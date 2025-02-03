De 10 bästa molnbaserade CRM-programvarorna 2025

Som någon som arbetar nära tillväxtmarknadsförare har jag tillbringat timmar med att testa programvara, analysera lösningar och implementera verktyg i olika företag.

Jag har sett hur CRM-plattformar (Customer Relationship Management), särskilt molnbaserad CRM-programvara, kan vända utvecklingen för företag. Dessa system har lägre initialkostnader, enorm skalbarhet och flexibilitet samt tillgänglighet på resande fot. Rätt molnbaserad CRM-programvara kan förändra spelplanen.

Med fokus på effektivitet och en passion för att optimera kundorienterade processer har mitt team och jag sammanställt en lista över vad jag anser vara de bästa molnbaserade CRM-plattformarna. Så, låt oss sätta igång!

Vad ska du leta efter i molnbaserad CRM-programvara?

Rätt molnbaserad CRM-programvara ska erbjuda sömlös integration, robust säkerhet och användarvänlig åtkomst för att förbättra din kundrelationshantering. Här är vad jag aktivt letar efter när jag utvärderar mina alternativ för molnbaserad CRM-programvara:

Robust kontaktadministration: Leta efter programvara som gör lagring och organisering av kunddata effektiv genom att tillhandahålla en centraliserad databas.

Omfattande pipelinehantering: Välj en programvara som gör det möjligt att övervaka affärernas framsteg under hela försäljningscykeln, bedöma sannolikheten för att affären kommer att avslutas baserat på olika faktorer och tydligt beskriva de olika stegen i försäljningsprocessen.

Djupgående leadhantering: Välj en programvara som gör det möjligt att samla in leadinformation, kvalificera potentiella kunder och bearbeta dem mot konvertering.

Sömlös försäljningsautomatisering: Se till att programvaran har en funktion för automatisering av uppgifter. Genom att automatisera rutinmässiga aktiviteter, såsom att skicka uppföljningsmejl eller boka möten, kan du frigöra värdefull tid för att fokusera på mer strategiska och komplexa uppgifter.

Kraftfull rapportering och analys: Skaffa programvara som hjälper dig att fatta datadrivna beslut baserade på användbar analys, så att du kan optimera dina försäljningsstrategier och driva tillväxt.

De 10 bästa molnbaserade CRM-programmen att använda 2024

Här är en översikt över 10 av de bästa molnbaserade CRM-programmen idag:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-systemet för CRM-projektledning)

ClickUp är ett produktivitetsverktyg som också fungerar som ett mycket mångsidigt CRM-system. ClickUp CRM integrerar projektledning i kundrelationshantering, vilket gör det möjligt för företag att utforma strategier för kundinteraktioner.

Denna molnbaserade CRM-programvara erbjuder exceptionell flexibilitet samtidigt som arbetsflödena kan anpassas efter företagets behov. Jag har ofta använt anpassade fält, vyer och arbetsflöden för att skräddarsy ClickUp efter mina marknadsförings- och försäljningsprocesser istället för tvärtom.

Dessutom finns det en rad ClickUp CRM-mallar som sparar dig från att behöva uppfinna hjulet på nytt. Dessa mallar är 100 % konfigurerbara, vilket gör att du kan börja med en enkel CRM-mall på ClickUp och sedan arbeta dig upp till så avancerade mallar som du vill!

ClickUp är kommandocentralen för alla våra insatser inom kundrelationshantering.

ClickUps bästa funktioner

Samla kundinformation och interaktioner på ett ställe i en projekthierarki med arbetsytor, utrymmen, mappar, listor, uppgifter och mycket mer.

Organisera dina data hierarkiskt på ClickUp

Fånga idéer eller formulera strategier för kundengagemang med hjälp av anteckningsblock i ClickUp

Mät försäljningsresultat med hjälp av interaktiva och anpassningsbara instrumentpaneler

Skapa övertygande och personliga meddelanden till kunderna med ClickUp Brain.

Skriv personliga e-postmeddelanden till kunder med hjälp av ClickUp Brain

Kom igång med ett omfattande bibliotek med CRM-mallar.

