50+ exempel på hobbyer och intressen för ditt CV

CV:n är ett sätt för oss att visa potentiella arbetsgivare vad vi har att erbjuda.

Visst, syftet med ett CV är främst att visa upp dina professionella färdigheter, din expertis och din utbildningsbakgrund, men för att lyckas i ditt jobb krävs mer än så.

Att lägga till dina hobbyer och intressen i ditt CV kan positionera dig som en person med en välbalanserad personlighet som troligen har många saker gemensamt med kollegor, teammedlemmar och kunder.

Avsnittet "hobbyer och intressen" i ditt CV är ett bra ställe att visa upp detta. Genom att lista de aktiviteter och intressen som ger dig glädje och avkoppling ger du rekryteringscheferna en inblick i vem du är utanför arbetsdagen. De (och dina framtida kollegor) kan använda den informationen för att knyta an till dig på ett personligt plan.

Ett CV med mångsidiga och varierande intressen skiljer dig också från konkurrenterna och kan till och med öka dina chanser att få jobbet.

Om du inte vet vilka hobbyer och intressen du ska ta med i ditt CV, då är den här guiden något för dig! 🫵

Bör du ange dina hobbyer och intressen i ditt CV?

Det korta svaret är ja! Hobbyn och intressen visar potentiella arbetsgivare att du gör produktiva saker utanför arbetet.

Tänk dig en kandidat som brinner för bergsklättring. När hon anger detta i sitt CV visar det hennes uthållighet och förmåga att arbeta under press. Det visar också hennes talang för problemlösning när hon tar sig uppför väggen. Alla dessa egenskaper är eftertraktade hos en anställd och högt värderade av arbetsgivare.

Så här kan ett avsnitt om hobbyer och intressen göra ditt CV ännu bättre:

Kompetensen lyser igenom: Dina hobbyer är en indikator på relativt överförbara färdigheter. Älskar du att laga mat? Din uppmärksamhet på detaljer kommer att vara till nytta när du granskar dokument eller gör komplexa projektplaner. Är du en ivrig fotograf? Ditt skarpa öga och din förmåga att fånga ett ögonblick kan göra dig väl lämpad för roller inom grafisk design, marknadsföring, kreativitet eller produktdesign.

Personlighetens kraft: Dina hobbyer ger en unik inblick i vem du är som person. Är du en social person som trivs med lagsporter eller en detaljorienterad Lego-entusiast som gillar att arbeta med soloprojekt? Dessa detaljer ger en bild av din arbetsstil och hur du skulle kunna passa in i företagskulturen.

Erfarenhetsboost: Nyutexaminerade eller personer Nyutexaminerade eller personer som byter karriär kan ha ett CV som saknar yrkeserfarenhet. Här kan hobbyer och intressen komma till undsättning. De visar på din mångsidighet, initiativförmåga och potential som en framtida tillgång för rekryteringschefen.

Hobbyer och intressen hjälper dig också att återhämta dig från trötthet efter jobbet, vilket gör att du kan upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

💡Proffstips: För studenter kan extrajobb och universitetsprojekt vara ett bra tillskott till CV:t, eftersom det visar på en entreprenörsanda.

Vad är skillnaden mellan intressen och hobbyer?

Hobbyer och intressen kan verka likartade, men det finns subtila skillnader mellan dem.

Låt oss bryta ner det ytterligare. 🛠️

Vad är hobbyer?

Det här är aktiviteter som du ägnar dig åt regelbundet. De kräver ofta en tidsinsats och innebär utveckling av färdigheter. Det viktigaste är att hobbyer ger dig glädje. Tänk på aktiviteter som bergsklättring, trädgårdsarbete eller att spela gitarr. Dessa sysselsättningar visar på värdefulla överförbara färdigheter som arbetsgivare söker.

Till exempel visar trädgårdsarbete på tålamod, uppmärksamhet på detaljer och förmåga att följa komplexa odlingscykler. Att spela gitarr visar på din hängivenhet att öva, förmåga att lära dig svåra färdigheter (som att läsa noter) och potential för lagarbete om du spelar i ett band.

Vad är intressen?

Det här är ämnen eller aktiviteter som väcker din nyfikenhet, men som du kanske inte ägnar dig åt så ofta. Kanske är du fascinerad av astrofysik eller gillar att läsa resebloggar.

