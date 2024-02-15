CRM-komponenter: Hur du hanterar och optimerar ditt CRM

Programvara för kundrelationshantering (CRM) är en grundläggande del i alla organisationer, eftersom den spelar en avgörande roll i kundhanteringen. Företag använder vanligtvis CRM-programvara för att lagra kunddata, spåra försäljning och intäkter, registrera kundinteraktioner och mycket mer.

Men om allt du behövde var ett verktyg för att lagra information, skulle du lika gärna kunna använda ett kalkylblad.

Din CRM-programvara är inte bara ett datalager. CRM-verktyg har en mängd funktioner som hjälper sälj- och marknadsföringsteam att anpassa konversationer i stor skala, genomföra riktade marknadsföringskampanjer och till och med förutsäga kundbeteende baserat på historiska data. Detta gör dem till ett oumbärligt verktyg för att främja kundlojalitet och öka intäkterna.

Så hur använder du CRM-programvara på bästa sätt?

Det korta svaret: utnyttja din CRM-programvara för att effektivisera arbetet eller öka effektiviteten. Det långa svaret: förstå de olika komponenterna i CRM på djupet och använd dem för att utforma idealiska CRM-strategier.

Låt oss utforska dessa centrala CRM-komponenter och hur de hjälper dig att komma närmare dina kunder.

Förstå komponenterna i kundrelationshantering (CRM)

En CRM-komponent avser en specifik modul, funktion eller ett funktionellt element inom CRM-strategin eller -systemet. Dessa CRM-komponenter samverkar för att skapa ett omfattande ramverk eller en process för att hantera kundrelationer.

Eftersom CRM-komponenter utgör de grundläggande byggstenarna i alla CRM-strategier kan de också användas som en checklista över ”funktioner” när du väljer en CRM-lösning för din organisation.

Till exempel skulle det ideala CRM-systemet för coacher skilja sig från det som används av ett nystartat teknikföretag. Medan det förstnämnda kanske föredrar ett samarbetsinriktat CRM-system, kan det senare behöva CRM-komponenter som djupgående rapporter och prediktiv analys.

En annan fördel med CRM-komponenter är att de förbättrar prestandan hos ditt nuvarande system för kundrelationshantering. CRM-komponenter kan till exempel hjälpa dig att automatisera arbetsflöden och öka effektiviteten eller införa nya kommunikationskanaler.

CRM-komponenterna är nära kopplade till ditt CRM-system, och genom att förstå de förstnämnda kan du utnyttja det senare på bästa sätt.

Varför är kundrelationshantering (CRM) viktigt?

Oavsett om det handlar om varumärkeskännedom, återkommande kunder eller positivt mun-till-mun-marknadsföring finns det många fördelar med att skapa relationer med kunder – både potentiella och befintliga. Det är därför CRM är så viktigt för företagets framgång.

När du etablerar och fördjupar relationen med dina kunder får du:

Kundlojalitet: Genom att bygga en relation med kunderna ökar sannolikheten att de återvänder till ditt företag för framtida köp.

Positiv mun till mun-reklam : Nöjda kunder kommer sannolikt att rekommendera ditt företag till andra. Detta är ett utmärkt sätt att få nya kunder eller öka varumärkeskännedomen.

Kontinuerlig feedback : CRM är viktigt för nystartade företag som kan identifiera områden som kan förbättras och förfina sin totala kundupplevelse i takt med att de växer. Det ger dig en kontinuerlig feedbackloop som hjälper dig att bättre förstå dina kunders behov och preferenser.

Öka dina intäkter : Det är lättare att sälja mer eller korsförsälja till lojala kunder som älskar ditt varumärke än att skaffa nya kunder.

Varumärkesambassadörer : Kunder som har en god relation till ditt varumärke är mer benägna att bli varumärkesambassadörer. Detta kan i sin tur bidra till att skapa en positiv offentlig image för ditt varumärke.

Förstå kundernas beteendemönster: Du kan använda tidigare interaktioner med kunder i ett visst segment, eller ICP, som grund för att skapa bättre relationer med nya kunder och avsluta affärer snabbare.

De viktigaste komponenterna i CRM

Nu när vi har sett hur förståelsen för CRM-komponenterna kan hjälpa till att bygga mer givande kundrelationer och förbättra kundserviceprocesserna, låt oss utforska vad de är.

