De 13 bästa exemplen på ERP-system för 2025

En lösning för resursplanering (ERP) fungerar som en enda källa till sanningen för all organisationsdata. Den erbjuder en delad databas som auktoriserade användare kan komma åt så att beslut fattas baserat på all tillgänglig information.

Denna överblick gör det möjligt för en organisation att fatta datadrivna beslut om processförbättringar, resurshantering och kostnadsbesparingar. Resultatet blir bättre affärsresultat och att medarbetarna använder sin tid mer effektivt.

Men hur väljer du rätt ERP-system för dina behov? Särskilt med så många alternativ tillgängliga.

Vi vill att din organisation ska lyckas, så mitt team och jag har undersökt de bästa exemplen på ERP-system som finns. I det här inlägget diskuterar vi deras funktioner, begränsningar och prisplaner, så att du är väl förberedd att fatta rätt beslut.

Vad ska du leta efter i ett ERP-system?

De bästa ERP-programvaruverktygen är fyllda med funktioner som kan modernisera din verksamhet och öka effektiviteten.

När du ska välja det bästa exemplet på ERP-system är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

Anpassning till affärsbehov: Vill du effektivisera projektledningen? Vill du ha en stramare leveranskedja? Eller behöver du hjälp med Vill du effektivisera projektledningen? Vill du ha en stramare leveranskedja? Eller behöver du hjälp med resursfördelningen ? Varje område är unikt, och ditt ERP-verktyg bör vara utformat för att hantera just det specifika området.

Integrationsmöjligheter: Din ERP-programvara bör kunna integreras smidigt med befintliga system, såsom din lagerdatabas, Din ERP-programvara bör kunna integreras smidigt med befintliga system, såsom din lagerdatabas, logistikprogramvara eller HR-hanteringslösning. Detta säkerställer att dina affärsfunktioner fungerar som en enda enhet.

Kundsupport: Det är viktigt att ha enkel tillgång till support, särskilt under de första dagarna när du och ditt team installerar och vänjer er vid ERP-programvaran.

Anpassningsbarhet: Genom att välja en flexibel ERP-lösning kan du lägga till eller ändra funktioner efter behov och skala upp i takt med att din organisation växer.

Användarvänlighet: Du bör välja en ERP-programvara som gör att du och ditt team snabbt kan komma igång. En för brant inlärningskurva kan i slutändan motverka syftet.

Kostnad: Även om ett förstklassigt ERP-system är en värdefull investering bör du ta hänsyn till kostnaderna för implementering och underhåll och välja ett alternativ som ger bra valuta för pengarna.

De 13 bästa ERP-systemen att använda

1. ClickUp (Bäst för resursplanering och projektledning i företag)

ClickUp är en heltäckande projektledningslösning fullspäckad med funktioner som är utformade för företags behov.

Som en molnbaserad plattform erbjuder ClickUp organisationsövergripande synlighet, processautomatisering och realtidssamarbete mellan alla avdelningar.

ClickUp Resource Management Software förbättrar till exempel tvärfunktionellt teamarbete. Det hjälper till att sätta upp tydliga mål, följa upp framsteg och förbättra rapporteringen – allt på ett och samma ställe.

Jag kan skapa dokument och wikis för att beskriva resursbegränsningar och anteckningar och lagra dem tillsammans med mina projekt. Jag kan bädda in filer, tagga mitt team och enkelt dela dem med vem som helst. Det är extremt bekvämt och intuitivt.

Håll dig på rätt spår för att uppnå dina mål med ClickUp Resource Management Software.

ClickUp kan också anpassas efter din skala och dina organisatoriska behov. Med en hierarki av mappar och listor är det enkelt att hålla ordning på mina konton och dela projekt med kunder samtidigt som jag kontrollerar synligheten med detaljerade behörigheter – oavsett projektets eller teamets storlek.

Med ClickUp CRM kan du hantera din försäljnings- och kontopipeline med hjälp av anpassade statusarbetsflöden och spara mallar för leads, kunder och projektleveranser. Du kan också spåra order, leads och poängsättning med anpassade fält och generera insiktsfulla rapporter för smartare analys.

