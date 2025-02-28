De 11 bästa AI-CV-skaparna för 2025 för att optimera dina jobbansökningar

Jag vet av egen erfarenhet hur frustrerande det kan vara att skapa ett övertygande CV. Det är tidskrävande och känns ofta som ett svart hål av formatering och innehåll.

Men tänk om jag sa att det finns ett bättre sätt? Ett sätt att skapa ett professionellt, engagerande och ATS-optimerat CV på en bråkdel av tiden?

Använd AI-CV-skapare. Dessa kraftfulla verktyg förändrar jobbsökningsprocessen. De förenklar processen att skapa ett CV, erbjuder skräddarsydda mallar, optimerar ditt CV för specifika jobbeskrivningar och ser till att det är ATS-vänligt.

I det här blogginlägget presenterar jag de 11 bästa automatiska CV-skaparna. Låt oss sätta igång!

Vad ska du leta efter i ett AI-CV-verktyg?

Några viktiga funktioner bör inte förbises när du letar efter den bästa AI-CV-skaparen. Här är de viktigaste funktionerna som jag prioriterade:

ATS-kompatibla mallar : Se till att verktyget erbjuder professionella, : Se till att verktyget erbjuder professionella, ATS-kompatibla CV-mallar som ökar dina chanser att klara urvalsprocesserna.

Skräddarsydd CV-skapande : Välj ett AI-CV-verktyg som anpassar innehållet i ditt CV så att det matchar jobbeskrivningar och önskade jobbtitlar utan ansträngning.

Generator för personliga brev : Välj en generator för personliga brev för att skapa personliga brev tillsammans med CV:n.

Anpassningsalternativ : Leta efter funktioner som låter dig justera layout, typsnitt och avsnitt så att de passar din personliga stil och ditt måljobb.

Feedback i realtid : Välj en CV-skapare som ger tips och förslag för att optimera CV, punktlistor och professionella sammanfattningar direkt.

Flera CV-versioner : Se till att verktyget låter dig skapa och spara olika CV som är anpassade efter olika jobbannonser eller branscher.

Export- och formateringsalternativ: Leta efter CV-skapare som erbjuder export till PDF-filer och andra format för smidiga jobbansökningar.

De 11 bästa AI-CV-skaparna

Här är de bästa AI-skrivverktygen som jag tycker är bäst för att skapa skräddarsydda CV:

1. ClickUp (bäst för att skapa CV och spåra ansökningar)

Tror du att ClickUp bara är till för projektledning? Tänk om! Det är ett kraftfullt allt-i-ett-verktyg för jobbsökande, med funktioner för att skapa, organisera och optimera CV:n.

Prova ClickUp Brain för att skapa ett CV Lägg till ClickUp Brain till ClickUp-CV-mallen för att komma igång.

Oavsett om du skapar ett professionellt CV eller anpassar ett personligt brev för en önskad tjänst kan ClickUp göra varje steg enklare.

Med ClickUp Brain upptäckte jag att det var enkelt att hantera flera versioner av mitt CV för olika jobbtitlar. Behöver du skräddarsy ett CV för ditt drömjobb? ClickUp AI Writer föreslår rätt ord och fraser så att ditt CV eller personliga brev passar perfekt för den önskade tjänsten.

Kom igång med ClickUp Brain Skaffa ClickUp Brain för att generera flera exempel på personliga brev för specifika roller.

Du kan använda ClickUp Brain för att spåra dina ansökningar. Verktyget automatiserar uppgiftshanteringen med påminnelser om att följa upp med rekryteringschefer eller hålla deadlines – inga fler missade möjligheter!

Kom igång med ClickUp Docs Redigera innehåll och förfina avsnitt i ClickUp Docs med hjälp av AI.

ClickUp Docs är ett banbrytande verktyg för att skriva, redigera och organisera dokument. Jag skapade CV:n och personliga brev i Docs. Det är enkelt att omvandla en sektion till en uppgift, till exempel att förfina sammanfattningen i ditt CV eller justera CV:ts design.

