De 10 bästa CRM-systemen för coacher 2025 (recensioner och priser)

Som coach är det sista du vill göra att kämpa med flera olika appar för att hantera din coachingverksamhet.

Använd Google Docs för att göra anteckningar. Zoom eller Google Kalender för att boka möten. Ett separat projektledningsverktyg för att följa kundens framsteg och för kundhantering. Och använd Stripe eller PayPal för betalningar.

Denna strategi är vettig när du har ett fåtal kunder, men vad händer när din verksamhet växer?

Hur håller du reda på alla coachningssessioner, hanterar kundrelationer och organiserar information för varje kund? Med osammanhängande system flödar inte data mellan olika appar, och du måste uppdatera informationen manuellt på varje plattform.

Det är här CRM-programvara (customer relationship management) för coacher kommer till undsättning.

CRM för coacher centraliserar all information som rör din coachingverksamhet. Tänk på det som en integrerad plattform för kundhantering, från lagring av information om potentiella kunder till uppföljning av kundernas framsteg, schemaläggning av sessioner och organisering av varje kunds resa.

Om du vill investera i ett CRM-verktyg för att automatisera uppgifter i din coachingverksamhet, låt oss hjälpa dig. Här är de bästa CRM-systemen för coacher samt deras viktigaste funktioner, nackdelar och priser, så att du kan välja det som passar dig bäst.

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för coacher?

Inbyggda integrationer: CRM-programvara förenklar de övergripande affärsprocesserna inom coaching. Leta efter ett system som kan integreras med dina försäljningsverktyg, marknadsföringsverktyg, betalningsgateways och verktyg för personalhantering.

Automatiserade arbetsflöden: Din kundhanteringsprogramvara bör automatisera uppgifter som att spåra kundens framsteg, lagra kundinformation och schemalägga möten.

E-posthantering: Den bästa CRM-programvaran integreras med dina e-postmeddelanden för att registrera kunder via en central e-posthubb.

Support dygnet runt: Om du inte har ett teknikteam som hanterar dina coachingtjänster behöver du ett CRM-system som erbjuder support via chatt, telefon och e-post.

Automatiserade betalningar: Med helt automatiserade betalningar på coachningsplattformen behöver du inte jaga kunderna för att få betalt, eftersom deras kort debiteras varje faktureringscykel.

Kundportal: Förvara kundkonton säkert i CRM-systemets kundportal. Leta efter en lösning som gör det möjligt att boka sessioner via kundportalen och dela mål, formulär, anteckningar och resurser i båda riktningarna.

De 10 bästa CRM-programmen för coacher

1. ClickUp

Hantera ditt CRM i varje steg med mallar, samarbetsfunktioner och över 15 CRM-vyer med hjälp av ClickUp.

CRM för coacher är ett grundläggande och viktigt verktyg i din verksamhet, och det är något du vill undvika att byta ut senare.

Det som gör ClickUp till det bästa CRM-systemet för coacher är att det fungerar bra för nybörjare, avancerade affärscoacher och coachingföretag. Med andra ord växer det med dig som ditt andra hjärna.

Låt oss anta ett scenario. Som en enmansarmé med många individuella coachingklienter tar även de enklaste manuella uppgifterna, såsom att schemalägga möten, mycket av din tid. Du måste komma ihåg var varje klient befinner sig i sin coachingresa med dig.

När du jonglerar med för många bollar och försöker hålla reda på för mycket information samtidigt är det oundvikligt att du misslyckas eller att kunder faller mellan stolarna.

Det är där ClickUp, som det bästa CRM-systemet för coacher, är en gudagåva. Detta projektledningsverktyg blir en integrerad del av ditt affärsliv och din rutin. Se listan över uppgifter som ska göras under dagen så att du vet vad som händer och vad du ska fokusera på. Använd ClickUps över 100 integrationer för att schemalägga möten och skicka meddelanden till dina kunder och leads.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från vilken enhet som helst.

När du får en bra idé kan du öppna din mobil och skapa en ny uppgift i ClickUps Spaces.

Låt oss titta på de funktioner i ClickUp som gör det till det bästa CRM-systemet för coacher.

ClickUps bästa funktioner

Med Docs i ClickUp kan du lagra alla dina dokument i appen. Gå till ditt SOP-dokument och uppdatera det vid behov. Docs kan göra allt från att skapa handlingsplaner för nya kunder, lägga till tabeller och bädda in bokmärken till att skriva anteckningar och dagböcker för dina befintliga kunder.

Dela din designbrief offentligt eller privat via en enkel länk i ClickUp Docs.

