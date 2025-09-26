Beprövade marknadsföringsstrategier för skolor som vill sticka ut 2025

Din skola har 30 sekunder på sig att göra ett första intryck. Det är allt.

Oavsett om det är en förälder som bläddrar igenom din skolas webbplats mitt i natten eller kör förbi din skola när hen hämtar sina barn, är det dessa flyktiga ögonblick som avgör om de kommer att gräva djupare eller fortsätta leta. 👀

Många skolor marknadsför sig fortfarande som om det vore 2015. De förlitar sig på mun till mun-metoden och hoppas att deras rykte talar för sig själv. Samtidigt har de som blomstrar knäckt koden till moderna marknadsföringsstrategier för skolor.

I det här blogginlägget utforskar vi praktiska metoder som hjälper skolor att bygga förtroende, öka elevantalet och locka rätt familjer. Dessutom tittar vi på hur ClickUp hjälper till att effektivisera dessa marknadsföringsinsatser. 🤩

Varför marknadsföring är viktigt för skolor

Bra marknadsföring hjälper skolor att nå ut till potentiella elever, lyfta fram det som gör dem unika och bygga varaktigt förtroende i samhället.

Så här gör det skillnad. 👇

Stabilt elevantal: Konsekventa och effektiva marknadsföringsinsatser skapar förutsägbara ansökningsflöden och minskar fluktuationerna i elevantalet.

Lämplig målgrupp: Riktade budskap lockar familjer vars värderingar stämmer överens med din utbildningsfilosofi.

Reputationsbyggande: Strategisk storytelling i olika marknadsföringskanaler positionerar din skola som en tillgång för samhället och en ledande aktör inom utbildning.

Konkurrensfördelar: Tydliga budskap hjälper potentiella familjer att förstå vad som gör din skola unik i ett konkurrensutsatt område.

Finansiell hållbarhet: En hög elevtillströmning ger dig den finansiella möjligheten att finansiera program, förbättra lokalerna och upprätthålla lärarnas budgetar.

Engagemang från alumner och samhället: Marknadsföring som visar elevernas framgångar stärker livslånga band till skolan.

🧠 Kul fakta: Föräldrar bryr sig mycket om hur en skola uppfattas. I många fall är skolans rykte viktigare än akademiska rankningar. När en skola har ett starkt image är föräldrarna mer lojala, stannar kvar längre och är mindre priskänsliga.

⭐ Utvalda mallar ClickUps mall för marknadsföringsplan för skolans elevantal hjälper skolor att omsätta strategier i handling. Du kan planera kampanjer för skolområdet och fördela uppgifter inom ditt team. Allt från meddelanden till uppföljningar samlas på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att genomföra marknadsföringsplaner för skolan som når rätt familjer och ger mätbara resultat. Få en gratis mall Planera och följ upp alla kampanjer för elevrekrytering på ett och samma ställe med hjälp av ClickUps mall för marknadsföringsplan för skolrekrytering.

De 10 bästa marknadsföringsstrategierna för skolor

Här är några beprövade marknadsföringsstrategier för skolor att prova med stöd från ClickUp for Education. 🚌

1. Skapa uppslukande virtuella campusupplevelser

Familjer till potentiella studenter vill idag ha mer än bara webbplatser och broschyrer. De vill få en inblick i dina klassrum, laboratorier och samhällen.

Lokala skolor kan vinna kampen om eleverna genom att skapa spännande virtuella upplevelser som får familjerna att känna att de redan har tillbringat en dag på campus.

Du fångar kulturen i verkliga ögonblick – det upphetsade utropet när basketlaget vinner säsongens sista match, den intensiva koncentrationen under en robotiktävling på gymnasiet, skratten som ekar i korridorerna under lunchen.

Dessa spontana ögonblick marknadsför din skola bättre än någon broschyr någonsin skulle kunna göra.

📌 Exempel: Samarbeta med ett lokalt digitalt mediebolag för att skapa en serie virtuella upplevelser för olika skolavdelningar. Familjer som undersöker antagningen till grundskolan kan virtuellt delta i ett praktiskt vetenskapsexperiment, potentiella elever till mellanstadiet kan observera ett debattklubbsträff och besökare från gymnasiet kan delta i en simulerad studievägledningssession.