Förenkla dina CRM-processer och arbetsflöden med ClickUps CRM-projektledningsprogramvara.

Och det finns mer!

ClickUp Resource Planning Template erbjuder ett bekvämt sätt att fördela resurser inom ett team eller en avdelning.

Ladda ner den här mallen Planera, spåra och hantera resurser för varje projekt med ClickUp-mallen för resursplanering.

Oavsett om det gäller att spåra timmar, hantera underleverantörer eller organisera personalens tillgänglighet, hjälper den här mallen dig att göra allt rätt – och snabbt!

Du kan ta ansvar för resursfördelningen, maximera projektgenomförandet inom givna tidsramar, identifiera potentiella resurskonflikter och förbättra organisationens anpassning till affärsmålen.

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara vyer : Gruppera, filtrera eller dölj uppgifter för att spåra och koppla samman arbetsflöden i alla dina projekt med : Gruppera, filtrera eller dölj uppgifter för att spåra och koppla samman arbetsflöden i alla dina projekt med ClickUp Gantt Chart View

Enkel arbetsflöde : Skapa uppgifter och tilldela dem till flera teammedlemmar för att fördela arbetsbelastningen med : Skapa uppgifter och tilldela dem till flera teammedlemmar för att fördela arbetsbelastningen med ClickUp Tasks.

Sömlösa integrationer : Importera enkelt ditt befintliga arbete från ERP-plattformar och andra verktyg till ClickUp med bara ett klick.

AI-driven assistans: Förenkla processkartläggning, sammanfatta strategidokument och effektivisera kontrakt med : Förenkla processkartläggning, sammanfatta strategidokument och effektivisera kontrakt med ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp Brain ingår inte i Free Forever-planen.

Nya användare kan uppleva en inlärningskurva med ClickUps funktionspaket.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per månad per användare

Företag: 12 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 100 recensioner)

ClickUp har hjälpt oss att planera bättre, leverera snabbare och strukturera våra team på ett effektivt sätt, och vårt produktionsteam har fördubblats i storlek sedan jag började på företaget! Det hade inte varit möjligt om vi inte hade haft en solid struktur för resursallokering och projektledning på plats.

2. Oracle Fusion Cloud ERP (bäst för hantering av komplexa globala verksamheter)

via Oracle

Oracle Fusion Cloud ERP är en molnbaserad ERP-programvarusvit som erbjuder funktioner som AI för att automatisera manuella processer, realtidsanalyser för bättre marknadsanpassning och scenarioplanering samt strategiska funktioner för fusioner och förvärv.

Det som särskilt imponerade på mig var dock dess globala efterlevnadshantering. Det var enkelt att navigera mellan olika länders regleringar, nästan som att ha en efterlevnadsexpert inbyggd i systemet.

Oracle ERP Cloud integrerar också automatiskt lokala skatteregler och rapporteringsstandarder, vilket gör det enklare att följa reglerna utan manuella justeringar.

De bästa funktionerna i Oracle Fusion Cloud ERP

Automatisera kontoavstämningar och transaktionsmatchning

Använd ett bibliotek med fördefinierade säkerhetsregler för att säkerställa efterlevnad innan du går live.

Mät och optimera prestandan hos strategiska leverantörer genom resultatkort och incitament.

Begränsningar i Oracle Fusion Cloud ERP

Med begränsade anpassningsmöjligheter känns skärmdesignen i desktopversionen föråldrad.

Vissa användare har upplevt långsamma eller misslyckade uppdateringar under drift.

Priser för Oracle Fusion Cloud ERP

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Oracle Fusion Cloud ERP

G2: 4,1/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

3. Sage Intacct (Bäst för ekonomisk förvaltning med AI-driven noggrannhet)

via Sage Intacct

Sage Intacct är en molnbaserad plattform för finans- och tillgångshantering med avancerade redovisningsfunktioner, inklusive kassahantering, AR/AP och mallar för huvudbok.

