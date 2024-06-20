Hur man använder AI i rekrytering (användningsfall och verktyg)

Att hitta rätt kandidat för ett jobb kan vara en utmaning – något som rekryterare och HR-personal vet alltför väl.

Att gå igenom oändliga mängder CV och ansökningar, identifiera den potentiellt perfekta kandidaten för rollen och effektivisera rekryteringsprocessen inom omöjliga tidsramar är bara några av hindren.

Det är självklart också mycket tidskrävande att manuellt svara på varje kandidats e-post och följa upp potentiella anställda under hela rekryteringsprocessen.

Artificiell intelligens (AI) har dock varit en game changer för rekryterare.

Idag finns det olika AI-rekryteringsverktyg som kan erbjuda innovativa lösningar på dina gamla rekryteringsutmaningar. Du kan använda AI för att skanna CV, snabbt hitta relevanta kandidater, schemalägga intervjuer och till och med minska omedvetna fördomar vid anställningar.

I den här bloggen undersöker vi hur artificiell intelligens omformar och effektiviserar rekryteringsprocessen, användningsfall för AI inom rekrytering och hur du kan utnyttja AI-drivna verktyg i din rekryteringsprocess för att attrahera de bästa jobbsökande.

Förstå AI i rekrytering

En personalchef (HR) tillbringar ofta sin dag med att granska CV, inklusive att söka efter passiva kandidater, schemalägga intervjuer eller gallra bland kandidater.

Att gå igenom otaliga CV och ringa dussintals uppföljningssamtal kan vara ganska mödosamt.

AI-drivna rekryteringslösningar kan dock automatisera mycket av detta arbete, vilket kan öka produktiviteten hos dina HR-chefer.

Så här förändrar AI rekryteringsprocessen:

Förbättrad effektivitet och produktivitet

Algoritmer för artificiell intelligens kan analysera din befintliga personalstyrkas kompetens och identifiera luckor för bättre personalplanering. HR-chefer kan använda dessa data för att utveckla rekryteringsstrategier för att anställa kompetent personal och fylla dessa luckor.

Genom att automatisera repetitiva uppgifter gör AI det möjligt för HR-personal att fokusera på strategiska initiativ, vilket ökar den totala produktiviteten.

Med AI-drivna system för hantering av jobbsökande (ATS) kan du slippa det manuella arbetet med att granska CV och matcha kandidater till rätt roller. AI-algoritmer analyserar CV automatiskt och matchar kandidater baserat på fördefinierade kriterier.

Dessa lösningar kan också ge kandidaterna uppdateringar och feedback i realtid om sina ansökningar, så att de hålls informerade utan att det läggs ytterligare en uppgift till rekryterarens arbetsbörda.

Förbättrad kvalitet på rekryteringar

AI-driven programvara för talanghantering analyserar kandidatprofiler, anställningsdata och andra faktorer för att skapa precisa jobbannonser som lockar bättre talanger. Dessa verktyg kan också hjälpa till med personalplanering och hjälpa HR-chefer att behålla och engagera befintliga anställda på ett mer effektivt sätt.

Hur man använder AI i rekrytering

Så här kan du integrera AI-rekryteringsverktyg i din personalplanering och rekryteringsprocess:

1. Granskning av CV

AI-drivna verktyg för personalavdelningar automatiserar processen för att granska CV.

Så fungerar det:

Nyckelordsmatchning: Algoritmer för artificiell intelligens kan analysera stora mängder CV med hjälp av naturlig språkbehandling (NLP). Dessa algoritmer kan matcha nyckelord som används i jobbeskrivningar med delar av en kandidats CV för att identifiera lämpliga färdigheter och erfarenheter samt de bästa kandidaterna för jobbet.

Urvalsvillkor: Du kan ställa in urvalsvillkor baserat på kraven för lediga tjänster. AI kan använda dessa kriterier för att utvärdera och föreslå kandidatprofiler som matchar, vilket förbättrar effektiviteten i rekryteringsprocessen.

Om man tittar på en rekryterares arbetsdag märker man att den mesta tiden går åt till att gallra bland kandidaterna till de lediga tjänsterna. Detta kan vara tidskrävande för HR-teamet, eftersom kandidaterna ansöker via sociala medier, e-post, chatt, jobbportaler och rekryteringssajter.

