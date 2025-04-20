15 bästa exempel på influencer-marknadsföringskampanjer och viktiga lärdomar

En influencer dricker en burkdryck framför kameran. Nästa dag är den slutsåld.

Det är ingen magi, utan en gedigen influencer-marknadsföringskampanj i full gång.

Det som började med sponsrade selfies har utvecklats till fullfjädrade influencerkampanjer som ger seriösa resultat. Tänk på användargenererat innehåll som översvämmar flöden, influencers på sociala medier som påverkar köpbeslut och varumärken som spårar varje klick, kommentar och konvertering.

✅ Faktakontroll: Den globala influencermarknadsföringsbranschen beräknas nå 24 miljarder dollar i slutet av 2025, vilket är mer än dubbelt så mycket som för bara fyra år sedan.

Men inget av detta sker av en slump. De bästa influencer-marknadsföringsinsatserna bygger på smarta val, som att välja rätt influencer, känna din målgrupp och skapa innehåll som faktiskt passar scrollningen.

Från oberoende skönhetsmärken till globala teknikjättar – alla är med i spelet. Och spelplanen? Den utvecklas ständigt.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Vill du knäcka koden för influencer-marknadsföring? Så här skapar du kampanjer som inte bara publiceras utan faktiskt blir virala: Se vad som fungerar i olika branscher: med 15 utmärkta exempel på influencer-marknadsföring från varumärken som Fenty, Duolingo, Gymshark och Apple.

Skapa smartare kampanjer från dag ett: genom att välja rätt influencers, sätta tydliga mål och skapa innehåll som känns naturligt – inte iscensatt.

Gå bortom engångssamarbeten: med långsiktiga partnerskap, användargenererat innehåll och kreatörsledd storytelling som publiken faktiskt litar på.

Se till att din strategi är framtidssäker: följ trender som nanoinfluencers, community-ledat innehåll och plattformsbaserat sökbeteende.

Hantera allt på ett ställe: med ClickUp Tasks, Table View, Goals, Automations, Dashboards och Brain, som är utvecklade för att stödja varje del av din kampanj. Planera, följ upp och skala influencerkampanjer som slår hårdare och håller längre.

Vad är en influencer-marknadsföringskampanj?

En gedigen influencer-marknadsföringskampanj är ett noggrant planerat samarbete mellan ett varumärke och en influencer. Den är utformad för att uppnå specifika marknadsföringsmål.

Influencer-marknadsföringskampanjer är ett sätt för skönhetsvarumärken att skapa trendiga tutorials i realtid, för SaaS-företag att utnyttja sociala medieplattformar med experter som förklarar, och för fitnessstartups att samarbeta med mikroinfluencers för att skapa buzz inför en lansering.

Här är vad som ingår i en typisk kampanj:

En tydligt definierad målgrupp : Vem du försöker nå och var de är mest aktiva

Rätt typ av kreatör : Oavsett om det är makroinfluencers för räckvidd eller nischinfluencers för förtroende.

En plattformsorienterad innehållsstrategi: Vilken typ av influencerinnehåll fungerar på vilka sociala mediekanaler?

En verklig kampanjstruktur : Inte ett enda inlägg, utan en serie influencersamarbeten, sponsrade inlägg och storyintegrationer.

Mätbara marknadsföringsmål: Från att öka försäljningen till : Från att öka försäljningen till att öka engagemanget i sociala medier

De mest effektiva influencer-marknadsförings kampanjerna försöker inte ta över ett flöde, utan smälter in och konverterar.

När en kreatörs innehåll känns autentiskt för deras stil och stämmer överens med ditt varumärkes värderingar, marknadsför du ditt varumärke och bygger förtroende. Det är det som får en kampanj att fungera.

De bästa exemplen på influencer-marknadsföringskampanjer

Vissa influencerkampanjer blir virala. Andra passerar obemärkt förbi. Vad är det som skiljer dem åt? En skarp strategi, rätt kreatör och innehåll som inte känns som reklam. Här är några framgångsrika influencermarknadsföringskampanjer som nådde sina mål!

