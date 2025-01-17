CRM-jämförelse: De 10 bästa CRM-programvarorna 2025

Ditt säljteam är på väg att avsluta en stor affär, men viktiga kunduppgifter är utspridda på post-it-lappar, i kalkylblad och i e-postmeddelanden.

Det är ett frustrerande och kostsamt misstag som inget företag har råd med.

CRM-system (Customer Relationship Management) är utformade för att hantera och optimera interaktionen med dina kunder, potentiella kunder och andra intressenter.

Men vilken fungerar bäst för ditt arbetsflöde?

I det här blogginlägget utforskar vi de 10 bästa CRM-programvarulösningarna som hjälper dig att sätta dina affärsmål i centrum. 🎯

⏰ 60-sekunders sammanfattning Upptäck de 10 bästa CRM-programvarorna: ClickUp (Bäst för allt-i-ett-CRM och uppgiftshantering) Salesforce (bästa CRM för företag) Zoho CRM (bäst för små till medelstora företag) HubSpot CRM (Bäst för integrationer och användarvänlig upplevelse) Microsoft Dynamics 365 (bäst för integrerade ERP- och CRM-lösningar) Pipedrive (Bäst för pipelinehantering och försäljningsoptimering) Freshsales CRM (Bäst för AI-drivna insikter och automatisering) Insightly (Bäst för lättläst analys och rapportering) SugarCRM (Bäst för mycket anpassningsbara lösningar) Creatio CRM (Bäst för processautomatisering med låg kod och flexibilitet)

Vad ska du leta efter i ett CRM-program?

När du väljer CRM-programvara är det viktigt att fokusera på funktioner som stämmer överens med dina affärsmål och optimerar verksamheten.

Låt oss titta på några viktiga faktorer att tänka på. 💁

Leadhantering: Spårar och vårdar leads med realtidsinsikter om leadbeteende

Integrationsmöjligheter: Integreras med annan affärsprogramvara som ERP-system, marknadsföringsplattformar och produktivitetsverktyg.

Intäktsspårning: Övervakar försäljningsdata i realtid och genererar omfattande rapporter för välgrundade beslut.

Artificiell intelligens och maskininlärning: Inkluderar AI och ML för att analysera kunddata och förbättra engagemangsstrategier.

Centraliserad datalagring: Samlar kundinteraktioner från olika kanaler som webbplatser, sociala medier och e-post för att förbättra servicekonsistensen.

Din CRM-programvara måste ha andra avancerade funktioner, inklusive anpassningsalternativ, flerspråkigt stöd, dokumenthantering och prognosverktyg.

🧠 Kul fakta: Det första CRM-systemet går tillbaka till 1980-talet och liknade mer en databas för kontaktadministration än de avancerade verktyg vi har idag. Utvecklingen av CRM-programvara har spelat en avgörande roll i omvandlingen av företag från enkel kontaktlagring till kraftfulla plattformar för hantering av kundrelationer, försäljning och marknadsföring.

Innan vi går in på detaljerna för varje verktyg, låt oss titta på några jämförelsehöjdpunkter som hjälper dig att identifiera den bästa CRM-programvaran för din organisation. 👇

Allmänna funktioner

Utforska de viktigaste funktionerna i varje CRM-program, från AI-drivna insikter till anpassningsbara arbetsflöden och mobilappsfunktioner. Denna tabell ger en översikt över de verktyg som kan effektivisera dina kundhanteringsprocesser.