Viktiga punkter

Uppdatera virtuellt innehåll kvartalsvis för att återspegla säsongsaktiviteter och program.

Inkludera autentiska berättelser från elever och lärare om sina erfarenheter.

Skapa mobiloptimerade versioner för intresserade familjer som surfar på mobilen.

Lägg till interaktiva hotspots som visar mer detaljerad information om specifika program.

Spåra visningsstatistik för att förstå vilka virtuella upplevelser som genererar förfrågningar.

Hur ClickUp hjälper till

Börja samarbeta i ClickUp Docs Skapa campusupplevelser med gemensam redigering i ClickUp Docs

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning gör det enklare.

Team kan skriva utkast i ClickUp Docs, där antagningspersonal, lärare och mediepartner tillsammans kan finslipa texten på ett och samma ställe. Den inbyggda AI-assistenten i Docs kan också hjälpa till att förbättra eller korrekturläsa texten, eller ändra stilen.

Visualisera flödet i din virtuella campusupplevelse på ClickUp Whiteboards

När berättelsen känns rätt, gå över till ClickUp Whiteboards för att kartlägga upplevelsens flöde – lägg upp varje scen, koppla ihop berättelsens element och notera var interaktiva hotspots eller mobilversioner kommer in.

🔍 Visste du att? I Bhutan ingår något som kallas bruttonationallycka i utbildningen. Eleverna lär sig mindfulness, hållbarhet och medkänsla tillsammans med sina vanliga ämnen.

2. Utnyttja ambassadörer bland elever och föräldrar

När en förälder under en grannskapsgrillfest berättar varför de valde just din skola, har den samtalet mellan jämlikar oändligt mycket större betydelse än en glansig reklambroschyr.

Skolor bör vara beredda att systematiskt stärka dessa naturliga förespråkare. Genom att utnyttja nöjda föräldrar som berättare ökar du avsevärt chansen att ditt budskap når fram till din målgrupp.

Dessa ambassadörer blir ditt hemliga vapen för att nå ut till familjer.

📌 Exempel: Starta ett ambassadörsprogram med namnet ”School Stories” där du uppmuntrar familjer att dela med sig av sina erfarenheter på ett strategiskt sätt. Para ihop ambassadörer utifrån gemensamma intressen, akademiskt fokus eller demografiska likheter. Skapa sedan strukturerade möjligheter som kaffemöten, telefonsamtal och e-postutbyten där ambassadörer kan ta itu med specifika frågor och funderingar från potentiella familjer.

Viktiga punkter

Välj ambassadörer som representerar olika bakgrunder och skolupplevelser.

Stöd dem med marknadsföringsmaterial efter behov, men se till att deras röst förblir unik för dem.

Spåra vilka ambassadörskontakter som leder till ansökningar, så att du vet vilken typ av budskap som fungerar bäst.

Uppmärksamma de mest framgångsrika ambassadörerna

Hur ClickUp hjälper till

Få en gratis mall Samordna och följ upp ditt ambassadörsprogram med ClickUps mall för marknadsföringsplan för skolans antagning.

Dina föräldrar och elevambassadörer kan vara dina mest övertygande berättare, men bara om du organiserar programmet med precision. ClickUps mall för marknadsföringsplan för skolans elevantal ger dig den ramen.

Du kan:

Segmentera ambassadörer med ClickUp Custom Fields för att återspegla olika bakgrunder, skolnivåer eller kopplingar till fritidsaktiviteter.

Spåra utåtriktade aktiviteter i ClickUp Board View och flytta kontaktpunkter som kaffesamtal eller telefonsamtal genom olika stadier, såsom planerat, schemalagt och slutfört.

Ställ in automatiseringar i ClickUp för att påminna ambassadörer om kommande samtal eller varna ditt team när en konversation leder till en förfrågan.

3. Utveckla hyperlokala partnerskap med samhället

Skolor som är djupt rotade i sina samhällen skapar ett enormt värde som är starkare än någon marknadsföringskampanj. När dina elever blir lösningen på lokala utmaningar skapar du autentiska berättelser som sprids organiskt genom samhällets nätverk.

Lokala företag, ideella organisationer och medborgarorganisationer behöver kreativa lösningar, och dina elever behöver praktiska tillämpningar för sitt lärande.

