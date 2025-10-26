De 10 bästa AI-drivna ERP-verktygen för att effektivisera arbetsflödena i företaget

Föreställ dig följande: Det är slutet på månaden. Dina lagerrapporter är föråldrade, ekonomiavdelningen är begravd i kalkylblad och ditt team jagar uppdateringar i fem olika appar. Allt känns osammanhängande och smärtsamt manuellt. Detta är arbetsutbredning i praktiken, och det tär på ditt företags produktivitet och potential.

Introducera AI-drivna system för resursplanering (ERP). Dessa verktyg inkluderar funktioner som automatisering av datainmatning, efterfrågeprognoser, prediktiv analys och konversations-AI som hjälper ditt företag att förbli flexibelt och konkurrenskraftigt.

I slutändan samlar det alla dina affärsprocesser, data och team i ett enda intelligent ERP-system.

I den här artikeln har vi samlat de bästa AI-drivna verktygen som kommer att förbättra din resursplanering.

Här är funktionerna, strukturen och prissättningen för de 10 bästa AI-ERP-systemen.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Prissättning ClickUp Alla teamstorlekar (enskilda personer, småföretag, medelstora företag och storföretag) Samarbetsdokument med feedbackmekanismer och anteckningar, inbyggd chatt, uppgiftshantering och AI-drivna korrekturförslag, över 100 integrationer Gratis plan tillgänglig; Betalda planer med ytterligare funktioner; Anpassning tillgänglig för företag SAP Business AI Företag Fakturaavstämning, inbyggd AI och hållbarhetsbedömning Anpassad prissättning Microsoft Dynamics 365 Medelstora till stora företag inom leveranskedjan Automatisering av uppgifter, insikter i realtid och integration med Microsoft-verktyg Betalda abonnemang tillgängliga Oracle ERP Cloud Myndigheter och starkt reglerade branscher Integrerad efterfrågeprognosering, leverantörshantering samt risk- och efterlevnadshantering Anpassad prissättning Odoo Små till medelstora företag Molnbaserad och lokal distribution Gratis plan tillgänglig; Betalda planer med ytterligare funktioner Acumatica ERP Små till medelstora företag och nystartade företag Öppen arkitektur, anpassningsbara arbetsflöden Anpassad prissättning Infor Cloudsuite Medelstora till stora företag Supply chain management, AI-funktioner som trendprognoser och avancerad dataanalys Anpassad prissättning Epicor Tillverkare och storskaliga distributörer Inbyggd CRM, prissättning och leverantörshantering Anpassad prissättning Sage Intacct AI Ekonomiteam Automatiserad datainmatning, integration med bokföringsprogram och smarta importer Anpassad prissättning NetSuite med AI Tillverkningsföretag Generativ AI, HR-verktyg, hantering av leveranskedjan Anpassad prissättning

Vad ska du leta efter i ett AI-ERP-system?

59 % av globala företag kämpar med komplexiteten i sina ERP-system. För att undvika utmaningar inom IT, HR och supply chain management bör du välja ett AI-ERP-system som passar just din verksamhet och dina behov.

Här är de egenskaper du bör leta efter i ERP-programvara för att få ut mesta möjliga av din investering:

Smart automatisering: Automatisera affärsprocesser och rutinuppgifter som fakturering, lageruppdateringar och arbetsflöden inom personaladministration. Minska manuellt arbete, öka Automatisera affärsprocesser och rutinuppgifter som fakturering, lageruppdateringar och arbetsflöden inom personaladministration. Minska manuellt arbete, öka processeffektiviteten och frigör tid för ditt team att fokusera på kärnverksamheten.

Prediktiv analys: Använd AI i ERP för att prognostisera efterfrågan, övervaka finansiella trender och identifiera potentiella risker. Fatta proaktiva och datastödda beslut för att ligga steget före operativa problem och ta tillvara tillväxtmöjligheter i ett tidigt skede.

Realtidsdatavisning: Synkronisera data från olika avdelningar för att få en tydlig realtidsbild av ditt företag. Få en fullständig överblick direkt, oavsett om du spårar försäljning, lager eller medarbetarnas prestationer.

Naturlig språkbehandling: Använd artificiell intelligens för att ställa frågor på vanlig engelska och få omedelbara insikter. Gör data tillgängliga för icke-tekniska användare och påskynda beslutsfattandet.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Anpassa vyer efter roller och KPI:er. Visa den mest relevanta informationen på ERP-instrumentpaneler för att övervaka prestanda med ett ögonkast.

