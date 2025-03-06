Hur man skapar en CRM-instrumentpanel (med mallar)

Du skulle inte köra bil utan instrumentpanel, så ditt säljteam bör inte arbeta utan ett ordentligt system för kundrelationshantering. 🚗

Du behöver objektiva data för att effektivt guida leads genom försäljningsprocessen och hålla dem nöjda när de väl har konverterat. Om dessa data är utspridda över olika kalkylblad och plattformar blir din CRM-rapportering (customer relationship management) besvärlig och arbetsintensiv.

En gedigen CRM-instrumentpanel hanterar det tråkiga arbetet med att bearbeta siffror och visar data på ett visuellt tilltalande sätt som gör det enkelt att följa dina kampanjer. I den här guiden lär du dig hur CRM-instrumentpaneler för försäljning bör se ut och hur du enkelt skapar en.

Vad är en CRM-kunddashboard?

En CRM-instrumentpanel är ett centraliserat gränssnitt som ger försäljningschefer en omfattande visuell översikt över viktiga mätvärden, den totala försäljningsprestandan och kunddata. Även om den specifika informationen kan variera, visar en CRM-instrumentpanel vanligtvis följande:

En översikt över din försäljningspipeline

Teamets aktivitet och prestanda

Nyckeltal (KPI)

Nya leads

Viktiga kommande uppgifter

Kom igång Spåra hur effektivt du hanterar kundfrågor och risker med ClickUp CRM-instrumentpaneler.

Din CRM-instrumentpanel hämtar data från olika källor och sammanställer den för att ge säljarna de mest värdefulla insikterna och finjustera din CRM-strategi. En gedigen CRM-programvara bör presentera dessa insikter på ett dynamiskt, interaktivt sätt och säkerställa uppdateringar i realtid för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Med detta i åtanke är en CRM-instrumentpanel mycket mer än en samling diagram och grafer. Om den är strukturerad och används klokt kan den förhindra blinda skott och maximera resultaten av dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser. 🎯

Vilka är fördelarna med en CRM-instrumentpanel?

Den mest uppenbara fördelen med en robust CRM-instrumentpanel är snabbare och säkrare beslutsfattande. 🤔

Vill du veta i vilket skede av köpresan dina leads befinner sig? Ta en titt på trattrapporten. Behöver du optimera försäljningskostnaderna? Aktivitetsdashboarden visar dig vad du bör satsa mer på och vad du bör eliminera.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

Att använda en instrumentpanel har många ytterligare fördelar, till exempel:

Exakta försäljningsprognoser – Att förutsäga marknadstrender är inte enkelt, men en CRM-instrumentpanel förenklar det genom att visa värdefulla historiska trender och försäljningsrapporter för att förbättra prognosernas noggrannhet och undvika kostsamma misstag.

Enklare samarbete – Genom att dela en instrumentpanel med ditt team kan du göra viktig information lättillgänglig för alla, vilket eliminerar behovet av onödig kommunikation som e-postuppdateringar eller statusrapporteringsmöten.

Effektiv försäljningstratt – Med en CRM-instrumentpanel kan du analysera din försäljningstratt och identifiera de viktigaste flaskhalsarna som gör att kunderna hoppar av, så att analysen kan göra underverk för dina konverteringar.

Bättre kundservice – Dina kundtjänstmedarbetare kan använda CRM-instrumentpaneler för att få en djupare inblick i konsumentbeteendet och till och med förutsäga det för att kunna ge mer effektiv och personlig support.

Starkare marknadsförings- och försäljningsstrategier – Med en instrumentpanel kan du följa resultatet av enskilda marknadsförings- och försäljningsinsatser med stor precision, vilket hjälper dig att finjustera dem in i minsta detalj.

Förenklad rapportering – En avancerad instrumentpanel kan hantera det mesta av det tunga arbetet när det gäller – En avancerad instrumentpanel kan hantera det mesta av det tunga arbetet när det gäller CRM-rapportering , så att ditt team kan fokusera på värdeskapande uppgifter.

Vilka är de viktigaste funktionerna i en CRM-instrumentpanel?

