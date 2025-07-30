De 10 bästa programvarorna för campusadministration (2025)

Att driva en skola eller ett universitet är en komplex, ständig verksamhet. Du hanterar antagningar, närvaro, lärarscheman, undervisning, studentengagemang, alumnstöd ... och mycket mer.

Du jonglerar också med ett dussin olika verktyg bara för att klara av en enda dag.

Problemet är att de flesta av dem inte kommunicerar med varandra. Så det som borde vara effektivt slutar istället med att begravas i e-postmeddelanden, kalkylblad och missade uppföljningar.

Det är därför fler grundskolor, gymnasier och universitet omprövar hur de hanterar verksamheten på hela campus.

Om du letar efter campusadministrationsprogram som verkligen samlar allt – studentdata, akademiska uppgifter, drift och kommunikation – har du kommit rätt. I den här guiden går vi igenom de bästa verktygen att överväga i år, med verkliga för- och nackdelar samt prisinformation, för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för din institution.

Vad ska du leta efter i programvara för campusadministration?

Programvara för campusadministration ska hjälpa dig att samla dina akademiska, administrativa och operativa arbetsflöden på ett och samma ställe. Här är de viktigaste funktionerna att prioritera:

Centraliserade studentuppgifter: I genomsnitt spenderar ett team 60 % av sin tid på att leta efter, uppdatera och dela information mellan olika system som inte är kopplade till varandra. Centraliserad programvara för campusadministration samlar akademiska uppgifter, närvaro, personlig information och kommunikationshistorik i ett säkert system.

Antagnings- och studentregistreringsprocesser: Vill du automatisera repetitiva arbetsuppgifter som formulärinlämningar, dokumentinsamling och godkännanden? De flesta campusadministrationsverktyg idag är utformade för att säkerställa en smidig onboarding-upplevelse.

Akademisk planering och schemaläggning: Välj verktyg som hjälper dig att hantera tidtabeller, kurskalendrar, lärarscheman och klassuppdrag med minimal manuell insats.

Kommunikationsverktyg: Med inbyggd chatt, meddelanden och interaktiva portaler hjälper dessa appar dig att skapa en smidig samordning mellan elever, lärare, föräldrar och personal.

Prestationsspårning och analys: Visuella instrumentpaneler och rapporter kan vara ett stort plus eftersom de gör det möjligt att övervaka betyg, närvaro, engagemang och institutionella KPI:er utan att behöva separata analysverktyg.

Mobil åtkomst och självbetjäningsportaler: Ge studenter och lärare tillgång till viktiga resurser dygnet runt via mobilappar eller webbpaneler.

Integration och skalbarhet: Se till att programvaran kan anslutas till verktyg som LMS (Learning Management System) och SIS (Student Information System) för att kunna skalas upp i takt med din institutions tillväxt.