Arbetsflödeskoordinering: Koppla samman uppgifter mellan avdelningar och skapa automatiserade godkännandekedjor. Håller din verksamhet igång som ett urverk, utan ständiga kontroller.

Tredjepartsintegrationer: Anslut till din befintliga CRM-, e-handelsplattform eller bokföringsprogramvara för att säkerställa att dina teknikstackar fungerar smidigt tillsammans. Minska dubbelarbete och gör implementeringen smidigare för teamen.

Rollbaserad åtkomst och behörigheter: Skydda känslig finansiell information och medarbetardata genom att begränsa åtkomsten baserat på roller. Säkerställ efterlevnad och full kontroll över vem som kan visa eller redigera information.

Revisionsloggar och spårning av efterlevnad: Spåra alla ändringar, godkännanden och användaråtgärder för regelefterlevnad, interna revisioner och lagerhantering.

👀 Visste du att? Nästan 97 % av företagen överväger en molnbaserad ERP-lösning jämfört med en lokal ERP-lösning. Och majoriteten av dessa företag väljer ERP-lösningar för att stödja företagets tillväxt och förbättra sina processer och produktivitet.

Låt oss nu lära oss mer om funktionerna, användningsområdena och begränsningarna hos dessa ERP-system.

1. ClickUp (Bäst för smart uppgiftshantering och ERP-arbetsflödesintegration)

Hantera projekt, HR-verksamhet och produktutveckling på en och samma plattform med ClickUp.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta, där dina ERP-projekt, uppgifter, chattar och mycket mer samlas i en anpassad, skalbar lösning.

Genom intelligent uppgiftshantering och smidig ERP-arbetsflödesintegration kan du effektivisera affärsprocesser, automatisera rutinuppgifter och optimera den operativa effektiviteten – allt på ett och samma ställe.

Låt oss se hur.

ClickUp Brain

ClickUp Brain är plattformens virtuella assistent som utnyttjar maskininlärning för att automatisera repetitiva datainmatningar, generera processdokumentation och tillhandahålla prediktiv analys för smartare affärsverksamhet.

Automatisera projektsammanfattningar och uppdateringar med ClickUp Brain

Du kan hantera uppgifter, förutsäga resursbehov, automatiskt generera projektplaner och svara på teamets frågor direkt.

Låt oss säga att du hanterar en produktlansering. Istället för att manuellt kartlägga varje steg genererar Brain automatiskt en tidsplan, markerar resursflaskhalsar och förutsäger förseningar baserat på teamets arbetsbelastning. Detta förenklar resurshanteringen avsevärt. Allt från att planera resurser till att justera tidsplaner och vara proaktiv kan göras med bara några få klick.

Extrahera svar, beslut och åtgärdspunkter från dina mötesanteckningar med ClickUp Brain.

Hur ClickUp Brain MAX förvandlar ERP

ClickUp Brain MAX är inte bara ännu ett AI-verktyg – det är din kommandocentral, utformad för att effektivisera alla aspekter av resursplanering i företaget. Så här stärker det teamen:

Enhetlig sökning: Hitta omedelbart finansiella register, HR-dokument, lageruppgifter och kundinformation i alla dina anslutna appar och molnplattformar.

Röststyrd produktivitet: Använd Använd Talk to Text för att hantera uppgifter, skapa rapporter och uppdatera register med bara din röst, vilket effektiviserar ERP-arbetsflödena.

AI-drivna insikter: Få kontextuell finansiell analys, konkurrentundersökningar och försäljningsprognoser direkt i din ERP-miljö.

En kraftfull AI: Användare kan utnyttja premiumverktyg för extern AI som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell lösning som är redo för företag.

🎥 Se hur du får ut mesta möjliga av Brain Max:

Med ClickUp Brain MAX får du en enda, företagsanpassad AI-superapp som förstår dina arbetsflöden, kopplar samman dina data och låter dig hantera hela ditt ERP-system – med röst eller text. Släng alla dina olika AI-verktyg och upplev smidig, kontextuell automatisering för alla ERP-användningsfall.

ClickUp Autopilot Förkonfigurerade och anpassade agenter

Du kan frigöra hela potentialen i ditt ERP-system med ClickUps AI-agenter. AI-agenter är utformade för att automatisera processer, effektivisera arbetsflöden och leverera praktiska insikter till hela din organisation.

