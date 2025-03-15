10 ERP-programvaror för lagerhantering för lagerkontroll och effektivitet

Trött på att lager ligger oanvänt i månader medan du jagar artiklar som kunderna beställde för flera veckor sedan? Lager kan både vara en livräddare och ett huvudbry, beroende på hur väl du hanterar det.

Lösningen? Ett väl integrerat ERP-lagerhanteringssystem som fyller på lagret baserat på de senaste produktionsorderna. Rätt lösning avlastar ditt team samtidigt som det optimerar lagret och förbättrar lagerhälsan.

Ingen fara, vi hjälper dig. För att spara tid, ansträngning och kanske till och med lager, här är de 10 bästa ERP-programvarorna för lagerhantering med viktiga funktioner, begränsningar och användarbetyg.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Att välja rätt lösning är avgörande för att undvika lagerbrist eller överflödiga lagerhögar när du hanterar flera aktiva komponenter. Här är de 10 bästa ERP-programvarulösningarna för lagerhantering som du kan välja mellan: ClickUp (Bäst för att effektivisera och hantera lagerverksamheten)

SAP Business One (Bäst för små och medelstora företag)

Odoo (Bäst för anpassning av lagerkontroll)

Zoho Inventory (Bäst för djupgående lageruppföljning)

Epicor ERP (Bäst för tillverkningsinriktad distribution)

Oracle NetSuite (Bäst för molnbaserad lagerhantering)

Microsoft Dynamics 365 (Bäst för produktcentrerad lageroptimering)

Sage X3 (Bäst för finansfokuserad lagerhantering)

ERPNext (Bäst för spårning av lager med öppen källkod)

SAP S/4HANA (Bäst för företagsomfattande lagerinsikter)

Förstå ERP-lagerhantering

ERP-system (Enterprise Resource Planning) är moduler som hjälper ditt företag att hantera information om produktion, logistik, försäljning och ekonomi. De hjälper dig att visualisera vad du behöver, varför och hur du ska finansiera det.

Genom att införa ett ERP-lagerhanteringssystem kan du använda dessa data för bättre spårning och kontroll av lagret. Dessutom behövs inga manuella register, allt sköts av systemet. ERP-system är inte bara ett tillägg, utan en viktig förstärkning av verksamheten.

Här är de viktigaste sätten att integrera dem i dina lagersystem:

Uppdatera lagernivåerna direkt vid varje mottagande, försäljning eller förflyttning.

Aktivera automatiska återbeställningar när lagren når en viss tröskel

Samla lageruppgifter från lager och butiker för en enhetlig översikt.

Underlätta konsumtionsprognoser med dess efterfrågebaserade lagerutvecklingsdata.

Integrera med skanningsteknik för att säkerställa stegvis kartläggning och registrering.

Koppla lagerkostnaderna till bokföringen för att få finansiell information i realtid.

Samordna leverantörer, lager, transportörer och säljteam med EDI-integrationer (elektronisk datautbyte).

Är du fortfarande osäker på hur detta kan förbättra din verksamhet? Här är några exempel på hur ERP-baserade lagerlösningar skiljer sig från traditionella lösningar:

Funktion ERP-lagerhantering Traditionell lagerhantering Datakvalitet Högkvalitativa uppdateringar i realtid Benägen för manuella fel Automatisering Automatiserar spårning och ombeställning Manuella processer, långsammare Skalbarhet Hanterar enkelt flera platser Begränsad till specifika platser Integration Kopplas samman med ekonomi, försäljning och leverantörer Fristående och fokuserar endast på aktuella lagernivåer Minimal integration Synlighet Insikter om hantering av hela leveranskedjan Fragmenterad, försenad

🔎 Visste du att? Den tidigaste kända formen av ett lagersystem var att använda lertavlor i det antika Mesopotamien – där antecknades mängden spannmål, djur och andra varor som lagrades i lagerhus!

Vad ska du leta efter i ett ERP-program för lagerhantering?