De bästa programvarorna för campusadministration i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Medelstora till stora utbildningsinstitutioner som hanterar både akademiska och administrativa arbetsflöden Anpassningsbara projektutrymmen för varje avdelning, över 15 vyer (listor, Kanban osv.), ClickUp-formulär, whiteboards, AI-kalender, Docs Hub, Autopilot Agents och ClickUp Brain för AI-drivna insikter. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Alma SIS Små till medelstora K–12-institutioner med fokus på användarvänlighet och föräldraengagemang Rollbaserade portaler, automatiserad schemaläggning, realtidsdashboards, anpassningsbara transkript och analyser, sömlösa integrationer (Google Classroom, Canvas) Anpassade priser Campus 365 Små till medelstora skolor som behöver konfigurerbara, allt-i-ett-ERP-system Över 80 moduler (akademiska, studentboende, ekonomi, transport), livekurser, mobil support, hjälp dygnet runt, realtidsdashboards Anpassade priser Ellucian Medelstora till stora universitet som behöver ERP + SIS med fokus på högre utbildning Integrerade data om studenternas livscykel, akademiska och operativa instrumentpaneler, HR-/löne-/ERP-hantering, rådgivningsportaler Anpassade priser PowerSchool K–12-skoldistrikt som behöver skalbara SIS med robust efterlevnad Synkronisering i realtid med LMS, mallar för efterlevnad, anpassningsbara plugins, hybrid-/moln-/lokala alternativ Anpassade priser Fedena Små till medelstora amerikanska K–12-institutioner med begränsad IT-support Antagning till automatisering av avgifter, mobilvänliga portaler, integrationer (Zoom, Teams), anpassade rapporter Betalda abonnemang från 999 USD/år; anpassade priser för företag. Blackbaud SIS Privata K–12-skolor i USA som vill ha integrerade LMS- och SIS-system Enhetliga portaler, flexibla betygs-/betygsmodeller, synkronisering i realtid, instrumentpaneler för efterlevnad och akademisk uppföljning Anpassade priser Academia ERP Institutioner med verksamhet på flera campus som behöver modulärt ERP Konfigurerbara moduler (antagning till HR), realtidsvarningar, säkra portaler, rapporter för flera campus Anpassade priser Workday Student Stora universitet som söker enhetliga student-, HR- och finansdata Självbetjäningsportaler, verktyg för läroplaner/rådgivning/fakturering, prediktiv analys, skalbarhet över stora campus Anpassade priser Skyward Amerikanska K–12-distrikt som behöver pålitliga, stabila system med starkt familjeengagemang Centraliserade register (närvaro, ekonomi, HR), portaler i realtid, export av efterlevnadsdata, anpassade formulär Anpassade priser

Den bästa programvaran för campusadministration för din institution

Nu när du har en praktisk checklista som vägledning kan du överväga dessa rekommendationer för campusadministrationsverktyg som du bör prova:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-systemet för att hantera akademiska och administrativa arbetsflöden)

Prova ClickUp gratis Anpassa ClickUps vyer, uppgifter, dokument, whiteboards och automatiseringar efter hur din institution arbetar.

Som den kompletta appen för arbete ger ClickUp utbildningsinstitutioner en enhetlig plattform för att hantera alla delar av campuslivet, utan att behöva hoppa mellan olika system. Oavsett om du övervakar antagningar, hanterar fakultetsuppgifter eller följer studenternas framsteg kan du anpassa ClickUp för att göra allt, skräddarsytt efter din institutions struktur.

Visualisera allt från studentprofiler till utrustningsinventering på ett och samma ställe med ClickUps över 15 vyer, inklusive listor, tabeller och Kanban-tavlor.

Varje avdelning på din institution kan arbeta i anpassningsbara projektutrymmen i ClickUp som innehåller deras viktigaste data. På så sätt kan du ha separata arbetsflöden för akademiker, drift, HR och evenemang, men ändå övervaka dem alla i ett och samma verktyg. Snacka om effektivitet!

Och när vi ändå är inne på ämnet, låt oss visa dig hur ClickUp Automations kan spara ännu mer tid åt dig.

Låt oss säga att en student under antagningsperioden skickar in sin ansökan via ett anpassat ClickUp-formulär som du har skickat ut. Det formuläret skapar automatiskt en ClickUp-uppgift i listan ”Antagningspipeline” med alla uppgifter ifyllda.

Därefter tilldelas uppgiften automatiskt till en antagningsansvarig, med ett fastställt datum för dokumentverifiering.

💡 Proffstips: ClickUp Autopilot Agents fungerar som AI-teammedlemmar som övervakar uppgifter och vidtar åtgärder baserat på dina instruktioner. För dokumentverifiering kan du träna en anpassad ClickUp Agent att kontrollera om de obligatoriska anpassade fälten i formulärinlämningarna (som "Transkript uppladdat" eller "ID-bevis") är ifyllda. Om något saknas kan agenten automatiskt ändra uppgiftsstatusen till ”Saknade dokument” och skicka en påminnelse via e-post till den sökande. När alla dokument har kommit in uppdateras statusen till ”Klar för granskning” – utan att någon manuell kontroll behövs. Använd ClickUp Autopilot Agents för att snabbt klara av dina dagliga uppgifter.