1. Dunkin’ x Charli D’Amelio

När Charli D’Amelio publicerade sin favoritdryck från Dunkin’ på TikTok fick det inte bara många visningar. Det ledde också till en ökning med 57 % av appnedladdningarna den dagen den lanserades och en ökning med 20 % av försäljningen av cold brew. Drycken döptes om till The Charli och hennes fans tog den till sig.

Varför fungerade det?

Charli's följare litade på hennes kärlek till drycken – det kändes inte som en reklam.

Dunkin' satsade på användargenererat innehåll och uppmuntrade fans att dela sina egna beställningar.

Viktig lärdom: Hitta en influencer på sociala medier (eller en äkta kändis) vars publik sannolikt följer deras handlingar och köper produkter som de rekommenderar. Låt sedan influencern leda berättelsen.

2. Gymsharks 66 dagar: Utmana dig själv att förändra ditt liv

Gymshark sponsrade inte bara fitnessinfluencers, utan gav dem också en strukturerad utmaning som deras följare kunde delta i. Deltagarna åtog sig att genomgå en 66 dagar lång transformation, följde sina framsteg och delade uppdateringar på olika sociala medieplattformar.

Varför fungerade det?

Det handlade inte bara om utrustning utan om livsstil

Gemenskapskänslan skapade stort engagemang i sociala medier och lojalitet till varumärket.

Viktig lärdom: Kampanjer med inbyggd interaktion med communityn driver långsiktigt engagemang, inte bara en engångsklick. Och här stämde deltagarnas/influensernas arbete och offentliga image mycket väl överens med Gymsharks erbjudanden.

💡Proffstips: Letar du efter idéer för influencer-marknadsföring?

3. Daniel Wellingtons #DWPickoftheDay: Från noll till globalt modeuttryck

Daniel Wellington hade inte budget för kändisreklam i början, men de hade en smart idé. Istället för att jaga A-listers gav de minimalistiska klockor till mikroinfluencers med snygg Instagram-estetik.

Det enda du behöver göra? Publicera en stylad bild med hashtaggen #DWPickoftheDay och tagga varumärket.

Inom några månader översvämmades sociala medier av DW-innehåll – inte annonser, utan autentiska ögonblicksbilder som kändes som modeinspiration.

Varför fungerade det?

Det skapade social bevisning i stor skala : Tusentals riktiga människor som bar klockan fick den att se ut som en klocka man måste ha.

Initiativet uppmuntrade till kreativitet: Influencers kunde göra produkten till en del av sin egen historia, inte någon annans manus.

Det gjorde synligheten till ett spel: Följare strävade efter att bli presenterade på DW:s sida, vilket ökade den organiska räckvidden.

Viktig lärdom: En stark influencer-marknadsföringskampanj behöver inte ha en kändis som ansikte utåt. Den behöver en tydlig estetik, skalbar räckvidd och en anledning för kreatörer (och publik) att bry sig.

4. Fenty Beautys inkluderande lanseringskampanj

Fenty lanserade inga annonser. De överlämnade hela sin produktlinje till en mångfald av influencers med olika hudtoner och innehållsstilar. Dessa kreatörer publicerade allt från tutorials till recensioner utan filter, särskilt på sina egna villkor.

Varför fungerade det?

Autentiskt innehåll krossade alla föreställningar om partiskhet

Det positionerade snabbt Fenty som ett inkluderande, äkta varumärke.

Viktig lärdom: Om ditt varumärke värdesätter inkludering, låt det återspeglas i de kreatörer du samarbetar med.

5. HelloFreshs långsiktiga partnerskap med kreatörer

HelloFresh jagade inte virala ögonblick. Istället byggde de upp stabila partnerskap med YouTubers och Instagram-skapare som naturligt passade in i varumärkets anda. Deras namn och rabattkoder blev med tiden välkända, vilket ökade förtroendet och konverteringarna.

Varför fungerade det?

Upprepning skapade minnesvärdhet

Publiken har vant sig vid att se varumärket i relaterbara, vardagliga sammanhang.

Viktig lärdom: Långsiktiga influencer-samarbeten känns mer genuina och är ofta mer effektiva än engångskampanjer.

