utgångspunkt för alla byggföretag och är mycket nybörjarvänlig för att genomföra avgångssamtal, eftersom den tar upp viktiga faktorer som ersättning och förmåner, balans mellan arbete och privatliv, arbetsmiljö, säkerhet och välbefinnande, utbildning och utveckling.

Denna mall är skriven och utformad av experter inom byggbranschen, uppfyller standardkraven för byggföretag och kan anpassas för varje anställd. Du kan lägga till ditt varumärke för att ge den en personlig touch.

5. Guide till frågor för avgångssamtal av People Managing People

via People Managing People

Att genomföra effektiva avgångssamtal kan vara avgörande för ditt HR-team. Denna guide ger viktiga insikter för att utforma välstrukturerade frågor som fördjupar sig i olika aspekter av medarbetarens upplevelse.

På dessa sidor hittar du anpassningsbara exempelfrågor för varje avgående teammedlem. De viktigaste kategorierna omfattar orsaker till att man slutar, rollspecifika, chefspecifika och teamspecifika frågor. Det finns även frågor som fokuserar på utveckling, inkludering och mångfald samt organisationen.

Genom att fokusera på dessa viktiga områden genomför du inte bara en intervju, utan du deltar i ett meningsfullt samtal som kan belysa vägar till förbättring och inspirera till positiva förändringar inom ditt företag – för nuvarande och framtida medarbetare.

För att ladda ner den kostnadsfria mallen måste du prenumerera på People Managing People.

6. Mall för avgångssamtal från Breathe HR

via Breathe HR

Denna mall innehåller en rad frågor som du kan ställa till dina anställda, till exempel ”Vad var dina skäl för att sluta?”, ”Vad tyckte du mest om med ditt jobb?”, ”Vad kunde vi ha gjort för att behålla dig?” och ”Om du slutar för att ta en annan tjänst, vad var det som lockade dig med den tjänsten?”.

Genom att ställa dessa frågor kan du få värdefull insikt i vad dina anställda tänker och känner och hur deras inställning påverkar deras karriärbeslut. Denna information kan sedan användas för att göra förändringar som bidrar till att förbättra kulturen på ditt företag.

Om du letar efter en mall för dina avgångssamtal är den i den här artikeln ett bra ställe att börja. Du kan dock också överväga att anpassa mallen efter ditt företags specifika behov.

7. Mall för avgångssamtal från Best Templates

via Best Templates

Om du vill effektivisera avgångssamtalen i alla avdelningar i ditt företag kan ditt HR-team använda formulär för avgångssamtal.

Enkla kryssrutor, extra kommentarsfält för att uppmuntra medarbetarna att dela med sig av sina åsikter, en betygsskala för att mäta vad medarbetarna tycker om företaget och ja- eller nej-frågor gör intervjun kort och informativ.

När medarbetare lämnar företaget är de redan inställda på att gå vidare till nästa möjlighet, ta farväl av det nuvarande företaget och kämpa med alla papper som måste fyllas i.

Detta enkla format för avgångssamtal är inte bara snabbt och enkelt att implementera för alla, utan också lätt att standardisera för olika funktionella team.

De kan köpas direkt som enskilda mallar eller genom ett abonnemang som ger tillgång till en omfattande samling som passar för praktiskt taget alla scenarier.

Denna helt anpassningsbara mall är utformad för att delas på alla digitala plattformar och är även kompatibel med universella dokumentläsare.

8. Mall för avgångssamtal i Word från Legal Templates

via Legal Templates

Alla avgångssamtal är viktiga, oavsett om en anställd lämnar företaget i godo eller inte. Detta beror på att sådana samtal inte sker på direkt order av en anställd. Därför kan den anställde kanske bidra med en ny synvinkel på ledningen som kanske har förbises.

Denna mall för avgångssamtal från Legal Templates täcker alla viktiga frågor kring ”faktorer som bidrar till medarbetarens beslut att sluta”, ”det mest tillfredsställande med medarbetarens roll”, ”det minst tillfredsställande med denna roll”, ”arbetsuppgifter som överensstämmer med medarbetarens förväntningar” och ”medarbetarens förslag på förbättringar av företaget”.

Mallen är gratis att ladda ner och lätt att anpassa. Den innehåller även en extra sida om företagets egendom som den avgående medarbetaren måste lämna in till HR, vilket hjälper dem att hålla koll på återlämnade eller ännu inte återlämnade föremål.

9 frågor för avgångssamtal – mall från Paycor

via Paycor

Det är sällsynt att HR-team lägger lika mycket energi på avgångsprocessen som på introduktionsprocessen. Men tack vare deras engagemang och uppriktighet lyckas de ofta förändra sina arbetsrutiner till det bättre.

Denna gratis nedladdningsbara mall är en utmärkt utgångspunkt för en djupgående avgångssamtal där varje fråga uppmuntrar medarbetaren att svara med insikter från sin autentiska erfarenhet. Vissa frågor har flera alternativ och en extra kommentarruta för att utveckla svaret.