Begränsningar för ClickUp

Kräver lite inlärning, särskilt när du använder alla anpassningsfunktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5,0 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (4 100+ röster)

2. HubSpot CRM (bästa CRM-programmet för omfattande försäljning och marknadsföring)

via HubSpot

Bland de många molnbaserade CRM-lösningarna i denna lista sticker HubSpot ut som en omfattande tillväxtplattform. Denna heltäckande programvara för marknadsföringsautomatisering kombinerar affärsprocesser inom försäljning, marknadsföring och kundservice för att skapa en sömlös och konsekvent kundupplevelse.

Kontaktens tidslinje är min favoritfunktion i denna programvara, eftersom den ger en översikt över alla kundinteraktioner.

HubSpot CRM:s viktigaste funktioner

Lagra och hantera all kunddata, såsom kontaktuppgifter, affärshistorik, interaktioner etc., på en central plats.

Automatisera repetitiva uppgifter som leadscoring, uppföljningar och datainmatning.

Hantera försäljningsprocessen visuellt och spåra affärers framsteg eller potentiella flaskhalsar.

Skapa och skicka personliga e-postkampanjer för att vårda och konvertera leads.

Spåra viktiga mätvärden och skapa insiktsfulla rapporter för att mäta försäljningsresultatet.

Begränsningar för HubSpot CRM

Blir snabbt dyrt, särskilt för mindre företag och nystartade företag, eftersom funktionsuppsättningen utökas.

Plattformens komplexitet och den branta inlärningskurvan kan vara avskräckande för användarna.

Priser för HubSpot CRM

Gratis verktyg: 0 dollar

Starter Customer Platform: 20 USD/månad per användare

Professionell kundplattform: 1 300 USD/månad per användare

Enterprise Customer Platform: 4 300 USD/månad (7 användare)

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 11 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 4 100 röster)

3. Pipedrive (bästa molnbaserade CRM-programmet för visualisering av försäljningspipeline)

via Pipedrive

Om du är en visuell person kommer du att uppskatta Pipedrive. Denna molnbaserade CRM-programvara presenterar din försäljningspipeline och CRM-arbetsflöde visuellt så att du kan se även de minsta detaljerna. Dessutom är det otroligt motiverande att se en affär gå igenom pipelinen, vilket kommer att höja försäljnings- och marknadsföringsteamens moral.

Jag gillar dess enkelhet, effektivitet och användarvänlighet. Dess försäljningsinriktade fokus är dock kanske inte idealiskt för affärsprocesser inom marknadsföring och kundservice.

Pipedrives viktigaste funktioner

Skapa, hantera och observera din försäljningspipeline med en intuitiv dra-och-släpp-funktion.

Dela affärer, anteckningar och filer med ditt säljteam för att samarbeta smidigt.

Prognosera försäljning och intäkter med det inbyggda verktyget för försäljningsprognoser.

Planera alla försäljningsaktiviteter för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter som att tilldela affärer, uppdatera affärsstadier och skicka uppföljningsmejl.

Pipedrives begränsningar

Anpassnings- och automatiseringsfunktionerna är begränsade jämfört med andra molnbaserade CRM-program.

Rapporteringsfunktionen är grundläggande och saknar den detaljnivå som krävs av större säljteam.

Ingen gratisplan

Pipedrive-priser

Essential: 14 USD/månad per användare

Avancerad: 29 $/månad per användare

Professional: 59 $/månad per licens

Power: 69 $/månad per licens

Enterprise: 99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Pipedrive

G2: 4,3/5,0 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 2 900 röster)

4. Salesforce CRM (Bästa molnbaserade CRM-programmet med alla funktioner för företag)

via Salesforce AppExchange

Ingen lista över de bästa molnbaserade CRM-programvarorna skulle vara komplett utan Salesforce CRM. Salesforce Cloud CRM Software är en flaggskeppsprodukt som används av flera företag över hela världen. Och det är inte konstigt, eftersom anpassningsbarhet är det som Salesforce molnbaserade CRM-system utmärker sig med.

