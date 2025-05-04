25 teambuilding-spel online för att öka samarbetet på distans

Har du svårt att få ditt virtuella team att kommunicera på andra sätt än via e-post och Zoom-samtal?

Distansarbete kan kännas lite isolerande, vilket gör det svårt att bygga upp riktiga relationer. Men tänk om teambuilding kunde vara både roligt och effektivt, även för team som arbetar tillsammans virtuellt?

Dessa 25 teambuilding-spel online är utformade för att hjälpa ditt team att knyta band, förbättra kommunikationen och göra samarbetet roligare.

Är du redo att förvandla ditt virtuella team till en sammansvetsad grupp? Låt oss börja utforska några av de bästa teambuilding-spelen online.

Varför virtuella lagspel är viktiga

Virtuella teambuilding-spel är ett strategiskt drag för att stärka teamets dynamik, öka engagemanget och forma en positiv teamkultur. Här är varför teambuilding-spel för virtuella team är viktiga.

Förbättra kommunikationsförmågan : Virtuella teambuilding-spel bryter barriärer och hjälper teammedlemmarna att interagera mer naturligt 🗣️

Öka samarbetet : Att spela teambuilding-spel online tillsammans bygger upp lagandan och gör att arbetsprojekten flyter smidigare 🤝

Förbättra moralen : Roliga onlinespel och aktiviteter för team lyfter stämningen och får alla att känna sig uppskattade 😊

Öka engagemanget : Interaktiva spel håller alla engagerade, både under och utanför arbetstid 🎯

Främja kreativitet : Många virtuella teambuilding-spel stimulerar nytänkande och förbättrar problemlösningsförmågan. Detta leder till innovation i arbetet 💡

Bygg upp förtroende : Regelbundna : Regelbundna virtuella teambuildingaktiviteter stärker banden och skapar ett mer sammanhållet team 🛡️

Bekämpa isolering: För distansarbetare ger teambuilding-spel online social kontakt och en känsla av gemenskap 🌐

25 bästa virtuella teambuilding-spel att spela med kollegor

🎮 Här är några av de bästa teambuilding-spelen online som hjälper ditt team att knyta band och samarbeta:

1. Isbrytande frågor 🧊

Inled möten med roliga isbrytande frågor för att värma upp stämningen och få alla att prata! Prova öppna frågor som:

💬 Vilken är din favoritresedestination och varför?💬 Om du kunde ha vilken superkraft som helst, vilken skulle det vara?

Uppmuntra berättande och snabba uppföljningar för att väcka djupare samtal. Detta är ett extremt enkelt sätt att bygga relationer och hålla stämningen livlig.

Du kan också göra det enklare med vår ClickUp Ice Breaker Whiteboard Template. Denna mall erbjuder ett strukturerat utrymme för att skriva in frågor och samla in svar, vilket gör aktiviteten mer interaktiv.

Få en gratis mall Engagera ditt team med ClickUps Ice Breaker Whiteboard

Denna mall för att bryta isen är särskilt användbar för att välkomna nya teammedlemmar och se till att alla känner sig inkluderade från början.

🌟 För en rolig twist, prova spelet "sanningar och en lögn", där varje deltagare delar med sig av tre påståenden: två sanna och en falsk. Resten av teamet gissar vilken som är lögnen, vilket gör det till ett livligt sätt att lära känna varandra.

2. Virtuella escape rooms 🕵️‍♂️

Ingenting förenar teammedlemmarna som en tickande klocka och en serie kluriga pussel. Ett online-flyktrum förvandlar problemlösning till ett äventyr med höga insatser.

Ditt team måste knäcka koder, hitta dolda ledtrådar och fly innan tiden går ut.

🗝️ Proffstips: Prata mycket. Escape rooms handlar om lagarbete, och det största misstaget teamen kan göra är att vara tysta. Säg varje ledtråd högt (även om den verkar uppenbar).

3. Virtuella frågesportspel 🧠

Inget får ett team att surra som ett snabbt virtuellt frågespel. Så välj en plattform, dela upp er i team och börja svara!