I slutet av veckan har antagningsgruppen fullständig översikt över vilka sökande som är under behandling, färdiga eller fastnat – och ingen behöver gräva sig igenom kalkylblad eller ändlösa e-postkedjor.

Samarbetet fungerar smidigt mellan olika roller. Din fakultet, personal och studentstödsteam kan lämna kommentarer på uppgifter för uppföljning. De kan också arbeta tillsammans på ClickUp Whiteboards och ClickUp Docs i realtid för att utarbeta lektionsplaner, uppdatera policydokument eller förbereda material för evenemang.

Inbyggda schemaläggningsverktyg som ClickUps AI-kalender hjälper dig att hantera allt från lektionsscheman till möten mellan avdelningar. Och med projekt- eller uppgiftsspecifika kanaler i ClickUp Chat kan teamen ha snabba diskussioner eller dela kontextuella uppdateringar – så att varje konversation förblir kopplad till det arbete den handlar om.

Vill du se vilka avdelningar som är överbelastade eller vilka studenter som löper risk att misslyckas? Prova anpassade kort, diagram och rapporter i ClickUp Dashboards. Eller be helt enkelt din AI-assistent, ClickUp Brain, att hämta dessa data åt dig från din arbetsyta.

Utvärdera studenters och personalens prestationer och upptäck trender med ClickUp Brain.

Slutligen bevaras institutionens kunskap och blir lättillgänglig med ClickUp Docs Hub och dess säkra kunskapsbas. Från skolpolicyer till studenthandböcker och IT-felsökningsguider – du kan skapa, lagra och dela dokumentation, allt på samma plattform.

ClickUps bästa funktioner

Skapa strukturerade, samarbetsdokument med kapslade sidor, redigering i realtid och teamkommentarer med ClickUp Docs.

Samla in data om studenter eller personal på ett smidigt sätt med hjälp av anpassningsbara ClickUp-formulär som matas direkt in i uppgiftslistor.

Spåra mål och viktiga resultat över avdelningarna med hjälp av inbyggda ClickUp-mål och resultattavlor.

Anpassa din arbetsyta med ClickApps – aktivera eller inaktivera funktioner utifrån din institutions behov.

Sammanfatta långa trådar eller e-postmeddelanden, uppdatera uppgifter direkt och extrahera insikter från din arbetsyta med röstkommandon via ClickUp Brain MAX -skrivbordsappen.

Begränsningar för ClickUp

Den stora flexibiliteten kan kännas överväldigande för förstagångsanvändare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Jag uppskattar att hela skolans arbete är synligt för hela skolans administrativa team.

Jag uppskattar att hela skolans arbete är synligt för hela skolans administrativa team.

📮 ClickUp Insight: Arbete ska inte vara en gissningslek – men alltför ofta är det just det. Vår undersökning om kunskapshantering visade att anställda ofta slösar tid på att söka igenom interna dokument (31 %), företagets kunskapsbaser (26 %) eller till och med personliga anteckningar och skärmdumpar (17 %) bara för att hitta det de behöver. Med ClickUps Connected Search är alla filer, dokument och konversationer direkt tillgängliga från din startsida, så att du kan hitta svar på några sekunder istället för minuter. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

2. Alma SIS (Bästa SIS-systemet utvecklat av pedagoger med stort föräldraengagemang)

Alma SIS är ett molnbaserat studentinformationssystem som används i stor utsträckning i amerikanska K–12-distrikt och friskolor. Det är utformat för att förenkla närvaro, betygsättning, schemaläggning och efterlevnad av statliga regler i ett intuitivt gränssnitt.

Dess unika försäljningsargument? Den är utvecklad av pedagoger som förstår vikten av användarvänlighet och snabb implementering för campusadministrationsprogram. Lärare, administratörer och till och med familjer brukar ofta kunna använda verktyget på bara några minuter.

