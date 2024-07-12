Bygg din drömteknik för rekrytering: De 11 bästa verktygen 2025

Med artificiell intelligens (AI) och avancerade AI-verktyg för HR handlar rekrytering inte längre bara om att använda online-jobbportaler eller CV som skickas via e-post. Nu behöver rekryterare som du en robust rekryteringsteknik för att hålla dig uppdaterad om dina anställningskrav och automatisera processen för att skaffa talanger.

Rekryteringsverktyg ger organisationer en robust uppsättning funktioner som effektiviserar rekryteringsprocessen, från kandidatsökning till introduktion. Men med så många alternativ tillgängliga kan det vara svårt för de flesta att bygga upp en rekryteringsteknologi som exakt matchar dina krav.

I den här bloggen hjälper jag dig att identifiera den bästa tekniken för din rekryteringsteknik. Vi har undersökt en rad rekryteringsprogram och handplockat tio av dem för deras utmärkta funktioner, inklusive avancerad AI och ny teknik.

Vad är en rekryteringsteknologiplattform?

En teknikstack är en samling verktyg eller programvara som utgör hela processen för en viss verksamhet eller avdelning. Rekryteringsteknikstacken är på samma sätt en samling sammankopplade rekryteringstekniker som hjälper organisationer att underlätta rekryterings- och anställningsprocessen.

Med en rekryteringsteknisk plattform kan du:

Automatisera repetitiva uppgifter och centralisera information, vilket frigör värdefull tid för rekryterare att fokusera på högkvalitativa interaktioner med kandidater.

Minska rekryteringstiden med snabbare sourcing, screening och intervjuschemaläggning

Skapa en smidig och engagerande ansökningsprocess för att attrahera de bästa talangerna

Få värdefull insikt i dina rekryteringsresultat för att optimera dina strategier

För att välja rätt verktyg för din rekryteringsteknik måste du först analysera din organisations behov. Den ideala lösningen beror på faktorer som är specifika för din organisation, till exempel:

Företagets storlek och bransch: Större företag har sannolikt mer komplexa behov än mindre nystartade företag. På samma sätt skiljer sig rekryteringsprocessen för ett teknikföretag från en kreativ byrå. Se till att du väljer ett alternativ som passar din specifika rekryteringsprocess och omfattning.

Rekryteringsvolym: Antalet anställningar du gör per år kommer direkt att påverka de funktioner och den skalbarhet du behöver i din rekryteringsplattform. Det hjälper dig också att förstå om plattformen är lämplig för din rekryteringsprocess.

Budget: Rekryteringsteknik kan variera avsevärt i pris. Tänk därför på dina budgetbegränsningar när du prioriterar viktiga funktioner.

Teamstruktur och kompetens: Utvärdera ditt nuvarande teams kapacitet och eventuella kompetensluckor som specifika verktyg kan åtgärda. Eftersom de flesta rekryteringsteam inte är tekniskt kunniga måste verktyget vara lätt att använda så att du snabbt kan anamma denna plattform och erbjuda en exceptionell medarbetarupplevelse. Avancerade funktioner : De flesta nya rekryteringsteknikerna erbjuder avancerade funktioner som Utvärdera ditt nuvarande teams kapacitet och eventuella kompetensluckor som specifika verktyg kan åtgärda. Eftersom de flesta rekryteringsteam inte är tekniskt kunniga måste verktyget vara lätt att använda så att du snabbt kan anamma denna plattform och erbjuda en exceptionell medarbetarupplevelse.: De flesta nya rekryteringsteknikerna erbjuder avancerade funktioner som AI-verktyg för rekrytering , automatiserad kandidatscreening och avancerad analys som hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Beroende på ditt mål och dina specifika utmaningar bör du välja ett alternativ som är idealiskt för dina behov och passar din budget.

Integrationer : Se till att de verktyg du väljer integreras sömlöst med varandra och med din befintliga HR-teknikstack för att undvika datasilos.