Den potential som ERP-baserade lösningar har gjort det ännu viktigare att välja rätt lösning. Gör rätt val och börja starkt genom att prioritera dessa viktiga aspekter:

Spårning i realtid : Välj lösningar som uppdaterar lagernivåerna direkt. Uppdaterade lageruppgifter förhindrar överlager, eliminerar brister och förbättrar prognosernas noggrannhet.

AI och automatiseringsfunktioner : Välj verktyg med automatisering för uppgifter som orderhantering och lageruppdateringar. Detta påskyndar verksamheten med AI-driven påfyllning och prognostisering.

Skalbarhet och anpassning : Välj programvara med flexibla moduler och konfigurerbara funktioner som kan anpassas efter företagets tillväxt. Skräddarsy arbetsflöden efter dina unika lagerbehov och branschkrav.

Avancerad rapportering och analys: Prioritera plattformar med analytiska instrumentpaneler och trendvisualiseringar. Fokusera på datadrivna insikter för att optimera lagerkostnaderna.

💡 Proffstips: Att uppgradera ett ERP-system är ett av de dyrare IT-besluten och kostar ofta omkring 500 miljoner dollar för företag. Det är därför bäst att lista de funktioner som är ett måste innan du går igenom alternativen.

De 10 bästa ERP-programvarorna för lagerhantering

När du har allt du behöver, kan vi gå vidare till de bästa alternativen på marknaden.

1. ClickUp (Bäst för att effektivisera och hantera lagerverksamheten)

Skapa anpassade lagerdatafält, övervaka lageruppföljningsblad och integrera dem i alla affärsfunktioner med ClickUp Table View

Den första är ClickUp, appen som klarar allt på jobbet och som är särskilt lämplig för något så systematiskt och viktigt som lagerhantering. Den erbjuder över 30 funktioner för att visualisera och spåra ditt lager.

Centralt för denna funktion är ClickUps tabellvy, ett intelligent alternativ till traditionella kalkylblad för lageruppföljning. Denna dynamiska funktion gör det möjligt för användare att noggrant registrera produktinformation, tilldela ansvar, prioritera uppgifter och övervaka lagerstatus i ett anpassningsbart gränssnitt.

Genom att utnyttja anpassade fält kan företag införliva specialiserade lagerstatistik som lagertid, förväntad månatlig förbrukning och återbeställningspunkter, och därmed få djupare insikter i sin verksamhet. Dessutom underlättar tabellvyn smidig uppgiftsskapande, vilket möjliggör omedelbar uppföljning av identifierade problem direkt i lagerutrymmet.

Med stöd för direktkommentarer, omfattande färgkodning och flera exportalternativ säkerställer ClickUp systematisk, spårbar lageroptimering och effektiv datadelning, vilket förvandlar komplex lagerhantering till en strömlinjeformad och samarbetsinriktad process.

Företag kan också använda ClickUp Integrations för att koppla samman sin lagerhanteringsarbetsyta med interna och externa HR-lösningar, ekonomihantering och CRM-system (customer relationship management).

Det finns mer! ClickUp Brain, ClickUps AI-drivna assistent, gör plattformen perfekt för djupgående analys av lagerdata samt för att generera snabba sammanfattningar och insikter. Be AI-assistenten om omedelbara uppdateringar om kommande brister, möjlig föråldring och ändringar i dokument om lagerhållningspolicy.

Få omedelbar insikt från filer genom att helt enkelt dela länken med ClickUp Brain

ClickUp Brain kan också hjälpa dig att skapa avancerad automatisering för uppgiftsfördelning, skapande av inköpsorder och rutinmässig rapportkommunikation.

Behöver du spara tid på installation? ClickUp har också ett omfattande bibliotek med lagermallar som hjälper ditt team att komma igång direkt. ClickUp Inventory Management Template är den fördesignade lösning du behöver för smidig orderhantering.

Få gratis mall Håll koll på orderkvantiteter, kostnader, leveransstatus, påfyllningstider och strategier med ClickUps mallar för lagerhantering.

Den innehåller:

Över åtta anpassningsbara fält, var och ett specialiserat på olika påfyllningsstatusar.