Denna symbiotiska relation skapar positiv publicitet samtidigt som den visar din utbildningsfilosofi i praktiken.

📌 Exempel: Samarbeta med det lokala barnsjukhuset så att gymnasieelever som läser konst kan skapa väggmålningar till barnavdelningarna. Eleverna får tillfälle att tillämpa sina konstnärliga färdigheter i verkligheten, och sjukhuset får vackra, upplyftande konstverk.

Viktiga punkter

Identifiera utmaningar i samhället som passar dina akademiska program.

Skapa mätbara resultat som visar värdet av elevernas bidrag.

Dokumentera och dela framgångshistorier på flera plattformar och i lokala publikationer.

Inrätta årliga partnerskapsutställningar som hyllar elevernas prestationer.

Hur ClickUp hjälper till

Spåra resultaten av samarbeten med samhället med ClickUp Goals

ClickUp Goals ger skolor ett tydligt sätt att följa upp resultaten från samhällsprojekt. Du kan definiera mål som antalet inledda samarbeten, antalet timmar som eleverna bidrar med eller antalet publicerade medieberättelser, och uppdateringar om framstegen sker automatiskt i takt med att uppgifterna fortskrider.

📮 ClickUp Insight: 55 % av cheferna förklarar ”varför” bakom projekten genom att koppla uppgifterna till större utmaningar eller mål. Det innebär att 45 % som prioriterar process framför syfte kan leda till bristande motivation och drivkraft bland teammedlemmarna. Även högpresterande medarbetare behöver se hur deras arbete är viktigt och finna mening i det de gör. Det är dags att överbrygga klyftan. Koppla enskilda uppgifter till övergripande mål och syften i ClickUp. Använd inbyggda relationer och beroenden för att visa hur varje insats bidrar till helheten, vilket gör uppgifterna mer meningsfulla för alla i ditt team. 💫 Verkliga resultat: Cartoon Network använde ClickUps funktioner för hantering av sociala medier för att slutföra publiceringen av innehåll fyra månader tidigare än planerat och hantera dubbelt så många sociala kanaler med samma teamstorlek.

📖 Läs också: Gratis mallar för marknadsföringskampanjer

4. Implementera datadriven digital annonsering

Generiska Facebook-annonser om din ”utmärkta utbildning” försvinner ofta i det digitala tomrummet. Med precisionsinriktning hittar du familjer som aktivt letar efter skolor, nyligen har flyttat till ditt område eller genomgår livsförändringar som utlöser skolsökningar.

De skolor som dominerar digital annonsering skapar flera, mycket riktade kampanjer som direkt tilltalar specifika familjesituationer och problem.

📌 Exempel: Skapa separata reklamkampanjer för olika familjesegment. Under vårens anmälningsperioder kan du rikta dig till unga familjer med barn i grundskoleåldern med annonser som visar lärandemiljöer för små barn. Du kan samtidigt genomföra kampanjer riktade till familjer med barn i gymnasiet, med fokus på förberedelser för högskolan och avancerade akademiska möjligheter.

Viktiga punkter

Använd liknande målgrupper baserade på dina mest nöjda nuvarande familjer.

A/B-testa annonser med olika elevdemografier och aktiviteter

Genomför retargetingkampanjer för webbplatsbesökare som inte konverterar omedelbart.

Spåra kostnaden per förfrågan och kostnaden per anmälan för olika målgruppssegment.

Hur ClickUp hjälper till

Övervaka och jämför kampanjresultat för olika målgrupper i ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger skolor en tydlig bild av hur kampanjer presterar i realtid. Du kan övervaka marknadsföringsproduktivitetsmått som kostnad per förfrågan, kostnad per anmälan eller engagemangsnivåer för olika målgruppssegment på ett och samma ställe.

Med ClickUp Integrations kan du synkronisera dina annonsplattformar som Facebook Ads eller Google Ads med ClickUp via Zapier och hämta kampanjdata direkt till uppgifter och instrumentpaneler.

Synkronisera annonsdata från flera plattformar till ClickUp

📖 Läs också: Hur man skapar en plan för innehållsmarknadsföring

5. Anordna unika evenemang som blir samtalsämnen i samhället

Minnesvärda skolevenemang skapar gemensamma upplevelser som nuvarande och potentiella familjer diskuterar i månader efteråt.

