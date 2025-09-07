Gratis mallar för influencerkontrakt som skyddar dina varumärkesavtal

En dålig tweet, en viral skandal, och plötsligt är ditt varumärkesavtal förstört. Låter det dramatiskt? Det är det inte.

2019 bröt en skönhetsjätte samarbetet med en känd influencer efter att en skandal med hennes föräldrar exploderat på nätet. Samarbetet avbröts nästan över en natt, vilket fick folk att undra:

Vilken typ av avtal hade de? Kunde företagen juridiskt sett dra sig ur så snabbt? Fanns det något skydd för någon av parterna?

Oavsett de exakta detaljerna blev detta ögonblick ett typexempel på varför influencerkontrakt är viktiga. Ett välskrivet juridiskt dokument kan innehålla klausuler om rykte, tydliga leveranser, avtalsvillkor, en sekretessklausul och användningsrättigheter.

I den här artikeln diskuterar vi de viktigaste delarna av ett avtal och delar med oss av de bästa gratis mallarna för influenceravtal som skyddar både kreatörer och varumärken.

Vad är mallar för influenceravtal?

En mall för influenceravtal är ett färdigt avtal som beskriver de viktigaste villkoren för ett partnerskap mellan ett varumärke och en kreatör. Den täcker viktiga detaljer som leveranser, tidsplaner, betalningsvillkor, rättigheter till användning av innehåll, avbokningspolicyer och till och med klausuler relaterade till varumärkets rykte.

Oavsett om du är en influencer som marknadsför gratisprodukter eller ett varumärke som driver flera kampanjer på följande sociala medieplattformar – Instagram, TikTok, YouTube eller LinkedIn – skyddar ett tydligt avtal båda parter.

Det säkerställer att kundens förväntningar är samstämmiga och hjälper till att undvika förvirring senare, som ”Vänta, du ville ha tre inlägg, inte ett?”

Se dem som ditt säkerhetsnät – de arbetar tyst i bakgrunden för att hålla dina marknadsföringskampanjer rena, professionella och stressfria.

👀 Visste du att? Över 5 miljarder människor använder aktivt någon form av sociala medier, vilket gör det till en av de mest kraftfulla influencerplattformarna för att nå nya målgrupper och hålla befintliga engagerade.

12 kostnadsfria mallar för influencerkontrakt

Det finns hundratals gratis avtalsmallar på nätet, men de flesta är antingen för vaga eller för rigida för att kunna användas, särskilt för influencer-marknadsföring.

Det är där ClickUp – appen som har allt för arbetet – kan göra skillnad.

Istället för att lappa ihop PDF-filer och Google Docs ger ClickUp dig fullt redigerbara, spårbara mallar som är utformade för riktiga team och kreatörer som hanterar riktiga kampanjer (och riktigt kaos) på flera influencerplattformar.

Dessa mallar innehåller viktiga avsnitt för hantering av leveranser, avtalsperiod och innehållsrättigheter med den andra parten.

Här är en sammanställd lista över de bästa gratis mallarna för influencerkontrakt, inklusive ClickUps toppval:

1. ClickUp-mall för influenceravtal

Hämta gratis mall Anpassa dina influencer-samarbeten med ClickUp-mallen för influencer-avtal.

ClickUps mall för influenceravtal är mer än ett juridiskt formulär – det är ditt PR-skydd och din lösning för att fastställa förväntningar. Den innehåller strukturerade avsnitt för leveranser, innehållsrättigheter, exklusivitet och betalningsvillkor.

För att hantera kreativ kontroll och förbättra relationerna mellan byrå och kund kan du med mallen:

Lägg till fält för e-signatur direkt i mallen med ClickUp Docs eller integrera med verktyg som DocuSign eller PandaDoc.

Länka varje avsnitt i avtalet till faktiska leveranser.

Begär interna eller kundsidan godkännanden innan du skickar det slutgiltiga avtalet.

Samarbeta med din juridiska avdelning, marknadsavdelning eller influencern direkt genom att tagga dem i specifika klausuler eller använda trådade kommentarer.

Inkludera prestationsmått som engagemangsgrad, visningar eller konverteringar tillsammans med betalningsplaner.