Sage Intaccts AI-drivna avvikelsedetektering kan skanna tusentals transaktioner, flagga eventuella oregelbundenheter och säkerställa att finansiella data är korrekta och säkra.

Sage Intaccts bästa funktioner

Få tillgång till hundratals multidimensionella rapporter och dashboards i realtid.

Jämför din budget med faktiska utgifter i realtid för att undvika kostsamma överskridanden och samarbeta effektivt med ditt team.

Automatisera fakturainmatning och betalningshantering. Tagga också dina transaktioner och operativa data med dimensionella värden.

Begränsningar i Sage Intacct

Användare rapporterar förseningar i betalningsfördelningen på grund av att det inte går att ladda ner bankfeeds-transaktioner samma dag.

För att ändra leverantörens land måste du först uppdatera kontaktlistan, vilket kan vara besvärligt.

Priser för Sage Intacct

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Sage Intacct

G2: 4,3/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (460+ recensioner)

4. SAP Business One (bäst för små och medelstora företag med integrerade CRM-behov)

via SAP

SAP Business One är en ERP-lösning för små och medelstora företag. Den möjliggör kontroll över nästan alla aspekter av den dagliga verksamheten, från bokföring och lagerhantering till fakturering och försäljning.

SAP Business One integreras med Microsoft Outlook och synkroniserar kundkontakter direkt, vilket gör hanteringen av CRM-processer mycket smidigare. Det ger omedelbar tillgång till uppdaterad kundinformation, vilket resulterar i snabb lösning av kundförfrågningar samtidigt som den totala serviceleveransen förbättras.

De bästa funktionerna i SAP Business One

Spåra alla försäljningsmöjligheter och leadaktiviteter från första kontakten till dess att affären är avslutad.

Förbättra revisioner genom att matcha dokument, spåra informationsspår och hantera flera valutor

Skapa rapporter från realtidsdata för att förbättra kärnverksamhetens processer

Begränsningar i SAP Business One

Formatet för offerter är begränsat, vilket gör att det inte går att ange all nödvändig information för produktbeskrivningar.

Produkten kräver ofta anpassning från tredjepartsleverantörer för att uppfylla branschstandarder, vilket påverkar implementeringsprocessen.

Priser för SAP Business One

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av SAP Business One

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

5. Acumatica (Bäst för flexibla, skalbara ERP-lösningar)

via Acumatica

Acumatica är en programvara för inköpshantering med ett intuitivt molnbaserat ERP-system som erbjuder en rad verktyg för automatisering av professionella tjänster och projektplanering. Det är känt för sin flexibilitet och dynamiska design och är idealiskt för detaljhandelsföretag och tillgängligt för användare med olika tekniska kunskapsnivåer.

En av Acumaticas mest framstående funktioner är den anpassningsbara automatiseringen av arbetsflödet i rekvisitionshanteringen. Den kan samla förfrågningar från flera källor i en enda rekvisition och enkelt ställa in godkännanderegler, vilket optimerar inköpsprocesserna.

Acumaticas bästa funktioner

Dra nytta av integrationerna med Amazon, BigCommerce och Shopify som är inbyggda i Acumatica Retail Edition för förenklade detaljhandelsoperationer.

Hantera dagliga transaktioner, kassabalanser, överföringar och avstämningar av bankkonton på ett och samma ställe.

Skapa offerter, uppdatera dem, länka dem till CRM och spåra versioner för enkel projektledning.

Acumaticas begränsningar

Varje modul har utvecklats separat, vilket resulterar i fel när de överför data mellan varandra.

Vissa användare tycker att programvaruterminologin är förvirrande.

Acumaticas prissättning

Anpassad prissättning

Acumatica-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 120 recensioner)

6. Odoo (Bäst för omfattande anpassning och öppen källkodsflexibilitet)

via Odoo

Odoo är en öppen källkod, integrerad affärsappsvit som täcker anpassningar för helpdesk, projektledning, HR, tillverkning, marknadsföring och mer. Den är idealisk för företag som behöver ett mycket anpassningsbart verktyg som passar deras unika processer.