Denna marknadsföringsstrategi visar upp din skolas personlighet samtidigt som den ger deltagarna ett verkligt mervärde. Familjerna ska gå därifrån med en känsla av att de har fått nya insikter och upplevt något som är unikt för just din skola.

📌 Exempel: Anordna en kväll med temat ”Vetenskap under stjärnorna” där familjerna får delta i astronomiska observationer med professionella teleskop medan eleverna presenterar sina forskningsprojekt. Inkludera interaktiva demonstrationer och möjligheter att träffa lärare från naturvetenskapliga fakulteten i en informell miljö. Detta evenemang presenterar STEM-program och skapar samtidigt en upplevelse som familjerna kommer att diskutera med vänner och grannar.

Viktiga punkter

Begränsa publikens storlek för att säkerställa kvalitativa interaktioner.

Utbilda eleverna till att agera som självsäkra värdar och ambassadörer för programmet.

Skapa Instagram-värdiga ögonblick och fototillfällen under hela evenemanget.

Följ upp inom 48 timmar medan entusiasmen fortfarande är hög.

Genomför enkäter bland deltagarna för att samla in feedback och förbättra kommande evenemang.

Hur ClickUp hjälper till

Få en gratis mall Hantera anmälningar, uppgifter och evenemangslogistik med hjälp av ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring.

ClickUp Event Marketing Template samlar allt på ett ställe, så planeringen aldrig känns splittrad. Skolor kan spåra anmälningar via anpassade fält och kartlägga varje steg i evenemanget i ClickUp Views.

Schemaläggning är ett område där ClickUp Calendar ger ytterligare stöd. När uppgifterna finns i mallen hjälper AI-kalendern till att fördela arbetet mellan teammedlemmarna, så att viktiga förberedelser, volontärutbildningar och enkäter efter evenemanget genomförs vid rätt tidpunkt.

Planera och följ upp smidigt med hjälp av ClickUp-kalendern

📖 Läs också: Bästa programvaran för campusadministration

6. Investera i innehållsmarknadsföring

Skolor som konsekvent erbjuder värdefull studievägledning skapar förtroende och trovärdighet, vilket direkt leder till ökat intresse för att anmäla sig.

Framgångsrik innehållsmarknadsföring etablerar din fakultet och administration som tankeledare som förstår både utbildningstendenser och utmaningar i föräldraskapet. Denna expertisbaserade strategi lockar familjer som söker utbildningsexperter snarare än bara tjänsteleverantörer.

📌 Exempel: Starta en veckovis podcastserie med namnet ”Learning Beyond the Classroom” (Lärande utanför klassrummet) med intervjuer med lärare, alumner och utbildningsexperter. Ämnen kan vara hur man navigerar i antagningsprocessen till högskolan, utvecklar kritiskt tänkande eller främjar kreativitet hos barn. Distribuera avsnitt på stora podcastplattformar och dela höjdpunkter på sociala medier. Detta positionerar din skola som en utbildningsresurs samtidigt som du visar upp lärarnas expertis.

Viktiga punkter

Publicera innehåll regelbundet enligt ett förutsägbart schema

Ta upp aktuella utbildningsfrågor och föräldrars aktuella bekymmer.

Inkludera praktiska råd som läsarna kan implementera omedelbart.

Återanvänd blogginnehåll i inlägg på sociala medier, nyhetsbrev och presentationsmaterial.

Gästblogga på lokala föräldrasajter och i utbildningspublikationer.

Hur ClickUp hjälper till

Skapa, förfina och återanvänd expertinnehåll med ClickUp Brain i Docs

Många skolor har svårt att publicera regelbundet och samtidigt hålla ämnena aktuella. ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, hjälper till att lösa det problemet. Den fungerar i Docs, så du kan göra research, skriva utkast och redigera utan att lämna din arbetsyta.

Lärare eller antagningspersonal kan börja med grova anteckningar i ett dokument och sedan använda ClickUp Brain för att utveckla dem till strukturerade dispositioner, förfina språket eller föreslå titlar för bloggar, poddar eller skolnyheter.