Spaces organiserar ditt arbete i ClickUp. Anpassa varje utrymme – oavsett om det är för privat eller professionellt bruk. Skapa till exempel utrymmen för kundintroduktion, dina erbjudanden, kontrakt och så vidare.

Med ClickUps anpassningsbara Spaces är det enkelt att skapa omfattande och organiserade platser som kan anpassas efter ditt team, din avdelning eller dina projekt.

Få en omedelbar översikt över hur din dag och månad ser ut med ClickUp Dashboards . Spåra individuellt hur varje kund utvecklas, se dina månatliga intäkter och få en övergripande översikt över din coachingverksamhet med anpassningsbara ClickUp Dashboards.

Använd den färdiga ClickUp-mallen för kommunikationsplan för att effektivisera kommunikationen med kunderna. Notera mål, milstolpar och analyser för varje kund och följ upp framstegen.

Genom att kombinera CRM och projektledning hjälper ClickUp dig att hantera dina projekt och kunddata på en central plattform så att du inte behöver slösa tid på att växla mellan olika appar.

CRM-arbetsflödesautomatisering hjälper livscoacher att automatisera försäljningsprocesser , från att generera leads till att skapa kundprofiler och notera deras framsteg och behov för ökad kundnöjdhet.

Anpassa dina uppgiftsautomatiseringar med ClickUp

ClickUp integreras med verktyg från tredje part, såsom projektledningsprogram verktyg för kartläggning av kundresor , verktyg för e-postautomatisering och marknadsföringsverktyg för dataflöde mellan olika affärssystem.

Begränsningar för ClickUp

Utrymmet är begränsat beroende på din plan.

Anpassningen kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3800+ recensioner)

2. CoachVantage

via CoachVantage

Life coaching-programvaran CoachVantage hanterar olika funktioner, inklusive klientonboarding, självbokning för klienter, påminnelser, tvåvägssynkronisering av kalendrar och kontaktadministration.

Du vill utveckla din coachingverksamhet utan att lägga mer tid på logistiken. CoachVantage sköter de mest frustrerande och repetitiva uppgifterna så att du kan fokusera på att leverera en effektiv coachingupplevelse.

Denna plattform håller inte bara reda på alla kunder, utan hjälper dig också att hantera din tid bättre. Du kan till exempel hantera all kundinformation på ett och samma ställe. Allt du behöver – deras fakturor, coachningsuppdrag och kundernas framsteg – finns inom räckhåll.

CoachVantage bästa funktioner

Anpassa utseendet på gränssnittet med ditt företagsnamn, logotyp och färger.

Resursbiblioteket gör det möjligt för coacher och kunder att ladda upp filer och dokument, skapa standardiserade anteckningsmallar och importera filer från Dropbox, Google Drive eller Evernote.

Få dina kontrakt e-signerade genom att bädda in dem på din programsida för smidig kundregistrering.

Begränsningar för CoachVantage

E-postmeddelanden från kundportalen hamnar i kundens skräppostmapp.

Coacher kan inte schemalägga gruppsessioner

Priser för CoachVantage

Clarity Plan: 26 $/månad

Aha Plan: 44 $/månad

CoachVantage-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Zoho CRM

via Zoho CRM

Befintliga och potentiella kunder är den största tillgången för ett företag. Om du inte dokumenterar uppgifterna någonstans går denna enorma tillgång förlorad i coachningsbranschen. Att manuellt spåra kunder eller prospektlistan och deras grundläggande interaktionshistorik är svårt utan CRM-verktyg.

Ledande coachingföretag använder Zoho CRM för att spåra och hantera kundkommunikation. Kalkylblad för kundinteraktioner är felbenägna och tidskrävande, så de använder Zohos CRM-programvara för att spåra kundernas framsteg, visualisera flaskhalsar och identifiera trender som påverkar deras intäkter.

De väljer Zoho CRM för kontaktadministration, mötesplanering och marknadsföringsautomatisering under hela coachningsprocessen. Zoho klarar allt detta utan att du behöver jonglera med olika verktyg. Men du kanske inte behöver alla dessa funktioner i början av din karriär som affärscoach. Zoho passar bättre för större företag än för solopreneur-coacher.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Håll dig uppdaterad om nya, kommande och avbokade möten med automatiska e-postmeddelanden och informera dina coachingklienter när du inte är tillgänglig.

Få en anpassningsbar bokningssida som synkroniseras med din webbplatsbyggare och som du kan bädda in på din webbplats, där dina kunder betalar när de bokar dina tjänster.

Med Zoho Bookings kan du schemalägga lektioner och gruppcoaching, och de synkroniseras med din Google-kalender för att undvika dubbelbokningar.

