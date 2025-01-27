De 10 bästa programvarorna för kompetenshantering 2025 (recensioner och priser)

Under mina år av erfarenhet av att leda framgångsrika team har jag insett att programvara för kompetenshantering är som en GPS som guidar dig till rätt talanger. Genom trial and error har jag upptäckt att sådan programvara gör det möjligt för team att identifiera, utvärdera, utveckla och effektivt följa upp medarbetarnas kompetens.

Det är helt enkelt det som håller oss chefer vid våra sinnens fulla bruk och våra HR-team glada. Företag, myndigheter, utbildningsinstitutioner, you name it – vi behöver alla en solid plattform för kompetenshantering i vårt hörn.

Så låt oss göra oss själva en tjänst och välja det bästa. Låt oss tillsammans utforska denna lista över de 10 bästa programvarorna för kompetenshantering som verkligen kan göra skillnad.

Låt oss dyka in!

Vad ska du leta efter i programvara för kompetenshantering?

Du behöver rätt HR-programvara om du vill utveckla dina anställdas kompetens, stärka din affärsstrategi och få en heltäckande bild av din personalstyrka. Hoppa gärna över detta avsnitt om du redan vet vad du letar efter.

Annars är här några viktiga saker att tänka på:

Artificiell intelligens: Leta efter programvara som har Leta efter programvara som har AI-verktyg för HR . AI kan till exempel sammanfatta kompetensdata och förbättra utbildningsprogram för kompetensutveckling.

Automatisering : Hitta en plattform som låter dig sätta småsaker på autopilot

Omfattande verktyg: Nöj dig inte med verktyg för kompetenshantering – leta efter en plattform med extra verktyg och mallar för allt som rör medarbetare, kunskap och projektledning.

Användarvänligt gränssnitt: Välj Välj en programvara för personalhantering som är lätt att använda och förstå utan omfattande utbildning.

Du förstår vad vi menar. I grund och botten vill du ha en programvara för kompetenshantering med funktioner som underlättar alla aspekter av ditt arbete.

De 10 bästa programvarorna för kompetenshantering att använda 2024

Du är här för att hitta den bästa programvaran för kompetenshantering, och jag har gjort det svåra arbetet genom att söka igenom marknaden efter de 10 bästa alternativen.

Kolla in vår kortlista så hittar du vad du behöver på nolltid.

Visualisera projektets milstolpar med Gantt-vy i ClickUp

ClickUp för HR-team effektiviserar allt från rekrytering till introduktion och mycket mer. ??‍?

Förfina och förenkla allt som rör medarbetarutveckling och ledning med vår allt-i-ett-plattform för HR-hantering.

ClickUp gör det enkelt att:

Spåra enskilda medarbetares prestationer, engagemang och utveckling

Skapa anpassningsbara vyer för att samordna dina teammedlemmar

Lagra konfidentiell kommunikation och medarbetarinformation på ett säkert sätt

Organisera kandidater, ansökningar och kontakter

Spara tid med mallar, anpassade statusar och automatisering.

Skapa datadrivna rapporter för en överblick över ditt kompetenshanteringssystem.

Använd ClickUp-mallar för att spara tid på kompetensanalys och se medarbetarnas kompetenser och certifieringar på ett ögonblick.

Använd till exempel ClickUps mall för kompetensgapanalys för att utföra en kompetensbedömning och identifiera vilka nyckelkompetenser som saknas hos dina teammedlemmar. Därifrån får du praktiska råd om hur du kan överbrygga kompetensgapet, förbättra produktiviteten och allt annat som ditt företag behöver för att lyckas.

Behöver du en app för måluppföljning? ClickUp Goals hjälper dig att nå framgång med mätbara mål, automatisk uppföljning av framsteg och tydliga tidsplaner. Använd den för att följa upp individuella mål relaterade till kompetens för dina team och anställda.

ClickUp har också programvara för övervakning av anställda som visar realtidsdata om vad dina teammedlemmar gör.

Och glöm inte ClickUp AI och ClickUp Automations! Dessa två verktyg kombineras för att spara timmar varje vecka genom att automatisera vardagliga uppgifter och utnyttja den enorma kraften i dagens bästa artificiella intelligens.