Tidslinjevyn hjälper dig att kontrollera ombeställningspunkter enligt produktionssekvenser.

Färgkodade för enkel spårning och budgetelement för att hålla teamen i linje med veckovisa kreditgränser och försäljningsmål.

ClickUp Inventory Template är ett annat enkelt alternativ för att spåra lager, betalningar och leverantörers platser. Dess dedikerade beställningsformulär förenklar interna beställningar och gör leveransloggarna mer överskådliga.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att lära sig alla funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Denna online-recension sammanfattar på ett träffande sätt vad ClickUp gör för lagerhantering:

Tack vare dess mångsidighet ersatte det nästan alla verktyg vi använde tidigare – företagets wiki, SCRUM-tavlor, GTD-tavlor för ledningen, dokumentation av efterlevnad, marknadsföringstidslinjer, till och med företagets lagerhanteringssystem – eftersom det var enklare att hantera allt i ClickUp.

2. SAP Business One (bäst för små och medelstora företag)

via SAP Business One

Ordet ERP är synonymt med mjukvarujätten SAP. Ett av deras erbjudanden är SAP Business One, en ERP-lagerhanteringslösning skräddarsydd för små och medelstora företag. Programvaran erbjuder anpassningsbara plock- och packprocesser och automatiserad datainsamling, vilket förbättrar den operativa effektiviteten och beslutsfattandet.

Business One har integrerad analys för en kristallklar översikt över lagernivåerna. Det kommer också med automatiska varningar för att förhindra lagerbrist eller överlager. Dessutom kopplar det smidigt ihop lagerhantering med produktion, ekonomi och försäljning, vilket ger dig en helhetsbild.

SAP Business One bästa funktioner

Utför omedelbara tillgänglighetskontroller och spåra lagernivåer med realtidsöverblick.

Hantera lager effektivt i realtid över flera lager

Granska lagerutvecklingen med lagertransaktioner avsedda för lagerplanering.

Begränsningar i SAP Business One

Den initiala installationen och konfigurationen kan vara tidskrävande och kräva hög kompetens.

Har ett föråldrat gränssnitt, och det är ganska kostsamt att anpassa det för unika affärsprocesser.

Priser för SAP Business One

Anpassad prissättning

SAP Business One – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SAP Business One?

Utmärkt inom heltäckande automatisering och avgörande för rapportering i realtid. Integreras med alla SAP-produkter, särskilt data från Concur överförs enkelt och smidigt.

3. Odoo (bäst för anpassning av lagerkontroll)

via Odoo

Letar du efter en modernare och mer lättanpassad lösning? Odoo är ett utmärkt ställe att börja på för effektiv lagerhantering. Detta verktyg har omfattande funktioner, inklusive detaljerade virtuella inlagringsplatser som kylrum eller hyllor. Det gör det också möjligt för team att lägga till tydliga regler för ledtider och val av fraktsätt för effektiv orderhantering.

Systemet erbjuder spårning i realtid av lagernivåer i flera lager, stöder avancerade rutningsmekanismer och integreras smidigt med streckkodsläsare för att effektivisera verksamheten. Det användarvänliga gränssnittet och de anpassningsbara funktionerna gör det möjligt för företag att anpassa systemet efter sina specifika behov, vilket förbättrar den övergripande noggrannheten i lagerhanteringen.

Odoos bästa funktioner

Genomför avancerade leveransrutter med underleverantörer, cross-docking och cross-dock-planering.

Spara tid på påfyllning med automatiserade förfrågningar om offertgenerering och utlösta överföringsorder mellan lager.

Förenkla rapporteringen vid kvartalsslutet och prisjusteringar med djupgående kostnadsrapporter i realtid.

Odoos begränsningar

Enligt vissa användare är kvaliteten på kundsupporten ojämn.

Appen kan bli ganska dyr när ditt team växer.