Det som intresserade mig var dock dess e-handelsintegration.

Det var enkelt att skapa en webbutik, och eftersom den var integrerad med andra Odoo-moduler som lager, försäljning och redovisning var allt synkroniserat. Detta eliminerade besväret med att manuellt uppdatera lagernivåer eller spåra order – allt sköttes automatiskt.

Odoos bästa funktioner

Håll dina data säkra med PostgreSQL; du behöver inte oroa dig för proprietära dataformat eller programvarulåsning.

Njut av snabb prestanda, effektiv datainmatning och ett responsivt användargränssnitt.

Automatisera åtgärder, designa anpassade skärmar och personalisera rapporter med Odoo Studio.

Odoos begränsningar

Överdriven anpassning kan göra systemet svårt att underhålla och uppdatera, särskilt med internt utvecklade lösningar.

Prestationsproblem kan uppstå i stora företag med komplexa arbetsflöden och stora datamängder.

Odoo-priser

One App Free: Gratis för endast en app, obegränsat antal användare

Standard: 9,07 dollar per månad per användare

Anpassat: 13,61 dollar per månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 850 recensioner)

7. Epicor (bäst för omfattande backoffice-funktionalitet)

via Epicor

Epicor är ett kognitivt ERP-system som är utformat för att möta behoven inom olika branscher, inklusive tillverkning, distribution och detaljhandel. Dess avancerade datavisualiseringsverktyg gjorde det möjligt för mig att omvandla komplexa datamängder till lättförståeliga diagram och grafer.

Denna visuella representation gjorde det enkelt att identifiera trender, spåra KPI:er och fatta välgrundade beslut snabbt. Dessa lättillgängliga insikter hjälpte mig att proaktivt initiera processkartläggning och hantera problem snabbare.

Epicors bästa funktioner

Förenkla och förfina logistik-, försäljnings- och inköpsprocesserna i din dagliga verksamhet.

Säkerställ omfattande backoffice-funktionalitet för underhåll av utrustning, försäljning av reservdelar och garantireparationer.

Uppfyll internationella standarder och branschens bästa praxis med lösningar för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC).

Epicors begränsningar

Det finns en viss inlärningskurva, och vissa delar av datastruktureringssystemet kan verka överflödiga.

Även om det erbjuder ett brett utbud av integrationsalternativ, kanske det inte integreras på ett sammanhängande sätt med alla datakällor som är viktiga för specifika funktioner.

Epicors prissättning

Anpassad prissättning

Epicor-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 900 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Xero (Bäst för användarvänlig redovisning och projektledning)

via Xero

Xero är ett användarvänligt, redovisningsinriktat ERP-program som kan hantera allt från att automatiskt skapa fakturor och begära ersättning för utgifter till att betala räkningar och generera rapporter.

Dess automatiska transaktionsmatchningsfunktion matchar på ett intelligent sätt importerade banktransaktioner med de som jag matar in i systemet. När programvaran hittar en matchning behöver jag bara klicka på ”OK” för att stämma av transaktionen.

Xero tillhandahåller även uppdateringar i realtid, så jag har alltid en aktuell bild av mitt kassaflöde.

Xeros bästa funktioner

Använd Xeros verktyg för jobbsökning för din projektredovisning, planering, budgetering, offert och fakturering.

Få tillgång till bankdata från över 21 000 finansinstitut världen över och spara tid med bankfeeds och automatiserad avstämning.

Låt kunderna betala på sitt sätt; acceptera onlinebetalningar med betalkort, kreditkort eller direktdebitering direkt från Xero-fakturan.

Begränsningar i Xero

Xero är främst utformat som ett bokföringsprogram och erbjuder kanske inte hela bredden av verktyg för företagssamarbete.

Större företag kan uppleva att Xero inte är tillräckligt skalbart för att hantera ökade transaktionsvolymer, komplexa processer eller omfattande rapporteringsbehov.