Om du söker flera olika tjänster hjälper Docs dig att hålla reda på alla dina utkast, redigeringar och mallar utan krångel. Det är också enkelt att samarbeta i Docs, så om du vill ha din väns eller mentors åsikt om någon del kan du enkelt tagga dem!

Ladda ner den här mallen Håll koll på ansökningar, lediga jobb, företagsbetyg och mycket mer med hjälp av ClickUp Job Search Template.

ClickUp Job Search Template hjälper dig att organisera och effektivisera din jobbsökningsprocess.

Mallens förinställda statusar, som Ansökan inskickad eller Intervju inbokad, håller dig uppdaterad, medan taggar och anteckningar gör att du kan betygsätta företag, registrera förmåner och spåra löner.

Om du till exempel söker en tjänst som marknadschef kan du skapa uppgifter för varje ansökan, bifoga CV eller personliga brev och ställa in påminnelser om uppföljning – allt inom ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Skapa och tilldela uppgifter med ClickUp Tasks för att följa dina framsteg i jobbsökandet.

Övervaka tiden du lägger på jobbansökningar, intervjuer och andra aktiviteter i samband med jobbsökandet med ClickUp Time Tracking

Använd ClickUp Whiteboards för att visualisera din karriärväg och samarbeta med mentorer och karriärcoacher för att få feedback.

Sätt upp specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART) mål för din jobbsökning med hjälp av ClickUp Goals

Begränsningar för ClickUp

Verktygets många funktioner kan vara kraftfulla, men de har också en inlärningskurva. Men ClickUps omfattande bibliotek med handledningar kan underlätta denna övergång.

Mobilappen är visserligen bekväm, men kan sakna vissa funktioner jämfört med datorversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Resume Worded (bäst för att förbättra optimeringen av din LinkedIn-profil)

via Resume Worded

För skräddarsydd feedback på CV och LinkedIn-profiler kan Resume Worded hjälpa dig att sticka ut. Om du har svårt att synas på LinkedIn erbjuder verktyget praktiska förslag för att optimera nyckelord, lyfta fram prestationer och locka rekryterare.

Plattformen är enkel att använda och fokuserar på praktiska, mätbara förbättringar.

Du kan ladda upp ditt CV och få ett betyg och praktiska råd om hur du kan förbättra ATS-kompatibiliteten, lyfta fram viktiga prestationer och förfina grammatiken. Funktionen Targeted Resume är praktisk för att skräddarsy ansökningar till specifika jobbannonser.

Funktioner i Resume Worded

Få omedelbara CV-betyg för att mäta effektiviteten och upptäcka förbättringsmöjligheter.

Få personlig feedback på LinkedIn för bättre synlighet hos rekryterare

Anpassa CV:n efter jobbeskrivningarna för att förbättra ATS-kompatibiliteten.

Begränsningar i CV-formuleringar

AI-feedback från denna CV-skapare missar ofta kontextuella preferenser hos rekryterare.

Innehåller begränsat antal professionella mallar för kreativa eller nischade branscher.

Priser för CV-formulering

Gratis för alltid

Månadsvis: 12,25 $/månad per användare

Kvartalsvis: 33 $/månad per användare

Årligt: 19 $/månad per användare

Betyg och recensioner av CV-formuleringar

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Kickresume (bäst för att skapa AI-assisterade CV)

via Kickresume

Kickresume är fullspäckat med AI-verktyg som förenklar processen att skriva CV och personligt brev. AI Resume Writer skapar ett polerat CV på några sekunder, medan AI Cover Letter Builder ser till att tonen och innehållet stämmer överens med jobbeskrivningen.

Kickresume erbjuder också ATS-vänliga mallar för mycket konkurrenskraftiga roller. Resume Checker analyserar ditt CV och markerar områden som kan förbättras.

Kickresumes funktioner

Skapa ett professionellt AI-genererat CV på några sekunder och spara tid och energi.