6. Glossier: Förvandla kunder till influencers

Glossier byggde upp ett skönhetsvarumärke och en rörelse. Genom att utnyttja sin blogg, Into the Gloss, bjöd varumärket in vanliga användare att hjälpa till att forma produkterna redan innan de lanserades. Sedan överlämnade man den sociala rampljuset till riktiga kunder, inte bara influencers.

Fans köpte inte bara smink. De skapade det och berättade för alla om det.

Varför fungerade det?

Kundernas feedback formade produktlinjen och skapade lojalitet och buzz redan före lanseringen.

Verkliga användare skapade stora mängder autentiskt innehåll, vilket ökade den organiska räckvidden.

Mun till mun-marknadsföringen kändes genuin eftersom det var kunderna som blev ambassadörer.

Viktig lärdom: Dina mest inflytelserika influencers kanske redan är dina kunder. Ge dem en plattform och låt dem ta ledningen.

7. Coca-Colas kampanj ”Share a Coke”

Coca-Cola bytte ut sitt ikoniska logo mot något ännu mer personligt, nämligen ditt namn. Kampanjen ”Share a Coke” tryckte populära namn på flaskorna och uppmuntrade fansen att hitta, dela och publicera dem. Det blev snabbt en viral sensation som förvandlade en klassisk produkt till personligt innehåll.

Varför fungerade det?

Personalisering gjorde att produkten kändes emotionellt relevant

Fans delade flaskorna organiskt på Instagram och Facebook, vilket ökade räckvidden.

Kampanjen skapade ögonblick som var värda att fånga och tagga.

Viktig lärdom: Personalisering förvandlar produkter till upplevelser som man vill dela med sig av. Om människor känner igen sig i det, kommer de att dela det.

8. Airbnbs kampanj ”Live There”

Airbnb ville att resenärer skulle undvika turistfällor och "leva som lokalbefolkningen". Därför samarbetade de med reseskribenter och lokala influencers för att lyfta fram dolda pärlor och autentiska upplevelser. Budskapet? Bo inte bara någonstans, bli en del av platsen.

Varför fungerade det?

Influencers visade upp lokal kultur istället för polerade reklamkampanjer

Kampanjen skapade förtroende genom att anpassa innehållet efter resenärernas värderingar, äkthet och anknytning.

Det väckte nyfikenhet kring mindre utforskade resmål och breddade Airbnbs attraktionskraft.

Viktig lärdom: Influencer-marknadsföring handlar om den livsstil de öppnar upp för.

9. ASOS Insiders: Influencers internt

Istället för att jaga externa influencers skapade ASOS ASOS Insiders. Det var riktiga anställda och mikroinfluencers som publicerade sina dagliga outfits, stylingtips och produktlänkar på Instagram, vilket skapade ett köpbart och relaterbart flöde.

Varför fungerade det?

ASOS byggde långsiktiga relationer med kreatörer och förvandlade sina anställda till autentiska röster för varumärket.

Varje insider hade sin egen nisch och publik, vilket utökade räckvidden över olika demografiska grupper.

Shoppbara länkar genererade konverteringar direkt från innehållet

Viktig lärdom: Genom att bygga upp interna influencerprogram får du konsekvent, varumärkesanpassat innehåll som fortfarande känns personligt.

10. Subarus kampanj #MeetAnOwner

Subaru vände på steken genom att göra sina bilägare till stjärnor. Genom #MeetAnOwner samarbetade de med äventyrsinfluencers och kreatörer som verkligen körde Subarus. De fångade roadtrips, bergsklättring och verkliga ögonblick bakom ratten.

Varför fungerade det?

Influencerna var riktiga Subaru-fans, inte bara betalda promotorer.

Det livsstilsfokuserade innehållet gick hem hos Subarus utomhusintresserade, värderingsstyrda publik.

UGC ökade relaterbarheten och förtroendet på sociala plattformar

Viktig lärdom: Sälj inte bara produkten, utan sälj den livsstil som följer med den, med hjälp av människor som redan lever den.

11. Duolingos galna TikTok-strategi

Duolingo tog inga risker på TikTok. Istället satsade deras gröna ugglemaskot på kaotiskt, självmedvetet innehåll som drev med varumärkets beteende, och följarna kunde inte få nog. Duolingo kombinerade interna sociala medieansvariga med trendiga ljudklipp, internethumor och kvicka svar som suddade ut gränsen mellan marknadsföring och memes.