Det är ett roligt sätt att testa kunskaper, väcka debatter och skratta tillsammans (särskilt när vilda gissningar visar sig stämma).

via Pogo

Håll poäng, kröna en mästare och låt skryträtten börja! 🏆

4. Pictionary 🎨

Ingenting bryter isen i onlinekontorsspel som roligt dåliga teckningar. En person skissar, teamet gissar och kaos (och skratt) uppstår.

via LinkedIn

Använd onlineplattformar som Skribbl. io, Drawasaurus eller Gartic Phone. Med dessa verktyg kan deltagarna rita i realtid medan lagkamraterna skriver sina gissningar i chatten.

5. Among us 🔍

Lita inte på någon... eller kanske bara på din mest misstänksamma kollega! Among Us är ett av de mest populära onlinespelen som är en perfekt blandning av strategi, bedrägeri och humor.

I spelet tar spelarna roller som besättningsmedlemmar eller bedragare ombord på ett rymdskepp. Besättningsmedlemmarna måste utföra uppgifter medan bedragarna i hemlighet saboterar deras uppdrag.

Det riktigt roliga? Att lista ut vem som ljuger innan de eliminerar alla andra!

🛸 Rolig fakta: Among Us var nära att bli en flopp! Spelet släpptes 2018 och hade så få spelare att utvecklarna övervägde att lägga ner det. Sedan kom 2020, alla satt fast hemma och streamare gjorde det till en världsomspännande besatthet. Vem kunde ana att anklagelser om att dina vänner var "sus" skulle föra oss alla samman?

6. Virtuellt mordmysterium 🔪

Om ditt team gillar spännande deckare är ett virtuellt mordmysterium det perfekta sättet att stimulera samarbete på arbetsplatsen, kritiskt tänkande och massor av kul!

I det här spelet förvandlas ditt team till detektiver (eller misstänkta!) som samarbetar för att lösa ett mystiskt brott. Det är ett enkelt spel som inte kräver någon utrustning och kan bli en av dina roligaste virtuella teambuildingaktiviteter!

Varje spelare tilldelas en roll med unika ledtrådar och hemligheter. Allteftersom historien utvecklas måste teammedlemmarna ställa frågor, analysera bevis och leta efter dolda motiv för att hitta den skyldige.

7. Jackbox party games 🤣

Letar du efter ett roligt och enkelt sätt att knyta samman ditt team? Jackbox Party Games är perfekta. Från att rita löjliga skisser i Drawful till att hitta på roliga svar i Quiplash – det finns något för alla.

Allt du behöver är en skärm och din telefon för att komma igång.

via Jackbox Games

8. Kahoot!-quiz 🎓

Vem har sagt att frågesporter måste vara tråkiga? Kahoot! förvandlar vanliga frågor till en tävlingsinriktad och rolig teambuildingaktivitet.

Till skillnad från traditionella frågesporter använder Kahoot! en realtidsrankning, vilket ger en extra adrenalinkick när spelarna tävlar om att svara rätt på frågorna. Ju snabbare du svarar, desto fler poäng får du.

via Kahoot

Detta spel är också utmärkt för utbildningar, företagspolicyer eller produktkunskap.

9. Virtuell skattjakt 🎯

Ingenting får ett team att röra på sig (virtuellt!) som en online-skattjakt! Detta spel kombinerar snabbhet, kreativitet och problemlösning när spelarna tävlar om att hitta eller slutföra en lista med utmaningar.

Det bästa är att du kan anpassa spelet precis som du vill!

Oavsett om det handlar om att hitta en föremål i hemmet, ta en rolig selfie eller svara på gåtor måste spelarna agera snabbt för att tjäna poäng. Den första personen eller det första laget som klarar listan vinner.

Det är ett fantastiskt sätt att föra samman distansanställda.

10. Virtuella kaffepauser ☕

Ibland uppstår den bästa teamkänslan utanför arbetsdiskussionerna. Virtuella kaffepauser skapar en avslappnad, stressfri miljö där distansarbetande team kan bygga förtroende, prata och koppla av.

Så, planera in en kort paus på 15–30 minuter, ta något att dricka och hoppa på ett videomöte med ditt team.

via Pexels

För att variera kan du också prova temakaffe-pauser som Throwback Thursday (dela barndomsfoton), Show & Tell (ta med något roligt föremål) eller Rapid-Fire Q&A (ställ slumpmässiga frågor).

