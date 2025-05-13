De 10 bästa Odoo-alternativen och konkurrenterna 2025

Oavsett om det gäller fakturering, tillverkning, kundrelationshantering, projektledning eller andra uppgifter, hjälper programvara dig att hålla allt på rätt spår.

Odoo är ett kraftfullt verktyg för företagsledning, men det kanske inte passar dina behov. Kanske vill du ha en specifik uppsättning funktioner, en mer budgetvänlig lösning eller en annan användarupplevelse.

Oavsett vad som är fallet har det lett dig till denna fråga: Vilka är de bästa Odoo-alternativen?

Det visar sig att vi har svaret. 🤩

Vi har undersökt och granskat flera mjukvarulösningar för att sammanställa denna lista över de 10 bästa alternativen till Odoo, så att du kan förenkla dina processer och komma igång med ditt arbete.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa Odoo-alternativen med viktiga insikter för att hitta det som passar dig bäst: ClickUp Acumatica Quickbooks Online Zoho One SAP Business One SuiteCRM Microsoft Dynamics 365 Epicor Kinetic Sage 100 Oracle Netsuite

Vad är Odoo?

Odoo är ett verktyg för resursplanering (ERP) som är utformat för att effektivisera alla delar av din affärsverksamhet. Det innehåller specialiserade appar för kundrelationshantering (CRM), personaladministration, försäljning, redovisning, e-handel och mycket mer.

Via Odoo

En av Odoos mest framstående funktioner är dess modulära design. Välj bara de appar du behöver nu och lägg till fler allteftersom du växer. Odoo erbjuder både open source- och företagsversioner, som passar företag som prioriterar obegränsad flexibilitet jämfört med de som vill outsourca hosting och underhåll.

Odoo kanske dock inte passar alla. ☕️

Apparna i företagsversionen kan sakna vissa avancerade funktioner som ditt företag behöver. Communityversionen låser åtkomsten till vissa av dessa appar och begränsar funktionerna i andra. Prissättningen kan också vara ett problem – att lägga till fler moduler eller användare kan snabbt driva upp kostnaderna.

Vad ska du leta efter i alternativ till Odoo för kundrelationshantering?

Att välja den perfekta affärssystemet är ingen lätt uppgift. Men med en kort lista över viktiga funktioner kan det bli enklare. För att komma igång är här några saker att tänka på när du letar efter ett alternativ till Odoo:

Funktionalitet : Verktyget ska hantera dina branschspecifika behov och kärnverksamhetsprocesser som Verktyget ska hantera dina branschspecifika behov och kärnverksamhetsprocesser som CRM och projektledning , redovisning och lagerhantering.

Anpassning: Välj ett anpassningsbart verktyg för att modellera dina unika processer och arbetsflöden. Detta inkluderar att skapa anpassade fält, vyer, instrumentpaneler, rapporter eller automatiseringsregler.

Integrationer: Välj en affärshanteringslösning som enkelt kan anslutas till din nuvarande teknikstack för en smidig övergång och sömlösa dataflöden efter installationen (ekonomihantering, leveranskedjehantering, lagerhantering, projektledning etc.).

Skalbarhet: Plattformen ska växa med ditt företag och hantera fler användare och mer data utan problem.

Implementering: Bestäm om du föredrar en molnbaserad eller egenhostad lösning och utforska vilka alternativ som finns tillgängliga.

Tillgänglighet: Beroende på dina behov bör verktyget ha en mobilapp för åtkomst när du är på språng.

Resurser och support: Välj ett program som har bra dokumentation, handledning och en pålitlig kundsupport.

De 10 bästa Odoo-alternativen och konkurrenterna

Det kan vara svårt att hitta ett affärssystem som uppfyller alla dina behov. Lyckligtvis behöver du inte göra det själv. Här är de 10 bästa alternativen till Odoo, inklusive varje verktygs styrkor, begränsningar och användarrecensioner som hjälper dig att fatta rätt beslut.