Även om dina intressen inte nödvändigtvis lyfter fram specifika färdigheter, har de ändå ett värde! De ger en inblick i din personlighet och vad som intresserar dig intellektuellt.

Så, vad ska du ta med i ditt CV?

Svaret: båda, men strategiskt!

Fokusera på hobbyer: Prioritera hobbyer som har direkt koppling till de färdigheter eller egenskaper som krävs i jobbeskrivningen. Om du söker ett jobb inom landskapsarkitektur skulle din trädgårdshobby, som visar dina kunskaper om växtliv och ditt engagemang för att upprätthålla ett hälsosamt ekosystem, passa utmärkt.

Använd intressen (men sparsamt): Välj personliga intressen som verkligen speglar din personlighet och som kan leda till en konversation under intervjun. Att nämna din förkärlek för resebloggar kan väcka intresse hos ett företag som värdesätter ett globalt tänkesätt.

Viktiga punkter att komma ihåg: Relevans är nyckeln: Både hobbyer och intressen bör helst vara relevanta för den tjänst du söker.

Kvalitet framför kvantitet: Det är bättre att lista några få men betydelsefulla fritidsintressen än en lång lista med generella intressen. Att "titta på TV" är till exempel inte ett fritidsintresse som du bör nämna i ditt CV.

Visa, berätta inte: Använd starka handlingsverb för att beskriva hur dina hobbyer bidrar till dina färdigheter.

Att förstå skillnaden mellan hobbyer och intressen kan hjälpa dig att skapa ett CV som är mer än bara en lista över din erfarenhet. Att lägga till dem strategiskt i ditt CV hjälper dig att väva ihop en övertygande berättelse om dina unika färdigheter och vem du är som person.

Olika typer av hobbyer att lyfta fram i ett CV

Vi har fastställt att hobbyer kan vara bra för att förbättra ett CV, men med så många alternativ, var ska man ens börja?

Den goda nyheten är att det finns en kategori för alla typer av personliga intressen!

Nedan följer beskrivningar av populära hobbyer och hur de kan förbättra ditt CV. 👇

Sportrelaterat: Från lagsport som basket till individuella sporter som löpning, sportintressen visar på engagemang, uthållighet och förmågan att arbeta mot ett mål. Lagsport lyfter dessutom fram samarbets- och kommunikationsförmåga. Kreativa sysselsättningar: Oavsett om du är en duktig målare, en mästare på bakning eller en kodningsgeni som skapar videospel, visar kreativa hobbyer på problemlösningsförmåga, kreativitet och förmågan att tänka utanför boxen. Intellektuella utmaningar: Spenderar du din fritid med att läsa facklitteratur eller lösa svåra pussel? Dessa aktiviteter visar på din intellektuella nyfikenhet, analytiska tänkande och kärlek till lärande – alla Spenderar du din fritid med att läsa facklitteratur eller lösa svåra pussel? Dessa aktiviteter visar på din intellektuella nyfikenhet, analytiska tänkande och kärlek till lärande – alla vanor som kännetecknar mycket effektiva människor. Teknisk kompetens: Bygger du datorer, lär dig ett nytt programmeringsspråk eller skapar appar på din fritid? Dessa tekniskt kunniga hobbyer visar din digitala kompetens och förmåga att snabbt lära dig nya färdigheter. Konstnärliga intressen: Att spela ett musikinstrument, komponera musik eller fotografera – konstnärliga hobbyer visar din förmåga att uttrycka dig kreativt, din hängivenhet till att öva och din potential att bidra med nya perspektiv. Kulturella intressen och resor: Dessa aktiviteter visar att du är öppen för nya erfarenheter och anpassningsbar. Volontärarbete utomlands eller hemma visar att du är osjälvisk, generös och har förmågan att knyta kontakter med människor med olika bakgrund.

💡Proffstips: Det viktigaste är att välja hobbyer som är relevanta för den tjänst du söker. Du måste lyfta fram de färdigheter och egenskaper du besitter, eftersom de implicit symboliserar goda arbetsvanor.

Hur bestämmer du vilka hobbyer och intressen du ska ta med?