Du kan anpassa den efter dina behov och använda den för olika ändamål – marknadsföring, försäljning, kundservice, analys och mycket mer! Tänk dock på att denna flexibilitet har sitt pris, och det kan vara ganska högt om du är ett nystartat företag, ett litet företag eller arbetar i små team.

Salesforce CRM:s bästa funktioner

Anpassa din molnbaserade CRM-lösning efter specifika affärsbehov.

Utnyttja Salesforces datahanteringsfunktioner för att få en 360-graders bild av dina kunder och en mängd data.

Automatisera komplexa affärsprocesser och arbetsflöden såsom lead-hantering, godkännande av affärer, uppgiftsfördelning och mycket mer.

Hantera ditt kundrelationshanteringssystem även när du är på språng med den praktiska mobila appen Salesforce.

Få djupgående insikter om försäljningsresultat med avancerade analys- och rapporteringsverktyg.

Begränsningar i Salesforce CRM

En brant inlärningskurva och långa implementeringstider

Jämfört med andra molnbaserade CRM-program på denna lista har Salesforce ett mindre intuitivt användargränssnitt.

Priser för Salesforce CRM

Startpaket: 24 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 USD/månad per användare

Enterprise : 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 USD/månad per användare

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce CRM

G2: 4,4/5,0 (över 20 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (18 400+ röster)

5. Zendesk Sell (Bästa molnbaserade CRM-programmet för försäljningsinriktad kundsupport)

via Zendesk Sell

Zendesk svarar på försäljningsteamets önskemål med sin egenutvecklade plattform Zendesk Sell. Den har samma användarvänliga gränssnitt som Zendesk är känt för. Affärspipeline är lätt att navigera och kontaktadministrationen är robust.

Dessutom får du fördelarna med en SaaS CRM-lösning som är integrerad med Zendesk-ekosystemet! Eftersom Zendesk främst fokuserar på kundsupport snarare än marknadsföring och försäljning är detta molnbaserade CRM-system fortfarande under utveckling och behöver enligt min mening vidareutvecklas.

Zendesk Sells bästa funktioner

Integrera med Zendesk-ekosystemet, särskilt Zendesk Support, för att samordna försäljning och kundsupport.

Effektivisera din försäljningsprocess med ett intuitivt och visuellt gränssnitt som gör det möjligt för användare att spåra affärer och identifiera möjligheter.

Utnyttja AI-verktyg för att analysera leaddata och tilldela poäng för att prioritera potentiella kunder med hög konverteringsgrad.

Kommunicera med leads, prospekt och kunder via en integrerad e-posthubb.

Hantera din försäljningspipeline och få tillgång till kunddata via mobilappen Zendesk Sell.

Begränsningar för Zendesk Sell

Erbjuder endast en grundläggande uppsättning funktioner och funktionaliteter jämfört med dedikerad molnbaserad CRM-programvara.

Funktionerna för marknadsföringsautomatisering är begränsade.

Priser för Zendesk Sell

Säljteam: 25 USD/månad per agent

Sell Growth: 69 $/månad per agent

Sell Professional: 149 USD/månad per agent

Betyg och recensioner för Zendesk Sell

G2: 4,2/5,0 (över 480 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (över 150 röster)

6. Copper (Bästa molnbaserade CRM-programmet för nystartade företag och småföretag)

via Copper

Copper är ett bra CRM-program för nystartade företag. CRM-leverantören har fokuserat på enkelhet och användbarhet snarare än att distrahera användarna med onödiga funktioner. Detta gör det möjligt för företag att bygga kundrelationer snarare än att bara analysera CRM-data. Det integreras också sömlöst med Google Workplace, vilket gör det till ett utmärkt val om du redan arbetar i detta ekosystem.

Denna enkelhet är dock också en begränsning för Copper CRM för företag som vill utvinna djupare dataanalyser, komplex automatisering och stora säljteam.

Copper bästa funktioner

Hantera Copper CRM-programvaran direkt från Gmail eller Google Kalender.

Prioritera relationsbyggande framför kontaktadministration med ett användarvänligt gränssnitt med funktioner som ”Relationsstadier” och ”Livshändelser”.