Generellt sett är de centrala komponenterna i CRM-verktyg utformade för att hantera alla aspekter av kundengagemang, från kontaktadministration, lead- eller affärsmöjlighetshantering och prospekthantering till kundnöjdhet och intäktsanalys. De grundläggande komponenterna i CRM är funktioner som hjälper till med:

Leadgenerering och hantering

Pipelinehantering

Automatisering av försäljning och marknadsföringsarbetsflöden

Kundservice och support

Marknadsföringskampanjer

Affärsrapportering och analys

Integrationsmöjligheter

En helhetsinriktad CRM-strategi ska hjälpa dig att säkerställa att kunden är engagerad under hela kundlivscykeln. Här är de områden där CRM-komponenterna kommer till användning:

1. Leadgenerering

CRM-programvara är nyckeln till att optimera en organisations process för leadhantering. Den hjälper säljteam att analysera leadkvaliteten, kommunicera med leads och avsluta affärer. Med rätt CRM-verktyg kan du:

Samla alla leaddata på ett ställe, undvik dubbelarbete och få en heltäckande bild av din leadpipeline.

Fånga upp leads genom att bädda in webbformulär på dina landningssidor, i e-postmeddelanden och på sociala medier.

Betygsätt leads med hjälp av fördefinierade kvalificerare som företagsstorlek, bransch, ICP och mer.

Odla leads med hjälp av automatiserade e-postmeddelanden, drip-kampanjer och personaliserat innehåll.

Ställ in aviseringar och varningar för att svara på leads när de interagerar med dina meddelanden.

Eftersom en CRM-plattform automatiskt registrerar och kategoriserar leads blir det dessutom enkelt för säljteamet att prioritera konton och planera effektiva uppföljningsåtgärder.

2. Pipelinehantering

Pipelinehantering är en av de mest värdefulla funktionerna som CRM-programvara kan erbjuda ett företag.

CRM-system hjälper säljteam att skapa dashboards för att visualisera sin pipeline baserat på status eller affärens storlek. Detta ger insyn i hur enskilda affärer fortskrider, inklusive när de kommer att avslutas och vilka nästa steg är.

Andra funktioner för pipelinehantering som du bör leta efter i en CRM-lösning är:

Prognoser : Vissa CRM-verktyg har prediktiv analys för att prognostisera intäkter baserat på historiska data och pipeline-aktivitet. Detta gör det möjligt för företag att sätta realistiska mål och fatta välgrundade beslut.

Stegbaserade arbetsflöden: Leta efter funktioner som gör att du kan påskynda din försäljningscykel genom att automatisera uppföljningar baserat på triggers. Dessa uppgifter kan omfatta att skicka uppföljningsmejl till potentiella kunder, boka möten med dem eller skicka relevant innehåll till befintliga och potentiella kunder.

Sammantaget hjälper funktionerna för pipelinehantering säljteam att anpassa kommunikationen i stor skala och säkerställa kundnöjdhet.

3. Arbetsflöden och automatisering

Ett annat område där CRM-programvara kan vara ovärderlig är vid upprättandet av automatiserade processer och rutiner för säljstyrkan. CRM-verktyg erbjuder en rad funktioner som hjälper säljteam att effektivisera sina arbetsflöden, automatisera repetitiva uppgifter och förbättra sin totala effektivitet.

Några vanliga arbetsflöden och automatiseringsprocesser som du kan utföra med hjälp av CRM-teknik är:

Skapa uppgifter och tilldela säljare när potentiella kunder flyttas till en annan status.

Ställ in påminnelser för dagliga uppföljningsaktiviteter

Integrera CRM-kontot med e-post- och mötesplattformar för att underlätta bättre kommunikation.

Tilldela inkommande leads till lämplig säljare baserat på fördefinierade kriterier såsom territorium, bransch eller leadkälla.

Skapa arbetsflöden för att automatisera aktiviteter för kundengagemang, såsom onboarding, merförsäljning och kundbehållning.

Genom att utnyttja dessa funktioner kan säljteam optimera sina resurser och sin verksamhet och uppnå hållbar framgång.

4. Omnikanalskommunikation

En annan viktig komponent i CRM är dess kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner gör extern kommunikation (med leads, prospekt och kunder) smidig och banar väg för internt samarbete mellan tvärfunktionella team.

Oavsett om det gäller att driva en CRM-kampanj, vårda en lead eller bygga kundlojalitet måste flera team – försäljning, förförsäljning, marknadsföring och kundsupport – arbeta i synergi. Det innebär att alla inblandade måste förstå kundens historik och vara medvetna om deras tidigare interaktioner med företaget.

Endast då kan du säkerställa att all kundkommunikation vid olika kontaktpunkter är personlig och relevant. Ett CRM-system som integreras med dina andra verktyg, såsom kundsupport, marknadsföring, sociala medier och till och med en app för teamkommunikation, kan göra det enkelt att dokumentera denna kommunikation.