Dess realtidsintegrationer med Google Classroom, Canvas, Schoology och Microsoft Teams eliminerar dubbelarbete med data – betyg och närvaro synkroniseras automatiskt mellan systemen.

Alma SIS bästa funktioner

Förenkla engagemanget från föräldrar, studenter och lärare genom moderna, rollbaserade portaler.

Automatisera schemaläggning, närvarokontroll och generering av betygskort.

Visualisera akademiska trender med realtidsdashboards och rapportering om efterlevnad av statliga krav.

Anpassa betygskort, betygsutdrag och analyser efter skolans specifika behov.

Begränsningar i Alma SIS

Dess verktyg för fildelning och samarbete får lägre betyg i online-recensioner jämfört med konkurrenterna.

Dess huvudschemaläggare hanteras via ett verktyg från tredje part, vilket vissa administratörer tycker är mindre intuitivt.

Priser för Alma SIS

Anpassade priser

Alma SIS-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 430 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Alma SIS?

Direkt från en recension på Capterra:

SIS ALMA är användarvänligt för administratörer, studenter, lärare och föräldrar. När jag, som ALMA-administratör, behöver hjälp är deras kundsupport lättillgänglig och kan alltid hjälpa till inom några ögonblick. När jag, som lärare, använder det vet jag att mina betyg är säkra och lättillgängliga för studenter och föräldrar, så att de kan hålla sig uppdaterade om vad deras barn presterar.

SIS ALMA är användarvänligt för administratörer, studenter, lärare och föräldrar. När jag, som ALMA-administratör, behöver hjälp är deras kundsupport lättillgänglig och kan alltid hjälpa till inom några ögonblick. När jag, som lärare, använder det vet jag att mina betyg är säkra och lättillgängliga för studenter och föräldrar, så att de kan hålla sig uppdaterade om vad deras barn presterar.

🧠 Kul fakta: På IU International University of Applied Sciences minskade användningen av AI-tutorn Syntea inlärningstiden med cirka 27 % efter ungefär tre månader jämfört med grupper som inte använde AI-stöd. Den viktigaste skillnaden? Personanpassad inlärning!

3. Campus 365 (bäst för mycket konfigurerbara moduler)

Campus 365 erbjuder en av branschens mest omfattande modulkataloger – över 80 moduler som täcker antagning, akademiska frågor, ekonomi, transport, bibliotek, studentboende och liveklasser, alla tillgängliga via webben och mobilappar.

Programvaran är utformad för att hjälpa skolor att skala upp med centraliserade instrumentpaneler som ger administratörer realtidsöverblick över verksamheten, från avgiftsuppbörd till akademiska prestationsmått.

Användarvänligheten är en av de största fördelarna med detta ERP-system för skolor. Användarna uppger att de kan introducera personalen på bara några minuter tack vare det överskådliga gränssnittet och de intuitiva arbetsflödena – även i miljöer med låg teknisk utrustning. Supporten är en annan höjdpunkt, med chatt, telefon och livehjälp dygnet runt, plus utbildning via webbseminarier och sessioner på plats.

Campus 365:s bästa funktioner

Hantera över 80 akademiska och administrativa moduler från en enda kontrollpanel.

Håll live-onlinekurser utan verktyg eller plugins från tredje part.

Stöd föräldrar, studenter och personal med mobilappar och flerspråkig åtkomst.

Automatisera avgiftsuppbörd, närvarokontroll och akademisk schemaläggning.

Begränsningar för Campus 365

Modulen för live-lektioner kan ha svårt att hantera stora virtuella klassrum.

Anpassningsgraden varierar beroende på modul – komplexa arbetsflöden kan kräva anpassningsstöd.

Priser för Campus 365

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Campus 365

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Campus 365?

En användare på G2 säger:

Programvaran är intuitiv och lätt att använda, och jag uppskattar att jag kan anpassa de olika inställningarna efter mina behov.