Det finns inget CRM-system som passar alla säljchefer. Vilka funktioner du bör leta efter beror på dina säljprocesser, kundbas och andra faktorer. Det finns dock sex universella funktioner som varje lösning bör ha:

Användarvänligt gränssnitt – Hela syftet med en – Hela syftet med en CRM-försäljningsdashboard är att omvandla komplexa försäljningsdata till begripliga, användbara insikter. Gränssnittet ska vara intuitivt och lätt att navigera utan omfattande tekniska kunskaper. Anpassningsbarhet – Du bör kunna definiera anpassade nyckeltal som du vill spåra och på annat sätt anpassa instrumentpanelen till din försäljningscykel och interna processer. Målspårning —Din instrumentpanel bör hålla teamet uppdaterat om pågående mål, milstolpar, väntande uppgifter och liknande data i realtid så att alla vet var de står och vad deras bidrag är 🏆 Uppgiftsfördelning och uppföljning – Helst bör du implementera en CRM-instrumentpanel som inte kräver ytterligare appar för uppgiftsfördelning. Kapabla instrumentpaneler erbjuder även många automatiseringar för att minska manuellt arbete. Integrationer – Din instrumentpanel bör integreras sömlöst med andra plattformar som du använder för marknadsföring, försäljning och andra aktiviteter, så att den automatiskt kan hämta all nödvändig data. Olika datavisualiseringsalternativ – En bra instrumentpanel ska visa data genom olika visuella element som motsvarar datatypen (cirkeldiagram, roll-ups, förloppsindikatorer osv. )

Vad ska du tänka på när du skapar din CRM-instrumentpanel?

Om du inte använder CRM-programvara med en inbyggd instrumentpanel kan du skapa en själv. 🛠️

Det kan vara ett klokt val även om din plattform faktiskt erbjuder en instrumentpanel, eftersom du har obegränsad flexibilitet att skapa en anpassad panel som passar ditt arbetsflöde och dina mål. Om du är osäker på var du ska börja hittar du nedan de viktigaste faktorerna att tänka på när du bygger din CRM-instrumentpanel.

Primära användningsområden

Även om syftet med en instrumentpanel är att ge en centraliserad översikt över olika data, bör du ändå vara selektiv när du bestämmer vad du ska inkludera. Du kan bara lägga till ett visst antal rapporter och diagram innan instrumentpanelen börjar kännas rörig, vilket skulle motverka dess syfte.

Börja med att identifiera de viktigaste aspekterna av ditt arbetsflöde som behöver visualiseras. Om du till exempel redan får all information om digital marknadsföringsprestanda från Google Analytics eller Search Console behöver du inte fixa något som fungerar och skapa en helt ny översikt.

Fokusera istället på de data som för närvarande inte är tillräckligt intuitivt presenterade. Detta inkluderar alla detaljer om din försäljningstratt, kundservicedata, lead-poäng etc. Markera de minst strukturerade men ändå viktiga delarna av din CRM-strategi och bygg instrumentpanelen kring dem. 📊

Mål och KPI:er

För att bygga vidare på ovanstående punkt finns det massor av KPI:er som du kan spåra – men inte alla är värda en plats på din instrumentpanel. Så hur vet du vilka indikatorer du ska inkludera?

Det finns två faktorer att ta hänsyn till här:

Dina mål Datatillgänglighet

Om du använder SMART-tekniken för att sätta upp dina mål – vilket du bör göra – kommer det inte att vara något problem att identifiera KPI:er. Det beror på att en del av SMART-målsättningsprocessen innebär att du funderar över hur du ska mäta framstegen.

via ClickUp

Om du till exempel driver en e-postkampanj med det primära målet att förbättra kundlojaliteten med 20 % bör du inkludera följande huvudsakliga KPI:er:

Repetitionsköpsfrekvens (RPR)

Klickfrekvens (CTR) för e-post

Kundens livstidsvärde (CLV)

Den andra relevanta faktorn är datatillgänglighet, vilket är viktigt för att säkerställa att din dashboard visar korrekta siffror. I exemplet ovan kan du hämta nödvändiga data från din e-postmarknadsföringsplattform. Du måste dock se till att din CRM-dashboard integreras med den för att undvika onödigt arbete. 😮‍💨

Team och avdelningar

När du skapar en instrumentpanel bör du tänka på dess huvudanvändare för att säkerställa att alla avdelningar har tillgång till den mest relevanta informationen. 🧑‍💻

I de flesta fall kommer din instrumentpanel att vara till nytta för följande avdelningar och teammedlemmar:

Försäljning

Marknadsföring

Kundsupport

Ledande befattningshavare

Din instrumentpanel bör vara dynamisk och göra det möjligt för olika team att fokusera på den information de behöver utan att störas av onödig information. Det är bra att ha olika visningsalternativ och/eller flikar för varje team för att säkerställa tydlighet.

