Gratis gamification-mallar för att öka engagemanget och motivationen

Har du någonsin känt att produktiviteten sjunker när arbetsuppgifterna börjar kännas som sysslor? Du är inte den enda.

Det är inte lätt att hålla alla engagerade när man leder ett team eller en klass. Gamification-mallar erbjuder dock ett smart sätt att göra detta.

Varför ska tråkiga uppgifter förbli tråkiga? Dessa mallar kombinerar rätt spelmekanismer för att göra dessa vardagliga uppgifter mer spännande och meningsfulla.

🔍 Visste du att? Bristande engagemang hos anställda kostar företag världen över uppskattningsvis 500 miljarder dollar varje år. Det är en enorm förlust som är kopplad till låg motivation och minskad produktivitet, vilket gör strategier som gamification till en smart investering.

I det här inlägget har vi samlat de bästa gamification-mallarna för lärare, chefer och kreatörer som vill väcka motivation och få människor att komma tillbaka för mer.

Vad är gamification-mallar?

Gamification-mallar är fördesignade ramverk som hjälper dig att tillämpa spelelement i icke-spelkontexter, såsom lärande, utbildning eller användarintroduktion, för att öka fokus och engagemang.

Gamification kan faktiskt hjälpa användarna att arbeta snabbare utan att känna sig överväldigade genom att göra vardagliga processer roligare.

📌 Med gamification kan användarna till exempel tjäna XP för att slutföra dagliga uppgifter, låsa upp milstolpsbelöningar eller tävla med andra i vänskapliga tävlingar. Vissa gamification-mallar har till och med RPG-spelteman eller användarnas favoritkaraktärer för att göra upplevelsen mer uppslukande och spännande.

🧠 Rolig fakta: Nick Pelling myntade termen gamification 2002, men konceptet har funnits sedan 1896, med början i S&H Green Stamps som belönade kunder för deras lojalitet.

Komponenter i spelifieringsmallarna

Dessa mallar innehåller vanligtvis element som:

Poäng- och poängsystem

Märken eller prestationsmarkörer

Förloppsindikatorer eller nivåer

Topplistor

Utmaningar eller uppdrag

Belöningar och incitament

Vad kännetecknar en bra gamification-mall?

Gamification-mallar är perfekta för att förvandla uppgifter relaterade till personlig utveckling, karriär, hälsa, relationer och ekonomiska mål till engagerande utmaningar som ökar motivationen och följsamheten.

En bra gamification-mall är dock mer än bara ytlig underhållning. Den är utformad för att skapa spänning och göra framstegen påtagliga. De bästa mallarna kombinerar strategi med enkelhet för att hålla användarna engagerade hela tiden.

Här är några saker du bör tänka på när du väljer mallar för gamification på arbetsplatsen:

Tydlig målsättning: Välj mallar som definierar specifika mål, så att användarna alltid vet vad de arbetar mot och varför det är viktigt.

Belöningsanpassade uppmaningar: Välj design som låter dig tilldela meningsfulla belöningar som matchar insatsnivån och motiverar till fortsatt deltagande.

Verktyg för synlig framstegsspårning: Leta efter viktiga funktioner som erfarenhetspoäng, nivåindikatorer eller milstolpsmarkörer som hjälper användarna att se hur långt de har kommit och uppmuntrar till vänskaplig konkurrens.

Anpassningsalternativ: De bästa mallarna låter dig skräddarsy teman, karaktärer eller utmaningar för att göra upplevelsen personlig.

Fokus på användarvänlighet: Använd mallar som är intuitiva och nybörjarvänliga, så att användarna snabbt kan komma igång och njuta av processen utan förvirring.

💡 Proffstips: Gamifiera ditt arbetsflöde på ett smart sätt. Skapa ClickUp-mål och -uppgifter för att initiera utmaningar och använd ClickUps dashboards för att spåra dina insamlade XP och intjänade belöningar. Med ClickUps allt-i-ett-app för arbete kommer du att fortsätta vara motiverad när du uppnår ambitiösa mål!

13 spelifieringsmallar som du kan börja använda redan idag

🔍 Visste du att? Nästan 90 % av de anställda säger att gamification ökar deras produktivitet på jobbet.

Med det i åtanke har vi samlat de mest kraftfulla mallarna för gamification som är utformade för att hjälpa dig att engagera team, studenter och användare på ett mer effektivt sätt.

1. ClickUp-mall för handlingsplan för medarbetarengagemang

Skapa en blomstrande teamkultur med ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang.

ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang är en utmärkt utgångspunkt för att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig mer delaktiga och motiverade. Den hjälper till att omvandla rutinmässiga medarbetarsamtal och feedback till meningsfulla och engagerande uppdrag som driver engagemanget. Tillsammans med programvara för medarbetarengagemang hjälper den också till att organisera rekrytering, introduktion och utveckling genom automatiserade uppgifter och tydlig uppföljning av framsteg.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Följ framstegen i realtid med anpassningsbara uppgiftsstatusar som markerar vad som är på rätt spår och vad som behöver uppmärksammas.

Anpassa initiativ efter dina engagemangsmål – teamkänsla, erkännande eller välbefinnande – med hjälp av anpassade fält för att organisera aktiviteter efter fokusområden, team eller KPI:er.

Planera och prioritera engagerande aktiviteter som förbättrar moralen och ökar motivationen, till exempel erkännandeprogram och 1:1-feedbackloopar.

🔑 Perfekt för: Chefer som vill stärka medarbetarnas moral genom strukturerade och målmedvetna engagemangsstrategier.

2. ClickUp-mall för undersökning om medarbetarnas engagemang

Mät teamets tillfredsställelse utan ansträngning med ClickUps mall för undersökning av medarbetarnas engagemang.

ClickUps mall för medarbetarengagemang gör det enkelt att omsätta feedback i handling. Det är en nybörjarvänlig mall som förenklar insamlingen av ärlig feedback och uppföljningen av framsteg. Hur? Genom att hålla feedbackformulären korta och roliga.

Du kan till och med använda det under eller efter planerade aktiviteter eller teambuilding-spel för att samla in nya, aktuella insikter som leder till verkliga förbättringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Utforma personliga enkätfrågor som speglar din kultur och dina mål med hjälp av anpassningsbara Clickup-formulär.

Samla in detaljerad feedback från medarbetarna i realtid med över 30 anpassningsbara fält.

Visualisera frågeflödet och svarskartläggningen med hjälp av ClickUps whiteboards.

🔑 Perfekt för: Teamledare och HR-proffs som vill gamifiera medarbetarnas feedback och se till att alla röster blir hörda.

3. ClickUp-mall för balanserade styrkort

Ordna och visualisera mål och KPI:er på ett ställe med ClickUps mall för balanserade styrkort.

När prestationsdata börjar kännas som en labyrint ger ClickUps mall för balanserade styrkort klarhet genom sin väldefinierade struktur. Den är utformad som en färdig whiteboard och är idealisk för att kartlägga mål, KPI:er och initiativ över avdelningsgränserna i ett gemensamt visuellt utrymme.

Denna gamification-vänliga mall låter teamen spåra framsteg som i ett roligt spel. Dessutom gör den det möjligt att omsätta helhetstänkande i praktiken, vilket gör den idealisk för kvartalsplanering eller strategilanseringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera KPI:er, mål och strategier visuellt med dra-och-släpp-gränssnittet i ClickUp Whiteboards.

Spåra prestationer i realtid med hjälp av grafer och interaktiva poängmått.

Samordna tvärfunktionella team genom delad synlighet och gemensamma uppdateringar.

🔑 Perfekt för: Strategiska ledare och projektledare som vill samordna teamen med långsiktiga affärsmål genom spelifierade bilder.

4. ClickUp Kanban-mall

Flytta uppgifter från planerade till utförda på ett smidigt sätt med ClickUps Kanban-mall.

ClickUp Kanban-mallen är ett visuellt projektlednings system för att spåra framsteg i olika uppgifter och projekt.

Med mallen kan du anpassa uppgiftsstatusar som Öppen, Pågående, Granskning, Blockerad och Stängd, vilket speglar hur spelutvecklingen fortskrider: från idé (koncept) till utveckling och testning (pågående och granskning) till release (stängd).

Du kan lägga till anpassade fält som "uppskattad tid", "prioritet" eller "nivå" till uppgifter – detta efterliknar "XP" eller framstegsspårning i spel. Varje kort kan kännas som att man tjänar poäng i spelet eller går upp en nivå.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Flytta uppgifter mellan olika statusar för att få omedelbara visuella belöningar, precis som när man ser karaktärer eller uppdrag gå igenom olika etapper.

Behandla hinder som små utmaningar som teamet måste lösa tillsammans för att driva uppgifterna framåt i processen.

Effektivisera uppgiftsuppföljningen mellan teamen genom att förbättra transparensen och cykeltiden.

🔑 Perfekt för: Agila team och projektledare som vill ha ett flexibelt system för att visualisera och hantera uppgiftsframsteg.