Programvaran är intuitiv och lätt att använda, och jag uppskattar att jag kan anpassa de olika inställningarna efter mina behov.

4. Ellucian (Bästa skalbara ERP + SIS-paket för högre utbildning)

Ellucian betjänar offentliga och privata högskolor och universitet i USA med robusta rapporterings-, CRM-, SIS- och ERP-system som är särskilt anpassade för arbetsflöden inom högre utbildning. Studenter kan ansöka online, följa sina framsteg och planera sina examina, medan rådgivare och personal får praktiska dashboards och rapporter för att identifiera riskstudenter och effektivisera rekryteringen.

Ellucians analysverktyg gör det möjligt för institutioner att upptäcka trender – såsom minskad antagning eller problemområden för studenternas kvarhållande – och vidta proaktiva åtgärder. Verktyget är skapat för att kunna skalas upp och stödjer även efterlevnad av amerikanska regler för studiestöd.

Ellucians bästa funktioner

Integrera data om studenternas livscykel, från rekrytering till alumnengagemang.

Hantera HR, löner och ERP-verksamhet tillsammans med akademiska data

Skapa smidiga rådgivningsportaler och instrumentpaneler för examensgranskning

Ellucians begränsningar

Kräver ett dedikerat IT-team och formell utbildning för implementering.

Kan vara dyrare att implementera än lättviktiga SIS-plattformar.

Ellucians priser

Anpassade priser

Ellucian-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 3,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Ellucian?

En recension på Capterra lyder:

Jag vill berömma Ellucian för de senaste uppdateringarna de har gjort av produktens utseende och känsla. Jag tycker att den nu är enklare att använda och enklare att ge support för (ingen Java behövs längre för administratörssidan!).

Jag vill berömma Ellucian för de senaste uppdateringarna de har gjort av produktens utseende och känsla. Jag tycker att den nu är enklare att använda och enklare att ge support för (ingen Java behövs längre för administratörssidan!).

5. PowerSchool (bästa SIS för grundskola och gymnasium med bred distribution och integration i USA)

PowerSchool används i stor utsträckning i amerikanska K-12-distrikt och erbjuder kärnfunktioner som SIS, betygsbok, närvarospårning, schemaläggning och starkt stöd för efterlevnad av statliga rapporteringskrav via dedikerade regionala team. Det integreras med LMS som Canvas och Schoology, stöder familje- och studentportaler och körs på en säker infrastruktur baserad på ISO-27001/Azure.

Dess största styrka ligger i dess omfattande anpassningsmotor. Distrikt kan skapa skräddarsydda fält, sidor, rapporter och automatiseringar, och till och med använda plugins för att möta unika arbetsflöden.

Skolorna uppskattar dess flexibilitet, men rapporterar också att onboarding, navigering och komplexiteten i äldre databaser kräver kompetenta administratörer.

PowerSchools bästa funktioner

Utnyttja statligt certifierade rapporteringsmallar och arbetsflöden för regelefterlevnad.

Synkronisera närvaro, betyg och scheman mellan portaler i realtid

Integrera smidigt med Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF och verktyg från tredje part.

Värd på plats, i molnet eller hybrid, med hanterade eller självhanterade lägen

Begränsningar i PowerSchool

Kräver teknisk expertis och personalstöd för interna anpassningar.

Supportens svarstider och dokumentation kan vara inkonsekventa.

PowerSchool-priser

Anpassade priser

Betyg och recensioner av PowerSchool

G2: 4,2/5 (730+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om PowerSchool?

En långvarig G2-användare rapporterar:

Vårt distrikt har använt PS SIS i nio år, alltid som en hostad instans. Inga driftstopp eller dataförluster under alla dessa år. Utbildningen för administratörer är fantastisk.

Vårt distrikt har använt PS SIS i nio år, alltid som en hostad instans. Inga driftstopp eller dataförluster under alla dessa år. Utbildningen för administratörer är fantastisk.