Importera LinkedIn-data direkt för snabbare CV-skapande

Skapa en personlig webbplats från ditt CV med ett klick för bättre synlighet online.

Kickresumes begränsningar

Deras gratisplan innehåller endast fyra grundläggande CV-mallar och mallar för personliga brev.

Mobilappen saknar avancerade funktioner som finns på datorn.

Priser för Kickresume

Gratis för alltid

Månadsvis: 19 $/månad per användare

Kvartalsvis: 13 $/månad per användare

Årligt: 7 $/månad per användare

Kickresume-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Enhancv (bäst för att skapa ATS-vänliga CV)

via Enhancv

Enhancv är ett intuitivt verktyg för att skapa CV som är optimerat för ATS. Med detta verktyg kan du välja ATS-vänliga mallar som är anpassade efter din stil.

Onlineverktyget för att skapa CV innehåller visuella tillägg som diagram eller tidslinjer som på ett unikt sätt lyfter fram dina prestationer.

När jag laddade upp ett gammalt CV för att testa det använde det AI för att automatiskt generera CV-avsnitt och föreslog förbättringar, vilket sparade tid.

Enhancv-funktioner

Ladda upp en LinkedIn-profil för att automatiskt fylla i din CV-mall utan ansträngning.

Anpassa innehållet i ditt CV med AI för jobbansökningar med effektfulla handlingsord och fraser.

Kontrollera om det finns grammatiska fel och strukturella fel i AI-genererat innehåll för CV:n.

Begränsningar för Enhancv

Vissa användare rapporterar omstundvisa felaktigheter i AI:s förslag.

Prenumerationsmodellen är inte överkomlig för engångsanvändare.

Priser för Enhancv

Gratis för alltid

Pro Monthly Plan: 29,99 $/månad

Enhancv-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Teal (bäst för att skräddarsy CV:n efter specifika jobbeskrivningar)

via Teal

Teal är ett annat användarvänligt onlineverktyg för att skapa skräddarsydda CV. Dess verktyg för jobbmatchning hjälpte mig att analysera hur väl mitt CV passade en jobbannons och lyfte fram viktiga färdigheter och nyckelord som jag kunde förbättra. Teal är otroligt effektivt för jobbsökande i alla skeden. Med funktioner som import av LinkedIn-profiler och spårning av jobbansökningar sparar det tid samtidigt som det säkerställer att ditt CV är ATS-vänligt.

Teal-funktioner

Importera enkelt CV:n eller LinkedIn-profiler för omedelbar användning vid skapandet av nya CV:n.

Analysera ditt CV mot jobbeskrivningar för att se om det matchar nyckelord och färdigheter.

Anpassa flera versioner av ditt CV för olika roller utan att behöva börja om från början.

Teal-begränsningar

Vissa användare har nämnt att den betalda versionen inte är värd priset.

Det AI-genererade innehållet i den kostnadsfria CV-skaparen är inte alltid korrekt.

Teal-prissättning

Gratis för alltid

Teal+: 29 $/månad per användare

Årligt: 14,9 $/månad per användare

Teal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. ResumeGenius (Bäst för att skapa CV med förskrivet innehåll)

via ResumeGenius

Oavsett om du är student eller nybörjare i karriären är ResumeGenius rätt lösning för dina CV-behov. Jag tyckte att AI-CV-skaparens steg-för-steg-process var enkel tack vare funktioner som ATS-vänliga mallar och alternativ för automatisk formatering.

Du kommer att uppskatta ResumeGenius omfattande databas med punktlistor, som är perfekt för att lyfta fram dina färdigheter och prestationer. Observera dock att du måste prenumerera för att kunna ladda ner CV:n.

Funktioner i ResumeGenius

Effektivisera skapandet av ditt CV med ett användarvänligt, steg-för-steg-gränssnitt för nybörjare.

Använd förskrivet innehåll som är skräddarsytt för att lyfta fram vanliga färdigheter och prestationer.