5. ClickUp enkel Gantt-mall

Planera dina projekt på ett smartare sätt med ClickUps enkla Gantt-mall.

Med ClickUps enkla Gantt-mall kan du planera dagliga uppgifter, upptäcka hinder i tid och förbättra produktiviteten på arbetsplatsen.

Gantt-diagrammet hjälper dig att visualisera projektfaser med dra-och-släpp-beroenden, framstegsindikatorer och inbyggda vyer. Det bästa av allt? Det förenklar tidslinjehanteringen för både små team och tvärfunktionella projekt.

Att se uppgifterna gå framåt på Gantt-tidslinjen – särskilt när de är beroende av varandra – ger en tydlig känsla av framsteg, som att avancera genom nivåer i ett spel.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visualisera uppgifters tidslinjer och beroenden med hjälp av Gantt-, lista- och dokumentvyer.

Markera viktiga leveranser som milstolpar i ClickUp – stora, synliga mål som känns som checkpoints att erövra.

Spåra framstegen enkelt med inbyggda statusetiketter och anpassade fält som projektfas och framsteg.

Bifoga filer eller anteckningar direkt till uppgifter för centraliserad projektdokumentation.

Använd ClickUp Automations för att trigga gratulationsmeddelanden (t.ex. ”🎉 Milstolpe uppnådd!”) när du slutför uppgifter.

🔑 Perfekt för: Team som behöver ett enkelt Gantt-diagram för att effektivisera schemaläggningen, övervaka uppgiftsberoenden och minska förseningar.

6. ClickUp Ideation Whiteboard-mall

Förvandla idéer som du tänker högt till handling med ClickUps mall för idégenerering på whiteboard.

Bra idéer är lätta att förlora, men inte när du har ett visuellt system för att fånga upp och utveckla dem. ClickUps mall för idébräda är utformad för fri brainstorming som omvandlar kreativa idéer till funktionella projekt.

Med denna whiteboard kan du enkelt lägga till klisterlappar, lägga till kopplingar och omorganisera idéer. Den stöder samarbete i realtid med gamifierade element som färgkodade prioriteringar, omröstning av idéer och framstegsspårare som gör brainstorming mer interaktivt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visualisera idéer i en matris för att hjälpa till att bestämma vilka "uppdrag" som ska tacklas först, genom att efterlikna ett spels risk-belöningsstrategi (stor insats = större XP).

Lägg till fält som "Svårighetsgrad", "Inverkan" eller "XP" och se hur idéer förvandlas till fullfjädrade spelutmaningar.

Märk prioriteringar med kommentarreaktioner, deluppgifter och prioritetsetiketter för måluppföljning.

Visualisera framsteg med Gantt-diagram och konvertering från whiteboard till uppgift för agil projektledning.

Skapa en översiktsvy för att spåra vilka teammedlemmar som kommer med flest idéer och slutför flest uppgifter, och belöna dem.

🔑 Perfekt för: Kreativa team som vill ha en flexibel brainstorming-miljö med inbyggd struktur för snabb genomförande.

7. ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template

Förvandla spridda tankar till en sammanhängande visuell berättelse med ClickUps mall för tomt whiteboard-mindmap.

ClickUps mall för tomt whiteboard-mindmap erbjuder en visuell arbetsyta där du kan organisera idéer och utforska hur de hänger ihop.

Blank-läget är en fri form av utforskning – leta efter och samla idéer som i ett öppet spel. Du kan omvandla varje nod till en strukturerad uppgift, liknande kampanjuppdrag med tydliga mål.

Denna whiteboardmall går utöver idémappning och stöder kritiskt tänkande och snabbare beslutsfattande genom att visa hur allt hänger ihop. Använd den för att brainstorma, skissa upp innehåll, strukturera inlärningssessioner eller förbereda strategimöten.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dra och koppla samman ämnen med hjälp av interaktiva noder för omedelbar tydlighet vid brainstorming.

Anpassa flödesriktningen för att visualisera arbetsflöden, strategier eller inlärningshierarkier.

Tilldela åtgärdssteg till varje gren för att omvandla abstrakta idéer till spårbara uppgifter.

Lägg till, flytta eller slutför noder för att visa synliga framsteg och dra nytta av den tillfredsställande spelmekaniken.

🔑 Perfekt för: Team eller individer som behöver ett dynamiskt utrymme för att visualisera komplexa idéer och arbetsflöden.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

8. ClickUp-mall för projektledningsdashboard

Spåra och hantera projekt på ett och samma ställe med ClickUps mall för projektledningsdashboard.