Skapa uppgiftsprognoser, omvandla konversationer till handling, ta fram den aktuella arbetsbelastningen och skapa resursallokeringsplaner med ClickUp Brain.

Här är några sätt du kan använda en ClickUp AI-agent på:

Automatisera rutinmässiga ERP-uppgifter: Förkonfigurerade AI-agenter kan hantera repetitiva processer som fakturagodkännanden, datainmatning och rapportgenerering, vilket sparar tid och minskar manuella fel.

Anpassad automatisering av arbetsflöden: Skapa anpassade AI-agenter som är skräddarsydda för dina unika ERP-behov, till exempel automatisering av orderhantering, lageruppdateringar eller HR-onboarding-arbetsflöden.

Smart sökning och analys: AI-agenter kan extrahera viktig information från dokument (t.ex. kontrakt, kvitton, finansiella rapporter) och ge omedelbara sammanfattningar eller insikter för snabbare beslutsfattande.

Varningar och rekommendationer: Ställ in agenter för att övervaka ERP-data för avvikelser, deadlines eller efterlevnadsproblem och få proaktiva varningar eller förslag för att hålla verksamheten på rätt spår.

ClickUp-automatiseringar

Använd ClickUp Automations för att automatisera dina rutinmässiga ERP-uppgifter. Det eliminerar det manuella arbetet med att hantera ERP-arbetsflöden genom att låta dig ställa in anpassade regler som flyttar uppgifter automatiskt, så att ingenting faller mellan stolarna. Med över 50 åtgärdsutlösare kan du automatisera praktiskt taget alla delar av dina ERP-operationer.

Automatisera repetitiva ERP-uppgifter med ClickUp Automations

När en inköpsorder godkänns kan ClickUp till exempel automatiskt tilldela nästa uppgift till ditt inköpsteam, uppdatera projektstadiet och meddela bokföringen att fakturahanteringen kan påbörjas.

ClickUp Docs

Om du behöver samarbeta med dina kollegor eller skapa översikter över resursbegränsningar att dela med ditt team, använd ClickUp Docs.

Samarbeta kring resurshantering och planering med ClickUp Docs

Det låter dig dela ERP-dokumentation, SOP:er och affärsprocesser och kommentera dem i realtid. Ditt affärsdriftsteam kan lägga till sina synpunkter, markera specifika delar som behöver uppmärksammas och tagga relevanta teammedlemmar direkt i dokumenten.

Dokument är också direkt länkade till ClickUp Tasks, vilket säkerställer att viktig processinformation alltid är användbar, tillgänglig och uppdaterad. Detta centraliserar kunskapshanteringen och effektiviserar onboarding och efterlevnad.

Denna AI-drivna konvergens gör det möjligt för dig att koppla samman alla dina affärsverksamheter och processer (i hela ditt anslutna app-ekosystem) på samma plats.

Visualisera och hantera alla dina verksamheter och tillhörande resurser med ClickUp Operations.

ClickUp Operations är ett ERP-system som låter dig spåra varje fas i verksamheten i realtid, från leverantörsintroduktion och systemkonfiguration till utbildning av lagerpersonal.

Du får fullständig översikt över alla avdelningar och kan hålla din implementering i linje med budget, milstolpar och efterlevnadskrav – allt på ett och samma ställe. Dessutom får du tillgång till alla funktioner i ClickUp Project Management.

🧩 Mallarkiv: ClickUp erbjuder också flera kostnadsfria anpassningsbara mallar för ERP-implementering och lagerhantering som hjälper dig att komma igång snabbt. Till exempel hjälper ClickUp ERP Implementation Work Breakdown Structure Template och ClickUp Inventory Management Template team att hantera komplexa ERP-implementeringar och löpande verksamhet med tydliga uppgiftshierarkier, Gantt-diagram och tidslinjevyer. Dessa mallar stöder efterfrågeprognoser, resursallokering och framstegsspårning, allt drivet av ClickUps AI-drivna insikter.

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler för projektredovisning och visualisering av KPI:er, operativa mätvärden och ERP-prestanda i realtid.

Digitalisera och hantera leverantörsdatabaser, spåra anläggningstillgångar och övervaka produktionsscheman för att säkerställa att allt genomförs i tid.

Skapa ett standardprotokoll för drift och ett spårningssystem med mallar för driftsplaner.

Planera, genomför och övervaka ERP-implementeringsprojekt av alla storlekar med avancerad schemaläggning och beroendehantering.