Informationen du får från denna mall för avgångssamtal bör granskas noggrant. Använd den för att fastställa viktiga teman, skapa åtgärdspunkter och implementera dem för att förhindra juridiska problem och PR-katastrofer eller identifiera en giftig arbetskultur som kan skada ditt företags rykte.

10. Mall för avgångssamtal från CaseIQ

via Case IQ

Med redigerbara avsnitt och exempeltext hjälper denna kostnadsfria mall för avgångssamtal dig att komma igång med avgångsprocessen!

Mallarna täcker alla viktiga frågor för avgångssamtal, och den feedback du får från medarbetarna kan användas för att förbättra företagskulturen, identifiera områden där företaget kan förbättras och göra förändringar för att behålla medarbetarna.

Låt oss säga att en anställd i avgångssamtalet lämnar en kommentar om att hen inte fått tillräckligt med möjligheter till professionell utveckling. Företaget kan ändra sina utbildnings- och utvecklingsprogram utifrån kommentaren.

På samma sätt kan du anpassa frågorna för olika avdelningar där ledarskapsutbildning har genomförts.

Att hantera HR-processer kan kännas som att jonglera många uppgifter! Mellan dokumentkaos, repetitiva administrativa uppgifter och behovet av datadrivna beslut kämpar HR-team ofta med att optimera sin påverkan.

Ett personaladministrationssystem skulle förenkla det mesta av detta åt dig.

Här kommer ClickUp in i bilden – en kraftfull projektledningsprogramvara som sömlöst integrerar dokumenthantering, AI-verktyg och färdiga HR-mallar för att effektivisera ditt arbetsflöde, låsa upp värdefulla insikter och förvandla dina anställdas upplevelse.

Hantera alla HR-processer på en enda plattform med ClickUps HR-hanteringsverktyg.

Använd ClickUps HR-plattform för att hantera rekrytering och introduktion. Förutom att vara ett utmärkt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar och kontakter, hjälper det också till med medarbetarnas engagemang och information.

Skapa snygga ClickUp Docs, wikis och mycket mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden för att genomföra idéer tillsammans med ditt HR-team.

ClickUp Docs blir ditt HR-teams digitala arkivskåp. Lagra medarbetarregister, handböcker, policyer och mycket mer på en säker och lättillgänglig plats.

Du kan använda Docs för att samarbeta om allt från en ny policy för anställdas enheter till ett säkerhetsutbildningsprogram. Med live-redigering kan du och ditt team göra uppdateringar i realtid, implementera versionskontroll och tilldela och lösa kommentarer för att hålla alla på samma sida.

Du kan också skapa anpassade mallar för introduktionspaket, anställningserbjudanden och policyuppdateringar, vilket säkerställer enhetlighet och sparar tid.

När du kombinerar Docs med ClickUps AI-drivna sökfunktion som förstår sammanhang och nyckelord får du all information du behöver direkt till hands.

Använd ClickUp AI för att redigera, sammanfatta, förenkla eller parafrasera material för nyanställning och avgång av anställda.

Med ClickUps AI-verktyg kan du samla in intelligenta insikter och optimera din HR-strategi därefter. Analysera medarbetardata för att identifiera trender och mönster i personalomsättning, engagemang och prestation. Be AI att skapa frågor och till och med mallar för avgångssamtal och redigera dem på några sekunder.

Du kan också anpassa introduktionsplaner utifrån medarbetarnas roller och kompetenser, vilket ökar engagemanget och personalbehållningen. Skapa texter för undersökningar och analysera åsikter för att förstå medarbetarnas känslor och områden som kan förbättras.

ClickUps HR-mallar gör din dagliga rutin till en välrepeterad föreställning. Använd färdiga mallar för rekrytering, introduktion, prestationsutvärderingar och uppsägningar för att säkerställa effektivitet och konsekvens.

Ladda ner mallen Använd ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan för att hjälpa dina nyanställda att utföra nödvändiga introduktionsuppgifter och snabbt komma igång.

Anpassa HR-mallar med anpassade fält, taggar och statusar i ClickUp. Automatisera repetitiva uppgifter, som att skicka påminnelser om prestationsutvärderingar eller utlösa bakgrundskontroller. Spåra framsteg, hantera anställda och övervaka alla HR-KPI:er och aktiviteter inom dessa mallar, så att alla hålls informerade och ansvariga.

Gör avgångssamtal mer insiktsfulla med ClickUp

Varje anställd som slutar tar med sig erfarenheter och insikter. Att låta dem gå utan att fånga upp deras feedback är som att låta en skattkista smälla igen innan man hunnit titta in i den.

Det är här avgångssamtal kommer in i bilden, eftersom de erbjuder en värdefull möjlighet att förstå medarbetarnas känslor, identifiera områden som kan förbättras och i slutändan skapa en blomstrande arbetsplatskultur.

Men för att genomföra övertygande avgångssamtal krävs mer än bara en checklista.

Du behöver kraftfull HR-programvara som gör det möjligt för dig att samla in ärlig feedback, analysera den noggrant och omvandla den till praktiska insikter.

Registrera dig på ClickUp idag för att förse dina HR-team med de verktyg de behöver för att förbättra sina avgångsprocesser och hela rekryteringscykeln.