CRM-program Anpassningsbara arbetsflöden AI-integration Rapportering Mobilappsfunktionalitet ClickUp Högst anpassningsbara arbetsflöden för projektledning, CRM och automatisering av uppgifter Avancerade AI-funktioner via ClickUp Brain Anpassade instrumentpaneler och rapporter för projektinsikter Användarvänlig mobilapp för uppgiftshantering och samarbete Salesforce Flexibla arbetsflöden med Flow Builder för komplexa processer Avancerad AI via Einstein för prediktiv analys och lead scoring Omfattande rapporteringsverktyg med personliga instrumentpaneler Robust mobilapp för hantering av leads och försäljningsaktiviteter Zoho CRM Skräddarsydda arbetsflödesalternativ för komplexa försäljningsprocesser Omfattande anpassning av arbetsflöden skräddarsydda för försäljningsprocesser Mångsidiga rapporteringsfunktioner med anpassningsbara instrumentpaneler Omfattande mobilapp för hantering av leads och spårning av försäljningsaktiviteter HubSpot CRM Förenklad anpassning av arbetsflöden för enkla automatiseringar Begränsade AI-funktioner främst för e-postspårning och leadscoring Anpassade rapporter med fokus på marknadsföringsstatistik och försäljningsresultat Mobilappen stöder viktiga CRM-funktioner som kontaktadministration. Microsoft Dynamics 365 Mycket anpassningsbara arbetsflöden med Power Automate för olika affärsbehov Avancerad AI-integration via Azure AI för prediktiva insikter Omfattande rapporteringsverktyg anpassade efter specifika KPI:er och affärsmål Funktionsrik mobilapp som erbjuder försäljningsspårning och rapportering Pipedrive Måttlig anpassning med fokus på försäljningspipelinens olika steg Grundläggande AI-funktioner för försäljningsprognoser och aktivitetsförslag Visuella rapporter som belyser pipeline-mått och prestanda En intuitiv mobilapp utvecklad för säljare som är mycket på resande fot. Freshsales CRM Måttliga anpassningsmöjligheter med automatiseringsfunktioner för säljuppgifter AI-drivna insikter för lead scoring baserat på engagemangsnivåer Rapporter och analyser finns tillgängliga, men är mindre detaljerade än hos konkurrenterna. Mobilappen möjliggör leadhantering och kommunikation när du är på språng. Insightly Måttliga anpassningsmöjligheter skräddarsydda för projektledning och CRM-funktioner Begränsade AI-funktioner med fokus på att förbättra användarupplevelsen Visuella instrumentpaneler som sammanfattar viktiga nyckeltal relaterade till projekt och försäljningsaktiviteter. Effektiv mobilapp möjliggör hantering av kontakter, projekt och uppgifter SugarCRM Skalbara arbetsflöden som är nära anpassade efter verksamhetens krav AI-funktioner för prediktiv analys som förbättrar kundinsikterna Avancerade rapporteringsalternativ med anpassningsbara instrumentpaneler för detaljerad analys Omfattande mobilapp som ger tillgång till alla kärnfunktioner Creatio CRM Omfattande arbetsflödesalternativ utan kod, anpassade efter operativa behov Stark AI-integration för processautomatisering och prediktiv analys Avancerade rapporteringsfunktioner med anpassningsbara instrumentpaneler för praktiska insikter Funktionsrik mobilapp som möjliggör samarbete och arbetsflödeshantering

Priser

Det är viktigt att förstå prisstrukturen när du väljer ett CRM-system som passar din budget. Här är en översikt över gratisalternativ, startpriser och företagsplaner för varje plattform.

CRM-program Gratisversion Startpris Plan på företagsnivå ClickUp Gratis för alltid 7 $/månad per användare Anpassad prissättning Salesforce Gratis 25 $/månad per användare (faktureras årligen) 165 USD/månad per användare (faktureras årligen) Zoho CRM Gratis provperiod 20 $/månad per användare 50 $/månad per användare HubSpot CRM Gratis 15 USD/månad per användare (Sales Hub Starter) 150 USD/månad per användare (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365 Ej angivet 65 $/månad per användare 105 $/månad per användare Pipedrive Gratis provperiod 24 $/månad per användare 129 $/månad per användare Freshsales CRM Gratis 11 $/månad per användare 71 $/månad per användare Insightly Ej angivet 29 $/månad per användare (faktureras årligen) 99 $/månad per användare SugarCRM Ej angivet 19 $/månad per användare (faktureras årligen) 135 USD/månad per användare (faktureras årligen) Creatio CRM Gratis 15 $/månad per användare 85 $/månad per användare

Integrationskompatibilitet

En CRM-lösnings förmåga att integreras sömlöst med din befintliga teknikstack kan avgöra dess användbarhet. Kontrollera denna tabell för att se vilka verktyg som stöder populära integrationer som Google Workspace, Microsoft 365 och Slack.