Säkerhetsfunktioner: Kandidatinformationen innehåller känsliga uppgifter, och du har inte råd att den läcker ut eller komprometteras på grund av bristande säkerhetsfunktioner i din rekryteringsteknik. Se till att du väljer alternativ som erbjuder avancerad kryptering, åtkomstkontroll och andra säkerhetsfunktioner som garanterar att dina uppgifter förblir säkra. Avancerade rekryteringssystem erbjuder till och med kandidaterna möjlighet att kontrollera hur deras data används inom organisationen. Om en kandidat till exempel vill dra tillbaka sitt CV eller vill att informationen ska raderas efter att tjänsten har tillsats, kan plattformen göra det enkelt för dem, vilket hjälper dig att följa lagar och regler om dataskydd.

Genom att följa dessa steg och ha dina specifika krav i åtanke kan du bygga upp en rekryteringsteknologi som gör det möjligt för ditt team att anställa de bästa talangerna på ett effektivt sätt.

Nu när du förstår vikten av en rekryteringsteknologi och hur du väljer rätt verktyg, låt oss dyka in i de tio bästa talanghanteringsprogrammen som du bör överväga för att bygga upp din verksamhet 2024. Vi kommer att kategorisera dem utifrån deras kärnfunktioner för att ge dig en tydlig färdplan för din rekryteringsprocess.

Verktyg USP ClickUp Kraftfull projektledningsplattform med HR-specifika funktioner och mallar för att förbättra hela rekryteringsprocessen Workday ATS Robust system för hantering av jobbsökande (ATS) för centraliserad kandidathantering, automatiserade arbetsflöden och avancerad analys LinkedIn Omfattande jobbportal som når ett stort nätverk av yrkesverksamma för riktade jobbannonser och employer branding Entelo Kraftfull plattform för kandidatsökning för att identifiera topptalanger genom avancerade sökfunktioner och integration med sociala medier Beamery CRM-plattform (Candidate Relationship Management) som personaliserar kommunikationen och bygger relationer med potentiella anställda HackerRank Plattform utformad för tekniska bedömningar och kompetensprov, som möjliggör utvärdering av kodningsförmåga och problemlösningsförmåga. HireVue Plattform som underlättar videointervjuer med funktioner för enkelriktade och livevideointervjuer, vilket effektiviserar urvalsprocessen. RolePoint Programvara för att förenkla och hantera program för rekommendationer från anställda, stimulera deltagande och spåra rekommendationer på ett effektivt sätt. GoodHire Plattform för bakgrundskontroller som automatiserar begäran om bakgrundskontroller och tillhandahåller omfattande rapporter för verifiering av kandidatinformation. BambooHR Molnbaserat HRIS för introduktion av nyanställda, elektronisk dokumenthantering och integration med andra HR-system

1. ClickUp (Allt-i-ett-plattformen för HR-hantering)

Låt oss börja med att utforska en allt-i-ett-programvara för projektledning och personalhantering. ClickUp är en produktivitetsplattform som är utformad för att förenkla affärsprocesser, hantera olika team effektivt och organisera hela ditt arbetsflöde. Det är faktiskt mer än bara en onboarding-programvara, den hjälper dig att hantera anställningar, rekrytering, onboarding, HR-verksamhet, teamaktiviteter och till och med produktivitetshantering, allt på en och samma plattform.

Spåra rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling med ClickUp Views

Förutom anpassningsbara ClickUp-vyer som låter dig sortera, filtrera och visa dina kandidatdetaljer och rekryteringsprocesser på flera olika sätt, erbjuder det också en integrerad AI-assistent som heter ClickUp Brain som kan automatisera ditt dagliga arbete. Dessutom kan dess AI Writer generera allt från jobbeskrivningar till SOP:er för anställning och e-postmeddelanden med feedback till kandidater, vilket minskar din arbetsbelastning avsevärt.