Varför fungerade det?

Det kändes inte som marknadsföring utan mer som underhållning.

Duolingos innehåll spelade på plattformens språk, inte mot det.

Deras maskot blev en TikTok-personlighet, inte bara en logotyp.

Viktig lärdom: Ibland är den bästa influencern din egen varumärkesprofil, om du ger den en stark röst som fångar uppmärksamheten.

12. Chipotles #GuacDance-utmaning

För att fira National Avocado Day lanserade Chipotle en TikTok-kampanj där fansen uppmanades att visa upp sin bästa ”GuacDance” med hjälp av ett trendigt ljud. Med populära kreatörer som Brent Rivera och Loren Gray i spetsen exploderade hashtaggen, och det gjorde även onlinebeställningarna.

Varför fungerade det?

Utmaningen var enkel, rolig och utformad för att bli viral.

De främsta kreatörerna startade trenden och drev på den initiala massiva utvecklingen.

Det var direkt kopplat till en kampanj: gratis guacamole för alla digitala beställningar.

Viktig lärdom: Kombinera influencers momentum med plattformsspecifika utmaningar för att skapa virala loopar och försäljningsökningar.

13. Zaras minimalistiska, UGC-ledda Instagram-strategi

Zara förlitade sig inte på traditionella influencers och publicerade inte heller särskilt mycket själva. Istället skapade de ett Instagram-ekosystem där minimalt med varumärkesinlägg lät kuraterat användargenererat innehåll lysa.

Deras hashtagkampanjer som #DearZara och #ZaraStyle uppmuntrade till estetiska inlägg i redaktionell stil som matchade varumärkets lyxiga men tillgängliga image.

Varför fungerade det?

En strategi med låg frekvens och hög kuratering gjorde att varje inlägg kändes exklusivt.

Deras flöde blev inspirerande och uppnåeligt, vilket är en sällsynt kombination.

UGC blev den främsta drivkraften för upptäckter genom stilreplikationer.

Viktig lärdom: Du behöver inte alltid influencers med en stor följarskara, ibland är din mest effektiva kampanj hur du kuraterar det som redan finns.

14. Apples kampanj #ShotOniPhone

Apple förvandlade varje kund till en ambassadör med sin kampanj #ShotOniPhone. Istället för att framhäva tekniska specifikationer visade varumärket upp riktiga foton och videor tagna av användare runt om i världen. Därefter visades de på globala skyltar, Instagram-reels och produktlanseringar.

Hittills har över 27 miljoner foton taggats med #ShotOniPhone.

Varför fungerade det?

Den hyllade vad användarna kunde göra, inte bara vad telefonen kunde göra.

Genom att använda äkta innehåll kändes kampanjen inspirerande, inte iscensatt.

Det skapade en community av kreatörer som lyfte produkten på egen hand.

Viktig lärdom: UGC i stor skala blir inflytelserikt när din produkt levererar resultat som människor vill visa upp.

15. Sephora Squad: Ett kreativt kollektiv som gjort rätt

Istället för snabba partnerskap skapade Sephora Sephora Squad. Ett influencerprogram som pågick under ett år och som blandade etablerade kreatörer med nya talanger. Medlemmarna fick tidig tillgång till produkter, inbjudningar till evenemang och möjlighet att forma kampanjer, vilket skapade ett mer samarbetsinriktat influencer-ekosystem.

Varför fungerade det?

Det prioriterade långsiktigt samarbete framför transaktionsinnehåll.

Skaparna blev emotionellt engagerade i varumärkets utveckling

Kombinationen av mikro- och makroinfluencers skapade räckvidd och trovärdighet inom nischen.

Viktig lärdom: Bygg relationer, inte bara kampanjer. Långsiktiga team kan skapa lojalitet, djupare storytelling och ett innehållsflywheel.

Hur du planerar din egen influencer-marknadsföringskampanj

Bra kampanjer uppstår inte av en slump. De byggs upp, från det första direktmeddelandet till den slutliga rapporten. Och om du just har sett vad som fungerar i verkligheten är det här du kan få det att fungera för dig.