CRM-program Google Workspace Microsoft 365 Slack Mailchimp API:er ClickUp Ja Ja Ja Ja Öppet API Salesforce Ja Ja Ja Ja Öppet API Zoho CRM Ja Ja Ja Ja Öppet API HubSpot CRM Ja Ja Ja Ja Öppet API Microsoft Dynamics 365 Begränsad Ja Ja Begränsad Öppet API Pipedrive Ja Begränsad Ja Ja Öppet API Freshsales CRM Ja Begränsad Begränsad Ja Öppet API Insightly Ja Begränsad Begränsad Begränsad Öppet API SugarCRM Begränsad Begränsad Begränsad Begränsad Öppet API Creatio CRM Ja Begränsad Begränsad Begränsad Öppet API

Skalbarhet och support

Ditt CRM-system bör växa i takt med ditt företag. I detta avsnitt beskrivs teamets skalbarhet, plattformens flexibilitet och vilken typ av kundsupport som finns tillgänglig för att säkerställa att ditt CRM-system kan stödja dina föränderliga behov.

CRM-program Skalbarhet för teamstorlek Skalbarhetsnivåer Tillgänglighet för kundsupport ClickUp Små till stora företag Hög skalbarhet med anpassningsbara alternativ Support dygnet runt via chatt och e-post Salesforce Små till stora företag Extremt hög skalbarhet för alla storlekar Support dygnet runt Zoho CRM Små till medelstora team Hög skalbarhet med olika nivåer Support på vardagar; premiumalternativ tillgängliga HubSpot CRM Små till medelstora team Måttlig skalbarhet; lämplig för växande företag Support via e-post och chatt under kontorstid Microsoft Dynamics 365 Medelstora till stora företag Mycket hög skalbarhet för stora organisationer Support dygnet runt för företagsplaner Pipedrive Små till medelstora team God skalbarhet för säljteam E-postsupport; begränsad chattillgänglighet Freshsales CRM Små till medelstora team Måttlig skalbarhet för växande team Support via e-post och chatt under kontorstid Insightly Små till medelstora team Måttlig skalbarhet; bäst för nystartade företag och småföretag E-postsupport; begränsad chattillgänglighet SugarCRM Medelstora till stora företag Hög skalbarhet med anpassningsmöjligheter Support på vardagar; premiumalternativ tillgängliga Creatio CRM Medelstora till stora företag Mycket hög skalbarhet; utformad för större team Support dygnet runt med omfattande resurser

Alla CRM-program lovar att hjälpa dig att hantera relationer och öka produktiviteten, men vilket passar bäst för dina behov? Låt oss jämföra CRM-programvaror i detalj och se vad som skiljer dem åt.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-CRM och uppgiftshantering)

Först på listan står ClickUp CRM, en mångsidig lösning som ökar produktiviteten och centraliserar kundrelationshanteringen. Den erbjuder verktyg som spårar försäljningspipelines, automatiserar arbetsflöden och hanterar kunddata.

ClickUp-vyer

Granska kundrelationer på ett ögonblick med ClickUp Views

ClickUp Views låter dig enkelt hantera leads, försäljningspipelines, kundengagemang och order med över 10 anpassningsbara vyer, såsom lista, tavla och tabell. Dessa flexibla alternativ låter dig spåra konton och arbetsflöden på ett sätt som passar ditt teams behov.

ClickUp-instrumentpaneler

Få realtidsinsikter om kundengagemang med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards förenklar kundhanteringen genom att ge dig en tydlig översikt över alla dina kundaktiviteter. Du kan anpassa kort för att spåra viktiga mått som interaktioner, konverteringsfrekvenser och slutförda uppgifter.