Det har flera andra funktioner som gör det till det perfekta valet för din rekryteringsteknik, men den mest utmärkande funktionen är den omfattande uppsättningen fördefinierade mallar som är skräddarsydda efter dina behov.

ClickUps Hiring Selection Matrix är en färdig anpassningsbar mall för att sålla fram de bästa talangerna bland flera kandidater. Den erbjuder viktiga funktioner som hjälper dig att enkelt organisera och sålla kandidaternas information.

Ladda ner den här mallen Förbättra din kandidaturvalsprocess med hjälp av Clickups mall för urvalsmatris för rekrytering.

Med den här mallen kan du:

Organisera och spåra jobbansökningar och rekommendationer från anställda

Utvärdera CV och andra uppgifter om sökande utifrån kriterier som erfarenhet, kvalifikationer, färdigheter och mer.

Fatta anställningsbeslut baserade på datadrivna insikter och minska partiskhet

Om du tycker att det är svårt att samla all information om dina kandidater på ett ställe är ClickUp Hiring Candidate Template det perfekta alternativet för dig. Denna mall hjälper dig att koppla dina Clickup Forms, Google Forms, Typeform eller andra applikationsverktyg till ClickUp-plattformen, så att du kan få all information om dina kandidater på ett ställe.

Ladda ner den här mallen Förenkla rekryteringen av kandidater och organisationen med hjälp av ClickUp-mallen för rekrytering av kandidater.

Detta hjälper dig att:

Utvärdera kandidater med anpassningsbara betygsskala

Håll ordning och få relevanta påminnelser om din rekryteringsprocess

Jämför kandidatinformation enkelt för att fatta rätt beslut

För en mer omfattande verktygslåda för dina rekryterings- och anställningsbehov kan du kolla in ClickUps mall för rekryterings- och anställningsmappar.

Ladda ner den här mallen Hantera hela din HR-verksamhet genom att ha den information du behöver med hjälp av ClickUp-mallen för rekrytering och anställning.

Denna helt anpassningsbara mappmall hjälper dig att:

Samla in och lagra kandidatinformation på ett ställe

Standardisera poängkort för intervjuer

Effektivisera ansökningsformulär

Spåra kandidaters ansökningar med lätthet

ClickUps bästa funktioner

visualisera dina rekryteringsprocesser , inklusive listor, Kanban-tavlor, formulär, kalender, whiteboard och mycket mer. Spåra medarbetarnas prestationer, engagemang och utveckling med över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer för att, inklusive listor, Kanban-tavlor, formulär, kalender, whiteboard och mycket mer.

optimera rekryteringsflöden och automatisera repetitiva manuella uppgifter. Hantera rekryteringsprocesser effektivt med färdiga mallar, anpassade statusar och ClickUp Automations , som låter dig välja mellan över 100 automatiseringar för attoch automatisera repetitiva manuella uppgifter.

organisera onboarding -dokumentation och lagring. Ge nyanställda all information om din organisation med hjälp av ClickUp Docs , som hjälper dig att-dokumentation och lagring.

kommunikation kring onboarding och rekrytering med Förenkla dinkring onboarding och rekrytering med ClickUp Brain , en inbyggd AI-assistent som kan hjälpa dig att skapa sammanfattningar, skapa åtgärdspunkter, utarbeta arbetsbeskrivningar, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

Skapa ett helhetslösning för HR-hantering med ClickUp for Human Resources, som innehåller anpassningsbara fält, statusar, påminnelser, checklistor, mallar och allt du behöver för att göra hela din HR-verksamhet smidig och effektiv.