ClickUps mall för projektledningsdashboard ger en liveöversikt över teamets prestationer, projektets tidsplaner och budgetar. Det betyder att du inte behöver hoppa mellan dussintals kalkylblad eller appar för att spåra aktiviteten i uppgifterna.

Kombinera denna mall för projektledningsdashboard med ClickUps arbetsbelastningsvy för att få en djupare inblick i ditt teams kapacitet och uppgiftsfördelning.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Logga och visualisera projektdetaljer som planerad kostnad, faktisk kostnad, problemnivå och återstående budget.

Dela dina projektmål och handlingsplaner i ett länkat dokument för att samordna riktningen mellan teamen.

Markera slutförda uppgifter, arbetsbelastningsbalans och hastighet via vyerna Team Performance och Capacity Planning – perfekta för konkurrenskraftig eller samarbetsinriktad uppföljning, till exempel i form av topplistor.

🔑 Perfekt för: Projektledare, teamledare och tvärfunktionella team som behöver en centraliserad hubb för att spåra projektets hälsa och övervaka KPI:er i realtid.

Här är vad Alfred Titus, administrativ supportchef på Brighten A Soul Foundation, har att säga om ClickUp:

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan människor hålla koll på sina uppgifter och arbeta med dem inom den angivna tiden. Det hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

9. ClickUp SMART Goals-mall

Sätt upp ambitiösa mål och gör dem uppnåeliga med ClickUps SMART Goals-mall.

Det är enkelt att sätta upp mål. Men att uppnå målen? Det är där de flesta team har svårt.

ClickUps SMART-målmall hjälper dig att sätta upp och bättre strukturera mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.

Denna mall på mellannivå är idealisk för team som har viss erfarenhet av projektledning och vill anpassa målen efter resultaten. Det är också ett utmärkt sätt att hålla ditt distansarbete engagerat och samordnat kring gemensamma prioriteringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela upp målen i mindre uppgifter och deluppgifter; genom att slutföra tidiga uppgifter kan du "låsa upp" uppföljningar, precis som när du låser upp nya nivåer eller uppdrag.

Spåra mål visuellt med procentandelar för slutförda uppgifter och anpassade layouter som SMART Goal Worksheet och Goal Effort.

Tilldela mål, ange deadlines och mät viktiga resultat på ett och samma ställe.

Använd ClickUp Board-vyn för att dela upp varje SMART-mål i hanterbara uppgifter med statusuppdateringar och hålla momentumet uppe.

🔑 Perfekt för: Teamledare, avdelningschefer, HR-team och tillväxtfokuserade yrkesverksamma som vill skapa strukturerade mål och mäta deras effekt med precision.

10. ClickUp:s utskrivbara mall för gratulationskort

Uppskatta ditt teams insatser och framgångar med hjälp av ClickUps utskrivbara Kudos Card-mall.

ClickUps utskrivbara gratis mall för berömskort gör uppskattningen på arbetsplatsen mer medveten och minnesvärd. Denna mall erbjuder ett meningsfullt sätt att fira vinster – stora som små – med personliga anteckningar, namn, bilder och meddelanden som går utöver generiska beröm.

Du kan designa kortet, lägga till bilder eller citat och skriva ut det för att överlämna det fysiskt eller skicka det digitalt om ditt team arbetar på distans. Denna lilla gest kan ha stor inverkan och kommer också att stärka en kultur av tacksamhet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd ClickUps anpassningsbara fält för att lägga till personliga detaljer som favoritcitat eller emojis.

Planera återkommande uppskattningsstunder med hjälp av ClickUps kalendervy.

Spåra shoutouts över tid med taggar, kapslade deluppgifter och prioritetsetiketter.

🔑 Perfekt för: HR-team, personalchefer och alla som vill stärka en kultur av erkännande och medarbetarengagemang med minimal ansträngning men uppriktig avsikt.

📮 ClickUp Insight: Månatliga prestationsutvärderingar? Endast 34 % av de anställda får feedback så ofta, medan resten får vänta i månader – eller ännu längre – på att få veta hur de presterar. Tänk om feedbackcyklerna var smartare och mer proaktiva? Med ClickUp Brain kan du skapa påminnelser för regelbundna avstämningar och använda AI-driven schemaläggning för att föreslå optimala granskningstider baserat på teamets arbetsbelastning och tillgänglighet. AI kan till och med skapa personliga utkast till utvärderingsmallar och uppföljningsfrågor, vilket säkerställer att varje konversation är aktuell och meningsfull.

11. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Skapa bättre rutiner och håll dig konsekvent med ClickUps mall för personlig vanespårning.