Håll kontakten och diskutera tips om resurshantering med dina kollegor med hjälp av ClickUp Chat.

Effektivisera rekrytering, introduktion och personalhantering genom automatiserade arbetsflöden och centraliserad dokumentation.

Upprätthåll SOP:er, spåra efterlevnadsuppgifter och säkerställ processstandardisering med hjälp av AI-genererad dokumentation och påminnelser.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan tycka att de omfattande funktionerna är lite överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

Bästa allt-i-ett DIY SaaS ERP. ClickUp erbjuder en modulär funktionalitet som förenklar skapandet av olika arbetsflöden. Dess öppna arkitektur av funktioner stimulerar kreativitet och anpassning. UI/UX är välgjord och erbjuder intuitiv navigering och en polerad estetik. Plattformen gör det möjligt för användare att utveckla anpassade applikationer, vilket tillför ett värdefullt lager av mångsidighet. Bästa säljteamet någonsin!

Bästa allt-i-ett DIY SaaS ERP. ClickUp erbjuder en modulär funktionalitet som förenklar skapandet av olika arbetsflöden. Dess öppna arkitektur av funktioner stimulerar kreativitet och anpassning. UI/UX är välgjord och erbjuder intuitiv navigering och en polerad estetik. Plattformen gör det möjligt för användare att utveckla anpassade applikationer, vilket tillför ett värdefullt lager av mångsidighet. Bästa säljteamet någonsin!

🧠 Kul fakta: Netflix använder resurshanteringsalgoritmer för att förutsäga tittarnas efterfrågan och fördela streamingbandbredden effektivt under rusningstider.

2. SAP Business AI (Bäst för stora företag som hanterar komplex logistik)

via SAP Business AI

Att hantera komplexa operationer mellan olika avdelningar leder ofta till datasilos, långsamma beslut och missade möjligheter. SAP Business AI kombinerar intelligens i företagsklass med ett resursplaneringssystem. Det kan automatisera återkommande uppgifter, spåra fakturor, visualisera lager och planera resursallokering.

Från prediktiv analys och intäktsprognoser till AI-driven fakturamatchning och intelligenta chatbots för medarbetarnas frågor – denna ERP-lösning är utformad för att skala med företagets komplexitet.

SAP Business AI:s bästa funktioner

Få tillgång till intelligent fakturamatchning för att behandla betalningar snabbare

Förhindra bedrägerier med AI-driven avvikelsedetektering

Automatisera återkommande och kommunikationsintensiva affärsprocesser

Utvärdera affärsaktiviteter mot hållbarhetsfaktorer med maskininlärning

Använd Joulie, den inbyggda AI:n, för att få svar och tillgång till resurser när du behöver det.

Hantera leveranskedjan, logistiken och lagerstatistiken och visualisera hur ditt företag hanterar frakt och fordonsflotta.

Begränsningar för SAP Business AI

Denna programvara för resursplanering har en brant inlärningskurva.

Integrationerna är inte tillräckligt omfattande

Priser för SAP Business AI

Anpassad prissättning

SAP Business AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 stjärnor (över 300 recensioner)

3. Microsoft Dynamics 365 (bäst för team som redan använder Microsoft 365 som sin primära teknikplattform)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 kombinerar ERP med CRM och projektledningsverktyg och skapar en central hubb för hantering av affärsverksamhet, projekt och kundrelationer.

Du kan använda det för att spåra försäljning, övervaka kundtjänstens prestanda, samla in kunddata och till och med hantera ekonomi och leveranskedjan.

Med AI-drivna insikter och lågkodsanpassning hjälper denna ERP-programvara för lagerhantering dig att arbeta snabbare, ge kunderna bättre service och fatta beslut som driver verklig tillväxt. Om du redan använder Microsoft 365 som din primära teknikplattform är denna ERP-lösning perfekt för dig.

De bästa funktionerna i Microsoft Dynamics 365

Automatisera repetitiva arbetsflöden för resurshantering för att öka effektiviteten

Få insikter i realtid med inbyggd AI och analysverktyg

Anpassa appar enkelt med hjälp av low-code-verktyg

Integrera sömlöst med Microsoft 365-verktyg som Teams och Outlook

Spåra och optimera logistiken i hela leveranskedjan

Licensiering för lokal distribution

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Verktyget kan vara obekvämt om du inte använder Microsoft.