Begränsningar i Zoho CRM

Inlärningskurva för förstagångsanvändare

Alla Zoho-applikationer är inte konfigurerade för att fungera bra tillsammans.

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard: 14 $/användare/månad

Professional: 23 $/användare/månad

Enterprise: 40 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4/5 (2505 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6585 recensioner)

4. HubSpot

via HubSpot CRM

Låt oss anta att du är projektledare på ett institut för näringscoaching med flera separata verktyg för alla steg i kundrelationshanteringen.

Du lägger varje dag tid på att lägga till intäkter, rapporter och analyser från olika programvaror för att räkna ut de totala intäkterna, eftersom alla data inte finns på ett centraliserat ställe.

HubSpots CRM för coachingföretag är ett sammankopplat system för kundhantering. Offertverktyg automatiserar kundförsäljning, samlar in betalningar och hanterar intäkter inom CRM. Verktygen för marknadsföringsautomatisering gör det möjligt att skicka personlig kommunikation för kundhantering. Segmentera kunder baserat på coachingsessioner och årsabonnemang.

Genom att använda HubSpots CRM för relationsbyggande frigör du tid som du kan ägna åt viktiga uppgifter som projektledning, att vara en stödjande ledare och att rapportera korrekta resultat till ledningen.

HubSpots bästa funktioner

Skapa marknadsföringsstrategier som är anpassade efter dina kunders behov med Hubspots Marketing Hub.

Projektuppgiftsfunktioner för att följa framstegen för större coachingföretag med flera intressenter

Automatiserade kommunikationsfunktioner såsom automatiserad lead nurturing och scoring, e-postkampanjer och formulärautomatisering för anpassade och detaljerade frågeformulär.

HubSpots begränsningar

Coaching-CRM kan vara skrämmande för förstagångsanvändare.

CRM-programvara är utvecklad speciellt för större coachingföretag snarare än enskilda coacher.

HubSpot-priser

Marketing Hub Free

Marketing Hub Professional: 800 $/månad

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (10 620 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3955 recensioner)

5. Öva bättre

via Practice Better

Practice Better är ett allt-i-ett-program för hälsocoacher som hjälper dem att skala upp sin verksamhet och förbättra interaktionen med kunderna.

Skapa, lansera och övervaka dina onlinekurser från plattformen för kundrelationshantering. Practice Betters virtuella coachkontor automatiserar hanteringen av din hälsoklinik och organiserar kundinformation på ett och samma ställe.

Låt oss ta ett exempel på hur den legitimerade psykologn Erica Dias använder CRM-lösningen Practice Better för att skapa ett sammanhängande ekosystem där patienterna kan hålla kontakten med sin terapeut mellan sessionerna, vilket förbättrar coachningens effektivitet.

De viktigaste funktionerna i denna coachningsplattform under marknadsföringsfasen är formulär för att fånga upp leads och programvara för att boka möten. Potentiella kunder fyller i formuläret på hennes webbplats och bokar en gratis konsultation, allt på en gång.

Avancerade funktioner som meddelanden, uppgifter och dokumentation är avgörande när kunden anmäler sig till coachningsprogrammet.

Practice Better – bästa funktioner

Coaches Console gör det möjligt för kunderna att spåra sina mat- och livsstilsval och håller kundinteraktionerna säkra.

Robust rapportering ger insikter i affärsverksamheten och mätvärden tillsammans med en bredare bild av verksamhetens resultat.

Anordna workshops för coachningsgrupper och automatisera allt från fakturering till bokning och kommunikation.

Begränsningar i Practice Better

Inga inbyggda kontrakt eller e-signaturer för nya kunder

Priserna är inte fördelaktiga för småföretag eller enskilda hälsocoacher.

Practice Bättre prissättning

Startpaket: 25 $/månad

Professional: 59 $/månad

Plus: 89 $/månad

Team: 145 $/månad

Öva bättre betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (94 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (31 recensioner)

6. HoneyBook

via HoneyBook

Ett framgångsrikt coachingföretag har två gemensamma drag: de tillgodoser kundernas behov snabbt och förlitar sig på långsiktiga kundrelationer för varaktig framgång. Men när du expanderar ditt företag är det svårt att leverera samma servicekvalitet utan rätt CRM-system för kundhantering.

Hur hanterar du kraven från ett växande småföretag eller en enskild verksamhet och säkerställer att potentiella kunder och befintliga kunder får en enhetlig upplevelse?

Prova HoneyBooks CRM för oberoende affärscoacher. Oavsett typ av coaching effektiviserar HoneyBook alla kundinteraktioner och automatiserar administrativa uppgifter så att du kan fokusera på kundnöjdhet.