Kom igång med ClickUp Se kundrelationer på ett ögonblick med ClickUp CRM-projektledningsprogramvara

Distribution: Endast moln

ClickUp är en allt-i-ett-produktivitetssvit som är utformad för att hjälpa små och medelstora företag (SME) att hantera sina kärnverksamheter. Med över 15 anpassningsbara fält och vyer (som tabell, Kanban, kalender och Gantt) kan du enkelt justera gränssnittet så att det passar arbetsflödena i alla avdelningar i ditt företag.

Att hantera CRM-arbetsflöden är enkelt med ClickUp. Säljteam kan använda ClickUp Forms för att registrera och spåra leads i en visuell säljprocess. När affären är avslutad kan du smidigt övergå till att hantera kundkonton och projekt. 🙌

Skapa uppgifter, ange förfallodatum och tilldela roller så att varje teammedlem vet exakt vad de behöver göra. Du behöver inte upprepa dessa steg varje gång – ClickUps automatiseringar kan hantera det tidskrävande arbetet, så att du kan fokusera på det arbete som är viktigt.

Och med över 100 inbyggda integrationer kan du ansluta till dina favoritverktyg och anpassa dina arbetsflöden helt efter dina behov. ⚒️

Om du letar efter ett prisvärt alternativ till Odoo med avancerade funktioner för CRM, försäljning och projektledning, prova ClickUp. Kom igång redan idag med ClickUps CRM-mall!

Ladda ner den här mallen Odla leads, hantera komplexa konton och automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av ClickUps CRM-mall.

ClickUps bästa funktioner:

Skapa och hantera affärsdokument i ClickUp Docs

Använd ClickUp Brain för att generera uppgiftsbeskrivningar, dokumentsammanfattningar och åtgärdspunkter från anteckningar.

Samarbeta med ditt team via @mentions, kommentarer och chatt.

Du kan komma åt ClickUp via webben, datorn (Windows, macOS och Linux) och mobila enheter (Android och iOS).

Skapa anpassade instrumentpaneler för att övervaka projekt, teamets prestanda och viktiga affärsmätvärden och KPI:er.

Över 1 000 integrationer som samlar allt du behöver på ett och samma ställe.

Begränsningar för ClickUp:

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i webb- och datorversionerna.

Saknar avancerade funktioner för redovisning, lagerhantering och e-handel.

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Acumatica

via Acumatica

Distribution: Moln eller lokalt

Acumatica är ett molnbaserat ERP-system för medelstora till stora företag som vill hantera lager, försäljningsställen (POS), tidrapportering, löner och kundrelationer. Du kan välja mellan fem branschspecifika versioner: Allmän verksamhet, Tillverkning, Distribution, Detaljhandel/e-handel och Bygg.

Precis som Odoo låter Acumatica dig välja endast de appar du behöver just nu. Men istället för att ta betalt per användare faktureras du utifrån de appar och den systemkapacitet du använder. Denna prissättning är perfekt om du äger ett snabbt växande företag – du betalar inte extra för att lägga till fler användare. 💰

Acumaticas bästa funktioner:

Få tillgång till Acumatica via dess mobilappar för iOS och Android.

Skapa anpassade finansiella och operativa rapporter i HTML-, PDF-, Excel- och Word-format.

Skicka fakturor och kontoutdrag automatiskt till kunderna med jämna mellanrum.

Anslut Acumatica till över 100 appar från tredje part, inklusive Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo och Avalara.

Acumaticas begränsningar:

Har ingen gratisplan eller provperiod.

Det är komplicerat att anpassa rapporter med deras rapportdesigner.

Acumaticas prissättning:

Kontakta oss för prisuppgifter

Acumatica-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (836 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (100 recensioner)

3. Quickbooks Online

via Quickbooks Online

Distribution: Endast moln

QuickBooks Online är ett molnbaserat bokföringsprogram utformat för småföretag. Använd det för att skapa professionella fakturor, ta emot betalningar online och till och med ställa in regelbundna faktureringscykler. Det hjälper också till att spåra utgifter, hantera löner och hantera grundläggande lager. 💸

Många revisorer är bekanta med QuickBooks Online, så om du bestämmer dig för att outsourca din bokföring är det enkelt att hitta hjälp.

