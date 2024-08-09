Hur du väljer ett CRM-system för ditt företag

Att driva ett företag där man måste jonglera otaliga uppgifter och hålla koll på sina kunder kan ofta kännas överväldigande. Det är där ett CRM-system (Customer Relationship Management) kommer in i bilden.

Det hjälper dig att hantera relationer och interaktioner med nya och befintliga kunder genom att centralisera data från olika kanaler – som e-post, telefon och sociala medier – vilket ger dig en heltäckande bild av dina kunder och potentiella kunder.

Rätt CRM-programvara förenklar också verksamheten, ökar kundnöjdheten och driver på företagets tillväxt. Men hur väljer man en CRM-lösning? Den här guiden går igenom allt du behöver veta om hur du väljer ett CRM-system och ger dig en översikt över de typer av CRM-system som du kan använda för ditt företag.

Förstå CRM och dina affärsbehov

Ett CRM-verktyg hanterar och analyserar dina kundinteraktioner och data under hela kundens livscykel. Det är en centraliserad hubb för lagring av information om dina kunder, såsom deras preferenser, köphistorik och interaktioner med ditt företag. 96 % av CRM-användarna säger att korrekta CRM-data förbättrar deras konverteringsfrekvens.

Men CRM handlar inte bara om att lagra och hantera kunddata, utan också om att använda dessa data till din fördel.

Genom att centralisera kundinformationen säkerställer du att varje interaktion är välgrundad och meningsfull. Ett CRM-verktyg förbättrar kundupplevelsen genom att erbjuda personliga interaktioner, snabba svar och en smidig upplevelse i alla kontaktpunkter och försäljningsprocesser.

Tänk på ditt företags unika behov och identifiera de specifika funktioner och egenskaper som en CRM-lösning bör erbjuda.

Viktiga faktorer att tänka på när du väljer ett CRM-system

Att välja rätt CRM för ditt företag är inte en process som passar alla. Du måste se till att det CRM-system du väljer passar perfekt för ditt företags behov och mål. Låt oss utvärdera de viktiga CRM-elementen som du bör ta hänsyn till när du fattar detta viktiga beslut.

1. Dina problemområden

Innan du väljer CRM-programvara bör du identifiera de största problemen i ditt företag. Tappar du bort leads? Har du svårt att avsluta affärer? Eller kanske din kundtjänst drunknar i ärenden? Ett bra CRM-system bör vara en målinriktad lösning på dina problem.

Om försäljning är din högsta prioritet just nu behöver du till exempel ett CRM-system med robust leadhantering, försäljningsprognoser och funktioner för försäljningspipeline. Om kundservice är ditt fokus bör du leta efter ett system med kontaktadministration, kraftfullt ärendehanteringssystem och kunskapsbas.

2. Användbarhet

Användarvänlighet är högsta prioritet för köpare av CRM-programvara, eftersom även det mest avancerade CRM-systemet kan misslyckas om det inte används av alla. Omvänt garanterar ett enklare men användarvänligt CRM-system högre användningsgrad och bättre produktivitet.

Leta efter ett CRM-system med ett rent gränssnitt och intuitiv navigering. Systemet ska vara enkelt för ditt team att lära sig och använda utan omfattande utbildning. Det är viktigt att välja en CRM-plattform som passar ditt teams tekniska preferenser.

3. Slutanvändarnas åsikter

Ditt team kommer att vara de primära användarna av den nya CRM-programvaran, så deras åsikter är värdefulla. Genomför enkäter eller brainstormingdiskussioner för att förstå deras behov, preferenser och problem innan du väljer CRM-programvara.

Att involvera ditt team i beslutsprocessen ökar användningsgraden och säkerställer att CRM-systemet uppfyller deras dagliga behov. De bästa CRM-systemen anpassas efter ditt teams arbetsflöde.

4. Din budget

Budgeten är en avgörande faktor i valet av CRM-system. Det är viktigt att hitta en balans mellan kostnaden och CRM-systemets funktioner och fördelar.

Utvärdera den totala ägandekostnaden, inklusive installation, utbildning och löpande underhåll. Investera i ett kvalitets-CRM som kan ge betydande avkastning på lång sikt.

5. Långsiktig vision

Den bästa CRM-lösningen bör stämma överens med dina långsiktiga affärsmål. Tänk på hur systemet kan skalas upp i takt med att ditt företag växer och om det kan anpassas till förändrade behov.

Leta efter CRM-system som erbjuder anpassningsbara funktioner och integrationer som stöder din framtida expansion. Om du till exempel planerar att expandera internationellt bör du välja ett CRM-system med flerspråkiga funktioner.

6. Befintlig programvara

Ett väl integrerat CRM-system kan spara tid, minska fel och ge en mer omfattande bild av dina kunddata. Genom att integrera ditt CRM-system med dina e-postmarknadsföringsverktyg kan du till exempel anpassa kampanjer utifrån kundernas beteende.