Som livscoach skulle du till exempel utan ett CRM-system behöva använda ett kalkylblad för att följa kundernas framsteg, påminna dem om nästa session och uppmana dem att betala. HoneyBook automatiserar löpande kommunikation, hanterar kontrakt, fakturering och betalningshantering samt lagrar onboarding-dokument.

HoneyBooks bästa funktioner

Skydda dina coachningsprogram med professionella onlinekontrakt, bläddra bland juridiskt granskade mallar och låt dina kunder e-signera dem varifrån som helst.

Anpassa de fördefinierade förslagsmallarna och kombinera dem med fakturor och kontrakt för nya coachingkunder.

Skapa anpassad automatisering för kundspårning, få påminnelser när en uppgift närmar sig förfallodatum, svara automatiskt på frågor och följ upp med enkäter.

HoneyBooks begränsningar

Installationsprocessen är krånglig för förstagångsanvändare.

Begränsade anpassningsmöjligheter för att personalisera kommunikationen och kundernas framstegsarbetsflöden

HoneyBook-priser

Startpaket: 8 $/månad

Essentials: 16 $/månad

Premium: 33 $/månad

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (596 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (156 recensioner)

7. Agile CRM

via Agile CRM

Större coachingföretag med flera avdelningar behöver avancerade funktioner i ett CRM-system för varje steg i kundens livscykel, från försäljning och marknadsföring till kundservice. Istället för att använda separata system för alla dessa funktioner är CRM-systemet en enda källa för att automatisera försäljning, marknadsföring och kundservice.

Agile CRM för coachingföretag är ett mångsidigt verktyg för att bygga och upprätthålla kundrelationer. Säljteamet använder säljautomatiseringsprogramvaran för leadscoring, kontaktvisningar och analys av kundresan.

Marknadsföringsteam använder coachnings-CRM för att optimera kundrelationer, segmentera leads, personalisera kundinteraktioner och avsluta fler affärer.

Agile CRM har automatiserade helpdeskfunktioner som hjälper dig att bättre förstå dina kunder och hjälpa dem när de behöver det mest.

Agile CRM:s bästa funktioner

Skapa en 360-graders kontaktvy för varje kund och dela informationen mellan teamen, inklusive kundens tidigare interaktioner med din coachingverksamhet.

Med drag-and-drop-designern kan du skapa flerstegsmarknadsföringskampanjer på några minuter.

Genom integrationer med sociala medier kan du övervaka ditt varumärke, identifiera och fånga upp leads från sociala webbplatser och delta i relevanta konversationer för att öka deltagandet i dina coachningsprogram.

Begränsningar för Agile CRM

Massuppladdning av data har problem

Tillåter inte massimport av kontakter

Priser för Agile CRM

Gratis

Startpaket: 8,99 dollar

Standard: 29,99 $

Enterprise: 47,99 dollar

Agile CRM-betyg och recensioner

G2: 4/5, (344 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (512 recensioner)

8. My Coach Office (MCO)

via My Coach Office

MCO hjälper karriärcoacher att leverera en fantastisk kundupplevelse och hantera affärsverksamheten från en enda plattform utan att behöva ägna sig åt administrativa uppgifter.

CRM-programvaran för coacher är snabb att installera och minimerar den tid du lägger på att boka möten, skapa fakturor och säkerhetskopiera ditt arbete.

My Coach Office bästa funktioner

Onlineadministrationscentret ger dig översikt över inkommande coachingklienter, kalender, möten och gruppsessioner.

Säker portal för coacher och kunder lagrar kundfiler, sessionsanteckningar, hemuppgifter och dagböcker online.

Anpassningsbara dagböcker för att säkerställa att alla är på samma sida

Begränsningar i My Coach Office

Saknar tvåvägssynkronisering med Google Kalender

Bokningar kan endast göras av coacher, inte av kunder.

Priser för My Coach Office

Kickstarter: 19 $/månad

Premium: 39 $/månad

Enterprise: 79 $/månad

Betyg och recensioner av My Coach Office

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Keap

via Keap

Föreställ dig följande. Du är marknadsföringscoach. Med din fjärde kund börjar du fundera på hur du ska hantera behoven och kraven hos din kundbas. Du kanske fortfarande använder kalkylblad för att hålla ordning, men lyckas inte leverera till kunderna. Även enkla uppgifter blir en kamp, till exempel att friska upp minnet om var alla befinner sig för att planera nästa steg.

Denna process lägger till oönskade timmar till din dag och skapar frustration och förvirring.