Anpassa e-postutskick med hjälp av Mail Merge för att integrera med Gmail och registrera interaktionshistorik.

Spåra affärsförloppet och hantera försäljningsprocessen med hjälp av visuella verktyg.

Skapa rapporter för att få kundinsikter och identifiera förbättringsområden.

Begränsningar för Copper

Dess beroende av Google Workspace kan vara en begränsning för dem som inte arbetar i Googles ekosystem.

Passar inte för snabbt växande företag på grund av dess begränsade funktionsuppsättning.

Copper-priser

Starter: 12 USD/månad per användare

Basic: 29 $/månad per användare

Professional: 69 $/månad per licens

Företag: 134 USD/månad per användare

Copper-betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 (‎1 120+ recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 580 röster)

7. Engagebay (Bästa prisvärda molnbaserade CRM för allt-i-ett-hantering)

via Engagebay

Engagebay är ett verktyg för att implementera alla dina kundhanteringsstrategier. Denna molnbaserade CRM-programvara har omfattande verktyg för marknadsföring, försäljning och kundservice. Den balanserar dessa funktioner med användarvänlighet, vilket är en viktig anledning till dess popularitet.

Med det sagt gör prisvärdheten det till ett av de bästa molnbaserade CRM-programmen för företag av alla former och storlekar. Att försöka vara en mångsysslare innebär dock att man inte är mästare på något. Det saknar den djupgående specialisering som ett dedikerat verktyg för marknadsföringsautomatisering eller hantering av försäljningspipeline kan ha.

Engagebays bästa funktioner

Designa och publicera attraktiva landningssidor och formulär för att fånga upp leads.

Håll koll på interaktioner på sociala medier, publiceringsschema och omnämnanden av varumärket.

Centralisera kundsupporten genom ett ärendehanteringssystem för att spåra och lösa problem.

Automatisera försäljningsflöden för att optimera försäljningsprocessen.

Spåra KPI:er inom marknadsföring, försäljning och kundservice på en enhetlig plattform.

Engagebays begränsningar

Ett överdrivet antal funktioner utöver de grundläggande CRM-funktionerna kan tyda på att plattformen är överbelastad.

Användargränssnittet känns rörigt och svårt att navigera i.

Engagebay-priser

Gratis: 0 dollar

Basic: 12,99 $/månad per användare

Tillväxt : 49,99 $/månad per användare

Pro: 79,99 $/månad per användare

Engagebay-betyg och recensioner

G2: 4,6/5,0 (326 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (728 röster)

8. Less Annoying CRM (Bästa okomplicerade, lättanvända molnbaserade CRM-programvaran)

via Less Annoying CRM

Less Annoying CRM lever upp till sitt roliga namn. Det är uppfriskande enkelt och perfekt för små företag som behöver en grundläggande CRM-databas utan komplexitet. Molnbaserade CRM-leverantören har fokuserat enbart på kärnfunktioner inom CRM.

Även om du kan hantera kundrelationer med denna CRM-lösning, ska du inte förvänta dig att den automatiserar försäljningsprocessen, eliminerar manuell datainmatning från början till slut, utför avancerad rapportering och mycket mer. Med andra ord måste du leta någon annanstans efter en smidig CRM-lösning för företag med stora tillväxtbehov.

Less Annoying CRM:s bästa funktioner

Förenkla kontakt- och leadhantering med funktioner som gör det möjligt att lägga till anteckningar, spåra interaktioner och utföra segmentering.

Anpassa affärsstadierna i försäljningsprocessen efter leadens preferenser.

Skapa detaljerade rapporter om säljarnas prestationer, pipelinevärde, försäljningsprognoser och mycket mer.

Integrera med populära verktyg som Gmail och Zapier för att utöka funktionaliteten.

Mindre irriterande CRM-begränsningar

Erbjuder inga mobilappar.

Erbjuder begränsade funktioner, brist på integrationer och grundläggande rapportering.

Mindre irriterande CRM-prissättning

15 $/månad per användare

Enterprise-plan finns också tillgänglig på begäran.