Spara tid med ATS-vänliga CV-format för bättre framgång i din jobbsökning.

Begränsningar för ResumeGenius

Stöter du på en betalvägg för att ladda ner CV efter att ha provat det kostnadsfria verktyget?

Brist på fullständig anpassning av typsnitt och designelement

Priser för ResumeGenius

Gratis för alltid

14 dagars provperiod: 2,95 $ per användare

Betald plan: 7,95 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ResumeGenius

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Rezi (Bäst för att förbättra användningen av nyckelord i CV:t)

via Rezi

Rezi är ett kraftfullt AI-verktyg för att skapa CV som förenklar skapandet av CV som sticker ut. Jag älskade hur intuitiv processen kändes – du guidas steg för steg genom olika avsnitt, och AI:n föreslår innehåll när du fastnar.

Funktionen Target Your Resume är mycket användbar – den skannar jobbeskrivningar och ger rekommendationer om nyckelord för att öka dina chanser att klara Applicant Tracking Systems (ATS).

Rezi-funktioner

Öka effektiviteten med feedback från Rezi Score

Få AI-drivna förslag på färdigheter och erfarenheter som matchar din jobbsökning och rollbeskrivningar.

Skapa ett skräddarsytt personligt brev med hjälp av AI som komplement till ditt CV.

Rezi-begränsningar

Det går inte att skapa personliga brev med gratisversionen.

Anpassningsalternativen är mindre kreativa än hos designfokuserade konkurrenter.

Rezi-priser

Gratis för alltid

Pro: 29 $/månad per användare

Livstid: 129 $ engångskostnad

Rezi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Resume. io (Bäst för att få tillgång till nybörjarvänliga CV-mallar)

För att skapa CV och personliga brev som sticker ut är Resume.io värt att kolla in. Dess ATS-vänliga mallar gör det enkelt att uppfylla arbetsgivarnas krav, och funktionen för jobbsökning låter dig organisera ansökningar, intervjuer och jobberbjudanden på ett och samma ställe.

Denna AI-CV-skapare erbjuder professionellt utformade mallar och automatiska förslag på jobbeskrivningar och sammanfattningar. Jag kunde snabbt skräddarsy ett CV genom att justera AI-genererade fraser, så att det passade perfekt för jobbannonsen.

Funktioner i Resume.io

Anpassa mallar med fördesignade format som testats av rekryterare för alla yrken och branscher.

Skapa jobbspecifika fraser med hjälp av AI för att snabbt skräddarsy CV och personliga brev.

Spåra dina jobbansökningar med verktyg för att övervaka ansökta, intervjuade eller avvisade tjänster.

Begränsningar för Resume.io

Jobbsökningen saknar avancerad analys för bättre insikter om ansökningar

Användare har rapporterat om sporadiska buggar vid sparande av ändringar online.

Priser för Resume.io

Gratis för alltid

7 dagars provperiod: 3,95 $ per användare

6 månader: 9,99 $/månad per användare

1 år: 6,25 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Resume.io

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Zety (Bäst för att skapa matchande personliga brev och CV)

via Zety

Zety, ett AI-verktyg för att skapa CV, förenklar arbetet med att skapa skräddarsydda tekniska CV och personliga brev. Oavsett om du uppdaterar ett befintligt CV eller börjar från scratch, guidar Zety dig steg för steg med experttips för att skapa ett CV som sticker ut.

Jag hittade många anpassningsbara mallar som passade min stil och mina karriärmål. Det gjorde att jag enkelt kunde justera färger, typsnitt och layouter. Den integrerade CV-kontrollen säkerställer att ditt CV är ATS-vänligt, vilket ökar dina chanser att nå rekryterare.

Zety-funktioner

Få skräddarsydda förslag för varje avsnitt, från rubriker till färdigheter, som matchar en jobbeskrivning.

Skapa matchande personliga brev som kompletterar ditt CV för en sammanhängande ansökan.

Få omedelbar feedback med CV-kontrollen för läsbarhet, nyckelordstäthet och ATS-kompatibilitet.