Du kan ibland stöta på prestandaproblem med stora datamängder.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: Från 70 USD/månad per användare

Dynamics 365 Business Central Premium: Från 100 USD/månad per användare

Dynamics 365 Business Central Team Members: Från 8 USD/månad per användare

Dynamics 365 Sales Professional: 65 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 stjärnor (över 800 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Microsoft Dynamics 365?

En recension på G2 säger:

Jag har använt D365 under det senaste året och har blivit mycket positivt överraskad av de anpassningsmöjligheter det erbjuder och hur smidigt det integreras med Teams och Outlook. Personliga instrumentpaneler, rapportering och som om det inte vore nog kompletterades allt detta med Copilot. Det underlättar avsevärt om ditt arbete innebär att hålla reda på ett stort antal kunder.

Jag har använt D365 under det senaste året och har blivit mycket positivt överraskad av de anpassningsmöjligheter det erbjuder och hur smidigt det integreras med Teams och Outlook. Personliga instrumentpaneler, rapportering och som om det inte vore nog kompletterades allt detta med Copilot. Det underlättar avsevärt om ditt arbete innebär att hålla reda på ett stort antal kunder.

4. Oracle ERP Cloud (bäst för myndigheter och starkt reglerade branscher)

via Oracle ERP Cloud

Att hantera ERP i starkt reglerade branscher, såsom finans och hälso- och sjukvård, innebär att man måste navigera i regelverk, minska risker och snabbt anpassa sig till ständiga förändringar i regelverket. Traditionella ERP-system har svårt att hålla jämna steg, vilket resulterar i föråldrade processer, fragmenterad rapportering och kostsamma fel.

Med inbyggd flexibilitet, automatisering och revisionsklar intelligens utformad för komplexa miljöer med höga krav på efterlevnad är Oracle ERP Cloud ett bra alternativ till Microsoft Dynamics. Det samlar ekonomi, inköp, projektledning, riskhantering och efterlevnad i ett enda enhetligt system.

Oracle ERP Clouds bästa funktioner

Automatisera finansiella processer med AI och maskininlärning

Få realtidsöverblick med dynamisk rapportering och instrumentpaneler

Hantera risker och efterlevnad med inbyggda kontroller och revisioner

Effektivisera inköpen med intelligent leverantörshantering

Planera med integrerade verktyg för prognoser och budgetering

Samla projektets ekonomi, resurser och resultatuppföljning med Oracle AI-appar.

Begränsningar för Oracle ERP Cloud

Dess AI-funktioner är begränsade

Användare rapporterar att användargränssnittet är komplext och inte intuitivt.

Priser för Oracle ERP Cloud

Anpassad prissättning

Oracle ERP Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,1/5 stjärnor (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Oracle ERP Cloud?

En recension på G2 säger:

Många funktioner är tillgängliga i alla moduler och de integreras mycket bra med varandra som standard. Möjligheten att utöka systemet underlättar också användningen i kärnverksamheten. Supporten kan vara lite besvärlig i molnet, eftersom man inte har tillgång till backend och därför är helt beroende av Oracle. Supporten är i många fall inte anpassad för att hantera kundspecifika scenarier.

Många funktioner är tillgängliga i alla moduler och de integreras mycket bra med varandra som standard. Möjligheten att utöka systemet underlättar också användningen i kärnverksamheten. Supporten kan vara lite besvärlig i molnet, eftersom man inte har tillgång till backend och därför är helt beroende av Oracle. Supporten är i många fall inte anpassad för att hantera kundspecifika scenarier.

5. Odoo (Bäst för allt-i-ett-hantering av affärsverksamhet)

via Odoo

Om du är trött på att hantera kunder och uppgifter separat är Odoo ett bra alternativ för dig. Det är en öppen källkodsbaserad ERP-programvara som kombinerar CRM, försäljning och kunskap i en och samma plattform.

Oddo kan automatiskt hämta dina fakturauppgifter och registrera dem i redovisningspanelen. Du kan synkronisera den med ditt banksystem och hålla koll på alla betalningar och utgifter från ett och samma ställe.

Dessutom kan du bedöma, underteckna och godkänna dokument direkt, ställa in automatisering för resurshanteringsuppgifter och till och med distribuera verktyget på ditt företags server.

Odoos bästa funktioner

Lägg till eller ta bort moduler efter behov tack vare den flexibla modulära strukturen.

Anpassa arbetsflöden, rapporter och gränssnitt efter specifika affärsbehov

Visualisera och hantera data och uppgifter med dra-och-släpp-verktyg

Använd inbyggda AI-funktioner för att automatisera uppgifter som annars kräver mänsklig intelligens.