Odoo-priser

En app gratis: 0 $

Standard: 38,90 $/månad per användare

Anpassad: 58,40 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 200 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ frågan från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

4. Zoho Inventory (bäst för djupgående lageruppföljning)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory är ett molnbaserat ERP-lagerhanteringssystem som är utformat för att hjälpa företag att effektivt hantera sina lager, order och försäljning över flera kanaler. Det erbjuder omfattande funktioner, såsom uttömmande spårning av lagernivåer i flera lager, streckkodsläsning och smidig fakturering.

Zoho Inventory har till och med serienummer- och batchspårning för att effektivt koppla samman produktion och lager. Lösningen förenklar också verksamheten med snabba rapporteringsalternativ och automatiserade kommunikationsflöden. Dessa funktioner gör det möjligt för företag att optimera verksamheten, minska manuella fel och upprätthålla optimala lagernivåer.

Zoho Inventories bästa funktioner

Uppdatera lager för att ta hänsyn till skador, förluster eller avvikelser med hjälp av funktionen för lagerjustering.

Visualisera och optimera hur produkterna passar in i sina avsedda lådor med förpackningsgeometri.

Kartlägg dina värderingsstrategier med anpassningsbara priser för olika kunder, leverantörer eller regioner.

Begränsningar för Zoho Inventory

Saknar de avancerade verktyg för tillverknings- och leveranskedjeplanering som finns i fullskaliga ERP-system.

Stöder inte företag med stora volymer som behöver omfattande automatisering och synkronisering mellan flera platser.

Priser för Zoho Inventory

Gratis

Standard: 39 $/månad (för två användare)

Professional: 99 $/månad (för två användare)

Premium: 159 $/månad (för två användare)

Enterprise: 299 $/månad (för sju användare) (Ytterligare platser, beställningar, användare, autoskanningar och lagerhållning finns tillgängliga som tillägg)

🧠 Kul fakta: ERP-lagerhanteringssystem är en bransch värd 2,3 miljarder dollar, och det kan vara överväldigande att hitta rätt programvara.

Zoho Inventory – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 350 recensioner)

5. Epicor ERP (bäst för tillverkningsinriktad distribution)

via Epicor ERP

Är din verksamhet mer produktionsinriktad? Tillverkningsteam föredrar ofta lösningar som Epicor ERP, en omfattande lösning för resursplanering som är utformad för att förbättra lagerhanteringen för företag i olika branscher. Detta kraftfulla ERP-system innehåller viktiga funktioner för leveranskedjan, såsom lagerprognoser, orderhantering och grundläggande automatisering.

Dess avancerade lagerhanteringsmodul spårar noggrant lagernivåer på flera platser och lager. Den stöder olika lagerhanteringsmetoder, såsom LIFO (last in, first out), FIFO (first in, first out) och genomsnittlig kostnad. Dessutom erbjuder den avancerade rapporteringsverktyg som what-if-analys för djupgående och noggranna insikter.

Epicor ERP:s bästa funktioner

Förbättra ERP-arbetsflödets effektivitet med Epicors ekosystemintegrationer som Kinetic, Prophet 21 och BisTrack.

Automatisera processer som orderregistrering, inköp och produktion, minska manuellt arbete och öka effektiviteten.

För detaljerade register över lagerartiklar för kvalitetskontroll och efterlevnad med hjälp av spårningsfunktioner för partier och serienummer.

Begränsningar i Epicor ERP

Otydliga priser och avsaknaden av provperiod kan göra det svårt för teamen att ta till sig verktyget.

Prestanda och respons kan bli långsammare efter migrering till molnsystemet.

Priser för Epicor ERP

Anpassad prissättning

Epicor ERP-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Epicor ERP?

Enkelheten i att kunna hantera bokföring och lagerhantering på ett och samma ställe. Har många kraftfulla verktyg.

6. Oracle NetSuite (bäst för molnbaserad lagerhantering)

via Oracle NetSuite

Oracle NetSuite utmärker sig genom sitt 100 % molnbaserade system med minimala uppgraderingskostnader. Det erbjuder anpassningsbara visualiseringar och diagram, vilket gör dess instrumentpaneler perfekta för presentationer. Dess realtidsöversikt inkluderar en 360°-översikt över användarvalda KPI:er, lagerräkning per plats och prognostiserade lagernivåer.