Detta gör det också möjligt för dina sälj- och marknadsföringsteam att hantera all sin kommunikation från ett och samma ställe. De kan till exempel svara på direktmeddelanden på sociala medier, schemalägga e-postmeddelanden, dela uppdateringar på Slack och mycket mer från sitt CRM-system.

Bonus: Personliga CRM-verktyg!

5. Marknadsföringskampanjer

Men det är inte bara sälj- eller kundtjänstteamet som är beroende av CRM-programvara. Marknadsförare ser också värdet i CRM-teknik, vilket gör marknadsföringsfunktioner till en annan viktig komponent i CRM.

Eftersom all kundinformation är lättillgänglig i din CRM-databas är den en guldgruva för marknadsförare som vill genomföra segmenterade, relevanta och personaliserade CRM-kampanjer.

Marknadsföringsteam kan också köra testarbetsflöden, lojalitetskampanjer, uppsäljningskampanjer och till och med affiliate-marknadsföring utifrån kunddata som hämtats från ett CRM-system. Dessutom kan de utnyttja ett CRM-verktygs kommunikationsfunktioner för att spåra engagemanget i olika kanaler, vilket säkerställer konsekventa och samordnade budskap under hela kundens livscykel.

Precis som lead nurturing-arbetsflöden spelar en viktig roll för dina säljteam, är e-postmarknadsföring och kampanjhanteringsarbetsflöden lika viktiga för en effektiv marknadsföring. Det är därför viktigt att välja ett CRM-verktyg med e-postmallar, kampanjanalyser och automatiserade drip-arbetsflöden.

6. Affärsrapportering och analys

CRM-verktyg erbjuder ett brett utbud av rapporterings- och analysfunktioner som gör det möjligt för företag att fatta välgrundade beslut och optimera sina strategier. Det är så CRM-system erbjuder så mycket mer än kalkylblad eller andra databaser.

Med ett CRM-system får du enkel tillgång till viktiga datamätvärden som:

Intäkter : Totala intäkter, genomsnittlig affärsstorlek, vinstprocent och pipelinevärde

Leads : Konverteringsfrekvens, leadkälla, leadkvalitet

Kunder: Livstidsvärde, köpbeteende, köpfrekvens

Utöver traditionella försäljnings- och marknadsföringsrapporter erbjuder CRM-programvara avancerade analysfunktioner för affärsrapporter, inklusive prognoser och prediktiv analys. Detta kan hjälpa team att analysera mönster och trender, generera korrekta försäljningsprognoser och vara mer strategiska i sina kundinteraktioner.

Hur man hanterar CRM-komponenter

Framgången för alla strategier för att bygga kundrelationer beror på hur väl du effektiviserar dina CRM-system.

Detta kan göras genom att optimera de sex kärnfunktioner eller moduler som utgör en stor del av alla CRM-plattformar: automatisering, datacentralisering, anpassning, rapportering och analys, säkerhet och integrationer.

Här är några sätt på vilka du kan konfigurera och hantera ditt CRM-system för att stärka dina kundorienterade team:

Skapa en centraliserad kunddatabas

CRM-programvara kan hjälpa sälj- och marknadsföringsteam att skapa en strukturerad databas med all kundinformation – personuppgifter, interaktioner och köpbeteende. Teammedlemmarna kan enkelt komma åt all information de behöver på ett och samma ställe.

Skapa en central kunddatabas och organisera konton i hierarkisk ordning med hjälp av mappar och listor i ClickUp.

ClickUp CRM gör det enkelt för företag att strukturera konton i olika hierarkier med hjälp av mappar, undermappar och listor. Detta gör det enkelt för säljteam att hitta kunder, hantera sina pipelines och sätta upp processer.

Lägg till ett platsfält i ClickUp CRM och få en överblick över dina kunders geografiska fördelning.

ClickUp CRM gör det också möjligt för sälj- och marknadsföringsteam att kategorisera potentiella kunder med hjälp av taggar, statusar, filter och geografiska platser. Detta kan vara användbart för säljteam som vill spåra pipeline och hantera order, och för marknadsföringsteam som vill segmentera kunder och genomföra riktade CRM-kampanjer.

Spara tid med automatisering

Det enklaste sättet att spara tid och resurser är att automatisera repetitiva uppgifter. Det kan vara så enkelt som att ställa in automatiserade e-postflöden, tilldela leads eller uppdatera en leads status.

Du kan också ställa in mer avancerade automatiserade arbetsflöden, till exempel att publicera ett meddelande på Slack när en affär avslutas eller tilldela en uppgift i ditt projektledningsverktyg när en potentiell kund konverteras till en kund.