Utforska olika typer av CRM-system

Låt oss nu utforska CRM-alternativen mer i detalj.

Lokalt installerat CRM-system kontra molnbaserat CRM-system

Traditionellt har företag valt lokala CRM-system, vilket innebär att mjukvarulösningen installeras på deras servrar. Detta gav visserligen en hög grad av kontroll, men medförde också betydande initiala kostnader, löpande underhåll och begränsad tillgänglighet.

Under de senaste åren har molnbaserade CRM-system eller SaaS CRM (CRM Software as a Service) blivit populära bland moderna företag tack vare sin användarvänlighet och tillgänglighet. Dessa CRM-system finns på leverantörens servrar och nås via internet. De erbjuder flexibilitet, skalbarhet och lägre initialkostnader eftersom du betalar en prenumerationsavgift.

Om budget- eller underhållsbegränsningar begränsar dina alternativ för ett omfattande CRM-system, överväg dessa CRM-alternativ .

Jämföra olika CRM-system

Det finns otaliga CRM-alternativ, men några namn har funnits längre än andra. Låt oss titta på några av de ledande aktörerna:

Salesforce

via Salesforce

Salesforce har en robust plattform med ett brett utbud av funktioner och integrationer. Det är känt för sina starka funktioner för försäljningsautomatisering och är ett populärt val för större företag. Salesforces AppExchange erbjuder över 4 000 integrationer, vilket gör att du kan skapa ett smidigt arbetsflöde.

HubSpot

via HubSpot

HubSpot CRM fokuserar på inbound-marknadsföring och försäljningsprocesser. Det erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att attrahera och engagera kunder. HubSpots användarvänliga gränssnitt och fokus på tillväxtinriktade funktioner gör det till ett av de populäraste verktygen för försäljnings- och marknadsföringsautomatisering för små och medelstora företag. Det erbjuder en gratis CRM-version med viktiga funktioner, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för nystartade företag.

Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 är integrerat med Office 365-applikationer. Det erbjuder kraftfulla funktioner inom försäljning, kundservice och marknadsföringsautomatisering. Det är mycket skalbart och lämpligt för stora företag. Enligt Forrester Research ser tjänsteföretag som använder Dynamics 365 en avkastning på 346 % på sin investering.

NetSuite

via NetSuite

NetSuite riktar sig främst till medelstora och stora företag och erbjuder en omfattande svit av molnbaserad affärshanteringsprogramvara, inklusive CRM-lösningar. Det passar särskilt bra för företag med komplexa affärsverksamheter och behov av integrerade finansiella data och kunddata.

Att välja rätt CRM-leverantör kan kännas överväldigande, med otaliga alternativ tillgängliga. Salesforce, HubSpot och Pipedrive är alla solida val, var och en med sina egna styrkor.

Salesforce är känt för sina robusta funktioner och analyser, vilket gör det till ett populärt val för stora företag. HubSpot, å andra sidan, fokuserar på inbound-marknadsföring, support och försäljning och erbjuder en mer integrerad approach. Pipedrive är enklare och mer intuitivt och riktar sig till mindre företag.

Även om dessa plattformar erbjuder värdefulla verktyg kan de vara komplexa att implementera och erbjuder inte den omfattande funktionalitet du behöver utöver CRM, såsom projekt- eller uppgiftshantering.

Här kommer ClickUp, en unik plattform som överskrider traditionella CRM-begränsningar, in i bilden. ClickUp CRM är en enhetlig arbetsyta som kombinerar ett molnbaserat CRM-system med projektledning, uppgiftshantering, dokumentdelning och mycket mer. Denna integrerade approach eliminerar behovet av flera verktyg, vilket sparar både tid och pengar.

Hantera allt från försäljningspipelines, kundengagemang och order med ClickUp CRM

Här är varför ClickUp sticker ut:

Anpassning: Skapa anpassade fält, arbetsflöden och vyer som passar dina affärsprocesser perfekt. Till skillnad från rigida CRM-system erbjuder ClickUp CRM oöverträffad flexibilitet.

Samarbete: Bryt ner silos och främja teamwork med Bryt ner silos och främja teamwork med samarbetsfunktioner i CRM-systemet . Tilldela uppgifter, dela kommentarer och följ framstegen på ett och samma ställe.

Automatisering: Automatisera repetitiva uppgifter som lead-tilldelningar, statusuppdateringar och e-postmeddelanden med Automatisera repetitiva uppgifter som lead-tilldelningar, statusuppdateringar och e-postmeddelanden med ClickUp Automations för att öka effektiviteten. Du kan också automatisera uppföljningar, meddelanden och uppgiftstilldelningar för att spara tid och minska fel.

Automatisera arbetsflöden enkelt med ClickUp CRM och fokusera på dina kreativa uppgifter

Integrationer: Integrera dina favoritverktyg i ClickUp, inklusive e-post, kalender och plattformar för marknadsföringsautomatisering, för ett smidigt arbetsflöde.