Låt oss dela upp det i fyra delar och börja med det som de flesta varumärken gör fel redan från början: att välja fel kreatör.

Steg 1: Identifiera rätt influencers för ditt varumärke

Jaga inte efter antalet följare, utan satsa istället på rätt matchning. En kreatör kan ha en miljon följare och ändå missa din målgrupp helt. Rätt influencer är någon vars innehåll, ton och värderingar matchar vad ditt varumärke står för och som din målgrupp faktiskt litar på.

Så här hittar du rätt matchning:

Definiera dina influencer-personligheter : Tänk på mikroinfluencers för nischat förtroende, megainfluencers för räckvidd och anställda eller kunder för relaterbarhet.

Analysera influencerens publik : Vem följer dem? Vilket innehåll får mest engagemang? Är deras följare potentiella köpare eller bara passiva fans?

Kontrollera varumärkesanpassningen : Speglar deras inlägg redan ditt varumärkes värderingar, estetik eller ton?

Spara dina uppgifter i en ordentlig databas:

💡 Proffstips:

Steg 2: Fastställa kampanjmål och prestationsmått

Innan du lanserar en kampanj bör du veta vad framgång innebär. Vill du öka försäljningen, driva trafik till webbplatsen eller öka varumärkets synlighet? Om svaret är ”allt ovanstående” är det dags att begränsa fokus.

De bästa influencer-marknadsföringskampanjerna styrs av tydliga mål. Det börjar med att definiera vad du mäter och varför.

Så här sätter du upp smarta riktmärken:

Börja med tydliga marknadsföringsmål: Medvetenhet, engagemang, konverteringar – välj en huvudprioritet och bygg resten kring den.

Identifiera rätt prestationsmått : visningar, sparade, klick, swipe-ups, inlösta koder – allt som stämmer överens med dina kampanjmål.

Använd historiska data för att sätta upp realistiska riktmärken: Tidigare kampanjer, konkurrenternas genomsnitt eller plattformsspecifika trender.

För att kunna följa allt i realtid skapar teamen ofta kampanjdashboards

Sätt upp, följ upp och uppnå alla marknadsföringsmål med ClickUp Goals.

Du vill inte ha dussintals besvärliga kalkylblad som måste hållas synkroniserade. Du behöver bara rätt struktur, mål som passar verksamheten och verktyg som visar siffrorna när de är viktiga.

Om du vill lära dig mer om hur du använder AI för automatisering, kolla in detta 👇

Steg 3: Skapa engagerande och autentiska innehållssamarbeten

Du kan inte fejka en relation. Och du kan inte förvänta dig resultat från kopierade och klistrade bildtexter. Det bästa influencerinnehållet känns äkta eftersom det är rotat i skaparen röst, utformat kring din produkt och levererat med en energi som får läsaren att stanna upp.

Så här gör du:

Prioritera autentiskt innehåll : Låt kreatörerna uttrycka sig på sitt eget språk. Manus känns trygga men fungerar sällan.

Uppmuntra användargenererat innehåll : Recensioner, reaktioner, tutorials – alla format som ser naturliga ut och smälter in i flödena.

Använd flera format : Kombinera inlägg på sociala medier, sponsrat innehåll och till och med övertaganden för att täcka alla vinklar.

Håll samarbetet öppet: Sätt upp riktlinjer, inte begränsningar. Ge kreativ frihet med en tydlig kampanjstruktur.

Innan något publiceras måste idén landa.

När du har fastställt konceptet är det dags att spika planen.

Få en gratis mall Spåra, organisera och tilldela uppgifter med ClickUp-mallen för innehållskalender.

Varför det fungerar:

Centraliserar publiceringsscheman för alla kreatörer på ett och samma ställe

Erbjuder en visuell tidslinje för snabb uppföljning av deadlines.

Hjälper team att fördela ansvar och effektivisera godkännanden

Behöver du informera dina influencers eller strukturera redaktionellt flöde?

Steg 4: Spåra och analysera kampanjens framgång

Om du bara mäter likes och kommentarer missar du helheten. En kampanj som verkar framgångsrik på ytan kan i själva verket underprestera längre ner i konverteringskanalen.