Xeros prissättning

Startpaket: 29 dollar per månad per användare

Standard: 46 dollar per månad per användare

Premium: 62 dollar per månad per användare

Xero-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 900 recensioner)

9. Microsoft Dynamics 365 (bäst för AI-driven kundrelationshantering)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är ett högintegrerat ERP-system som utnyttjar AI och realtidsdata för att förbättra affärsverksamheten. Det är känt för sina kraftfulla funktioner och integrationsmöjligheter.

En av dess viktigaste aspekter är att erbjuda försäljningsinsikter. AI analyserade historiska data och aktuella trender för att förutsäga framtida försäljningsresultat. Den föreslog också de bästa åtgärderna att vidta med potentiella och befintliga kunder.

Denna insikt gjorde det möjligt för mitt team och mig att fokusera på möjligheter med högst konverteringspotential, vilket i slutändan ökade den totala försäljningen.

De bästa funktionerna i Microsoft Dynamics 365

Förenkla hanteringen av arbetsorder med Copilot, skapa en arbetsorder från ett e-postmeddelande, schemalägg en arbetsorder eller generera ett e-postsvar från en enda instrumentpanel.

Ställ in automatiska triggers baserade på kundernas åtgärder eller händelser, såsom webbplatsbesök, öppnade e-postmeddelanden eller köp, för att engagera kunderna vid rätt tidpunkt.

Förbättra din inköpsupplevelse med punch-outs till externa leverantörskataloger och utforska ytterligare alternativ för att påskynda orderläggningen.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Vissa avancerade funktioner är begränsade eller kräver extra tillägg, vilket ökar den totala kostnaden.

Användargränssnittet är inte så intuitivt, vilket gör det svårt att navigera genom menyer och fältväljare.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Gratis provversion

Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 dollar per månad per användare

Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: 100 dollar per månad per användare

Microsoft Dynamics 365 Business Central Team Members: 8 dollar per månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365

G2: 3,9/5 (över 660 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 600 recensioner)

10. Multiview ERP (Bästa molnbaserade ERP-plattformen, skapad av revisorer för revisorer)

via Multiview

Multiview ERP är en svit av ERP-system för ekonomisk förvaltning som gör det möjligt för användare att smidigt konsolidera finansiella data från flera enheter. Detta är särskilt användbart för organisationer med komplexa strukturer eller många dotterbolag.

Verktygets anpassningsalternativ för finansiella rapporter hjälpte mig att skräddarsy rapporterna efter specifika behov, vilket säkerställde att informationen som presenterades var relevant och användbar.

Oavsett om det handlade om att skapa detaljerade balansräkningar, resultaträkningar eller kassaflödesrapporter kunde jag fokusera på de nyckeltal som var viktigast för mitt företag och mitt team.

Multiview ERP:s bästa funktioner

Utforska detaljerad information direkt från sammanfattningar som presenteras i dashboards och finansiella rapporter med Multiviews kraftfulla rapporteringsmiljö, ViewPoint.

Mät och hantera produktiva tillgångar för striktare finansiell kontroll, minimera skatteskulder och effektivisera förvärv av tillgångar.

Prognosera dina finanser, samla all budgetinformation centralt, hantera godkännandeprocessen och jämför planerade budgetar med faktiska finansiella resultat.

Begränsningar med Multiview ERP

Systemet kräver många klick och frekventa flikbyten.

Att lägga till dokument är omständligt, eftersom filerna först måste laddas ner, sedan dras till uppladdningsfönstret och slutligen klippas och klistras in i produktionsfliken.

Priser för Multiview ERP

Anpassad prissättning

Multiview ERP-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

11. SYSPRO (Bäst för effektivitet inom tillverkning och distribution)

via SYSPRO

SYSPRO är ett pålitligt ERP-system som är utvecklat för att förbättra den operativa effektiviteten, särskilt inom tillverknings- och distributionssektorn.

Det ger realtidsöverblick över lagernivåer på flera platser. Denna centraliserade översikt hjälper användarna att fatta välgrundade beslut om ombeställningar och lageröverföringar.