Förbättra HR-verksamheten med ClickUps HR-verktyg

Begränsningar med ClickUp

Med tanke på dess omfattande funktioner har den en brantare inlärningskurva för nya användare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Workday Talent Management (ledande system för hantering av jobbsökande eller ATS)

via Workday

Workday är en molnbaserad plattform för humankapitalhantering (HCM) som också erbjuder en robust modul för sökandespårning (ATS) för din rekryteringsteknik. Modulen kallas Workday Talent Management och riktar sig till organisationer av alla storlekar och hjälper till att hantera hela rekryteringsprocessen på ett effektivt sätt. Den innehåller flera funktioner som hjälper dig att gå längre än att bara spåra ansökningar, bland annat funktioner för talanganskaffning, optimering och lärande. Den har också AI-rekryteringsfunktioner och ATS-mallar som gör det enkelt för dig att skapa och hantera dina interna ATS-processer.

På så sätt hjälper det dig att bygga team som är anpassade efter dina specifika behov, främja tillväxt och matcha talanger med kompetens för en mer effektiv rekryteringsprocess.

Workdays bästa funktioner

Lagra och spåra all information om dina kandidater i en centraliserad plattform för kundhantering

Skapa mobilvänliga karriärsidor och ansökningsformulär för att samla in kandidatdata på ett effektivt sätt

Använd AI- och ML-drivna kompetensinformationssystem för att matcha dina krav med rätt kandidater

Eliminera fördomar genom att använda transparenta policyer och datadrivna insikter som hjälper dig att bygga en mångfaldig arbetsstyrka.

Få värdefull insikt i din rekryteringsprocess med omfattande rapporterings- och datavisualiseringsverktyg

Begränsningar i arbetsdagen

Kan vara komplicerat att installera och navigera, särskilt för mindre organisationer med begränsade HR-resurser.

Priserna kan vara höga för mindre team eller organisationer med begränsade rekryteringsbehov.

Kräver integration med andra HR-system för en komplett HCM-lösning, eftersom Workday fokuserar mer på analys och beslutsfattande än på att vara en onboarding-programvara.

Workday-prissättning

Anpassad prissättning

Workday-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+recensioner)

3. LinkedIn (bäst för jobbportaler och rekryteringsmarknadsföring)

via LinkedIn

LinkedIn är världens största professionella nätverksplattform, och de flesta rekryterare och anställningschefer använder den för att hitta relevanta jobb och dela karriäruppdateringar. Plattformen erbjuder dock också kraftfulla funktioner för rekryterings- och anställningsteam. Den hjälper dig att matcha lediga tjänster med kvalificerade kandidater, och du kan använda dess specifika funktioner för att rikta in dig på kandidater med rätt kompetens och specifika krav.

Det erbjuder därmed funktioner för både jobbannonser och rekryteringsmarknadsföringsplattformar, vilket gör det till den perfekta plattformen för att sålla kandidater, verifiera kandidaternas erfarenhet och hitta passiva kandidater till dina lediga tjänster.

LinkedIns bästa funktioner

Nå en högt kvalificerad pool av yrkesverksamma genom att rikta dina jobbannonser till specifika demografiska grupper, kompetenser och erfarenhetsnivåer.

Visa upp din företagskultur, karriärmöjligheter och medarbetarrecensioner för att organiskt attrahera de bästa talangerna.

Få tillgång till ett stort nätverk av aktiva och passiva jobbsökande

LinkedIns begränsningar

Gratis jobbannonser har flera begränsningar, till exempel att du bara kan publicera en ledig tjänst åt gången och att samma lediga tjänster inte kan delas inom sju dagar.

Premiumjobbannonser och rekryteringsmarknadsföringsverktyg kan vara dyra, särskilt för nystartade företag och företag med begränsade anställningsbehov.

Plattformen riktar sig mer till erfarna yrkesverksamma, vilket gör den mindre lämplig för rekrytering på nybörjarnivå.