Varje kort är flexibelt, så att du kan ändra storlek och filtrera dem för att fokusera på de data som är viktigast.

ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Dess mångsidighet gör att du verkligen kan hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

Ladda ner denna mall ClickUps CRM-mall är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på kunder och försäljningsmöjligheter.

Plattformen erbjuder också över 1 000 färdiga mallar, till exempel ClickUp CRM-mallen. Detta ramverk fungerar som en grund för att bygga relationer med potentiella kunder och befintliga kunder och är allt du behöver för att hantera din försäljningspipeline.

Det hjälper dig att:

Kvalificera leads för att säkerställa att du fokuserar på rätt möjligheter.

Vinn affärer genom att effektivisera din försäljningsprocess

Organisera kontaktinformation för enkel åtkomst och hantering.

Spåra affärer och konton för att få en fullständig bild av din försäljningspipeline.

ClickUps bästa funktioner

Integrationer: Integrera med över 2 600 verktyg, inklusive Google Drive, Outlook, Jira och många fler, med Integrera med över 2 600 verktyg, inklusive Google Drive, Outlook, Jira och många fler, med ClickUp Integrations

Samarbetsfunktioner: Kommunicera och interagera med ditt team och dina kunder i realtid med Kommunicera och interagera med ditt team och dina kunder i realtid med ClickUp Chat och ClickUp Assign Comments.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare kan uppleva en brant inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner och anpassningsalternativ.

Anpassningsalternativen kan vara överväldigande för nybörjare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: Termen kundrelationshantering myntades 1995 av Tom Siebel, Jagdish N. Seth och Gartner Group, vilket ledde till en omvandling av hur företag interagerar med kunder.

2. Salesforce (Bästa CRM för företag)

via Salesforce

Salesforce erbjuder en heltäckande plattform som hjälper företag att bygga starkare kundrelationer och öka försäljningen. Den utmärker sig genom sin anpassningsbarhet och skalbarhet.

Du kan implementera CRM-funktionerna i ditt unika arbetsflöde genom kundappar, automatiserade processer och tredjepartsintegrationer via AppExchange-marknadsplatsen.

Salesforces bästa funktioner

Organisera dina data i objekt, poster, fält, organisationer och applikationer i ett kalkylbladsliknande format.

Automatisera kundinteraktioner med Einstein Bots, som hanterar 60 % av förfrågningarna och förbättrar svarstiderna.

Utnyttja CRM-analys för AI-drivna förutsägelser och perspektiviska insikter

Begränsningar i Salesforce

Erbjuder inte färgkodningsalternativ för att organisera leads.

Dashboards saknar anpassningsmöjligheter och avancerade rapporteringsfunktioner

Priser för Salesforce

Gratis

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 USD/månad per användare

Företag: 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Einstein 1-försäljning: 500 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce

G2: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 700 recensioner)

💡 Proffstips: Utveckla en standardiserad uppföljningsprocess för varje kundstadium i ditt CRM-system. Detta bidrar till en konsekvent kommunikation och gör det enklare för ditt team att prioritera varje kontos behov.

3. Zoho CRM (bäst för små till medelstora företag)

via Zoho CRM

Zoho CRM erbjuder ett brett utbud av funktioner som hjälper företag att förfina kundengagemanget och försäljningsprocesserna. Det överskådliga gränssnittet stöder försäljningsprognoser, pipelinehantering och analyser, vilket gör det till ett praktiskt val för distansförsäljningsteam.

Dessutom integreras plattformen med andra Zoho-appar och verktyg från tredje part, vilket skapar ett ekosystem för kunddata, försäljningshantering och kommunikation.

Zoho CRMs bästa funktioner

Använd PathFinder för att få insikter om kundernas interaktioner med ditt varumärke över flera kanaler och kontaktpunkter.

Skapa komplexa tvärfunktionella vägar och definiera olika nivåer av kundresan med Journey Builder.