SYSPRO beräknar till exempel automatiskt optimala säkerhetslagernivåer baserat på ledtider och variationer i efterfrågan, vilket säkerställer att det alltid finns ett buffertlager för att möta oväntade toppar i efterfrågan.

SYSPRO:s bästa funktioner

Skapa struktur i din verksamhet med hjälp av stycklistor (BOM) och underlätta beräkningen av förväntade kostnader för att spåra faktiska produktionskostnader.

Spåra, identifiera och rapportera varje del av leveranskedjan i realtid med ett kraftfullt integrerat spårbarhetssystem.

Skapa manifest och skriv ut yttre etiketter baserat på förpackningsbegränsningar

SYSPRO:s begränsningar

Plug-and-play-integrationslösningar är begränsade och kräver intern utveckling för support.

Att utföra en enda funktion kräver ofta många steg, och systemet är inte alltid användarvänligt.

SYSPRO-prissättning

Anpassad prissättning

SYSPRO-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

12. QuickBooks Enterprise (bäst för heltäckande finans- och lagerhantering)

via Quickbooks Enterprise

QuickBooks är känt för sin bokföringsprogramvara, men QuickBooks Enterprise är en välbalanserad ERP-lösning som är fördelaktig för företag som behöver detaljerad lageruppföljning och lagerhantering.

Dess centraliserade spårningssystem hjälpte mig till exempel att hålla korrekta register och minska avvikelser, så att jag alltid visste exakt var varje artikel befann sig.

Jag kunde också använda upp till fyra nivåer av lagerkategorisering och tilldela utgångsdatum för att sälja artiklar snabbare i företagsresursplaneringssystemet.

QuickBooks Enterprises bästa funktioner

Dra nytta av över 200 anpassningsbara, inbyggda rapporter för dynamisk rapportering och analys.

Kontrollera hela din plock-, pack- och leveransprocess, inklusive att skicka instruktioner till mobila enheter.

Skapa anpassade beställningspunkter som utlöser automatiska påminnelser om beställning när lagernivåerna sjunker under en angiven tröskel för att förhindra lagerbrist.

Begränsningar i QuickBooks Enterprise

Det finns inget tydligt sätt att återgå till den ursprungliga sidan efter att ha öppnat en transaktion.

Användare har rapporterat problem som att journalposter försvinner om den första raden saknar konto och att balansräkningsfilter gör att AR och AP inte synkroniseras.

Priser för QuickBooks Enterprise

Guld: 1 922 dollar per år

Platinum: 2 363 dollar per år

Diamond: 4 668 dollar per år

Betyg och recensioner av QuickBooks Enterprise

G2: 4,2/5 (940+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 000 recensioner)

13. Visibility ERP (Bäst för komplex tillverkning och hantering av leveranskedjan)

via Visibility

Visibility ERP är en ERP-programvara för tillverkare som arbetar på beställning. Liksom SYSPRO och QuickBooks Enterprise fokuserar den på lager och inköp. En av dess största fördelar är dess förmåga att smidigt koppla samman projektrelaterade aktiviteter.

Till exempel kan material som krävs för ett projekt automatiskt kopplas till inköpsorder, vilket undviker resursbegränsningar och säkerställer leverans i rätt tid. Som en robust plattform erbjuder Visibility ERP sina användare avancerade funktioner som realtidsdataanalys och anpassningsbara rapporter.

Synlighet ERP:s bästa funktioner

Konfigurera och prissätt komplexa offerter och försäljningsorder

Ändra färgerna på val och funktioner automatiskt för att visa regelöverträdelser eller giltiga funktioner med produktkonfiguratorn.

Bokför tids- och kostnadstransaktioner direkt till projektuppgifter, försäljningsorderrader, arbetsorderoperationer och avdelningens omkostnader.

Begränsningar i synlighet i ERP-system

Nyare funktioner eller formulär och nya fält nämns sällan i hjälpfilerna, vilket leder till förvirring om deras syfte och inverkan på andra områden.

Det saknas möjlighet att spåra flera revisioner av en del i lagret.

Överskådlighet ERP-prissättning

Anpassad prissättning

Synlighet ERP-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

