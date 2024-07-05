5 gratis mallar för att bryta isen och kickstarta alla möten

Vi har alla någon gång varit med om långa och tråkiga möten. Alla som någonsin har haft ett jobb på ett företag vet hur monotona möten kan vara.

Möten behöver dock inte nödvändigtvis vara tråkiga. De mest framgångsrika mötena är faktiskt de som engagerar deltagarna och uppmuntrar till aktivt deltagande.

Det är här isbrytare kommer in. Isbrytare är aktiviteter och lekar som omedelbart engagerar deltagarna och startar konversationer i en grupp.

Att använda isbrytare för att kickstarta möten är ett utmärkt sätt att säkerställa att de blir produktiva och att alla deltar i diskussionen.

Du behöver dock en färdig lista med isbrytande aktiviteter att välja mellan för olika typer av möten och evenemang. Det är där mallar för isbrytande aktiviteter kan hjälpa till.

I det här inlägget hittar du fem gratis mallar för att bryta isen och starta dina möten och teamevenemang med en smäll. Men först ska vi gå igenom grunderna.

Vad är mallar för isbrytare?

Mallar för isbrytare är ramverk som innehåller en lista med frågor, lekar eller andra aktiviteter för att stimulera interaktioner i gruppen.

Isbrytare är aktiviteter som hjälper till att starta en konversation eller en interaktion mellan två eller flera personer. Mallar för isbrytare underlättar processen genom att innehålla en lista med sådana aktiviteter eller frågor.

I en affärsmiljö använder chefer eller teamledare mallar för att bryta isen för att starta teamaktiviteter eller evenemang. Betrakta dessa aktiviteter som uppvärmning inför huvudevenemanget.

Dessa är särskilt användbara om deltagarna inte känner varandra, till exempel när ett nytt team träffas för första gången eller när det är ett tvärfunktionellt möte eller evenemang med flera team.

Mallar för isbrytare kan till exempel vara:

Frågor: En lista med frågor som hjälper deltagarna att lära känna varandra. Några exempel är frågor av typen ”Skulle du hellre?” och ”Sanning eller lögn?”.

Spel: Dessa mallar kan innehålla en lista med enkla spel som hjälper till att engagera en grupp. För Dessa mallar kan innehålla en lista med enkla spel som hjälper till att engagera en grupp. För teambuildingaktiviteter är det bäst att använda ett roligt spel som delar upp gruppen i lag.

Aktiviteter: Mallar för isbrytare kan också innehålla en lista med isbrytande aktiviteter, såsom målning, berättande och mycket mer.

Allt som får samtalet att flyta mellan två personer eller i en grupp är en isbrytare. Du kan alltså skapa dina egna isbrytare utan att begränsa dig till de vanligaste.

Vad kännetecknar en bra mall för isbrytare?

En bra mall för isbrytare engagerar deltagarna omedelbart och säkerställer relevans för sammanhanget och deltagarna. Den skapar en bekväm atmosfär där teammedlemmarna känner sig uppmuntrade att interagera och samarbeta.

Här är några saker som en bra mall bör ha.

Omfattande lista med aktiviteter : En bra mall för isbrytare bör innehålla en lång lista med aktiviteter, lekar och frågor, så att användarna har flera alternativ att välja mellan.

Anpassningsalternativ: Mallarna bör alltid ha möjlighet att lägga till fler aktiviteter och göra ändringar för att passa användarens specifika behov. Format, design och innehåll bör alla kunna anpassas för ökad flexibilitet.

Tydlig omfattning och användningsfall: Alla mallar för isbrytare passar inte för alla tillfällen. Därför bör varje mall skapas med ett specifikt mål och användningsfall i åtanke, med en tydlig omfattning för hur den ska användas.

Överväg också att använda nya och innovativa idéer för teammöten för att undvika att möten blir tråkiga och vardagliga. Mallar för isbrytare kan bara hjälpa dig att starta en session, men resten bör vara lika engagerande.