Implementera i både moln- och lokala miljöer

Kontrollera användaråtkomst med detaljerade behörigheter och revisionsspår

Odoos begränsningar

Programvaran kan bli dyr när du utökar ditt team.

Laddningstiden är längre när du hanterar komplexa affärsoperationer

Odoo-priser

Gratis för alltid

Standard: 31,10 $/månad per användare

Anpassat: 46,80 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 stjärnor (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 stjärnor (över 1200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Odoo?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med Odoo ERP är att det är en allt-i-ett-lösning som täcker ett brett spektrum av affärsbehov, från bokföring till lagerhantering, med enkel anpassning och användarvänliga gränssnitt. Det hjälper till att effektivisera verksamheten och förbättra den övergripande effektiviteten.

Det jag gillar mest med Odoo ERP är att det är en allt-i-ett-lösning som täcker ett brett spektrum av affärsbehov, från bokföring till lagerhantering, med enkel anpassning och användarvänliga gränssnitt. Det hjälper till att effektivisera verksamheten och förbättra den övergripande effektiviteten.

🧠 Kul fakta: NASA har sitt eget verktyg för resursplanering som heter SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

6. Acumatica ERP (Bäst för att anpassa AI-förbättrade ERP-system med en öppen arkitektur)

via Acumatica ERP

De flesta traditionella ERP-system är antingen för rigida och dyra att skala upp eller kräver ständig IT-underhåll, särskilt för små till medelstora företag som försöker växa.

Acumaticas ERP-system bryter mallen genom att integrera AI, vilket gör det till ett populärt alternativ till Salesforce. Det innehåller AI-drivna funktioner som avvikelsedetektering, prediktiv analys och smarta arbetsflöden.

Det är ett modernt, molnbaserat ERP-system som är byggt för användarvänlighet. Du får en modulär ERP-plattform med öppen arkitektur som du kan anpassa efter ditt företag. Den är tillgänglig var som helst, integreras enkelt med andra verktyg och ger hela ditt team tillgång i realtid till data som möjliggör smartare och snabbare beslut.

Acumatica ERP:s bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med en öppen och flexibel plattform som stöder intelligenta ERP-system.

Anslut smidigt till appar från tredje part för att effektivisera hanteringen av leveranskedjan och den dagliga driften.

Visa realtidsdata och historiska data via enhetliga instrumentpaneler för smartare beslutsfattande.

Hantera ekonomi, lager, CRM och projekt på ett och samma ställe för fullständig översikt över hela verksamheten.

Erbjuder AI-drivna verktyg för innehållsskapande, datavisualisering och förbättrad dokumentigenkänning.

Begränsningar för Acumatica ERP

Om du inte har kunskaper i kodning kan det vara lite svårt att använda vissa funktioner.

ERP-systemets dataanalys och rapportgenerering är komplexa processer.

Priser för Acumatica ERP

Anpassad prissättning

Acumatica ERP-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 1 500 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Acumatica ERP?

En recension på G2 säger:

Acumatica är mycket användarvänligt jämfört med vårt tidigare program. Jag älskar att det växer med många nya tekniker och integreras med många program, såsom Teams. Acumatica är också en utmärkt källa att använda när man är ute på ett arbetsplats, vilket är till enorm hjälp! Vi kan knappt vänta på att få programmet igång och använda det dagligen med alla anställda.

Acumatica är mycket användarvänligt jämfört med vårt tidigare program. Jag älskar att det växer med många nya tekniker och integreras med många program, såsom Teams. Acumatica är också en utmärkt källa att använda när man är ute på ett arbetsplats, vilket är till enorm hjälp! Vi kan knappt vänta på att få programmet igång och använda det dagligen med alla anställda.

7. Infor Cloudsuite (Bäst för tillverkare som behöver realtidsöverblick över leveranskedjan)

via Infor Cloudsuite

Med branschspecifik funktionalitet, realtidsdata och smidig molnimplementering sticker Infor ut bland AI-ERP-lösningarna, särskilt för komplexa miljöer med höga krav.

Det levererar en robust, molnbaserad plattform som är skräddarsydd för just din branschs behov. Du kan använda den för att effektivisera resurserna för smidig affärsverksamhet, förenkla efterlevnaden av regler och möjliggöra smartare beslutsfattande genom sammankopplade data och intelligent automatisering.

Infor Cloudsuite bästa funktioner

Minska manuell datainmatning med automatisering och smarta arbetsflöden för ekonomi, inköp och HR.