Centraliserad information: Skapa en centraliserad Skapa en centraliserad kunddatabas som gör det enkelt att komma åt och hantera kundinformation.

Visuella instrumentpaneler: Få realtidsinsikter om din försäljningspipeline, teamets prestanda och kundinteraktioner med Få realtidsinsikter om din försäljningspipeline, teamets prestanda och kundinteraktioner med ClickUp Dashboards . Det hjälper dig att fatta datadrivna beslut och hålla koll på viktiga mätvärden relaterade till din försäljningsprocess.

Prognosera försäljningsintäkter och identifiera vanliga orsaker till kundbortfall med ClickUp Dashboards

En studie från Nucleus Research visar att ClickUp kan göra det möjligt för organisationer att öka projektbelastningen med <21>mer än 15 %. Detta är ett bevis på plattformens förmåga att effektivisera arbetsflöden och förbättra teamets prestanda. Vilka är dina primära affärsmål? Är du mer fokuserad på att öka försäljningen, förbättra kundservicen eller skala upp marknadsföringen just nu?

Vilka är dina största utmaningar när det gäller att hantera kundrelationer?

Vilka data är viktiga att spåra och analysera?

Hur många användare kommer att behöva tillgång till CRM-systemet?

Hur stor är din budget för ett CRM-verktyg?

Ladda ner den här mallen Hantera kundrelationer och spåra försäljningsdata i ditt team utan ansträngning med ClickUps CRM-mall.

Dessutom ger ClickUps CRM-mall en solid grund för att hantera dina kundrelationer. Den organiserar kunddata på ett ställe och hjälper dig att spåra leads, affärer och konton.

Du kan också använda det för att övervaka försäljning och kundnöjdhet, vårda leads och prioritera uppgifter efter försäljningsstadium för bättre hantering. Mallen innehåller viktiga fält, vyer och arbetsflöden som hjälper dig att komma igång snabbt.

Fördelar och nackdelar med att införa CRM

Att implementera rätt CRM-programvara kan förändra ditt företag. Men som med alla viktiga affärsbeslut finns det för- och nackdelar att ta hänsyn till. Låt oss gå igenom dem.

Skapa den perfekta kunddatabasen med ClickUp CRM

Fördelarna med ett CRM-system

Ett väl implementerat CRM-system kan ge konkreta fördelar för ditt företag, bland annat:

Förbättrade kundrelationer: Grunden till alla framgångsrika företag är starka kundrelationer. Ett CRM-system fungerar som en centraliserad databas för kunddata, vilket gör det möjligt för dig att förstå dina kunder bättre. Insikterna från kunddata hjälper dig att leverera personliga upplevelser, öka kundnöjdheten och främja lojaliteten.

Ökad lönsamhet: CRM-plattformar effektiviserar dina försäljningsprocesser, automatiserar uppgifter och ger värdefull insikt i kundbeteende. De kan öka din vinst avsevärt.

Förbättrat beslutsfattande: Ett CRM-system tillhandahåller värdefull data. Genom att analysera kundinteraktioner, försäljningsresultat och marknadsföringskampanjer kan du fatta datadrivna beslut som driver tillväxt. Du kan till exempel identifiera dina mest lönsamma kundsegment, optimera marknadsföringsinsatserna och fördela resurserna effektivt.

Potentiella nackdelar och hur du kan mildra dem

Även om fördelarna med den bästa CRM-programvaran är obestridliga, finns det potentiella utmaningar att ta hänsyn till:

Implementeringskostnader: Att implementera ett CRM-system kräver tid och resurser. De långsiktiga fördelarna uppväger dock vanligtvis de initiala CRM-kostnaderna. För att minska dessa kostnader kan du överväga molnbaserade lösningar och utforska alternativ med kostnadsfria provperioder eller differentierade priser.

Datamigrering: Att överföra befintliga kunddata till ett nytt CRM-system kan vara tidskrävande och felbenäget. För att minimera störningar bör du planera migreringen noggrant, involvera viktiga intressenter och överväga att använda verktyg för datamigrering. Leta också efter CRM-system som enkelt kan integreras med ditt befintliga system.

Användaracceptans: Om ditt team inte är helt överens om Om ditt team inte är helt överens om CRM-strategin kommer den inte att vara särskilt effektiv. Erbjud omfattande utbildning, kontinuerlig support och betona fördelarna för att uppmuntra användaracceptans.

Datasäkerhet: Att skydda kunddata är inte bara viktigt, utan också din lagliga skyldighet gentemot dina kunder. Välj en CRM-leverantör som följer robusta säkerhetsåtgärder för dataskydd och uppfyller relevanta dataskyddsbestämmelser, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Ta ditt företag till nästa nivå med ClickUp CRM

Att välja ett CRM-system är en stor sak. Det är som att välja den perfekta affärspartnern; precis som rätt partner kan öka ditt företags framgång, kan rätt CRM-system förändra din kundhantering.