Systemets behovsbaserade påfyllningsfunktion använder historiska försäljningsdata och säsongstrender för att dynamiskt hantera återbeställningspunkter, vilket säkerställer snabb påfyllning och minimerar lagerbrist. Dessutom möjliggör NetSuites leverans till flera platser fördefinierade leveransregler, vilket eliminerar flera leveranser för en enda order och undviker onödiga fraktkostnader.

Oracle NetSuites bästa funktioner

Automatisera lagerräkningen med NetSuites Smart Count.

Eliminera dubbla leveranser och onödiga fraktkostnader med platsspecifika leveransregler.

Öka noggrannheten i lagerrevisioner med intelligenta lagercykelräkningar

Begränsningar i Oracle NetSuite

Implementeringar kan bli ganska dyra och skrämmande för mindre företag.

Specialiserad support som behövs i anpassade miljöer är ofta avgiftsbelagd.

Priser för Oracle NetSuite

Anpassad prissättning

Oracle NetSuite – betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

7. Microsoft Dynamics 365 (bäst för produktcentrerad lageroptimering)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är en ERP-lösning som har samma bekanta utseende och känsla som populära Office-produkter som Excel och Outlook. Lösningen erbjuder lagerhantering i realtid på flera platser och en kraftfull modul för inköpsprocesser.

Den integreras också med Microsofts verktygsset, inklusive Power BI, Power Automate, Office 365, Teams och mer. Dessutom gör Microsoft Dynamics 365 det möjligt för kunder att använda dess avancerade AI-funktioner för att skapa anpassade AI-agenter för rutinuppgifter. Systemets integration med andra affärsprocesser, såsom försäljning och inköp, effektiviserar verksamheten och förbättrar beslutsfattandet.

Microsoft Dynamics 365 bästa funktioner

Fyll på lagret med hjälp av insikter från AI-algoritmer som bearbetar faktiska siffror, efterfrågan och tillgänglighet.

Ställ in automatiska återbeställningspunkter för att effektivisera påfyllningsprocessen och säkerställa att lagerpåfyllningen sker i rätt tid baserat på fördefinierade tröskelvärden.

Få tillgång till rollbaserade instrumentpaneler och utbildningskurser för en snabb och enkel inställning av arbetsflödet.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Integrationerna är begränsade till Microsofts ekosystem.

Kan sakna den tillgänglighet som distansarbetande team behöver

Priser för Microsoft Dynamics 365

Gratis provperiod

Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/månad per användare

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/månad per användare

Dynamics 365 Business Central Team Members: 8 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Dynamics 365?

Den har mycket robusta lösningar för ekonomi och leveranskedja, och instrumentpanelen ger dig realtidsinformation om lagerförsäljning och efterfrågeprognoser. Den är också lätt att integrera med andra MD-verktyg som 365 Sales och CS.

8. Sage X3 (Bäst för anpassningsbara ERP-lagerflöden)

via Sage X3

Sage X3 är en omfattande ERP-lösning som är utformad för att förbättra lagerhanteringen för företag i olika branscher. Genom att spåra lagernivåer i realtid kan organisationer effektivt övervaka lagret på flera platser och lager.

Systemet stöder olika lagertyper, inklusive tillverkade, inköpta, underleverantörsprodukter och icke-lagerförda artiklar, vilket ger flexibilitet i hanteringen av olika produktlinjer. Med användardefinierbar produktinformation och integrationsfunktioner säkerställer Sage X3 att alla avdelningar har tillgång till korrekta och uppdaterade lagerdata, vilket underlättar välgrundade beslut och effektiviserar verksamheten.

Sage X3:s bästa funktioner

Säkerställ produktstandarder genom kvalitetskontrollfunktioner, hantering av partier, serienummer, hållbarhetstid och utgångsdatum.

Utöka lagerhanteringen på global skala med inbyggt stöd för flera språk och valutor.