Fördelar med mallar för isbrytare

Mallar för isbrytare erbjuder många fördelar, från att hjälpa dig att utveckla ett team med stark sammanhållning till att öka engagemanget i teamevenemang.

Låt oss kort diskutera några av de viktigaste.

1. Hjälp till att undanröja hinder för kommunikation

En av de mest uppenbara fördelarna med att använda mallar för isbrytare är att de erbjuder enkla aktiviteter som hjälper till att starta konversationer.

Låt oss säga att du organiserar ett evenemang för hela organisationen och vill att olika team ska interagera med varandra. För vissa kan detta ske naturligt, medan det för andra kan resultera i pinsam tystnad och småprat.

Genom att använda mallar för isbrytare kan du snabbt komma igång eftersom du är förberedd. Isbrytande teamaktiviteter är precis vad du behöver för att få igång konversationerna och få deltagarna att känna sig bekväma snabbt.

2. Uppmuntra teambuilding och relationsbyggande

Isbrytare är viktiga komponenter i alla teambuilding-sessioner, eftersom de ger deltagarna möjlighet att knyta kontakter och samarbeta.

De flesta isbrytande aktiviteter uppmuntrar deltagarna att lära känna varandra bättre eller att samarbeta för att uppnå ett mål. Många kräver att deltagarna bildar team och utför olika uppgifter tillsammans, vilket främjar samarbetet på arbetsplatsen.

Detta gör att du kan gruppera personer från olika team eller personer som inte känner varandra så väl och låta dem bygga upp en relation. Det hjälper även blyga eller introverta personer att få vänner på jobbet genom att delta i en rolig och engagerande aktivitet tillsammans.

Du vill dock inte ha pressen att komma på sådana aktiviteter på plats, och det är där mallar för isbrytare kommer väl till pass. Ha en lista med aktiviteter redo att användas i olika situationer, beroende på gruppdynamiken, via dessa mallar.

3. Öka engagemanget och deltagandet i teamaktiviteter

Förutom att vara samtalsstartare är isbrytare också roliga och underhållande.

Ingen gillar tråkiga teammöten med långa tal och presentationer. Genom att lägga till några intressanta isbrytande aktiviteter säkerställer du att deltagarna deltar aktivt i evenemanget istället för att vara fysiskt närvarande men mentalt frånvarande.

4. Förbättra kreativiteten och problemlösningsförmågan

Isbrytare stimulerar deltagarnas sinnen och uppmuntrar dem att tänka annorlunda, vilket kan vara värdefullt när man brainstormar idéer eller tacklar utmaningar i grupp.

Om du har mallar för isbrytare med olika alternativ behöver du inte lägga tid på planering och brainstorming inför varje teamevent. Välj bara en av aktiviteterna från din lista och använd den för att organisera engagerande teambuilding-event.

Läs också: 130 engagerande frågor för att förvandla dina möten

5 gratis mallar för isbrytare

Det är inte lätt att få människor att delta aktivt i teamaktiviteter. Det är lika svårt att få igång samtal mellan människor som inte känner varandra.

Detta är två av många scenarier där isbrytare är användbara, och med färdiga mallar kan du hitta den perfekta för varje situation.

Om du undrar var du kan hitta dessa mallar, så har du kommit rätt. Vi har samlat fem mallar med roliga isbrytare som fungerar.

Vi rekommenderar att du använder mallar för kommunikationsplaner och mallar för att lära känna varandra utöver dessa för att genomföra mer engagerande teammöten och aktiviteter.

1. Mall för isbrytare på whiteboard från ClickUp

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Icebreaker Whiteboard Template för att hitta en sammanställd lista med frågor som du kan använda för att inleda en konversation med vem som helst.

ClickUp Icebreaker Whiteboard Template är perfekt för att skapa en lång lista med frågor för att starta en konversation med vem som helst, var som helst. Du hittar en befintlig lista med frågor att välja mellan och möjligheten att lägga till frågor för att berika listan ytterligare.