Så fungerar det:

Databassökning: Genom att implementera AI-verktyg kan man automatisera sökningen i databaser med kandidater som ansöker från olika plattformar.

Smartare sökning: AI förstår avsikten bakom dina krav. Istället för att förlita sig på rigida sökningar efter nyckelord kan den identifiera synonymer, relaterade färdigheter och till och med överförbar erfarenhet, vilket säkerställer att du inte missar kvalificerade kandidater som kanske använder annan terminologi.

Insikter om engagemang: AI-drivna rekryteringslösningar ger insikter om hur kandidaterna har engagerat sig i dina jobbannonser och om jobbansökningarna är ett positivt svar på dina rekryteringsinsatser.

3. Kompetensbedömning

Lösningar baserade på artificiell intelligens kan testa en kandidats färdigheter genom att generera färdighetstester som omfattar kognitiva förmågor, teknisk expertis och mjuka färdigheter, vilket ger en omfattande bedömning av kandidatens förmågor.

Dessutom är AI i kompetensbedömning mycket skalbar, vilket innebär att du kan hitta rätt talanger från kandidatpoolen i stora volymer utan att kompromissa med kvaliteten.

Så fungerar det:

Dynamiska bedömningar: AI-algoritmer kan dynamiskt justera svårighetsgraden för dessa bedömningar så att de anpassas efter kandidatens kunskaper och ger en mer korrekt bild av sökandens förmågor.

Realtidsanalys: Kandidaterna analyseras i realtid utifrån sina svar på utvärderingsprov och enligt samma standarder för att eliminera mänskliga fördomar i rekryteringsprocessen.

Personlig feedback: Dessa lösningar erbjuder kandidaterna personlig feedback i realtid baserat på deras prestationer för att hjälpa dem att förbättra sina färdigheter, inklusive deras styrkor, svagheter och områden som kan förbättras.

4. Intervjuplanering

En av de största fördelarna med AI-drivna rekryteringsverktyg är att de kan effektivisera processen för att boka intervjuer, vilket sparar tid och minskar logistiska utmaningar.

Så fungerar det:

Smarta schemaläggningsalgoritmer: Smarta schemaläggningsalgoritmer analyserar intervjuerna och kandidaternas kalendrar och hittar optimala mötestider.

Automatiserade inbjudningar: Med några få automatiseringar kan du skicka e-postmeddelanden till de bästa kandidaterna med schemaläggningsalternativ, såsom tidszoner, schemaläggningskonflikter och mötespreferenser, tillsammans med automatiska påminnelser för att undvika avbokningar i sista minuten och missade möten.

Med manuella och tidskrävande uppgifter automatiserade med hjälp av AI-rekryteringsprogramvara kan dina HR-team fokusera på strategiska initiativ som driver organisationens framgång.

AI:s roll i att öka mångfald, jämlikhet och inkludering i rekryteringen

Mångfald, jämlikhet och inkludering, eller DEI, avser sammanlänkade personalpolicyer som skapar arbetsplatser där alla känner sig uppskattade, respekterade och stärkta.

Inom rekrytering innebär detta att alla kandidater ges en rättvis chans att söka ett jobb, oavsett faktorer som kultur, kön, etnicitet och bakgrund.

Artificiell intelligens är avgörande för att hjälpa rekryterare att anställa talanger utan fördomar eller förutfattade meningar. Så här förbättrar AI mångfald, jämlikhet och inkludering i rekryteringen:

1. Minskad partiskhet vid granskning och urval av CV:

Algoritmer för artificiell intelligens kan välja ut kandidatprofiler baserat på objektiva kriterier såsom färdigheter, expertis och kvalifikationer. Till skillnad från mänskliga rekryterare tar dessa algoritmer inte hänsyn till irrelevanta subjektiva faktorer, vilket eliminerar fördomar som beror på bristfällig mänsklig bedömning.

AI analyserar CV:n utifrån fördefinierade, relevanta kriterier och bortser från subjektiv information som namn, ålder eller adress.

AI-CV-granskning är också transparent. Du kan se vilka faktorer algoritmen använder för att fatta ett beslut. Detta hjälper rekryterare att övervaka hur kandidater anställs och identifiera eventuella fördomar i ett tidigt skede.