Med tusentals verktyg, mallar och integrationer är ClickUps kostnadsfria programvara för projektledning bara ett klick bort.

ClickUps bästa funktioner

Ett bibliotek med över 1 000 mallar (t.ex. mallar för utvecklingsplaner , arbetsflöden, kompetensmatriser etc.).

Mer än 1 000 integrationer med populära plattformar och verktyg, inklusive Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot och många fler.

Funktioner för samarbete i realtid gör det enklare att upprätthålla kommunikationen mellan teammedlemmarna om deras framsteg, vilket förbättrar kritiska färdigheter.

Verktyg för projektledning och prioritering hjälper ditt team att hålla sig på rätt spår när det gäller utbildningsinitiativ, kompetensutveckling och mycket mer.

ClickUps mall för teknisk kompetensmatris har funktioner för kompetensbedömning, kompetensutveckling, uppföljning av kompetensnivåer och karriärutveckling.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för kompetensmatris är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att navigera i de unika komplexiteterna i din talanghantering.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar att det tar tid att lära sig ClickUps många funktioner (löses med hjälp av instruktionsvideor och omfattande FAQ).

ClickUp AI är inte tillgängligt för användare med gratisabonnemang.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Kompetensbas

via Skills Base

Skills Base är en programvara för kunskapshantering som erbjuder en transparent och tillgänglig hubb för kompetensklassificering. Använd denna plattform för kompetenshantering för att utvärdera, visualisera och agera på kompetensdata för att få insikter om omskolning, talanghantering, personalplanering och mycket mer.

Skills Base bästa funktioner

Identifiera kompetensbrister i ditt team för att förbättra personalbehållningen, rekryteringen och organisationens tillväxt.

Holistisk kompetensspårning identifierar var ytterligare stöd behövs för att få rätt kompetens på din arbetsplats.

Molnbaserad kompetensmatris ger dig realtidsdata för förbättrad prestationshantering.

Skills Base-biblioteket erbjuder en samling färdigheter baserade på organisatoriska roller inom ditt företag.

Skills Base begränsningar

Användarrecensioner har nämnt ett behov av förbättrade AI-funktioner för att spara tid och förbättra rekryteringsprocessen.

Enligt vissa recensioner är administrativa verktyg ibland komplexa och svåra att förstå.

Skills Base priser

Gratis

Teams: 99 $/månad, betalas årligen i förskott

Företag: 149 $/månad, betalas årligen i förskott

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Skills Base betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: 0/5 (0 recensioner)

3. SkillNet

via SkillNet

SkillNet är en mjukvaruplattform för kompetenshantering som förvandlar företag till kompetensbaserade organisationer. Plattformen har förnyat verktygen för utvärdering och utveckling av medarbetare, vilket gör det enklare att utvärdera, inspirera och optimera dina personalresurser.

SkillNets bästa funktioner

Personanpassade ramverk för kompetensutveckling och omskolning sparar tid när du skapar initiativ för att förbättra medarbetarnas kompetens.

Molnbaserad databas för certifieringshantering med allt du behöver för att spåra externa certifieringar och referenser för alla yrkesroller.

Kompetensdatabaser och kalkylblad spårar, observerar och mäter medarbetarnas kompetens baserat på självskattade och chefsbedömda data.

Fokus på kompetens som behövs inom hälso- och sjukvård, tillverkning och teknikföretag.

SkillNet begränsningar

Användarrecensioner nämner sporadiska buggar och kraschproblem.

Enligt vissa recensioner säger teammedlemmarna att plattformen skulle kunna förbättras med en mer intuitiv design.

SkillNet priser

Kontakta oss för prisuppgifter

SkillNet betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)

4. Avilar

via Avilar

Avilar tillhandahåller en molnbaserad plattform för kompetenshantering: WebMentor LMS Learning Management System. Använd den för att definiera arbetsroller, skapa kompetensramverk, utbilda teammedlemmar och förstå den aktuella kompetensnivån inom din personalstyrka. ?

Avilar bästa funktioner

Programvara för kompetenshantering och medarbetarengagemang gör det möjligt för organisationer att fylla kompetensluckor och definiera en karriärväg för varje teammedlem.

Detaljerade data ger information om förbättringar av utbildnings- och utvecklingsinitiativ.