Eftersom allt finns i Docs blir samarbetet smidigt och återkopplingscyklerna korta.

🚀 Prova denna uppmaning: Kan du föreslå idéer till nyhetsbrev som positionerar Mulberry High School som en utbildningsexpert och hjälper oss att nå ut bättre till familjer?

💡 Proffstips: Använd antagningsperioden för att testa olika budskap. Om du kör flera annonser på sociala medier eller inbjudningar till öppet hus, testa olika värdeerbjudanden – akademiska resultat, kreativa läroplaner, säkerhet osv. Det som föräldrarna klickar mest på blir ditt budskap för året.

7. Optimera för lokal sökning och online-rykte

Din digitala närvaro måste vara lätt att hitta, informativ och övertygande på alla plattformar där familjer kan stöta på din skola. Se till att din skola syns tydligt i lokala sökmotorresultat för relevanta utbildningsrelaterade sökord.

Fokusera också på att hantera skolans rykte online för att kontrollera vad som sägs om skolan på recensionsplattformar, sociala medier och forum i samhället.

📌 Exempel: Skapa platsspecifika landningssidor för familjer som söker efter termer som ”bästa privatskolor nära [namn på stadsdel]” eller ”förberedande skolor för högskolan i [stad]”. Inkludera vittnesmål från familjer i dessa specifika områden, transportinformation och kopplingar till samhället. Publicera regelbundet blogginlägg om lokala utbildningsfrågor och delta i lokala forum där familjer diskuterar olika skolalternativ.

Viktiga punkter

Registrera och optimera dina uppgifter på alla större katalog- och recensionsplattformar.

Implementera lokala sökmotoroptimeringsplaner, inklusive Google My Business.

Utveckla marknadsföringsstrategier för att hantera negativ feedback online.

Följ sentimentet online och sökrankningarna varje månad för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Hur ClickUp hjälper till

Arbeta med ClickUp Brain i hela ditt arbetsutrymme för att brainstorma idéer

ClickUp Brain finns i hela ditt arbetsutrymme, så du kan brainstorma marknadsföringsidéer, skriva utkast till SEO-texter eller till och med svara på recensioner utan att lämna ClickUp. Det gör det enklare att hålla koll på innehåll som gör att din skola syns i lokala sökningar.

Det stöder även AI-bildgenerering, så att ditt team kan skapa bilder för landningssidor eller sociala inlägg direkt i ClickUp.

🧠 Kul fakta: På 1980-talet började privata skolor i USA använda reklamskyltar för att konkurrera om elever, särskilt i förortsområden. Den förändringen markerade början på en tid då utbildning började behandlas mer som en konkurrensutsatt marknad.

8. Utveckla strategisk storytelling på sociala medier

Plattformsspecifika marknadsföringsstrategier för skolor hjälper dig att maximera effekten av dina kampanjer i sociala medier. För att sätta detta i perspektiv:

Instagram visar visuella ögonblick och innehåll bakom kulisserna.

LinkedIn riktar sig till föräldrar på ett professionellt sätt och lyfter fram program för karriärförberedelse.

TikTok når familjer genom innehåll som skapas av elever och trender.

📌 Exempel: Skapa "Student Voice Fridays" med veckovisa Instagram-takeovers där olika elever delar med sig av sin typiska dag genom Stories. Inkludera lektioner, lunchsamtal, fritidsaktiviteter och läxor.

Viktiga punkter

Använd hashtags med skolans varumärke konsekvent för att bygga upp en gemenskap kring ditt innehåll.

Dela användargenererat innehåll från nuvarande familjer för att öka den autentiska räckvidden.

Övervaka konversationer på sociala medier om din skola och utbildning i allmänhet.

Hur ClickUp hjälper till

Få en gratis mall Hantera marknadsföringskampanjer i sociala medier med ClickUps mall för marknadsföringsplan för skolor i sociala medier.

Familjer knyter an till berättelser, inte annonser. ClickUps mall för marknadsföringsplan för skolor på sociala medier ger ditt team en enda plattform för att planera och hantera dessa kampanjer.

Du kan kartlägga innehåll på Instagram, LinkedIn och TikTok i kalendervyn, tilldela inlägg till personal eller studentambassadörer och hålla koll på godkännanden.