👀 Visste du att? Ivy Tech Community College använder Google Cloud och maskininlärning för att förutsäga studenternas prestationer med 80 % noggrannhet och bearbetar över 12 miljoner datapunkter dagligen! Deras AI-drivna plattform identifierade 16 000 riskstudenter på bara en termin och hjälpte tusentals att förbättra sina betyg. Med självbetjäningsanalyser tillgängliga för nästan hälften av personalen har Ivy Tech gått från reaktiv rapportering till proaktiv studentstöd i stor skala.

6. Fedena (Bästa modulära, kostnadseffektiva SIS/ERP för små till medelstora amerikanska K-12-institutioner)

Fedena är utvecklat för institutioner med begränsad IT-support och erbjuder automatisering, rapportering och engagemangsverktyg på ERP-nivå för K-12-institutioner i hela USA. Du kan använda det för att hantera allt från antagning och närvaro till transport och vandrarhem.

Dessutom gör det överkomliga priset och det intuitiva användargränssnittet det mer tillgängligt för mindre skolor än vissa andra verktyg på denna lista.

Det integreras med Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams och stöder plugin-tillägg och anpassningsbara moduler för flexibla arbetsflöden.

Fedena bästa funktioner

Automatisera arbetsflödena för antagning och avgifter med moduler för registrering och betalning.

Implementera mobilvänliga portaler för föräldrar/elever med uppdateringar i realtid om närvaro och betyg.

Integrera onlinekurser, inspelade föreläsningar, frågesporter och samarbetsverktyg

Skapa anpassade rapporter och instrumentpaneler för närvaro, prestanda och drift.

Fedena-begränsningar

Mindre skalbarhet för stora distrikt jämfört med företagssystem som PowerSchool.

Supportkvaliteten varierar regionalt; vissa recensenter noterar långsammare uppdateringar av funktioner.

Fedena-priser

Standard: 999 $/år

Premium : 1 399 $/år

Ultimate: 1 699 $/år

Enterprise: Anpassad prissättning

Fedena-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fedena?

Här är en G2-användares åsikt:

Sammantaget är det en bra plattform för studenthantering. Användarvänlig, men många behöver genomgå en inledande utbildning. Den kombinerar alla nödvändiga funktioner, såsom närvarohantering, personlig information, examenshantering, betyg och rapporter, och gör dem lättillgängliga för alla berörda parter.

Sammantaget är det en bra plattform för studenthantering. Användarvänlig, men många behöver genomgå en inledande utbildning. Den kombinerar alla nödvändiga funktioner, såsom närvarohantering, personlig information, examenshantering, betyg och rapporter, och gör dem lättillgängliga för alla berörda parter.

7. Blackbaud Student Information System (Bästa SIS för privata K-12-skolor i USA)

👀 Visste du att? Sedan 2023 har 54 % av institutionerna integrerat sitt SIS med LMS och andra administrationsplattformar.

Vill du också ha en enhetlig upplevelse där LMS-funktionalitet, studentportaler, fakturering och antagningshantering samlas under ett enda inloggning? Blackbaud är ett bra val.

Lärare och administratörer använder det för att få en helhetsbild av varje students hela resa – från betyg till uppgifter och fritidsaktiviteter.

Det bästa av allt? Automatiserade kursförfrågningar, väntelistor, betygsättningsflöden och konfigurerbara rollbaserade godkännanden minskar den administrativa friktionen och underlättar efterlevnaden av amerikanska rapporterings- och ackrediteringskrav.

Blackbaud SIS bästa funktioner

Utnyttja enkel inloggning för föräldrar, studenter, lärare och personal med rollbaserade instrumentpaneler.

Effektivisera betygsättning och konfigurering av betygsutdrag med flexibla bedömningsmodeller.

Möjliggör enhetlig schemaläggning, godkännande av kursförfrågningar och synkronisering av listor i realtid.

Använd avdelningsöverskridande instrumentpaneler för att hjälpa administratörer att övervaka närvaro, akademiska trender och efterlevnad.