AI-algoritmer kan söka efter kandidatprofiler i olika kanaler baserat på deras kompetens snarare än demografiska egenskaper. Dessa HR-verktyg kan analysera jobbeskrivningar och till och med användas för att identifiera språk som kan avskräcka potentiella kandidater från att söka en tjänst.

AI söker på flera plattformar och databaser för att boka intervjuer med kandidater som har de nödvändiga färdigheterna, oavsett deras demografiska bakgrund.

AI kan skanna jobbeskrivningar för att hitta partiska formuleringar och föreslå ändringar för att göra dem mer inkluderande.

3. Förbättrad representation och bibehållande av underrepresenterade grupper

Du kan förbättra mångfalds- och inkluderingsinitiativ genom hela rekryteringsprocessen.

AI-drivna rekryteringsverktyg kan minska partiskheten i urvalsprocessen, vilket gör det möjligt för kvalificerade kandidater att gå vidare. Rekryteringspersonal kan också använda samma verktyg för att erbjuda personlig support och resurser till kandidater från underrepresenterade grupper så att de känner sig mer välkomna och integreras i organisationen.

AI-verktyg kan erbjuda skräddarsydd support och resurser till kandidater från underrepresenterade grupper, vilket hjälper dem att anpassa sig och utvecklas inom organisationen.

De viktigaste fördelarna med AI för att förbättra DEI

Objektivt beslutsfattande: Med AI baseras rekryteringsteamets beslut på datadrivna insikter, vilket eliminerar subjektiva fördomar som ofta påverkar människors omdöme.

Större talangpool: AI utvidgar sökningen efter jobbsökande och säkerställer att jobbannonser når en bredare och mer diversifierad målgrupp.

Inkluderande jobbeskrivningar: AI hjälper till att skapa jobbeskrivningar som lockar mångfaldiga kandidater genom att identifiera och eliminera partiskt språk.

Stöd för att behålla personal: AI ger kontinuerligt stöd till underrepresenterade grupper, vilket förbättrar deras integration och kvarhållande inom organisationen.

Att införa AI-drivna DEI-initiativ är det första steget mot att bygga en mångfaldig och dynamisk arbetsstyrka som driver innovation och framgång.

Med AI-rekrytering skapar du en mer inkluderande rekryteringsmiljö och säkerställer att alla kandidater har en rättvis chans att lyckas.

Använda AI-programvara för rekrytering

En AI-rekryteringsprogramvara kan vara vilket system som helst som hjälper rekryteringschefer att effektivisera rekryteringsprocesser, analysera kandidatdata och anställa de mest kvalificerade kandidaterna.

Rekryteringsverktyg använder vanligtvis maskininlärning och avancerade algoritmer för att:

Automatisera repetitiva uppgifter

förbättra kandidaternas engagemang

ge insikter i rekryteringsprocessen

Ett bra exempel är ClickUp för HR-team, en allt-i-ett-programvara för HR-hantering och rekrytering som gör det möjligt för rekryteringschefer att hantera rekryteringsprocessen från början till slut.

ClickUp erbjuder flera funktioner som förbättrar din rekryteringsstrategi och förenklar processen för att hitta nya talanger.

Avsätt en arbetsplats för HR-avdelningen

Använd ClickUp Spaces för att skapa en arbetsyta specifikt för rekrytering. På så sätt kan du hantera allt som rör anställningsprocessen på ett och samma ställe.

Inom Spaces kan du skapa olika listor som representerar olika steg i rekryteringsprocessen, till exempel ”Kandidaturval”, ”CV-granskning”, ”Intervju” eller ”Erbjudande”.

Med ClickUps anpassningsbara Spaces är det enkelt att skapa omfattande och organiserade platser som kan anpassas efter ditt team, din avdelning eller dina projekt

Bryt ner komplexa rekryteringsprocesser

Använd ClickUp Tasks för att skapa åtgärdspunkter och tilldela dem till rekryteringschefer och intervjuare. Ställ in anpassade statusar när kandidaterna går igenom rekryteringsprocessen.