11. Charader på videosamtal 🎭

Inget prat, bara vilda gester och dramatisk överdrift. Oavsett om du mimar en film, ett djur eller något helt löjligt, kommer charader via videosamtal garanterat att få hela teamet att skratta.

För att spela, dela upp er i team och turas om att gestalta ett ord eller en fras medan de andra gissar.

12. Utmaning att bygga en berättelse 📖

Story Building Challenge är ett fantastiskt teambuilding-spel där teammedlemmarna bygger upp en historia en mening i taget. Det svåra är att ingen vet hur handlingen kommer att utvecklas!

För att börja säger den första spelaren en mening som "Det var en mörk och stormig natt när Alex hörde ett konstigt ljud...". Nästa person fortsätter berättelsen och lägger till sin egen twist.

Släpp loss ditt teams kreativitet och låt berättelsen utvecklas tills du har en vild, oväntad och ofta rolig historia.

13. Temadagar med kostymer 👑

Vem säger att man bara kan klä ut sig på Halloween? Temadagar med kostymer ger en rolig twist till din vanliga arbetsrutin och ger distansarbetande team en anledning att vara kreativa.

Välj ett tema, till exempel superhjältar, 90-talsmode, favoritfilmkaraktärer eller till och med en Klä dig som din chef-dag, och låt alla dyka upp till nästa virtuella möte i full kostym.

Om du till exempel letar efter idéer till en virtuell julfest kan en kostymdag med juletema, där alla klär ut sig till jultomten, tomtenissar eller renar, ge en festlig touch till teambuildingen. 🎅

💡 Proffstips: Alla gillar inte att klä ut sig, så var flexibel! Pyjamasdag? Enkelt. Hattdag? Lätt. Men om någon dyker upp i en fullständig superhjältedräkt blir hen automatiskt en legend.

14. Virtuell teamträning/yoga 🏋️‍♂️

En virtuell teamträning eller yogasession är ett utmärkt sätt att hålla ditt team aktivt och stressfritt. Oavsett om du gör en snabb 15-minuters skrivbordsyoga, en HIIT-utmaning eller en lugnande meditationssession, så gynnas alla av det.

via Freepik

Du kan också skapa en vänskaplig stegutmaning eller en tävling om "mest kreativa träningsupplägg" för extra motivation.

Teambuilding-spel är utmärkta för att öka engagemanget, men rätt verktyg gör samarbetet smidigt. Se våra val för de bästa verktygen för fjärrsamarbete för virtuella team!

15. Karaokekväll online 🎤

Oavsett om du sjunger högt eller bara hoppas hålla takten, handlar virtuell karaoke om att ha kul. Välj en låt, ta en mikrofon (eller en hårborste) och släpp loss. Sjunger du falskt? Ännu bättre.

via SOS Party

Det är ett fantastiskt sätt att lindra stress och bryta ner barriärer mellan teammedlemmar. Sjung solo, sjung duetter eller ha en vänskaplig tävling – det handlar om att njuta av stunden.

16. Snabb nätverkande ⚡

Inga stela presentationer, ingen påtvingad småprat.

Snabb nätverkande hjälper ditt team att knyta snabba, meningsfulla kontakter. Du paras ihop med någon, chattar i några minuter och byter sedan till nästa person. Efter bara några omgångar kanske du får reda på att din kollega en gång backpackat genom Island eller gillar beatboxing.

Det är ett enkelt sätt att bryta ner silos, skapa vänskap och göra arbetet lite mer mänskligt.

17. Ordassociationskedja 🔗

Vad är det första ordet som kommer till dig när du hör strand? Om du svarade vågor är du redan med i spelet.

Ordassociationskedja är ett snabbt spel där en person säger ett ord och nästa spelare måste svara med något relaterat inom fem sekunder. Kedjan måste fortsätta utan upprepningar eller svar som är helt utanför ämnet.

Om någon tvekar eller fastnar, är de ute!

18. Spyfall online 🕶️

Spyfall är ett spännande online-detektivspel som utmanar spelarna att avslöja den dolda bedragaren innan tiden går ut. Det är delvis strategi, delvis bedrägeri och helt och hållet roligt.

via Tabletopia

Varje spelare (utom en) får samma hemliga plats. En spelare är dock spion och har ingen aning om var de befinner sig. Spelare som inte är spioner ställer kluriga frågor för att bekräfta att de känner till platsen, medan spionen försöker lista ut det innan han eller hon åker fast.