Följ upp kunder via e-post, telefonsamtal, chatt, sociala medier och mer med dess omnikanal-närvaro.

Begränsningar för Zoho CRM

Saknar offlinefunktioner

Leadhanteringsprocessen kan vara frustrerande för B2B-företag. Den kräver att du kartlägger ”efternamnet” för alla leads, vilket leder till ineffektiva lösningar.

Priser för Zoho CRM

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

🔍 Visste du att? CRM-tekniken beräknas vara värd cirka 128,97 miljarder dollar år 2028.

4. HubSpot CRM (bäst för integrationer och användarvänligt gränssnitt)

via Hubspot

HubSpot CRM är en stabil lösning som integrerar CRM-, marknadsförings- och försäljningsverktyg i en plattform och är utvecklad med enkelhet och skalbarhet i åtanke. Dess omfattande bibliotek med gratis funktioner som e-postspårning, innehållshantering och livechattverktyg gör det till ett populärt val för att förbättra CRM-strategier för mindre team.

Du kan spåra leads och automatisera kontakterna samtidigt som du analyserar kampanjens resultat.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Visualisera hela din försäljningspipeline som en instrumentpanel i realtid.

Använd AI-driven Smart CRM för att samla kunddata, team och teknikplattformar för en skalbar kundupplevelse.

Utnyttja olika CRM-komponenter som affärs- och uppgiftshantering med e-postspårning.

Begränsningar för HubSpot CRM

Saknar alternativ för att designa e-postmeddelanden, särskilt när de innehåller multimedia.

Begränsade rapporteringsfunktioner; användare kan inte spåra kundresan och förstå marknadsföringsevenemangens tidslinjer i stor skala.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Sales Hub Starter: 15 USD/månad per användare

Sales Hub Professional: 90 USD/månad per användare

Sales Hub Enterprise: 150 USD/månad per användare

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 200 recensioner)

5. Microsoft Dynamics 365 (bäst för integrerade ERP- och CRM-lösningar)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är en molnbaserad CRM-plattform för företag ( ) som integrerar resursplanering (ERP). Det är ett bra val för organisationer som vill effektivisera sin kundhantering och sina verksamheter, till exempel finans- och leveranskedjeprocesser.

Det låter dig utnyttja Microsofts molninfrastruktur och integrera med ekosystemets verktyg. Dessutom kan du visualisera data dynamiskt genom att experimentera med olika diagramtyper och fält direkt i Microsoft Dynamics 365-instrumentpaneler.

Microsoft Dynamics 365:s bästa funktioner

Använd Microsoft Copilot för AI-drivna insikter i realtid för att mäta kundernas respons och anpassa kundresan.

Anslut och få tillgång till data från många källor för att skapa en helhetsbild av verksamheten.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Den är främst utformad för Microsoft-användare, vilket gör den mindre anpassningsbar för team som använder olika verktyg.

Begränsade samarbetsmöjligheter, med rapporterade fördröjningar när flera användare redigerar samma dokument eller presentation samtidigt.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Professional: 65 $/månad per användare

Företag: 105 USD/månad per användare

Premium: 150 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 700 recensioner)

🤝 Vänlig påminnelse: CRM-implementeringen kan misslyckas om ditt team inte vet hur man använder programvaran. Det är bäst att investera i introduktion och kontinuerlig utbildning, särskilt i början.

6. Pipedrive (Bäst för pipelinehantering och försäljningsoptimering)

via Pipedrive

Pipedrive är en försäljningsfokuserad CRM-plattform som lägger tonvikt på pipelinehantering och affärsuppföljning. Dess visuella layout gör det enkelt för team att se var affärerna befinner sig i försäljningsprocessen och identifiera möjligheter som behöver uppmärksammas. Du kan också organisera ditt arbetsflöde genom att automatisera repetitiva uppgifter som att ställa in påminnelser eller generera uppföljningsmejl.