LinkedIn-priser

Anpassad prissättning

LinkedIn-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (90 recensioner)

via Entelo

Entelo är en programvara för medarbetardatabaser och en plattform för kandidatsökning som är utformad för att hjälpa organisationer att bygga upp robusta talangpipelines och identifiera toppresterande medarbetare som kanske inte aktivt söker jobb. Den använder AI och prediktiv analys för att förutsäga kandidaters beslut, till exempel sannolikheten för att kandidaten byter jobb eller deras preferenser, vilket hjälper rekryterare att nå rätt kandidater vid rätt tidpunkt.

Det går utöver begränsningarna hos traditionella jobbportaler och CV-databaser. Det utnyttjar avancerad teknik för att samla in kandidatdata från olika källor, inklusive sociala medieprofiler (LinkedIn, GitHub, etc. ), professionella nätverk och karriärsajter, offentliga webbdata, etc.

Denna omfattande datapool gör det möjligt för Entelo att skapa en detaljerad profil av potentiella kandidater, vilket ger dig mer insikt i deras kvalifikationer och erfarenhet jämfört med traditionella metoder för granskning av CV. Det är ett mycket användbart tillskott till din rekryteringsteknik.

Entelos bästa funktioner

Använd en kraftfull sökmotor med boolesk logik och filter för att identifiera högt kvalificerade kandidater på olika plattformar.

Nå passiva kandidater som inte har sökt aktivt men som har de färdigheter och den erfarenhet du behöver

Utnyttja profiler på sociala medier för att få djupare insikter om kandidaters kompetens och kulturella passform

Bygg upp och vårda talangpooler för framtida rekryteringsbehov och håll koll på lovande kandidater

Entelos begränsningar

Erbjuder inte någon gratis provperiod eller freemium-version.

Kunderna har klagomål på rapporteringsfunktionerna, som inte kan anpassas efter dina specifika krav.

Entelos prissättning

Anpassad prissättning

Entelo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (110+recensioner)

Capterra: 3,7/5 (10+ recensioner)

via Beamery

Medan Entelo fokuserar på att hitta topptalanger, tar Beamery itu med en annan men lika viktig aspekt av rekrytering: talanglivscykelhantering. Denna innovativa AI-drivna plattform gör det möjligt för organisationer att hantera sina rekryterings- och efteranställningsaktiviteter, inklusive talanganskaffning, ledning, personalplanering och kompetensutveckling.

Beamery gör det möjligt för rekryterare att söka efter och anställa kandidater med rätt talang och vårda relationer med begåvade individer, även de som inte valts ut för en specifik roll. Detta har hjälpt dess kunder att öka rekryterarnas produktivitet med 40 % och tredubbla konverteringen av mångfaldig talang.

Beamerys bästa funktioner

Skapa personliga kommunikationskanaler för att hålla kandidaterna engagerade och informerade i varje steg

Spåra kandidaters engagemang för att mäta effektiviteten i dina kommunikationsinsatser

Eliminera partiskhet i rekryteringen med förklarbara AI-funktioner – en modell som används för att förbättra transparensen och rättvisan i AI-modeller och eliminera partiskhet som kan uppstå på grund av mänskliga fördomar eller beslut.

Få integrationer för att förbättra HR-arbetsflöden och arbeta med resten av dina HR-system

Använd TalentGPT för att personalisera upplevelsen för dina nyanställda och göra dina rekryteringsprocesser mer effektiva.

Beamery-begränsningar

Begränsar dina automatiska PDF-nedladdningar till 100 per dag

Erbjuder inte någon gratis provperiod eller freemium-version.

Beamery-priser

Anpassad prissättning

Beamery-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 120 recensioner)

6. HackerRank (bäst för bedömning och kompetensprov)

via HackerRank

HackerRank är en populär plattform utformad för bedömning av tekniska färdigheter och utvärdering av kandidater. Den riktar sig till organisationer som behöver ett robust system för att bedöma kodningsförmåga, problemlösningsförmåga och teknisk kunskap hos potentiella anställda.