Det bästa är att denna mall använder gamification för att engagera alla inblandade.

Använd denna mall för att:

Genomför virtuella teambuildingaktiviteter där deltagarna skriver eller ritar sina svar på isbrytande frågor i mallen. Deltagarna kan även ladda upp bilder eller GIF-filer för att svara på frågorna.

Inled samtal i situationer där du inte känner personen så väl

Hur hjälper det?

Det stärker teamkänslan genom att ge teammedlemmarna ett roligt sätt att knyta kontakter med varandra och lära sig mer om sina kollegor.

Även om denna interaktiva mall gör det möjligt för deltagarna att interagera virtuellt, är listan med frågor användbar även i en offline-miljö. Istället för att låta deltagarna interagera via mallen kan du ställa frågor och låta dem svara på dem ansikte mot ansikte.

Idealisk användning: För att starta intressanta samtal mellan teammedlemmarna under en virtuell teambuilding-session.

2. Emotions Wheel Template från ClickUp

Ladda ner den här mallen Låt dina teammedlemmar beskriva sina känslor med hjälp av denna roliga mall för isbrytare med känslohjulet under din nästa virtuella teambuilding-session.

Mallen ClickUp Emotions Wheel Icebreaker har en intressant aktivitet som är perfekt för att inleda virtuella teammöten.

Här är en steg-för-steg-guide för hur du använder mallen.

Dela Emotions Wheel med varje deltagare i ett teammöte eller en gruppaktivitet. ClickUp gör det superenkelt att dela denna interaktiva whiteboardmall med vem som helst inom din organisation med ett enda klick.

Be varje person att identifiera den känsla de upplever just nu och dra och släppa den färg som representerar den känslan. Detta ger alla en enkel möjlighet att dela med sig av sina känslor.

När alla är klara, diskutera varför deltagarna valde just den känslan och förklara om de känner sig bekväma med det.

Detta är en bra isbrytaraktivitet att genomföra i svåra situationer på arbetsplatsen, eftersom den gör det möjligt för människor att dela sina känslor i en trygg miljö.

Mallen är interaktiv, så den kan användas för virtuella teamsessioner. Använd den för att hjälpa dina distansanställda att känna sig kopplade till resten av teamet.

Idealisk användning: För att hjälpa människor att hantera stress på arbetsplatsen genom att dela sina tankar och känslor med sina teammedlemmar i en icke-dömande miljö.

3. Rolig mötesagenda-mall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Gå bort från tråkiga mötesdagordningar och skapa spännande dagordningar för dina teammöten med hjälp av mallen Fun Meeting Agenda Template från ClickUp.

ClickUps mall för roliga mötesagendor är perfekt för teamledare som vill göra sina teammöten mer livliga och engagerande för deltagarna.

Det är sant att teammöten ska vara produktiva och ha tydliga mål, men det betyder inte att de måste vara tråkiga. Genom att lägga till korta isbrytare i dina teammöten kan du införa ett element av glädje, vilket ökar deltagarnas deltagande och engagemang.

Så här kan du använda dem:

Sätt upp mötesagendor som innehåller isbrytare och teamaktiviteter utöver de viktigaste punkterna på agendan. Med mallen kan du skapa uppgifter för varje punkt på agendan, som du kan bocka av när de är klara. Det gör det enkelt att hålla koll på alla punkter på agendan och säkerställer att du inte missar något.

Dela agendan med alla deltagare före mötet så att alla känner till syftet med mötet och de planerade aktiviteterna. Det hjälper dem att förbereda sig och delta aktivt under mötet.

Använd tabellstrukturen för att markera närvaro och notera frånvarande för att spåra möten.

Idealisk användning: För att skapa dagordningar för teammöten och inkludera isbrytare för att göra mötena mer intressanta.

4. Möt teamet-mall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Presentera dina teammedlemmar för varandra eller för potentiella kunder med hjälp av ClickUp-mallen Meet the Team.