Quickbooks Online bästa funktioner:

Anslut dina bank- och kreditkortskonton för att automatiskt registrera transaktioner.

Skapa olika finansiella rapporter, inklusive resultaträkningar, balansräkningar och kundfordringar.

Bjud in revisorer att granska dina böcker och samarbeta för att lösa problem 🧑‍💻

Anslut till hundratals appar från tredje part, inklusive Shopify, eBay, Square och PayPal.

Begränsningar för Quickbooks Online:

Vissa användare rapporterar att kundsupporten inte är tillförlitlig.

Verktyg för lagerhantering finns endast tillgängliga i de dyraste abonnemangen.

Priser för Quickbooks Online:

Enkel start: 30 $/månad

Essentials: 60 $/månad

Plus: 90 $/månad

Avancerat: 200 $/månad

Quickbooks Online-betyg och recensioner:

G2: 4,0/5 (3 160 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6 377 recensioner)

4. Zoho One

via Zoho One

Distribution: Endast moln

Zoho One är ett affärssystem för små och medelstora företag. Det har över 40 appar som hjälper dig att hantera dina avdelningar för försäljning, marknadsföring, HR, support, redovisning och IT, samtidigt som det säkerställer smidiga dataflöden mellan dem.

Du betalar ett pris för tillgång till alla appar. Precis som med Odoo kan du börja med några appar och lägga till fler efter behov. Du kan också tilldela specifika appar till anställda och definiera deras roller inom dessa appar.

Om du letar efter ett alternativ till Odoo med tillgång till många appar men till en mycket lägre kostnad, kan Zoho One vara det perfekta valet för dig.

Zoho One bästa funktioner:

Samarbeta smidigt inom tvärfunktionella team via chatt, skärmdelning och videosamtal.

Automatisera försäljnings- och faktureringsprocesser som att tilldela leads, skicka uppföljningsmejl och skapa offerter och fakturor.

Ge kunderna tillgång till en portal för betalningar och tillgång till tidigare offerter och fakturor.

Få omfattande insikter genom att samla data från alla Zoho-appar och tredjepartsapplikationer i din instrumentpanel.

Begränsningar för Zoho One:

Plattformen blir ibland långsam och buggig.

Vissa användare rapporterar om ojämn supportkvalitet och svarstid.

Priser för Zoho One:

Pris för alla anställda: 35 USD/månad per anställd

Flexibel användarprissättning: 90 USD/månad per användare

Zoho One-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 18 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (106 recensioner)

5. SAP Business One

via SAP Business One

Distribution: Moln eller lokalt

SAP Business One är ett ERP-system för små och medelstora företag med branschspecifika funktioner för tillverknings-, konsumentprodukt-, professionella tjänste-, grossist- och detaljhandelssektorerna.

Det har 15 moduler som täcker CRM, försäljning, service, produktion och lager. Från att skicka automatiska aviseringar till att tillhandahålla avancerad analys, ger detta alternativ till Odoo dig allt du behöver för att hantera och optimera din verksamhet. 🌻

Till skillnad från Odoo måste du köpa alla moduler. Därför är denna affärsprogramvara och detta ERP-system idealiskt för de specifika branscher som det riktar sig till.

SAP Business One bästa funktioner:

Synkronisera lager mellan flera lager för korrekt lagerhantering

Anslut direkt till din bank, spåra alla transaktioner och automatisera avstämningar.

Få aviseringar om avvikelser inom områden som bruttovinst, kreditgräns och minimilager via app-aviseringar, e-post eller SMS.

Anpassa din instrumentpanel för att spåra kostnader, försäljningsresultat, intäkter och kassaflöde.

Begränsningar i SAP Business One:

Begränsad HR- och CRM-funktionalitet

Behöver du konsulter för att automatisera rapporter?