Om du inte redan har några hobbyer och intressen att lägga till i ditt CV kan det vara en bra utgångspunkt att använda verktyg för personlig utveckling för att bygga upp dem.

Men om du har en alltför lång lista med hobbyer och intressen och inte vet vilka du ska lyfta fram i ditt CV, här är några tips som hjälper dig att göra ett bra val. ✅

1. Analysera jobbeskrivningen och företagskulturen

Läs jobbeskrivningen noggrant. Var särskilt uppmärksam på de färdigheter som krävs och de egenskaper som efterfrågas. Studera sedan företagets webbplats och sociala medier.

Ta reda på följande: Hur ser arbetsmiljön ut? Värdesätter de samarbete eller självständigt arbete? Delar de anställda med sig av sina kreativa resor på företagets bloggar eller LinkedIn-profiler?

Leta efter ledtrådar som kan hjälpa dig att anpassa dina hobbyer och intressen så att de stämmer överens med företagskulturen.

Om du till exempel söker en marknadsföringsroll på ett nystartat företag, lyft fram din deltagande i en lokal hackathon (intellektuell utmaning och teknisk kompetens) för att visa din förmåga att trivas i en dynamisk miljö och arbeta under press.

2. Branschrelevans

Vissa hobbyer passar naturligtvis bättre för vissa branscher än andra.

Söker du ett jobb som grafisk designer? Att nämna din passion för fotografi (konstnärliga intressen) signalerar en känsla för visuell design, estetik och potential att skapa tilltalande grafik.

Exempel: Du är nyutexaminerad och söker en tjänst som forskningsassistent vid en vetenskaplig institution. Genom att ange ditt intresse för astronomi (intellektuell utmaning) visar du din vetenskapliga nyfikenhet och passar perfekt in i institutionens inriktning.

3. Undvik att ange hobbyer som inte är relevanta

Även om ditt CV är en plattform för att visa upp din personlighet, är det klokt att undvika att lista hobbyer som kan vara kontroversiella eller helt irrelevanta för jobbet.

Håll dig till aktiviteter som visar dig i ett positivt ljus och framhäver din mångsidighet.

Anpassa dina val efter jobbtitel:

Här är några konkreta exempel på hur hobbyer kan passa olika yrkesroller:

Projektledare: Att leda en gemensam trädgård (kreativt och människoorienterat) visar dina organisatoriska färdigheter, din förmåga att delegera och ditt engagemang för att driva projekt till slut.

Mjukvaruutvecklare: Genom att delta i open source-projekt (teknikkompetens) visar du din passion för kodning, din förmåga att samarbeta i en virtuell miljö och ditt engagemang för kontinuerligt lärande.

Kundtjänstmedarbetare: Volontärarbete på ett djurhem (kulturella intressen och resor) visar på din medkänsla, empati och utmärkta kommunikationsförmåga – allt viktigt för att bygga upp en god relation med kunderna.

Läs också: 10 gratis mallar för personlig livsplanering

Hur du listar hobbyer och intressen i ditt CV

Nu när vi har fastställt att hobbyer och intressen är viktiga, hur formulerar och placerar du dem i ett slagkraftigt avsnitt i ditt CV? 📑

Här är några tips som hjälper dig att visa upp dina passioner på ett strategiskt sätt:

Skapa en särskild avsnitt för "Intressen"

Det bästa är att skapa en separat avsnitt för "Intressen" längst ner i ditt CV. Termen "Intressen" låter professionellt och speglar din personlighet i de aktiviteter du tycker om.

Varför fungerar det?

Ett särskilt avsnitt för "Intressen" gör ditt CV överskådligt och visuellt tilltalande. Det signalerar också till rekryteraren att du har tänkt igenom hur du ska visa upp din kandidatur från alla håll.

Inkludera dem när de tillför mervärde

Det finns inga fasta regler för att inkludera intressen, men i allmänhet är det fördelaktigt när:

Du har begränsad yrkeserfarenhet: Nyutexaminerade eller personer som byter karriär kan ha en mindre omfattande arbetslivserfarenhet. Hobbyn och intressen kan fylla luckan och visa upp dina färdigheter, initiativförmåga och potential.

Dina fritidsintressen har direkt koppling till de färdigheter eller egenskaper som framhävs i jobbeskrivningen: Det här är det perfekta läget! Låt dina passioner visa dina överförbara färdigheter.