Dashboard-programvara

När du har bestämt vilken information din instrumentpanel ska innehålla behöver du en mjukvarulösning som kan presentera den på ett bra sätt. Du kan visserligen använda den gamla metoden och skapa en instrumentpanel med hjälp av kalkylbladsprogram, men det finns bättre tekniska alternativ.

Vet du inte var du kan hitta en? Du har just hittat den – ClickUp! Det är en allt-i-ett-plattform för visuell projektledning med många CRM-fokuserade funktioner. Med ClickUp kan du skapa avancerade instrumentpaneler oavsett dina tekniska kunskaper, tack vare ett intuitivt gränssnitt och enastående anpassningsfunktioner.

Men nog med skryt – låt oss visa dig exakt hur du använder ClickUp för att skapa automatiserade, omfattande CRM-instrumentpaneler. 🤩

Hur man skapar en CRM-instrumentpanel

Att bygga en instrumentpanel från grunden kan verka som ett mödosamt arbete. Oroa dig inte, vi guidar dig genom de viktigaste stegen och visar dig att det kan vara hur enkelt som helst. 🍰

Steg 1: Använd mallar för att lägga grunden till din instrumentpanel

Mellan prospektlistor, scheman och tidslinjer samt aktivitetsblad har ditt säljteam förmodligen för mycket att göra för att orka skapa allt detta från grunden. Den goda nyheten är att du inte behöver göra det, eftersom du kan använda färdiga mallar för att få en rejäl försprång.

ClickUp CRM-mallen är till exempel utrustad med de vanligaste arbetsflödena och elementen du behöver för olika CRM-uppgifter. När du öppnar den ser du flera anpassade vyer, framför allt:

Försäljningsprocess , som låter dig överskåda hela försäljningsprocessen på ett och samma ställe.

Mina uppgifter för att få en tydlig översikt över kommande uppgifter

Board view som du kan använda som en centraliserad hubb för potentiella kunder och segmentera dem efter deras stadium i försäljningstratten.

Använd tavelvyn för att få en omfattande översikt över potentiella kunder och flytta dem lättare genom tratten.

ClickUp erbjuder mallar för olika andra funktioner, såsom kontohantering och kundservice. Varje mall har specifika vyer och fält som du kan använda för att strukturera din databas, vilket eliminerar rutinarbete.

Alla mallar är helt anpassningsbara, så du behöver inte använda dem som de är. Flytta gärna runt saker tills du får det format du behöver.

Steg 2: Sätt upp och följ upp mål

När du öppnar din instrumentpanel ska du tydligt kunna se hur nära du är att nå dina mål. Det första steget mot detta är att sätta upp försäljnings- och/eller kundservicemål, som du sedan kan följa upp med hjälp av olika diagram, förloppsindikatorer och liknande grafer.

Med ClickUp Goals kan du ställa in och följa alla dina mål på ett och samma ställe. Du kan ställa in specifika målformat för att mäta dina framsteg, till exempel:

Procentandelar

Valuta

Mål för antal

Sanna/falska mål

Sätt upp tydliga mål och följ upp framstegen med exakt precision med hjälp av ClickUp Goals.

Olika åtkomstkontroller gör att du kan dela specifika mål med motsvarande team för att säkerställa tydlighet och se till att alla är på samma sida. Du kan också ge ditt team redigeringsåtkomst för att främja ett effektivt samarbete och göra relevanta uppdateringar synliga för alla inblandade.

För att underlätta organiseringen kan du gruppera mål i mappar och få en översikt över alla viktiga mål och måluppfyllelse. 📂

Steg 3: Tilldela uppgifter

Delegera enkelt arbete genom att tilldela uppgifter direkt till teamet eller @nämna dem i en kommentar för att omvandla dina tankar till åtgärder.

När du har satt upp dina mål är det dags att börja leda ditt team mot dem. Om du redan har ett produktivitetsverktyg som du använder för att delegera arbete och hålla koll på uppgifter kan du fortsätta att använda det. Du kan dock inte skapa ett sammanhängande ekosystem om verktyget inte integreras med din dashboard-programvara.

ClickUp ser till att du slipper hantera sådana irriterande avbrott. Du kan använda ClickUp Tasks för att hantera ditt arbetsflöde utan att behöva använda separata plattformar.

Tilldela uppgifter med anpassade statusar, prioriteringar och beroenden för att effektivisera din försäljningsprocess eller ditt kundtjänstflöde. Använd flera vyer för att visualisera alla uppgifter och omorganisera dem på några sekunder.