Vanor formar resultat och konsekvens driver framgång, men att vara konsekvent är lättare sagt än gjort. ClickUps mall för personlig vanespårning hjälper dig att omvandla dagliga rutiner till meningsfulla prestationer. Den ger ett organiserat ramverk för att bygga upp, upprätthålla och regelbundet granska dina personliga vanor.

Hantera dagliga mål som att läsa 15 sidor, gå 10 000 steg eller dricka 1,9 liter vatten enkelt med anpassade attribut som spårar och motiverar framsteg. Du kan också lägga till professionella vanor eller rutiner. Denna mall fungerar bra för team som fokuserar på att öka välbefinnande och produktivitet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra status för fullbordade vanor med ClickUps anpassade uppgiftsstatusar som Öppen och Slutförd.

Skapa milstolpar för att hålla motivationen uppe och belöna vanor.

Använd visuella vyer som en kalender eller tavla för att övervaka hur dina rutiner utvecklas över tid.

🔑 Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma, entusiaster som vill bygga upp vanor, coacher inom personlig utveckling och alla som vill ha ett dagligt system för att omvandla intentioner till långsiktiga framgångar.

💡 Proffstips: Skapa bättre vanor med hjälp av gemenskapen. Förvandla uppföljningen till ett spel genom att dela dina framsteg med vänner och familj för att göra din personliga utveckling roligare och mer ansvarsfull.

12. ClickUp-mall för feedbackformulär

Omvandla kundernas åsikter till smartare affärsbeslut med ClickUps mall för feedbackformulär.

Om du driver ett tjänste- eller produktbaserat företag är det avgörande att samla in feedback från kunderna för att kunna förbättra ditt erbjudande. ClickUps mall för feedbackformulär gör det enkelt att samla in ärliga åsikter som hjälper dig att förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Med den här mallen kan du omvandla rå feedback till strategiska åtgärder. Dessutom kan du med det intuitiva gränssnittet anpassa frågorna efter din målgrupp och samla in detaljerade svar från dem.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd sju anpassade attribut som tjänsteleverantör, inköpsdatum och kundnivå för att organisera feedbackdata.

Få tillgång till sex mångsidiga vyer, inklusive övergripande rekommendationslista, feedbacktabell och tavelvy, för enkel övervakning och samarbete.

Automatisera distributionen av feedback via e-post, sociala medier och andra kanaler för att nå kunderna på ett effektivt sätt.

🔑 Perfekt för: Kundtjänstteam, marknadsförare och alla som behöver samla in, analysera och agera på kundfeedback för att förbättra användarupplevelsen.

13. ClickUp Likert-skalamall

Fånga publikens åsikter med tydlighet och precision med hjälp av ClickUps Likert-skalamall.

En Likert-skalaundersökning är ett av de mest tillförlitliga verktygen som finns för att verkligen förstå dina anställdas känslor. Men att skapa en från grunden är knappast roligt.

ClickUps Likert-skalamall hjälper dig att slippa krångliga inställningar och gå direkt till att samla in meningsfull, strukturerad feedback. Den är utformad för att hjälpa dig att få tydliga insikter utan den vanliga tidskrävande processen. Med den här mallen kan du utforma enkäter, hantera svar och omvandla åsikter till praktiska insikter samtidigt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa anpassade enkätformulär med skalbaserade frågor och rullgardinsmenyer.

Använd anpassade attribut som arbetsbelastningens rättvisa och uppfattningen om arbetsmiljön för att kategorisera resultaten.

Organisera och spåra enkätsvar med ClickUp Board-vyn och analysera mönster med ClickUp Brain.

🔑 Perfekt för: Intern kommunikation, kundsupportchefer, skoladministration och alla som vill samla in mätbar feedback för bättre beslutsfattande.

Spelet har börjat: Nivå upp med ClickUp

Varför ska produktivitet kännas som en plåga? Med ClickUp kan du gamifiera alla dina projekt och gå från "meh" till "uppdraget slutfört" tio gånger snabbare.

ClickUps flexibla mallar och inbyggda gamifierade funktioner – som förloppsindikatorer, milstolpar, anpassade fält och teamdashboards – låter dig förvandla mål till uppdrag, uppgifter till utmaningar och teamets framgångar till ögonblick värdiga en topplista.

Oavsett om det gäller att hantera mål, vanor eller feedback erbjuder ClickUp en centraliserad hubb som håller allt organiserat och transparent. Vill du ta dina projektledningskunskaper och teamets motivation till nästa nivå?

Registrera dig för ClickUp idag, så att arbetet börjar kännas som lek!