Du kan använda appen Spyfall eller liknande onlineversioner. Var bara försiktig med vem du litar på! 😆

19. Gåttävlingar 🧩

Riddle Battles är ett snabbt, klurigt spel där teamen tävlar mot varandra och löser knepiga gåtor innan tiden går ut. Det handlar om snabbt tänkande, lagarbete och lite tur.

Prova det här: 🤔❓Jag talar utan mun och hör utan öron. Jag har ingen kropp, men jag kommer till liv med vinden. Vad är jag?

20. Virtuell debattklubb 🎙️

Debatter handlar inte bara om att bevisa en poäng, utan om att tänka snabbt, arbeta som ett team och ha roligt samtidigt. En virtuell debattklubb är ett av de bästa kommunikationsspelen för team som uppmuntrar kritiskt tänkande och (låt oss vara ärliga) vittnar om några roliga och dramatiska argument.

Och om du har svårt att komma på debattämnen kan ClickUp Brain hjälpa dig att generera nya, engagerande idéer för att hålla din virtuella debattklubb spännande och interaktiv.

Skapa roliga och engagerande debattämnen direkt med ClickUp Brain.

21. Viskningsutmaningen 🤫

Här är ett av de roligaste teambuilding-spelen online. Whisper Challenge är ett spel som går ut på att läsa på läpparna, gissa vilt och skratta okontrollerat.

via Intro Outro

En spelare bär brusreducerande hörlurar (eller spelar hög musik) medan en annan teammedlem säger en fras under videosamtalet. Personen med hörlurar måste läsa sin teammedlems läppar och gissa frasen.

Låter det enkelt? Vänta bara tills ”Låt oss slutföra rapporten” förvandlas till ”Låt oss hitta en ödlefästning”.

Prova detta 👉 Spela in spelet (med tillstånd) och dela de bästa ögonblicken i en rolig blooper-film. Vem vet, det kan till och med ge din coola företagskultur en boost!

22. Nostalgispel 📼

Är du redo för en resa tillbaka i tiden? Nostalgi-spelet handlar om att återuppleva barndomsfavoriter och gamla trender som väcker varma och mysiga känslor.

I varje omgång delar en spelare med sig av en låt, tecknad film, spel eller trend från sin barndom. Resten av teamet måste gissa vad det är eller bidra med sina egna nostalgiska minnen.

Prova detta 👉 Dela upp er i Team Gen Z och Team Millennial och se vilken generation som dominerar nostalgi-kampen! Från TikTok-trender till repriser av Friends – gör er redo för några roliga, generationsöverskridande tillbakablickar.

23. Fjärrbingo 🎟️

Remote Bingo ger virtuella möten en rolig twist genom att förvandla vanliga distansarbetsmoment till en rolig tävling.

Innan spelet börjar skapar du ett bingokort med vanliga situationer som uppstår vid distansarbete, till exempel när någon säger ”Hör du mig?”, ett husdjur dyker upp på skärmen eller någon glömmer att slå på ljudet.

Under videosamtalet markerar spelarna rutorna allteftersom de dyker upp. Den första som fyller en rad, kolumn eller hela kortet ropar ”BINGO!” och vinner ett roligt pris.

24. Virtuell komedistund 😂

Det här spelet handlar om att samla ditt team för en rolig session fylld med skämt som gör att arbetet känns lite mindre som... ja, arbete!

För dig som tycker att du är "orolig" eller lite blyg, oroa dig inte!

De kan istället dela med sig av ett roligt ögonblick från jobbet eller en rolig video. Det handlar om att ha kul, inte om att vara en stand-up-stjärna.

25. Komplimangkedja 💌

Och vi avslutar denna lista med något som handlar om att sprida positivitet. I detta spel ger varje person en uppriktig komplimang till personen bredvid sig, och kedjan fortsätter tills alla har varit med.

Det är ett perfekt sätt att avsluta på ett positivt sätt, så att alla känner sig uppskattade och värderade.