Verktyget erbjuder en rad lösningar som gör det möjligt för rekryterare att testa kandidaternas färdigheter under urvalsprocessen, intervjua dem och rangordna utvecklare utifrån deras färdigheter och kompetenser. Detta gör rekryteringsprocessen mer kompetensfokuserad, samtidigt som kandidaterna kan få detaljerad feedback om sina färdigheter och prestationer baserat på testerna.

HackerRanks bästa funktioner

Utvärdera kodningskunskaper genom ett bibliotek med färdiga kodningsutmaningar eller skapa dina egna

Utforma skräddarsydda bedömningar som är anpassade efter specifika jobbkrav och tekniska färdigheter

Simulera verkliga arbetsscenarier för att bedöma en kandidats problemlösningsförmåga och tekniska beslutsfattande.

Genomför bedömningar på distans, vilket möjliggör flexibel utvärdering och bredare kandidatpooler

Få insikter om kandidaternas prestationer med omfattande rapporter och analyser

HackerRanks begränsningar

Passar endast för dem som vill anställa tekniska kandidater. Det kanske inte är relevant för andra områden.

Erbjuder inte freemium eller gratisabonnemang

Startpaketet begränsar organisationen till endast en användare, och du får bara tio försök per månad. Du måste betala 20 dollar per ytterligare försök.

HackerRank-priser

Startpaket : 100 $/månad/användare

Pro : 450 $/månad/5 användare

Anpassad prissättning

HackerRank-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (50 recensioner)

7. HireVue (bästa programvaran för videointervjuer)

via HireVue

HireVue är en ledande plattform som är utformad för att underlätta videointervjuer och effektivisera urvalsprocessen av kandidater. Den erbjuder funktioner för att genomföra envägs- eller livevideointervjuer, vilket möjliggör flexibel och effektiv utvärdering av kandidater. Dess AI-rekryteringsassistent hjälper dig att kommunicera effektivt med kandidater, ge snabb information och uppdateringar samt förbättra intervjusvarprocenten.

HireVues bästa funktioner

Genomför både förinspelade videointervjuer och liveintervjuer utifrån dina behov.

Planera intervjuer med kandidater i olika tidszoner och på olika platser på ett smidigt sätt

Förenkla intervjuschemaläggningen med automatiserade schemaläggningsverktyg och hantering av kandidaters tillgänglighet

Använd artificiell intelligens för att analysera svaren under intervjuerna och identifiera kandidaternas viktigaste styrkor och svagheter.

Skapa standardiserade intervjufrågor och bedömningskriterier för att säkerställa en enhetlig utvärdering av alla kandidater.

HireVues begränsningar

Även om det erbjuder AI för insikter från intervjuer och insamling av data, kan det fortfarande krävas mänsklig övervakning för att säkerställa korrekt tolkning.

Priserna kan vara höga för mindre organisationer med begränsat antal intervjuer.

HireVue-priser

Anpassad prissättning

HireVue-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

8. RolePoint (Bästa plattformen för att hantera program för rekrytering av anställda)

via RolePoint

När det gäller att attrahera talanger tenderar många företag att förbise sin viktigaste rekommendationskälla – sina befintliga anställda. RolePoint (nu Jobvite) är en plattform som är utformad för att effektivt hantera rekommendationsprogram för anställda och erbjuder funktioner för att uppmuntra deltagande, spåra rekommendationer och hantera hela rekommendationsprocessen på ett effektivt sätt.

Med hjälp av plattformen kan befintliga anställda enkelt få en överblick över lediga tjänster inom företaget och dela dem inom sina nätverk. De kan till och med följa utvecklingen av sina rekommendationer i realtid och få belöning om rekommendationen väljs för tjänsten. Denna spelifierade approach kan öka de anställdas deltagande i ditt rekommendationsprogram avsevärt.

RolePoints bästa funktioner

Automatisera belönings- och incitamentshanteringen inom din organisation, så att du effektivt kan spåra rekryterade kandidater och belöna anställda för varje positiv rekommendation.