Mindre irriterande CRM-betyg och recensioner

G2: 4,9/5,0 (593 recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (595 röster)

9. Monday Sales CRM (Bästa visuella arbetshanterings- och försäljningsplattformen)

via Monday

Monday är ännu en CRM-plattform som kombinerar CRM och projektledning. Den molnbaserade CRM-programmets visuella karaktär ger användarna ett nytt perspektiv och en överblick över alla försäljningsprocesser och aktiviteter. Du kan anpassa det efter dina önskemål och effektivt organisera data över flera kanaler. Även om det är ett bra molnbaserat CRM-program, hamnar det inte högst upp på vår lista över de bästa molnbaserade CRM-systemen, eftersom det saknar den djup som krävs för att hantera komplexa försäljningsprocesser.

Monday Sales bästa funktioner

Använd Kanban-tavlor för att samarbeta visuellt med säljteamet kring affärer.

Integrera populära verktyg som Gmail, Slack, Zoom etc. för att skapa samarbete och kommunikation.

Sätt upp mål för dina säljare och följ framstegen visuellt.

Förutse framtida försäljning och intäkter baserat på pipeline-data

Automatisera repetitiva uppgifter som att uppdatera leadstatus, meddela team om deadlines och skicka uppföljningsmejl.

Begränsningar för måndagsförsäljning

Saknar vissa avancerade funktioner som är vanliga i andra avancerade CRM-system.

Högre initiala kostnader, särskilt om du har ett större säljteam.

Måndagsrea

Grundläggande CRM: 15 USD/månad per användare

Standard CRM: 20 $/månad per licens

Pro CRM: 33 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad offert

Monday Sales betyg och recensioner

G2: 4,6/5,0 (763 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (389 recensioner)

10. Apptivo (Bästa allt-i-ett-molnbaserade CRM-system för företagsledning)

via Apptivo

Apptivo är en mångsidig affärsapplikation som kan fungera som ett CRM-verktyg. Du kan faktiskt utöka dess funktionsuppsättning för att använda den som programvara för leadhantering, kundframgång eller till och med som en plattform för projektledning.

Det är ett bra alternativ för företag som söker en enda lösning för flera behov. Denna mångsidighet begränsar dock Apptivos kapacitet jämfört med molnbaserade CRM-system som är specifikt utformade för uppgiften.

Apptivos bästa funktioner

Automatisera försäljningsprocessen genom triggers, åtgärder eller flera steg.

Stärk kundtjänstteamet genom att hantera förfrågningar med ett centraliserat ärendehanteringssystem.

Få tillgång till kunddata och hantera CRM när du är på resande fot med mobilappar.

Anpassa instrumentpaneler för att visualisera och spåra viktiga mätvärden och KPI:er.

Få insikter med avancerad analys och fatta datadrivna beslut

Apptivos begränsningar

Vissa användare upplever en prestandaförsämring vid stora datamängder.

En internetanslutning är ett måste för att kunna köra applikationen.

Apptivos priser

Lite: 20 $/månad per användare

Premium: 30 $/månad per användare

Ultimate: 50 USD/månad per användare

Företag: Anpassad offert

Betyg och recensioner av Apptivo

G2: 4,4/5,0 (199 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (712 röster)

Kundrelationer som bygger för att hålla med ClickUp

Det var min lista över de bästa molnbaserade CRM-systemen. För att välja rätt molnbaserad CRM-lösning bör du leta efter en som integreras smidigt med dina befintliga arbetsflöden och teknikplattform, erbjuder kraftfulla funktioner och genererar användbara insikter. Du kommer att märka en betydande ökning av din försäljningseffektivitet och kundnöjdhet.

Alla CRM-lösningar på min lista har sina styrkor och svagheter, men ClickUp levererar genomgående överlägsen prestanda. Att bygga ett CRM i ClickUp ger dig en helhetssyn på CRM och projektledning. Du kan skapa anpassade arbetsflöden, spåra tid, hantera dokument och mycket mer. Viktigast av allt är att det frigör resurser inom marknadsföring, försäljning och kundservice så att de kan fokusera på att bygga relationer.

Är du redo att förnya din CRM-plattform? Kom igång med ClickUp och upplev skillnaden!