Erbjud ditt team enklare användarinteraktioner med intuitiva gränssnitt och personliga instrumentpaneler.

Utför avancerad dataanalys med tillgång till både realtidsdata och historiska data, och förbättra företagets effektivitet och beslutsfattande.

Skala enkelt med molnbaserad arkitektur och flexibla distributionsalternativ

Integrera sömlöst med tredjepartssystem för enhetlig företagsdrift

Stärk efterlevnaden och riskkontrollen med styrningsverktyg som är inbyggda i plattformen.

Begränsningar för Infor Cloudsuite

Kostnaden för avancerade moduler kan bli dyr för nystartade företag.

Kundsupportärenden tar tid att lösa

Priser för Infor Cloudsuite

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Infor Cloudsuite

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Infor Cloudsuite?

En recension på G2 säger:

Infor Process Automation är en bra funktion som hjälper till att hantera affärsprocesser. Enkla sökapplikationer och fungerar för användare och utvecklare

Infor Process Automation är en bra funktion som hjälper till att hantera affärsprocesser. Enkla sökapplikationer och fungerar för användare och utvecklare

👀 Visste du att? Att växla mellan olika uppgifter kan kosta anställda upp till 40 % av deras produktiva tid, främst på grund av den mentala ansträngning som krävs för att omorientera sig och återfå fokus efter varje byte. I snabba affärsmiljöer, särskilt sådana som är beroende av flera verktyg eller osammanhängande arbetsflöden, leder ständiga kontextbyten till splittrad uppmärksamhet, långsammare beslutsfattande och minskad effektivitet. Det är därför integrerade ERP-plattformar som ClickUp blir allt populärare: de centraliserar verksamheten, minskar behovet av att hoppa mellan olika appar och låter teamen arbeta mer effektivt under längre tid.

8. Epicor (Bäst för tillverkare, leverantörer och miljöer med kundspecifik tillverkning)

via Epicor

91 % av företagen uppger att optimala lagernivåer är en av de mest uppenbara fördelarna med ERP-programvara.

Epicors AI-ERP-system är särskilt utformat för att hjälpa tillverkare, distributörer och ETO-företag. Du får flera produkter som Epicor Kinetic och Epicor Eclipse för att effektivisera lagerhantering och andra verksamheter.

Det är flexibelt, lättanvänt och tillräckligt smart för att hålla jämna steg med dina växande behov inom leveranskedjan. Dessutom har programvaran ett inbyggt verktyg för kundrelationshantering så att du inte behöver växla mellan ERP och CRM.

Epicors bästa funktioner

Hantera finansiella transaktioner med stöd för flera valutor

Övervaka produktionsplanering och kontrollera produktionsgolvet

Använd de inbyggda CRM- och HR-modulerna för att förenkla försäljning och personalhantering.

Få tillgång till business intelligence och analyspaneler med Prism AI-verktygslådan för att fatta datadrivna beslut.

Sätt konkurrenskraftiga priser för dina produkter med prisanalys och hantering av avtalspriser.

Epicors begränsningar

Underhållskostnaden är mycket högre än alternativen

Integrationer med tredjepartsappar är begränsade

Epicors prissättning

Anpassad prissättning

Epicor-betyg och recensioner

G2: 4/5 stjärnor (över 1 000 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Epicor?

En recension på G2 säger:

Grundfunktionerna är solida och uppfyller 90 % av de dagliga uppgifterna. Ligger efter andra moderna ERP-system när det gäller flexibilitet och integrationsmöjligheter.

Grundfunktionerna är solida och uppfyller 90 % av de dagliga uppgifterna. Ligger efter andra moderna ERP-system när det gäller flexibilitet och integrationsmöjligheter.

9. Sage Intacct AI (Bäst för ekonomiavdelningar)

via Sage Intacct AI

Om ditt ekonomiteam lägger mer tid på att rätta till fel än att analysera affärsmöjligheter är det dags för en smartare lösning. Sage Intacct är en molnbaserad ERP-programvara som fokuserar på ekonomisk förvaltning.

Det automatiserar centrala finansiella uppgifter, ger dig realtidsinsyn i prestanda och hjälper dig att skala upp utan stress. Oavsett om du hanterar konsolideringar av flera enheter eller skapar investerarrapporter gör Sage Intacct finanshanteringen snabbare, enklare och mycket mer insiktsfull.