Med ClickUp CRM kan du ställa in e-postautomatisering baserat på olika triggers, såsom formulärinlämningar, förändringar i leadstatus eller prioriteringar, datum, integrations- eller API-triggers och mycket mer. Du kan också ställa in påminnelsemejl för fakturor eller uppföljningsmejl baserat på kundens svar.

Skicka automatiska e-postmeddelanden till leads baserat på deras aktivitet eller status via ClickUp CRM.

ClickUp CRM har flera automatiseringsalternativ som minskar arbetsbelastningen. Detta inkluderar uppdatering av leadstatus och prioriteringar, tilldelning av leads och skapande av uppgifter för uppföljning av leads.

Ställ in automatisering för att tilldela leads, ändra leadstatus och andra rutinuppgifter via ClickUp CRM.

Anpassa ditt CRM efter dina behov

De flesta CRM-verktyg är horisontella – utformade för att tillgodose behoven hos en rad olika företag. Ja, det finns specifika CRM-system för tjänsteföretag och CRM-system som är utformade exklusivt för nystartade företag, bland annat. Men i slutändan är det upp till dig att anpassa systemet efter dina processer och behov.

Du kan till exempel ställa in anpassade leadstatusar, taggar, filter, rapporter och vyer för att utforma en CRM-instrumentpanel och ett arbetsflöde som är optimalt för ditt företag.

Med ClickUp CRM kan du anpassa alla lead-detaljer: fält, taggar och till och med statusar. ClickUp erbjuder åtta fälttyper (nummer, pengar, text, telefon, e-post, plats, rullgardinsmeny och kryssruta) och fem vyer (tabell, tavla, kalender, lista och formulär), vilket gör det oändligt anpassningsbart efter dina behov.

Spåra din pipeline och kundinteraktioner med anpassade vyer i ClickUp CRM.

Skapa anpassade rapporter och instrumentpaneler

Din CRM-programvara är din centraliserade databas med all kundinformation. På mikronivå är det en översikt över kundens köphistorik, konversationshistorik, livstidsvärde, konsumtionsmönster och mycket mer.

På makronivå är det ett fönster mot signaler som anskaffningskostnad för kampanjer, konverterings- och avgångsfrekvens, pipelinehastighet och NPS-poäng.

Genom att utvinna insikter från denna information kan du fatta datadrivna beslut, till exempel vilka kundsegment som ger större affärer eller vilka målgrupper som är lättare att avsluta affärer med. Därefter kan du revidera din marknadsföringsstrategi för att satsa extra på dessa.

Du kan skapa diagram för att visualisera försäljningsresultat eller inköpstrender, ställa in historisk dataanalys för försäljningsprognoser eller till och med använda genAI för att förutsäga framtida försäljning.

När du kör en kampanj eller identifierar ett mönster kan du skapa en rapport för att spåra det i realtid. Du kan också gruppera olika rapporter i anpassade instrumentpaneler: en för konvertering, en för förvärv osv.

ClickUp CRM har över 50 dashboard-widgets som du kan använda för att skapa rapporter och dashboards för att analysera mönster i din försäljningsprestanda, kundengagemang och mycket mer.

Alla widgets är helt anpassningsbara och rapporterna uppdateras i realtid. Du kan dela dessa instrumentpaneler med andra i ditt team eller exportera dem som PDF-filer.

Övervaka din försäljningsprestanda, genererade intäkter, pipeline-aktivitet och mycket mer med anpassade rapporter och dashboards i ClickUp CRM.

Du kan också använda ClickUp AI som din dataassistent för att sammanfatta dashboards, ställa frågor om en kund, ge en översikt över en kunds konversationshistorik eller köp, eller till och med analysera konverteringsgraden för ett visst kundsegment.

Superpraktiskt, eller hur?

Sammanfatta kundinteraktioner, få svar på dina frågor och analysera rapporter med ClickUp AI.

Sätt upp säkerhetsåtgärder för att skydda kunddata

Skydda känslig kunddata och förhindra obehörig åtkomst genom att implementera säkerhetsåtgärder som åtkomstnivåer för teammedlemmar, multifaktorautentisering och regelbundna granskningar. På så sätt skyddar du ditt företag från potentiella intrång och upprätthåller kundernas förtroende.

ClickUp CRM uppfyller inte bara alla globala dataskyddsbestämmelser, utan har även SOC2- och ISO-certifieringar. Du kan alltså lita på att alla dina data alltid är säkra och skyddade.