De ger en inblick i din personlighet och hur du passar in i företagskulturen: Tyder dina fritidsintressen på samarbetsförmåga eller uppmärksamhet på detaljer? Dessa detaljer kan hjälpa dig att passa in i företagskulturen.

💡Proffstips: Om du byter karriär, uppdatera din karriärkarta och lista färdigheter från din tidigare karriär som är relevanta för det nya området. Inkludera både mjuka färdigheter (som kommunikation, ledarskap och problemlösning) och hårda färdigheter (som teknisk expertis eller projektledning). Ge konkreta exempel på hur du har använt dessa färdigheter tidigare.

Var detaljerad, lista inte bara

Nöj dig inte med att bara lista dina hobbyer – gå ett steg längre! Använd punktlistor med aktiva verb för att beskriva ditt engagemang och hur dessa aktiviteter kopplar till värdefulla färdigheter för jobbet.

Istället för att bara skriva "bergsklättring" kan du skriva "Jag gillar att klättra på utmanande klippor eller svåra bergsklättringsleder."

I det här exemplet anpassas beskrivningen av hobbyerna till en marknadsföringsroll genom att relevanta färdigheter lyfts fram: Målsättning: Bergsklättring innebär ofta att man sätter upp specifika mål för att nå toppen av en rutt eller klara en svår sektion.

Uthållighet: Denna sport kräver uthållighet och förmågan att fortsätta försöka även när man står inför utmaningar.

Problemlösning: Bergsklättrare måste analysera rutten, planera sina rörelser och anpassa sin strategi under tiden – alla värdefulla färdigheter för att hantera marknadsföringsutmaningar.

Prioritera och marknadsför strategiskt

Välj upp till fem intressanta hobbyer eller intressen som bäst passar den tjänst du söker. Ange de mest relevanta först för att fånga rekryterarens uppmärksamhet.

Varför fungerar det?

Rekryteringschefer brukar spendera mindre än en minut på att skanna igenom CV:n. Genom att prioritera dina mest relevanta hobbyer ökar du chansen att de ser de färdigheter du vill lyfta fram.

Använd ClickUp

Nu är den stora frågan: Hur omvandlar du dina hobbyer och intressen till en övertygande berättelse för ditt CV? En som visar upp din unika personlighet och dina färdigheter. Det är här ClickUp kommer in och blir din partner för att skriva ditt CV.

Glöm statiska dokument som hämmar din kreativitet. Använd ClickUp för att skapa ditt CV och gör dig redo för det nya jobbet!

Använd ClickUp Docs för att skapa dynamiska CV med avancerade formateringsfunktioner

ClickUp Docs erbjuder en dynamisk arbetsyta (läs: ett levande dokument) där du kan brainstorma, skriva och förfina innehållet i avsnittet "Intressen" i ditt CV, eller till och med hela CV:t!

Det hjälper dig att ta språng, hoppa och utforska bortom begränsningarna i traditionella dokument.

Här kan du fritt brainstorma och skriva ner alla dina hobbyer och intressen, oavsett hur stora eller små de är. Det finns ingen press att vara perfekt direkt; skriv bara ner allt som intresserar dig.

Och om du fastnar i en kreativ svacka när du försöker skriva övertygande beskrivningar som lyfter fram de färdigheter som ligger bakom dina fritidsintressen? ClickUp hjälper dig att övervinna skrivkrampen samtidigt som du bygger upp ditt CV.

Fråga ClickUp Brain vad du ska lägga till i ditt CV beroende på jobbeskrivningen.

ClickUp Brain, din inbyggda AI-assistent, ser till att dina beskrivningar är tydliga, koncisa och effektfulla. Så här fungerar det:

Föreslår relevanta färdigheter: Beskriv din kärlek till bakning, så kan ClickUp Brain föreslå överförbara färdigheter som "uppmärksamhet på detaljer", "följa komplexa instruktioner" och "tidshantering".

Korrigerar grammatik: ClickUp Brain fungerar som din grammatikgranskare och ser till att dina beskrivningar är välskrivna och professionella.

Kontrollerar läsbarheten: Analyserar din text med avseende på tydlighet och läsbarhet och ser till att dina beskrivningar är lätta att förstå för rekryteringschefer.