Funktionen Insights hjälper till att optimera arbetsflöden genom att identifiera vinnande mönster, medan dess verktyg för målsättning och prognostisering möjliggör bättre resursallokering och strategisk planering.

Pipedrives bästa funktioner

Undvik att missa uppföljningar med LeadBooster, Live Chat, Chatbot och AI-drivna påminnelser så att du kan fokusera på dina leads.

Få försäljningsrapporter i realtid och förstå hur din försäljningstratt fungerar med AI-förslag, målsättning, teamövervakning och avancerade försäljningsmått.

Begränsningar i Pipedrive

Användarna kan inte skapa produktlistor som matchar lämpliga leads, vilket gör att data blir oorganiserade.

Att hitta högnivåstatistik, som antalet nya kunder, kräver en komplex inställning av filter och ger ofta opålitliga svar.

Pipedrive-priser

Essential: 24 $/månad per användare

Avancerad: 44 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Kraft: 79 $/månad per användare

Företag: 129 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

💡 Proffstips: Skapa insamlingspunkter för kundfeedback i ditt CRM-system, till exempel automatiska enkäter efter att supportärenden har avslutats. Detta ger dig värdefull information om kundnöjdhet och områden som kan förbättras.

7. Freshsales CRM (Bäst för AI-drivna insikter och automatisering)

via Freshworks

Freshsales CRM fokuserar på att tillhandahålla verktyg som förenklar leadhantering och kommunikation.

Kontaktpoängsystemet hjälper säljteam att prioritera leads, medan inbyggda funktioner för e-post- och telefonsupport gör det enkelt att interagera med kunder direkt från plattformen. Det innebär att du inte behöver växla mellan flera interna och externa kommunikationsverktyg.

Freshsales CRM:s bästa funktioner

Se kundinteraktioner, inklusive sociala profiler, webbplatsengagemang, kundkontaktpunkter och mer, på ett och samma ställe.

Använd Freddy, dess AI-assistent, för att analysera och lära av kundernas historiska data och aktiviteter för att få insikter.

Få praktiska insikter med dess djupgående analysverktyg, skapa anpassade rapporter och schemalägg dem så att de levereras till din e-postkorg.

Begränsningar för Freshsales CRM

Saknar avancerade automatiseringsfunktioner som aritmetiska operationer och relativa fältjämförelser.

Uppgiftshanteringssystemet ger inte cheferna någon översikt för att följa teammedlemmarnas uppgifter.

Priser för Freshsales CRM

Gratis

Tillväxt: 11 USD/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Företag: 71 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

8. Insightly (bäst för lättläst analys och rapportering)

via Insightly

Insightly kombinerar verktyg för kundrelationer med funktioner för projektuppföljning. Detta gör det till ett bra alternativ för team som vill hantera kundrelationer och tillhörande uppgifter på en och samma plattform.

Dessutom hjälper det dig att bryta ner silos genom att göra data tillgängliga för alla relevanta intressenter.

Insightlys bästa funktioner

Driv, tilldela och vidarebefordra leads samtidigt som du anpassar objekt, fält och projektledningsstadier.

Skapa en praktisk kundsupportpanel med Insightly Service, som erbjuder funktioner för kunskapshantering, ärendehantering och rapportering.

Skapa och spåra försäljningspipelines och stärk distansarbetande team med CRM-mobilappen.

Insightlys begränsningar

Saknar avancerade sökalternativ, vilket leder till förvirring.

Utbudet av integrationer kan vara otillräckligt för företag som använder nischverktyg.

Insightlys priser

Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 600 recensioner)

🔍 Visste du att? Cirka 82 % av alla organisationer använder CRM-system för att hantera kundrelationer och effektivisera försäljningsrapporteringen. Detta visar på den avgörande roll som CRM spelar för att hjälpa företag att följa upp resultat, prognostisera försäljning och fatta datadrivna beslut.