Använder du inte ClickUp ännu? Se vad den här användaren hade att säga:

Utan ClickUp skulle vi inte kunna se luckor i arbetet och processen så snabbt. Att kunna se uppgifter utan förfallodatum, försenade uppgifter, uppgifter utan sprintpoäng och uppgifter utan ansvariga hjälper mig att hålla framåtanda bland team och projekt. Dessa mätvärden finns inte i de flesta projektledningsprogram.

Utan ClickUp skulle vi inte kunna se luckor i arbetet och processen så snabbt. Att kunna se uppgifter utan förfallodatum, försenade uppgifter, uppgifter utan sprintpoäng och uppgifter utan ansvariga hjälper mig att hålla framåtanda bland team och projekt. Dessa mätvärden finns inte i de flesta projektledningsprogram.

9. Implementera belöningsprogram för rekommendationer

Dina alumner, liksom familjer till tidigare och nuvarande elever, kan hjälpa till att sprida budskapet. Strategiska rekommendationsprogram kan omvandla denna utökade räckvidd till strukturerade marknadsföringsinsatser inom utbildningsområdet.

Utforma belöningar som förbättrar skolupplevelsen snarare än att kännas transaktionsbaserade. Alumner och familjer ska känna sig uppskattade för att de bidrar till skolans tillväxt snarare än att de kompenseras för försäljningsaktiviteter.

📌 Exempel: Starta programmet ”Community Builder” där framgångsrika rekommendationer ger poäng som kan användas för exklusiva upplevelser. 25 poäng kan ge förtur till populära sommarprogram, 50 poäng kan ge reserverade parkeringsplatser och 100 poäng kan ge privata campusrundturer för besökande släktingar.

Viktiga punkter

Spåra framgångsgraden för rekommendationer för att identifiera dina mest effektiva kampanjer.

Tillhandahåll rekommendationsverktyg, inklusive digitalt material och diskussionsguider.

Fira framgångsrika rekommendationer offentligt för att uppmuntra fortsatt deltagande.

Hur ClickUp hjälper till

Skapa och skala upp belöningsprogram för rekommendationer på ett effektivt sätt med ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX hjälper skolor att utforma och skala upp rekommendationsprogram. Som en AI-kompanjon för datorer integrerar den talk-to-text, företagssökning och multimodell-AI på ett och samma ställe, vilket gör att teamen kan arbeta snabbare och samtidigt hålla ordning.

När du skapar ett Community Builder-program kan du ange belöningsidéer via Talk to Text i ClickUp och se hur Brain MAX omvandlar dem till snygga familjeriktade guider. I genomsnitt skriver teamen 400 % mer utan att skriva och sparar en timme varje dag, vilket frigör personal som kan fokusera på att vårda relationer istället för att formatera dokument.

Det kan också generera variationer av rekommendationsmejl, utkast till inlägg på sociala medier för de bästa ambassadörerna och skapa korrekta framstegsrapporter.

🚀 Prova denna uppmaning: Hjälp mig att utforma ett komplett arbetsflöde för ett Community Builder-referensprogram för skolor. Jag behöver att du: Skapa kreativa belöningsidéer för familjer som rekommenderar nya elever. Skapa snygga, familjevänliga guider som förklarar hur rekommendationsprogrammet fungerar. Skriv flera olika varianter av inbjudningsmejl som föräldrarna kan skicka vidare. Utkast till inlägg på sociala medier som hyllar våra bästa föräldraambassadörer Utforma ett system för att följa framsteg med rapporteringsmallar. Strukturera detta som ett steg-för-steg-program som skolor kan implementera omedelbart. Inkludera specifika exempel, mallar och mätbara resultat. Gör allt föräldravänligt och lätt att förstå.

💡 Proffstips: Positionera din skola som en samlingspunkt för samhället. Anordna workshops, bokbyten eller hälsosessioner som är öppna för lokala föräldrar, även om de inte har barn i din skola. Det bygger förtroende, mun till mun-marknadsföring och långsiktig varumärkeskännedom utan att behöva sälja hårt.

10. Genomför riktade direktreklamkampanjer

Den digitala marknadsföringens dominans har inte eliminerat effektiviteten hos väl genomförda direktreklamkampanjer. Fysiska material skapar konkreta relationer och får ofta mer uppmärksamhet än digital kommunikation.