Dessutom uppfyller ClickUp PCI-kraven och genomgår kontinuerlig säkerhetsövervakning, automatiserade tester och oberoende penetrationstester för att upprätthålla robusta standarder för säkerhet, prestanda och tillgänglighet.

Skapa anpassade roller med detaljerade behörigheter i ClickUp CRM och se till att endast nödvändiga teammedlemmar har tillgång till känslig information.

Ett annat sätt som ClickUp CRM hjälper företag att undvika obehörig åtkomst är med detaljerade behörighetsnivåer. Du kan bestämma vilka teammedlemmar som har åtkomst till de olika modulerna i ditt CRM-system och vilka åtgärder de kan utföra.

Du kan till exempel ge utvalda teammedlemmar behörighet att exportera data eller radera information och minska risken för missbruk eller läckage av data.

När du arbetar på flera plattformar kan data hamna i silos. Det är till exempel svårt att hålla koll på dina kampanjer på LinkedIn, övervaka webbplatsens heatmaps på Hotjar, kartlägga användaraktivitet på Metabase och betalningar på Xero utan att det blir lite... kaotiskt.

Men det är just därför en CRM-plattform är så viktig. Den är utformad för att fungera som en central databas för all kundinformation som synkroniseras i realtid med alla dina andra verktyg.

ClickUp CRM har över 1000 integrationer med populära verktyg inom olika segment. Du kan till exempel skapa en uppgift i ClickUp när ett supportärende skapas i Hubspot eller automatiskt uppdatera en kunds kontaktuppgifter i ClickUp när de ändras i Hubspot.

Ställ in automatisering för att synkronisera data mellan ClickUp CRM och andra appar i realtid.

Optimera dina CRM-komponenter och driv på tillväxten med ClickUp CRM

Om du letar efter en CRM-lösning som hjälper dig att hantera alla dina CRM-komponenter och förbereda dina marknadsförings- och säljteam för framgång, då är ClickUp CRM rätt val.

Det har olika funktioner som hjälper dig att interagera med kunderna under hela deras livscykel. Dessutom kan du skapa din perfekta CRM-plattform på några minuter med hjälp av ClickUps färdiga CRM-mallar. För att inte tala om den kostnadsfria supporten dygnet runt och de omfattande introduktionsguiderna!

För att lära dig mer, registrera dig för en gratis provperiod och testa ClickUp CRM. Vi är övertygade om att du inte kommer att bli besviken.

Vanliga frågor

1. Vad är kundrelationshantering (CRM)?

Customer Relationship Management (CRM) är en uppsättning metoder, strategier och tekniker som hjälper sälj- och marknadsföringspersonal att hantera och analysera interaktioner med sina kunder och potentiella kunder. CRM-verktyg är utformade för att hjälpa företag att förbättra kundrelationer, öka kundlojaliteten och förbättra lönsamheten.

2. Vilka är de viktigaste komponenterna i CRM?

De centrala komponenterna i CRM är moduler eller funktioner som hjälper dig att:

Automatisera arbetsflöden och öka effektiviteten

Integrera kunddata från sociala medier, försäljnings- och marknadsföringskanaler och andra företagssystem.

Anpassa kommunikationen vid alla viktiga kontaktpunkter i kundens livscykel.

Introducera nya kommunikationskanaler eller optimera befintliga

Extrahera meningsfulla insikter från dina CRM-rapporter för att finjustera dina befintliga CRM-kampanjer.

3. Hur optimerar uppgiftshanteringsprogram som ClickUp CRM-rutiner?

ClickUp erbjuder en centraliserad plattform för att organisera, spåra och samarbeta kring uppgifter relaterade till kundinteraktioner. ClickUps mångsidighet – antalet mallar och möjliga verktygsintegrationer – gör att du kan skapa anpassade arbetsflöden som förenklar och effektiviserar alla CRM-uppgifter, även om du arbetar i samarbete med andra.

4. Varför är ett analytiskt CRM viktigt?

Organisationer kan fatta datadrivna beslut som förbättrar kundupplevelsen genom att analysera kundbeteende och trender. Analytisk CRM hjälper dig att förutsäga trender, utvärdera effekten av dina kampanjer och fördela resurser på ett effektivt sätt. Den omvandlar rå kunddata till affärsinformation som driver bättre konverteringar och ger överlägsen kundservice.

5. Hur kan CRM-mallar förenkla mina arbetsflöden?

CRM-mallar sparar tid för marknadsförings- och säljare genom att tillhandahålla standardiserade strukturer för olika uppgifter. Teamet behöver inte skapa mallar från grunden. Istället kan de anpassa färdiga mallar från plattformar som ClickUp för att främja samarbete, konsekvens och noggrannhet.