9. SugarCRM (bäst för mycket anpassningsbara lösningar)

via SugarCRM

SugarCRM är ett anpassningsbart CRM-program som ger en detaljerad översikt över kundinteraktioner och kunddata. Det erbjuder robusta verktyg för försäljningsautomatisering, marknadsföringskampanjer och kundsupport, vilket hjälper dig att hantera relationer från den första kontakten till support efter försäljningen.

SugarCRM:s bästa funktioner

Få översikt över kundaktiviteter, historik och register på en och samma skärm.

Förutse försäljningsresultat med avancerad prognostisering, tidsmedveten analys och realtidsstatistik.

Automatisera försäljningsprestanda med dra-och-släpp-arbetsflöden och smarta guider

Begränsningar för SugarCRM

Saknar avancerade rapporteringsfunktioner, såsom möjligheten att lägga till mer än en dataserier till diagram.

Programmeringsspråket i backend är svårt att lära sig, vilket gör det komplicerat att använda för icke-tekniska användare.

Priser för SugarCRM

Essentials: 19 $/månad för minst tre användare

Standard: 59 $/månad för minst 10 användare

Avancerad: 85 USD/månad för minst 10 användare

Premier: 135 $/månad för minst 10 användare

Betyg och recensioner av SugarCRM

G2: 3,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 400 recensioner)

💡 Proffstips: Uppdatera regelbundet segmenteringskriterierna i ditt CRM-system för att anpassa dig till förändringar i kundbeteende eller marknadsförhållanden. Detta säkerställer att din målgruppsanpassning förblir effektiv och relevant i takt med att kundernas behov utvecklas.

10. Creatio CRM (Bäst för processautomatisering med låg kodning och flexibilitet)

via Creatio CRM

Creatio CRM är en processdriven plattform som fokuserar på automatisering av hela kundresan och anpassning utan kodning. Den kombinerar försäljnings-, marknadsförings- och serviceverktyg i en gemensam databas, så att du kan hantera varje steg i kundresan.

Det hjälper dig att utforma och automatisera arbetsflöden utan omfattande teknisk expertis. Du får också en 360-graders kundvy med insyn i kundprofiler, historik och AI-drivna insikter.

Creatio CRM:s bästa funktioner

Samordna dina sälj-, marknadsförings- och serviceteam med dess process för att omvandla leads till återkommande kunder i en enda databas.

Analysera och spåra försäljningspipelines efter steg, bästa säljare, vinst-/förlustprocent och mer för att identifiera förbättringsområden.

Förbättra kundservice, svarstider, CSAT (kundnöjdhetsindex), NPS (net promoter score) och CES (customer effort score).

Begränsningar för Creatio CRM

Du kan inte ladda upp enskilda leadkontakter från telefonen eller Outlook utan fullständig synkronisering.

Priser för Creatio CRM

Försäljning: 15 USD/månad per användare

Tillväxt: 25 USD/månad per användare

Företag: 55 $/månad per användare

Obegränsat: 85 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Creatio CRM

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

🔍 Visste du att? Prognoser och insikter om säljprocessen är de viktigaste CRM-prioriteringarna för organisationer idag, och 43 % av ledarna betonar deras betydelse. Tätt efter kommer 41 % som prioriterar avsiktsdata och leadscoring för att identifiera och rikta in sig på rätt möjligheter.

Skapa starkare CRM-arbetsflöden med ClickUp

Alla programvaror som ingår i denna CRM-jämförelse har sina styrkor, från analysverktyg till leadhantering och verktyg för kundengagemang.

Om du fortfarande är osäker, här är ett tips: välj en CRM-lösning som uppfyller dina nuvarande behov och som kan skalas upp i takt med att ditt företag växer. Den ska passa in i ditt teams arbetsflöde och integreras med dina befintliga processer.

Det är här ClickUp överträffar andra verktyg.

ClickUp CRM är utformat för team som vill ha flexibilitet och kontroll och integreras sömlöst med sina kraftfulla projektledningsverktyg. Oavsett om du spårar leads med ClickUp Dashboards eller hanterar försäljningspipelines med Views, kan du skapa ett system som är skräddarsytt för ditt teams mål.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