Verktyg för personal- och successionsplanering förbereder dig för potentiella förluster och hjälper dig att hitta ersättare i god tid.

Samarbetet med ledande utbildningsleverantörer ger användarna tillgång till en mängd olika resurser för lärandehantering.

Avilar-begränsningar

Kompetensutbildningar måste köpas separat (priset per kurs varierar, men många kostar mindre än 10 dollar).

Bristen på kundfeedback på populära recensionsplattformar gör det svårt att få information om den genomsnittliga användarupplevelsen.

Avilar priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Avilar-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Pluralsight

via Pluralsight

Pluralsight är ett verktyg för kompetenshantering som ger organisationer och team tillgång till högst rankade produkter och onlinekurser för att främja kompetensutveckling. Använd datadrivna insikter för att utvärdera ditt teams hårda och mjuka kompetenser, göra förbättringar och fylla kompetensluckor.

Pluralsights bästa funktioner

Anpassade utbildningsprogram och utbildningsvägar stöder unika organisatoriska mål för att erbjuda rätt kurser för varje teammedlem.

Kurser som riktar sig till kompetens inom IT- och teknikområdet är idealiska för organisationer som behöver fylla luckor i specialiserad kompetens.

Kompetensutvecklingskartor skapar kursplaner som passar många, så att teamen förstår var de ska börja och hur de ska gå vidare.

Praktiska lärandeupplevelser använder projekt, laboratorier och sandlådor för att befästa nya färdigheter och öka självförtroendet hos dina teammedlemmar.

Begränsningar för Pluralsight

Vissa användare uttrycker ett behov av integration med andra populära system för lärandehantering.

Recensioner från vissa användare nämner bristen på motiverande e-postmeddelanden för att hålla teammedlemmarna fokuserade på kurserna.

Pluralsight priser

Startpaket: 33,25 $/månad per användare

Professional: 48,25 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pluralsight-betyg och recensioner

G2: 4/6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. intelliHR

via intelliHR

intelliHR är en programvara för talanghantering med verktyg för kompetenshantering som förbättrar prestanda, engagemang, personalbehållning och företagskultur. Använd den för att skapa en bättre arbetsupplevelse för din organisation, dina team och dina medarbetare samtidigt som du fyller kompetensluckor och förbättrar utvecklingsprocesserna.

intelliHR:s bästa funktioner

Med självbetjäning för anställda kan teammedlemmarna hantera sina personuppgifter, prestationsutvärderingar, utbildningsregister och mycket mer.

Realtidsanalyser och insikter gör det möjligt för chefer att fatta välgrundade beslut om personalplanering och prestationshantering.

Prestationshanteringssystemet omfattar målsättning, feedback och prestationsutvärderingar.

Onboarding- och offboarding-upplevelsen effektiviserar processen och säkerställer efterlevnad av regler och föreskrifter.

Begränsningar för intelliHR

Vissa användare har uttryckt ett behov av mer detaljerade instruktionsvideor för att minska inlärningskurvan.

Enligt recensionerna skulle vissa team ha nytta av ytterligare integrationer från tredje part.

intelliHR priser

Kontakta oss för prisuppgifter

intelliHR-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

7. Growthspace

via Growthspace

Growthspace är en molnbaserad inlärningsplattform som erbjuder en rad verktyg för kompetenshantering riktade till individer och organisationer som arbetar mot professionella utvecklingsmål. Dra nytta av ett brett utbud av interaktiva, engagerande och praktiska kurser och coachningsprogram ledda av ämnesexperter.

Growthspaces bästa funktioner

Personliga coachningssessioner med erfarna proffs för att tillgodose varje individs specifika behov.

Interaktiva inlärningsverktyg som frågesporter och simuleringar för att förbättra medarbetarnas engagemang.

Högkvalitativt innehåll och aktuell information från ledande experter och opinionsbildare garanterar kvalitativa kompetenshöjande initiativ.

Praktisk och handlingsinriktad metod som ger användarna verkliga insikter och färdigheter som de kan tillämpa i sin karriär.

Begränsningar för tillväxtutrymme

Vissa användare säger att plattformen för mötesplanering inte är så användarvänlig som den kunde vara.

Recensioner från vissa team har uttryckt ett behov av anpassade användardashboards för att förbättra inlärningsupplevelsen.