📌 Perfekt för: Kreatörer eller marknadsföringsteam som hanterar återkommande influenceravtal.

💡 Bonus: Förenkla din influenceravtalsprocess med kraftfull AI: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar – samt på webben – efter mallar för influencerkontrakt, exempel på avtal och kampanjdokument.

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera avtalsvillkor eller hantera influenceravtal med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätt dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda företagsanpassad lösning som tillför sammanhang och intelligens till ditt kontraktshanteringsflöde. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dina influencer-marknadsföringsbehov eftersom den känner till ditt arbete. Eliminera överbelastning av verktyg, använd din röst för att utforma och uppdatera kontrakt, tilldela avtalsrelaterade uppgifter och effektivisera hela din influencer-samarbetsprocess – allt på ett och samma ställe. Detta är den första kontextuella AI-appen som ersätter dem alla.

2. ClickUp-mall för affärsavtal

Hämta gratis mall Utarbeta tydliga affärsvillkor med hjälp av ClickUp Business Contract Template.

Behöver du en solid bas för flera typer av avtal, inte bara influenceravtal? ClickUp Business Contract Template hjälper dig.

Med strukturerade layouter för omfattning, tidsplaner, ansvar och betalningsmilstolpar är det tillräckligt flexibelt för olika typer av avtal, partnerskap eller engångsuppdrag. Du kan också tilldela ClickUp-uppgifter till specifika avtalsklausuler.

Varför du kommer att älska mallen

Anpassa avtalsfälten, tonen och klausulerna så att de passar B2B-, B2C- eller partnerskapsavtal.

Organisera bättre med rubriker, punktlistor och enhetlig formatering för snabb förståelse och professionell presentation.

Ställ in olika behörigheter för interna team, kunder eller juridiska granskare, så att känslig kontraktsinformation eller konfidentiell information endast är synlig för rätt personer.

Hämta realtidsdata som projektnamn, tidslinjer eller detaljer om servicepaket med hjälp av ClickUps anpassade fält eller inbäddade dokumentblock.

📌 Perfekt för: Varumärken som vill ha ett bredare avtalsformat som kan användas utöver influencer-marknadsföringsexempel.

Kundens röst: Marcus Sousa, projektledare, Influencce Marketing, sammanfattar det mycket bra: ClickUp har verkligen revolutionerat arbetet. Det är en glädje och en otrolig upplevelse att arbeta med denna plattform, som hjälper mina kunder och förbättrar mitt teams proaktivitet. ClickUp har verkligen revolutionerat arbetet. Det är en glädje och en otrolig upplevelse att arbeta med denna plattform, som hjälper mina kunder och förbättrar mitt teams proaktivitet.

3. ClickUp Tillägg till avtalsmall

Hämta gratis mall Ändra befintliga avtal enkelt med ClickUp-tillägget till en avtalsmall.

Behöver kampanjens omfattning och avtalet ändras under pågående kampanj? Du behöver inte skriva om hela avtalet. Med ClickUps tillägg till avtalsmallen kan du logga och dela avtalsändringar – extra leveranser, justerade tidsplaner eller budgetuppdateringar.

Varför du kommer att älska mallen

Bifoga eller länka tillägget direkt till det ursprungliga avtalet som lagras i ClickUp Docs eller inom relaterade uppgifter.

Använd ClickUps kommentartrådar eller uppgiftsvyer för att markera vad som har ändrats från det ursprungliga avtalet.

Innehåller inbyggda fält för båda parter att underteckna digitalt.

Lägg till anpassade taggar som "Utkast", "Väntar på juridisk granskning" eller "Godkänt" för att tydligt visa var tillägget befinner sig i godkännandeprocessen.

📌 Perfekt för: Kampanjer som utvecklas och behöver flexibla, spårbara uppdateringar.

👀 Visste du att? Mer än 60 % av användarna litar mer på influencers än på företag och till och med kända kändisar när det gäller produktrekommendationer.

4. Mall för granskning av ClickUp-avtal

Hämta gratis mall Granska avtalsvillkoren noggrant med hjälp av ClickUps mall för avtalsgranskning.

Glöm att jonglera med PDF-bilagor och motstridiga kommentarer. ClickUp Contract Review Template förvandlar kontraktsredigering till en samarbetsprocess. Du kan tilldela intressenter, tagga juridiska klausuler för granskning och upprätthålla en ändringslogg för varje version.