Begränsningar i Blackbaud SIS

Vissa användare rapporterar att modulerna ofta känns som tillägg snarare än ett rent, enhetligt system.

Priser för Blackbaud SIS

Anpassade priser

Blackbaud SIS-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Blackbaud SIS?

Här är en recension från G2:

En utmärkt plattform för hantering av data om elever, föräldrar, klasser, lärare, rådgivning, internat och allt annat som rör eleverna. Vi har ett extremt komplicerat dagligt schema och programvaran kan anpassas efter våra behov.

En utmärkt plattform för hantering av data om elever, föräldrar, klasser, lärare, rådgivning, internat och allt annat som rör eleverna. Vi har ett extremt komplicerat dagligt schema och programvaran kan anpassas efter våra behov.

8. Academia ERP (Bäst för institutioner som behöver ett flexibelt, modulärt ERP-system som kan skalas upp över flera campus)

Om din skola eller högskola är trött på att anpassa arbetsflöden efter din programvara kan Academia ERP vara en uppfriskande förändring. Den är utformad för att hantera allt från antagning och akademiska frågor till HR, ekonomi och till och med vandrarhemsadministration. Oavsett om du hanterar en campus eller tjugo, kan Academias modulära uppbyggnad skalas smidigt och låter dig anpassa nästan allt utan att behöva ringa IT varje gång.

En sak som användarna älskar? De inbyggda kommunikationsverktygen. Studenter och föräldrar får uppdateringar i realtid via app, e-post eller SMS, medan instrumentpaneler hjälper personalen att hålla koll på närvaro, betyg, avgifter och mycket mer.

Academia ERP:s bästa funktioner

Automatisera viktiga arbetsflöden från förfrågningar till antagningar till avgiftshantering via konfigurerbara moduler.

Skicka realtidsvarningar och personliga meddelanden med hjälp av inbyggda SMS-, e-post- och appmeddelanden.

Aktivera mobilåtkomliga portaler för studenter/föräldrar/lärare med säker visning av betyg, närvaro och betyg.

Skapa instrumentpaneler och rapporter om närvaro, ekonomi, akademiska resultat och data från flera campus.

Begränsningar i Academia ERP

Vissa institutioner rapporterar att dokumentation och support kan variera beroende på region, särskilt vid installationer utanför USA.

Priser för Academia ERP

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Academia ERP

G2 : 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Academia ERP?

En recension på G2 säger:

Systemet har gjort vår antagningsprocess mer effektiv, minimerat manuella fel vid antagningsbeslut och förbättrat vårt studenthanteringssystem i allmänhet.

Systemet har gjort vår antagningsprocess mer effektiv, minimerat manuella fel vid antagningsbeslut och förbättrat vårt studenthanteringssystem i allmänhet.

🧠 Rolig fakta: 72 % av SIS-systemen erbjuder nu mobil åtkomst, vilket förbättrar flexibiliteten för personal och studenter.

9. Workday Student (Bäst för stora universitet som vill samordna student-, HR- och ekonomiadministrationen)

Workday Student är utvecklat för högskolor och universitet som redan hanterar en mängd olika system och vill att alla ska fungera tillsammans. Om du redan använder Workday för HR och ekonomi kan du med hjälp av studentmodulen samla hela din institution under ett och samma tak. Modulen hanterar antagning, rådgivning, läroplansplanering, fakturering och mycket mer, samtidigt som den ger personal och studenter självbetjäningsverktyg som verkligen fungerar.

Det är dock inte en plug-and-play-lösning. Implementeringen tar tid och kräver planering, men när den väl är igång får du en realtidsbild av allt – studenternas framsteg, antagningsutvecklingen, status för ekonomiskt stöd – allt synkroniserat med dina HR- och ekonomidata.

Workday Students bästa funktioner

Samordna antagning, ekonomiskt stöd, läroplaner och faktureringsflöden

Leverera prediktiv analys och rapportering om kvarhållande, antagning och akademiska prestationer.