Markera intressanta exempel i ditt CV med ClickUp Brains AI-funktioner för innehållsredigering i Docs.

Det som är så bra med ClickUp Docs är dess flexibilitet. När du får mer erfarenhet och söker olika jobb kan du enkelt redigera avsnittet "Intressen". På så sätt kan du anpassa beskrivningarna för att lyfta fram de färdigheter som är mest relevanta för varje tjänst.

ClickUps mall för jobbsökning

Ladda ner denna mall ClickUps mall för jobbsökning hjälper dig att effektivisera din jobbsökning! Håll koll på ansökningar, lediga jobb, företagsbetyg, förmåner, dina intervjuressurser och mycket mer.

ClickUps mall för jobbsökning är utformad för att organisera dina jobbsökningar och hitta de perfekta möjligheterna.

Logga alla dina jobbansökningar på ett ställe, inklusive företagsnamn, tjänster du sökt, ansökningsdatum och till och med anteckningar från intervjuer.

Sammanställ en lista över intressanta jobbannonser som du stöter på under din sökning. Använd denna som referens när du skräddarsyr ditt CV och avsnittet om intressen för specifika ansökningar.

Om du har undersökt företag som intresserar dig kan du lägga till dina betyg i mallen. Detta kan hjälpa dig att prioritera ansökningar och rikta in dig på företag som stämmer överens med dina preferenser när det gäller arbetskultur.

Över 50 exempel på hobbyer och intressen att ange i CV

Kom ihåg att välja hobbyer och intressen som är relevanta för jobbet och använd aktiva verb för att lyfta fram överförbara färdigheter. Här är en lista att välja från: 🗂️

Sport och fitness

Racketsport (tennis, badminton, squash) Lagsport (basket, fotboll, hockey) Löpning Yoga/pilates Tyngdlyftning Simning Parkour/freerunning Stenbalansering Kampsport Dans

Kreativa sysselsättningar

Skrivande Beatboxing Måleri/teckning Fotografi Grafisk design Filmproduktion Smyckestillverkning Träbearbetning Hembryggning

Intellektuella utmaningar

Läsning Lära sig ett nytt språk Schack/pussel Delta i föreläsningar/workshops Kodning/programmering Korsord Pussel Logiska spel Ordlekar Kortspel

Teknisk kompetens

Montera datorer/tekniska enheter Bidrag till öppen källkodsprogramvara Skapa mobilappar Webbutveckling Dataanalys Hantering av sociala medier

Konstnärliga intressen

Spela ett musikinstrument Sång Dans Skådespeleri Spela brädspel

Kulturella intressen och resor

Besöka konserter/teaterföreställningar Resor Lära sig om olika kulturer Delta i kulturevenemang Prova nya kök Lära sig främmande språk Volontärarbete vid ett historiskt sällskap Släktforskning Metallsökning Fågelskådning

Utomhusaktiviteter

Vandring/ryggsäcksvandring Camping Bergsklättring Trädgårdsarbete Kajakpaddling/kanotpaddling Volontärarbete på ett djurhem Urban exploration

Entreprenörsaktiviteter

Frilans E-handelsverksamhet Investera

Exempel på CV från verkliga livet

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Förbättra ditt CV och få ditt drömjobb med ClickUp

Avsnittet om hobbyer och intressen är din chans att visa dina framtida arbetsgivare vem du är utanför arbetslivet. Noggrant utvalda hobbyer och intressen kan hjälpa dig att sticka ut och göra dig till en mer attraktiv kandidat.

Se till att dina intressen är relevanta för jobbet, använd starka verb för att visa upp dina prestationer och anpassa det till varje jobbansökan.

Genom att använda kompetenshanteringsprogramvara som ClickUp kan du effektivt visa upp dina professionella färdigheter och erfarenheter för att skapa en helhetsbild av dina förmågor. ClickUp Docs och Brain kommer snabbt att bli dina pålitliga skrivkompanjoner i jobbsökandet. Samtidigt kommer ClickUps mall för jobbsökning att hålla ditt jobbsökande på rätt spår.

Öka ditt CV:s genomslagskraft och bli mer organiserad – prova ClickUp gratis idag!