Varför du kommer att älska mallen

Spåra exakt var ett kontrakt befinner sig i granskningsprocessen med fördefinierade statusar som ”Initial granskning”, ”Behöver juridisk granskning”, ”Feedback från kund” och ”Slutgiltigt godkännande”.

Dela upp granskningen av avtalet i genomförbara uppgifter, till exempel ”Juridiska avdelningen granskar klausul 6” eller ”Ekonomiavdelningen bekräftar prissättningsvillkoren”. Varje uppgift kan tilldelas, spåras och ges ett förfallodatum.

Bifoga relaterade dokument som originalavtalet, SOW, tillägg eller sekretessavtal direkt till granskningsuppgiften.

📌 Perfekt för: Juridiska team eller olika typer av marknadsföringsteam som granskar flera avtal samtidigt.

🧠 Rolig fakta: Organisationer som New Reach Marketing har nått en årlig återkommande intäkt på 800 000 dollar med ClickUp.

5. Mall för tjänsteavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Definiera tydligt vilka tjänster som förväntas med mallen för tjänsteavtal.

Har du erbjudit tjänster utöver inlägg på sociala medier? ClickUp-mallen för tjänsteavtal är ett skräddarsytt influenceravtal för sociala medier för uppdrag som rör innehållsskapande, konsultation eller varumärkesstrategi.

Bonus: Du kan samla in juridiskt bindande e-signaturer direkt via plattformen. Mallen för serviceavtal är också utformad för att:

Tilldela varje kontrakt en status som "Utkast", "Under granskning", "Väntar på underskrift" eller "Undertecknat" så att ditt team alltid vet i vilket skede det befinner sig.

Länka avtalsvillkor (som tjänstefaser, tidsplaner eller leveranser) direkt till ClickUp-uppgifter, så att ditt team och din kund kan följa avtalets genomförande i realtid.

Ange betalningsbelopp, förfallodatum och milstolpar för kundfakturering – synkronisera sedan dessa uppgifter med ClickUps uppgifts- eller kalendervyer.

Skapa interna checklistor för att verifiera viktiga element som ersättning, äganderätt till immateriella rättigheter och tjänstebegränsningar innan du skickar det slutgiltiga avtalet.

📌 Perfekt för: Influencers som erbjuder fotografering, videografering eller varumärkeskonsulttjänster.

💡 Proffstips: Behöver du ett avtal snabbt? Låt ClickUp Brain ta hand om det – fråga bara, så sköter AI det tunga arbetet med ditt avtal! Skapa smartare och snabbare avtal med ClickUp Brain.

6. Mall för avtalshantering från ClickUp

Hämta gratis mall Övervaka avtal effektivt med ClickUps mall för avtalshantering.

Trött på att bläddra igenom inkorgar för att hitta den senaste versionen av ett kontrakt? ClickUp Contract Management Template ger dig en enda instrumentpanel där du kan lagra, organisera och spåra alla influenceravtal. Tagga efter kampanj, skapare eller status – och ställ sedan in automatiska påminnelser för förnyelser eller kommande granskningar.

Varför du kommer att älska mallen

Låt alla se avtalets status direkt med särskilda statusar som "Väntar på juridisk granskning", "Under förhandling", "Väntar på underskrift" och "Fullständigt genomfört".

Ladda upp och lagra alla kontraktsversioner direkt i varje uppgift.

Få tidsstämplade kommentarer för tydliga revisionsspår.

Involvera ekonomi-, juridik- eller driftsteamen direkt i uppgifterna.

📌 Perfekt för: Varumärken som hanterar flera influencerkontrakt i olika kampanjer.

7. Mall för avtalshanteringsformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Spåra avtalsdetaljer på ett och samma ställe med ClickUps mall för avtalshantering.

ClickUps mall för avtalshantering fungerar som ett smart intagsformulär för interna team att skicka in förfrågningar om influencersamarbeten.

Med denna mall för avtalshantering kan du också registrera information om kreatören, leveranser, kampanjmål och budget i förväg och omedelbart skapa ett utkast till avtal.