Eliminera bristen på kontakt mellan anställda och rekryterare genom att matcha anställda med relevanta jobb och ge omedelbar feedback.

Använd AI-drivna analys- och gamifieringsmoduler för att ytterligare förbättra programmen för medarbetarrekrytering för ditt team.

Begränsningar för RolePoint

Användare har nämnt att Jobvites planer kan vara dyrare jämfört med andra plattformar. Vissa anser att kostnaden kanske inte motiverar de funktioner och den funktionalitet som erbjuds.

Begränsade anpassningsmöjligheter och bristande flexibilitet för att få avancerade analyser och rapporter

Priser för RolePoint

Anpassad prissättning

RolePoint-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

9. GoodHire (bäst för bakgrundskontroller och verifiering)

via GoodHire

GoodHire är en plattform för bakgrundskontroller som hjälper arbetsgivare att verifiera kandidatinformation och minska rekryteringsrisker. Dess moderna gränssnitt är utformat för att automatisera processen för begäran om bakgrundskontroller, så att du kan initiera olika kontroller (brottsregister, anställningsverifiering, referenskontroller) med några få klick. Dessutom kan den information du får integreras sömlöst med populära Applicant Tracking Systems (ATS), så att du kan initiera och ta emot bakgrundskontrollrapporter direkt i ditt befintliga rekryteringsflöde.

GoodHires bästa funktioner

Initiera olika bakgrundskontroller, inklusive kontroll av brottsregister, anställningskontroll och referenskontroller.

Få omfattande bakgrundskontrollrapporter elektroniskt, vilket eliminerar manuell datainmatning och sparar tid.

Integrera GoodHire med ditt rekryteringssystem (ATS) för ett smidigt arbetsflöde och centraliserad hantering av kandidatinformation.

Gör bakgrundskontroller av kandidater i olika länder och säkerställ att regionala bestämmelser följs.

Håll dina data skyddade hela tiden, eftersom GoodHire använder säkra servrar och branschstandardprotokoll för att skydda känslig kandidatinformation under hela bakgrundskontrollen.

GoodHires begränsningar

Priserna kan variera beroende på typ av bakgrundskontroll, komplexitet och antal begärda rapporter.

Handläggningstiden för bakgrundskontroller kan variera beroende på typ av kontroll och tillgänglighet av registeruppgifter.

Lagstiftningen kan vara komplex, och GoodHire kan inte ge juridisk rådgivning angående resultaten av bakgrundskontroller.

GoodHire-priser

Basic+: Från 29,99 $/check

Väsentligt: Från 54,99 $/check

Professional: Från 79,99 $/check

GoodHire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (270+recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

10. BambooHR (Bästa programvaran för onboarding och HRIS-integration)

via BambooHR

BambooHR är ett välkänt molnbaserat HR-informationssystem (HRIS) som är utformat för att effektivisera verksamheten för olika HR-team. Med denna enda plattform kan du utföra flera HR-uppgifter, inklusive introduktion av nyanställda, hantering av intervjuer och andra HR-uppgifter. Den erbjuder funktioner för att hantera hela introduktionsprocessen på ett effektivt sätt.

Dessutom är BambooHR känt för sitt användarvänliga gränssnitt och sin användarvänlighet, vilket gör det till en perfekt lösning för företag som övergår från manuella HR-processer eller enkla kalkylblad till ett mer robust HRIS-system.

BambooHR:s bästa funktioner

Skapa automatiserade arbetsflöden för att skicka välkomstmejl, samla in information om nyanställda och tilldela uppgifter under hela onboardingprocessen.

Lagra och hantera onboarding-dokument som anställningserbjudanden, handböcker och information om förmåner elektroniskt på en central plats.