För att verkligen förstå vad som fungerade och vad som inte fungerade behöver du strukturerad dataspårning och en tät feedbackloop.

Så här gör du för att analysen efter kampanjen ska bli riktigt användbar:

Gå bortom ytliga mätvärden : Spåra djupare mätvärden som sparade inlägg, delningar, visningstid, swipe-ups och DM:er för att mäta det verkliga engagemanget på sociala medier.

Jämför med de ursprungliga kampanjmålen : Uppnådde du dina KPI-mål? Fanns det några överraskningar som är värda att upprepa?

Fånga insikter på kreatörsnivå: Vem presterade bäst per plattform, inläggsformat eller publikrespons? Vilken typ av influencerinnehåll konverterade faktiskt?

Du kan också dela upp granskningsuppgifter och tilldela nästa steg

Prioritera uppgifter, följ framstegen och fokusera på det viktigaste med ClickUp Dashboards.

Du kan också dela upp granskningsuppgifter och tilldela nästa steg genom ClickUp Tasks, så att ditt team kan samordna uppföljningar eller förändringar. Och om du skalar upp eller planerar dina framtida kampanjer är dessa insikter inte bara hjälpsamma – de är oumbärliga.

Slutsatsen? Du genomför inte bara en kampanj. Du lär dig av den. Och sedan bygger du något ännu bättre nästa gång.

Trender och framtidsprognoser inom influencer-marknadsföring

De bästa kampanjerna känns inte längre som kampanjer. De känns som kultur. Och det är precis dit influencer-marknadsföring är på väg: bort från det traditionella, in i gruppchatten och ledd av kreatörer som aldrig skulle kalla sig influencers.

Här är några exempel på smarta varumärken som redan är igång:

Små kreatörer, stor påverkan: Nano- och mikroinfluencers vinner i områden där stora namn misslyckas. Deras innehåll känns äkta, deras direktmeddelanden får svar och deras följare bryr sig. Varumärken som söker avkastning på investeringar och inte ytliga mätvärden satsar på mindre, inte större.

Inga fler engångssamarbeten: Sponsrade inlägg som kommer och går är på väg att försvinna. Vad fungerar då? Kreatörsserier, ambassadörsgrupper och långsiktiga partnerskap som känns mindre som marknadsföring och mer som vänskap i offentligheten.

Från polerat till personligt: Glansiga redigeringar är ute. Råa berättelser, kaotiska memes och kreatörer som delar för mycket i en 2-minutersvideo? Det är det som får människor att spara, dela och köpa. Människor köper från människor som de känner igen sig i, inte från varumärken som ser perfekta ut.

Skapare som sökresultat: TikTok är på väg att ersätta Google när det gäller att upptäcka produkter. Det betyder att influencerinnehåll inte bara är till för flödet, utan också för din SEO-strategi. Utbilda, granska, förklara, upprepa

Det är i DM:erna som det händer: Reddit, Telegram, Discord och till och med gruppchattar – det är där influencers finns idag. Allt går inte att spåra. Men det är där förtroende (och köp) uppstår utan att någon trycker på ”gilla”.

Influencer-marknadsföring är inte på väg att dö ut. Den växer bara upp. Och de varumärken som är villiga att följa publiken istället för algoritmen kommer att vinna det som verkligen räknas: uppmärksamhet, förtroende och lojalitet.

Nu är det din tur att skapa något som får folk att stanna upp och titta

De mest framgångsrika influencer-marknadsföringskampanjerna leder samtalet. Oavsett om du samarbetar med en mikroinfluencer eller bygger ett alltid aktivt kreatörsprogram är målet detsamma: en äkta kontakt som förstärker ditt varumärkes marknadsföringsinsatser och driver resultat.

Nu när du har sett vad som driver effektiva influencer-marknadsföringskampanjer är det dags att omsätta dessa insikter i handling. Med rätt varumärkesambassadörer, ett tydligt budskap och en effektiv influencer-marknadsföringsstrategi kommer din nästa kampanj inte bara att fungera, den kommer att fastna.

Prova