Priser för SAP Business One:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av SAP Business One:

G2: 4,3/5 (505 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (284 recensioner)

6. SuiteCRM

via SuiteCRM

Distribution: Moln eller lokalt

SuiteCRM är ett öppen källkods-CRM för att effektivisera försäljning, CRM-marknadsföring och kundsupportprocesser. Det har 26 moduler för hantering av leads, PDF-mallar för offerter och fakturor, CRM-rapporter och mycket mer. Lägg till eller ta bort moduler, döp om dem och anpassa deras fält, layouter och relationer.

SuiteCRM är gratis att ladda ner och använda utan begränsningar, men du kan också köpa SuiteCRM som en molnbaserad version. Om du letar efter ett öppen källkodsalternativ till Odoo med omfattande CRM-funktioner och inbyggda integrationer kan SuiteCRM vara det perfekta valet. 🍬

SuiteCRM:s bästa funktioner:

Schemalägg möten, logga samtal och skriv e-postmeddelanden direkt från plattformen.

Se en tidslinje över alla interaktioner som har skett med varje konto i din kunddatabas.

Skapa roller för varje användare så att de bara kan se den information som är relevant för att utföra sina arbetsuppgifter.

Anslut SuiteCRM till över 120 appar, inklusive Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp och Telegram.

Begränsningar med SuiteCRM:

Begränsad dokumentation om moduler

Blir långsamt när man arbetar med stora databaser

Priser för SuiteCRM:

Startpaket: 95 £ (117,59 $)/månad

Företag: 332,50 £ (411,55 $)/månad

Premium: 475 £ (587,93 $) /månad

Betyg och recensioner av SuiteCRM:

G2: 4,2/5 (88 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (46 recensioner)

7. Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365

Distribution: Moln eller lokalt

Microsoft Dynamics 365 är ett ledande ERP-program för medelstora till stora organisationer. Det täcker ekonomi, försäljning, lagerhantering, supply chain management, tillverkning och projektledning.

Dynamics 365 är mycket anpassningsbart för olika branscher, särskilt tillverkning, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård och detaljhandel. Om du är en del av ett stort företag kommer du sannolikt att uppleva Dynamics 365 som enklare, snabbare och mer prisvärt att implementera än liknande ERP-verktyg.

Microsoft Dynamics 365 bästa funktioner:

Integrera sömlöst med Microsoft 365-appar, Power BI och LinkedIn

Prioritera leads efter intäktspotential och spåra kundresor för optimala förnyelser och merförsäljning 📈

Hantera och följ upp projekt med tidrapporter, avancerad kostnadsberäkning och budgetkontroll för att säkerställa lönsamheten.

Anpassa instrumentpaneler för att visa rollspecifika aktiviteter och mätvärden

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365:

Integration med tredjepartssystem kan vara utmanande

Mobilappen har inte alla funktioner och kan ibland krångla.

Priser för Microsoft Dynamics 365:

Business Central Essentials: Från 70 USD/månad per användare

Business Central Premium: Från 100 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365:

G2: 3,8/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 200 recensioner)

8. Epicor Kinetic

via Epicor Kinetic

Distribution: Moln eller lokalt

Epicor Kinetic är en annan ERP-lösning för tillverknings-, distributions- och detaljhandelsbranschen. Den utmärker sig i hanteringen av komplexa tillverkningsflöden för specialbeställningar eller ingenjörsbeställningar.

Använd det för att hantera affärsfunktioner som ekonomi, kundrelationer, leveranskedja och lagerhantering. Detta är ett utmärkt Odoo-alternativ för medelstora eller stora företag som behöver hjälp med avancerade tillverkningsbehov mer än HR och CRM.

Epicor Kinetics bästa funktioner:

Lättillgängligt på mobilen

Konfigurera produktkonfiguratorn för att samla in och hantera kundspecifika beställningar från kunder.