Varför du kommer att älska mallen

Se till att varje inlämning är komplett, korrekt och redo för åtgärd med fördefinierade viktiga fält som avtalstyp, begärande avdelning, motpartens namn, avtalsvärde, deadline och prioritet.

Använd villkorslogik för att visa eller dölja fält baserat på användarinmatning (t.ex. visa endast NDA-specifika fält när "NDA" är valt som avtalstyp).

Skicka påminnelser, uppdatera status eller meddela intressenter baserat på avtalets förfallodatum eller förseningar i godkännandet.

📌 Perfekt för: Byråer eller interna team som vill ha en standardiserad intagningsprocess.

8. Mall för entreprenadavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Fastställ entreprenörens ansvar med självförtroende med hjälp av ClickUps mall för entreprenörsavtal.

När du arbetar med influencers som mer liknar frilansare, klargör ClickUps mall för entreprenadavtal förväntningar och rättigheter. Den innehåller villkor för immateriell egendom, sekretessavtal, betalningar och projektets omfattning.

Om du är ensam ansvarig för innehållsstyrning eller kampanjgenomförande säkerställer denna mall att du behåller tydlighet över omfattning och rättigheter. Tillsammans med ClickUp Docs är det enkelt att duplicera och anpassa för olika typer av innehållsskapare.

Varför du kommer att älska mallen

Använd statusar som "I utkast", "Väntar på granskning", "Skickat till uppdragstagare", "Undertecknat" och "Arkiverat" för att direkt se var varje skriftligt avtal befinner sig.

Ladda upp och spåra alla kontraktsutkast, undertecknade avtal och revisionsanteckningar direkt i varje uppgift.

Ställ in automatiska triggers för att: Meddela juridiska avdelningen när avtal är klara för dokumentgranskning Meddela chefer om kommande slutdatum Påminna entreprenörer om att underteckna avtal eller följa tillämpliga lagar

Meddela juridiska avdelningen när avtalen är klara för dokumentgranskning

Meddela chefer om kommande slutdatum

Påminn entreprenörer om att underteckna avtal eller följa gällande lagar.

Meddela juridiska avdelningen när avtalen är klara för dokumentgranskning

Meddela chefer om kommande slutdatum

Påminn entreprenörer om att underteckna avtal eller följa gällande lagar.

📌 Perfekt för: Varumärken som anlitar influencers på projektbasis med en tydlig betalningsstruktur och tydliga leveransmål.

📮 ClickUp Insight: Hela 92 % av kunskapsarbetare riskerar att missa viktiga beslut bara för att dokumentationen är spridd, och endast 8 % använder projektledningsverktyg för att hålla reda på åtgärder. Det innebär att de flesta team antingen slösar tid på att skriva ner saker manuellt eller förlitar sig på minnet, chattar och e-postmeddelanden för att komma ihåg vad som behöver göras. Vår undersökning om teamkommunikation visade att nästan 40 % av yrkesverksamma fortfarande spårar åtgärdspunkter manuellt, vilket gör processen långsam och felbenägen. Över 38 % använder inkonsekventa spårningsmetoder, vilket ofta leder till missförstånd och missade deadlines. Ännu mer överraskande? 14 % spårar inte åtgärdspunkter alls. Slutsats: Det finns en stor klyfta mellan samtal och handling. Utan ett pålitligt system som ClickUp missas viktiga beslut.

9. ClickUp Mall för uppsägningsbrev

Hämta gratis mall Avsluta avtal på ett professionellt sätt med hjälp av ClickUps mall för uppsägningsbrev.

ClickUps mall för uppsägningsbrev innehåller ett artigt men bestämt språk för att avsluta skriftliga avtal. Använd den för att bekräfta slutdatum, slutbetalningar och eventuella återstående leveranser, särskilt när annonsörens godkännande krävs för slutliga steg eller frigörande av tillgångar.

Varför du kommer att älska mallen

Gå igenom definierade statusar som "Utkast", "Väntar på juridisk granskning", "Godkänt" och "Levererat". Tilldela specifika teammedlemmar till varje steg för att säkerställa att ingen uppsägning sker utan ordentlig tillsyn.

Spara uppsägningsbrevet, relaterade e-postmeddelanden, undertecknade bekräftelser och juridiska referenser direkt i uppgiften.