Organisera uppgifter efter förfallodatum, ansvariga och framsteg med ClickUp Tasks för effektiv projektledning

Här är ett exempel:

Listnamn: Kandidatsökning

Uppgifter

Undersök potentiella kandidater Skapa jobbannonser för olika plattformar Genomför förhandsintervjuer

Snabba upp rekryteringen med anpassningsbara mallar

ClickUp erbjuder flera kostnadsfria HR-mallar som sparar tid och skapar enhetlighet i rekryterings- och HR-relaterade aktiviteter. Här är några mallar som du kan använda för att effektivisera rekryteringsprocessen.

Definiera din rekryteringsstrategi

Använd ClickUps mall för rekryteringsstrategi för att skapa ett standardiserat ramverk för din rekryteringsprocess. Fyll i information om rollen, rekryteringschefen, syftet med rollen och mer i de inbyggda fälten.

Denna mall ger dig allt du behöver för att sätta upp rekryteringsmål, planera hur du ska uppnå dem och följa upp framstegen.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för rekryteringsstrategi är ett strukturerat verktyg för planering och genomförande av rekryteringsstrategier.

Skapa en handlingsplan för rekrytering

ClickUps mall för rekryteringsplan är precis vad du behöver för att skissa upp alla steg som krävs för att skapa en perfekt rekryteringsprocess och säkerställa den bästa kandidatupplevelsen. Använd mallen för att skapa en checklista med alla åtgärder och tilldela varje uppgift till rätt teammedlem.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för rekryteringsplan fungerar som en detaljerad färdplan för att uppnå rekryteringsmålen.

Optimera dina rekryterings- och anställningsprocesser

ClickUps mall för rekrytering och anställning håller ordning på allt, från jobbannonser till kandidatuppföljning och ansökningsformulär. Mallen är ett omfattande verktyg som hjälper rekryteringsteam att hantera olika aspekter av intervjun och anställa de bästa talangerna.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för rekrytering och anställning hjälper dig att organisera kandidatinformation, intervjuscheman och anställningsbeslut.

Schemalägg intervjuer i ClickUp

ClickUps kalendervy är ett praktiskt verktyg för att visualisera din kalender och schemalägga intervjuer med jobbsökande i din HR-programvara. Använd den för att:

Representera intervjurelaterade åtgärder med hjälp av uppgifter och använd sedan filter för att visa intervjurelaterade uppgifter i din kalender.

Dra och släpp intervjusysslor till olika tidsluckor utifrån din tillgänglighet

Planera enkelt intervjuer och undvik schemakonflikter

Använd färgkodade uppgifter för att kategorisera intervjuer utifrån typ, intervjuare eller steg.

ClickUp-kalendervyn ger dig en visuell representation av dina uppgifter och händelser, vilket underlättar schemaläggning och planering inom teamen.

Det bästa är att ClickUps kalender integreras med din Google Kalender, så att du kan schemalägga screening-samtal direkt i ClickUp – och ändringar i en plattform visas i den andra.

Använd omfattande och samarbetsinriktad dokumentation

Om du är rekryteringschef vet du hur viktigt det är med korrekt dokumentation för att effektivisera rekryteringsarbetet. Tillräcklig dokumentation av viktiga policyer, rutiner, interaktioner, SOP-mallar och beslut är avgörande för riskhantering och efterlevnad av lagar och regler.

Du måste upprätta standardiserade processer för att hitta kandidater och fatta anställningsbeslut.

ClickUp Docs organiserar all relevant information relaterad till talangförvärv och tillhörande administrativa uppgifter. Talangledare och rekryteringsteam kan komma åt denna information närhelst det behövs.

Du kan använda Docs för att dokumentera rekryteringsguider och introduktionsprocesser, skapa utbildningsmanualer och upprätta juridiska dokument.

Organisera dokument för samarbete, kunskapsdelning och projektdokumentation inom team med hjälp av ClickUp Docs

Det bästa är att du kan dela dokument med berörda intressenter och göra ändringar i realtid, vilket gör det mycket enklare att samla in synpunkter och hålla dokumentet uppdaterat.

Proffstips💡: Du kan tilldela uppgifter till teammedlemmar i ClickUp Docs och följa upp framsteg och statusuppdateringar.