Zetys begränsningar

Kräver prenumeration för nedladdningar, vilket begränsar tillgängligheten för gratisanvändare.

Vissa användare har rapporterat att Zety har begränsade anpassningsalternativ och AI-funktioner.

Zety-priser

Gratis för alltid

14 dagars provperiod: 1,95 $ per användare

Månadspaket: 25,95 $/månad per användare

Zety-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. MyPerfectResume (Bäst för att skapa ATS-kompatibla CV för olika roller)

via MyPerfectResume

MyPerfectResume är ett AI-CV-verktyg som skapar ett professionellt CV från grunden eller uppdaterar ditt nuvarande CV på några minuter.

Jag använde det för att skapa flera versioner av ett CV för olika roller, och den kraftfulla CV-redigeraren gjorde det snabbt och enkelt.

MyPerfectResume hjälper dig att strukturera ditt CV så att det uppfyller kraven i ATS-systemet (Applicant Tracking System). Verktyget erbjuder även experttips för att förbättra varje del av CV:t.

MyPerfectResume-funktioner

Skräddarsy ditt CV med åtgärdsbaserade förslag på färdigheter och prestationer.

Förbättra läsbarheten med hjälp av verktyg för felkontroll, till exempel stavningskontroll.

Få tillgång till flera CV för olika jobb utan att behöva skapa nytt innehåll.

Begränsningar för MyPerfectResume

Erbjuder ingen gratis provperiod för tjänster för att skriva CV.

CV-skaparen är textfokuserad och erbjuder minimalt stöd för kreativa portföljer.

Priser för MyPerfectResume

14 dagars provperiod: 1,45 dollar

Månadspaket: 24,95 $/månad per användare

Årspaket: 5,95 $/månad per användare

Betyg och recensioner av MyPerfectResume

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. Resumaker. ai (Bäst för att skapa ett skräddarsytt CV för ditt nästa jobb)

Resumaker. ai kombinerar AI-driven effektivitet med användarvänliga funktioner som hjälper dig att skapa obegränsat med CV:n som fångar rekryterarnas uppmärksamhet.

Det effektiviserade hela processen med att skriva mitt CV, vilket gjorde det enkelt att skapa ett nytt CV eller förfina ett befintligt för att passa specifika jobbroller.

AI-CV-skaparen erbjuder en rad olika CV-design med färdiga mallar. Den hjälpte mig att skapa ett skräddarsytt CV för olika branscher (kreativ, företag eller teknik).

Resumaker. ai-funktioner

Optimera sammanfattningen i ditt CV för att fånga uppmärksamhet på några sekunder

Framhäv dina färdigheter och prestationer med tydliga, moderna layouter.

Lägg till visuella element som ikoner för att få ditt CV att sticka ut.

Resumaker. ai begränsningar

Användare har rapporterat att inte alla mallar är lika ATS-vänliga.

CV-skaparen erbjuder inte LinkedIn-integration för smidiga profiluppdateringar.

Priser för Resumaker.ai

Standard: 0,99 $/14 dagars provperiod

Månadspaket: 29,70 $/månad per användare

Resumaker. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Optimera processen för att skriva ditt CV med ClickUp!

Det kan kännas överväldigande att välja rätt AI-CV-skapare för att skapa professionella CV och matchande personliga brev. Men med denna lista över de 11 bästa verktygen kan du med självförtroende välja det perfekta alternativet för att skriva ett CV med AI.

Är du fortfarande osäker eller har du ont om tid? ClickUp är lösningen för dig!

Den mångsidiga plattformen gör att du kan hantera olika versioner av ditt CV, spåra ansökningar, sätta deadlines och samarbeta effektivt. Dessutom hjälper de AI-drivna verktygen dig att skapa CV och personliga brev som sticker ut.

Är du redo att ge din karriärplanering ett lyft och visa upp rätt kompetens? Registrera dig på ClickUp idag och ta kontroll över din jobbsökning!