Skapa material som speglar din skolas uppmärksamhet på detaljer och samtidigt ger information som familjer faktiskt vill behålla och använda som referens.

📌 Exempel: Skicka personliga antagningspaket till familjer som har begärt information. Bifoga ett handskrivet brev från antagningschefen med hänvisning till specifika detaljer från familjens förfrågan. Dessutom kan du lägga till en liten märkesartikel, till exempel ett bokmärke eller ett klistermärkespaket som barnen kan använda, så att din skola alltid finns i åtanke.

Viktiga punkter

Segmentera e-postlistor baserat på förfrågningskällor och familjens demografi.

Inkludera övertygande uppmaningar till handling med specifika nästa steg och deadlines.

Spåra svarsfrekvensen och anpassa budskapet utifrån marknadsförings-KPI:er

Samordna tidpunkten för direktreklam med andra marknadsföringsaktiviteter för maximal effekt.

💡 Proffstips: Skapa ”alumnspotlights” med ett syfte. Lyft fram vad tidigare elever gör nu och hur skolan har bidragit till det resultatet. Det är vad föräldrarna vill se.

Vanliga utmaningar inom skolmarknadsföring (och hur man löser dem)

Här är de största utmaningarna som vi ser att skolor kämpar med och hur man kan ta itu med dem. ⚒️

⚠️ Spridda insatser över flera plattformar

Ditt antagningsteam publicerar sporadiska inlägg på Instagram, skickar ut nyhetsbrev då och då och lanserar kampanjer utan tydlig samordning. Samtidigt skapar din utvecklingsavdelning separata meddelanden till donatorer, och lärarna delar uppdateringar från klassrummen på egen hand.

Dessa motstridiga budskap förvirrar familjerna och kan försvaga skolans varumärkesidentitet.

✅ Lösningen: Utveckla en omfattande marknadsföringsstrategi som standardiserar ditt tillvägagångssätt i alla kanaler. Detta levande dokument bör innehålla riktlinjer för meddelanden, innehållskalendrar, godkännandeprocesser och svarprotokoll.

⚠️ Ingen aning om vad som fungerar

Du spenderar pengar på Facebook-annonser, direktreklamkampanjer och snygga broschyrer, men har ärligt talat ingen aning om vilka som ger fler ansökningar.

Din magkänsla säger att Instagram-inläggen fungerar, men din budgetkommitté vill se konkreta siffror.

✅ Lösningen: Marknadsföringsprogramvara för företag kopplar samman dina marknadsföringsinsatser med faktiska beslut om antagning. Dessa plattformar spårar potentiella kunders resa från första besök på webbplatsen till antagning och visar vilka kontaktpunkter som påverkar besluten och vilka investeringar som ger bäst avkastning.

⚠️ Begränsade budgetar i konkurrens med bättre finansierade konkurrenter

Den välfinansierade skolan på andra sidan stan har ett dedikerat marknadsföringsteam, medan du sköter antagningen, marknadsföringen och förmodligen tre andra roller.

Du är trött på att förlora fantastiska familjer till skolor med mer flashiga kampanjer.

✅ Lösningen: Använd AI för digital marknadsföring för att hantera rutinuppgifter som att schemalägga inlägg och sortera leads. Frigör tid för att bygga relationer som stödjer din institution på lång sikt.

Effektiv marknadsföring för skolor med ClickUp

Effektiva marknadsföringsstrategier för skolor fungerar bara när de går från planering till handling.

ClickUp ger skolor utrymme att genomföra dessa insatser. Du kan planera kampanjer för att öka antalet elever, hålla koll på evenemang, hantera belöningar för rekommendationer och publicera nytt innehåll utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

ClickUp Brain hanterar transkriptioner och snabba åtgärder, Brain MAX skapar innehåll som är redo att delas och mallar ser till att allt går enligt plan. Dessutom, med uppgiftshantering, dokument och teamchattar i en enda lättanvänd AI-driven plattform, ger ClickUp dig en enda konvergerad AI-arbetsplats för allt ditt arbete.

På så sätt sparar ditt team tid och skapar den typ av ögonblick som vinner familjernas förtroende.

Varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag! 📋