Affärsplaneringsplattformen Pigment tredubblade sin personalstyrka på sex månader efter finansieringsrundan i serie B. De behövde en lösning för att effektivisera onboardingprocessen, som fram till dess bestod av e-post, Slack-meddelanden och checklistor i Notion. Så här uppfyllde ClickUp alla krav som ett företagsövergripande samarbetsverktyg för onboarding: Central plattform för samarbetsbaserad arbetshantering

Anpassningsbara ClickUp-uppgifter, som kan tilldelas flera teammedlemmar för att samarbeta i projekt av alla storlekar

Mallar och automatiseringar optimerar onboardingprocessen Resultatet? 88 % ökning av effektiviteten vid introduktion av nya medarbetare

83 % minskning av cykeltiden för buggfixar

20 % ökning av teamets kommunikationseffektivitet

”Vi ville se till att alla olika team delade en gemensam plattform där vi kunde arbeta tillsammans och ingenting hamnade mellan stolarna. Vi ville upprätthålla hög effektivitet i vår dagliga verksamhet när vi expanderade i en global miljö där distansarbete var förstahandsvalet.”

ClickUp Brain för rekryteringsteam

ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, kan förbättra rekryteringsteamens effektivitet, optimera arbetsflödena i rekryteringsprojekt och hantera information på ett effektivt sätt, vilket minskar tiden det tar att anställa.

ClickUps AI-rekryteringsverktyg frigör tid för din HR-avdelning så att de kan fokusera på aktiviteter som förbättrar effektiviteten i rekryteringsprocessen och rekrytera lämpliga kandidater.

Med ClickUp Brain får du tillgång till:

AI-kunskapshanterare

Få omedelbara och korrekta svar på frågor om rekryteringsprocessen. ClickUp Brain hämtar information från dina arbetsytor, uppgifter och dokument för att ge dig det mest kontextuella svaret. Du kan hitta specifik information utan att behöva söka igenom flera dokument.

Prova ClickUp Brain ClickUp Brain samlar information om rekryteringsprocessen för effektiv referens

AI-projektledare

Att anställa kvalificerade kandidater är en tidskrävande och arbetsintensiv process. ClickUp Brain underlättar arbetet genom att automatisera repetitiva uppgifter som uppgiftsplanering, tilldelning av åtgärder och uppdatering av kandidaters status.

AI-skrivassistent

Om du har svårt att skriva jobbeskrivningar eller utforma e-postmeddelanden till kandidater kan ClickUp Brain också fungera som din skrivassistent för att effektivisera dessa uppgifter.

Den skapar tydliga och koncisa jobbeskrivningar baserat på dina uppmaningar, genererar mallar för kommunikation under de olika stegen i rekryteringsprocessen och utarbetar till och med utbildningsmaterial, rekryteringsrapporter eller introduktionsdokument.

Prova ClickUp Brain Använda ClickUp Brain för att skapa jobbeskrivningar

Förbättra din rekryteringsstrategi med ClickUp

AI-rekryteringsprogramvara förbättrar effektiviteten i alla steg av rekryteringsprocessen, från att hitta kandidater och granska CV till att bedöma kompetens och genomföra intervjuer.

Algoritmer för artificiell intelligens använder datadrivna insikter för att anställa kandidater av högre kvalitet som passar in i företagskulturen, vilket eliminerar mänskliga fördomar och säkerställer en mycket effektiv och rättvis anställningsprocess.

ClickUps allt-i-ett-programvara för AI-rekrytering har allt du behöver för att effektivisera din rekryteringsprocess och hitta de mest kvalificerade kandidaterna.

Vi rekommenderar att du börjar med att skapa en arbetsyta för din HR-avdelning, tilldela uppgifter till teammedlemmar med ClickUp Tasks, använda färdiga mallar för att dokumentera och hantera rekryteringsteam, implementera samarbetsredigering med ClickUp Docs och synkronisera din Google Kalender med ClickUp Kalender.

Det som gör ClickUp till det bästa AI-drivna rekryteringsverktyget är dess inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, som fungerar som din kunskapsmanager, projektledare och skrivassistent.

Registrera dig gratis på ClickUp för att uppleva kraften i AI-verktyg i din rekryteringsprocess.