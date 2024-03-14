Lär dig mer om en dag i livet för en rekryterare

Har du någonsin undrat vad som händer bakom kulisserna i rekryteringsvärlden? Rekryterare fungerar som professionella matchmakers som lägger ner mycket arbete på att hitta potentiella kandidater till lediga tjänster. Det kräver expertis i att granska CV, balansera behoven hos jobbsökande och rekryteringschefer samt agera headhunter. Att hitta talanger är kanske inte alltid lätt, men många rekryterare säger att matchmaking inom företag är deras drömjobb och att de inte skulle vilja ha något annat.

Men vad gör egentligen en rekryterare? Hur ser deras vardag ut?

Oavsett om du själv är intresserad av att bli rekryterare eller bara är nyfiken på jobbet, kommer den här guiden att rätta till eventuella missuppfattningar och visa dig vad rekryterare egentligen gör. Vi visar dig hur en rekryterares arbetsdag ser ut, vilka verktyg de använder och kommande förändringar inom bemanningsbranschen som kan få stor inverkan på denna karriär.

Vad är en rekryterare?

En rekryterare fungerar som en bro mellan arbetssökande och företag och hjälper företag att fylla lediga tjänster med perfekta kandidater. Även om det yttersta målet för en HR-rekryterare är att fylla vakanser, gör de så mycket mer än så.

I grund och botten är rekryterare länkar mellan olika parter. De balanserar förväntningarna hos både anställande chefer och kandidater, vilket kräver förståelse för:

Arbetsbeskrivningen

Nödvändiga färdigheter

Kulturell passform

Hur man publicerar intressanta jobbannonser

Att hitta rätt CV är en bra början, men framgångsrika rekryterare vet hur man söker efter rätt kandidater som kommer att trivas – och stanna kvar – i sina nya roller. 🤝

Idag använder rekryterare sociala medier som LinkedIn för att hitta kandidater. Eftersom de alltid är på jakt efter de bästa talangerna liknar rekryterare headhunters. Men en bra rekryterare fyller inte bara tjänster. De är involverade i hela anställningsprocessen. De ger företag råd om marknadstrender, lönenivåer och strategier för att attrahera talanger.

De spelar också en avgörande roll för att säkerställa en smidig rekryteringsprocess, vilket inkluderar att upprätthålla en positiv upplevelse för alla kandidater, oavsett resultatet.

En dag i livet för en rekryterare

En rekryterares typiska arbetsdag innebär mycket hårt arbete, oavsett om det är en teknikrekryterare som specialiserar sig på att hitta IT-proffs, en chefsrekryterare som fokuserar på ledande befattningar eller en generalist som hanterar olika roller. Från att schemalägga intervjuer till att samordna teammöten, från att hålla kontakt med kandidater till att ge feedback – en rekryterares arbetsdag är varierande och krävande. Här är en snabb översikt över en dag i livet för en rekryterare.

Morgonrutiner

En rekryterares arbetsdag börjar vanligtvis med kommunikation. Det första man gör är oftast att kolla e-post och röstmeddelanden för att:

Häng med rekryteringscheferna

Få feedback på kandidatintervjuer

Gå igenom svaren från potentiella kandidater

Eftersom de flesta söker jobb medan de fortfarande är anställda är det inte ovanligt att nya ansökningar kommer in över natten. E-postmeddelanden och samtal tidigt på morgonen sätter tonen för dagen och hjälper rekryteraren att prioritera uppgifter och planera dagen mer effektivt.

Dagliga arbetsuppgifter

Rekryterare kan synkronisera sina intervjuer och möten från andra arbetsverktyg med ClickUp för att hantera hela sin dag i kalendervyn.

När kaffet har börjat verka riktar rekryterarna sin uppmärksamhet mot kandidaterna. Detta innefattar olika uppgifter, bland annat:

Planera intervjuer

Urval av kandidater genom telefonsamtal eller videochattar

Uppföljning av intervjuer

Arbeta som rekryteringskonsult

Men det är bara en sida av myntet. Det är viktigt för rekryterare att ha kontakt med kandidaterna, men de måste också hålla sig à jour med arbetsgivarnas behov. Rekryterare tillbringar en stor del av dagen med att kommunicera med rekryteringschefer för att förstå behoven för varje ledig tjänst, finjustera arbetsbeskrivningar och diskutera kandidaternas kulturella passform och kompetens.