Här är din komplimang: Du är fantastisk på att föra människor samman! 😊

Har du svårt att bygga ett starkt virtuellt team? Så här kan ClickUp hjälpa dig

Det är inte lätt att hålla ett distansarbete team samman. Samarbetet kan kännas klumpigt utan personliga samtal eller spontana brainstorming-sessioner, och teamkänslan hamnar ofta i bakgrunden. Men det betyder inte att virtuella team inte kan kännas lika sammansvetsade som team på kontoret.

Prova ClickUp, en app för allt som har med arbete att göra, som gör teamarbetet smidigt, engagerande och roligt. Så här hjälper den till att föra distansarbetande team närmare varandra:

Planera teamevenemang med ClickUps evenemangshanteringsprogramvara 🎉

Att planera virtuella lagspel låter roligt tills du måste jonglera scheman, missförstånd och sista minuten-avbokningar. Det är här ClickUp Event Management Software kommer till sin rätt.

Det tar bort kaoset ur ekvationen och gör det enkelt att planera, organisera och genomföra virtuella spelsessioner utan problem. Så här gör du:

Centraliserad evenemangsplanering : Skapa ett särskilt Game Night Space i ClickUp med uppgiftslistor för spelidéer, regler och instruktioner, så att alla vet hur man spelar. : Skapa ett särskilti ClickUp med uppgiftslistor för spelidéer, regler och instruktioner, så att alla vet hur man spelar.

Missa aldrig ett spel: Använd kalendervyn för att schemalägga spelsessioner, ställa in automatiska påminnelser och synkronisera med Google Kalender för att undvika konflikter.

Enkel samordning av spelare : Tilldela roller till lagkamrater (spelvärd, poängräknare osv.), tagga spelare för snabba uppdateringar och bjud även in externa deltagare som gäster.

Automatisera logistiken för spelkvällar: Ställ in återkommande uppgifter för veckovisa eller månatliga spelkvällar, skicka påminnelser automatiskt och använd checklistor för att se till att ingenting glöms bort (som att välja ett spel i förväg).

Sömlös integration: Bädda in länkar till dina spelplattformar (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) direkt i uppgifterna så att spelarna kan hoppa in utan ändlösa meddelanden fram och tillbaka.

Planera och hantera evenemang smidigt med ClickUp Event Planning Software.

Med ClickUps evenemangshanteringsprogram blir teambuildingaktiviteter stressfria och roliga – för planeringen ska vara lika rolig som evenemanget självt! 🎊

Virtuellt samarbete känns ofta fragmenterat – idéer går förlorade i oändliga meddelandetrådar, feedback begravs i e-postmeddelanden och den kreativa energin försvinner. Så här håller ClickUp allt på ett ställe, oavsett om du planerar projekt, brainstormar idéer eller till och med organiserar en virtuell spelkväll.

ClickUp Whiteboards

Låt oss säga att du planerar en virtuell frågesportskväll för ditt team. Du behöver ett sätt att planera spelrundor, tilldela värdar och spåra poäng. Med ClickUp Whiteboards kan du göra just det. Tänk på det som en samarbetsplattform där ditt team kan planera allt visuellt – från affärsstrategier till logistik för spelkvällen.

Förverkliga dina idéer med interaktiv brainstorming, samarbete i realtid och feedback med ClickUp Whiteboards.

På en arbetswhiteboard kan du skissa på projektets arbetsflöden, kampanjidéer eller till och med mindmap-lösningar för en knepig utmaning. För skojs skull kan du använda samma whiteboard för att lista spelkategorier, skapa en turneringstabell eller brainstorma frågor för att bryta isen tillsammans.

Eftersom det är interaktivt kan alla lägga till klisterlappar, rita kopplingar och till och med omvandla idéer till åtgärdspunkter direkt.

Läs också: Bästa whiteboardprogrammet för samarbete

Tiden då feedback gick förlorad i långa e-posttrådar är förbi. Med ClickUp Assign Comments kan team lämna feedback direkt på uppgifter, dokument och projekt.

Anta att du organiserar en virtuell spelkväll.

Du kan lämna en kommentar på uppgiften för spelval och be dina teammedlemmar att rösta på sitt favoritalternativ. Behöver du någon som sköter poängräkningen? Tagga en teammedlem i en kommentar med @mention, tilldela det som en åtgärdspost så får de omedelbart en avisering.