Visualisera aktiva och avslutade uppsägningar efter orsak, avdelning eller tidsram – användbart för revisioner, efterlevnadsgranskningar och intern rapportering.

📌 Perfekt för: Situationer där partnerskapet behöver avslutas i förtid, med tydlighet och dokumentation.

Fallstudie: Hur Shopmonkey påskyndade marknadsföringsgodkännanden med ClickUp Problem: Shopmonkey, ett mjukvaruföretag för bilverkstäder, behövde ett bättre sätt att hantera marknadsföringsförfrågningar och godkännanden. Lösning: Genom att använda ClickUp Forms för projektförfrågningar kan marknadsföringsteamet identifiera problem och ställa frågor om projekt i ett tidigt skede, vilket minskar behovet av upprepade konversationer.

Genom att utnyttja ClickUp Automations för att hantera det tidskrävande arbetet har Shopmonkey drastiskt minskat missförstånd i projekten och glömda uppgifter.

Använd ClickUps anpassningsbara vyer för att skapa färgkodade etiketter och kolumner och anpassa användarupplevelsen. Resultat: 50 % minskning av tiden för granskning och godkännande

33 % minskning av tiden det tar att slutföra designförfrågningar

Endast 2 månader för att få hela marknadsföringsteamet att börja använda ClickUp När jag hade lärt mig att använda ClickUp insåg jag att det var oerhört viktigt att bygga upp vår marknadsföringsarbetsplats på ett sätt som passade oss som team. Eftersom vårt team var relativt nytt ville jag se hur de arbetade innan jag införde mina egna idéer. När jag hade lärt mig att använda ClickUp insåg jag att det var oerhört viktigt att bygga upp vår marknadsföringsarbetsplats på ett sätt som passade oss som team. Eftersom vårt team var relativt nytt ville jag se hur de arbetade innan jag införde mina egna idéer.

10. Mall för avtal om projektledningstjänster från ClickUp

Hämta gratis mall Beskriv projektets omfattning och villkor med ClickUps mall för projektledningsavtal.

Driver du en långsiktig influencer-kampanj med rörliga delar? ClickUps mall för projektledningsavtal är det operativa avtal du bör välja.

Det inkluderar projektomfattning, leveranstider, kontrollpunkter och beroenden, som sedan omvandlas till en synkroniserad ClickUp-tavla för projektuppföljning.

Varför du kommer att älska mallen

Lagra varje version av avtalet på ett säkert sätt, med kommentarshistorik och aktivitetsloggar.

Använd filter för att sortera avtal efter kund, status, bransch eller faktureringsmodell för snabb rapportering eller revision.

Meddela din juridiska avdelning när ett avtal är klart för granskning.

Meddela projektledaren när ett avtal har undertecknats.

Påminn kunder om väntande godkännanden eller signaturdeadlines.

📌 Perfekt för: Långsiktiga influencerkampanjer som involverar komplexa leveranser eller teamkoordinering.

💡 Proffstips: De bästa mallarna för influencerkontrakt innehåller mer än bara en lista över leveranser – de tar också hänsyn till de oklara delarna. Leta efter mallar för influencers som låter dig definiera gränser för innehållsrevideringar, klausuler om omtagningar och tydliga eskaleringsvägar om godkännanden fastnar. (Eftersom "väntan på feedback" inte ska förstöra en kampanjtidplan. )

11. Mall för konsultavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Formalisera konsultavtal med hjälp av ClickUps mall för konsultavtal.

ClickUp-mallen för konsultavtal är avsedd för kreatörer som ger varumärken råd om ton, strategi eller val av plattform. Den omfattar konsultvillkor, sekretessavtal, immateriella rättigheter och anpassningsbara avgiftsstrukturer. Den innehåller också klausuler med kommentarfunktion för att underlätta förhandlingar.

Varför du kommer att älska mallen

Lägg till specifika konsultarvoden, projektmilstolpar och tidsplaner med hjälp av ClickUps anpassningsbara fält.

Koppla avtalsstegen (t.ex. granskning, redigeringar, kundgodkännande) direkt till uppgifter för influencersamarbete i realtid och uppföljning av framsteg.