De flesta söker jobb online, så rekryterare tillbringar mycket tid på jobbportaler och webbplatser som LinkedIn. De publicerar lediga tjänster och söker aktivt efter kandidater som skulle passa bra för de roller de rekryterar till.

Slut på dagen

När dagen går mot sitt slut börjar rekryterarna att avsluta sitt arbete. Detta innefattar vanligtvis uppgifter som:

Uppdatera rekryteringssystem

Svara på mindre komplexa e-postmeddelanden eller snabba frågor

Förbereda uppgifter för nästa dag

De flesta rekryterare arbetar ensamma, men de är fortfarande en del av ett team. Den relativa tystnaden i slutet av dagen är ett tillfälle att träffa sitt rekryteringsteam för att kolla läget, diskutera utmaningar och planera teammöten.

Olika perspektiv på en rekryterares arbete

Rekryterare uppfattas olika beroende på vem du pratar med. Rekrytering är ett mångfacetterat jobb, så det är inte konstigt att människor har olika uppfattningar om denna karriär. Låt oss titta närmare på vad olika människor kan tänkas tycka om ditt jobb som rekryterare.

Synpunkter från föräldrar, vänner och bekanta

Dina vänner och familj kanske inte är så bekanta med rekryteringsbranschen, så för dem låter ett rekryteringsjobb som en blandning av HR och försäljning. De uppfattar ofta denna roll som att den främst handlar om att anställa och intervjua kandidater – och det är faktiskt inte så långt ifrån sanningen.

Det är allmänt känt att rekryterare arbetar med arbetssökande och hjälper dem att hitta ett jobb, men din familj kanske inte förstår hur mycket arbete som verkligen krävs för att hitta och headhunta kandidater. 👀

Hur kunderna uppfattar rekryterare

Anställningschefer och företagsledare anlitar vanligtvis rekryteringskonsulter eller interna rekryterare för att fylla sina lediga tjänster. De ser rekryterare som viktiga partners som inte bara fyller lediga tjänster utan också:

Erbjud insikter om arbetsmarknaden

Ge råd om rekryteringsprocessen

Förstå komplexiteten i att anställa personer med tekniska färdigheter

Kunderna är oftast upptagna med sitt eget arbete, så de förlitar sig på rekryterare för att hitta rätt kandidater och hantera anställningsprocessen.

En rekryterares självbild kontra deras faktiska arbetsuppgifter

Rekryterare har en mer nyanserad förståelse för sin roll. De flesta ser sig själva som karriärmäklare, talangrådgivare och branschspecialister. De vet att deras jobb innebär mer än att bara fylla vakanser; de skapar meningsfulla kontakter, formar karriärer och påverkar företagets tillväxt. 🏢

Det är dock viktigt att notera att en rekryterares faktiska arbetsuppgifter inte alltid stämmer överens med deras självbild. Kanske strävar du efter att bli en strategisk partner som fattar besluten, men tillbringar dina dagar med administrativa uppgifter som att boka intervjuer eller hantera pappersarbete. Utmaningen för rekryterare är att hitta ett sätt att balansera dessa administrativa uppgifter med de mer strategiska delarna av deras roll.

Uppgifter som gör rekryterare oumbärliga

Vissa rekryteringschefer är initialt skeptiska till att anlita en rekryterare, men dessa personer utför många viktiga uppgifter. Rekryteringschefer har oftast inte kapacitet eller erfarenhet att hantera rekryteringsprocessen, men det är en rekryterares dagliga bröd. Rekryterare är viktiga av många skäl.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt HR-arbetsflöde efter dina behov.

Rekryterare vet hur man hittar kandidater. Det handlar om mer än att bara titta på vilka som är tillgängliga; det handlar om att hitta den som passar bäst för jobbet och företagskulturen. Rekryterare använder en rad olika verktyg och tekniker för att identifiera potentiella kandidater, från sökningar på LinkedIn och nätverkande till att utnyttja befintliga talangpooler. 🔍

Men de skriver inte ner kandidaternas information på post-it-lappar. Erfarna rekryterare använder verktyg som ClickUp för att skapa en välskött kandidatdatabas. Detta gör det enkelt att nå ut till potentiella kandidater, följa deras framsteg genom rekryteringsprocessen och upprätthålla en talangpool för framtida lediga tjänster. En databas är perfekt för att föra register, men den är också ett måste för att kunna göra välgrundade, strategiska matchningar som fungerar bra för både kunden och kandidaten.