Med Keaps CRM för coacher kan du prioritera leads som är redo att fortsätta sin resa, erbjuda rätt produkter baserat på aktivitetsuppföljning och skapa en praktisk upplevelse som inte kräver din omfattande inblandning. Keap CRM ger dig mer tid, ökad försäljning och sinnesro, och du slipper kämpa med projektledning för ditt företag.

Begränsa dessutom bokningssessionerna till nya leads som är redo att ta nästa steg och anmäla sig till dina coachningspaket. Gå vidare och erbjud möten till de mest kvalificerade köparna och håll kontakten med intresserade men mindre kvalificerade prospekt med informativt innehåll.

Keaps bästa funktioner

Enkel automatisering gör det möjligt för dina kunder att boka konsultationer eller gruppcoaching utan att behöva skicka fram och tillbaka meddelanden.

Automatisera meddelanden till en eller flera kunder, inklusive innehåll, erbjudanden och uppdateringar om nya tjänster.

Led dina bästa leads till en kostnadsfri konsultation med Keaps försäljnings- och marknadsföringsautomatisering för livscoacher.

Keaps begränsningar

Mobilappen är inte lika effektiv som desktopversionen.

Nya användare blir överväldigade av alla funktioner

Keaps priser

Pro: 159 $/månad

Max: 229 $/månad

Ultimate: 229 $/månad

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (1462 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (1259 recensioner)

10. Less Annoying CRM (LACRM)

via Less Annoying CRM

Inom coachingbranschen är inte alla tekniskt kunniga. Mindre företag och enskilda coacher har kanske inte budgeten för att anlita mjukvaruutvecklare för att implementera CRM-system för coachingtjänster.

Det är där Less Annoying CRM (LACRM) kommer till din undsättning. Med en snabb installation och samma uppsättning funktioner och egenskaper är det enklare att använda än de flesta andra alternativ på listan. Spåra dina kunders behov och mål, upprätthåll ett stort nätverk av intresserade leads och håll ordning på alla aspekter av din coachingverksamhet. LACRM är en av de enklaste coachingplattformarna för att spåra relationer och få din verksamhet att växa.

Less Annoying CRM:s bästa funktioner

Leadrapporten ger en uppdaterad lista över alla leads i din pipeline, inklusive deras status och prioritet.

Du kan komma åt systemet från vilken enhet som helst utan synkronisering eller installation, eftersom LACRM är webbaserat.

Logga e-postkonversationer i CRM-systemet från valfri e-postleverantör

Mindre irriterande CRM-begränsningar

Ingen app för Android eller iOS

De är utformade för små team, så om du planerar att utöka din coachingverksamhet måste du byta till ett annat verktyg.

Less Annoying CRM-priser

15 $/användare/månad

Mindre irriterande CRM-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (592 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (532 recensioner)

Boosta din verksamhet med ett CRM-system för coacher

När du implementerar CRM-programvara för coaching kommer du att bli förvånad över hur snabbt saker och ting förändras i din verksamhet. Tidigare blev du överväldigad av alla småsaker som hopade sig. Att hålla koll på vad som händer för flera kunder är tidskrävande och kräver mycket arbete.

Med ClickUps CRM-system för coacher kan du bli den mest produktiva versionen av dig själv. Slut fler affärer, sälj coachningsprogram till nya kunder, fokusera på att skapa en minnesvärd upplevelse och se hur ditt företag växer med en CRM-strategi.

Utnyttja ClickUp CRM för coacher för att effektivisera statusuppdateringar, överlämningar och mycket mer inom din coachingverksamhet. Säkerställ en smidig drift, oavsett vilka förändringar som sker i ditt team, genom att länka relevanta dokument och uppgifter för att underlätta arbetsuppföljningen.

Erbjud en förstklassig kundupplevelse med uppdateringar, information om förnyelser, lägesrapporter och mycket mer.

Med dess kraftfulla projektledningsfunktioner, avancerade målsättningsalternativ och tidsspårning blir det enkelt att hantera flera kunder. Se till att alla är på samma sida, oavsett om du är en enskild coach eller en del av en större verksamhet. Robusta kommunikationsverktyg effektiviserar samarbetet mellan avdelningarna. Uppnå de bästa resultaten för dina kunder, oavsett storleken på din coachingverksamhet.

ClickUps mallar för strategisk planering ger dig en flygande start med en affärsplan.

Oavsett om du är en enskild coach som vill förenkla driften av ditt företag eller ett coachingföretag som bedriver verksamhet i stor skala är ClickUp det bästa CRM-systemet för dig.

Men lita inte bara på vårt ord. Prova ClickUp gratis idag.