Skräddarsy unika och komplexa behov med omfattande anpassningsmöjligheter i arbetsflöden och funktioner.

Begränsningar för Sage X3

Saknar omfattande integrationer med frakt- och försäljningsmoduler som andra lagerhanteringsprogram för e-handel.

Har en komplex implementering och ett brett utbud av funktioner som kanske inte passar så bra för småföretag och nystartade företag.

Priser för Sage X3

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Sage X3

G2: 3,9/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (75+ recensioner)

9. ERPNext (bäst för spårning av lager med öppen källkod)

via ERPNext

Föredrar du öppen källkods flexibilitet i dina lagerlösningar? ERPNext levererar. Förutom väsentliga funktioner som batchspårning och lagerhantering hjälper programvaran till att validera rörelser med kvalitetskontroller. Dessutom är transaktionerna smidiga med förinställda lager och inställningar för prissättningsmetoder.

Systemet stöder skapande och underhåll av produktvarianter baserat på parametrar som storlek, färg eller material, vilket möjliggör detaljerad artikelhantering. Det levereras också med enkla installationsskript för distribution av din server och dina processer.

ERPNext bästa funktioner

Spåra varor som lagras hos kunder och hantera fakturering vid försäljning genom konsignationslager.

Hantera artikelrabatter för olika parter eller villkor med inställningar för kampanjer.

Gör din redovisning global med fakturor, utgifter och finansiella rapporter i flera valutor.

Begränsningar för ERPNext

Erbjuder färre plug-and-play-alternativ jämfört med proprietära ERP-system.

Kan bli långsammare med stora datamängder eller komplexa arbetsflöden

ERPNext-priser

Småföretag: 50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Success Pack: Från 1250 $ (fast avgift) för implementering

ERPNext-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ERPNext?

ERPNext är lätt att implementera, supporta och anpassa eftersom det endast använder öppen källkod, Python JS, etc.

10. SAP S/4HANA (Bäst för företagsomfattande lagerinformation)

SAP:s S/4HANA är avsedd för stora organisationer eller sådana som är på väg att växa till den storleken. Dess nästa generations ERP-paket är utformat för allt i realtid med in-memory computing och AI-driven automatisering för att optimera arbetsflöden. Systemets integration med andra SAP-moduler, såsom försäljning, distribution och produktionsplanering, säkerställer smidig drift och datakonsistens genom hela leveranskedjan.

S/4HANA har även inbyggda analysfunktioner och ett intuitivt Fiori-gränssnitt som underlättar analytiskt beslutsfattande. Det stöder även molnbaserade, lokala och hybridbaserade installationer, vilket gör det skalbart för företag. Kort sagt är det ett kraftpaket för digital transformation.

SAP S/4HANA:s bästa funktioner

Generera automatiskt nödvändiga efterföljande dokument för varje varorörning, till exempel relevanta bokföringsdokument.

Förbättra lagerkvaliteten och efterlevnaden med inbyggd rapportering av regelverk och automatisering av riskhantering.

Hantera omfattande orderrader med S/4HANAs komprimeringstekniker och kolumnlayout.

Begränsningar i SAP S/4HANA

Övergången från äldre SAP-system kräver omfattande planering.

Standardiserade processer kan begränsa djupgående anpassningskonfigurationer.

Priser för SAP S/4HANA

Anpassad prissättning

SAP S/4HANA-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Uppnå optimal lagerhälsa med ClickUp

ERP-integrerad lagerhantering undviker att blockera överskott av kassaflöde och eliminerar risken för plötsliga lageruppbyggnader. Dessutom får du större utrymme att förbättra lagerprecisionen, utan att hindra produktionslinjerna eller kundförsäljningen.

Lösningarna i denna guide passar garanterat dina unika behov. Det är dock viktigt att prioritera produktivitet och analys framför lageröversikt.

ClickUp toppar listan med sin mångsidiga uppgiftshantering och automatisering, vilket gör det till ett idealiskt val.

Är det dags att göra grönt lager till norm? Registrera dig hos ClickUp idag!