Förbättra samarbetet med ClickUp Comments. Dela feedback, tilldela åtgärder och håll ordning på konversationerna inom dina uppgifter.

ClickUp Chat

Behöver du fatta ett snabbt beslut utan att boka in ett nytt möte? Med ClickUp Chat kan du diskutera i realtid utan att byta app, oavsett om ni diskuterar projektets deadlines eller vilket virtuellt brädspel ni ska spela.

Till skillnad från långa e-posttrådar eller spridda Slack-meddelanden håller ClickUp Chat allt på ett ställe bredvid dina uppgifter.

Planerar du en Pictionary-session för hela teamet? Lägg spelinstruktionerna i chatten och fäst dem så att de inte försvinner.

Håller du en brainstorming-session i sista minuten? Hoppa in i chatten för att diskutera idéer direkt och omvandla sedan omedelbart viktiga slutsatser till uppgifter.

Håll ordning på konversationerna, samarbeta och omvandla diskussioner till handling med ClickUp Chat.

Du kan också använda ClickUp Brain för att automatisera uppföljningar, sammanfatta konversationer och skapa åtgärdspunkter direkt – vilket sparar tid och ökar produktiviteten.

Håll koll på läget med ClickUp Tasks för teamengagemang 📋

Att hålla distansarbetande team engagerade handlar inte bara om att planera roliga aktiviteter, utan också om att se till att de genomförs! ClickUp Tasks gör det enkelt att planera, tilldela och följa upp engagemangsaktiviteter så att inget faller mellan stolarna.

Anpassa och kategorisera uppgifter enkelt med ClickUp Task Types.

ClickUp Tasks hjälper dig att hålla ordning med följande funktioner:

Skapa och tilldela uppgifter : Skapa engagerande aktiviteter som ”virtuella kaffepauser” eller ”fredagstrivia” och tilldela dem till teammedlemmarna.

Automatisera påminnelser och deadlines : Automatiserar påminnelser om uppgifter så att teambuilding-sessionerna förblir konsekventa.

Prioritera aktiviteter med anpassade statusar : Märk aktiviteter som "Kommande", "Pågående" eller "Slutförda" för tydlig översikt.

Spåra deltagande och engagemang: Använd instrumentpaneler för att övervaka närvaro och engagemangsnivåer, så att aktiviteterna blir effektiva och givande.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

För att göra virtuell teambuilding ännu enklare och mer strukturerad erbjuder ClickUp färdiga mallar som hjälper teamen att hålla kontakten och vara organiserade.

Att hålla reda på vem som är ansvarig för vad, när möten äger rum och hur teamet kommunicerar kan bli kaotiskt, särskilt i fjärrmiljöer.

ClickUps Team Communication & Meeting Matrix hjälper team att definiera roller, sätta upp check-ins och effektivisera diskussioner, så att ingen känner sig utanför.

Få en gratis mall Organisera teammöten smidigt med ClickUps Team Communication & Meeting Matrix.

Du kan också använda en mall för teamhantering, till exempel ClickUps mall för teamhanteringsplan , för att tilldela roller, fastställa förväntningar och spåra teamets mål på ett och samma ställe. Den är perfekt för att hålla ordning på engagemangsaktiviteterna och se till att alla är överens om teamets initiativ.

Dessa mallar eliminerar gissningsarbetet från hanteringen av engagemangsaktiviteter, så att du kan fokusera på att bygga ett starkare och mer sammanhängande team.

Gör teambuilding enkelt med ClickUp 🤝

Distansarbetande team trivs när de känner sig sammankopplade.

Teambuilding handlar om att skapa förtroende och kommunikation, förbättra samarbetet och hålla alla engagerade. Men utan rätt verktyg för samarbete på distans kan planeringen av dessa aktiviteter kännas som extra arbete.

Det är där ClickUp gör skillnad. Från evenemangsschemaläggning och uppgiftshantering till samarbete och kommunikation i realtid – allt du behöver finns på ett och samma ställe. Så nu behöver du inte längre jonglera med flera teambuilding-appar eller röriga kalkylblad – bara smidigt teamarbete, varje steg på vägen.

Så varför vänta? Gör teambyggandet på distans enklare, smartare och roligare med ClickUp idag. Registrera dig för ClickUp idag! 🙌