Sage Intacct AI:s bästa funktioner

Hantera enkelt verksamhet med flera enheter och valutor

Skapa finansiella rapporter och dashboards i realtid för smartare beslutsfattande

Integrera sömlöst med populära verktyg som Salesforce, ADP och många fler.

Använd dimensionell redovisning för att spåra prestanda över avdelningar, projekt och platser.

Förenkla efterlevnaden med inbyggda revisionsspår och rollbaserade åtkomstkontroller.

Skala enkelt med en molnbaserad arkitektur utformad för växande företag.

Begränsningar för Sage Intacct AI

Den har begränsad mobil funktionalitet.

Små företag kan hamna i en situation där de betalar för funktioner de inte behöver.

Priser för Sage Intacct AI

Anpassad prissättning

Sage Intacct AI-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Sage Intacct AI?

En recension på G2 säger:

Det är extremt användarvänligt att navigera mellan de olika modulerna. Rapporteringsfunktionerna är mycket bra och det är mycket användbart att kunna skapa egna rapporter. Hur enkelt det är att integrera med annan programvara är också en stor fördel för vårt företag. [Men] det finns några lösningar som gör processerna längre än nödvändigt, till exempel att man måste bokföra en leverantörs- eller kundåterbetalning som en justering, istället för direkt till deras konto. Jag tycker också att det inte är särskilt tydligt när man tittar på betalnings-/fakturaallokeringar.

Det är extremt användarvänligt att navigera mellan de olika modulerna. Rapporteringsfunktionerna är mycket bra och det är mycket användbart att kunna skapa egna rapporter. Hur enkelt det är att integrera med annan programvara är också en stor fördel för vårt företag. [Men] det finns några lösningar som gör processerna längre än nödvändigt, till exempel att man måste bokföra en leverantörs- eller kundåterbetalning som en justering, istället för direkt till deras konto. Jag tycker också att det inte är särskilt tydligt när man tittar på betalnings-/fakturaallokeringar.

10. NetSuite med AI (bäst för användning av generativ AI för rapportering)

via NetSuite med AI

När ditt företag växer blir det snabbt rörigt och kostsamt att hantera lager, ekonomi och drift i flera olika verktyg. NetSuites AI-ERP är en enhetlig, molnbaserad plattform som samlar allt, inklusive ekonomi, leveranskedja, CRM och mer, i ett system som växer med dig.

Med realtidsdata, automatiserade arbetsflöden och anpassningsbara instrumentpaneler hjälper NetSuite dig att effektivisera verksamheten, förbättra översikten och fatta snabbare och smartare beslut.

NetSuite med de bästa AI-funktionerna

Automatisera repetitiva uppgifter inom ekonomi, inköp och drift för att spara tid och minska fel.

Använd generativa AI-tjänster för att skapa rapporter, föreslå åtgärder och ta fram viktiga affärsinsikter.

Möjliggör sömlös processautomatisering för arbetsflöden som fakturering, godkännanden och orderhantering.

Förbättra efterfrågeprognoserna med AI-drivna förutsägelser baserade på realtidsdata och historiska data.

Optimera hanteringen av leveranskedjan med fullständig översikt och smarta planeringsverktyg

NetSuite med AI-begränsningar

Du kan ibland uppleva fördröjningar eller prestandaproblem med stora datamängder.

NetSuite med AI-prissättning

Anpassad prissättning

NetSuite med AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 30 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om NetSuite med AI?

En recension på G2 säger:

Det är mycket anpassningsbart, enkelt att ansluta till annan programvara vi använder och mycket lätt att lära sig. Jag började använda Netsuite i januari 2025 och känner mig redan ganska bekväm med programvaran. Vi kan hämta alla data vi vill ha och i vilket format vi vill, men det krävs avancerad kunskap om lösningen för att skapa anpassade rapporter och vi måste göra en del av vår avstämning offline eftersom det inte är så lätt att göra på plattformen (t.ex. avstämning av uppskjutna intäkter).

Det är mycket anpassningsbart, enkelt att ansluta till annan programvara vi använder och mycket lätt att lära sig. Jag började använda Netsuite i januari 2025 och känner mig redan ganska bekväm med programvaran. Vi kan hämta alla data vi vill ha och i vilket format vi vill, men det krävs avancerad kunskap om lösningen för att skapa anpassade rapporter och vi måste göra en del av vår avstämning offline eftersom det inte är så lätt att göra på plattformen (t.ex. avstämning av uppskjutna intäkter).