Regelbunden kommunikation

Rekryterare överbryggar klyftan genom att hålla ständig kontakt med anställningschefer och kandidater. Det är inte ovanligt att jobb får över 100 sökande nuförtiden, så rekryterare har verkligen fullt upp.

Att ta emot samtal från kandidater tar mycket tid, men rekryterare håller också kontakt med sina kunder. Det innebär inte bara att uppdatera dem om hur den aktuella rekryteringskampanjen fortskrider, utan också att ge dem råd om marknadstrender och lönenivåer för varje roll. Rekryterare fungerar som en länk mellan organisationen och arbetsmarknaden och ger värdefulla insikter som kan påverka anställningsbeslut och personalplanering.

Kandidaterna har lika stor makt i anställningsprocessen som företaget. Duktiga rekryterare vet att deras jobb handlar om mer än att fylla så många tjänster som möjligt, utan också om att bygga relationer baserade på förståelse. Det är rekryterarens uppgift att få kandidaterna att bli entusiastiska över möjligheten och göra ett gott intryck.

Rekrytering är ett jobb där människor står i centrum, men tekniken förenklar definitivt arbetet. Rekryterare använder dessa verktyg och tekniker för att hålla sig à jour med trender, chatta med kunder och kandidater och skapa genomtänkta matchningar.

1. Använd ett HR- och rekryteringsverktyg som ClickUp

Anställ och hantera ditt drömteam med ClickUps HR-hanteringsplattform.

Modern rekrytering är inte effektiv utan rätt programvara. Det är därför HR-team förlitar sig på ClickUp för att hantera allt från anställning till introduktion och personalbehållning. 🤩

Vi vill inte skryta, men våra mallar för rekrytering och HR är väldigt användbara. Använd mallen ClickUp Recruitment Action Plan för att få rekryterare och anställningschefer att samarbeta om varje ledig tjänst.

Men ClickUp är till för mycket mer än bara rekrytering – du kan använda samma plattform när en kandidat blir anställd. Du kan till exempel kopiera mallen för ClickUp HR-handboken för att skapa standarder för anställdas beteende och prestationer.

2. Nätverka på LinkedIn

LinkedIn kan verka överanvänt, men det är fortfarande det bästa sättet för rekryterare att komma i kontakt med kandidater. Det är perfekt för nätverkande, att hitta sökande och annonsera lediga tjänster. Det gör det också enkelt att snabbt skicka meddelanden till många potentiella kandidater samtidigt.

3. Använd ett rekryteringssystem – ATS

System för hantering av jobbsökande hanterar rekryteringsprocessen från början till slut. System som ClickUp spårar ansökningar, organiserar kandidatinformation och effektiviserar kommunikationen. Ett ATS kan till och med filtrera ansökningar baserat på vissa kriterier, som utbildning eller erfarenhet, för att spara tid.

4. Kolla jobbannonser och karriärwebbplatser

Rekryterare använder ofta jobbportaler och karriärwebbplatser för att publicera lediga tjänster och nå en bredare publik. Publicera på både generiska webbplatser och mer branschspecifika webbplatser för att nå ut till fler.

5. Glöm inte andra sociala medier-plattformar

LinkedIn är det vanligaste sociala nätverket för allt som har med arbete att göra, men det är inte det enda stället där man kan hitta kandidater. Det är inte ovanligt att rekryterare använder plattformar som Facebook, Instagram, X (tidigare Twitter) och till och med TikTok. Dessa plattformar ger dig faktiskt en inblick i kandidatens personlighet, intressen och kulturella passform utöver vad du kan se på ett CV.

Använd ClickUp AI som en del av din rekryteringsprocess för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Rekrytering kan vara en tidskrävande process. AI-drivna urvalsverktyg hjälper rekryterare att gallra bland kandidaterna i de tidiga skedena av rekryteringsprocessen, vilket sparar många timmars manuellt arbete. Dessa verktyg använder algoritmer för att bedöma vilka kandidater som är mest lämpliga och filtrerar fram de mest lovande kandidaterna till dig på rekordtid. Naturligtvis är det fortfarande rekryterarens uppgift att dubbelkolla AI:ns beslut, men detta verktyg sparar ändå mycket tid.