ClickUp förenklar också ditt arbetsflöde genom återkommande uppgifter och olika anpassade automatiseringar. Du kan automatisera statusändringar och andra repetitiva uppgifter för att undvika att slösa tid på mindre värdefulla arbetsuppgifter. 🔄

Frigör mer tid för kunskapsintensivt arbete genom att effektivisera återkommande uppgifter med ClickUp Automations.

Andra användbara extrafunktioner som du får med ClickUp Tasks inkluderar:

Anpassade taggar för att kategorisera dina uppgifter

Checklistor inom uppgifter för att beskriva specifika steg som krävs för att slutföra dem

En inbyggd tidsspårare för att hålla dig till schemat och för att hålla dig till schemat och optimera ditt arbetsflöde

Steg 4: Anslut instrumentpanelen till resten av ditt arbetsflöde

Din produktivitetsapp är inte den enda plattformen som du vill integrera med en CRM-instrumentpanel. Ditt säljteam använder sannolikt olika verktyg i sitt dagliga arbete, och din instrumentpanel bör kunna hämta relevant data från dessa. Annars kan ditt arbetsflöde bli ineffektivt och kräva manuell datainmatning.

Om du skapar en instrumentpanel i ClickUp kan du dra nytta av över 1 000 integrationer med de mest populära verktygen. Du kan till exempel koppla ClickUp till Zendesk för att effektivisera ditt kundsupportflöde på många sätt, till exempel:

Länka ClickUp-uppgifter till Zendesk-ärenden

Lägga till specifik information från biljetter till ClickUp-uppgifter

Skapa åtgärdspunkter och tilldela dem till ClickUp-användare inom Zendesk

Koppla dina uppgifter till ärenden genom att integrera ClickUp och Zendesk

ClickUp integreras också med Salesforce för att hjälpa dig att hantera affärsmöjligheter mer effektivt. Så snart en ny affärsmöjlighet läggs till i Salesforce kan du skapa en ClickUp-uppgift för att säkerställa att leads inte förlorar sitt värde.

Om du vill lära dig mer om de många andra appar som ClickUp kan anslutas till kan du utforska den fullständiga listan över integrationer. 🧩

Steg 5: Samla viktig data i en gemensam hubb

När du har slutfört stegen ovan är det svåra arbetet klart. Allt som återstår nu är att visualisera dina data, vilket du kan göra direkt med ClickUp Dashboards .

Kom igång Följ dina projekts framsteg i realtid med ClickUp Dashboards.

Gå till Dashboards i menyn till vänster och klicka på +-tecknet. Du kan välja mellan olika dashboardmallar eller skapa en anpassad dashboard med hjälp av över 50 olika widgets. Visualisera dina mål och KPI:er, uppgifter, prospektlistor med motsvarande åtgärdspunkter och i stort sett alla andra data för att skapa en dynamisk översikt.

Instrumentpanelerna hämtar automatiskt data från relevanta källor så att du alltid är uppdaterad. Du kan dela dem med ditt team så att alla kan följa framstegen och hålla koll på sin arbetsbelastning.

Du får fullständig flexibilitet att organisera instrumentpanelen efter dina önskemål. Oavsett om du behöver en dedikerad instrumentpanel för varje CRM-funktion eller en översiktsvy finns det en motsvarande widget som du kan lägga till.

Ännu bättre är att du inte är begränsad till datakällor inom ClickUp – du kan lägga till appar från tredje part till dina instrumentpaneler med hjälp av en enkel länk eller genom att bädda in en kod. Lägg till en Figma-design, ett Google Sheets-kalkylblad eller välj bland en rad andra externa appar för att berika dina instrumentpaneler.

Du kan titta på dessa exempel på instrumentpaneler för att se de många sätt på vilka ClickUp-användare utnyttjar ovanstående funktioner och få inspiration till att skapa din egen. 💡

Förbättra ditt CRM-arbete med ClickUp

Tiden för tråkigt administrativt arbete relaterat till CRM-processer är för länge sedan förbi. Nu kan du ha all data du behöver till hands och få mer tid över för beslut på ledningsnivå. Skapa en detaljerad CRM-instrumentpanel för att slippa gissa dig fram i dina strategier.

Som du har sett gör ClickUp det enkelt att gå bortom rådata och skapa iögonfallande, användbara instrumentpaneler utan omfattande arbete. Det kan smidigt integreras i ditt arbetsflöde och eliminerar behovet av att jonglera med en massa olika appar.

Registrera dig på ClickUp och förvandla dina kunder till entusiastiska ambassadörer för ditt varumärke! 😍