Ibland är det enklaste och lättaste sättet att göra saker det bästa. ClickUp Meet the Team-mallen gör teampresentationer enkla men effektiva.

De har en minimalistisk design med varje teammedlems profilbild och en kort presentation.

Använd dem som en del av din presentation under ett första teammöte eller när du presenterar ditt team för en kund. Mallen är mångsidig och lämpar sig både för personliga möten och distansmöten där du behöver presentera dina teammedlemmar.

Så här använder du mallen:

Be varje teammedlem att dela med sig av sina bästa profilbilder och en kort biografi som beskriver deras yrkeserfarenhet och personliga intressen.

Samla allt innehåll och använd mallen för att sammanställa informationen för alla teammedlemmar.

Överför den till ett format som passar dig, till exempel en presentationsbild, och använd den när du behöver den.

Det bästa är att biografisektionen är öppen och inte begränsad till ett strikt format. Detta ger dig flexibiliteten att be deltagarna om specifika detaljer som du vill lyfta fram.

Om syftet till exempel är att presentera nya teammedlemmar för varandra, bör du inkludera mer roliga och personliga saker, såsom hobbyer och intressen.

Om du vill visa upp din expertis för kunderna bör du dock fokusera på varje teammedlems tekniska färdigheter och yrkeserfarenhet.

Anpassa mallen efter dina behov beroende på målet. Du kan också skapa flera versioner för olika användningsområden.

Idealisk användning: Detta är en mer mångsidig mall som är användbar i alla situationer där det är nödvändigt att presentera teamet. Det kan vara det första mötet med ett nytt team eller ett kundmöte där du vill visa upp teamets expertis.

5. Mall för virtuell vit elefant från ClickUp

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för virtuell vit elefant för att uppmuntra dina teammedlemmar att byta presenter under julhelgen.

ClickUps mall för virtuell White Elephant är perfekt för situationer där du behöver ett roligt spel för att engagera deltagarna i ett distansmöte. White Elephant är ett klassiskt julklappsbyte-spel, och med den här mallen kan du låta deltagarna spela det virtuellt.

Så här kan du använda mallen för att spela spelet:

Fastställ spelets regler, till exempel hur många gåvor en person får ge och hur utbytet av gåvor ska gå till.

Dela dessa regler, tillsammans med en inbjudan till evenemanget, till alla deltagare. Använd ClickUp-kalendervyn för att schemalägga evenemanget och skicka inbjudningar.

Använd ClickUp för att skapa uppgifter för varje deltagare så att de har sina gåvor redo för det virtuella evenemanget.

Be deltagarna öppna sina presenter en efter en under mötet. Mottagarna kan välja att behålla en present eller byta den med en annan person.

Det här spelet är en rolig isbrytare som livar upp alla möten eller virtuella teambuilding-sessioner.

Idealisk användning: För att inleda ett virtuellt teammöte runt helgdagar, till exempel jul eller Thanksgiving.

Vilken av dessa mallar för att bryta isen kommer du att använda först?

Här har du en lista med fem mallar för att bryta isen och planera och organisera roliga aktiviteter som engagerar deltagarna i ett möte eller evenemang.

Lägg till den mall du gillar i din ClickUp-instrumentpanel, anpassa den efter dina behov och börja använda den. Det är så enkelt som det.

ClickUp Meetings erbjuder också olika funktioner för att planera och organisera teammöten. Oavsett om du vill sätta upp en mötesagenda eller föra mötesprotokoll har ClickUp rätt verktyg för att underlätta processen för dig.

ClickUp Brain låter dig till exempel automatiskt ta mötesanteckningar och omvandla åtgärdspunkter till uppgifter. Med ClickUp Calendar View kan du schemalägga och hålla koll på möten och synkronisera med Google Kalender för att underlätta för dig.

Dessutom hjälper ClickUps robusta uppsättning funktioner till med alla aspekter av team- och projektledning. Upptäck allt som ClickUp har att erbjuda genom att registrera dig gratis.