Growthspace priser

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag för medarbetarutveckling.

Growthspace-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: N/A

8. Rallyware

via Rallyware

Rallyware är en plattform för prestationsförbättring som ger rekommendationer till ditt team. Använd den för att identifiera de bästa utbildnings- och affärsaktiviteterna för varje individ vid rätt tidpunkt för att förbättra effekten av dina verktyg för kompetenshantering.

Rallywares bästa funktioner

Personliga inlärningsplaner riktar sig mot enskilda användares behov, mål och inlärningsstilar för att rekommendera rätt färdigheter och innehåll för dem.

Gamification-element som märken och topplistor förbättrar medarbetarnas engagemang och motivation.

Appen är optimerad för mobila enheter så att användarna kan komma åt plattformen var som helst och när som helst.

Detaljerade analyser och rapporter om engagemang och framsteg för varje elev gör det enklare för administratörer att följa upp effektiviteten i utbildningsprogrammen.

Rallywares begränsningar

Recensioner från vissa användare rapporterar att språkinställningen inte alltid är tillförlitlig, utan ibland visar stycken på engelska istället för det valda språket.

Vissa team har uttryckt önskemål om att se ytterligare implementering av AI-funktioner i Rallyware-plattformen.

Rallyware priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Rallyware

G2: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 20 recensioner)

9. Cloud Academy

via Cloud Academy

Cloud Academy tillhandahåller programvara för kompetenshantering för att bygga upp gedigna kunskaper inom molnbaserad databehandling. Dra nytta av detaljerade analyser och rapporter för att bättre förstå engagemang och framsteg för varje lärande och fatta mer välgrundade beslut.

Cloud Academys bästa funktioner

Kursbiblioteket innehåller utbildning för de största molnplattformarna, inklusive AWS, Azure, Google Cloud Platform och många fler.

Praktiska laborationer gör det möjligt för användarna att öva och tillämpa de kunskaper de har fått från kurserna i verkliga situationer.

Kompetensbedömningar för användare för att identifiera styrkor och områden där de behöver förbättras

Detaljerade rapporter och analyser med den information du behöver för att följa kompetensutvecklingen och medarbetarnas engagemang.

Begränsningar för Cloud Academy

Recensionerna nämner ett behov av kontinuerliga kursuppdateringar för att hålla jämna steg med de senaste förändringarna i populära molnplattformar (Cloud Academy har sagt att de arbetar aktivt med detta).

Vissa användare säger att den begränsade tillgängligheten offline och på mobila enheter minskar teammedlemmarnas inlärningsprogression.

Cloud Academy priser

Privatpersoner: 39 $/månad

Små team: 55 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Cloud Academys betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. Runn

via Runn

Runn är en molnbaserad resurshanteringsplattform med integrerade verktyg för tidrapportering och prognoser. Använd den för att planera projekt, schemalägga resurser, effektivisera team, identifiera kompetensluckor och få en överblick över din personalstyrka.

Runns bästa funktioner

Den användarvänliga designen gör det enkelt för teammedlemmarna att navigera och använda verktygen utan tekniska kunskaper.

Anpassningsbara arbetsflöden gör att du kan anpassa Runn-plattformen till din organisation och dina teammedlemmar.

Resurshanteringssystemet gör det möjligt för dig att hantera och spåra ditt teams arbetsbelastning och använda dina resurser effektivt.

Realtidsanalyser ger detaljerad information om teamets prestationer och projektets framsteg för bättre datadrivna beslut.

Runn-begränsningar

Recensioner från vissa användare uttrycker ett behov av ytterligare API-funktioner.

Vissa recensenter säger att det är svårt att ställa in behörighetsnivåer eller att det kräver workarounds.

Runn prissättning

Gratis

Pro: 10 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Runn-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Optimera ditt team med verktyg för kompetenshantering

I en värld där kompetens är valuta är det avgörande att använda rätt verktyg för kompetenshantering.

Implementering av programvara för kompetenshantering effektiviserar organisatoriska processer och ger teammedlemmarna möjlighet att nå sin fulla potential. ✨?

Är du redo att effektivisera ditt kompetenshanteringsflöde? Upplev en ny nivå av effektivitet och medarbetarengagemang – registrera dig för ClickUp idag!