Håll alla versioner av ditt avtal organiserade och tillgängliga via ClickUp Docs, så att ingen fastnar i att använda föråldrade villkor.

📌 Perfekt för: Kreatörer som övergår till konsultroller för varumärken.

👀 Visste du att? Många varumärken använder redan AI för att driva sin marknadsföring på sociala medier, från skapande av innehåll till kampanjplanering och till och med matchning av influencers.

12. Mall för arbetsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Anpassa teamets förväntningar med ClickUps mall för arbetsavtal.

Mallen för arbetsavtal från ClickUp beskriver önskade arbetstider, kommunikationskanaler, tidsplaner för revideringar och samarbetsstil. Du kan redigera tillsammans med influencers eller team innan du utformar ett fullständigt avtal.

Varför du kommer att älska mallen

Bifoga arbetsavtalet till relevanta ClickUp-utrymmen eller listor så att det enkelt kan refereras till under projekt.

Inkludera smarta uppmaningar för att hjälpa teamen att enas om gemensamma värderingar, beslutsprocesser och strategier för konfliktlösning.

Definiera hur ofta du vill ha kontakt, vilka verktyg du föredrar (Slack, e-post, ClickUp-kommentarer) och eskaleringsvägar för blockerare.

Håll en transparent översikt över vem som föreslog vad och varför – perfekt för att återkomma till diskussioner.

📌 Perfekt för: Intern användning mellan marknadsföringskampanjteam och influencers innan ett formellt avtal upprättas.

Vad kännetecknar en bra mall för influenceravtal?

Nu när du har utforskat ett alternativ, hur väljer du en influencerkontraktsmall som passar dig?

En bra mall för influenceravtal bör innehålla:

Inblandade parter : Ange tydligt varumärkets och influencerns namn och roller.

Kampanjens omfattning : Definiera typ av innehåll, antal inlägg, plattformar och deadlines.

Betalningsvillkor : Ange belopp, fast avgift, betalningsmetod och betalningsplan.

Innehållsrättigheter : Ange vem som äger innehållet och hur det får användas eller återanvändas.

Exklusivitet : Ange om influencern har begränsningar när det gäller att marknadsföra konkurrerande varumärken.

Godkännandeprocess : Förklara hur innehållet kommer att granskas och godkännas innan det publiceras.

Upplysningskrav : Inkludera klausuler för att följa reklamregler (t.ex. FTC-riktlinjer).

Uppsägningklausuler : Ange hur och när vardera parten kan säga upp avtalet.

Klausul om moral/rykte : Tillåt uppsägning om någon av parternas handlingar skadar varumärkets rykte.

Sekretess : Skydda konfidentiell information som delas under samarbetet.

Tvistlösning : Definiera hur meningsskiljaktigheter ska hanteras (t.ex. medling eller skiljedom).

Signaturer: Inkludera utrymme för båda parter att underteckna och datera avtalet.

💡 Proffstips: Nöj dig inte med en grundläggande mall för influenceravtal – välj en mall där du kan fylla i specifika uppgifter som inläggsfrekvens, deadlines för story-swipe-ups, villkor för plattformsexklusivitet och till och med användningsrättigheter för UGC. Om du till exempel driver en säsongskampanj kan du inkludera ett automatiskt utgångsdatum för innehållsrättigheter. Dessa detaljer skyddar både ditt varumärkes röst och din budget från överraskningar efter kampanjen.

Sammanfattning: Innan du klickar på "Publicera" – skicka avtalet

Influencer-samarbeten kan vara otroligt givande – men bara om förväntningar, rättigheter och ansvar är tydligt definierade från början.

Dessa kostnadsfria mallar för influencerkontrakt hjälper dig att undvika dramatiken kring ”han sa, hon postade” och fokusera på det som verkligen betyder något: att skapa fantastiska kampanjer med rätt samarbetspartners.

Och om du använder ClickUp är dessa mallar inte bara dokument – de är en del av ett system. Du kan tilldela uppgifter, spåra granskningar, koppla in juridik och hantera varje steg i influencer-relationen på ett och samma ställe.

Välj den mall som passar din nästa affär, anpassa den till din kampanj och lås den – för i det här spelet är tydlighet inte valfritt. Det är din konkurrensfördel. Registrera dig gratis nu.