Använd text-, bild- och röstinmatning för att hämta databasinformation och utföra åtgärder (t.ex. konvertera en offert till en order).

Anslut till populära plattformar som BigCommerce, Quickbooks, Salesforce och Avalara.

Begränsningar för Epicor Kinetic:

Komplex installation och anpassning

Vissa användare rapporterar inkonsekvent och försenad kundsupport, särskilt när det gäller komplexa problem.

Priser för Epicor Kinetic:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Epicor Kinetic:

G2: 3,7/5 (423 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (176 recensioner)

9. Sage 100

via Sage 100

Distribution: Endast lokalt

Sage 100 är en bokföringslösning för små och medelstora företag, särskilt inom tillverkning, grossistdistribution, professionella tjänster och byggsektorn. 👷

Förutom bokföring hanterar Sage 100 även löner, kundrelationer och lagerhantering. En viktig funktion är realtidsuppdateringar av lagerstatus och statusvarningar. Dessa hjälper till att upprätthålla jämna lagernivåer och smidig lagerhantering.

Sage 100 är endast tillgängligt för lokal installation, men plattformen samarbetar med tredje part för att hjälpa dig att övergå till molnet om det behövs.

Sage 100 bästa funktioner:

Utvärdera projektets lönsamhet och övervaka budgetar med hjälp av funktionen för jobbkostnadsberäkning.

Få en översikt över verksamheten och resultatet på instrumentpanelen.

Automatisera repetitiva uppgifter som att skapa inköpsorder och redovisningsrapporter.

Spara dina ofta använda funktioner och rapporter på ett ställe för enkel åtkomst.

Begränsningar i Sage 100:

Kräver en tredje part för installation och uppgraderingar

Begränsade inbyggda integrationer

Priser för Sage 100:

Kontakta oss för prisuppgifter

Sage 100 betyg och recensioner:

G2: 3,6/5 (193 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (305 recensioner)

10. Oracle Netsuite

via Oracle Netsuite

Distribution: Endast moln

Oracle NetSuite är ett molnbaserat ERP-system utformat för nystartade företag och små och medelstora företag. Det kombinerar ekonomihantering, CRM, e-handel, orderhantering och HR under ett och samma tak.

För att komma igång med NetSuite betalar du för kärnplattformen, eventuella branschspecifika moduler du behöver, antalet användare och en engångsavgift för installation. När ditt företag växer kan du lägga till fler moduler och användare till dess verktyg för modellering av affärsprocesser. ✨

Om du letar efter det mest liknande Odoo-alternativet för komplexa verksamheter och har råd med det, kan NetSuite vara ett utmärkt val.

Oracle Netsuites bästa funktioner:

Hantera verksamheten över flera juridiska enheter och förbättra kundservicen

Gör globala sökningar och spara vanliga sökningar för enkel åtkomst.

Skapa anpassade finans- och försäljningsrapporter för att spåra affärsstatistik och KPI:er.

Anslut till hundratals externa appar inom e-handel, CRM, kundsupport och mycket mer.

Begränsningar med Oracle Netsuite:

Blir långsam när nya sidor laddas

Anpassningen är komplex och kan kräva att du anlitar en konsult.

Priser för Oracle Netsuite:

Kontakta oss för prisuppgifter

Oracle Netsuite-betyg och recensioner:

G2: 4,0/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 300 recensioner)

Förbättra din affärsverksamhet med bättre alternativ

Var och en av våra bästa alternativ till Odoo har sina egna styrkor och passar specifika företagsstorlekar och branscher. Utvärdera dem noggrant för att hitta det som passar bäst för ditt företag. Rätt verktyg ska lösa dina viktigaste behov, underlätta arbetet och stödja din tillväxt. 🌱

Om du letar efter ett intuitivt och mångsidigt verktyg för att hantera verksamheten i ditt små eller medelstora företag, behöver du inte leta längre än ClickUp.

Du behöver inte boka en demo eller öppna plånboken. Skapa ett konto idag och utforska alla ClickUps funktioner gratis!