Använd e-signaturfunktioner för att förenkla dokumentundertecknande och godkännandeprocesser

Spåra viktiga onboarding-mått och identifiera områden som kan förbättras

Integrera BambooHR med andra HR-system som löne- och förmånsleverantörer för en enhetlig lösning för HR-datahantering.

BambooHR:s begränsningar

Kanske inte lämpligt för mycket stora organisationer med komplexa HR-behov

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa HRIS-lösningar på företagsnivå

BambooHR-priser

Anpassad prissättning

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2500 recensioner)

11. Visier (Bäst för analys och rapportering)

via Visier

Visier är en kraftfull plattform utformad för analys av personalresurser (HR) och insikter om arbetskraften. Den går utöver grundläggande rapportering och erbjuder avancerade dataanalysverktyg som hjälper organisationer att fatta datadrivna beslut inom alla HR-funktioner, inklusive rekrytering.

Plattformen tror på att förse dina rekryterings- och talanghanteringsteam med affärsdata som hjälper dem att förbättra beslutsfattandet och eliminera fördomar i arbetsstyrkan.

Visier kombinerar personuppgifter och affärsdata för att säkerställa att du har all information du behöver för att fatta bättre anställningsbeslut och jämföra riktmärken baserat på över 15 miljoner anställdas register och data från tredje part.

Visier bästa funktioner

Integrera data från olika HR-system som ATS, löne- och prestationshanteringssystem för att skapa en centraliserad datahubb.

Använd kraftfulla dashboards, visualiseringar och datautforskningsverktyg för att få insikter om rekryteringsstatistik, arbetskraftstrender och medarbetarengagemang.

Utnyttja AI och maskininlärning för att förutsäga framtida personalbehov, identifiera potentiella kompetensbrister och optimera dina rekryteringsstrategier.

Jämför dina HR-mått med branschens riktmärken för att identifiera förbättringsområden och bästa praxis.

Använd datainsikter för att fatta strategiska beslut om personalplanering, talangutvecklingsinitiativ och successionsplanering.

Visier-begränsningar

Det kommer att ta lite tid att bli bekant med plattformen, eftersom den kan vara komplex att installera och navigera för en icke-teknisk publik. För att kunna använda den effektivt måste du ha en god förståelse för dataanalys och visualisering.

Dataintegration med befintliga HR-system kan kräva ytterligare teknisk expertis eller support, eftersom det erbjuder begränsade färdiga integrationer och plug-ins.

Visier-prissättning

Anpassad prissättning

Visier-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (170 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Hantera hela din rekryteringsteknik med ClickUp

Att ha rätt rekryteringsverktyg är avgörande för att attrahera de bästa talangerna idag. Denna guide har utforskat 11 viktiga verktyg som du kan använda för att bygga en förstklassig rekryteringsteknologi. Även om jag har utforskat flera verktyg, är det viktigt att komma ihåg att den ideala tekniken inte bara handlar om att hitta verktyg för att få jobbet gjort. När du bygger din rekryteringsteknologi måste du ta hänsyn till din organisations specifika krav, resurser och teamstorlek.

Att bygga upp en effektiv rekryteringsteknologi är en investering i din organisations framtid. Det hjälper dig att hitta och utveckla rätt talanger för dina specifika behov. Du kan alltid välja punktlösningar, men du kan också välja att hantera hela din rekryterings- och talanghanteringsprocess med ClickUp, en allt-i-ett-lösning.

ClickUp for Human Resources är utformat för att optimera hela din HR-process, oavsett om det gäller rekrytering, anställning, hantering av kandidatpoolen, kompetensutveckling av din personal eller uppbyggnad av ett arbetsgivarvarumärke. Med bara ett verktyg får du tillgång till hela rekryteringstekniken och gör det enklare för dina HR-team att hantera all information på en enda plattform.

Så börja investera i rätt rekryteringsverktyg för att få en konkurrensfördel. Prova ClickUp och skapa ett gratis konto idag.