7. Prova videointervjuer

Plattformar för videointervjuer är oumbärliga för rekrytering på distans. Men de är också användbara även om du rekryterar någon i samma stad, särskilt om du har en flerstegsintervjuprocess eller en rekryteringsansvarig på en annan ort. Videointervjuer efterliknar de personliga interaktionerna vid en personlig intervju, men sparar alla besväret med att pendla.

8. Kontrollera rekryteringsanalyser

Hur väl fungerar dina rekryteringsinsatser? Det vet du inte om du inte kontrollerar dina resultat. Rekryteringsanalyser och rapporteringsverktyg ger objektiva, datadrivna insikter om dina rekryteringsprocesser. Du får hjälpfulla mätvärden om tid till anställning, kostnad per anställning och effektiviteten hos dina rekryteringskanaler. Kontrollera dessa data minst en gång i månaden för att få hjälpfulla insikter som förbättrar dina rekryteringsinsatser.

9. Delta i professionella nätverksevenemang

Sociala medier och jobbportaler är bra, men ingenting fungerar lika bra som att träffa kandidaterna personligen. Rekryterare deltar regelbundet i evenemang för att träffa potentiella kandidater och bygga upp en talangpool. Även om kandidaterna inte söker jobb just nu vet man aldrig vart en vänskaplig kontakt kan leda i framtiden. Var aktiv och din talangpool kommer att växa på nolltid. 🙌

10. Inrätta ett program för rekommendationer från anställda

Anställdas rekommendationer är ett smart sätt att utnyttja din befintliga personalstyrka för att identifiera lovande kandidater. Dessa program resulterar vanligtvis i rekryteringar av högre kvalitet, eftersom nuvarande anställda redan förstår företagskulturen. Dessutom kommer leads till dig, så du sparar tid och förbättrar kvaliteten på talangpoolen – det är en win-win-situation!

Framtiden för rekrytering

Ingenting förblir detsamma för alltid, och det gäller även rekryteringsbranschen. Vi förväntar oss att flera trender kommer att omforma rekryteringen i framtiden, bland annat:

AI: Användningen av Användningen av AI effektiviserar sökandet efter kandidater , urvalet och till och med de första intervjuerna. Det finns dock en risk för partiskhet i AI-algoritmer, så rekryterare måste fortfarande hålla ett öga på denna teknik.

Fjärrrekrytering: Fjärrarbete har exploderat i popularitet de senaste åren, så fler rekryterare kommer att hantera fjärrrekryteringsprocesser. Från virtuella intervjuer till Fjärrarbete har exploderat i popularitet de senaste åren, så fler rekryterare kommer att hantera fjärrrekryteringsprocesser. Från virtuella intervjuer till digital onboarding kommer rekryterare att behöva behärska konsten att effektivt bedöma kandidater i en fjärrmiljö.

Jämlikhet och tillhörighet: Företag lägger med rätta större vikt vid mångfald och inkludering vid rekrytering. Rekryterare måste hålla sig à jour med de senaste lagarna och bästa praxis för DEIB-rekryteringsstrategier.

Gå igenom rekryteringen med ClickUp

Arbetstagarnas preferenser, teknik och föränderliga marknader kommer att påverka framtiden för rekrytering. Även om tekniken kan hantera mycket av det tunga arbetet, kommer rekryterare alltid att vara en viktig mänsklig faktor i anställningsprocessen och överbrygga klyftan mellan anställningschefer och kandidater.

Oavsett om det handlar om att utnyttja avancerade verktyg som ClickUp för att effektivisera rekryteringsprocessen eller anpassa sig till de senaste trenderna inom rekryteringsbranschen, så lovar en karriär inom rekrytering tillväxt, inflytande och kontinuerligt lärande.

Naturligtvis är rätt verktyg avgörande. ClickUps anpassningsbara mallar, databaser och rekryteringsrapporter hjälper rekryterare att utmärka sig i sina roller. Se skillnaden med ClickUp med egna ögon: Skapa din rekryteringsarbetsplats nu gratis.