Tillhandahåll självbetjäningsportaler för studenter, rådgivare och personal

Skala enkelt upp till tiotusentals studenter vid stora forskningsuniversitet.

Begränsningar i Workday Student

Färdiga rapporter täcker kanske inte alla behov

Implementeringen kan kräva ett erfaret IT-team och en lång uppstartsperiod.

Priser för Workday Student

Anpassade priser

Workday Student – betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workday Student?

På G2 delar en användare med sig av följande:

Workday är en utmärkt plattform för professorer att publicera meddelanden och uppgifter på. Den är enkel att använda och meddelandena är utmärkta, särskilt på mobila enheter. Akademisk rådgivning är också en utmärkt extrafunktion.

Workday är en utmärkt plattform för professorer att publicera meddelanden och uppgifter på. Den är enkel att använda och meddelandena är utmärkta, särskilt på mobila enheter. Akademisk rådgivning är också en utmärkt extrafunktion.

10. Skyward (Bäst för amerikanska K–12-distrikt som prioriterar stabilitet, efterlevnad och familjeengagemang)

Skyward är ett självklart val för många skolområden i USA, och det finns goda skäl till det. Programmet har funnits i årtionden, vilket märks på de omfattande funktionerna som är utformade med verkliga utmaningar i skolområdena i åtanke. Oavsett om du spårar närvaro, hanterar löner, genererar statliga rapporter eller hjälper föräldrar att hålla sig informerade, gör Skyward det med tyst tillförlitlighet.

Portalerna för familjer och studenter är enkla men effektiva, vilket bidrar till att minska antalet samtal och ger familjerna direkt tillgång till vad som händer dagligen. För IT-team erbjuder Skyward flexibel hosting (molnbaserad eller lokal) samt solida dataexportalternativ för distrikt som vill ha kontroll. Gränssnittet kan kännas lite gammaldags på sina ställen, men i gengäld får man ett system som bara fungerar – även under de mest hektiska skoldagarna.

Skywards bästa funktioner

Centralisera studentregister, betygsättning, ekonomi, HR och schemaläggning i ett enda system.

Gör det möjligt för föräldrar och elever att få tillgång till realtidsdata via portalerna Family Access eller Student Access.

Stöd statlig datarapportering med Ed-Fi och anpassade CSV/API-exporter.

Underlätta anpassade formulär och datafält för att spåra unika distriktsbehov

Skywards begränsningar

Gränssnittet känns föråldrat; flera användare rapporterar om svårnavigerad och långsam arbetsflöde för lärare.

Skyward-priser

Anpassade priser

Skyward-betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Skyward?

Här är en recension från Capterra:

Skyward gjorde det mycket enkelt att hitta studentinformation, mata in betyg och kopiera uppgifter. Det var också enkelt att mata in närvaro. Jag gillar också att olika skolor kan ändra Skywards layout efter sina behov.

Skyward gjorde det mycket enkelt att hitta studentinformation, mata in betyg och kopiera uppgifter. Det var också enkelt att mata in närvaro. Jag gillar också att olika skolor kan ändra Skywards layout efter sina behov.

Klasser, kommunikation, efterlevnad – hantera allt med ClickUp

Om det finns en sak du bör ta med dig från det här inlägget är det detta: Oavsett om du driver en liten grundskola eller ett stort universitetssystem finns det en campusadministrationslösning för dig. Men många av de verktyg som finns på marknaden lägger bara till fler flikar i din webbläsare utan att faktiskt underlätta arbetet.

ClickUp är annorlunda. Det samlar allt – projekt, människor, processer – på ett ställe som faktiskt är enkelt att använda. Behöver du ett formulär för studenternas feedback? En instrumentpanel för antagningar? AI som hjälper dig att skriva snabbare eller sammanfatta rapporter? Du får allt detta utan att behöva hantera flera olika system.

Om ditt nuvarande system känns som ett överblivet från tavla-eran är det dags för en uppgradering. ClickUp får högsta betyg i användbarhet, skalbarhet och innovation. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!